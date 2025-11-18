Le 10 migliori alternative a Glue per i team HR

Glue prometteva di essere la soluzione a tutti i tuoi problemi di coinvolgimento dei dipendenti: il "collante" che teneva tutti uniti.

Ma dopo alcune sessioni, hanno iniziato a emergere alcune crepe. La curva di apprendimento ostacola l'adozione da parte dei team, i dashboard mancano di profondità e non sono presenti le funzionalità avanzate necessarie man mano che l'organizzazione cresce. 😖

Molti team alla ricerca di alternative a Glue sono giunti alla stessa conclusione: è un buon prodotto, ma non è ancora perfetto.

Ecco quindi una selezione di alcune delle nostre scelte che offrono prestazioni migliori, maggiore personalizzazione e un'esperienza utente più fluida. 🎯

Le migliori alternative a Glue in sintesi

Ecco una tabella che mette a confronto tutte le alternative a Glue presenti in questo blog. 📊

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione principali Prezzi* ClickUp Gestione delle attività all-in-one e collaborazione tramite chat, documenti e attività per piccoli team e grandi aziende (dalle startup ai team di marketing su larga scala). Una piattaforma unificata che offre collaborazione in team tramite chat in tempo reale, risposte AI contestualizzate con ClickUp Brain, agenti AI personalizzati, discussioni collegate alle attività, automazione dei flussi di lavoro e riepiloghi intelligenti. Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende. Lattice Gestione del personale basata sull'IA, monitoraggio delle prestazioni e sviluppo dei dipendenti per i responsabili delle risorse umane e i manager che desiderano creare team motivati. Riassunti delle prestazioni basati sull'IA, HRIS integrato, feedback loop, crescita professionale, analisi del coinvolgimento. I piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente. Culture Amp Raccolta continua di feedback, analisi del coinvolgimento e approfondimenti sulle prestazioni per le organizzazioni che mirano a rafforzare la cultura aziendale e la fidelizzazione dei dipendenti. Sondaggi tra i dipendenti, analisi basate sull'IA, valutazioni delle prestazioni, mappe di calore del coinvolgimento, modelli personalizzati e strumenti di benchmarking. Prezzi personalizzati Vantage Circle Programmi di ricompense, riconoscimenti e coinvolgimento dei dipendenti per i team HR che stimolano la motivazione e le prestazioni nelle organizzazioni ibride. Mercato dei premi, riconoscimento tra colleghi, sfide gamificate, dashboard analitica, opzioni di riscatto globali. Prezzi personalizzati Nectar Riconoscimento tra pari, monitoraggio delle attività cardine e automazione dei premi per le aziende che mettono al primo posto le persone e promuovono culture basate sull'apprezzamento. Feed di riconoscimento, sfide personalizzate, automazione integrata per i premi, monitoraggio dei valori fondamentali, reportistica sul coinvolgimento. Prezzi personalizzati Coworker. ai Flusso di lavoro automatizzato con memoria AI per team tecnici, data scientist e team operativi aziendali. Company brain (OM1), modalità Deep Work, integrazioni di dati connessi, esecuzione di attività tramite IA, approfondimenti contestuali Il piano a pagamento parte da 29,99 $ al mese per utente. Leggi IA Analisi delle riunioni in tempo reale, monitoraggio del coinvolgimento e approfondimenti generati dall'IA per i leader che desiderano migliorare l'efficienza della comunicazione e la partecipazione. Punteggio di coinvolgimento nelle riunioni, monitoraggio del sentiment, riepiloghi automatici, analisi del team, approfondimenti sulla comunicazione Gratis; piani a pagamento a partire da 19,75 $ al mese per utente. Patchwork Garantisci la pianificazione del personale con sicurezza, la gestione dei turni e il coordinamento del personale per le organizzazioni sanitarie, bilanciando conformità e flessibilità. Pianificazione dei turni, analisi della forza lavoro, gestione del personale mobile, monitoraggio della conformità, notifiche istantanee al personale Prezzi personalizzati Slack Messaggistica basata su canali, automazione dei flussi di lavoro e integrazione tra strumenti per team distribuiti che semplificano la collaborazione in tempo reale. Canali, riunioni, flusso di lavoro, riepilogo/riassunto IA, integrazioni di app, archivi di conoscenze ricercabili Gratis; piani a pagamento a partire da 4,38 $ al mese per utente. Mattermost Collaborazione self-hosted, risposta agli incidenti e automazione DevSecOps per team attenti alla sicurezza che operano in ambienti regolamentati. Messaggistica sicura, self-hosting, playbook, automazione degli incidenti, integrazioni DevSecOps, registri di audit I piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente (fatturazione annuale).

*Controlla il sito web dello strumento per conoscere i prezzi più recenti.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Glue?

Quando cerchi alternative a Glue, ecco cosa devi considerare. 👀

Feedback e sondaggi in tempo reale: la possibilità di condurre sondaggi brevi, frequenti e spesso anonimi per valutare rapidamente il sentiment dei dipendenti e identificare i problemi non appena si presentano, invece di affidarsi esclusivamente alle revisioni annuali.

Personalizzazione completa dei sondaggi: cerca piattaforme che offrono strumenti di creazione di sondaggi personalizzati e una libreria di modelli di domande basati su ricerche e adattati a team, reparti o fasi del ciclo di vita specifici (ad esempio, inserimento, uscita).

Analisi del sentiment: strumenti che utilizzano l'IA per analizzare feedback e commenti a risposta aperta, al fine di comprendere il morale generale dei dipendenti e individuare potenziali problemi prima che si aggravino.

Sistema di riconoscimento multilivello: la piattaforma dovrebbe facilitare sia il riconoscimento tra pari (ad esempio, feed social, schede di ringraziamento) sia il riconoscimento dall'alto verso il basso da parte di manager e leader, al fine di promuovere una cultura dell'apprezzamento.

Definizione e monitoraggio degli obiettivi: funzionalità/funzione che consentono ai dipendenti di impostare obiettivi personali (come OKR o obiettivi SMART) e allinearli agli obiettivi aziendali più ampi, con monitoraggio continuo dello stato e controlli regolari.

Informazioni utili e consigli basati sull'IA: i dashboard e i report dovrebbero fornire informazioni chiare e basate sui dati e suggerire piani d'azione, piuttosto che limitarsi a fornire dati grezzi, per aiutare i manager e le risorse umane a prendere decisioni informate.

Integrazione perfetta: lo strumento deve integrarsi con i sistemi informativi HR (HRIS) esistenti, i sistemi di gestione delle retribuzioni e gli strumenti di comunicazione quotidiana per garantire che diventi parte integrante dei flussi di lavoro quotidiani ed evitare la creazione di silos di dati.

Accessibilità mobile: un'esperienza per utenti intuitiva e ottimizzata per i dispositivi mobili è essenziale per coinvolgere i lavoratori remoti, ibridi e in prima linea che potrebbero non essere sempre alla scrivania.

Le 10 migliori alternative a Glue

Cerchi un modo più intelligente per coinvolgere i tuoi dipendenti? Ecco le migliori alternative a Glue che uniscono contesto, comunicazione di team e automazione. 🎯

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

ClickUp (ideale per la gestione delle attività basata sull'intelligenza artificiale, la collaborazione in team e la gestione dei flussi di lavoro)

Iscriviti oggi stesso a ClickUp per Chattare! Riunisci ogni progetto, conversazione e idea in un'interfaccia unificata con ClickUp Chat.

Il lavoro oggi è compromesso.

I nostri progetti, le nostre conoscenze e la nostra comunicazione sono sparsi su strumenti scollegati tra loro che rallentano il nostro lavoro.

ClickUp risolve questo problema con l'app completa per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Scopriamo come ClickUp per i team HR aiuta a riunire i team e a mantenere la connessione.

Elimina i silos di comunicazione con ClickUp Chat per chattare.

ClickUp Chat semplifica la comunicazione tra i membri del team integrando le conversazioni direttamente nel flusso di lavoro. Offre due modalità di connessione: canali pubblici o privati per le chat di gruppo e messaggi diretti per le chat individuali o in piccoli gruppi.

Puoi creare istantaneamente un'attività di ClickUp da qualsiasi messaggio, così le cose da fare non andranno mai perse. Basta passare con il mouse su un messaggio, cliccare su "Crea attività" e voilà. Verrà aggiunta al tuo spazio di lavoro, completa di contesto, assegnatari e posizione corretta nell'elenco.

Hai bisogno di visibilità oltre un singolo messaggio? Scegli tra quattro tipi di Post: Annuncio, Discussione, Idea e Aggiornamento, per strutturare in modo flessibile la comunicazione in base alle tue esigenze.

Scopri le sue funzionalità/funzioni avanzate:

Cattura e agisci con ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale della piattaforma, aiuta il tuo flusso di lavoro ad andare avanti, trasformando ogni chat in intuizione, allineamento e azione.

Sei stato assente per un po'? La funzionalità/funzione Catch Me Up ti aiuta a rimetterti in carreggiata. Scegli un intervallo di tempo e visualizza immediatamente tutto ciò che ti sei perso, riepilogato in modo chiaro.

Crea passaggi successivi attuabili e risposte intelligenti direttamente dal tuo Chattare ClickUp utilizzando ClickUp Brain

Il AI Project Manager di ClickUp Brain riepiloga istantaneamente ciò che è accaduto, evidenziando gli aggiornamenti chiave, le decisioni e i passaggi successivi sulla base di semplici prompt in linguaggio naturale.

E quando è il momento di agire, basta digitare @Brain o @My Brain per riepilogare/riassumere il contesto della chat, creare attività correlate, generare risposte o continuare una conversazione con follow-up intelligenti basati sull'IA.

✅ Esempi di prompt: Sulla base degli appunti della riunione, elenca le tre decisioni principali e chi è responsabile di ciascuna di esse

Riepilogare/riassumere questa chat poiché sono stato offline per 48 ore. Evidenzia tutte le decisioni prese, le attività assegnate e le cose che richiedono la mia attenzione

Da questo thread, redigi una risposta intelligente a @Maria che riepiloghi i prossimi passaggi e pianifica un'attività di follow-up per il team

Semplifica la comunicazione con ClickUp Ambient Agents

Gli agenti ambientali ClickUp sono assistenti intelligenti che vivono all'interno del tuo spazio di lavoro, aiutandoti ad automatizzare le attività di routine.

Puoi scegliere tra agenti predefiniti per le attività di produttività principali o creare i tuoi agenti personalizzati su misura per il flusso di lavoro del tuo team.

Esempio, un agente Prebuilt Answers risponde alle query del team utilizzando dati verificati dell'area di lavoro.

Utilizza ClickUp Ambient Agents per semplificare la comunicazione all'interno dei tuoi canali di chat

Elimina la proliferazione dell'IA con ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX è un'app desktop basata sull'intelligenza artificiale che si collega direttamente al tuo lavoro strategico (attività, documenti, chat e file) in modo che ogni risposta sia basata sul contesto reale.

Utilizza le automazioni cross-app di ClickUp Brain MAX per trovare file e trigger flussi di lavoro su ClickUp, Google Drive, Notion e altro ancora

Questo hub AI unificato sostituisce diversi strumenti scollegati tra loro. La sua IA contestuale sfrutta il grafico del lavoro di ClickUp, comprendendo come le attività, i progetti, le riunioni e le app collegate sono correlate tra loro.

Ciò significa che il tuo assistente IA sa esattamente cosa sta succedendo nell'area di lavoro, aiutandoti a prendere decisioni più rapidamente ed eliminare la "diffusione dell'IA".

Brain MAX offre anche il supporto IA multimodello, consentendoti di scegliere tra modelli leader come ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek o Gemini, per ogni scenario.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Cerca nel tuo spazio di lavoro: trova attività, documenti, messaggi e file su ClickUp e strumenti di connessione come Google Drive o GitHub con trova attività, documenti, messaggi e file su ClickUp e strumenti di connessione come Google Drive o GitHub con ClickUp Enterprise Search

Rimani sempre aggiornato: conduci sondaggi regolari utilizzando conduci sondaggi regolari utilizzando i moduli ClickUp per valutare i livelli di coinvolgimento dei dipendenti e identificare eventuali problemi.

Centralizza le conoscenze e le politiche aziendali: rendi facilmente accessibili le politiche, i processi e le informazioni importanti consolidandoli all'interno di ClickUp Knowledge Management.

Monitora le metriche che contano: utilizza utilizza i dashboard di ClickUp per monitorare le metriche di coinvolgimento, i risultati dei sondaggi e la partecipazione alle iniziative delle risorse umane.

Organizza riunioni più intelligenti con i riaggiornamenti automatici: avvia rapidamente chiamate audio e videochiamate all'interno di ClickUp per collaborare in tempo reale. Con ClickUp SyncUps ottieni anche riaggiornamenti, trascrizioni e passaggi successivi all'istante.

Unifica i tuoi strumenti e i tuoi dati: collega app come Slack, Google Calendar, GitHub e Figma tramite collega app come Slack, Google Calendar, GitHub e Figma tramite le integrazioni ClickUp per mantenere i tuoi aggiornamenti e flussi di lavoro in perfetta sincronizzazione.

Rendi le conversazioni fruibili: tagga i colleghi, collega attività o documenti collegati e trasforma le chat in azioni tracciabili e con visibilità con tagga i colleghi, collega attività o documenti collegati e trasforma le chat in azioni tracciabili e con visibilità con @mentions

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzione e visualizzare chiave, può richiedere tempo mettere a punto ClickUp in modo che si adatti al flusso di lavoro del tuo team.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore lo riassume bene:

Onestamente, ciò che mi piace di più di ClickUp è che tiene tutto in un unico posto. Prima avevo le attività in un'app, Documenti Google in un'altra e le note delle riunioni sparsi ovunque tra Notion e Google Workspace. Con ClickUp, mi basta aprirlo per vedere cosa devo fare, inserire note o persino chattare con il mio team senza dover passare da un'app all'altra.

Onestamente, ciò che mi piace di più di ClickUp è che tiene tutto in un unico posto. Prima avevo le attività in un'app, Documenti Google in un'altra e le note delle riunioni sparsi ovunque tra Notion e Google Workspace. Con ClickUp, mi basta aprirlo per vedere cosa devo fare, inserire una nota o persino chattare con il mio team senza dover passare da un'app all'altra.

📮 ClickUp Insight: il 34% dei dipendenti non si sente a proprio agio nel porre domande sul lavoro e il 14% cerca principalmente di trovare le risposte da solo. Quando le persone esitano a chiedere aiuto, spesso è segno che non si sentono pienamente accettate o incluse nel processo di apprendimento del team. La soluzione? Creare un percorso privo di giudizi in cui le persone possano imparare dalle basi di conoscenza esistenti e capire i processi al proprio ritmo. La gestione delle conoscenze di ClickUp, composta da ClickUp Brain e Connected Search, aiuta i dipendenti a ottenere risposte alle loro domande e a effettuare ricerche nell'area di lavoro, nonché nelle app di terze parti integrate. Non dovrai più preoccuparti di porre domande "ovvie" o di interrompere gli altri.

2. Lattice (ideale per la gestione delle prestazioni basata sull'IA, lo sviluppo dei talenti e il coinvolgimento dei dipendenti)

tramite Lattice

Progettato per aiutare i responsabili delle risorse umane, i manager e i dirigenti a rafforzare il coinvolgimento dei dipendenti, Lattice combina analisi, feedback e automazione.

Il suo HRIS integrato offre una connessione con modelli di comunicazione che forniscono supporto alle valutazioni delle prestazioni, alla definizione degli obiettivi e al coaching dei dipendenti, consentendo ai team di agire sulla base di informazioni in tempo reale.

Per le organizzazioni che stanno valutando alternative a Glue, Lattice si distingue per il suo approccio People + IA, che combina la comprensione umana con l'automazione intelligente. Aiuta i manager a fornire coaching personalizzato, i team delle risorse umane a gestire le query ripetitive e i dirigenti a prendere decisioni basate sui dati in materia di retribuzione e prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di LatticeTalks

Ottimizza le query HR con Lattice AI Agent per gestire le politiche relative alle ferie, i benefit e le richieste dei dipendenti.

Facilita la crescita professionale con coaching personalizzato, monitoraggio degli obiettivi e analisi dello stato.

Crea cicli di revisione trasparenti utilizzando l'IA per evidenziare in modo obiettivo i punti di forza e le aree di sviluppo.

Fornisci ai manager strumenti 1:1, strumenti per la creazione di programmi e il monitoraggio automatico delle azioni.

Limiti di LatticeTalks

Alcuni flussi di lavoro amministrativi richiedono più passaggi, come il passaggio dalla modalità amministratore alla modalità utente per eseguire attività diverse.

I dati storici sulle prestazioni e sui feedback possono essere difficili da consultare o analizzare in modo intuitivo, complicando il processo decisionale dei manager e delle risorse umane.

Prezzi di LatticeTalks

Gestione dei talenti: 11 $ al mese per utente

Componente aggiuntivo Engagement: 4 $ al mese per utente

Componente aggiuntivo Grow: 4 $ al mese per utente

Componente aggiuntivo di compensazione: 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di LatticeTalks

G2: 4,7/5 (oltre 3.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di LatticeTalks?

Gli utenti reali condividono la loro esperienza di condivisione:

Lattice offre la versatilità di ricevere feedback non solo dai nostri supervisori o manager, ma anche dai colleghi con cui collaboriamo e con cui svolgiamo il nostro lavoro a stretto contatto, per ottenere da loro feedback utili a migliorare noi stessi. Non c'è nulla che non ci piaccia, ma le opzioni attualmente hanno un limite e potrebbero esserci più funzionalità/funzione per registrare le prestazioni su base mensile o trimestrale.

Lattice offre la versatilità di ricevere feedback non solo dai nostri supervisori o manager, ma anche dai colleghi con cui collaboriamo e con cui svolgiamo il nostro lavoro a stretto contatto, per ottenere da loro feedback utili a migliorare noi stessi. Non c'è nulla che non ci piaccia, ma le opzioni attualmente hanno un limite e potrebbero esserci più funzionalità/funzione per registrare le prestazioni su base mensile o trimestrale.

📖 Leggi anche: Alternative a Lattice per prestazioni migliori

3. Culture Amp (ideale per il coinvolgimento dei dipendenti basato sui dati e approfondimenti sulle prestazioni)

tramite Culture Amp

Culture Amp è un motore di "decision intelligence" che aiuta le organizzazioni a comprendere e migliorare il modo in cui i propri dipendenti lavorano, crescono e rimangono coinvolti. Combina feedback continui, piattaforme di chat e scienze comportamentali per trasformare il sentiment dei dipendenti in risultati aziendali misurabili.

Il dashboard intuitivo della piattaforma rivela cosa stimola la produttività, la fidelizzazione e il senso di appartenenza, offrendo ai leader la chiarezza necessaria per prendere decisioni sicure e incentrate sulle persone.

Attingendo da oltre 1,5 miliardi di punti dati, traduce i modelli di coinvolgimento e le prestazioni in informazioni utili. Dalla conduzione di sondaggi all'analisi di benchmark globali, Culture Amp aiuta i team a costruire culture ad alte prestazioni su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di Culture Amp

Lancia IA Coach per ottenere consigli di coaching personalizzati e scientificamente provati che migliorano le prestazioni e la crescita.

Raccogli feedback su larga scala attraverso oltre 40 modelli di piani di comunicazione personalizzabili con analisi dei commenti basata sull'IA.

Mantieni la connessione tra i dati HR e le soluzioni di terze parti nei principali sistemi HRIS per ottenere informazioni più rapide e accurate.

Accelera il processo decisionale con raccomandazioni basate sull'IA e approfondimenti predittivi alimentati da People Science.

Limiti di Culture Amp

I dashboard sono visivamente chiari, ma approfondire le tendenze dettagliate può richiedere molto tempo.

Gli avvisi e le notifiche frequenti possono risultare opprimenti, soprattutto per i manager delle grandi aziende.

Prezzi di Culture Amp

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Culture Amp

G2: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Culture Amp?

Un utente lo riassume perfettamente:

Culture Amp semplifica l'implementazione di sondaggi a livello aziendale e dipartimentale. Il software è molto intuitivo e offre un ottimo supporto. Il processo di importazione manuale può richiedere un po' di tempo quando si aggiungono nuovi dipendenti, tuttavia Culture Amp offre la possibilità di importare nuovi utenti in diversi modi.

Culture Amp semplifica l'implementazione di sondaggi a livello aziendale e dipartimentale. Il software è molto intuitivo e offre un ottimo supporto. Il processo di importazione manuale può richiedere un po' di tempo quando si aggiungono nuovi dipendenti, tuttavia Culture Amp offre la possibilità di importare nuovi utenti in diversi modi.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Culture Amp per il coinvolgimento dei dipendenti

4. Vantage Circle (ideale per il coinvolgimento, il riconoscimento e il benessere centralizzati dei dipendenti)

tramite Vantage Circle

Vantage Circle consolida il riconoscimento, il benessere, i vantaggi e il feedback, utilizzando la scienza comportamentale con l'IA per rendere il coinvolgimento più personale. Puoi automatizzare le celebrazioni delle attività cardine con punti per i compleanni e gli anniversari di servizio, annuari digitali e premi.

La piattaforma ti aiuta a riconoscere immediatamente i risultati raggiunti attraverso programmi di riconoscimento peer-to-peer, social o basati su panel.

Dalla sincronizzazione con i tuoi sistemi HR esistenti all'offerta di cataloghi di premi specifici per regione, Vantage Circle aiuta le aziende a creare una cultura che mette al primo posto le persone.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vantage Circle

Promuovi il benessere in modo olistico con il monitoraggio dell'attività fisica, sessioni di mindfulness e sfide aziendali attraverso Vantage Fit .

Avvia rapidi cicli di feedback utilizzando sondaggi tra i dipendenti completamente anonimi e basati sull'IA tramite Vantage Pulse .

Offri vantaggi globali e cashback con sconti selezionati da oltre 1000 marchi tramite Vantage Perks .

Accedi a informazioni utili su coinvolgimento, prestazioni e sentiment utilizzando dashboard di analisi in tempo reale.

Limiti di Vantage Circle

Il catalogo dei premi può sembrare con un limite o ripetitivo dopo un uso prolungato.

Non tutti i punti possono essere utilizzati in una singola transazione e per alcuni riscatti potrebbe essere addebitata una commissione di convenienza.

Prezzi di Vantage Circle

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vantage Circle

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Vantage Circle?

Un utente lo spiega al meglio:

Vantage Circle rende facile riconoscere e premiare i colleghi, il che aiuta davvero a migliorare il morale del team. Il sistema a punti e le opzioni di riscatto offrono un modo tangibile per mostrare apprezzamento... Sarebbe fantastico se la piattaforma offrisse consigli più specifici per regione o personalizzati in base alle preferenze degli utenti.

Vantage Circle rende facile riconoscere e premiare i colleghi, il che aiuta davvero a migliorare il morale del team. Il sistema a punti e le opzioni di riscatto offrono un modo tangibile per mostrare apprezzamento... Sarebbe fantastico se la piattaforma offrisse consigli più specifici per regione o personalizzati in base alle preferenze degli utenti.

🚀 Vantaggio di ClickUp: se le chat del tuo team sono piene di messaggi del tipo "Ehi, qualcuno può ricordarmi questa cosa più tardi?", devi utilizzare ClickUp Automations per impostare automazioni di chat che inviano automaticamente promemoria, aggiornamenti o avvisi di stato. Per impostarne una bastano pochi clic: Apri il tuo canale di chat e premi il pulsante ⚡ Automazione. Scegli Crea automazione Imposta trigger, condizioni e azioni (come l'invio di un messaggio quando lo stato di un'attività cambia). Clicca su Crea e sei terminato. Mantieni le conversazioni proattive con check-in giornalieri e avvisi di completamento delle attività con ClickUp Automazioni

📖 Leggi anche: Modelli e moduli HR gratis per migliorare i processi HR

5. Nectar (Ideale per programmi di riconoscimento tra pari, premi e apprezzamento dei dipendenti)

tramite Nectar

Progettato per i responsabili delle risorse umane, i manager e i team in distribuzione, Nectar combina riconoscimento, comunicazione di team e sfide personalizzate.

In alternativa a Glue, Nectar adotta un approccio più incentrato sulle persone. Puoi celebrare i risultati raggiunti, premiare le attività cardine e collegare il riconoscimento direttamente al valore aziendale. La piattaforma offre anche supporto alle comunicazioni interne, quindi annunci, aggiornamenti e messaggi vengono pubblicati nei canali di tutto il team.

Puoi anche monitorare il coinvolgimento e la salute culturale con dashboard e analisi dettagliate che mostrano le attività di riconoscimento, i tassi di partecipazione e l'impatto per team o reparto.

La piattaforma offre anche un catalogo di premi flessibile in cui i membri del team possono riscattare i punti per buoni regalo, gadget aziendali o vantaggi personalizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nectar

Automatizza il riconoscimento e i premi attraverso il modulo Riconoscimenti e premi .

Lancia programmi di nomina a livello aziendale per celebrare i contributi eccezionali.

Personalizza le esperienze con i tag di riconoscimento collegati al valore che collegano i riconoscimenti ai principi aziendali.

Crea annunci accattivanti con il Communication Builder drag-and-drop.

Limite di Nectar

L'integrazione con limite, limitata a sistemi HR e di flusso di lavoro più ampi, può rendere più difficile l'integrazione dello strumento in stack tecnologici complessi.

Le notifiche e i canali di comunicazione possono sembrare disordinati o opprimenti.

Prezzi di Nectar

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nectar

G2: 4,7/5 (oltre 7.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nectar?

Ecco alcuni commenti degli utenti su Nectar:

Nectar rende facile riscattare i punti per una varietà di carte regalo popolari, con un'interfaccia intuitiva e semplice da navigare... Anche se la piattaforma funziona bene, mi piacerebbe che ci fossero più opportunità per guadagnare punti più spesso.

Nectar rende facile riscattare i punti per una varietà di carte regalo popolari, con un'interfaccia intuitiva e semplice da navigare... Anche se la piattaforma funziona bene, mi piacerebbe che ci fossero più opportunità per guadagnare punti più spesso.

🔍 Lo sapevi? La teoria della presenza sociale spiega come la comunicazione digitale consenta di provare la sensazione di "stare con un altro". Tuttavia, spesso il livello di presenza sociale è inferiore rispetto alle interazioni faccia a faccia. Questo è un contesto importante quando i team passano alle piattaforme di chat e collaborazione.

6. Coworker. ai (Ideale per team aziendali che automatizzano flussi di lavoro complessi con la memoria AI)

Coworker. ai è progettato per pensare e agire nel contesto della tua azienda. Pensato per team tecnici, product manager e organizzazioni basate sull'IA, si collega in modo sicuro ai tuoi strumenti e dati interni per creare quello che definisce il "cervello aziendale". Grazie alla sua architettura di memoria OM1, è in grado di gestire lavori complessi e interfunzionali.

Puoi chiedergli di identificare le trattative commerciali a rischio, riepilogare/riassumere i commit di codice, redigere documenti tecnici o persino coordinare gli aggiornamenti su Jira, Slack e GitHub.

Poni domande complesse come "Quali clienti potrebbero abbandonarci?" o "Quali funzionalità/funzioni saranno disponibili questa settimana?" e ottieni risposte precise e contestualizzate.

Le migliori funzionalità/funzione di Coworker.ai

Analizza, fai un piano e esegui attività complesse con la modalità Deep Work su oltre 40 app integrate.

Archivia e recupera il contesto in oltre 120 dimensioni, tra cui progetti, team, obiettivi e comunicazioni.

Ricevi aggiornamenti automatici sullo stato del team, sugli ostacoli e sulle prestazioni attraverso i sistemi collegati.

Limiti di Coworker.ai

Si basa sull'acquisizione di dati su larga scala; le aziende con fonti disperse o isolate potrebbero avere difficoltà a costruire una "memoria aziendale" efficace.

Richiede la configurazione su oltre 40 app e l'integrazione in più sistemi prima di poter sfruttare appieno il suo valore.

Prezzi di Coworker. ai

Pro: 29,99 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coworker. ai

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: il primo vero sistema per il Chattare multiutente, Talkomatic (1973) sul sistema PLATO dell'Università dell'Illinois, visualizzava il testo di ciascun utente carattere per carattere in un'area dedicata.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per le risorse umane

7. Read AI (ideale per analisi delle riunioni in tempo reale, monitoraggio del coinvolgimento e approfondimenti sulle conversazioni)

tramite Read IA

Leggi IA previene la confusione che provi dopo una riunione in cui ti sei distratto.

Si tratta di un copilota di produttività basato sull'IA che si integra nel tuo spazio di lavoro digitale, partecipa alle riunioni, scansiona le email e effettua la sincronizzazione delle chat per riepilogare/riassumere le discussioni, estrarre gli elementi da intraprendere e fornire approfondimenti. La piattaforma funziona con Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail e Slack.

Il suo Search Copilot ti aiuta a trovare immediatamente ciò che è stato detto in una riunione, promesso in un'email o menzionato in un thread di chat. Nel frattempo, agenti AI come Monday Briefing, End-of-Week Agents e Post-Meeting Recap personalizzano il tuo flusso di lavoro, fornendo riepiloghi su misura, approfondimenti settimanali e suggerimenti sui passaggi successivi.

Leggi le migliori funzionalità/funzione dell'IA

Cattura le discussioni con Meeting Assistant per ottenere riepiloghi/riassunti, trascrizioni e riproduzioni dei momenti salienti della riunione.

Speaker Coach con metriche di coinvolgimento e analisi dei tempi di conversazione. Elimina le difficoltà di comunicazione sul posto di lavoro grazie acon metriche di coinvolgimento e analisi dei tempi di conversazione.

Monitora lo stato con la pagina Per te , la tua dashboard personale dedicata agli argomenti delle riunioni e ai temi ricorrenti.

Aumenta la produttività del team con la reportistica di ottimizzazione che consigliano migliori abitudini di pianificazione e riunioni.

Leggi i limiti dei limiti dell'IA

I riassunti e le note generate dall'IA possono essere troppo generici o tralasciare dettagli sottili della conversazione, specialmente nelle discussioni veloci o di persona.

La funzione ha una forte dipendenza dall'integrazione con piattaforme specifiche come Zoom, che limita la versatilità per i team che desiderano un'app di messaggistica istantanea

Leggi i prezzi dell'IA

Free

Pro: 19,75 $ al mese per utente

Azienda: 29,75 $ al mese per utente

Azienda+: 39,75 $ al mese per utente

Leggi le valutazioni e le recensioni sull'IA

G2: 4/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Read AI?

Ecco cosa ha fatto parte della condivisione di un utente:

La possibilità di vedere le note dopo la riunione è stata molto utile. Il testo e l'audio hanno reso molto più facile tornare indietro e rivedere gli argomenti trattati. Ho avuto molte difficoltà a scaricare i file dal sito web. Inoltre, l'interfaccia lasciava molto a desiderare.

La possibilità di vedere le note dopo la riunione è stata molto utile. Il testo e l'audio hanno reso molto più facile tornare indietro e rivedere gli argomenti trattati. Ho avuto molte difficoltà a scaricare i file dal sito web. Inoltre, l'interfaccia lasciava molto a desiderare.

Bonus: oltre il 60% dei partecipanti al nostro sondaggio trascorre più di un'ora al giorno digitando e il 36,75% avverte regolarmente fastidio o dolore alle mani. L'affaticamento da digitazione non è solo un fastidioso effetto collaterale del nostro modo di lavorare. È un killer della produttività. Ma è facilmente risolvibile. Talk-to-Text di Brain MAX è la tua scorciatoia per una giornata lavorativa più sana. Dettate aggiornamenti, idee o nota di riunione senza usare le mani e concedete una pausa ai vostri polsi (e alla vostra concentrazione). Cattura idee, effettua condivisione di istruzioni e lavora 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX.

8. Patchwork (ideale per la pianificazione flessibile della forza lavoro, la gestione dei turni e il monitoraggio della conformità)

tramite Patchwork

L'assistenza sanitaria non si ferma per l'amministratore e Patchwork è stato creato tenendo conto di questa realtà. Progettato specificamente per i medici e i team sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (NHS), offre una piattaforma intuitiva per la gestione dei turni, dei calendari e della pianificazione della forza lavoro.

Dalla prenotazione dei turni di sostituzione alla gestione delle ferie, della reportistica sulle eccezioni e del pagamento, la piattaforma Patchwork ti offre il pieno controllo sul tuo lavoro. Collega ospedali, reparti e agenzie partner attraverso una rete collaborativa di personale, rendendo il lavoro flessibile sicuro e conforme.

I medici possono utilizzare questo strumento per inviare messaggi istantanei sul lavoro, prenotare turni, visualizzare i turni dei loro team e ricevere i pagamenti senza ritardi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Patchwork

Gestisci senza sforzo i turni dei sostituti con Patchwork Bank e il monitoraggio automatico del pagamento.

Collabora con le organizzazioni del Servizio Sanitario Nazionale utilizzando Collaborative Bank con un unico processo di onboarding.

Piano e aggiorna turni, ferie e reportistica sulle eccezioni tramite Patchwork Rota .

Semplifica i flussi di lavoro, la gestione del personale dell'agenzia e la visibilità dei costi con Agency Manager.

Limiti di Patchwork

Si basa sull'adozione da parte del NHS, il che comporta un limite all'applicabilità al di fuori del sistema sanitario britannico.

Si concentra principalmente sul personale temporaneo e sulla gestione dei turni, che potrebbero non soddisfare pienamente altri aspetti della forza lavoro, come l'assunzione a tempo pieno o il piano a lungo termine della forza lavoro.

Prezzi Patchwork

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Patchwork

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Le origini della messaggistica istantanea (IM) risalgono a molto tempo fa: uno dei primi moduli faceva parte del sistema EMISARI, sviluppato nel 1971 come strumento per chattare per i sistemi informativi di gestione delle emergenze e l'indice di riferimento del governo degli Stati Uniti.

📖 Leggi anche: I migliori corsi di IA per i professionisti delle risorse umane che vogliono stare al passo con i tempi

9. Slack (ideale per la collaborazione in team basata sull'IA e i flussi di lavoro connessi)

tramite Slack

Slack combina comunicazione, assistenza AI e automazione del flusso di lavoro in un unico spazio di lavoro in cui team, strumenti e progetti si connettono senza soluzione di continuità.

Con Slack IA, i team possono riepilogare istantaneamente le conversazioni perse, estrarre informazioni sui progetti ed effettuare ricerche nell'intera base di conoscenze dell'azienda.

Per i team tecnici e i responsabili di prodotto alla ricerca di alternative a Glue, questa app di comunicazione per team offre un'interfaccia utente intuitiva e pulita, potenziata da agenti intelligenti come Agentforce e Slackbot. Questi compagni IA sono in grado di gestire attività ripetitive, come l'aggiornamento delle proposte di vendita, l'impostazione di promemoria e la raccolta di informazioni da strumenti di connessione come Salesforce, Asana e Google.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Automatizza i flussi di lavoro personalizzati con Workflow Builder per creare automazioni che consentono di risparmiare tempo direttamente all'interno dei canali.

Collabora nei canali per riunire conversazioni, file e strumenti in un unico spazio di lavoro trasparente.

Organizza discussioni dal vivo utilizzando riunioni quotidiane per una collaborazione rapida basata su audio o video.

Registra e condividi gli aggiornamenti con Clip per comunicare in modo asincrono.

Limiti di Slack

Cercare vecchi messaggi e file può richiedere molto tempo ed essere inefficiente, a differenza dei concorrenti di Slack

L'applicazione desktop potrebbe richiedere frequenti ricaricamenti o nuovi accessi, causando frustrazione nell'utilizzo.

Prezzi di Slack

Free

Pro: 4,38 $ al mese per utente

Aziendale: 9 $ al mese per utente

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (oltre 36.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Ecco cosa ha trovato più utile un utente:

Slack semplifica la comunicazione all'interno del team, rendendola semplice e ben organizzata. Apprezzo molto l'interfaccia intuitiva, che mi permette di impostare facilmente canali per vari progetti, condividere file in modo efficiente e creare connessioni con altri strumenti come Google Drive, Zoom e Notion. Sebbene Slack eccella nel facilitare la comunicazione rapida, può diventare opprimente quando ci sono numerosi messaggi o canali da seguire. Le notifiche, in particolare, possono essere piuttosto fastidiose, soprattutto quando si lavora all'interno di team di grandi dimensioni. *

Slack semplifica la comunicazione all'interno del team, rendendola semplice e ben organizzata. Apprezzo molto l'interfaccia intuitiva, che mi permette di impostare facilmente canali per vari progetti, di effettuare una condivisione di file in modo efficiente e di stabilire connessioni con altri strumenti come Google Drive, Zoom e Notion. Sebbene Slack eccella nel facilitare la comunicazione rapida, può diventare opprimente quando ci sono numerosi messaggi o canali da seguire. Le notifiche, in particolare, possono essere piuttosto fastidiose, soprattutto quando si lavora all'interno di team di grandi dimensioni. *

10. Mattermost (Ideale per una collaborazione che garantisce la sicurezza e self-hosted in ambienti mission-critical)

tramite Mattermost

Mattermost è una piattaforma di collaborazione sicura e open source creata per team in crescita che operano in ambienti ad alta sicurezza, orientati alla conformità e mission-critical. È self-hosted, il che significa che hai il controllo completo sui tuoi dati, sulla tua infrastruttura e sulla tua privacy.

La piattaforma combina messaggistica in tempo reale, condivisione di file e chiamate vocali con playbook integrati e flussi di lavoro DevSecOps.

Puoi collaborare attraverso canali persistenti, automatizzare le attività con comando slash e bot e stabilire una connessione con strumenti come GitHub, Jenkins e Jira.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mattermost

Esegui flussi di lavoro standardizzati utilizzando Playbook integrati per la risposta all'incidente e la gestione delle versioni.

Riepilogare/riassumere le riunioni con l'IA utilizzando Mattermost Agents self-hosted che preservano i dati sensibili.

Abilita il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e configurazioni di sicurezza avanzate per i processi HR sensibili.

Limiti di Mattermost

La funzione di ricerca può essere basilare e meno efficace nella ricerca di messaggi specifici o frammenti di codice, a differenza delle alternative a Mattermost

Il volume dei requisiti per formattare il codice (ad esempio, markdown per frammenti di codice) può essere ingombrante per gli utenti tecnici che effettuano una condivisione frequente di script o query.

Prezzi di Mattermost

Professional: 10 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Azienda: Prezzi personalizzati

Enterprise Advanced: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mattermost

G2: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mattermost?

Ecco una breve recensione di un utente verificato:

Ciò che mi piace di più di Mattermost è la sua flessibilità e personalizzazione. È open source, il che significa che possiamo adattarlo alle esigenze specifiche del nostro team, a differenza di altre piattaforme... Uno svantaggio di Mattermost è che a volte può sembrare meno rifinito rispetto ad altri strumenti di collaborazione. Ci sono bug occasionali...

Ciò che mi piace di più di Mattermost è la sua flessibilità e personalizzazione. È open source, il che significa che possiamo adattarlo alle esigenze specifiche del nostro team, a differenza di altre piattaforme... Uno svantaggio di Mattermost è che a volte può sembrare meno rifinito rispetto ad altri strumenti di collaborazione. Ci sono bug occasionali...

Bonus: questo video ti mostrerà come utilizzare l'IA per automatizzare le attività sul posto di lavoro.

Risolvere le crepe nel coinvolgimento dei dipendenti con ClickUp

Glue mirava a essere la forza coesiva del tuo team, ma come abbiamo visto, il vero coinvolgimento non avviene in un silo. Avviene dove il lavoro viene terminato.

Quando separi gli strumenti di coinvolgimento dal flusso di lavoro quotidiano, crei attrito, proprio ciò che stai cercando di eliminare. Le alternative sopra elencate offrono tutte soluzioni solide: Lattice e Culture Amp sono potenti strumenti per analisi approfondite delle risorse umane, mentre Slack e Mattermost eccellono nel mantenere aperte le linee di comunicazione.

Tuttavia, l'alternativa ideale non dovrebbe limitarsi a misurare il coinvolgimento, ma dovrebbe facilitarlo rimuovendo le barriere. Se stai cercando uno strumento che non si limiti a "incollare" le cose insieme, ma che integri in modo fondamentale le tue persone, i tuoi processi e la tua comunicazione, ClickUp è la scelta giusta.

Iscriviti gratis a ClickUp: potrebbe essere proprio il tassello mancante che il tuo team stava cercando. 🔗