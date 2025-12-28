Modelli di storyboard Miro per la pianificazione creativa e lo storytelling

La maggior parte dei lavori creativi inizia con un insieme disordinato di scene, note e idee incomplete. Uno storyboard è il momento in cui tutto va al suo posto. Trasforma pensieri sparsi in una sequenza chiara con cui puoi effettivamente lavorare.
Lo stesso approccio aiuta gli educatori a semplificare argomenti complessi e offre ai team di prodotto un modo rapido per mappare i percorsi dei clienti senza lunghe spiegazioni.
I modelli di storyboard Miro aiutano i team a mappare visivamente le idee, sia che tu stia lavorando con un modello di storyboard cinematografico, esplorando esempi di modelli di storyboard o gestendo progetti creativi complessi che si basano su una narrazione visiva chiara.
In questo blog troverai utili modelli di storyboard Miro per diversi casi d'uso creativi ed educativi. Troverai anche alcuni modelli ClickUp che ti aiuteranno a trasformare il tuo storyboard in un lavoro organizzato.
Cosa sono i modelli di storyboard Miro?
I modelli di storyboard Miro sono layout visivi predefiniti che ti aiutano a mappare scene, passaggi o idee in una sequenza strutturata. Designer, educatori, professionisti e team creativi li utilizzano per pianificare visivamente i progetti, delineare gli archi narrativi o suddividere processi complessi in pannelli chiari e facilmente comprensibili.
Questi modelli includono solitamente cornici, riquadri o griglie in cui è possibile aggiungere schizzi, note, immagini o descrizioni. Supportano una vasta gamma di formati, dalle semplici configurazioni a sei cornici alle bacheche dettagliate e multistrato per il project management dei progetti di produzione video, la pianificazione dei prodotti e la mappatura del percorso dei clienti.
✨ Curiosità: lo storyboard è nato nei Walt Disney Studios all'inizio degli anni '30, quando l'animatore Webb Smith appese alcuni schizzi a una parete per mappare le scene. Il metodo fu utilizzato per la prima volta nel cortometraggio Three Little Pigs del 1933 e cambiò il modo di pianificare i film, consentendo ai team di vedere l'intera storia prima di procedere con l'animazione.
I migliori modelli di storyboard per i tuoi progetti
Ecco una rapida panoramica di alcuni modelli di storyboard gratis che puoi utilizzare per ottimizzare il tuo flusso di lavoro 👇
|Nome del modello
|Scarica il modello
|Funzionalità principali
|Ideale per
|Formato visivo
|Modello Miro Story & Telling Lite
|Scarica questo modello
|Due bacheche per separare la trama dalla narrazione, bacheca dei ritmi, campione di caso guidato
|Teams creativi, educatori
|Pannelli + layout narrativo a due schede
|Modello di storie di riferimento Miro
|Scarica questo modello
|Ordinamento drag-and-drop delle storie completate, categorie di lavoro richiesto basate su Fibonacci, set di riferimenti condivisi per stime coerenti.
|Product teams, agile groups
|Categorie
|Modello di mockup per copertina Miro
|Scarica questo modello
|Diversi layout in stile rivista, spazi per titoli, immagini, citazioni.
|Designer, educatori
|Pannelli mockup per riviste
|Modello di base per diagramma di dipendenza Miro
|Scarica questo modello
|Linee di dipendenza semplici, indicatori dello stato delle attività, guida rapida
|Designer, PM
|Diagramma basato su nodi
|Modello di bacheca Design Thinking di Miro
|Scarica questo modello
|Flusso ispirato a Ishikawa, matrice di fiducia-valore, sezione parcheggio
|Designer, strateghi
|Diagramma delle cause principali + matrice quadrante
|Modello retrospettivo Toy Story di Miro
|Scarica questo modello
|Rompi ghiaccio basati sui caratteri, prompt strutturati, token di voto
|Gruppi agili, educatori
|Bacheca retro basata su pannelli
|Modello di storyboard ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Cornici delle scene, riordino tramite trascinamento, collegamenti alle attività di ClickUp, pronto per l'esportazione
|Registi, educatori
|Cornici per lavagna online ClickUp
|Modello di schema della storia ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Suggerimenti guidati, pilastri codificati a colori e flusso di convalida delle idee
|Traccia le fasi, effettua il monitoraggio dei caratteri, organizza le scene e crea campi personalizzati.
|Bacheca in stile schema (elenco + gerarchia)
|Modello di mappatura delle storie degli utenti ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Righe Persona, raggruppamento delle versioni, conversione da scheda a attività
|Product manager, team UX
|Mappa del percorso
|Modello di Bacheca Mood Board di ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Slot per la tavolozza dei colori, sezioni UI/ispirazione visiva, trascina per raggruppare
|Designer, creativi, agenzie
|Bacheca di riferimento visivo
|Modello di piano di progetto per la produzione video ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Modifica del flusso di lavoro, monitoraggio dei costi e delle risorse, visualizzazione delle sequenze
|Team di contenuti, produttori video
|Elenco + sequenza/diagramma di Gantt
|Modello di produzione video YouTube ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Campi metadati, calendario dei contenuti, script basato sulle attività e gestione delle risorse
|Autori, team social
|Bacheca delle attività + Calendario
|Modello di bacheca visiva ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Tag demografici, modulo di raccolta idee
|Product manager, fondatori
|Bacheca strategica in stile griglia
|Modello di lavagna online ClickUp Vision
|Ottieni il modello gratis
|Prompts guidati, pilastri codificati di colore, flusso di convalida delle idee
|Product teams, strategists
|Lavagna online con colonne etichettate
|Modello di bacheca di progettazione ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Monitoraggio delle risorse, registri delle revisioni, flusso di lavoro di approvazione, cambio di sequenza
|Progettisti UI/UX, agenzie
|Kanban + Sequenza
|Modello di brainstorming ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Righe problema-soluzione, fasi dell'idea, visualizzazione dell'allocazione delle risorse
|PM, team operativi, marketing
|Bacheca in stile tabella
|Modello di lavagna online per brief creativo ClickUp
|Ottieni il modello gratis
|Fasi chiare, tag di titolarità degli stakeholder, visualizzazioni da lavagna online a attività
|Agenzie, brand strategist
|Lavagna online con sezioni di fase
Cosa rende un modello di storyboard Miro efficace?
Un buon modello di storyboard Miro ti offre una struttura senza limitarti. Dovrebbe supportare gli elementi chiave della tua storia, lasciando spazio per modificare i pannelli man mano che il tuo progetto cresce.
Il modello giusto:
- Offre una struttura chiara con cornici per scene chiave, brief di progettazione e dialoghi, in modo da non ritrovarti con idee casuali sulla Bacheca.
- Offre un'interfaccia flessibile e personalizzabile che ti consente di effettuare delle modifiche alle risorse e di salvare la tua versione per un utilizzo futuro.
- Offre supporto per la collaborazione in tempo reale integrata in modo che tutto il tuo team possa effettuare modifiche, commentare, condividere feedback e perfezionare le scene insieme.
- Incoraggia il pensiero visivo utilizzando colori, disegni, illustrazioni o riferimenti fotografici per trasformare concetti astratti in qualcosa di concreto.
- Funziona bene per i processi esistenti, comprese le integrazioni, le esportazioni in PDF e la modalità di presentazione.
📚 Per saperne di più: I migliori software e strumenti gratis per la creazione di mappe concettuali
Modelli di storyboard Miro
Ecco sei modelli di storyboard gratis di Miro che ti aiutano a visualizzare e organizzare i tuoi storyboard, assicurandoti di iniziare il tuo lavoro con il piede giusto.
1. Modello Story & Telling Lite
Il modello Story & Telling Lite ti aiuta a trasformare i tuoi pensieri in storie chiare senza perdere di vista il tuo pubblico. Separa la "storia" (ciò che dici) dal "raccontare" (come lo dici), in modo da poter lavorare su entrambi i lati della tua narrazione.
Sono disponibili due aree di lavoro principali e un caso di campione che mostra una pianificazione narrativa completata, che rende più facile tracciare la propria sequenza. È possibile utilizzare questo modello di storyboard per organizzare visivamente presentazioni o lezioni.
Perché ti piacerà questo modello:
- Mappa lezioni, presentazioni, script o narrazioni del marchio in un sistema ripetibile.
- Usa la bacheca "Telling" per pianificare il ritmo e il flusso emotivo prima di realizzare il prodotto finale.
- Fai riferimento al campione quando hai bisogno di un esempio reale di uno storyboard completato.
✅ Ideale per: team creativi ed educatori che desiderano un layout semplice per mappare le narrazioni.
💡 Suggerimento professionale: abbina i modelli di storyboard agli strumenti di creazione di contenuti IA per generare istantaneamente descrizioni delle scene, dialoghi dei caratteri, archi narrativi o didascalie visive.
2. Modello di storie di riferimento
Il modello Reference Stories offre ai team un modo pratico per allinearsi sulle stime dei punti storia. Invece di fare supposizioni, tutti utilizzano le storie completate come punti di riferimento, il che semplifica le sessioni di perfezionamento e mantiene l'intero team sulla stessa lunghezza d'onda.
Trascina le storie completate sulla Bacheca, ordinale in base al lavoro richiesto e inseriscile nelle categorie di Fibonacci. Quindi seleziona una storia per ogni valore come esempio di riferimento. Quel set di riferimento diventa una comprensione condivisa per il lavoro futuro.
Perché ti piacerà questo modello:
- Usa la bacheca drag-and-drop per ordinare le attività completate in base alla complessità percepita.
- Raggruppa le storie in intervalli di lavoro richiesto con le corsie delle categorie visive.
- Blocca un riferimento per ogni categoria nel passaggio di selezione finale.
✅ Ideale per: team di prodotto e gruppi Agile che desiderano punti di riferimento coerenti per la stima.
3. Modello di mockup per copertina
Questo modello di mockup per copertine pone una domanda divertente: Se il tuo progetto finisse sulla copertina di una rivista, cosa direbbe? Puoi scegliere un layout, inserire immagini e scrivere titoli come se il tuo lavoro fosse già finito in prima pagina.
Questo layout di storyboard è utile quando desideri raccontare una storia senza una presentazione completa.
Perché ti piacerà questo modello:
- Ottieni diversi layout di copertina per adattarli allo stile del tuo progetto.
- Utilizza pannelli separati per immagini, slogan, citazioni e punti salienti.
- Aiuta le persone a effettuare la condivisione delle loro idee senza pressioni con un formato leggero e facile da usare.
✅ Ideale per: Designer ed educatori che desiderano dare rapidamente forma a narrazioni avvincenti senza creare un mazzo completo
4. Modello iniziale per diagramma di dipendenza
Il modello iniziale del diagramma di dipendenza ti offre una rappresentazione semplice di come le attività sono collegate tra loro. È utile quando più persone lavorano per lo stesso obiettivo e vuoi vedere cosa deve succedere prima e chi dipende da chi.
Il layout rimane semplice, quindi è facile da aggiornare quando cambiano le Sequenze o le responsabilità.
Perché ti piacerà questo modello:
- Visualizza lo stato degli elementi con semplici indicatori per gli elementi in sospeso, in corso e completati.
- Ottieni una visione chiara di quali attività dipendono da altre.
- Leggi la breve guida per ricevere assistenza nella creazione del tuo primo diagramma.
✅ Ideale per: Designer e project manager che desiderano avere rapidamente visibilità sulle sequenze di attività
5. Bacheca Design Thinking (PIM-Go)
Il modello Design Thinking Bacheca (PIM-Go) ti guida attraverso una sessione completa di design thinking senza farti sentire sopraffatto. Si inizia analizzando il problema, quindi esplorando le possibili cause e idee. Il layout ti aiuta a identificare i punti critici e a raccogliere diverse opzioni in un unico posto.
Puoi ordinare i concetti in base alla sicurezza e al valore, in modo che le idee più valide risaltino. Tutto ciò che non è pronto viene spostato in un parcheggio che potrai riesaminare in un secondo momento.
Perché ti piacerà questo modello:
- Utilizza il layout ispirato a Ishikawa per risalire alle cause alla radice dei problemi e identificare i punti critici.
- Usa il filtro a quattro quadranti per confrontare le opzioni e decidere cosa portare avanti.
- Metti le idee inutilizzate in un parcheggio dedicato in modo che abbiano una visibilità adeguata per le sessioni future.
✅ Ideale per: Designer e strateghi che necessitano di uno spazio strutturato per esplorare e ordinare gli input.
6. Modello retrospettivo Toy Story
Il modello retrospettivo Toy Story trasforma una normale sessione di revisione in qualcosa di un po' più divertente. Ogni persona posiziona un indicatore (ad esempio, un soldatino) sul carattere di Toy Story che ritiene rappresenti al meglio lo sprint.
Dopo il rompighiaccio, il consiglio guida il gruppo attraverso una serie di promoti specifici relativi all'ultimo sprint.
Perché ti piacerà questo modello:
- Vota i problemi o gli argomenti più importanti discussi, aiutando il team a stabilire le priorità.
- Aggiungi elementi visivi e interattivi per rendere le retrospettive più coinvolgenti.
- Utilizza prompt ispirati a Toy Story per guidare la riflessione in diversi ambiti, come "Verso l'infinito e oltre", per celebrare ciò che è andato bene.
✅ Ideale per: gruppi Agile ed educatori che desiderano un formato divertente per riflettere su uno sprint.
🎥 I modelli di storyboard sono potenti, ma Miro non è l'unica opzione. Questo video analizza le migliori alternative a Miro che i team creativi utilizzano per il brainstorming, lo storyboarding e la pianificazione visiva.
Limiti dell'utilizzo di Miro per gli storyboard
Per il brainstorming iniziale e gli schizzi, Miro ti aiuta a compiere il primo passaggio. Tuttavia, man mano che gli storyboard si espandono, inizi a notare delle lacune e hai bisogno di un controllo migliore sulle tue risorse.
Ecco i limiti più comuni da tenere a mente 👇
- Le bacheche storyboard di grandi dimensioni possono rallentare una volta aggiunti molti elementi.
- I nuovi utenti spesso trovano la navigazione confusa perché richiede tempo imparare a utilizzare gli strumenti e i comandi di base.
- Le bacheche diventano disordinate man mano che le scene e i riferimenti si accumulano, e diventa più difficile effettuare il monitoraggio di ciò che appartiene a ciascun elemento senza un'adeguata organizzazione.
- Non sono disponibili funzioni native di monitoraggio del tempo o reportistica avanzata, quindi è necessario affidarsi a strumenti o integrazioni di terze parti.
- Mancano funzionalità di gestione delle attività, come relazioni, dipendenze, attività cardine, fasi di flusso di lavoro personalizzate, ecc.
A questo punto, è utile dare un'occhiata ad alcuni modelli di storyboard gratis alternativi che offrono supporto per l'intero processo di storyboarding e rendono più facile organizzare le tue risorse.
⚡ Archivio modelli: Modelli e tecniche di brainstorming
Modelli di storyboard alternativi
ClickUp offre una vasta libreria di modelli di storyboard che aiutano a suddividere le grandi idee in fotogrammi, passaggi o scene, rendendo più facile vedere a colpo d'occhio l'intero flusso di un progetto o di una campagna. Gli elementi dello storyboard possono essere convertiti direttamente in attività, documenti, sequenze, attività cardine e dashboard, assicurando che le idee non rimangano astratte e passino rapidamente alla realizzazione.
ClickUp elimina anche la proliferazione di strumenti riunendo ideazione, piano, collaborazione ed esecuzione in un unico posto.
Diamo un'occhiata ai migliori modelli di storyboard ClickUp.
1. Modello di storyboard ClickUp
Pianificare visivamente in un unico posto e conservare le note altrove spesso crea confusione. Il modello di storyboard ClickUp risolve questo problema assegnando a ogni scena una propria cornice, in modo che lo storyboard diventi una sequenza semplificata invece che una serie di riferimenti sparsi.
Basato su ClickUp Whiteboards, ogni pannello ha spazio per azioni, dialoghi, segnali audio e commenti del regista. I membri del team possono allegare immagini, aggiungere cornici, modificare i dettagli e commentare direttamente gli elementi visivi.
Scopri cosa rende le lavagne online ClickUp ideali per lo storyboarding 📹
Perché ti piacerà questo modello:
- Converti i fotogrammi in attività di ClickUp con assegnatari e date di scadenza per passare dalla pianificazione all'esecuzione.
- Tieni traccia del flusso narrativo con fasi come esposizione, conflitto, climax e risoluzione.
- Esporta lo storyboard in formato PDF o condividi link di sola visualizzazione per presentazioni ai clienti o revisioni interne.
✅ Ideale per: Registi e docenti che desiderano un'area di lavoro semplice per strutturare storyboard e collegare attività
2. Modello di schema della storia ClickUp
Un modello di storyboard non deve necessariamente essere visivo per essere utile. A volte è preferibile uno schema strutturato che assomigli più a un sistema di cartelle che a una tela. Il modello di schema narrativo di ClickUp offre un modo semplice per effettuare il monitoraggio dei punti salienti della trama e organizzare i caratteri. Gli scrittori possono utilizzarlo per un manoscritto, ma è utile anche per pianificare video narrativi.
Puoi effettuare il monitoraggio dei punti salienti della trama, dei dialoghi e mantenere l'ordine delle scene. I campi personalizzati e gli stati delle attività ti aiutano a registrare la posizione, i caratteri e il punto in cui una scena si inserisce nella narrazione.
Questo schema in stile storyboard mantiene tutti i tuoi elementi chiave in un unico posto, così puoi vedere come si sviluppa la storia lungo tutta la sequenza.
Perché ti piacerà questo modello:
- Assegna un codice colore alle scene in base alla fase della trama, in modo da individuare eventuali lacune nel ritmo e nella struttura.
- Assegna i caratteri alle scene per seguire il loro sviluppo nel corso della narrazione.
- Monitora le fasi di produzione come pre-produzione, riprese e modifica nella stessa schermata per visualizzarle tutte.
✅ Ideale per: Sceneggiatori, romanzieri, videografi e manager del contenuto che desiderano uno schema semplice per organizzare storie o campagne in più parti.
📚 Per saperne di più: Come scrivere un brief creativo di marketing
3. Modello di mappatura delle storie degli utenti ClickUp
Comprendere come un utente interagisce con il tuo prodotto è più facile quando l'intero flusso è disposto visivamente. Pensa al modello di mappatura delle storie degli utenti di ClickUp come a uno storyboard per la tua esperienza di prodotto. Puoi raggruppare i percorsi degli utenti per persona, versione o set di funzionalità. Ogni nota adesiva o scheda può diventare un'attività con un titolare, una data di scadenza e uno stato.
Questa rappresentazione visiva ti aiuta a individuare le lacune nei percorsi degli utenti e ad allinearti sui passaggi più importanti.
Perché ti piacerà questo modello:
- Traccia i profili degli utenti nella parte superiore in modo che ogni flusso sia in linea con le reali esigenze degli utenti.
- Ordina le funzionalità/funzioni in base alle finestre di rilascio, in modo da concentrarti prima sulle parti critiche.
- Riorganizza i percorsi degli utenti sulla bacheca prima di commit sullo sviluppo.
✅ Ideale per: Product manager e UX designer che desiderano visualizzare il percorso del cliente.
🚀 Vantaggio di ClickUp: con ClickUp BrainGPT puoi creare bozze, ordinare i feedback e capire cosa deve succedere dopo senza lasciare la tua area di lavoro.
Legge il contesto e ti fornisce una risposta adeguata a ciò che stai cercando di fare.
- Condividi ciò che hai realizzato finora e Brain lo trasformerà in schemi, script, didascalie o riassunti di moodboard.
- Utilizzali durante le revisioni per estrapolare i punti principali da lunghe discussioni o trasformarli in un elenco di azioni con forma.
4. Modello di Bacheca ClickUp
Prima di preoccuparti delle inquadrature e delle angolazioni della telecamera, di solito è sufficiente concordare l'aspetto e lo stile. Il modello Mood Board di ClickUp ti offre uno spazio visivo per raccogliere riferimenti per progetti creativi.
Invece di un modello di storyboard vuoto, avrai a disposizione uno spazio dedicato per esempi di interfaccia utente, icone, illustrazioni, ispirazioni per siti web, tipografia e scelte di colore, e potrai cambiare queste sezioni se il tuo progetto richiede qualcosa di diverso. Tutto quello che devi fare è incollare le tue immagini e disporle come preferisci.
Questo modello di moodboard diventa una risorsa condivisa per le visioni creative. ✨
Perché ti piacerà questo modello:
- Carica o incolla i codici esadecimali dei colori direttamente nella sezione Tavolozza dei colori per fissare la tua identità visiva.
- Confronta le direzioni di progettazione affiancandole trascinando le risorse in gruppi.
- Usa la legenda integrata per capire cosa inserire in ogni Box (font, palette, stile di interazione, aspetto del sito web, ecc. )
✅ Ideale per: Brand designer, direttori creativi, esperti di marketing e agenzie che desiderano un riferimento visivo unificato per i progetti.
5. Modello di piano di progetto per la produzione video ClickUp
I progetti video falliscono quando la pre-produzione, le riprese e la modifica non vengono monitorate insieme. Il modello di piano di produzione video di ClickUp organizza ogni fase (sceneggiatura, allocazione delle risorse, budget, attività cardine e consegna) in elenchi di attività contrassegnati da colori diversi.
Ogni sezione (Sommario esecutivo, Gestione dell'ambito, Gestione dei costi) è predefinita. Aggiungi assegnatari, date di scadenza, reparti e livelli di lavoro richiesto per vedere esattamente chi sta facendo cosa e quando.
Perché ti piacerà questo modello:
- Tieni traccia degli assegnatari, delle date di scadenza, dell'impatto e del lavoro richiesto dai team di produzione video, di modifica e di PMO.
- Allega brief, script e file di storyboard direttamente alle attività nel campo "Appendice".
- Usa la vista Sequenza o la vista Gantt per visualizzare le dipendenze ed evitare ritardi.
✅ Ideale per: team di contenuti e produttori video che gestiscono flussi di lavoro video in più passaggi
6. Modello di produzione video YouTube ClickUp
Se pubblichi regolarmente contenuti su YouTube, hai bisogno di qualcosa di più di un semplice modello di storyboard video. Il modello di produzione video YouTube di ClickUp funziona sia come calendario dei contenuti che come tracker.
Ogni video ha la propria attività, con campi personalizzati per titolo, data di rilascio, tag, miniatura, stato di avanzamento e altro ancora. Sceneggiatori, editor video, revisori e team dirigenziali possono essere aggiunti come osservatori per ogni attività, in modo da ricevere avvisi in tempo reale per ogni aggiornamento e cambiamento di stato.
Perché ti piacerà questo modello:
- Scrivi idee, bozze di script, schemi di argomenti o ispirazioni visive in ClickUp Docs e aggiungili alla tua attività video in modo che i membri del team possano facilmente consultarli.
- Usa la vista Bacheca di ClickUp per trascinare le attività attraverso le fasi come idea, sceneggiatura, riprese, modifica, revisione e pubblicazione.
- Suddividi il progetto video in fasi chiave e passa alla vista Calendario per verificare quando è prevista ciascuna attività o consegna.
✅ Ideale per: YouTuber, autori di contenuti e team di social media che desiderano un sistema chiaro per creare e gestire ogni aspetto di un video YouTube.
📮 Approfondimento ClickUp: Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni?
ClickUp riunisce i tuoi flussi di lavoro (e le chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!
7. Modello di bacheca visiva ClickUp
Il modello ClickUp Vision Board aiuta a chiarire lo scopo e la direzione del tuo prodotto definendo a chi è destinato e quale problema risolve. Ogni riga rappresenta un prodotto o una funzionalità/funzione con colonne per la visione, l'obiettivo aziendale, il gruppo target, le esigenze e la priorità.
I tag demografici come età, occupazione, sesso, ecc. ti consentono di individuare le lacune nella copertura del mercato. Puoi utilizzare il Modulo di visione del prodotto per raccogliere idee che vengono automaticamente inserite nella bacheca.
Perché ti piacerà questo modello:
- Crea una strategia di prodotto chiara e attuabile e identifica le opportunità per migliorare le funzionalità/funzioni del prodotto.
- Comprendi le esigenze del tuo mercato di riferimento per pianificare i passaggi successivi e assicurarti che siano in linea con gli obiettivi e i requisiti aziendali.
- Suddividi ogni obiettivo in attività concrete con attività di ClickUp, in modo che la visione diventi una tabella di marcia.
✅ Ideale per: Product manager, fondatori e strateghi che desiderano mappare le opportunità di prodotto in un unico posto.
🚀 Vantaggio di ClickUp: le mappe mentali di ClickUp sono un potente strumento di storyboard che va ben oltre la semplice creazione di storie. Ideali per mappare sequenze e flussi di processo prima di progettare o costruire qualsiasi cosa visivamente, aiutano a fare chiarezza prima dell'esecuzione.
Inizia con un'idea centrale e crea rami di primo livello per i passaggi principali, le schermate o le fasi. Per i processi complessi e non lineari, puoi taggare le dipendenze ed evidenziare percorsi paralleli o variazioni.
I nodi della mappa mentale possono essere trasformati in attività di ClickUp con assegnatari, scadenze, priorità, risorse e riferimenti. Questo li rende adatti a tutto, dall'esperienza utente e dai flussi di prodotto alla progettazione di processi e sistemi.
8. Modello di lavagna online ClickUp Vision
Il modello ClickUp Vision Whiteboard mappa la visione, gli utenti target, i problemi dei clienti, le funzionalità del prodotto e le proposte di valore in un unico layout visivo. Le sezioni predefinite con codifica a colori aiutano a mappare la visione centrale alle idee correlate, fornendo un unico punto di riferimento per i membri del team.
ClickUp Whiteboards ti offre una lavagna online interattiva dove puoi collaborare con il tuo team in tempo reale e utilizzare forme, note adesive, connettori, immagini e sezioni per mappare la tua visione.
Le idee sulla lavagna online possono essere convertite istantaneamente in attività di ClickUp e assegnate ai membri del team con date di scadenza e priorità.
Perché ti piacerà questo modello:
- Raggruppa le tue idee in sezioni o temi logici in modo che siano più facili da comprendere e da mettere in pratica.
- Definisci regole che triggerano azioni e mantengono il lavoro in movimento senza intervento manuale con ClickUp Automazioni.
- Monitora lo stato delle attività, la titolarità, le tempistiche e i colli di bottiglia con i dashboard ClickUp, in modo che tutti i team rimangano allineati senza dover organizzare continue riunioni di aggiornamento.
✅ Ideale per: team di prodotto, designer e strateghi che lavorano insieme su un unico prodotto.
📚 Per saperne di più: Che cos'è il project management con lavagna online?
9. Modello di bacheca di progettazione ClickUp
Se stai cercando una bacheca di progetto pronta all'uso per gestire i progetti di design, il modello ClickUp Design Board ti aiuta a conservare tutte le risorse e le decisioni in un unico spazio collaborativo.
La vista Bacheca del processo di progettazione raggruppa le attività in base a ciascuna fase del flusso di lavoro di progettazione. Ti offre una panoramica chiara del numero di attività presenti in ciascuna fase e di ciò su cui si sta lavorando esattamente. La vista Sequenza della progettazione ti offre una visione chiara delle scadenze imminenti, consentendoti di mantenere il lavoro in linea con i tempi previsti.
Poiché i progetti di design possono essere complessi da gestire, il modello include anche una vista Elenco per priorità, che consente di vedere facilmente quali attività richiedono maggiore attenzione. Per semplificare i cicli di feedback, è disponibile anche una vista Elenco revisioni che mostra solo le attività che richiedono modifiche, raggruppate in Maggiore e Minore per separare le modifiche significative all'esperienza utente dalle piccole modifiche all'interfaccia utente.
Perché ti piacerà questo modello:
- Usa ClickUp Documenti per raccogliere idee di design relative a immagini, tavolozze di colori, riferimenti o ispirazioni stilistiche.
- Crea attività di ClickUp per ogni parte del progetto e utilizza i campi personalizzati in ClickUp per memorizzare le informazioni rilevanti.
- Standardizza il flusso di lavoro di progettazione dalla richiesta alla consegna con una migliore visibilità del carico di lavoro e meno ritardi.
✅ Ideale per: progettisti UI/UX e agenzie che necessitano di un flusso di lavoro chiaro per il monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione.
10. Modello di brainstorming ClickUp
Il modello di brainstorming ClickUp raggruppa le idee in base ai problemi che risolvono.
Una volta che tutti sono allineati, basta cliccare su + Nuovo compito per creare una scheda attività e catturare ogni idea man mano che emerge. I campi personalizzati come Descrizione del problema, Responsabile, Soluzione vincente, Team di consegna, Risorse, ecc. aiutano a raccogliere il contesto dettagliato di ogni idea.
Perché ti piacerà questo modello:
- Ottieni diverse visualizzazioni, come Sequenza, Reparto, Per fasi e Priorità, in modo da poter organizzare e visualizzare le idee in modi che si adattano al tuo flusso di lavoro.
- Organizza le idee e fornisci al tuo team chiarezza sui passaggi successivi utilizzando tag, avvisi di dipendenza e altre funzionalità.
- Trasforma le idee in attività completamente realizzabili, assegna i titolari, imposta le scadenze e effettua il monitoraggio dello stato delle attività.
✅ Ideale per: Product manager, gruppi operativi, squadre di marketing e team interfunzionali che organizzano regolarmente sessioni di ideazione.
11. Modello di lavagna online per brief creativo ClickUp
Il modello di lavagna online ClickUp Creative Brief ti offre una lavagna online drag-and-drop dove puoi fare brainstorming e mappare le idee durante le sessioni di pianificazione collaborativa.
Le fasi predefinite ti guidano attraverso ogni passaggio. I tag mostrano se il cliente o il team interno è responsabile di una parte specifica del processo esistente. Con ClickUp Automations, porta avanti idee e attività senza passaggi manuali, come i cambiamenti di stato man mano che il lavoro procede e le notifiche email quando sono necessarie approvazioni.
Perché ti piacerà questo modello:
- Tieni traccia della fase, del coinvolgimento, delle date di inizio e di scadenza e degli assegnatari, in modo che la titolarità sia sempre chiara.
- Segui le fasi predefinite come Focus e visione, Obiettivi, Marchio e Direzione per ottenere brief coerenti.
- Passa dalla Sequenza per visualizzare le attività cardine e le scadenze alla Visualizzazione delle attività creative per visualizzare le attività con i relativi stati.
✅ Ideale per: agenzie, brand strategist e team a contatto con i clienti che gestiscono flussi di lavoro complessi.
📚 Per saperne di più: Esempi e strategie di mappatura dei processi
Dai vita ai tuoi storyboard con ClickUp
I modelli di storyboard Miro sono un ottimo primo passaggio quando hai bisogno di spazio per disegnare, mappare i processi o giocare con la struttura della storia.
Ma gli storyboard sono efficaci solo quando trasformano le idee in azioni concrete. Con lavagne online per il brainstorming, modelli strutturati per la pianificazione e attività che collegano perfettamente il pensiero creativo all'esecuzione, ClickUp ti aiuta a trasformare concetti approssimativi in flussi di lavoro chiari e attuabili.
Vuoi trasformare il tuo storyboard da un'idea approssimativa a qualcosa su cui il tuo team possa lavorare? Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso.
Domande frequenti
Un modello di storyboard ti aiuta a trasformare un'idea vaga in una sequenza chiara di passaggi, scena per scena o fase per fase. Gli autori lo utilizzano per pianificare le riprese video, le sceneggiature e le transizioni prima dell'inizio della produzione. Gli educatori lo utilizzano per suddividere le lezioni complesse in pannelli facilmente comprensibili. I team di prodotto e UX lo utilizzano per mappare i percorsi degli utenti, i flussi di onboarding o le narrazioni delle funzionalità/funzioni senza scrivere lunghe specifiche. Il punto non è la "bellezza visiva", ma la chiarezza: cosa succede prima, cosa succede dopo e cosa manca.
Sì. Miro offre modelli in stile storyboard (e bacheche che funzionano come storyboard) per la pianificazione narrativa, i workshop, le retrospettive e la mappatura dei processi. Sono ottimi per l'ideazione, la collaborazione e il rapido allineamento visivo, soprattutto all'inizio del progetto, quando si sta ancora definendo la sequenza. I team possono incontrare attriti in un secondo momento, quando hanno bisogno di una struttura più solida, di versioni, di titolarità e di monitoraggio dell'esecuzione al di là della bacheca.
Se stai producendo video, il modello di storyboard "migliore" è quello che supporta sia i fotogrammi che i passaggi. Cerca: spazio per azioni/dialoghi/segnali audio, facile riordino e un modo per collegare ogni pannello al lavoro reale (copione, risorse, revisioni, scadenze). Se il tuo team deve passare dallo storyboard → alle attività → alla Sequenza, un modello che converte i fotogrammi in lavoro tracciabile (titolari, date di scadenza, stati) sarà sempre migliore di una griglia puramente visiva.
Assolutamente sì: gli storyboard sono fondamentalmente "mappature delle storie degli utenti con immagini". Puoi creare storyboard per: onboarding, checkout, flussi di autorizzazioni, percorsi di supporto e persino flussi di lavoro interni (come le approvazioni). Sono particolarmente utili quando gli stakeholder hanno bisogno di vedere l'esperienza piuttosto che leggere le specifiche. Bonus: quando ogni passaggio diventa un'attività (progettazione, copia, ingegneria, controllo qualità), ottieni un percorso diretto dal percorso del cliente all'esecuzione senza perdere il contesto.
Miro è eccellente per la pianificazione visiva, ma i team spesso incontrano dei limiti quando lo storyboard diventa un progetto reale. Problemi comuni: le bacheche di grandi dimensioni possono rallentare, le bacheche si ingombrano rapidamente ed è più difficile gestire le dipendenze, le attività cardine e la reportistica senza aggiungere ulteriori strumenti. Se il tuo storyboard richiede approvazioni, sequenze, visibilità del carico di lavoro o flussi di lavoro di produzione ripetibili, potresti finire per fare il "piano in Miro, gestione altrove".
Un'ottima alternativa è uno strumento che mantiene insieme lo storyboard visivo e il lavoro operativo. Ad esempio, ClickUp consente ai team di creare storyboard nelle lavagne online, quindi trasformare i fotogrammi in attività con titolari, date di scadenza, stati, dipendenze e dashboard per il monitoraggio. Ciò significa che lo storyboard non rimane un semplice strumento di pianificazione, ma diventa il flusso di lavoro. Se il tuo team è stanco di "bacheche qui, attività là, aggiornamenti altrove", questo chiude il cerchio.