Modelli di presentazione Miro gratis per presentazioni online straordinarie

Creare una buona presentazione diventa frustrante quando non si ha un modello da cui partire.

Apri una bacheca vuota. Provi a inserire delle forme. Provi diversi tipi di font. Niente sembra coerente. E l'intero processo richiede molto più tempo del dovuto.

Questo articolo risolve il problema. Otterrai modelli di presentazione Miro gratis che renderanno le tue diapositive chiare, accattivanti e facili da creare. E se hai bisogno di una struttura più articolata o di una personalizzazione avanzata, abbiamo incluso anche potenti modelli ClickUp che porteranno le tue presentazioni a un livello superiore.

Modelli di presentazione gratis in sintesi

Ecco un breve riassunto per te:

Cosa sono i modelli di presentazione Miro?

I modelli di presentazione Miro sono layout predefiniti in stile slide progettati per aiutarti a creare presentazioni strutturate e collaborative direttamente all'interno di Miro. Eliminano la necessità di progettare manualmente ogni elemento e forniscono un framework pronto all'uso per presentare le idee in modo più efficiente.

Questi modelli pronti all'uso ti aiutano a:

Inizia con un flusso di diapositive pulito e predefinito

Mantieni font, colori e layout coerenti

Visualizza le tue idee con forme e cornici già pronte.

Collabora con il tuo team in tempo reale

Presenta direttamente dalla tua bacheca Miro senza cambiare strumento.

Cosa rende un modello di presentazione Miro efficace?

Un buon modello di presentazione Miro offre a te e al tuo team chiarezza e una struttura condivisa. Inoltre, rende la tua presentazione elegante senza lavoro richiesto.

Ecco cosa dovrebbe fare il modello di presentazione Miro giusto 👇

Layout pulito e strutturato: evita il disordine che distrae il pubblico con segnali visivi che attirano naturalmente l'attenzione sui punti più importanti.

Gerarchia visiva che attira l'attenzione: separa il titolo dal contenuto principale e fornisce un'area definita in cui inserire il messaggio principale.

Flusso di frame già pronto per lo storytelling: include frame introduttivi, frame di contenuto, frame di confronto e frame conclusivi già disposti.

Design che favorisce la collaborazione: offre uno spazio dedicato alle note e alle discussioni, facilitando il feedback senza rallentare il flusso di lavoro.

Flessibilità di personalizzazione: dispone di blocchi di testo modificabili, icone sostituibili, colori regolabili e cornici scalabili che non si rompono quando adatti i layout al tuo contesto.

Sezioni pronte per i contenuti per diversi casi d'uso: include diversi contenitori di contenuti come obiettivi, programma, esempi, strutture, attività e sezioni di riepilogo.

📌 Lo sapevi? Oltre il 50% dei grandi team di prodotto afferma che la sfida più grande è semplicemente mantenere coerente la roadmap del prodotto, eppure oltre il 54% di tutte le roadmap è ancora basato sui risultati piuttosto che sugli obiettivi. Ciò significa che i team non solo faticano a mantenere le loro roadmap, ma spesso danno priorità a cosa costruire invece che al perché è importante, portando a disallineamenti e deviazioni dalla strategia.

Modelli di presentazione Miro gratis

Di seguito troverai modelli Miro gratis che potrai integrare immediatamente nel tuo flusso di lavoro.

1. Modello di presentazione della roadmap di prodotto

Il modello di presentazione della roadmap del prodotto ti aiuta a spiegare il percorso del tuo prodotto in modo chiaro e mirato. Ottieni un flusso guidato che accompagna il tuo pubblico dalla visione generale alle attività cardine e ai passi successivi. Mantiene i team allineati e fornisce agli stakeholder una visione trasparente della direzione del tuo prodotto, senza perderli nei dettagli.

Il suo punto di forza principale è la semplicità. Ogni fotogramma è stato creato appositamente per evidenziare il perché, il cosa e il titolo del prodotto, rendendo il tuo messaggio facile da seguire dall'inizio alla fine.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Mappa visivamente i temi strategici, raggruppando gli obiettivi dei tuoi prodotti in intervalli di tempo chiari per mostrare a colpo d'occhio la direzione a lungo termine.

Evidenzia le principali finestre di rilascio utilizzando sezioni codificate a colori che separano immediatamente i piani a breve termine da quelli futuri.

Inserisci approfondimenti sui clienti o frammenti di dati all'interno di blocchi di informazioni predefiniti progettati per rendere il tuo ragionamento facile da seguire.

Guida le discussioni senza sforzo con una diapositiva finale pronta per i feedback che crea spazio per domande e idee.

✅ Ideale per: Product manager e team interfunzionali che necessitano di un modo chiaro e strutturato per presentare ciò che stanno realizzando.

Vuoi creare una presentazione per i tuoi clienti? Guarda questo video ⬇️

2. Modello di presentazione commerciale

Il modello di presentazione commerciale offre un flusso chiaro per presentare il tuo prodotto o servizio, eliminando la necessità di preoccuparti del design delle diapositive. Accompagna il tuo pubblico attraverso il problema, la soluzione e il valore che offri in una struttura visiva chiara e facile da seguire.

Ciò che rende utile questo modello è la sua facilità di adattamento a diversi potenziali clienti. Ti offre inoltre la libertà di personalizzarlo, mantenendo comunque la tua presentazione elegante e facile da seguire.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Mostra i risultati reali dei clienti utilizzando blocchi già pronti progettati per testimonianze o brevi casi di studio.

Semplifica la tua proposta di valore con pannelli evidenziati che rendono il tuo messaggio principale immediatamente leggibile durante una presentazione dal vivo.

Aggiungi prove visive senza sforzo trascinando le immagini dei prodotti e inserendo la grafica di supporto direttamente nei riquadri designati.

Concludi in modo chiaro utilizzando una diapositiva finale creata per riepilogare la tua offerta e suggerire i passaggi successivi senza sopraffare il tuo potenziale cliente.

✅ Ideale per: team commerciali o chiunque abbia bisogno di una presentazione personalizzabile per proporre idee, servizi o prodotti a potenziali clienti.

🎁 Bonus ClickUp: Uno studio ha rilevato che il 92% dei leader aziendali che utilizzano l'IA generativa su base settimanale riferisce vantaggi significativi, tra cui flussi di lavoro più rapidi, comunicazioni più chiare, maggiore produttività e persino risparmi misurabili sui costi. E poiché le presentazioni sono una delle attività più impegnative dal punto di vista comunicativo all'interno di qualsiasi azienda, i migliori strumenti di IA per le presentazioni stanno diventando un vantaggio competitivo. È proprio qui che ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp, cambia le regole del gioco. Poiché comprende tutte le tue attività, i tuoi documenti, le tue chat e gli strumenti integrati, ti fornisce il contesto e le informazioni reali del progetto, trasformandoli istantaneamente in idee per diapositive, brief di progetto, schemi, punti di discussione o persino bozze complete di presentazioni. Usa la potente combinazione di ClickUp Docs + ClickUp Brain per creare brief di progetto e molto altro!

3. Modello di presentazione UX

Il modello di presentazione Miro UX ti aiuta a trasformare la ricerca sugli utenti in una storia che le persone vogliono davvero ascoltare. Ti offre un flusso chiaro per presentare chi sono i tuoi utenti, quali sono le loro difficoltà e perché le tue decisioni di progettazione hanno senso.

Il modello unisce approfondimenti e azioni. Puoi aggiungere screenshot, citazioni degli utenti, passaggi del percorso e consigli per rendere la tua presentazione simile a una guida passo passo.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Mostra i modelli in modo visivo utilizzando griglie dedicate che ti aiutano a trasformare note disordinate in gruppi organizzati di approfondimenti sugli utenti.

Individua le cause principali con sezioni personalizzate per riepilogare/riassumere i temi comportamentali senza sopraffare gli spettatori.

Dai vita ai tuoi personaggi aggiungendo foto e abbinandole a brevi descrizioni all'interno di pannelli già pronti per i caratteri.

Guida le discussioni del team con aree dedicate alle raccomandazioni e alle decisioni sui passaggi successivi.

✅ Ideale per: progettisti UX e team di prodotto che devono presentare i risultati delle ricerche sugli utenti e la direzione del design.

📮 ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a utilizzare più di 15 strumenti , mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, ClickUp riunisce le tue attività, i tuoi progetti, i tuoi documenti, i tuoi wiki, le tue chat e le tue chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce la visibilità del lavoro e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

4. Modello di presentazione finanziaria

Il modello di presentazione del bilancio finanziario Miro fornisce un quadro strutturato per guidare gli stakeholder attraverso i modelli di reddito, le spese, le attività, le passività e la salute finanziaria complessiva.

Puoi aggiungere elementi di bilancio, evidenziare le variazioni di profitti e perdite, visualizzare i movimenti di cassa e concludere con un riepilogo/riassunto chiaro.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Suddividi visivamente le categorie finanziarie utilizzando blocchi già pronti che ti aiutano a separare le attività dalle passività.

Individua rapidamente i modelli di movimento attraverso frame grafici intuitivi progettati per evidenziare le variazioni di fatturato o margini.

Mostra chiaramente i punti strategici con pannelli di didascalia creati per brevi spiegazioni che collegano i numeri alle decisioni aziendali.

Concludi con una previsione unificata utilizzando una diapositiva di riepilogo/riassunto personalizzata per delineare in modo chiaro le proiezioni e le aspettative di crescita.

✅ Ideale per: team finanziari, fondatori e manager che preparano relazioni trimestrali e aggiornamenti finanziari per gli investitori

5. Modello di presentazione portfolio

Con il modello di presentazione portfolio Miro, puoi presentare ogni progetto come una storia chiara che racconta chi sei, quali sfide hai affrontato, come le hai affrontate e quali risultati hai ottenuto.

Il lavoro rimane in primo piano, mentre il modello ti fornisce le indicazioni necessarie per spiegarlo in modo ponderato e pertinente ai responsabili delle assunzioni o ai decisori che valutano le tue capacità.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Semplifica l'aggiunta di elementi visivi con cornici pronte per i media che mantengono il tuo lavoro organizzato e coerente.

Presenta visivamente i passaggi del processo attraverso sezioni già pronte che ti aiutano a mappare l'evoluzione di un progetto dall'inizio alla fine.

Concludi ogni progetto in modo ordinato con un'area di riflessione creata per evidenziare gli insegnamenti chiave e ciò che ti hanno insegnato come designer.

✅ Ideale per: designer, professionisti UX, studenti e team creativi che desiderano un modo raffinato e basato sulla narrazione per presentare il proprio portfolio di lavori.

👀 Lo sapevi? I responsabili delle assunzioni non leggono più i portfolio, non davvero. Li scansionano. Se ogni diapositiva comunica un'idea chiara, il tuo portfolio risulterà più incisivo e immediatamente più memorabile.

Limiti dell'utilizzo di Miro per la creazione di presentazioni

Miro è pensato per la collaborazione visiva. Hai a disposizione una lavagna online per brainstorming e idee, ma non c'è modo di effettuare la connessione tra le tue presentazioni e le attività e i processi.

Queste sono alcune delle limitazioni:

Non dispone di funzionalità di gestione dei progetti e delle attività , quindi non è possibile assegnare compiti, impostare date di scadenza, effettuare il monitoraggio dello stato dei progetti o collegare le diapositive a passaggi di progetto attuabili.

Non effettua l'automazione delle azioni ripetitive, quindi tutto, dalle revisioni e approvazioni all'invio degli aggiornamenti, rimane manuale e richiede molto tempo.

Offre funzionalità di reportistica limitate , quindi è necessario raccogliere manualmente i dati da altri strumenti per i report del progetto e le presentazioni per gli stakeholder.

Rende più difficile la collaborazione operativa poiché non dispone di funzionalità/funzioni per il monitoraggio delle decisioni, delle approvazioni, dei titolari delle attività o delle tempistiche.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Miro

Modelli di presentazione Miro alternativi

Se desideri creare presentazioni collaborative visivamente accattivanti, ma con maggiore flessibilità, struttura e controllo rispetto a quanto offerto da Miro, ClickUp è un'ottima alternativa.

La sua raccolta di modelli pronti per la presentazione è integrata in uno spazio di lavoro Converged AI completo, che ti consente di pianificare e presentare senza dover cambiare strumento. Le tue presentazioni non sono file isolati. Si collegano direttamente alla tua pianificazione e si integrano perfettamente nei tuoi processi di reportistica ed esecuzione.

Uno dei maggiori vantaggi della creazione di presentazioni all'interno di ClickUp è che non devi passare da uno strumento all'altro. Con ClickUp lavagne online, puoi abbozzare visivamente l'intera struttura della presentazione prima di iniziare a creare le diapositive.

Crea presentazioni dinamiche con la lavagna online di ClickUp.

Inserisci delle note per ogni sezione: Introduzione, Obiettivi, Approfondimenti chiave, Roadmap, Budget, Piano d'azione e Domande e risposte. Quindi, trascina queste note fino a ottenere un flusso logico. Una volta stabilita la sequenza, puoi convertire ogni nota direttamente in un'attività della diapositiva o in un elemento della struttura all'interno della tua area di lavoro.

Ecco i migliori modelli di presentazione ClickUp che rappresentano valide alternative ai design di Miro.

1. Modello di presentazione ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea una presentazione raffinata in pochi minuti con il modello di presentazione ClickUp.

Il modello di presentazione ClickUp è come lavorare in un'area di lavoro che già comprende ciò che serve per una buona presentazione. Inizia con una diapositiva di apertura audace che mette in evidenza l'argomento, il tuo nome e il tuo messaggio. Da lì, la struttura ti guida delicatamente nella strutturazione della tua narrazione.

Man mano che procedi, il modello passa alla modalità di definizione degli obiettivi. Puoi esporre i tuoi obiettivi in modo chiaro, non come blocchi di testo disordinati, ma come affermazioni concise e di facile lettura che stabiliscono il motivo per cui esiste la tua presentazione e ciò che desideri che il pubblico ne ricavi.

Una volta stabilite queste basi, il modello ti consente di suddividere i tuoi contenuti in capitoli ben definiti. Ogni sezione ha una propria pagina del titolo accattivante, che rende le transizioni più fluide e aiuta il pubblico a seguire facilmente.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Adatta le diapositive del contenuto a qualsiasi formato ti serva, inclusi testo, schemi, diagrammi, screenshot o layout misti.

Utilizza diapositive visive dedicate per mostrare chiaramente i tuoi grafici e presentare i dati chiave senza confusione.

Concludi con una diapositiva di riepilogo/riassunto che rafforzi i punti chiave e una diapositiva di ringraziamento per le domande o i passaggi successivi.

Personalizza ogni dettaglio, come colori, font, layout e immagini, per adattarli facilmente al tuo stile o al tuo marchio.

✅ Ideale per: Teams e professionisti che desiderano un modo strutturato e visivamente accattivante per presentare le proprie idee.

🧠 Approfondimento rapido: una presentazione efficace è un ponte tra le tue idee e la chiarezza con cui gli altri le comprendono. I moderni strumenti di presentazione rendono possibile tutto questo offrendoti: Una struttura visiva pulita che rafforza il tuo messaggio

Layout riutilizzabili che consentono di risparmiare tempo e ridurre l'affaticamento creativo.

Spazi collaborativi dove i team possono creare, perfezionare e commentare insieme Ma la vera magia avviene quando si combinano questi strumenti con funzionalità/funzioni che aggiungono contesto e voce. ClickUp Clips è davvero utile in questo senso. Puoi registrare una breve guida utilizzando lo schermo e la tua voce, offrendo al tuo pubblico un quadro completo anche quando non sei nella stanza. Usa ClickUp Clips per registrare lo schermo, aggiungere annotazioni e fornire una voce fuori campo chiara per la tua presentazione.

2. Modello di schema di progetto ClickUp

Ottieni un modello gratis Fai avanzare il tuo progetto nella giusta direzione con il modello di schema di progetto ClickUp.

Ogni grande progetto inizia quando le idee finalmente iniziano a concretizzarsi. Il modello di schema di progetto ClickUp è stato creato proprio per questo momento. Avrai a disposizione uno spazio guidato per definire il progetto con tutti gli elementi essenziali, tra cui lo scopo, il nome, le persone coinvolte e altro ancora.

Quando è il momento di passare all'azione, puoi mappare ogni fase su una Sequenza. E una volta chiarito il flusso, puoi specificare i risultati chiave del progetto in modo che ogni collaboratore sappia esattamente di cosa è responsabile. In questo modo, l'allineamento non è più una sfida, ma diventa parte integrante del piano fin dal primo giorno.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Crea un riassunto esecutivo chiaro, approfondimenti preliminari e una visione chiara della tua missione, visione, pubblico e risultati attesi.

Documenta fin dall'inizio i vincoli e le ipotesi per definire aspettative realistiche ed evitare sorprese dell'ultimo minuto.

Mappa il budget e gli investimenti del progetto per chiarire le decisioni finanziarie e garantire che tutti rimangano allineati.

✅ Ideale per: Project manager e team leader che desiderano un documento strutturato ma flessibile per delineare i progetti con chiarezza e orientamento.

💡 Suggerimento professionale: per ottenere ancora di più da questo modello, crea l'intero flusso di lavoro all'interno di ClickUp Docs. Docs ti consente di taggare i membri del team direttamente all'interno di una sezione. Ad esempio, se stai redigendo il Contesto del progetto, puoi @menzionare il tuo responsabile della ricerca per aggiungere input mancanti o chiarire i dati. Puoi anche trasformare qualsiasi punto elenco in un'attività eseguibile con un solo clic. Quindi, se la tua Sequenza include "Finalizzare i wireframe entro la terza settimana", converti quella riga in un'attività e assegnala senza uscire dal documento.

3. Modello di schema della campagna ClickUp

Ottieni un modello gratis Dai forma al tuo piano di presentazione e rendi ogni fase della campagna facile da spiegare e da monitorare utilizzando il modello di schema della campagna ClickUp.

Il modello ClickUp Campaign Outline ti consente di organizzare ogni campagna in narrazioni pronte per la presentazione. Puoi registrare ogni campagna in una chiara vista Elenco, aggiungere tutti i dettagli importanti, come obiettivi, risultati finali, sequenze, e taggare immediatamente i team giusti.

È disponibile anche una vista Bacheca in stile Kanban in cui è possibile trascinare le attività della campagna attraverso le varie fasi, quali pianificazione, progettazione, implementazione e valutazione. Ogni scheda mostra in modo chiaro il tipo di campagna, le risorse necessarie, i team assegnati e lo stato di approvazione, ovvero tutte le informazioni di cui avresti normalmente bisogno prima di una presentazione.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Concentrati sul lavoro attivo utilizzando la Bacheca di implementazione che mostra solo le campagne in corso e i team responsabili.

Usa la bacheca stessa come presentazione pronta all'uso per riunioni StandUp e revisioni a metà progetto senza creare report separati.

Personalizza i dettagli della campagna con i campi personalizzati per tipo, team assegnato, media, canale e stato di approvazione per facilitare il filtraggio e l'ordinamento.

Visualizza l'intero programma con una vista di Sequenza codificata a colori che mappa le date di inizio, le date di fine, la titolarità e il carico di lavoro.

✅ Ideale per: team di marketing e agenzie che hanno bisogno di pianificare e effettuare il monitoraggio delle campagne, mostrando lo stato su diversi canali.

🎁 Bonus: vuoi semplificare visivamente la pianificazione dei tuoi progetti? Guarda questo breve tutorial per scoprire come le lavagne online ClickUp ti aiutano a raccogliere idee e mappare le tue sequenze in modo da realizzare presentazioni più efficaci.

4. Modello di piano di progetto creativo ClickUp

Ottieni un modello gratis Dai una struttura al tuo processo creativo e trasforma idee sparse in un lavoro completo con il modello di piano di progetto creativo ClickUp.

Se desideri un modello di presentazione che non solo mostri il tuo processo creativo, ma lo mantenga anche organizzato in background, il modello di piano di progetto creativo ClickUp offre il perfetto equilibrio. Il progetto è suddiviso in fasi e attività, quindi è facile chiarire i passaggi successivi e chi ne è responsabile.

Ogni scheda attività mostra dettagli quali titolarità, scadenze, priorità, fasi di approvazione, bozze e risorse finali. Quando hai bisogno di approfondire, ogni scheda si apre in un proprio mini spazio di lavoro con note, allegati, feedback e cronologia delle versioni. È perfetto per illustrare agli stakeholder l'evoluzione del lavoro, senza dover passare da una cartella all'altra o cambiare tra più diapositive.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Ottieni una panoramica di tutti i tuoi progetti raggruppati per fasi di progetto nella vista Elenco progetti creativi .

Categorizza le attività del progetto in base allo stato e monitora i progressi nella vista Progress Board .

Tieni traccia dei risultati finali, delle tempistiche e dei progetti non pianificati o in ritardo nella vista Sequenza.

✅ Ideale per: team creativi e agenzie che hanno bisogno di presentare flussi di lavoro e sequenze di produzione in un formato chiaro e incentrato sulla narrazione.

⚡ Archivio modelli: I progetti creativi spesso sembrano semplici dall'esterno, ma dietro ogni presentazione raffinata ci sono ore di piano, creazione di versioni, revisioni e coordinamento. I modelli per l'avvio dei progetti aiutano a definire le aspettative sin dall'inizio, a stabilire i ruoli, a delineare gli obiettivi creativi, a documentare i vincoli e a garantire che ogni collaboratore sia consapevole di come il proprio lavoro contribuisca agli obiettivi aziendali.

5. Modello di piano di progetto PPT ClickUp

Ottieni un modello gratis Pianifica il tuo progetto con sicurezza e mantieni tutto organizzato in modo che il lavoro proceda secondo i piani con il modello di piano di progetto PPT di ClickUp.

Se desideri un modo strutturato per suddividere un progetto dall'idea iniziale alla consegna finale, il modello di piano di progetto PPT di ClickUp ti offre le basi per iniziare rapidamente.

Avrai a disposizione elenchi predefiniti per gestire la pianificazione, i costi, le risorse, la qualità e altri aspetti del tuo progetto. I campi personalizzati ti consentono di etichettare ogni lavoro in base al livello di lavoro richiesto, all'impatto, al reparto, alle risorse necessarie o a qualsiasi altro dettaglio di cui il tuo team ha bisogno.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Mostra lo stato di avanzamento del progetto nella vista Planning Progress Board drag-and-drop che evidenzia lo stato in tempo reale in un formato visivo.

Allega i tuoi file direttamente a ciascuna sezione come allegati per mantenere facilmente accessibili tutti i documenti di supporto.

Evidenzia l'intensità del carico di lavoro con indicatori di lavoro richiesto e impatto basati su emoji che rendono più chiare le spiegazioni delle diapositive.

✅ Ideale per: Teams e responsabili di progetto che devono creare un piano di progetto da poter rivedere internamente e effettuare la condivisione con le parti interessate.

⚡ Archivio modelli: I migliori modelli PowerPoint gratuiti per piani di progetto

6. Modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp

Ottieni un modello gratis Mantieni il tuo team allineato con un flusso visivo chiaro per la tua presentazione utilizzando il modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp.

Quando si presenta una nuova idea o un nuovo progetto, la chiarezza è fondamentale. Questo modello di lavagna online per proposte di progetto ClickUp offre uno spazio collaborativo e visivo per consolidare tutti gli elementi chiave in un unico posto, inclusi obiettivi, rischi, tempistiche, risorse, metriche di successo e stakeholder chiave.

Tutto ciò che si trova sulla tela può assumere la forma delle tue idee. Puoi spostare i tuoi post-it man mano che le idee evolvono e sostituire i segnaposto con la tua struttura. Puoi anche ricostruire intere sezioni da zero utilizzando gli strumenti sul lato.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Visualizza l'intera proposta su un'unica bacheca collaborativa che mantiene tutte le idee e i dettagli in connessione.

Personalizza ogni sezione, dagli obiettivi alle risorse alle sequenze, utilizzando blocchi modificabili ed elementi codificati con colori diversi.

Collabora con il tuo team in tempo reale per perfezionare la proposta e raccogliere feedback, guidando tutti verso le stesse decisioni chiave.

✅ Ideale per: teams che desiderano mappare visivamente le proposte di progetto e allineare rapidamente le parti interessate

7. Modello di requisiti aziendali ClickUp

Ottieni un modello gratis Struttura la tua presentazione e presenta i requisiti in modo chiaro con il modello ClickUp Requirements aziendali.

Vuoi definire l'ambito del progetto in modo da evitare malintesi e variazioni di portata? Il modello ClickUp Business Requirements ti consente di definire in anticipo gli elementi essenziali.

Sono disponibili sottopagine predefinite per definire ogni aspetto, dal riassunto esecutivo all'analisi costi-benefici. Poiché il modello è basato su ClickUp Docs, potrai usufruire di funzionalità di collaborazione in tempo reale e controllo delle versioni. Potrai anche taggare persone, attività, altri documenti e lavagne online per inserire ulteriori contesti provenienti da tutto il tuo spazio di lavoro.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Elenca in dettaglio tutti i requisiti funzionali e le funzionalità con diagrammi, grafici e sequenze.

Definisci gli obiettivi, le attività, i risultati attesi, i costi e le scadenze del progetto per semplificare la pianificazione e l'assegnazione delle risorse.

Spiega i fattori trainanti dell'attività aziendale, come l'aumento dell'efficienza o la riduzione dei costi attraverso processi migliori.

✅ Ideale per: Product manager e analisti aziendali alla ricerca di un BRD per allineare gli stakeholder e definire i requisiti di progetto senza confusione.

📚 Per saperne di più: Come creare una sintesi di progetto: strategie e modelli

8. Modello di roadmap di progetto ClickUp

Ottieni un modello gratis Visualizza le fasi, effettua il monitoraggio delle attività cardine e presenta chiaramente il flusso del tuo progetto nelle tue diapositive utilizzando il modello ClickUp Project Roadmap.

Il modello ClickUp Project Roadmap è come uno storyboard visivo per l'intero progetto. Avrai a disposizione una tela creativa in cui ogni attività cardine diventa un punto di riferimento chiaro e facile da individuare. Le forme e i percorsi semplici guidano naturalmente lo sguardo. Puoi disporre liberamente gli elementi costitutivi in base al flusso del tuo progetto, utilizzando indicatori di fase, percorsi di avanzamento, riquadri di didascalia e frecce di connessione.

I post-it sono perfetti per annotare le prime idee o suddividere una fase in passaggi più piccoli prima di perfezionarla. Il formato si adatta praticamente a qualsiasi scenario, dalla pianificazione del lancio di un prodotto alla definizione di iniziative strategiche a lungo termine che richiedono l'allineamento di tutto il team.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Visualizza l'intero percorso del tuo progetto utilizzando forme colorate e predefinite che danno immediatamente struttura al tuo piano.

Mappa chiaramente ogni fase con caselle di descrizione dedicate che rendono la tua presentazione al client più facile da seguire.

Personalizza gli elementi della roadmap ridimensionandoli e riorganizzandoli in modo che corrispondano alla tua narrazione o al tuo marchio.

✅ Ideale per: teams e responsabili di progetto che desiderano una roadmap visivamente accattivante e facile da seguire, che possano pianificare e presentare in un unico spazio collaborativo.

9. Modello di piano di implementazione del progetto ClickUp

Ottieni un modello gratis Pianifica la tua presentazione senza intoppi e guida il tuo pubblico dall'idea iniziale al risultato finale utilizzando il modello di piano di implementazione del progetto ClickUp.

Il modello di piano di implementazione del progetto ClickUp è lo strumento perfetto per rendere più fluida la fase di esecuzione ed evitare che le attività rimangano bloccate. Grazie alle automazioni di ClickUp, le percentuali di avanzamento si adeguano, i budget vengono calcolati automaticamente, i carichi di lavoro rimangono equilibrati e le approvazioni vengono visualizzate come punti di controllo lungo il percorso.

Il livello di rischio è un campo personalizzato integrato che ti consente di effettuare il monitoraggio e la pianificazione dei potenziali rischi del progetto. Le oltre 15 visualizzazioni personalizzate di ClickUp ti consentono di monitorare lo stato dei progressi e assicurarti che tutto proceda secondo i piani.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Semplifica le approvazioni aggiungendo un campo dedicato ai revisori e utilizzando una fase chiara che consente di tenere traccia facilmente di ogni revisione.

Monitora i progressi con indicatori integrati per lo stato, la priorità, l'andamento della Sequenza e i carichi di lavoro stimati.

Personalizza ogni dettaglio, inclusi stati, campi, visualizzazioni e layout, in modo che corrispondano al tuo flusso di lavoro unico.

✅ Ideale per: leader e team che desiderano un framework affidabile per la pianificazione dei progetti che trasformi l'esecuzione complessa in un flusso di lavoro tracciabile.

10. Modello di report professionale ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea report eleganti e pronti per la presentazione con il modello di report professionale ClickUp.

Il modello di report professionale ClickUp ti aiuta a trasformare informazioni dettagliate sul progetto in un report pronto per la presentazione. Puoi aggiungere rapidamente il titolo del progetto, la data, i dettagli del titolare e il logo della tua azienda, fornendo agli stakeholder un contesto immediato e una forte prima impressione.

Gli obiettivi e i risultati attesi sono definiti nella parte superiore. Se ci sono dipendenze o vincoli che potrebbero influire sui risultati, c'è spazio anche per descriverli. Per i team che hanno bisogno di spiegare la loro metodologia, il modello suddivide il processo in passaggi semplici e logici, consentendo di descrivere ogni fase, il suo approccio e il budget e le risorse necessarie.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Chiarisci i tuoi obiettivi, l'ambito, i limiti e la metodologia con una guida alla scrittura basata su prompt.

Suddividi i flussi di lavoro multifase utilizzando modelli organizzati per il piano, lo sviluppo, il collaudo e l'implementazione.

Evidenzia le implicazioni e le direzioni future in sezioni di conclusioni e raccomandazioni chiare e formattate.

✅ Ideale per: Team e responsabili di progetto che necessitano di una struttura guidata per trasformare progetti complessi in report professionali.

⭐ Bonus: con Brain Max Talk to Text di ClickUp, non dovrai più fissare una diapositiva vuota. Basta esprimere le tue idee ad alta voce e Brain MAX le trascriverà e le riepilogherà in note strutturate che rimarranno all'interno dei tuoi documenti, delle tue attività e dei tuoi spazi di progetto.

11. Modello di elevator pitch ClickUp

Ottieni un modello gratis Preparati per qualsiasi presentazione o occasione di networking con il semplice modello ClickUp Elevator Pitch.

Il modello ClickUp Elevator Pitch ti offre uno spazio semplice per creare una presentazione incisiva e facile da realizzare, sia che tu stia preparando una riunione con gli investitori o allineando il tuo team su un concetto.

Il modello offre una tabella collaborativa in cui puoi mappare i tipi di clienti, le loro esigenze, la soluzione che offri, il mercato in cui operi e il vantaggio chiave che desideri che le persone ricordino. Una volta che questi blocchi fondamentali sono al loro posto, la sezione finale dedicata alla presentazione ti aiuta a trasformare tutto in una dichiarazione concisa e convincente, che puoi esporre in meno di 30 secondi, proprio come un vero elevator pitch.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Lavora con i tuoi colleghi utilizzando commenti e menzioni che ti aiutano a dare forma alla presentazione insieme in tempo reale.

Perfeziona il tuo messaggio con prompt integrati ed esempi chiari che ti guidano verso un elevator pitch più efficace.

Ottieni consigli rapidi e pratici che ti aiutano a coinvolgere il tuo pubblico e ad adattare la tua presentazione alle persone a cui ti rivolgi.

✅ Ideale per: Professionisti alla ricerca di uno strumento che li aiuti a realizzare un elevator pitch efficace della durata di 20-30 secondi.

⚡ Archivio modelli: Modelli di elevator pitch per chi cerca lavoro e studenti

12. Modello di presentazione commerciale ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea una presentazione di vendita convincente per la tua prossima presentazione utilizzando il modello ClickUp Sales Pitch Template.

Tutte le presentazioni di vendita iniziano con un gancio accattivante. Il modello di presentazione di vendita ClickUp ti consente di trasformare quel gancio in una narrazione avvincente tramite una connessione tra le sfide del cliente e i punti di forza del tuo prodotto, delineando le funzionalità chiave ed evidenziando i vantaggi in modo personalizzato per ogni potenziale cliente.

Ciò che distingue questo modello è una banca di campioni completi e pronti all'uso. Se desideri fare affidamento su connessioni condivise, persuasione basata sui dati, outreach basato su attività cardine o follow-up delicati, troverai script accoglienti, umani e facili da personalizzare.

✨ Perché ti piacerà questo modello

Crea spunti accattivanti con prompts, domande, dati e idee per creare connessioni personali già pronti.

Rafforza il tuo messaggio con esempi comprovati di CTA che ti aiutano a chiedere con sicurezza il passaggio successivo.

Riutilizza gli script di presentazione su tutti i canali effettuando le modifiche direttamente all'interno di ClickUp Documenti per una comunicazione coerente.

Supporta la tua narrativa commerciale con sottili segnali visivi e icone che mantengono il contenuto coinvolgente e facile da seguire.

✅ Ideale per: team commerciali, imprenditori individuali, SDR e fondatori che desiderano script di presentazione pronti all'uso che rendano la comunicazione più rapida ed efficace.

⚡ Archivio modelli: Il pitch serve a catturare rapidamente l'attenzione. Secondo il benchmark di Papermark sui pitch deck (basato su oltre 3.000 deck), gli investitori dedicano solo 3,2 minuti a un deck e appena 23 secondi alla prima diapositiva prima di decidere se continuare. Con una pressione del genere, creare un pitch deck efficace da zero diventa una corsa contro il tempo. Esplora questi modelli di pitch deck per dare forma alla tua narrazione più rapidamente e presentarla con sicurezza.

Migliora le tue presentazioni con ClickUp

I modelli Miro sono ottimi per creare rapidamente immagini e collaborare, ma spesso non sono sufficienti quando hai bisogno di una struttura o di un luogo in cui le idee possano trasformarsi in lavoro reale e tracciabile.

È qui che i modelli ClickUp fanno la differenza. Non solo ti aiutano a presentare le tue idee, ma ti aiutano anche a organizzarle e a trasferirle direttamente nel tuo flusso di lavoro senza perdere slancio.

Che tu stia presentando, pianificando, facendo brainstorming o presentando, ClickUp offre modelli già pronti che si integrano perfettamente nelle tue attività, documenti, lavagne online e dashboard. Tutto rimane collegato, così puoi creare e realizzare le tue idee nello stesso spazio.

Se desideri presentazioni dall'aspetto accattivante e che offrano supporto ai progressi effettivi, esplora la libreria completa di modelli di ClickUp. Registrati gratis oggi stesso.