Come automatizzare i brief creativi con ChatGPT per i team di marketing

Quante volte ti sei seduto per iniziare un progetto e hai pensato: "Aspetta... dov'è il brief?" O peggio ancora, hai cercato tra email, thread di chat e note sparse per metterne insieme uno?

È frustrante, rallenta tutti e uccide lo slancio. Ed è qui che entrano in gioco le automazioni!

In questa guida ti spiegheremo come automatizzare i brief creativi con ChatGPT. Come bonus, esploreremo anche l'automazione con ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. 🔁

Iniziamo!

⭐ Funzionalità/funzione del modello Stai avviando una nuova campagna ma ti senti perso tra appunti sparsi, email infinite e obiettivi poco chiari? Utilizza il modello di documento per brief creativi di ClickUp per raccogliere tutto in un unico posto. Con campi integrati per obiettivi, ambito e attività cardine, questo modello semplifica l'allineamento delle parti interessate, il monitoraggio dei feedback e l'avvio dei progetti con chiarezza fin dal primo giorno. Ottieni un modello gratis Cattura i requisiti del progetto e la direzione creativa con il modello di documento di brief creativo di ClickUp

Come utilizzare ChatGPT per l'automazione dei brief creativi

Un brief creativo è un breve documento che definisce la direzione di un progetto di marketing o creativo.

Tradizionalmente, i team commerciali e marketing creano questi brief manualmente, compilando moduli, scambiandosi email e formattando tutto in un documento. È un processo che richiede tempo e che è soggetto a incongruenze.

L'automazione cambia tutto questo. Invece di scrivere ogni brief da zero, puoi utilizzare ChatGPT per il marketing per:

Raccogli i dettagli della campagna tramite un modulo

Invia automaticamente queste informazioni a ChatGPT tramite una piattaforma di automazione (come Make, Zapier o Power Automate)

Lascia che ChatGPT trasformi i dati grezzi in un brief creativo raffinato

Consegna il brief direttamente al tuo spazio di lavoro, come ClickUp, Documenti Google, email o altri software di project management creativi

Una volta impostata, ogni nuova richiesta di campagna genera automaticamente un brief creativo pronto all'uso senza alcun lavoro richiesto aggiuntivo.

Ora vediamo come utilizzare l'IA per l'automazione del marketing.

Passaggio n. 1: identifica gli eventi trigger

Per prima cosa, decidi quando deve essere generato un brief creativo. I trigger più comuni includono:

Nuovo modulo di richiesta campagna inviato (Google Forms, Typeform, Airtable)

Un nuovo progetto creato o aggiornato in strumenti di marketing basati sull'IA come ClickUp

Un modulo di registrazione del client inviato nel tuo CRM

Un trigger programmato (ad esempio, generare brief per campagne mensili ricorrenti)

🧠 Curiosità: La parola "robot" deriva dal termine ceco robota, che significa lavoro forzato o fatica. È stata introdotta in un'opera teatrale del 1921 intitolata R. U. R. ( Rossum's Universal Robots ), che immaginava macchine che sostituivano i lavoratori umani.

Passaggio n. 2: strutturate la vostra raccolta dati

Prima che ChatGPT possa creare un brief, è necessario un metodo strutturato per raccogliere i dettagli della campagna. Inizia sostituendo i moduli di inserimento manuali con i moduli ClickUp.

Puoi persino utilizzare l'IA per ricerche di mercato e creare un modulo dedicato per ogni campagna o client, acquisendo il nome del progetto, gli obiettivi, il pubblico di destinazione, i risultati attesi, i budget, le sequenze e il tono.

Vai al tuo elenco ClickUp (ad es. "Campagna creativa") Clicca su + Visualizza → Modulo Crea campi per tutte le informazioni richieste: Nome del progetto/campagna Obiettivi e traguardi Destinatari Principali risultati attesi Budget e tempistiche Linee guida del marchio o tono di voce Nome del progetto/campagna Obiettivi e obiettivi Destinatari Risultati chiave Budget e Sequenza Linee guida del marchio o tono di voce Pubblica il modulo e copia il link condivisibile

Nome del progetto/campagna

Obiettivi e obiettivi

Destinatari

Risultati chiave

Budget e Sequenza

Linee guida del marchio o tono di voce

Crea moduli personalizzati in ClickUp Personalizza il tuo modulo ClickUp in base alla natura del flusso di lavoro di marketing

Ciò garantisce che ogni invio sia standardizzato, fornendo a ChatGPT input coerenti.

🔍 Lo sapevi? Nelle grandi agenzie, il brief non è sempre redatto dai creativi. Spesso proviene dagli account planner, il cui compito è quello di comprendere a fondo sia il marchio che il pubblico prima ancora che il team inizi a elaborare idee.

Passaggio n. 3: effettua la connessione a una piattaforma di automazione

Successivamente, scegli uno strumento di automazione del flusso di lavoro, come Make (Integromat), Zapier o Microsoft Power Automate. Questi strumenti ti consentono di creare una connessione tra le risposte dei tuoi moduli e ChatGPT.

Per esempio: Trigger: "Nuova attività nella cartella xyz di ClickUp" (invio di un modulo)

Azione: "Invia questi dati a ChatGPT tramite API"

Le piattaforme di automazione semplificano il mappare delle risposte ai moduli nel prompt che ChatGPT riceverà. Per questa guida, useremo Make.

Per prima cosa, dovrai stabilire la connessione tra ClickUp e Make in modo che i dati possano seguire un flusso automatico nel flusso di lavoro. Ecco come fare:

1. Registrati o accedi a Make.com

2. Crea un Nuovo scenario (flusso di lavoro di automazione)

Seleziona ClickUp dall'elenco delle app per iniziare a creare un nuovo scenario

3. Aggiungi ClickUp come trigger

Seleziona Guarda attività o Guarda invio modulo

Collega il tuo account ClickUp creando un webhook e seguendo le istruzioni sullo schermo

Scegli l'elenco in cui gli invii dei moduli creano attività

Imposta il trigger in modo che si attivi ogni volta che viene creata una nuova attività (risposta al modulo)

Autore la connessione per consentire a Make di accedere e utilizzare i tuoi dati ClickUp

🧠 Curiosità: l'automazione esiste nella musica da secoli. I pianoforti automatici, inventati alla fine del XIX secolo, potevano eseguire interi brani utilizzando rotoli di carta perforata, automatizzando l'intrattenimento molto prima dell'avvento della tecnologia digitale.

Passaggio 4: invia i dati a ChatGPT tramite Make

È ora di utilizzare ChatGPT per la creazione di contenuto.

Prima di connetterti, avrai bisogno della tua chiave API OpenAI (che consente a Make.com di comunicare con ChatGPT).

Come ottenere la tua chiave API OpenAI

1. Vai al sito web di OpenAI 2. Accedi al tuo account 3. Nelle impostazioni del tuo account, cerca le chiavi API 4. Clicca su Crea nuova chiave segreta

Ottieni la tua chiave API OpenAI dal sito web

💡 Suggerimento professionale: copia e incolla la chiave API in un luogo sicuro. Si tratta di una visualizzazione una tantum, quindi una volta chiusa la finestra, non vedrai più la chiave.

Torna su Make.com e procedi in questo modo

1. Aggiungi un modulo HTTP o OpenAI nel tuo scenario

Usa HTTP → Effettua una richiesta se desideri una connessione diretta all'API

Oppure seleziona il modulo OpenAI predefinito (se disponibile)

2. Quando richiesto, incollare la chiave API per la connessione del tuo account OpenAI. Ora sei collegato!

Collega Make a ChatGPT con la chiave API

È qui che l'automazione diventa "intelligente". Invece di scrivere ogni volta un nuovo prompt, puoi creare un modello di prompt chiaro con segnaposto che inseriscono i dettagli dal tuo modulo (ad esempio, un modulo ClickUp, Typeform o Google Form).

📌 Esempio di prompt: Genera un brief creativo basato sui seguenti dettagli: Nome del progetto: {{Nome del progetto}} Obiettivi del progetto: {{Obiettivi}} Truagh Audience: {{Truagh Audience}} Risultati attesi: {{Risultati attesi}} Sequenza: {{Timeline}} Budget: {{Budget}} Tono/Linee guida/Preferenze di stile: {{Linee guida}}

Qui, i segnaposto {{Nome progetto}}, {{Obiettivi}}, ecc. verranno automaticamente riempiti con i valori effettivi inseriti dal tuo team o dal client nel modulo.

Ogni volta che viene inviato un nuovo modulo in ClickUp (o in qualsiasi altro strumento collegato), Make acquisisce le risposte del modulo, formattare i dati nel modello di prompt e li invia a ChatGPT tramite la connessione API.

Dopo il trigger, ChatGPT elabora istantaneamente le informazioni e restituisce un brief creativo ben curato e personalizzato in base ai dettagli del progetto.

💡Suggerimento professionale: quando configuri il modulo, scegli un modello ChatGPT (ad es. GPT-5) e modifica i parametri: Temperatura: Regola la creatività (più bassa = più precisa, più alta = più fantasiosa)

Maggiori token: Controlla la lunghezza del brief

Passaggio 5: crea un documento ClickUp con il brief

Dopo che ChatGPT ha creato il brief creativo, potresti chiederti cosa farne. Copiare e incollare manualmente vanifica lo scopo dell'automazione.

Automatizziamo il passaggio finale per consegnare il brief direttamente dove serve al tuo team.

Aggiungi il modulo "Crea documento" di ClickUp in Make, proprio come hai fatto nel passaggio n. 3 Scegli la posizione principale (stesso elenco o cartella Docs dedicata) Utilizza l'output di ChatGPT come contenuto del documento Imposta dinamicamente il titolo (ad es. Brief creativo – {{Nome progetto}})

In questo modo, ogni campagna ottiene automaticamente il proprio brief creativo archiviato e condivisibile all'interno del documento ClickUp.

🔍 Lo sapevi? Negli anni '80, le fabbriche hanno iniziato ad adottare i controllori logici programmabili (PLC), che consentivano di riprogrammare le macchine per attività diverse invece di fissarle a un unico processo.

Campione di prompt ChatGPT per l'automazione dei brief creativi

Ora che hai visto come funziona ChatGPT, ti serviranno anche dei prompt che lo guidino nella generazione di brief strutturati e utili. Ecco alcuni esempi che puoi adattare al tuo processo creativo:

1. Acquisizione della campagna → Brief completo

Crea un brief creativo per una campagna di marketing utilizzando i seguenti dettagli: Progetto: {{campaign_name}}, Obiettivi: {{objectives}}, Pubblico: {{audience}}, Risultati attesi: {{deliverables}}, Sequenza: {{timeline}}, Budget: {{budget}}, Linee guida: {{guidelines}}. Formattare in sezioni: Panoramica, Obiettivi, Pubblico, Risultati attesi, Sequenza, Budget.

2. Brief in linea con il tono

Sei un brand strategist. Genera un brief creativo basato su questi dettagli: {{form_data}}. Il brief deve seguire un tono professionale ma amichevole, coerente con {{brand_guidelines}}. Includi un suggerimento per lo slogan e tre idee per il tema della campagna.

3. Brief di campagna multicanale

Da questo input {{form_data}}, genera un brief creativo che includa risultati personalizzati per più canali (social media, email, blog, annunci a pagamento). Evidenzia gli obiettivi specifici per ciascun canale, le informazioni sul pubblico e i messaggi consigliati su misura per ogni canale.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di calendario dei contenuti per i social media

Limiti dell'utilizzo di ChatGPT per i brief creativi

Quando ci si affida a ChatGPT per generare brief creativi, è essenziale essere consapevoli dei suoi limiti. Ecco cinque limiti chiave da tenere a mente:

Voce del marchio incoerente: i risultati di ChatGPT possono variare in modo significativo a seconda della formulazione o della struttura del prompt, rendendo difficile mantenere un tono coerente in tutte le campagne

visione strategica con limite: *Sebbene sia bravo a formattare e a usare il linguaggio, ChatGPT non possiede una vera visione del mercato. Non è in grado di interpretare le tendenze o di suggerire una strategia attuabile come potrebbe fare un esperto di marketing umano

Divario tra creatività e originalità: le idee generate dall'IA spesso convergono verso il familiare piuttosto che verso il veramente innovativo; l'esperienza umana continua ad affinare le sfumature e l'originalità

Allucinazioni e disinformazione: occasionalmente, ChatGPT può generare con sicurezza informazioni inaccurate o inventate, che richiedono un attento controllo dei fatti

Rischio di eccessiva dipendenza cognitiva: l'uso eccessivo l'uso eccessivo dell'IA nella pubblicità e nelle attività creative può inibire il pensiero umano, minando la titolarità, il pensiero critico e l'intuizione autentica nel lavoro di marketing

🔍 Lo sapevi? Alcuni brief includono moodboard, palette di colori e persino playlist. Le agenzie ritengono che la condivisione di un'atmosfera visivamente o musicalmente possa allineare il team creativo più rapidamente delle sole parole.

🎥 In questo video vedrai come utilizzare l'IA per il marketing, dagli strumenti pratici alle strategie attuabili fornite in tempo reale.

Organizza facilmente i tuoi brief creativi utilizzando ClickUp

ClickUp for Marketing Teams è l'app completa per il lavoro, che combina attività, documenti, chat, dashboard e IA in un unico spazio di lavoro unificato.

Ascolta l'esperienza di Chelsea Bennett, attuale utente di Lulu Press:

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo il fatto che ci aiuti a rimanere in connessione con gli altri reparti. Utilizziamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo il fatto che ci aiuti a rimanere in connessione con gli altri reparti. Utilizziamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

ChatGPT da solo può creare brief privi di contesto o posizione del marchio. Con ClickUp, ottieni brief strutturati e condivisibili collegati ai tuoi progetti.

Vediamo come rende la creazione dei brief più intelligente e collaborativa. 👀

Semplifica i brief creativi

Sebbene ChatGPT offra contenuto generato dall'IA, non si integra naturalmente nei flussi di lavoro dei tuoi progetti. Spesso i team devono ancora effettuare la distribuzione manuale dei brief, assegnare i revisori o aggiornare i tracker dei progetti.

ClickUp Automazioni elimina questo collo di bottiglia.

Configura le automazioni di ClickUp per garantire che le attività e i brief vengano assegnati automaticamente

Ad esempio, quando un brief creativo viene caricato su ClickUp Documenti, ClickUp Automazioni può trigger un flusso di lavoro che crea automaticamente l'attività di progettazione, assegna l'art director come revisore e aggiorna lo stato dell'attività a 'in corso' Il responsabile marketing riceve quindi un promemoria della data di scadenza, mantenendo attivo l'intero ciclo del brief.

Quindi, con le integrazioni di ClickUp, quel brief può essere immediatamente archiviato in Google Drive, collegato a una campagna HubSpot o trasferito in uno strumento di progettazione visiva come Figma.

Altri esempi di automazione includono:

Avvisa gli stakeholder: Avvisa il responsabile marketing quando un brief è stato finalizzato, in modo che possa allineare le sequenze della campagna

Genera attività secondarie: Suddividi automaticamente il brief in attività secondarie per i concetti di design, le bozze di testo e le approvazioni delle risorse

Tieni traccia dello stato: sposta il brief su 'Pronto per il lancio' una volta completata ogni attività collegata

Raccogli feedback: Invia un promemoria ai revisori se il feedback non viene aggiunto entro due giorni dall'assegnazione dell'incarico

Archivia i brief: una volta che le campagne sono state pubblicate, archivia i brief completati in una cartella dedicata per riferimento futuro

🚀 Vantaggio di ClickUp: con ClickUp Brain e Autopilot Agents , non solo automatizzi i passaggi, ma orchestri interi flussi di lavoro. Descrivi ciò di cui hai bisogno in un inglese semplice, ad esempio "Crea un brief per il blog 'Come fare marketing su Reddit' e assegnalo al responsabile marketing" ClickUp Brain istantaneamente genera il brief, mentre il tuo Autopilot Agent assegna l'attività, imposta le date di scadenza e suggerisce le azioni successive, il tutto automaticamente e in un unico spazio di lavoro. Lascia che ClickUp Brain gestisca i tuoi brief creativi: genera, organizza e ottimizza ogni richiesta di marketing con la precisione dell'IA

Centralizza e collabora

ClickUp Doc conserva tutti i brief creativi in un unico posto, rendendoli facilmente accessibili, organizzabili e collegabili direttamente al lavoro della campagna.

Esempio, quando viene redatto un brief creativo per un nuovo annuncio video in ClickUp Docs, il project manager può taggare l'editor all'interno del documento per confermare le tempistiche. Allo stesso tempo, il copywriter aggiunge la bozza della sceneggiatura in una sezione separata. Poiché si tratta dello stesso documento dinamico, gli aggiornamenti mantengono la visibilità per tutti senza creare confusione tra le versioni.

Visualizza e collega i brief creativi direttamente in ClickUp Documenti per un facile accesso e un allineamento delle campagne

I membri del team possono commentare, suggerire modifiche e tenere traccia della cronologia delle versioni. Puoi anche organizzare brief, risorse e note con cartelle, campi personalizzati e pulsanti attivare/disattivare, creando documenti strutturati e facili da navigare che risiedono all'interno di un'area di lavoro unificata.

🤩 Bonus: con ClickUp Brain, redigere e perfezionare i brief diventa ancora più veloce. Puoi prompt all'IA di scrivere direttamente all'interno del documento per riepilogare/riassumere gli input della campagna, riformulare sezioni, ampliare idee o trasformare note in piani attuabili. Richiedi a ClickUp Brain in Documenti di generare brief creativi ✅ Prova questo prompt: Crea un brief creativo con una descrizione dettagliata per una campagna sui social media che promuova la nostra nuova bottiglia d'acqua ecologica. Includi l'obiettivo della campagna, il pubblico di destinazione, i messaggi chiave, i canali suggeriti, la Sequenza e le considerazioni sul budget. Aggiungi una nuova prospettiva.

Utilizza l'IA in tutto il tuo spazio di lavoro

Anche se hai già avuto un assaggio di ciò che ClickUp Brain può fare in Documenti e Automazioni, in realtà hai solo sfiorato la superficie.

A differenza di ChatGPT, che genera contenuto in modo isolato, ClickUp Brain dispone del contesto completo dei tuoi progetti, attività, documenti e app collegate, rendendolo più intelligente, veloce e la migliore alternativa a ChatGPT.

Ecco alcuni altri casi d'uso dell'IA:

Ottieni risposte immediate: accedi al tuo spazio di lavoro con AI Knowledge Manager. Poni domande come "Quali erano gli obiettivi chiave della campagna YouTube?" o "Quali brief fanno riferimento alle nuove linee guida del marchio?" e ottieni risposte immediate e accurate con il contesto completo.

Richiedi ClickUp Brain per i riassunti delle riunioni e tutte le informazioni necessarie

Genera contenuto specifico per ogni ruolo: redigi brief creativi completati, riepiloghi delle campagne o proposte pronte per i client con AI Writer for Work, utilizzando il tono di voce del tuo marchio. Puoi anche perfezionare i messaggi, ampliare le sezioni o tradurre i contenuti.

Scrivi bozze di script per scenari specifici con ClickUp Brain

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain MAX va oltre. Si tratta di un assistente desktop dedicato basato sull'intelligenza artificiale, accessibile ovunque lavoriate. Unifica: Dati ClickUp

App connesse

Modelli linguistici di grandi dimensioni (ChatGPT, Claude, Gemini)

Ricerca web Brain MAX elimina la proliferazione dell'IA centralizzando contesto, ricerca, automazione e creazione. Hai bisogno di controllare lo stato di avanzamento di una campagna? Con ClickUp Brain MAX, puoi cercare tutte le attività correlate, estrarre i file di progettazione da Figma e redigere un riepilogo conciso dei progressi. Una volta pronto, puoi condividere il riepilogo direttamente nella chat di ClickUp, tenendo aggiornato il tuo team senza uscire dallo spazio di lavoro.

Esegui i brief creativi in modalità automatica

Gli agenti ClickUp Autopilot agiscono come colleghi guidati dall'IA, mantenendo tutto in movimento senza controlli costanti.

Con Prebuilt Autopilot Agents, puoi: Rapporto settimanale: pubblica un riepilogo/riassunto di tutti i brief attivi, comprese le scadenze, le fasi di revisione e le approvazioni in sospeso.

Rapporto giornaliero: condividi un breve riassunto degli invii nuovi, delle revisioni e dei brief completati per mantenere il team allineato.

Team StandUp: genera automaticamente aggiornamenti su ciò su cui si è lavorato, quali brief sono in fase di revisione e dove esistono ostacoli.

Agente di risposta automatica: rispondi immediatamente a domande comuni come "Quali brief sono in attesa di revisione del design?" estraendo dati reali dal tuo spazio di lavoro.

Utilizza ClickUp Autopilot Agents per assegnare, aggiornare e effettuare il monitoraggio automatico dei brief creativi

E non sei limitato a questo. Gli agenti Autopilot personalizzati ti consentono di personalizzare ulteriormente i flussi di lavoro.

Esempio, potresti impostare un agente che: Crea attività dalle idee emerse dal brainstorming nelle lavagne online di ClickUp

Aggiornamenti automatici dei brief con lo stato dei feedback

Contrassegna i brief scaduti per una gestione con priorità.

Ulteriori informazioni sull'automazione dei processi creativi e di marketing qui:

Monitora e analizza le metriche del progetto

Le dashboard di ClickUp ti offrono una visione in tempo reale di tutti i tuoi brief creativi, delle campagne e delle attività del team. Con i report programmati, puoi inviare automaticamente email agli stakeholder con aggiornamenti periodici direttamente da qualsiasi visualizzazione della dashboard.

Estrai i dati rilevanti da attività, documenti e commenti con le schede AI nelle dashboard di ClickUp

Inoltre, le AI Card aggiungono intelligenza alle tue dashboard per:

Riepiloga/riassume l'attività: ricevi aggiornamenti istantanei sui progressi della campagna, sul completamento delle attività e sui contributi del team.

Riepiloghi esecutivi: produci panoramiche di alto livello per la leadership, inclusi le attività cardine e lo stato di salute del progetto

*reportistica personalizzata: poni domande specifiche all'IA come "Quali brief sono in ritardo?" o "Quali sono gli ostacoli di questa settimana?"

📮 Approfondimento ClickUp: il 30% dei lavoratori ritiene che l'automazione potrebbe far loro risparmiare 1-2 ore alla settimana, mentre il 19% stima che potrebbe usufruire di 3-5 ore per un lavoro approfondito e concentrato. Anche questi piccoli risparmi di tempo si sommano: solo due ore recuperate ogni settimana equivalgono a oltre 100 ore all'anno, tempo che potrebbe essere dedicato alla creatività, al pensiero strategico o alla crescita personale. 💯 Con gli agenti AI di ClickUp e ClickUp Brain, puoi automatizzare i flussi di lavoro, generare aggiornamenti sui progetti e trasformare le tue note delle riunioni in passaggi concreti da intraprendere, il tutto all'interno della stessa piattaforma. Non servono strumenti o integrazioni aggiuntivi: ClickUp offre tutto ciò che ti serve per automatizzare e ottimizzare la tua giornata lavorativa in un unico posto. 💫 Risultati reali: RevPartners ha ridotto del 50% i propri costi SaaS consolidando tre strumenti in ClickUp, ottenendo una piattaforma unificata con più funzionalità/funzione, una collaborazione più stretta e un'unica fonte di verità più facile da gestire e scalare.

Accelera il lavoro con i modelli

Ottieni un modello gratis Fai un piano per le campagne e cattura le idee creative con il modello di documento per brief creativi di ClickUp

Pronto all'uso e facile da utilizzare, il modello di documento per brief creativi di ClickUp aiuta i team a definire e gestire i progetti creativi in un unico luogo chiaro e strutturato.

Ecco come ti offre supporto nella tua attività quotidiana:

Cattura gli obiettivi della campagna, i dettagli del pubblico, le sequenze e i budget in un unico documento strutturato

Aggiungi sezioni per le parole chiave traguardo e le note di ottimizzazione per semplificare il project management SEO

Collega il brief direttamente alle attività in modo che designer, scrittori e manager rimangano allineati sui passaggi successivi

Crea spazi di brainstorming che incoraggino i team ad applicare diverse tecniche di ideazione

Mantieni chiare le approvazioni taggando i revisori e effettuando il monitoraggio delle firme all'interno del documento

Centralizza i brief creativi con ClickUp

L'automazione dei brief creativi con ChatGPT può far risparmiare tempo prezioso, ma non è una soluzione completa: il contesto può andare perso, gli aggiornamenti possono essere dispersi e possono essere necessari follow-up manuali.

ClickUp elimina questi silos riunendo attività, documenti, dashboard e IA in un unico spazio di lavoro. Con ClickUp Brain ottieni un'assistenza IA intelligente per riassunti, contenuto e approfondimenti, mentre ClickUp Automazioni si occupa dei passaggi ripetitivi.

Allora, perché non fai il passo successivo e riunisci tutto il tuo lavoro creativo in un unico posto? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!