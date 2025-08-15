Microsoft Project vs. Primavera: quale strumento di project management è il migliore?

I dati del nostro sondaggio hanno rilevato che il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi di azione, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione.

Microsoft Project e Oracle Primavera sono due sistemi completi di project management in grado di risolvere questo problema. Entrambi sono molto apprezzati dai team che gestiscono progetti complessi e ad alta intensità di risorse, ma quale è più adatto alle vostre esigenze specifiche?

In questo post confronteremo Microsoft Project e Primavera P6 in termini di funzionalità/funzioni, capacità di collaborazione, integrazioni di database e altro ancora per aiutarti a fare la scelta giusta.

E se nessuna delle due opzioni ti convince, abbiamo anche ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro e batte entrambe!

Microsoft Project e Primavera a colpo d'occhio

Ecco un confronto diretto tra gli strumenti e le loro caratteristiche rispetto alle funzionalità complete di ClickUp:

Funzionalità/funzioni Microsoft Project Oracle Primavera ⭐️ Bonus: ClickUp Esperienza utente e interfaccia Interfaccia familiare in stile barra multifunzione simile a Excel e Word. Facile da navigare con grafici Gantt personalizzabili e pianificatore di sequenze temporali Un'interfaccia più tecnica e utilitaristica incentrata sul controllo di progetti complessi e su larga scala. Curva di apprendimento ripida, soprattutto per i principianti Interfaccia utente pulita, moderna e altamente intuitiva. Funzionalità/funzioni drag-and-drop, viste flessibili (Gantt, Kanban, Elenco, Sequenza) adatte a team di tutte le dimensioni Ideale per Progetti di medie o piccole dimensioni e utenti di tutti i settori, all'interno dell'ecosistema Microsoft Aziende che gestiscono più progetti su larga scala nei settori dell'edilizia, dell'ingegneria e in altri settori tecnici Team di piccole e grandi aziende che desiderano gestire attività, progetti, documenti e conoscenze in un'unica potente piattaforma basata sull'IA Funzionalità/funzioni del database Si integra con Microsoft SQL Server tramite Project Online o Project Server Si connette perfettamente con i database Oracle e SQL e offre il controllo multiprogetto in ambienti complessi Si connette ai database tramite integrazioni (ad es. Zapier, Make, API). Non è un database tradizionale, ma è flessibile per team agili Collaborazione Funziona in modo nativo con le app Microsoft 365 come Microsoft SharePoint, Teams, Excel e Power BI. Supporta una collaborazione e una reportistica semplificate senza dover cambiare piattaforma Offre accesso multiutente ma funzionalità/funzioni di collaborazione limitate. Richiede un processo di installazione complesso Progettato per la collaborazione in tempo reale. Commenti, assegnazione delle attività, chat, lavagne online e documenti in un'unica piattaforma. Integrazioni native con Slack, Zoom, Google Drive e altro ancora Integrazioni Fornisce funzionalità di monitoraggio dei costi di base e si integra con dashboard di analisi, ma non dispone di strumenti nativi per l'elaborazione avanzata dei costi e dei pagamenti Offre funzionalità avanzate di pianificazione dei costi, previsioni e analisi del valore acquisito. Include strumenti dedicati per la gestione dei pagamenti e della conformità Offre monitoraggio del tempo, campi di budget e dashboard personalizzati. Supporta integrazioni con strumenti come QuickBooks, Harvest e altri per il monitoraggio finanziario

Che cos'è Microsoft Project?

tramite Microsoft Project

Microsoft Project è una piattaforma di project management per pianificare programmi e progetti, assegnare risorse alle attività e monitorare lo stato dei progetti. Offre inoltre funzionalità di gestione del budget dei progetti e analisi dei carichi di lavoro per una migliore allocazione delle risorse e delega delle attività.

La funzionalità/funzione distintiva di Microsoft Project è la sua capacità di pianificazione approfondita. È possibile suddividere progetti di grandi dimensioni in attività per un approccio di pianificazione bottom-up, assegnare dipendenze, allocare risorse e visualizzare tutto con una vista griglia, bacheca, pianificazione o grafici.

Il software di pianificazione offre anche modelli di base e avanzati per iniziare a pianificare i progetti. È disponibile anche la reportistica con monitoraggio del tempo per tenerti sempre aggiornato. Inoltre, ti consente di accedere agli obiettivi, ai backlog e agli sprint dei progetti. Poiché fa parte degli strumenti Microsoft 365, è una buona scelta se il tuo team utilizza già quella suite tecnologica.

Funzionalità/funzioni di Microsoft Project

Microsoft Project è progettato per supportare la pianificazione strutturata e su larga scala di progetti per team di prodotto, PMO e team aziendali. Ti aiuta a gestire sequenze, risorse e dipendenze, sia che tu stia concentrando la tua attenzione su un singolo progetto o gestendo più progetti contemporaneamente.

Ecco una panoramica delle funzionalità/funzioni principali:

Funzionalità/funzione n. 1: grafici Gantt e viste Sequenza

tramite Microsoft Project

Una delle funzionalità/funzioni principali di Microsoft Project è la vista dettagliata del grafico di Gantt e della sequenza. Ottieni una sequenza chiara e visiva del tuo progetto dall'inizio alla fine.

È possibile utilizzare queste visualizzazioni per:

Mappa tutte le attività, le attività cardine e le dipendenze in un unico posto

Trascina e rilascia le attività per modificare date o sequenze

Scopri chi sta lavorando a cosa e quanto tempo ci vorrà

Crea più sequenze per monitorare diversi flussi di lavoro

Evidenzia le frasi chiave e segmenta i risultati finali con priorità elevata

Segnalate lo stato di avanzamento alle parti interessate con istantanee della sequenza

MS Project consente inoltre di modificare il colore, il motivo, la forma e l'altezza del grafico di Gantt e di creare più barre Gantt per mostrare il lavoro arretrato, i progetti non assegnati e altro ancora.

💡 Suggerimento: fai clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi della parte del grafico del diagramma di Gantt in MS Project, quindi fai clic su Griglia. Verrà visualizzata la posizione in cui dovrebbero trovarsi le attività relative alla data corrente in base alla pianificazione e potrai trascinarle di conseguenza per regolare la sequenza nel diagramma di Gantt.

Funzionalità/funzione n. 2: lavagne online

tramite Microsoft Project

MS Project può essere principalmente uno strumento software per la gestione delle attività, ma introduce anche la collaborazione visiva nel flusso di lavoro del tuo progetto. Che tu stia mappando idee, pianificando sprint o ospitando una riunione iniziale, il tuo team avrà a disposizione una tela digitale condivisa per lavorare in tempo reale.

Puoi utilizzare le lavagne online integrate per abbozzare idee, disegnare flussi di lavoro o aggiungere note adesive per strutturare i tuoi pensieri. La funzionalità ti consente di collaborare in tempo reale con i membri del team su diversi dispositivi e di inserire documenti, immagini o collegamenti per fornire un contesto più completo. In breve, è uno spazio flessibile e senza regole in cui il tuo team può pensare in modo creativo e risolvere i problemi insieme.

Funzionalità/funzione n. 3: Gestione del portfolio

tramite Microsoft Project

Microsoft Project offre funzionalità di gestione dei portfolio per aiutarti a pianificare il quadro generale. Puoi utilizzare diversi scenari di portfolio per determinare il percorso strategico migliore per l'esecuzione dei progetti, la gestione delle risorse e lo stato generale dell'azienda.

Il software di project management confronta inoltre le proposte di progetto con i fattori strategici aziendali per visualizzare i vincoli di costo e risorse.

La funzionalità/funzione di gestione del portfolio consente di:

Raggruppa e aggrega i progetti correlati in una Roadmap visiva e interattiva per una maggiore visibilità

Utilizza le funzionalità di analisi del portfolio per modellare vari scenari in base a fattori quali vincoli di budget e disponibilità delle risorse

Assegna la priorità ai progetti ad alto impatto e rimanda quelli meno urgenti

Crea grafici burndown e dashboard Power BI con OData nativo per aggregare i dati del portfolio e condividerli con le parti interessate, in modo che tutti siano sempre sulla stessa pagina

👀 Lo sapevate? Il 28% dei project manager dichiara di utilizzare ancora fogli di calcolo per la pianificazione dei progetti.

tramite Microsoft Project

Invece di costringerti a iniziare ogni progetto da zero, MS Project fornisce modelli di project management su misura per diversi flussi di lavoro. Dallo sviluppo software alle campagne di marketing, puoi utilizzare questi modelli per guidare il tuo team di progetto e risparmiare tempo durante i progetti ad alto rischio.

I modelli per l'impostazione degli obiettivi consentono di suddividere un progetto di grandi dimensioni in obiettivi più piccoli e di pianificare attività cardine e attività. Questa funzionalità è particolarmente efficace per le campagne di lancio di prodotti.

Sono inoltre disponibili modelli che consentono di impostare attività, dipendenze e scadenze, monitorare lo stato e prendere note su un calendario. È inoltre possibile utilizzare la pianificazione automatica per adeguare le sequenze in base alle modifiche delle attività. È possibile prevedere le date di completamento dei progetti in base ad aggiornamenti in tempo reale utilizzando i modelli di gestione del portfolio di progetti.

Funzionalità/funzione n. 5: integrazioni con Microsoft 365

tramite Microsoft 365

Se il tuo team utilizza già strumenti come Teams, Excel o Power BI, Microsoft Project si integra perfettamente nel tuo flusso di lavoro. Si integra in modo nativo con Microsoft 365, così puoi collegare le attività di progetto ai canali di Teams, visualizzare le sequenze temporali in Power BI e aggiornare gli elenchi di attività direttamente da Excel.

Puoi condividere i piani di progetto direttamente in Microsoft Teams ed esportare report e dashboard in Power BI. Sincronizza le attività con Outlook per il monitoraggio basato sul calendario e utilizza Power Automate per creare flussi di lavoro che collegano le attività tra le app. Inoltre, ti consente di archiviare i dati di progetto in modo sicuro in un database SQL Server su Microsoft Project Server.

Funzionalità/funzione n. 6: Project Manager basato su IA

tramite Microsoft Project

Il project manager basato sull'IA di MS Project ti aiuta a prendere decisioni più intelligenti in modo più rapido. Analizza i dati del progetto per una gestione ottimale dei rischi e condivide suggerimenti di miglioramento. Imposta anche sequenze di automazione del flusso di lavoro per farti risparmiare tempo.

Con questa funzionalità/funzione è possibile valutare i rischi potenziali, accedere a suggerimenti sui piani di mitigazione e monitorare i problemi potenziali e in corso all'interno dei propri progetti. Gli agenti IA genereranno un piano di progetto con la durata e il lavoro richiesto suggeriti per ciascuna attività.

👀 Lo sapevate? L'84% delle aziende ammette che c'è margine di miglioramento nella propria preparazione ai rischi per garantire la resilienza aziendale.

Prezzi di Microsoft Project

Planner in Microsoft 365: Free Forever

Piano Planner 1: 10 $ al mese per utente

Planner e Project Plan 3: 30 $/utente al mese

Planner e Project Plan 5: 55 $ al mese per utente

Cos'è Primavera?

tramite Primavera

Primavera è una suite di software per il project management ad alte prestazioni progettata per gestire progetti complessi e di grandi dimensioni in settori quali l'ingegneria e le operazioni del settore pubblico. È particolarmente ideale per la pianificazione delle costruzioni. Sono disponibili funzionalità/funzioni quali pianificazione delle attività, gestione delle risorse, controllo dei costi, gestione dei rischi e analisi delle prestazioni.

La capacità di gestire enormi quantità di dati di progetto senza rallentamenti è ciò che distingue Primavera P6. I vostri team possono pianificare attività, allocare risorse, monitorare i budget e mitigare i rischi mentre gestiscono più progetti, il tutto da un'unica piattaforma centralizzata.

Inoltre, gli strumenti di analisi e previsione integrati ti aiutano a individuare ritardi e costi eccessivi, rendendolo la scelta migliore tra le alternative a Microsoft Project.

📮 Approfondimento ClickUp: I knowledge worker inviano in media 25 messaggi al giorno alla ricerca di informazioni e contesto. Ciò indica una notevole quantità di tempo sprecato a scorrere, cercare e decifrare conversazioni frammentate tra email e chat. 😱 Se solo avessi una piattaforma intelligente che collega attività, progetti, chat ed email (oltre all'IA!) in un unico posto. Ma ce l'hai!

Funzionalità/funzioni di Primavera

Il punto di forza di Primavera risiede nella sua capacità di gestire con precisione e controllo la pianificazione di progetti su larga scala. Dalla pianificazione dettagliata alla mitigazione dei rischi, è progettato per supportare progetti complessi dall'inizio alla fine.

Funzionalità/funzione n. 1: Pianificazione dei progetti e gestione delle attività

tramite Primavera

Primavera P6 consente di suddividere progetti di grandi dimensioni in fasi, attività e sottoattività gestibili. È possibile assegnare responsabilità e impostare scadenze per ciascuna di esse, garantire l'accesso multiutente alle pianificazioni e monitorare lo stato di avanzamento di ogni attività da un dashboard centralizzato.

Puoi anche:

Crea strutture dettagliate di suddivisione del lavoro (WBS) per organizzare tutte le fasi di un progetto

Imposta le dipendenze delle attività e modifica le sequenze con la pianificazione drag-and-drop

Assegna manodopera, attrezzature e risorse materiali ad attività specifiche

Ottimizza la scarsità delle risorse e i colli di bottiglia con istogrammi, fogli di lavoro e profili

Visualizza le pianificazioni con grafici a barre e diagrammi di rete

Collabora alle pianificazioni con l'accesso multiutente

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti per la pianificazione delle risorse in Excel e ClickUp

Funzionalità/funzione n. 2: analisi dello stato in tempo reale

tramite Primavera

Monitorate lo stato di avanzamento del vostro progetto senza dover consultare più report. Primavera P6 offre dashboard visive e strumenti di reportistica che vi aiutano a tenere sotto controllo ritardi, superamento dei costi fissi e colli di bottiglia nelle risorse.

È possibile monitorare gli aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle attività e delle attività cardine. Il sistema di gestione delle attività consente inoltre di generare report sull'utilizzo delle risorse, sui costi e sulle variazioni della sequenza.

Vuoi assicurarti che il tuo team dia il meglio di sé?

Imposta soglie di prestazione e ricevi avvisi quando le metriche non sono in linea con gli obiettivi. Inoltre, ti consente di condividere dashboard di progetto in tempo reale con le parti interessate per controlli rapidi e aggiornamenti di stato semplificati.

tramite Primavera

I progetti su larga scala comportano rischi inevitabili. Primavera P6 ti aiuta a essere sempre preparato identificando, analizzando e mitigando i rischi prima che abbiano un impatto sulla pianificazione o sul budget.

Accedi a un registro dei rischi centralizzato e a un modulo di gestione dei rischi, dove puoi creare modelli di rischio per ritardi nella pianificazione, fluttuazioni di budget o carenze di risorse. Primavera P6 ti consente anche di eseguire simulazioni Monte Carlo per valutare i potenziali risultati.

Assegnate piani di mitigazione dei rischi ai membri del team con responsabilità chiare e monitorate lo stato dei rischi e gli aggiornamenti nell'intero portfolio.

Funzionalità/funzione n. 4: Gestione dei pagamenti e della conformità

tramite Primavera

Con Primavera P6, avrai accesso a Oracle Textura Payment Management. Semplifica i processi di pagamento per i progetti di costruzione automatizzando la fatturazione, la raccolta delle rinunce ai diritti di ritenzione e il monitoraggio della conformità. Questa soluzione basata su cloud garantisce pagamenti puntuali e riduce gli oneri amministrativi per tutti gli stakeholder del progetto.

Puoi centralizzare tutte le fatture e i contratti e utilizzare filtri avanzati per trovare un determinato prelievo. Ti aiuta a pagare i subappaltatori e i fornitori in tempo tramite pagamenti elettronici automatizzati, nel rispetto dei requisiti normativi.

È possibile impostare flussi di lavoro automatizzati per la conformità, proteggere la documentazione dei progetti e raccogliere le rinunce al diritto di ritenzione per ogni prelievo registrato. Inoltre, il sistema di pagamento di Primavera P6 si sincronizza con il software di contabilità per mantenere l'integrità dei dati.

Prezzi Primavera

Prezzi personalizzati

Microsoft Project e Primavera: confronto delle funzionalità/funzioni

Se non sei ancora sicuro di cosa scegliere tra Primavera P6 e MS Project, di seguito ti spieghiamo le differenze chiave tra questi due strumenti software di project management.

1. Esperienza utente e interfaccia

Microsoft Project offre un'interfaccia familiare con un layout in stile barra multifunzione, simile a Excel e Word. Ciò rende la navigazione intuitiva per gli utenti Microsoft. La vista grafico Gantt e il pianificatore di sequenze sono facili da comprendere e personalizzare.

Primavera, invece, è più tecnico. È più adatto se gestisci progetti di costruzione e ingegneria su larga scala e infrastrutture. L'interfaccia privilegia la funzionalità e i campi di immissione dettagliati rispetto al design e alla facilità d'uso, quindi la curva di apprendimento è ripida.

🏆 Vincitore: Microsoft Project Se la facilità d'uso e un'interfaccia utente più intuitiva sono le tue priorità, Microsoft Project ha un vantaggio in questo campo.

2. Integrazione database

Microsoft Project archivia i dati dei progetti localmente o nel cloud utilizzando i servizi Microsoft 365. Per progetti di piccole dimensioni e team di medie dimensioni, questa configurazione è efficiente e intuitiva, ma potrebbe non essere sufficiente in ambienti di grandi dimensioni e con un volume elevato di dati, come quelli dell'edilizia e dell'ingegneria.

Primavera P6 si integra perfettamente con il database Oracle o SQL, offrendo un livello di agilità che non troverete in MS Projects. Questo lo rende ideale per gestire enormi set di dati in progetti complessi e altamente regolamentati.

🏆 Vincitore: Primavera Primavera è leader per le aziende che necessitano di funzionalità/funzioni avanzate come l'integrazione flessibile di database e la gestione di grandi volumi di dati.

3. Collaborazione

🧠 Curiosità: un sondaggio KPMG ha rivelato che l'uso di strumenti di collaborazione è aumentato in modo significativo per il 43% degli intervistati tra il 2021 e il 2022, con una preferenza maggiore per gli strumenti Microsoft.

MS Project si integra perfettamente con strumenti di collaborazione per il project management come Teams, Excel, Power BI e SharePoint. Puoi incorporare i dati di progetto nelle riunioni di Teams, condividere aggiornamenti tramite Excel e generare report tramite Power BI, il tutto senza passare ad applicazioni di terze parti. Ciò semplifica il project management per i team interfunzionali.

Sebbene Primavera P6 consenta di fornire l'accesso a più utenti, le funzionalità di collaborazione non sono così estese e il team avrà bisogno di tempo per abituarsi alle funzionalità avanzate per il project management. Per configurarlo è necessario un supporto IT esteso. Una volta configurato, è potente, ma può risultare meno flessibile per la collaborazione quotidiana.

🏆 Vincitore: Microsoft Project Se collabori spesso e utilizzi Microsoft 360 come stack tecnologico principale, MS Project è un'opzione più integrata e collaborativa nel confronto tra Primavera e MS Project.

4. Gestione dei costi e dei pagamenti

MS Project offre un monitoraggio dei costi di base attraverso tariffe fisse e variabili, rendendolo adatto alla gestione di budget di piccole e medie dimensioni. La sua integrazione con Excel consente di analizzare ulteriormente i dati delle risorse, ma non offre funzionalità di pianificazione finanziaria più approfondite.

Primavera P6 eccelle nella gestione dei costi e dei pagamenti, in particolare per le esigenze delle aziende. Consente di creare codici di costo personalizzati, eseguire previsioni e monitorare in tempo reale la spesa effettiva rispetto a quella pianificata. Offre inoltre uno strumento dedicato alla gestione dei pagamenti con strutture tariffarie complesse, gestione dei contratti e della conformità e analisi del valore acquisito.

🏆 Vincitore: Primavera Primavera è l'opzione più valida se hai bisogno di controlli finanziari robusti, tipi di tariffe multiple e una supervisione rigorosa dell'allocazione delle risorse.

Microsoft Project vs. Primavera su Reddit

Le opinioni degli utenti di Reddit su Primavera P6 e MS Project sono contrastanti. Alcuni utenti apprezzano l'accessibilità e le integrazioni di Microsoft Project, mentre altri preferiscono Primavera per le sue funzionalità/funzioni avanzate adatte alla gestione di progetti complessi e su larga scala.

Ad esempio, un utente Reddit su r/Construction afferma di preferire Project a Primavera P6 :

Project. Solo perché è quello con cui ho iniziato. Non ho mai usato Primavera. Project funziona, alcune cose vorrei fossero migliori e molte altre non ho ancora nemmeno iniziato a scoprire.

Tuttavia, un utente di Reddit ha preferito Primavera P6 a MS Project su r/civilengineering:

MS Project è ottimo per un solo progetto. Non provare a utilizzarlo per coordinare più progetti insieme, non è stato creato per questo. Per farlo, hai bisogno di P6. Per la maggior parte dei casi, un progetto una tantum in MS Project va bene. È quando si arriva a progetti grandi e interdisciplinari, in cui ogni settore è fondamentalmente un progetto diverso, che P6 si rivela più solido e adatto a gestire il carico di lavoro.

Un utente Reddit ha sottolineato i vantaggi di entrambi gli strumenti su r/pmp:

Project è adatto per progetti individuali. Primavera è pensato per programmi o portfolio ricchi di progetti e progettato per l'accesso simultaneo multiplo. Se dovessi costruire una casa, potresti usare Project. Se fossi incaricato di costruire tutti gli spazi e gli stadi per ospitare le Olimpiadi, potresti usare Primavera.

📮 Approfondimento ClickUp: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Scopri ClickUp, la migliore alternativa a Microsoft Project e Primavera

Sia MS Project che Primavera P6 hanno i loro punti deboli e i loro punti di forza. Vuoi colmare queste lacune godendo al contempo dell'interfaccia semplice di Microsoft Project e del complesso project management di Primavera? Scegli ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Come afferma Judy Hellen, responsabile dell'assistenza amministrativa presso la Brighten A Soul Foundation:

Il monitoraggio e l'organizzazione dei progetti aziendali è molto semplice ed efficace con il software ClickUp. Da semplici elenchi a progetti complessi, il software ClickUp è stato utilizzato per portare a termine le attività come previsto. Si tratta di un software molto efficace per affrontare i problemi di gestione delle attività e monitorare lo stato di avanzamento delle attività e dei progetti in corso dell'organizzazione.

Il monitoraggio e l'organizzazione dei progetti aziendali è molto semplice ed efficace con il software ClickUp. Da semplici elenchi a progetti complessi, il software ClickUp è stato utilizzato per portare a termine le attività come previsto. Si tratta di un software molto efficace per affrontare i problemi di gestione delle attività e monitorare lo stato di avanzamento delle attività e dei progetti in corso dell'organizzazione.

ClickUp è numero 1: piattaforma di project management ClickUp

Gestisci attività di piccole dimensioni e progetti complessi in un unico spazio collaborativo con il project management di ClickUp

Primavera e Microsoft Project sono strumenti potenti, ma spesso hanno curve di apprendimento ripide, flussi di lavoro isolati e una flessibilità limitata per i team in rapida evoluzione. La piattaforma di project management di ClickUp colma questa lacuna con un'area di lavoro centralizzata e personalizzabile con un controllo dettagliato.

Riunisce i tuoi progetti, le tue conoscenze e la tua comunicazione sotto lo stesso tetto, accelerati dall'IA più potente e sensibile al contesto al mondo (di cui parleremo in dettaglio tra poco!).

Con la piattaforma di project management di ClickUp, puoi:

A differenza del layout simile a Excel di Microsoft Project o dell'UX altamente tecnico di Primavera, con ClickUp Project Management ottieni un'interfaccia pulita e intuitiva.

Sebbene offra alcuni modelli, MS Project non dispone dei modelli dettagliati e strutturati necessari per progetti complessi. È necessario utilizzare modelli separati per la pianificazione degli obiettivi, la programmazione delle attività e la gestione delle risorse. ClickUp supera questo limite consentendoti di scegliere tra modelli dettagliati di project management ed elenchi di attività.

Ottieni un modello gratuito Gestisci tutti i tuoi progetti, stati e sequenze in un unico posto con il modello di project management ClickUp

Ad esempio, il modello ClickUp Project Management è progettato per i responsabili di progetti, programmi e portfolio per gestire le iniziative dalla pianificazione all'esecuzione, riducendo al minimo i silos e i colli di bottiglia.

Centralizza tutti i componenti del progetto (attività, documenti, obiettivi, sequenze e dashboard) in una piattaforma unificata. Questo lo rende ideale per:

Team che gestiscono iniziative interfunzionali o multifase

Project manager alla ricerca di flussi di lavoro strutturati e scalabili

Organizzazioni che necessitano di elevata visibilità, dipendenze e monitoraggio delle attività tra più collaboratori

🧠 Curiosità: i team che passano a ClickUp finiscono per sostituire 3 o più strumenti e risparmiare più di 3 ore alla settimana!

ClickUp è un passo avanti #2: ClickUp Brain

Estrai informazioni e riepiloghi sulle attività dalla tua area di lavoro, definisci flussi di lavoro complessi e crea piani di progetto con ClickUp Brain

La gestione e l'analisi di grandi quantità di dati di progetto in Primavera richiedono tempo, know-how tecnico e input manuali. Per gli utenti non tecnici è facile perdersi in report complessi e dashboard obsolete.

ClickUp Brain semplifica tutto questo con l'assistenza IA in tempo reale fornita dall'IA di lavoro più coesa al mondo. È integrato direttamente nei tuoi flussi di lavoro, quindi opera proprio dove lavori, eliminando la proliferazione dell'IA e il cambio di contesto che ne deriva.

Puoi utilizzarlo per:

Riepilogare/riassumere lo stato delle attività e gli aggiornamenti , i report StandUp, le note di progetto e le trascrizioni delle riunioni

Genera brief di progetto, piani d'azione e documentazione in pochi secondi prima di iniziare l'esecuzione

Poni domande all'IA su qualsiasi attività, documento o thread di commenti dalla tua area di lavoro e ottieni risposte immediate

Genera automaticamente attività secondarie, sequenze e liste di controllo per le attività da prompt di testo normale

Utilizza comandi in linguaggio naturale per automatizzare i flussi di lavoro e velocizzare l'allineamento del team

Non è necessario il supporto IT per capire come funziona lo strumento. Tutto quello che devi fare è chiedere e ClickUp Brain ti mostrerà tutto ciò che è importante sui tuoi progetti complessi o su piccola scala in pochi secondi.

💡 Suggerimento per esperti: utilizza la funzionalità Talk to Text di ClickUp Brain MAX per trasformare istantaneamente la tua voce in attività di progetto strutturate, aggiornamenti di stato o riepiloghi/riassunti delle riunioni. Basta esprimere i propri pensieri, ad esempio "Crea un'attività per il lancio della campagna venerdì prossimo e assegnala ad Alex", e Brain MAX, il tuo assistente IA desktop, non solo lo trascriverà, ma lo organizzerà automaticamente nella tua area di lavoro con tag contestuali intelligenti, scadenze e assegnatari. Cattura idee, condividi istruzioni e porta a termine le attività 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX È perfetto per catturare le idee al momento, gestire le attività in movimento e rimanere veloce come un fulmine senza mai toccare la tastiera. ✨

ClickUp è un passo avanti #3: ClickUp Portfolios

Visualizza e monitora tutti i tuoi progetti in un unico posto con ClickUp Portfolios

Il monitoraggio e il confronto di più progetti in Microsoft Project spesso comporta il passaggio da un file all'altro, da una vista all'altra o da uno strumento Microsoft all'altro. Con Primavera P6, potrebbero essere necessarie configurazioni avanzate o il supporto IT solo per ottenere una panoramica consolidata. Per i team che lavorano in modo dinamico, questo rappresenta un enorme ostacolo.

I Portfolios di ClickUp ti offrono una visualizzazione centralizzata e in tempo reale di tutti i tuoi progetti in un unico posto, senza complessità. Ti consentono di:

Monitora l'integrità, la sequenza e lo stato di più progetti in un'unica dashboard

Raggruppa i progetti correlati in raccolte personalizzate in base a team, client o obiettivi

Esegui il drill-down di ogni progetto per visualizzare lo stato dettagliato, le attività cardine e le attività

Aggiungi campi personalizzati come budget, titolari o priorità per monitorare ciò che conta di più

Condividi le visualizzazioni live dei portfolio con le parti interessate per aggiornamenti in tempo reale senza riunioni

Ottieni un modello gratuito Visualizza lo stato delle attività e gli obiettivi di più iniziative in un unico posto con il modello di gestione dei portfolio di ClickUp

Puoi anche utilizzare il modello di gestione del portfolio di ClickUp per tenere traccia di tutti i dati e delle parti in movimento nei tuoi progetti. Ti consente di gestire risorse, attività e obiettivi e di visualizzare lo stato di avanzamento, le prestazioni del team e i costi dei materiali preventivati. Hai a disposizione quattro diverse viste, come l'elenco principale del portfolio, le procedure operative standard del progetto e la guida introduttiva, in modo che tutte le informazioni siano organizzate e facilmente accessibili.

Gestisci i progetti in un'area di lavoro personalizzata per il tuo team con ClickUp

Microsoft Project offre un'interfaccia utente familiare e una stretta integrazione con Microsoft 365, mentre Oracle Primavera P6 offre potenti funzionalità di pianificazione a livello aziendale e prestazioni del database. Entrambi presentano però curve di apprendimento ripide, collaborazione limitata e implementazione più lenta.

Non vuoi scendere a compromessi? Vai oltre i tradizionali strumenti di project management con ClickUp. Combina collaborazione in tempo reale, riepiloghi/riassunti basati sull'IA, reportistica dinamica e visualizzazioni flessibili dei progetti in un unico posto.

Puoi trasformare le idee in elementi di azione, le chat in attività e i portfolio in istantanee dello stato di avanzamento, senza passare da un'app all'altra o esportare fogli di calcolo. ClickUp Brain riepiloga/riassume automaticamente anche gli aggiornamenti dei progetti, le riunioni e i thread di commenti.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso e offri al tuo team la chiarezza, la velocità e la struttura necessarie per raggiungere ogni attività cardine.