La maggior parte dei team dedica troppo tempo a piccole attività ripetitive, come archiviare allegati e aggiornare fogli di calcolo. McKinsey stima che il 60% dei dipendenti potrebbe risparmiare il 30% del proprio tempo solo grazie all'automazione del flusso di lavoro.

Google Workspace Studio è il nuovo hub di Google per gli agenti IA integrati in Gmail, Drive e Calendario che ti sollevano da tali attività ripetitive.

Questi agenti leggono le tue istruzioni in linguaggio naturale, quindi eseguono le azioni richieste. Queste azioni includono il riepilogo delle email non lette, l'inoltro dei documenti per l'approvazione o la pubblicazione di uno stato giornaliero nella chat.

In questa guida imparerai come automatizzare il lavoro utilizzando Google Workspace Studio, dove è più adatto e quando è necessario un sistema più ampio come ClickUp per gestire l'intero flusso di lavoro.

Cos'è Google Workspace Studio?

Tramite Google Workspace

Google Workspace Studio è il luogo centrale in cui progettare, gestire e effettuare la condivisione di agenti IA in Google Workspace. Invece di scrivere script, puoi semplicemente descrivere ciò che desideri.

Workspace Studio è in grado di leggere il testo, applicare l'elaborazione del linguaggio naturale e ragionare sul contesto. Puoi utilizzare prompt come "Riassumi le mie email non lette ogni mattina e inviami un riepilogo tramite chat". Con tali input, Workspace Studio crea un agente che esegue tale routine per tuo conto.

Questi agenti sono basati su Gemini 3, il modello di IA multimodale di Google.

Se stai automatizzando il lavoro utilizzando Google Workspace Studio, ci sono due parti fondamentali:

Starter : è ciò che triggera l'agente. Ad esempio, un programma come "ogni giorno feriale alle 9:00" o un evento come "nuova email con allegato".

Passaggi: queste sono le azioni che l'agente esegue dopo l'avvio. Ad esempio, "riassumi le email non lette con Gemini IA", "salva gli allegati su Drive" o "avvisami nella chat".

Poiché Workspace Studio è integrato direttamente in Workspace, questi agenti agiscono all'interno degli strumenti che già utilizzi:

Gmail per lo smistamento e l'inoltro delle email

Drive e Docs per la creazione, lo spazio di archiviazione e l'approvazione dei documenti

Fogli per l'aggiornamento dei record, la registrazione delle metriche o la reazione ai dati di mercato in tempo reale

Calendario e chat per pianificazione, promemoria e notifiche

App di terze parti come Salesforce, Asana e Mailchimp per CRM e flussi di lavoro delle campagne

🧠 Lo sapevate? I primi utenti del programma Gemini Alpha di Google hanno già utilizzato Google Workspace Studio, basato su Google AI Pro, per gestire oltre 20 milioni di attività in un solo mese. Dai rapporti sullo stato alle comunicazioni legali e alle richieste di viaggio, Workspace può occuparsi di tutto.

Cosa puoi automatizzare con Workspace Studio?

Workspace Studio è progettato per le attività ripetitive che rallentano il lavoro dei team. A livello generale, gli agenti seguono uno schema semplice: trigger → interpretazione del contesto (spesso con Gemini) → esecuzione di un'azione su una o più app.

Ecco sette categorie comuni di automazione basate sull'IA che puoi utilizzare per creare i tuoi agenti IA con un account Google Workspace.

(Potrebbe essere necessario verificare l'accesso utente per configurare questi flussi di lavoro di automazione IA. Accedi alle impostazioni della console di amministrazione per attivare questa funzionalità. )

1) Smistamento e follow-up delle email

Ordina le email in arrivo per etichetta (ad esempio, "Da rispondere" o "FYI")

Scrivi le bozze delle risposte con Gemini, quindi inviale dopo averle revisionate

Invia un riepilogo giornaliero dei thread principali su Google Chat

2) Documenta i flussi di lavoro e le approvazioni

Salva gli allegati di email nella cartella Drive corretta

Inoltra un documento al responsabile dell'approvazione corretto e avvisalo tramite chat

Tieni traccia di un semplice stato di revisione in Fogli

3) Pianificazione delle riunioni, programmi e riepiloghi

tramite Google Workspace

Crea eventi nel Calendario quando un'email in entrata soddisfa determinati criteri

Genera un documento con il programma da un modello e effettua la condivisione con i partecipanti

Riassumi l'esito di una riunione e pubblica i passaggi successivi nella chat

4) Richieste di accettazione e passaggi interni

Trasforma l'invio dei moduli in un flusso di approvazione instradato

Notifica al canale del team appropriato quando viene inviata una richiesta

Archivia i metadati delle richieste in un foglio di lavoro in modo che nulla vada perso

Aggiungi nuovi record a un foglio di monitoraggio

Pulisci le voci (standardizza i nomi, applica i formati)

Pubblica un'istantanea giornaliera o settimanale nella chat

6) Supporto clienti e operazioni commerciali

Categorizza le richieste in entrata (fatturazione, prodotti, urgenti)

Invia un riepilogo strutturato a uno spazio condiviso dal team

Registra i campi chiave in Fogli per il follow-up e la reportistica

7) Flussi di lavoro relativi a conoscenze e contenuti

Riiepiloga documenti lunghi o attività complesse in una breve sintesi per il team

Estrai gli elementi da intraprendere da una thread di email in una lista di controllo

Archivia automaticamente i documenti importanti nella posizione corretta di Drive

Come automatizzare il lavoro utilizzando Google Workspace Studio (passaggio dopo passaggio)

Quando automatizzi il lavoro utilizzando Google Workspace Studio, il risultato più facile da ottenere è un flusso di lavoro che parte da un vero e proprio collo di bottiglia: smistamento della posta in arrivo, approvazione dei documenti o ricezione delle richieste.

Anche le linee guida di Google consigliano di iniziare dai modelli, in modo da imparare come si combinano gli elementi iniziali e i passaggi prima di creare qualcosa da zero.

✅ Di seguito è riportato un esempio pratico che puoi adattare: "Ricevi promemoria delle riunioni, notifiche nella chat e riepiloghi delle email non lette. "

Passaggio 1: conferma l'accesso e apri Workspace Studio

Assicurati che Workspace Studio sia disponibile nel tuo piano Google Workspace e abilitato per il tuo account (ciò dipende dalla tua edizione di Workspace e dalle impostazioni degli amministratori)

Apri Workspace Studio dal sito Studio o dai punti di accesso all'interno di Google Workspace

Passaggio 2: inizia dal modello "riepilogo giornaliero delle email non lette"

In Workspace Studio, apri Discover e seleziona il modello che genera un riepilogo/riassunto giornaliero delle e-mail non lette

Utilizzalo come base di partenza, quindi regola la pianificazione, l'intervallo di tempo e la destinazione della chat in base al tuo modo di lavorare

Passaggio 3: imposta il tuo programma iniziale (calendario)

Scegli " Secondo un programma " come opzione iniziale

Imposta una data di inizio e un'ora (ad esempio, 8:00 )

Imposta l'impostazione di ripetizione ogni giorno feriale (dal lunedì al venerdì)

Scegli un punto finale (ad esempio, un anno) e conferma il tuo fuso orario in modo che "ieri" corrisponda al tuo giorno locale

Passaggio 4: aggiungi e configura i passaggi

Aggiungi " Riepilogo email non lette" e imposta l'intervallo di tempo su Ieri (dalle 00:00 alle 23:59)

Incolla un prompt chiaro che indichi a Gemini esattamente cosa includere e cosa ignorare (ad esempio escludendo promozioni, newsletter e notifiche di sistema) e come formattare il riepilogo (categorie, titoli e tono).

Aggiungi Notificami nella chat e invia il riepilogo a te stesso (o a uno spazio chat), in modo da ricevere un unico messaggio di aggiornamento nella tua casella di posta invece di dover setacciare intere conversazioni.

💡 Suggerimento professionale: mantieni il tuo primo agente "monouso". Una volta che funziona correttamente per una settimana, aggiungi un miglioramento alla volta (come l'inoltro per fornitore o l'aggiunta di un passaggio di approvazione).

Passaggio 5: prova il tuo agente

Esegui un test con un'etichetta di posta in arrivo sicura e una cartella Drive sandbox

Guarda l'esecuzione di ogni passaggio e correggi i campi mancanti o i problemi relativi alle autorizzazioni

Passaggio 6: attiva e effettua la condivisione

Abilita l'agente

Condivisione: condividilo in modo che i tuoi colleghi possano riutilizzarlo, invece di ricostruire da zero flussi simili

Modelli di Workspace Studio per iniziare rapidamente

Tramite Google Workspace Studio

La logica di automazione tradizionale si basa sulle competenze di programmazione per creare flussi di lavoro dettagliati, ma Google Workspace semplifica il processo con i suoi modelli. Puoi creare, gestire e condividere i tuoi agenti IA dal tuo Workspace Studio e utilizzare i modelli per partire con il piede giusto.

I modelli mostrano il modello di base (starter + passaggi) già configurato, in modo da poter modificare alcuni dettagli e creare agenti in pochi minuti.

✅ I modelli di modello più comuni includono:

Booster per email

Inizia la giornata con un riepilogo giornaliero generato da Gemini delle e-mail non lette pubblicate su Google Chat

Ricevi notifiche intelligenti quando arrivano email da persone chiave, in modo da poter rispondere più rapidamente

Chiedi a Gemini di rilevare ed applicare etichette alle email che includono elementi da intraprendere , in modo che nessuna richiesta venga trascurata

Contrassegna le email urgenti utilizzando il passaggio decisionale di Gemini , quindi applica un'etichetta o notificala in base al risultato

Salva automaticamente gli allegati in arrivo nella cartella Google Drive corretta per mantenere i file in ordine

Contrassegna con una stella le email che richiedono un follow-up in modo che la tua finestra In arrivo rimanga leggibile

Imposta avvisi basati su parole chiave nella chat in modo da ricevere una notifica quando un messaggio corrisponde a termini specifici

Riunioni migliori

Ricevi un briefing pre-riunione in Google Chat prima dell'inizio di un evento del Calendario, in modo da partecipare con il contesto

Redigi un riepilogo/riassunto post-riunione e gli elementi da intraprendere con Gemini, quindi effettua la condivisione tramite chat o Gmail

Ricevi promemoria delle riunioni nella chat in base a un intervallo di tempo prima dell'evento

Attività e elementi da intraprendere

Trasforma gli elementi da intraprendere inviati via email in Google Tasks , in modo che i follow-up diventino attività lavorative tracciabili , in modo che i follow-up diventino attività lavorative tracciabili

Crea attività dalle email di richiesta dei clienti per mantenere strutturato l'inserimento dei dati per mantenere strutturato l'inserimento dei dati

Crea attività quando nuovi file vengono salvati in una cartella Drive, utile per revisioni o approvazioni

Ricevi una notifica quando sei oggetto di una menzione nelle chat spazi, così non ti sfugge nulla

Connessioni con i clienti

Redigi risposte più rapide e coerenti chiedendo a Gemini di fare riferimento a un documento Google e scrivere una risposta email che potrai rivedere

Elementi essenziali quotidiani

Ricevi ogni giorno i titoli delle notizie riassunti in Google Chat per un rapido aggiornamento

Ottieni ogni giorno briefing generati dall'IA allo stesso modo, utilizzando Gemini per riepilogare ciò che è importante per il tuo team

Best practice per la creazione di un'automazione affidabile di Google Workspace

Workspace Studio semplifica la creazione rapida di agenti. La sfida più grande è mantenerli affidabili man mano che si aggiungono flussi di lavoro, colleghi e dati condivisi. Ecco alcuni suggerimenti che possono aiutarti a sfruttare al meglio la piattaforma.

1. Inizia con un risultato chiaro e un percorso semplice

Annota:

Il problema specifico che stai risolvendo

Le app delle aree di lavoro coinvolte

Quando è necessario che un essere umano esegua una revisione prima che qualcosa venga inviato o modificato

✅ L'approccio basato sui modelli di Google è una scelta predefinita per questo scopo.

2. Crea filtri e criteri specifici

Evita di "eseguire ogni email". Invece:

Filtra per etichetta, gruppo mittente, parole chiave o presenza di allegati

Trigger eventi specifici relativi alle cartelle invece di "qualsiasi modifica su Drive"

3. Esegui test con dati sicuri e mantieni le persone informate

Da fare:

Inizia in una cartella sandbox o in un foglio di lavoro di prova

Preferisci i passaggi "bozza" e "notifica" prima dei passaggi "invia" o "modifica"

Aggiungi passaggi di revisione per qualsiasi attività rivolta ai clienti o sensibile in termini di conformità

4. Monitorare i limiti e pianificare di conseguenza

Workspace Studio presenta alcuni limiti documentati, tra cui:

Fino a 100 flussi per utente

Fino a 20 passaggi per flusso

Limiti per i flussi che utilizzano starter basati su Gmail (ad esempio, un limite inferiore per i flussi triggerati da Gmail)

5. Documenta il tuo catalogo di automazione

Crea un inventario semplice:

Nome dell'agente + scopo

Titolare

Passaggi iniziali e fondamentali

Quali dati coinvolge (unità condivise, fogli, calendari)

Controlla la cadenza e chi può disabilitarla

Ciò impedisce che la "proliferazione degli agenti" si trasformi in un'automazione misteriosa.

Limiti e casi in cui Workspace Studio non è sufficiente

Workspace Studio è una scelta eccellente quando il tuo lavoro si svolge principalmente all'interno di Gmail, Drive, Docs, Sheets, Calendario e Chat. Tuttavia, non è progettato per coprire da solo tutte le esigenze del flusso di lavoro.

Limitazione n. 1: i limiti e le quote della piattaforma possono limitare implementazioni complesse

Google imposta limiti pratici quali:

Flussi massimi per utente

Numero massimo di passaggi per flusso

Limiti aggiuntivi per i flussi triggerati dagli eventi Gmail

Se stai cercando di coordinare molte automazioni in più passaggi tra i team, questi limiti possono presentarsi prima del previsto.

Limitazione n. 2: si concentra sulle azioni delle app, non sul project management completo

Workspace Studio è ottimo per azioni operative come riepilogare/riassumere, etichettare, instradare, aggiornare e notificare.

Cosa non intende essere:

Un sistema di progetto completo con dipendenze, pianificazione del carico di lavoro, visualizzazioni del portfolio e reportistica end-to-end

Un unico posto dove stabilire la connessione tra obiettivi, titolarità e risultati nel lavoro svolto con diversi strumenti

Limitazione n. 3: la governance è ancora compito tuo

Poiché gli utenti non tecnici possono creare rapidamente molti agenti, i team spesso si trovano ad affrontare:

Duplica le automazioni con regole leggermente diverse

Nessun titolare chiaro quando qualcosa si rompe dopo una modifica delle autorizzazioni

Momenti difficili da rintracciare del tipo "Perché è stato eseguito questo?"

Google fornisce controlli e indicazioni, ma il modello operativo (denominazione, titolarità, revisioni) deve comunque essere impostato dal tuo team.

Quando abbinare Workspace Studio a ClickUp

Probabilmente vorrai utilizzare strumenti aggiuntivi oltre a Workspace Studio o sostituirlo quando:

È necessario collegare i risultati degli agenti a progetti, obiettivi, titolari e scadenze

Desideri un unico posto dove gestire attività, approvazioni, documentazione e reportistica

Stai coordinando un lavoro interfunzionale in cui l'azione dell'app Google è solo un passaggio di un processo più lungo

È qui che entra in gioco ClickUp, come livello che gestisce l'intero flusso di lavoro relativo alle automazioni eseguite all'interno delle app Google.

ClickUp: la migliore alternativa quando Workspace Studio non è sufficiente

Workspace Studio può ridurre le micro-attività amministrative all'interno delle app Google. Tuttavia, il problema più grande che molti team devono affrontare è la proliferazione del lavoro e dell'IA: approvazioni nelle e-mail, documenti in Drive, tracker in Fogli Google, aggiornamenti in Chat e un elenco crescente di strumenti di IA che operano ciascuno nella propria finestra.

ClickUp è stato creato per risolvere questo problema con uno spazio di lavoro AI convergente: progetti, documenti, attività, chat, dashboard e IA convivono tutti insieme, in modo che i risultati delle automazioni non vaghino senza titolari o passaggi successivi.

Automatizza interi flussi di lavoro con ClickUp Automazioni

Crea automazioni personalizzate adatte alle tue attività con ClickUp Automations

Mentre Google Workspace Studio ti aiuta a creare agenti IA all'interno di Google Workspace e delle sue app Workspace utilizzando un linguaggio semplice e naturale, ClickUp Automations adotta un approccio più ampio. Consente ai team di portare avanti il lavoro automaticamente con trigger, condizioni e azioni su elenchi, cartelle e l'intero ecosistema ClickUp.

Non sai da dove iniziare? ClickUp ti offre oltre 100 modelli di automazione e un builder visivo che ti consentono di dire: "Quando succede questo, porta avanti automaticamente il lavoro. "

Esempi efficaci per i titolari dei flussi di lavoro:

Assegna automaticamente il lavoro quando una richiesta raggiunge lo stato "Nuovo" e inoltralo alla coda corretta

Aggiungi automaticamente osservatori, aggiorna campi personalizzati o pubblica notifiche intelligenti quando lo stato del lavoro cambia

Crea automaticamente attività ricorrenti di revisione in modo che nulla dipenda dalla memoria

📽️ Stai ancora creando attività, pianificando o copiando e incollando manualmente? Guarda questo video per scoprire come utilizzare l'IA per automatizzare le attività e risparmiare tempo e lavoro richiesto al tuo team.

Lascia che ClickUp Brain e ClickUp AI Agents gestiscano il "livello di automazione" del tuo lavoro

Ottieni riepiloghi istantanei e panoramiche di alto livello dei tuoi flussi di lavoro e delle tue attività con ClickUp Brain

ClickUp Brain è progettato per comprendere il contesto della tua area di lavoro, in modo da poter velocizzare le attività quotidiane, non solo automatizzare compiti semplici. È particolarmente utile per i team e i lavoratori autonomi che hanno bisogno di un unico posto dove pianificare, documentare ed eseguire il lavoro.

Ecco come consente ai titolari del flusso di lavoro di automatizzare il lavoro ripetitivo mantenendo comunque il controllo umano:

Trasforma i lunghi aggiornamenti in riepiloghi: ClickUp Brain può riepilogare thread di attività, attività secondarie e attività in modo da poter esaminare rapidamente lo stato e gli ostacoli

Riassumi i documenti senza riscriverli: usa l'IA per creare riassunti istantanei dei documenti quando le procedure operative standard, i manuali o le richieste diventano troppo lunghi

Ottieni risposte basate sul contesto dell'area di lavoro: poni domande su attività e documenti (ad esempio, "cosa è in attesa di approvazione questa settimana?") e ottieni una risposta basata sull'area di lavoro

Migliora la definizione delle priorità e il follow-up: usa ClickUp Brain per ricevere aggiornamenti costanti quando il tuo elenco di cose da fare è più lungo della tua giornata

Aggiungi quindi ClickUp AI Agents quando desideri un'assistenza "sempre attiva" in grado di gestire le ambiguità.

Automatizza le tue attività in un unico spazio con gli agenti IA di ClickUp

Ciò è utile quando i tuoi processi includono input disordinati come email, documenti e chat, o quando devi rilevare l'urgenza o il tono nei feed in arrivo.

Puoi anche creare agenti IA personalizzati e aggiungere istruzioni, ruoli e trigger preconfigurati, il tutto senza alcuna assistenza di codice.

💡 Suggerimento professionale: crea una routine di lavoro assistita dall'IA con ClickUp BrainGPT. Dettate le attività e i punti salienti delle riunioni e convertiteli in note e attività con Talk to Text di ClickUp BrainGPT ClickUp BrainGPT è un assistente IA desktop (ora accessibile come estensione di Google Chrome) che ti aiuta ad automatizzare le attività relative alla pianificazione, alla scrittura e al recupero quando il lavoro è distribuito su più strumenti.

Poni domande che rivelano dove il lavoro è bloccato: interroga BrainGPT con prompt come "Quali sono le mie attività lavorative più rischiose questa settimana?" o "Quali richieste sono in attesa di condivisione o approvazione esterna?" per individuare modelli che manualmente ti sfuggirebbero.

Cerca rapidamente le decisioni passate: trova il documento o l'attività esatti effettuando ricerche tra le conoscenze collegate, anche quando il tuo team è suddiviso tra app di terze parti e documenti

Scegli il modello giusto per il lavoro: puoi accedere a più modelli di IA come ChatGPT, Claude e Gemini, che sono utili quando hai bisogno di diversi punti di forza per la generazione di contenuti o il riassunto/riepilogo

Tieni insieme i documenti e le approvazioni con ClickUp Docs e ClickUp Chat

Documenta regole, sezioni e bozze importanti relative ai tuoi flussi di lavoro con ClickUp Docs

I documenti ClickUp sono pensati per documenti di processo, procedure operative standard e conoscenze interne che i team utilizzano effettivamente durante l'esecuzione di campagne e progetti. Invece di passare da uno strumento all'altro, puoi accedere ai documenti ClickUp direttamente all'interno delle attività che gestiscono.

Dove questo è più utile:

Documentazione delle regole per agenti personalizzati e automazioni

Archiviazione di liste di controllo per l'approvazione, percorsi di escalation e passaggi di controllo qualità accanto al lavoro

Ma l'approccio collaborativo di ClickUp non finisce qui. Invece di effettuare la condivisione dei tuoi documenti ClickUp tramite un link su una piattaforma di messaggistica separata, puoi utilizzare ClickUp Chat in modo che le conversazioni rimangano collegate al lavoro.

Comunica con il tuo team e crea attività all'interno della finestra di chat con ClickUp Chat

Puoi trasformare i messaggi in attività, mantenere le discussioni contestualizzate e ridurre il "problema dello scrollback" che si presenta quando i team si affidano esclusivamente alla chat.

Se il tuo team si occupa di attività quali la selezione dei feedback dei clienti o il coordinamento degli incidenti sui messaggi di assistenza, ClickUp Chat, insieme a ClickUp Tasks, ti aiuta a mantenere il contesto completo. Il processo diventa molto più semplice per i team, poiché i messaggi e i risultati vengono archiviati in un'unica piattaforma invece di essere suddivisi tra diversi strumenti.

Trasforma il lavoro quotidiano in attività di ClickUp tracciabili

Ottieni una panoramica di tutte le tue attività e effettua il monitoraggio con le attività di ClickUp

ClickUp Tasks ti offre un vero e proprio sistema di registrazione delle attività di lavoro, non solo azioni automatizzate. Ogni attività può avere titolari, date di scadenza, priorità, dipendenze e il contesto esatto necessario per andare avanti.

ClickUp supporta anche suggerimenti di prioritizzazione assistiti dall'IA, insieme alla creazione di attività da ClickUp Docs e ClickUp Chat, in modo che le azioni da intraprendere non rimangano sepolte nei thread dei messaggi.

Ecco alcuni modi pratici in cui i team utilizzano le attività di ClickUp quando i flussi di lavoro diventano complessi:

Standardizzazione dei passaggi di consegne con stati personalizzati come "In entrata → in corso → in revisione → Approvato"

Ridurre il lavoro di rielaborazione con le dipendenze in modo che la "Revisione" non possa iniziare prima che la "Bozza" sia completata

Rendere chiare le responsabilità con i tipi di attività (bug, attività cardine, idee) e campi personalizzati per tipo di attività

💡 Suggerimento professionale: ClickUp Dashboards aiuta i team a creare reportistica sul lavoro senza dover unire manualmente gli aggiornamenti. Invece di cercare di indovinare cosa sta bloccando il lavoro, puoi monitorare lo stato, il carico di lavoro e le priorità utilizzando i widget del dashboard collegati ai dati delle attività in tempo reale. Ottieni panoramiche dettagliate sullo stato, sulle attività e sulle metriche del tuo team con i dashboard di ClickUp Viste comuni della dashboard per i team: Tempo di elaborazione delle richieste dalla ricezione alla risoluzione

Durata ciclo per fase

Carico di lavoro per titolare, in modo da poter riequilibrare prima che le scadenze slittino

Massimizza la tua produttività con ClickUp

Automatizzare il lavoro utilizzando Google Workspace Studio significa principalmente lasciare che gli agenti IA gestiscano le piccole azioni ripetitive che rallentano il tuo lavoro. Con Workspace Studio, puoi utilizzare un linguaggio semplice per creare agenti IA che funzionano su tutti gli strumenti Workspace, come Google Drive e Fogli Google.

Il processo è solitamente semplice all'inizio: crea un primo agente, provalo con dati sicuri e mantieni un rapido passaggio di revisione umana per qualsiasi cosa importante. Man mano che aggiungi altri agenti delle aree di lavoro, imposta regole semplici sulla condivisione degli agenti IA e su come gestire e condividere l'IA.

Tuttavia, gli agenti IA creati tramite Google Workspace hanno i loro limiti. Non coprono funzioni end-to-end su un'ampia gamma di strumenti e piattaforme.

Se desideri un unico posto in cui eseguire l'intero flusso di lavoro, non solo le azioni all'interno delle app Google, ClickUp è l'opzione migliore. Riunisce attività, documenti, dashboard e automazioni, con ClickUp Brain e agenti IA per aiutarti a rimanere al passo con le priorità senza perdere il contesto.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso e prova la differenza.