Le 11 migliori alternative a Karbon per la gestione dello studio contabile ([anno])

Se gestite uno studio contabile, sapete bene quanto sia importante un software di gestione dello studio. Vi aiuta a organizzare il lavoro dei clienti, a effettuare il monitoraggio delle scadenze, ad automatizzare le attività di routine e a centralizzare le comunicazioni.

Una piattaforma molto diffusa tra gli studi di medie e grandi dimensioni è Karbon. Tuttavia, nonostante Karbon abbia i suoi utenti fedeli, presenta anche alcuni limiti. Ad esempio, non dispone di un portale clienti dedicato per la condivisione sicura dei file e la fatturazione.

In questo blog condividiamo le 11 migliori alternative a Karbon per la gestione dello studio contabile. Trattiamo le funzionalità principali, i pro e i contro e i prezzi di ciascuno strumento presente nell'elenco. Immergiamoci nell'argomento!

Panoramica delle alternative a Karbon

Prima di iniziare, ecco un riassunto delle migliori alternative a Karbon per aiutarvi a scegliere la soluzione di gestione dello studio più adatta alle vostre esigenze aziendali.

Perché scegliere alternative a Karbon?

Con scadenze, comunicazioni con i clienti e lavoro normativo che si accumula, il giusto software di gestione dello studio può trasformare gli studi contabili e fiscali.

Ecco perché potreste prendere in considerazione delle alternative a Karbon:

Nessun portale dedicato ai clienti: Karbon integra l'email, ma non fornisce Karbon integra l'email, ma non fornisce portali integrati per la condivisione sicura dei file, le firme elettroniche e la fatturazione, elementi fondamentali per la fiducia dei clienti e l'efficienza.

Struttura dei costi più elevata: Karbon ha un prezzo adatto alle aziende di medie e grandi dimensioni. Le aziende più piccole e gli studi individuali trovano il modello di sottoscrizione troppo costoso rispetto a strumenti più snelli e convenienti.

Curva di apprendimento ripida: l'interfaccia è ricca di funzionalità/funzioni ma complessa e richiede un notevole sforzo di formazione iniziale. All'inizio potreste avere difficoltà ad adottarla.

Funzionalità di project management limitate: Karbon gestisce i flussi di lavoro, ma non dispone di funzionalità avanzate di project management come diagrammi di Gantt, viste Carico di lavoro e dashboard personalizzabili offerte da strumenti più completi.

Personalizzazione eccessiva: rende la configurazione confusa, poiché ogni decisione influisce sulla reportistica e sulla struttura.

Aspettative relative all'IA e all'automazione: poiché gli studi stanno adottando l'IA per l'assegnazione delle attività, la creazione di riepiloghi/riassunti e poiché gli studi stanno adottando l'IA per l'assegnazione delle attività, la creazione di riepiloghi/riassunti e l'automazione del flusso di lavoro , le attuali funzionalità di Karbon possono sembrare inferiori rispetto ai nuovi strumenti che danno priorità a queste funzionalità/funzioni.

Ecco cosa dice una recensione su G2:

Karbon offre tantissime possibilità di personalizzazione e ogni decisione che prendete influirà su qualcos'altro (dal punto di vista della reportistica). A volte è davvero difficile comprendere le implicazioni di qualsiasi decisione che prendete sulla vostra configurazione/struttura, c'è davvero molto da imparare.

👀 Lo sapevate? Prima dell'avvento dei registri contabili scritti, i commercianti utilizzavano bastoncini di conteggio e pietre per registrare le transazioni, ben lontani dagli attuali portali clienti automatizzati.

Le migliori alternative a Karbon da utilizzare

Diamo un'occhiata alle alternative a Karbon per gli studi fiscali e contabili e alle funzionalità/funzioni che offrono.

1. ClickUp (ideale per una gestione flessibile del lavoro basata sull'IA per i team contabili)

Le aziende moderne hanno bisogno di un sistema che non si limiti al monitoraggio delle attività e alla gestione delle email, ma che riunisca tutto in un unico spazio di lavoro intelligente. È qui che ClickUp si distingue.

ClickUp è l'area di lavoro AI convergente più avanzata al mondo , che riunisce tutte le app di lavoro, i dati, la reportistica e i flussi di lavoro in un unico posto.

Invece di dover gestire il Work Sprawl passando da uno strumento all'altro per comunicare con i clienti, effettuare il monitoraggio delle attività e la reportistica, ClickUp centralizza tutto, consentendo al tuo team di concentrarsi sulla fornitura di un servizio eccezionale.

Con funzionalità integrate come l'automazione delle attività, dashboard personalizzabili e scrittura e riassunzione basate sull'IA, ClickUp aiuta gli studi contabili ad aumentare la produttività e semplificare la collaborazione.

Otterrete il 100% del contesto, il 100% delle volte, e un unico luogo in cui esseri umani e agenti IA possono lavorare insieme.

Crea dashboard personalizzate utilizzando ClickUp for Finance

Per gli studi pronti ad andare oltre i tradizionali software di gestione dello studio, ClickUp offre un'alternativa unificata, flessibile ed economica, pensata per il futuro delle operazioni contabili.

Scopriamo come gli studi contabili e i professionisti possono utilizzare ClickUp for Finance per semplificare le loro operazioni finanziarie.

Dashboard personalizzate per una maggiore chiarezza finanziaria

I team finanziari traggono grandi vantaggi dalla visualizzazione di tutti i loro dati in un unico posto. I dashboard di ClickUp sono la soluzione perfetta in questo caso. Sono estremamente intuitivi e completamente personalizzabili. Utilizzateli per visualizzare i budget, monitorare le spese e visualizzare i margini di profitto a colpo d'occhio. Non c'è bisogno di armeggiare con i fogli di calcolo: monitorate lo stato di salute del vostro studio contabile in tempo reale.

Visualizza carichi di lavoro, sequenze, entrate, perdite e altro ancora con i dashboard di ClickUp.

⭐️ Bonus: se il tuo team preferisce tenere la contabilità su strumenti dedicati alla gestione dei conti per motivi di conformità, non temere! Le integrazioni di ClickUp per i team finanziari e contabili ti aiutano a: Sincronizzate le attività con i vostri sistemi contabili : ClickUp si integra perfettamente con : ClickUp si integra perfettamente con QuickBooks e altre app, consentendo aggiornamenti automatici tra la vostra piattaforma di contabilità e i vostri elenchi di attività.

Automatizzate i flussi di lavoro tra i vari strumenti : utilizzate Zapier, Integrately o n8n per collegare ClickUp a centinaia di altre applicazioni: trigger la creazione di attività quando viene inviato un modulo finanziario, aggiornate lo stato dei clienti in base ai pagamenti delle fatture o automatizzate i promemoria in base alle modifiche dei dati.

Centralizza i flussi di lavoro relativi a clienti e documenti: grazie all'ecosistema di integrazione di ClickUp (oltre 1.000 app), puoi effettuare la connessione con Slack, Google Drive, Salesforce, Excel e altri strumenti fondamentali. Tutte le interazioni con i clienti, i dati finanziari e la reportistica rimangono sincronizzati tra i vari sistemi.

Campi formula per calcoli intelligenti

Evita di duplicare il lavoro richiesto o di lottare con i dati in documenti separati. I campi formula di ClickUp ti consentono di creare calcoli complessi direttamente in ClickUp.

Ad esempio, quando fatturate un client, utilizzate i campi formula di ClickUp per moltiplicare le ore per le tariffe fatturabili, identificare le discrepanze tra il budget e la spesa effettiva o calcolare il numero di giorni rimanenti fino alla scadenza. Queste formule live si aggiornano automaticamente in tutte le vostre attività, eliminando la necessità di esportare i dati dai fogli di calcolo.

Effettua calcoli avanzati utilizzando i campi formula di ClickUp

Gestione dei documenti con ClickUp Docs

Con ClickUp Docs, il tuo team può redigere, modificare e archiviare tutti i documenti in un unico posto. È collegato direttamente alle attività o ai progetti. Dalle liste di controllo di onboarding ai flussi di lavoro di conformità, ogni documento risiede all'interno del tuo spazio di lavoro. È ricercabile e controllato nella versione, garantendo l'accuratezza su grandi portafogli clienti.

Modificate i vostri documenti ClickUp in tempo reale con il vostro team e poi convertiteli in attività.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp Chat integra la comunicazione con i progetti e le attività, rendendo facile chiarire i risultati finali, effettuare la condivisione degli aggiornamenti o persino coinvolgere i clienti. Mantenendo le discussioni collegate al lavoro stesso, piuttosto che affidarsi alle email o alle app di messaggistica, è possibile ridurre le incomprensioni e accelerare la risoluzione dei problemi quando si tratta di comunicare con i clienti.

Automazione end-to-end del flusso di lavoro con ClickUp Automations

Create automazioni ClickUp personalizzate con regole "if this, then that" (se questo, allora quello).

Eliminate il passaggio manuale delle attività. Le automazioni di ClickUp vi consentono di definire regole come "Quando una dichiarazione viene contrassegnata come completata, assegna la prossima attività di revisione" o "Quando lo stato cambia, avvisa il responsabile". Ad esempio, potete automatizzare il processo di onboarding dei clienti. Ogni volta che un nuovo cliente viene aggiunto alla vostra area di lavoro di ClickUp, ClickUp crea una "lista di controllo per l'onboarding", assegna un membro del team per assistere il cliente e assegna le attività.

💡 Suggerimento professionale: avete bisogno di effettuare il monitoraggio dei nomi dei clienti, delle categorie di spesa o delle date di pagamento all'interno delle attività? I campi personalizzati di ClickUp vi consentono di integrarli direttamente nella struttura delle vostre attività.

Supporto basato sull'IA con ClickUp Brain

L'IA nella contabilità è un modo perfetto per liberare i team per l'analisi strategica e la consulenza. Con ClickUp Brain, l'IA è integrata direttamente nei vostri flussi di lavoro contabili. È in grado di analizzare i dati, ricavare informazioni chiave da report dettagliati, riepilogare le chiamate dei clienti, generare automaticamente attività di follow-up o rispondere a domande come "quali audit sono in ritardo in questo trimestre?".

Ad esempio, invece di creare manualmente le attività, puoi creare un portale clienti all'interno di ClickUp e chiedere a ClickUp Brain di generare un elenco di attività per la fatturazione e la reportistica trimestrale.

Una volta eseguita la richiesta, verrà creato un elenco di attività come mostrato di seguito.

🎥 Guarda: Come utilizzare ClickUp per gli studi contabili e finanziari:

Le migliori funzionalità di ClickUp

Fatturate in modo accurato e analizzate la redditività : utilizzate lo : utilizzate lo strumento di monitoraggio del tempo integrato di ClickUp per registrare le ore fatturabili per attività o client, quindi esportatele in tabelle orarie per la fatturazione e la reportistica delle prestazioni.

Raccogliete i dati dei clienti in modo semplice : create : create moduli ClickUp personalizzabili per acquisire i dettagli dei clienti, le richieste di progetto o l'invio di documenti e trasformate le risposte in attività.

Visualizza il lavoro nel modo che preferisci : passa tra : passa tra oltre 15 visualizzazioni ClickUp , come Elenco, Bacheca, Calendario o Gantt, per gestire scadenze, revisioni o flussi di lavoro ricorrenti nel layout più adatto alla tua azienda.

Eliminate gli appunti manuali delle riunioni: con : con IA Notetaker potete registrare, trascrivere e riepilogare automaticamente le riunioni, quindi generare attività da svolgere.

Limiti di ClickUp

Per i nuovi utenti può sembrare un po' complicato, perché ci sono tantissime funzionalità e opzioni tra cui scegliere.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

ClickUp ha completamente trasformato il modo in cui il nostro team gestisce attività, progetti e flussi di lavoro. La sua interfaccia intuitiva, le funzionalità personalizzabili e la piattaforma all-in-one lo rendono uno strumento eccezionale nel mondo dei software per la produttività.

ClickUp ha completamente trasformato il modo in cui il nostro team gestisce attività, progetti e flussi di lavoro. La sua interfaccia intuitiva, le funzionalità personalizzabili e la piattaforma all-in-one lo rendono uno strumento eccezionale nel mondo dei software per la produttività.

💡 Suggerimento professionale: BrainGPT di ClickUp è una soluzione rivoluzionaria per la gestione dello studio contabile, che apporta efficienza e chiarezza basate sull'IA in ogni aspetto del flusso di lavoro del vostro studio. Ecco come: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app collegate, oltre al web, per individuare file dei clienti, documenti fiscali o lettere di incarico.

Per i contabili e il personale che hanno bisogno di prendere note o istruzioni al volo, Talk to Text consente di porre domande, dettare aggiornamenti sui clienti o impartire comandi vocali, senza usare le mani e ovunque vi troviate.

Invece di destreggiarsi tra una serie di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini, BrainGPT offre un'unica soluzione contestuale e pronta per l'uso aziendale che comprende i vostri flussi di lavoro contabili e vi fornisce tutti i modelli LLM premium sotto lo stesso tetto. Riassumete le fatture, generate attività e create report con BrainGPT.

2. Tidyflow (ideale per piccoli team contabili)

via TidyFlow

Tidyflow è uno strumento di gestione dello studio progettato per i piccoli studi contabili che necessitano di funzionalità di gestione del flusso di lavoro senza codice. Potete registrarsi in meno di dieci minuti e automatizzare le attività contabili o di contabilità ricorrenti.

Utilizzando il sistema di gestione delle attività, potete creare flussi di lavoro, assegnare scadenze e effettuare il monitoraggio delle attività ricorrenti. Anche se siete uno studio individuale, potete rimanere al passo con il lavoro di conformità senza affogare nei fogli di calcolo.

Per le interazioni con i clienti, Tidyflow include un portale clienti sicuro che semplifica la raccolta dei file e la comunicazione. I vostri clienti possono caricare tutto direttamente, migliorando i tempi di risposta. Questo si collega allo spazio di archiviazione dei documenti di Tidyflow, dove tutti i file sono collegati alle attività e ai record dei clienti corretti.

Anche i contabili che lavorano in proprio possono trarre vantaggio dalle funzionalità di monitoraggio del tempo e pianificazione della capacità di Tidyflow. Le ore fatturabili possono essere registrate direttamente in relazione alle attività e le viste Carico di lavoro aiutano i professionisti a evitare di assumersi impegni eccessivi durante i periodi di picco.

Le migliori funzionalità di Tidyflow

Integrate strumenti come Xero, QuickBooks Online e Zapier per effettuare la sincronizzazione dei flussi di lavoro finanziari.

Le impostazioni chiave preconfigurate facilitano l'onboarding

Proteggi i documenti utilizzando lo spazio di archiviazione crittografato tramite Amazon Web Services (AWS) e DigitalOcean.

Limiti di Tidyflow

Offre integrazioni native limitate, che possono rappresentare un ostacolo per le organizzazioni che necessitano di flussi di lavoro interconnessi.

Prezzi di Tidyflow

Un unico piano: 19 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tidyflow

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tidyflow?

Ecco una recensione di Capterra:

TidyFlow è stato uno strumento di gestione dello studio di inestimabile valore per il nostro team. Consentendoci di automatizzare i flussi di lavoro delle attività e di gestire in modo efficace la nostra capacità, il team è in grado di dedicare più tempo ad aggiungere valore e a costruire relazioni positive con i clienti.

TidyFlow è stato uno strumento di gestione dello studio di inestimabile valore per il nostro team. Consentendoci di automatizzare i flussi di lavoro delle attività e di gestire in modo efficace la nostra capacità, il team è in grado di dedicare più tempo ad aggiungere valore e a costruire relazioni positive con i clienti.

🤝 Promemoria: per instaurare un rapporto di fiducia con i vostri clienti in materia di protezione dei dati, implementate l'autenticazione a due fattori (2FA) e il Single Sign-On (SSO). Ciò garantisce un accesso sicuro alle informazioni sensibili.

⚡ Archivio modelli: modelli gratuiti di contabilità generale in Excel e ClickUp

3. TaxDome (ideale per offrire esperienze unificate incentrate sul client)

tramite TaxDome

TaxDome è una soluzione di gestione progettata per studi contabili e di revisione contabile, che consente loro di unificare le operazioni in un'unica interfaccia. La funzionalità principale, l'automazione del flusso di lavoro, offre pipeline con fasi personalizzabili, dipendenze e trigger automatizzati.

Grazie alla reportistica basata sull'IA, potrete ottenere informazioni dettagliate su fatture, voci orarie, monitoraggio dei lavori e altro ancora. La ricerca intelligente vi consente di trovare rapidamente i dati rilevanti e trasformarli in report accattivanti con visualizzazione.

Un'altra funzionalità di gestione dello studio è il CRM integrato per la gestione dei clienti. È possibile memorizzare informazioni di contatto, comunicazioni con i clienti, documenti, attività e flussi di lavoro di onboarding, il tutto all'interno di profili cliente personalizzabili. Supporta anche l'acquisizione di lead, l'onboarding basato sull'automazione e i promemoria.

E se desiderate un modo mobile-first personalizzato per semplificare la collaborazione con i clienti, la condivisione dei documenti e i pagamenti, c'è l'app white label di TaxDome. Vi consente di pubblicare app mobili personalizzate con il vostro marchio nell'App Store e su Google Play.

Le migliori funzionalità di TaxDome

Visualizza immediatamente i messaggi dei clienti attraverso il portale o l'app mobile e chatta con loro in tempo reale.

Trasformate i PDF disorganizzati in documenti ricercabili con TaxDome IA utilizzando il riconoscimento e l'organizzazione automatizzati dei documenti.

Inviate i file direttamente dal vostro software fiscale al client in TaxDome, senza scaricare o caricare nulla.

Limiti di TaxDome

TaxDome non dispone di funzionalità specifiche di cui alcune aziende hanno bisogno, come la consegna di proposte senza login dei clienti, il supporto di file video e opzioni di personalizzazione del flusso di lavoro più visive.

Prezzi di TaxDome

Piani annuali (solo piani annuali) Essentials: 800 $/anno Pro: 1000 $/anno Aziendale: 1200 $/anno

Essentials: 800 $/anno

Pro: 1000 $/anno

Aziendale: 1200 $/anno

Essentials: 800 $/anno

Pro: 1000 $/anno

Aziendale: 1200 $/anno

Valutazioni e recensioni di TaxDome

G2: 4,7/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TaxDome?

Ecco una recensione di G2:

Utilizziamo TaxDome da oltre un anno per gestire la nostra attività fiscale e contabile in continua crescita. Nel complesso, è diventato una parte essenziale del nostro flusso di lavoro, aiutandoci a semplificare le comunicazioni con i clienti, la gestione dei documenti, le firme elettroniche, la fatturazione e altro ancora, il tutto sotto lo stesso tetto.

Utilizziamo TaxDome da oltre un anno per gestire la nostra attività fiscale e contabile in continua crescita. Nel complesso, è diventato una parte essenziale del nostro flusso di lavoro, aiutandoci a semplificare le comunicazioni con i clienti, la gestione dei documenti, le firme elettroniche, la fatturazione e altro ancora, il tutto sotto lo stesso tetto.

📮 ClickUp Insight: il 15% dei lavoratori teme che l'automazione possa minacciare parte del proprio lavoro, ma il 45% sostiene che consentirebbe loro di concentrarsi su attività di maggior valore. La narrativa sta cambiando: l'automazione non sta sostituendo i ruoli, ma li sta rimodellando per ottenere un impatto maggiore. Ad esempio, nel lancio di un prodotto, gli agenti AI di ClickUp possono automatizzare l'assegnazione delle attività e i promemoria delle scadenze e fornire aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento, in modo che i team possano smettere di cercare aggiornamenti e concentrarsi sulla strategia. È così che i project manager diventano leader di progetto! 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automations, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

📚 Per saperne di più: Il miglior software di project management con portali clienti

4. Canopy (ideale per la risoluzione delle questioni fiscali e il recupero delle trascrizioni)

via Canopy

Canopy è una soluzione di gestione dello studio basata su cloud. È una valida alternativa a Karbon utilizzata principalmente dai professionisti fiscali. Il modulo di risoluzione fiscale semplifica i complessi problemi relativi all'IRS con flussi di lavoro integrati, modelli di lettere e strumenti decisionali intelligenti. Consente di gestire casi di recupero crediti, riduzione delle sanzioni o sgravi fiscali per i coniugi.

Per il monitoraggio dello stato di salute dello studio, potete utilizzare la funzionalità Insights per scoprire dove siete più redditizi, dove state perdendo denaro e chi è il membro del team più efficiente. E con le funzionalità di raccolta dei dati dei clienti, come la realizzazione della fatturazione e la redditività dei clienti, potete individuare a colpo d'occhio le aree problematiche.

Vi state chiedendo come utilizzare l'IA nella contabilità? Canopy lo rende pratico con funzionalità che generano automaticamente attività e promemoria in base alle azioni dei clienti, rinominano e classificano i documenti e forniscono approfondimenti con semplici prompt.

Infine, Smart Intake offre ai vostri clienti un'esperienza di onboarding basata sull'IA. Grazie a questionari predittivi, liste di controllo dei documenti e moduli precompilati offerti dalla funzionalità Smart Intake, potrete acquisire rapidamente nuovi clienti.

Le migliori funzionalità di Canopy

Genera liste di controllo personalizzate e questionari intelligenti per i clienti utilizzando i documenti dell'anno scorso o i dati proforma con Canopy IA.

Aggiungete formule, eseguite calcoli, sostituite i valori nulli o create logiche IF-THEN-ELSE nelle vostre ricerche per estrarre informazioni utili.

Integrate IRS e-Services per estrarre le trascrizioni per la risoluzione fiscale e l'automazione delle risposte.

Limiti di Canopy

Piano Starter: 60 $ al mese per utente (per studi con un massimo di 4 utenti)

Piano Essentials: 88 $ al mese per utente (per studi con un massimo di 4 utenti)

Piattaforma di base per il coinvolgimento dei clienti: 150 $/mese (tariffa fissa per un numero illimitato di utenti, fino a 2.500 contatti)

Componente aggiuntivo per la gestione dei documenti: 36 $ al mese per utente

Componente aggiuntivo per il flusso di lavoro: 32 $ al mese per utente

Componente aggiuntivo Time & Billing: 22 $ al mese per utente

Prezzi Canopy

Standard: 150 $ al mese per un numero illimitato di utenti

Pro: 175 $ al mese per un numero illimitato di utenti

Valutazioni e recensioni di Canopy

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canopy?

Ecco una recensione di G2:

Abbiamo testato tre diverse piattaforme software di gestione dello studio per la nostra società di contabilità e Canopy si è distinta nettamente dalle altre. È incredibilmente intuitiva, non solo per il nostro team, ma anche per i nostri clienti. Canopy ha davvero anticipato tutto ciò di cui abbiamo bisogno per gestire la nostra attività in modo efficiente e senza intoppi.

Abbiamo testato tre diverse piattaforme software di gestione dello studio per la nostra società di contabilità e Canopy si è distinta nettamente dalle altre. È incredibilmente intuitiva, non solo per il nostro team, ma anche per i nostri clienti. Canopy ha davvero anticipato tutto ciò di cui abbiamo bisogno per gestire la nostra attività in modo efficiente e senza intoppi.

⭐️ Bonus: in ClickUp, puoi iniziare con gli agenti autopilota predefiniti per gestire operazioni rapide, come la pubblicazione di riepiloghi/riassunti delle attività, la generazione di aggiornamenti o la risposta a domande, senza il fastidio della configurazione. Quindi passa agli agenti autopilota personalizzati quando sei pronto a definire i tuoi trigger, le tue risposte e la tua logica multi-step, adattando l'automazione basata sull'IA esattamente ai flussi di lavoro della tua azienda. Guardate questo video per scoprire come gli agenti IA di ClickUp rendono più efficienti i vostri flussi di lavoro contabili!

5. Jetpack Flusso di lavoro (ideale per automatizzare il lavoro ricorrente con i clienti)

tramite Jetpack Flusso di lavoro

Jetpack Workflow aiuta i professionisti della contabilità a gestire la contabilità, le buste paga, la preparazione delle dichiarazioni dei redditi e i servizi di consulenza ai clienti tramite l'automazione delle attività ricorrenti e delle scadenze. È possibile standardizzare i flussi di lavoro utilizzando liste di controllo e modelli di servizio, in modo che tutto funzioni senza intoppi.

Man mano che il lavoro procede, puoi utilizzare delle etichette per contrassegnare le attività come "urgenti", "in attesa" o "in revisione". Questi tag sono personalizzabili: puoi modificare il testo, scegliere i colori e persino assegnare più etichette per tenere traccia dei progetti.

All'interno di questo semplice strumento di gestione dello studio, potete inviare messaggi al vostro team, avvisarlo di informazioni importanti e aggiungere autorizzazioni per i documenti critici dei clienti.

Jetpack gestisce automaticamente i passaggi di consegne dei clienti e i passaggi successivi. Tutti i vostri dati sono archiviati in modo sicuro nei data center S3 di Amazon, con backup multipli per garantire la sicurezza dei dati dei clienti.

Le migliori funzionalità del flusso di lavoro di Jetpack

Utilizzate la scheda "Pianificazione" per confrontare clienti, personale o durate e riassegnare facilmente le attività per bilanciare i carichi di lavoro.

Accedete a oltre 70 modelli pronti all'uso per le attività quotidiane di contabilità e tenuta dei libri contabili.

Connettiti con oltre 2.000 app tramite Zapier, inclusi tutti i principali software di contabilità, per gestire i flussi di lavoro.

Limiti del flusso di lavoro Jetpack

Mancanza di automazioni avanzate come trigger o dipendenze

Prezzi di Jetpack Flusso di lavoro

Starter Monthly: 45 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Jetpack Flusso di lavoro

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jetpack Flusso di lavoro?

Ecco una recensione di G2:

Jetpack è una soluzione per il flusso di lavoro pulita e intuitiva, progettata specificamente per gli studi contabili. I progettisti conoscono bene il settore contabile e hanno creato funzioni adeguate. Apprezzo in particolare la nuova interfaccia utente della versione V2.

Jetpack è una soluzione per il flusso di lavoro pulita e intuitiva, progettata specificamente per gli studi contabili. I progettisti conoscono bene il settore contabile e hanno creato funzioni adeguate. Apprezzo in particolare la nuova interfaccia utente della versione V2.

👀 Lo sapevate? Il primo foglio di calcolo elettronico, VisiCalc, lanciato nel 1979, era così rivoluzionario che le persone acquistavano computer Apple II solo per poterlo utilizzare. Steve Jobs ha persino ammesso che VisiCalc "ha portato al successo l'Apple II". Nel giro di pochi anni, ha rivoluzionato la contabilità, eliminando centinaia di migliaia di ruoli amministrativi, ma creando anche oltre 600.000 nuovi posti di lavoro per i contabili, grazie alla crescente domanda di elaborazioni numeriche più veloci e versatili. La prova che l'automazione non sempre mette a rischio i nostri posti di lavoro.

📚 Per saperne di più: Il miglior software di portale clienti per la gestione dei clienti

6. Financial Cents (ideale per centralizzare i dati dello studio e dei clienti)

via Financial Cents

Financial Cents è una piattaforma di gestione dello studio facile da usare per commercialisti, contabili e revisori dei conti. Centralizza il flusso di lavoro del vostro studio, dalle attività dei clienti alla collaborazione tra i membri del team.

Per quanto riguarda la gestione del team, Financial Cents offre la gestione della capacità, fornendovi una visibilità in tempo reale sul carico di lavoro del team. Potete impostare limiti di capacità, riequilibrare gli incarichi ed evitare il burnout durante i periodi di picco.

L'integrazione email vi consente di collegare Gmail o Outlook direttamente alla piattaforma, trasformando i messaggi in attività eseguibili e mantenendo ogni conversazione con il cliente collegata al flusso di lavoro o al progetto pertinente.

Per quanto riguarda le funzionalità di gestione dei clienti, Financial Cents funge sia da software CRM per commercialisti che da hub di fatturazione:

Utilizzate il CRM e il database clienti per archiviare profili, recapiti, documenti, note e cronologia delle verifiche per ciascun cliente in un unico luogo sicuro.

La piattaforma gestisce anche la fatturazione e i pagamenti, consentendovi di inviare fatture una tantum o ricorrenti, effettuare la sincronizzazione dei pagamenti con QuickBooks Online e produrre report di redditività per organizzare le vostre finanze.

Le migliori funzionalità di Financial Cents

Inserite le lettere di incarico direttamente nella proposta per delineare l'ambito e i termini

Integrate il monitoraggio del tempo con QuickBooks per inviare fatture ai vostri clienti e gestire le buste paga.

Collegate i vault dei clienti direttamente ai loro profili per una gestione dei documenti sicura e semplificata utilizzando SmartVault.

Limiti di Financial Cents

Gli utenti esprimono insoddisfazione per i problemi di fatturazione, sottolineando la complessità dei processi di fatturazione e i ritardi nei pagamenti rispetto ad altre alternative a Karbon.

Prezzi di Financial Cents

Team : 69 $ al mese per utente

Scale : 89 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Financial Cents

G2: 5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Financial Cents?

Ecco una recensione di G2:

Financial Cents mi offre la panoramica immediata di tutti gli stati dei progetti che stavo cercando. Ci consente di gestire un team completamente remoto e molti clienti senza soluzione di continuità. È molto intuitivo da implementare e utilizzare.

Financial Cents mi offre la panoramica immediata di tutti gli stati dei progetti che stavo cercando. Ci consente di gestire un team completamente remoto e molti clienti senza soluzione di continuità. È molto intuitivo da implementare e utilizzare.

🧠 Curiosità: oltre 5.000 anni fa in Mesopotamia, i contabili utilizzavano token di argilla a forma di vasi, pagnotte e animali per contare le merci. Questi token venivano impressi su tavolette di argilla, dando origine alla prima forma di registrazione scritta e contabilità.

7. Xero (ideale per il monitoraggio del flusso di cassa aziendale)

tramite Xero

Xero è un popolare software di contabilità con una suite di strumenti per commercialisti e contabili. Oltre alla contabilità di base, Xero è una soluzione di gestione dello studio con funzionalità progettate per semplificare la conformità, la supervisione del personale e la collaborazione con i clienti.

Con Xero Workpapers, il vostro studio contabile può gestire senza problemi i flussi di lavoro relativi alla conformità, preparando e revisionando i bilanci con modelli integrati e processi standardizzati. Xero HQ funge da hub centrale per la gestione dei clienti, del personale e delle query. Offre visibilità su scadenze, comunicazioni e lavori imminenti.

Per semplificare le operazioni quotidiane, Xero Practice Manager offre strumenti di automazione e gestione del flusso di lavoro che coprono lavori, attività, tabelle orarie e fatturazione.

Puoi caricare le fatture dei clienti o inoltrarle via email, e l'IA di Xero estrae i dettagli per redigere le fatture da approvare. Utilizzando Xero Me, ottieni ricevute istantanee e l'app estrae e registra automaticamente i dati necessari.

Le migliori funzionalità di Xero

Modelli di fattura personalizzati con il marchio Crete e pagamenti diretti all'interno di Xero

Automatizzate i promemoria per i pagamenti in scadenza o scaduti

Utilizzate Gusto payroll per calcolare stipendi, imposte e detrazioni con conformità integrata.

Limiti di Xero

Personalizzazione limitata nella reportistica, il che significa che i report personalizzati richiedono strumenti esterni.

Prezzi di Xero

A partire da: 29 $ al mese per utente

Standard: 50 $ al mese per utente

Premium: 75 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Xero

G2: 4,3/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Xero?

Ecco una recensione di G2:

Xero ha rivoluzionato completamente la nostra attività. L'interfaccia è pulita, intuitiva e facile da usare, anche per chi non ha una solida esperienza in materia di contabilità. Il dashboard in tempo reale ci offre un quadro chiaro del nostro flusso di cassa e la possibilità di riconciliare le transazioni bancarie con pochi clic ci fa risparmiare ore di lavoro ogni settimana.

Xero ha rivoluzionato completamente l'attività aziendale. L'interfaccia è pulita, intuitiva e facile da usare, anche per chi non ha una solida esperienza in materia di contabilità. Il dashboard in tempo reale ci offre un quadro chiaro del nostro flusso di cassa e la possibilità di riconciliare le transazioni bancarie con pochi clic ci fa risparmiare ore di lavoro ogni settimana.

🧠 Lo sapevate? Luca Pacioli, noto come il padre della contabilità moderna, pubblicò il suo primo libro, "Riassunto di aritmetica, geometria, proporzioni e proporzionalità", nel 1494, in cui introdusse il concetto di contabilità a partita doppia.

📚 Per saperne di più: La vostra guida alla contabilità del progetto per un esito positivo finanziario

8. QuickBooks (ideale per automatizzare la comunicazione con i clienti e la raccolta dei dati)

tramite QuickBooks

QuickBooks centralizza la contabilità offrendovi una visibilità sulle finanze della vostra azienda. Dai conti economici e dai bilanci al monitoraggio del flusso di cassa, potete vedere tutto in un'unica dashboard.

Con la fatturazione e la registrazione delle spese in batch, puoi creare e inviare decine di fatture o voci di spesa in una sola volta, cosa fondamentale durante la stagione fiscale o i cicli di fatturazione dei clienti. Con l'agente finanziario basato sull'IA (disponibile nella versione Advanced), QuickBooks va oltre i numeri.

Prevede automaticamente la previsione dei ricavi, segnalando le variazioni di rendimento e guidando gli studi verso obiettivi finanziari strategici. Per gli studi che gestiscono più contabilità di clienti, QuickBooks Online Accountant offre approfondimenti finanziari in tempo reale, accesso ai clienti con un unico login e dashboard di reportistica di livello professionale per una consulenza olistica ai clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks

Importa automaticamente le ore fatturabili e aggiungile alle fatture utilizzando Google Calendar.

Effettua il monitoraggio delle risorse e calcola automaticamente i piani di ammortamento con QuickBooks Advanced.

Create e inviate elettronicamente i moduli 1099 per i collaboratori esterni e pagateli con bonifico diretto il giorno successivo.

Limiti di QuickBooks

QuickBooks può risultare difficile per gli utenti senza esperienza in materia di contabilità: la configurazione e la navigazione non sono sempre intuitive per i principianti.

Prezzi di QuickBooks

30 giorni di versione di prova gratis

Simple Start : 38 $ al mese per utente

Essentials : 75 $ al mese per 3 utenti

Plus : 115 $ al mese per 5 utenti

Advanced: 275 $ al mese per 25 utenti

Valutazioni e recensioni di QuickBooks

G2: 4/5 (oltre 3000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 8000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di QuickBooks?

Ecco una recensione di G2:

QuickBooks Online è incredibilmente intuitivo e facile da usare. La sua interfaccia pulita lo rende facile da navigare, anche per chi è alle prime armi con i software di contabilità. È una scelta affidabile per le piccole imprese o per chiunque desideri mantenere il controllo delle proprie finanze a un livello da base a intermedio.

QuickBooks Online è incredibilmente intuitivo e facile da usare. La sua interfaccia pulita lo rende facile da navigare, anche per chi è alle prime armi con i software di contabilità. È una scelta affidabile per le piccole imprese o per chiunque desideri mantenere il controllo delle proprie finanze a un livello da base a intermedio.

📚 Per saperne di più: Il miglior software di contabilità di progetto per massimizzare il ROI dei progetti

9. Firm360 (ideale per centralizzare e automatizzare i flussi di lavoro dei progetti)

tramite Firm360

Oltre alle funzionalità di gestione dello studio contabile, Firm360 offre anche funzionalità di project management. Con il suo Project Workflow Builder visivo, puoi mappare i progetti ricorrenti, come dichiarazioni dei redditi, revisioni contabili e estensioni. Tieni traccia sia delle date di traguardo che delle scadenze, comprese le date di scadenza federali e statali e le estensioni all'interno di ogni progetto.

Inoltre, il completamento di un'attività può triggerare automaticamente quella successiva. I modelli di progetto controllano questo flusso. Quando un progetto passa allo stato successivo, le nuove attività si attivano automaticamente, mantenendo il lavoro in movimento senza aggiornamenti manuali.

Scegliete tra modelli personalizzabili per flussi di lavoro ricorrenti, che garantiscono coerenza in tutta l'azienda, standardizzazione dei processi e tempi di configurazione ridotti. E che dire dei picchi stagionali di carico di lavoro durante le stagioni fiscali? Grazie alla generazione automatizzata delle attività e a dashboard intuitive, il vostro team può pianificare in anticipo anche nei periodi più intensi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Firm360

Visual Flusso di lavoro per progetti su misura per gli incarichi contabili

I progetti ricorrenti vengono rigenerati automaticamente in base alle date di inizio.

Chiara visibilità del carico di lavoro per il monitoraggio della capacità e l'equilibrio del personale

Limiti di Firm360

Lo strumento di monitoraggio del tempo sembra rigido; è necessario interrompere e salvare la voce per apportare una piccola modifica mentre il timer è in funzione.

Prezzi di Firm360

Base : 49 $ al mese per utente

Standard : 79 $ al mese per utente

Premium: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Firm360

G2: 4,4/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Firm360?

Ecco una recensione di G2:

Sono un supervisore della contabilità dei clienti e utilizzo il software Firm360 per gestire le fatture e altri documenti dei miei clienti, che devo controllare quotidianamente. È il miglior software per gestire e controllare tutti i documenti.

Sono un supervisore della contabilità clienti e utilizzo il software Firm360 per gestire le fatture e altri documenti dei miei clienti, che devo controllare quotidianamente. È il miglior software per gestire e controllare tutti i documenti.

⚡ Archivio modelli: modelli gratis per il project management di tutti i tipi di progetti

👀 Lo sapevate? Secondo Forrester Research, in un periodo di tre anni, le organizzazioni che utilizzano ClickUp hanno ottenuto un ritorno sull'investimento ( ROI) stimato al 384%. Queste organizzazioni hanno generato circa 3,9 milioni di dollari di entrate incrementali grazie a progetti resi possibili o migliorati da ClickUp.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a Ramp

10. Bonsai (ideale per consolidare le operazioni di fatturazione)

via Bonsai

Bonsai vi aiuta a inviare e tracciare le fatture, rimanendo sempre connessi ai vostri progetti, alle registrazioni del tempo lavorato e ai dati dei clienti. Per i clienti con contratti a forfait o servizi ricorrenti, è possibile automatizzare i cicli di fatturazione per garantire che i pagamenti arrivino puntualmente.

Il monitoraggio delle spese è semplice. Potete registrare le spese in qualsiasi valuta e Bonsai le convertirà utilizzando i tassi di cambio in tempo reale. Ogni spesa è collegata a registrazioni temporali, anticipi o fatture, in modo da poter monitorare quanto avete guadagnato e speso. Potete contrassegnare le spese come fatturabili o non fatturabili e aggiungere un ricarico personalizzato quando trasferite tali costi ai clienti.

Bonsai include un sistema di tariffario integrato che vi aiuta a definire tariffe standard per diversi tipi di servizi o a creare tariffe personalizzate per clienti e progetti specifici. Potete scaricare i report Schedule C o di cancellazione in pochi minuti utilizzando i modelli integrati di Bonsai e impostare promemoria per i prossimi pagamenti fiscali stimati.

Le migliori funzionalità di Bonsai

Sincronizzate i dati delle fatture in entrambe le direzioni con QuickBooks Online e Xero per mantenere accurati i vostri registri contabili.

Offre supporto per i pagamenti in oltre 100 valute, così potrete essere pagati facilmente indipendentemente da dove vi trovate voi o i vostri clienti.

Monitorate i budget in tempo reale utilizzando barre di budget in tempo reale, avvisi e previsioni per identificare le spese eccessive e controllarle.

Limiti di Bonsai

Mancanza di documentazione di onboarding, che rende difficile la migrazione da altri strumenti

Prezzi di Bonsai

Base : 15 $ al mese per utente

Essentials : 25 $ al mese per utente

Premium : 39 $ al mese per utente

Elite: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Bonsai

G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bonsai?

Ecco una recensione di G2:

Mi piace il modo in cui Bonsai mi ha permesso di ridurre la mia spesa mensile e annuale per i software di produttività/operativi. Da quando sono passato a questo software, non ho più bisogno di un software SaaS per la contabilità/tenuta dei libri contabili/fatturazione, proposte, contratti, conti economici e pianificazione, perché ora Bonsai gestisce tutto questo in un unico posto.

Mi piace il modo in cui Bonsai mi ha permesso di ridurre la mia spesa mensile e annuale per i software di produttività/operativi. Da quando sono passato a questo software, non ho più bisogno di un software SaaS per la contabilità/tenuta dei libri contabili/fatturazione, proposte, contratti, conti economici e pianificazione, perché ora Bonsai gestisce tutto questo in un unico posto.

📚 Per saperne di più: Le migliori alternative a Hello Bonsai da provare

11. Pixie (ideale per studi contabili di piccole e medie dimensioni)

via Pixie

L'alternativa a Karbon Pixie combina il coordinamento dei progetti, i flussi di lavoro dei clienti e le automazioni per gli studi contabili e di revisione contabile.

Avrete anche a disposizione funzionalità di gestione del team e di reportistica. Le notifiche interne vi tengono aggiornati quando le attività vengono completate o le email vengono lette, mentre i report di lavoro personalizzabili vi aiutano a monitorare la produttività sia a livello di studio che di personale.

Inoltre, dispone di modelli con un solo clic che possono essere programmati settimanalmente, mensilmente o annualmente, completi di istruzioni e liste di controllo. È anche possibile incorporare video di formazione per creare flussi di lavoro ripetibili.

Pixie offre flussi di lavoro di onboarding predefiniti e personalizzabili, tra cui e-mail di benvenuto con link di caricamento sicuri, liste di controllo e promemoria automatici. È anche possibile impostare e-mail automatiche all'interno di questi flussi di lavoro, sia che si tratti di ricordare ai clienti di caricare i documenti o di inviare una breve nota quando un'attività è stata completata.

Le migliori funzionalità di Pixie

Utilizzate l'automazione per creare lavori ricorrenti, assegnare automaticamente il lavoro al team o richiedere rendiconti ai clienti.

Create portali clienti sicuri dove richiedere ai clienti firme elettroniche e disporre di chiari percorsi di audit.

Create elenchi di cose da fare e assegnateli ai clienti o agli stakeholder interni.

Limiti di Pixie

Potrebbero essere necessarie soluzioni alternative quando si generano report complessi o si cercano approfondimenti più dettagliati.

Prezzi Pixie

30 giorni di versione di prova gratis

Meno di 250 utenti: 129 $ al mese per un numero illimitato di utenti

251-500 utenti: 199 $/mese per un numero illimitato di utenti

501-1000 utenti : 329 $/mese per un numero illimitato di utenti

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Pixie

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pixie?

Ecco una recensione di G2:

È come un foglio di calcolo dinamico, molto intuitivo e semplice, con colonne, elenchi, date e filtri, e può essere personalizzato e adattato alle esigenze del vostro studio, quindi lo apprezzo davvero da oltre due anni.

È come un foglio di calcolo dinamico, molto intuitivo e semplice, con colonne, elenchi, date e filtri, e può essere personalizzato e adattato alle esigenze del vostro studio, quindi lo apprezzo davvero da oltre due anni.

⚡ Archivio modelli: modelli gratis per il portale clienti per semplificare la gestione dei clienti

Pronti ad aggiornare il vostro flusso di lavoro contabile?

Karbon non è la tua unica opzione. Se sei arrivato fin qui, stai già valutando un cambiamento o almeno ti stai chiedendo se esiste qualcosa di meglio.

ClickUp offre al vostro team contabile la flessibilità necessaria per lavorare nel modo in cui lavorate effettivamente, senza perdere la struttura delle attività ricorrenti e delle scadenze.

Tutti i vostri flussi di lavoro, le persone e i clienti in un unico posto, che lavorano insieme. 🧩

