Modelli gratuiti di elenchi di attività di project management per organizzare il lavoro in modo efficace

Project management è come destreggiarsi tra tre sfere: tempo, costi e qualità.

Se hai mai provato a tenere in equilibrio queste tre cose, sai che è più facile a dirsi che terminato. Le scadenze arrivano all'improvviso, i budget si riducono e, in qualche modo, la qualità del risultato finale può sembrare la prima cosa a vacillare.

È qui che i modelli di elenco attività di project management ti salvano la giornata. Che tu stia guidando il lancio di un prodotto o pianificando una festa in ufficio, ti aiutano a gestire le attività, le tempistiche e i membri del team senza sforzo. In questo post, esploriamo i migliori modelli di elenco attività di project management per le tue esigenze personali e aziendali.

🔎 Lo sapevi? Circa il 76% dei dipendenti sperimenta il burnout ad un certo punto della propria carriera.

*cosa sono i modelli di elenco attività per la gestione dei progetti?

un modello di elenco attività di project management è un framework predefinito per pianificare, organizzare e monitorare le attività di un progetto. Consideralo come il centro di comando del tuo progetto, che ti aiuta a strutturare il flusso di lavoro end-to-end. *

Ecco gli elementi standard di un modello di elenco attività di progetto:

Elenco dei titoli delle attività : include un elenco delle attività necessarie per completare il progetto, al fine di evitare confusione

Assegnatario : mostra chi è responsabile di quali attività. Questo aiuta a evitare duplicazioni e mantiene il team responsabile

Data di scadenza : evidenzia le scadenze delle attività in modo che il tuo team possa stabilire le priorità del lavoro e garantire di completare in tempo

Stato : mostra lo stato delle attività. Grazie al monitoraggio accurato dello stato, apportare modifiche diventa facile

Dipendenza: elenca i nomi delle attività che dipendono da altre e ne evidenzia le relazioni per garantire un flusso di lavoro fluido

cosa rende efficace un modello di elenco attività per la gestione dei progetti?*

Un modello di gestione delle attività di progetto valido è chiaro, personalizzabile e facile da aggiornare. Ecco cosa cercare quando si sceglie un modello:

Facile da usare : cerca un modello con un formattare chiaro e intuitivo

dettagli chiari delle attività*: prendi in considerazione un modello di elenco attività per la gestione dei progetti che includa informazioni rilevanti, quali scadenze, responsabile del team e assegnatario

Aggiornamenti in tempo reale : scegli modelli che consentono la modifica e l'aggiornamento in tempo reale. Questo aiuta a mantenere tutti sulla stessa pagina, specialmente nei team remoti e interfunzionali

ordinamento per priorità*: seleziona un modello che ti aiuti a contrassegnare e filtrare le attività chiave in modo che quelle ad alto impatto vengano affrontate per prime

Collaborativo : scegli modelli di elenchi di attività di project management facili per la condivisione e la modifica insieme

Monitoraggio visivo : cerca modelli che includano indicatori di stato, come caselle di controllo o barre di monitoraggio percentuale

Note e commenti: dai la priorità a un modello con spazi per note o commenti. Ciò migliora la comunicazione e cattura il contesto

13 modelli di elenco attività per la gestione dei progetti

Ti capita mai di avere la sensazione che siano i tuoi progetti a gestire te, invece che il contrario? È una situazione familiare.

È proprio per questo che esistono software dedicati al project management. Quando si tratta di semplificare il tuo lavoro, ClickUp, l'app tutto per il lavoro, è in testa alla classifica grazie al suo flusso di lavoro intuitivo e ai modelli strutturati.

Ecco i migliori modelli di elenco attività per la gestione dei progetti da provare:

1. Modello di elenco ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora i bug segnalati e risolti nei progetti con il modello di elenco ClickUp

Per i team che devono destreggiarsi tra più priorità, il modello di elenco ClickUp offre un modo chiaro e intuitivo per acquisire, organizzare ed eseguire flussi di lavoro basati sulle attività.

Questo modello supporta la gerarchia, il monitoraggio dello stato e i tag con codice colore. Gli utenti possono suddividere iniziative di grandi dimensioni in passaggi granulari, mantenendo la visibilità su ciò che è in scadenza, ciò che è successivo e ciò che è in blocco.

Inoltre, grazie a promemoria, automazioni e avvisi dipendenza, il monitoraggio è perfettamente integrato.

🌟 Perché ti piacerà:

Crea elenchi chiari e comprimibili per il monitoraggio di ogni fase di un progetto

Utilizza visualizzare personalizzate per una migliore supervisione

Collega documenti o file di supporto all'interno delle attività

🔑 Ideale per Project manager, team IT e team leader che desiderano un processo strutturato di risoluzione dei bug per mantenere il progetto in linea con gli obiettivi.

2. Modello di elenco delle attività da fare semplice di ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea attività di progetto e monitora lo stato con il modello di elenco di attività semplice di ClickUp

La chiave dell'esito positivo di un progetto sta nell'avere un piano organizzato per ogni attività. Ma come si fa a realizzarlo? Con il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp. La sua interfaccia minimalista ti consente di registrare le attività, spuntarle e modificare rapidamente le priorità.

Questo modello presenta una funzionalità/funzione intuitiva che ti aiuta a pianificare elenchi di attività dettagliati. Il formato lista di controllo semplifica il completare delle attività completate e il monitoraggio dei progressi. Inoltre, ti aiuta a collegare pagine e riferimenti, in modo che tutto sia accessibile.

🌟 Perché ti piacerà:

Attiva/disattiva facilmente gli elementi completati e quelli in sospeso

Imposta promemoria per le attività senza configurare flussi di lavoro complessi

Incorpora Fogli Google, YouTube, Miro e altri link all'area di lavoro per una rapida consultazione

Categorizza le attività in base alla fase e al tipo di progetto utilizzando pagine e sottopagine

🔑 Ideale per: Project manager, team leader e team operativi alla ricerca di un layout intuitivo per il monitoraggio dell'esito positivo dei progetti.

Usa i comandi vocali con Talk to Text per dettare note, creare attività, organizzare riunioni e altro ancora, senza usare le mani, rendendo il project management più veloce ed efficiente

Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione contestuale e pronta per l'uso in azienda

3. Modello di elenco delle cose da fare quotidiane di ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni le attività del progetto organizzate a livello granulare con il modello di elenco delle cose da fare quotidiane di ClickUp

Hai una visione d'insieme su come portare avanti il progetto. Ma per rispettare le scadenze, il tuo team ha bisogno di indicazioni chiare. È qui che il modello di elenco delle cose da fare quotidiane di ClickUp viene in tuo soccorso.

Le sezioni dedicate di questo modello di elenco delle attività consentono di aggiungere la posizione dell'attività, note ricche di contesto e altri dettagli per attività e progetti specifici.

🌟 Perché ti piacerà:

Crea liste di controllo e attività cardine per semplificare il piano e il monitoraggio

Stabilisci le priorità e assegna i membri del team per il completamento tempestivo

Crea una bacheca per monitorare a colpo d'occhio le attività completate e quelle in corso

Ordina le attività in base alla fase o alla categoria del progetto per mantenere la chiarezza

🔑 Ideale per: Team leader, project managers e membri del team che cercano un formato organizzato per tenere le attività quotidiane del progetto in un unico posto.

💡 Suggerimento professionale: fai brainstorming e crea un elenco visivo da fare per completare il progetto con le lavagne online di ClickUp. Questa funzionalità/funzione ti aiuta a: Trasforma le tue idee relative al project management in attività concrete in modo visivo con il tuo team

Garantisci la collaborazione tra i membri del team

Crea un flusso di lavoro fluido in tempo reale che il team potrà seguire Collabora visivamente con il tuo team utilizzando le lavagne online ClickUp

4. Modello di gestione delle attività quotidiane ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni il tuo team organizzato e i progetti in linea con il modello di gestione delle attività quotidiane di ClickUp

Il modello di gestione delle attività quotidiane di ClickUp è progettato per i professionisti che necessitano di una panoramica giornaliera di tutti i progetti, gli elementi da intraprendere e le scadenze.

Il pannello di stato mostra le attività completate, in corso o in sospeso, così saprai sempre a che punto sei. La parte migliore? Il modello ti aiuta a capire cosa ha funzionato e dove è necessario migliorare, in modo che la tua produttività non ne risenta mai.

🌟 Perché ti piacerà:

Monitora le attività quotidiane come i rapporti EOD e le attività ricorrenti

Ottieni una rapida panoramica con dashboard visive, grafici, elenchi, documenti e segnalibri

Crea elenchi di attività individuali per le diverse fasi del progetto e categorie di attività

Aggiungi note per fornire contesto o condivisione di feedback direttamente all'interno delle attività

🔑 Ideale per: Team che avviano un nuovo progetto o che cercano di ottimizzare i processi esistenti.

5. Modello di attività di project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Realizza i tuoi progetti nei tempi previsti con il modello di attività di project management ClickUp

Il modello di attività di gestione dei progetti ClickUp supporta l'assegnazione delle attività con controllo degli accessi, garantendo che solo le persone giuste gestiscano le attività giuste. Le tappe fondamentali fungono da parametri di riferimento motivazionali e la vista Bacheca mostra lo stato di completamento delle attività. Inoltre, la barra di avanzamento incorporata si aggiorna automaticamente man mano che si procede. Inoltre, è possibile valutare le competenze e la disponibilità dei membri del team per un'efficiente assegnazione del lavoro.

🌟 Perché ti piacerà:

Elenco gli obiettivi generali e specifici per ogni progetto

Utilizza i dashboard di ClickUp per la reportistica sullo stato di salute del progetto e sullo stato delle attività

Aggiungi durate stimate e monitora il tempo per identificare le lacune e ottimizzare la produttività

🔑 Ideale per: piccoli team, project manager e responsabili operativi alla ricerca di un modello dedicato per gestire i progetti in modo efficace.

🧠 Curiosità: Le attività cardine furono utilizzate per la prima volta dai Romani lungo il ciglio della strada con dettagli quali la distanza dalla città più vicina, la data di costruzione del tratto e chi lo aveva finanziato.

6. Modello semplice per la gestione delle attività ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea elenchi da fare, visualizza le attività e monitora lo stato con il modello di gestione delle attività semplice di ClickUp

Vuoi mantenere il tuo progetto in linea con gli obiettivi e senza stress? Il modello di gestione delle attività semplice di ClickUp ti aiuta a farlo.

Fornisce al tuo team una tabella di marcia chiara e standard da seguire. Le categorie di attività, basate sullo stato di completamento e sulla fase del progetto, mantengono strutturato il flusso di lavoro. Grazie ai commenti e alle etichette, ogni attività è ricca di contesto e attuabile.

🌟 Perché ti piacerà:

Personalizza i campi con valutazioni, livelli di importanza delle attività e altro ancora

Crea una Sequenza del progetto per avere una panoramica rapida e apportare modifiche

Utilizza tag personalizzati e assegnali alle attività pertinenti

🔑 Ideale per: team operativi, gestori del team e dipendenti che desiderano mantenere le attività di progetto organizzate e in linea con gli obiettivi.

7. Modello di elenco da fare nel calendario ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni un calendario delle cose da fare per ogni membro associato al progetto con il modello di calendario delle cose da fare di ClickUp

Quando le scadenze e le date di scadenza dominano la tua giornata, il modello di elenco delle attività da fare del calendario ClickUp offre chiarezza visiva. Il layout basato sul tempo aiuta a identificare i colli di bottiglia e a bilanciare i carichi di lavoro.

Offre due visualizzazioni del calendario: una per il monitoraggio delle attività in base alla fase o al tipo di progetto e un'altra per visualizzare le attività assegnate. Per migliorare la chiarezza, ti aiuta ad aggiungere risorse specifiche, allegati e commenti.

Inoltre, grazie a un modulo di richiesta di riunione personalizzabile, il tuo team può programmare riunioni per discutere lo stato o le idee.

🌟 Perché ti piacerà:

Classifica i dipendenti in base al ruolo e al reparto per una migliore assegnazione delle attività

Fai la valutazione della produttività di ciascun membro del team per fornire supporto alla pianificazione e al monitoraggio delle prestazioni

Mappa la tua lista da fare direttamente su un calendario giornaliero, settimanale o mensile

Elenco sia una panoramica completa delle attività sia attività dettagliate e attuabili per il team

🔑 Ideale per Project manager e team leader che desiderano valutare la produttività del team e gestire l'assegnazione e la pianificazione delle attività.

💡 Suggerimento professionale: gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale come ClickUp Brain ti aiutano a mantenere un flusso di lavoro senza interruzioni per garantire il corretto svolgimento dei progetti. Ecco come funziona: Automatizza le attività ripetitive, come i promemoria o lo spostamento delle attività contrassegnate come "terminato"

Genera un riepilogo istantaneo dello stato di avanzamento del progetto

Ottieni suggerimenti per migliorare la pianificazione e il monitoraggio dei progetti Crea e assegna attività e sottoattività in modo semplice con ClickUp Brain

8. Modello ClickUp Work To Do

Ottieni il modello gratis Organizza i progetti, assegna priorità alle attività e monitora visivamente lo stato con il modello ClickUp Work Da Fare

Che tu sia un manager che deve destreggiarsi tra le richieste o il monitoraggio dei risultati finali, il modello ClickUp Work To Do ti aiuta a riflettere il tuo carico di lavoro effettivo.

Ti aiuta a dare priorità alle attività in base all'importanza o all'urgenza, a strutturare il lavoro in elenchi con attività secondarie e scadenze e a visualizzare i progressi utilizzando le viste Kanban o Gantt.

Inoltre, grazie al monitoraggio del tempo integrato, puoi ottenere una stima delle ore di lavoro necessarie per pianificare le sequenze.

🌟 Perché ti piacerà:

Imposta le automazioni per assegnare le attività ai membri del team

Includi campi come budget, livello di produttività e valutazioni di successo per visualizzare una visione completa

Classifica le attività di progetto in base alle priorità giornaliere, settimanali e mensili

Aggiungi link di riferimento, file di risorse e note per avere tutto a portata di mano

🔑 Ideale per: Gestori del team che desiderano organizzare le attività e il carico di lavoro per il successo dei progetti.

9. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Ottieni il modello gratis Trova il giusto framework di gestione delle attività e mantieni il team allineato con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Il modello di gestione delle attività di ClickUp è stato creato per aiutare i team a rimanere organizzati, concentrati e al passo con il loro lavoro quotidiano. Con elenchi integrati per azioni da intraprendere, idee e attività in sospeso, crea un flusso di lavoro chiaro che mantiene le attività in movimento e non lascia sfuggire nulla.

Supporto alle attività personali dettagliate e alle iniziative a livello di team. Le visualizzazioni e le categorie personalizzabili lo rendono adattabile praticamente a qualsiasi flusso di lavoro. Inoltre, brevi note per ogni attività forniscono chiarezza contestuale.

🌟 Perché ti piacerà:

Utilizza stati, tag e filtri per organizzare le attività e monitorare i tassi di completamento

Integrazione con ClickUp Doc ClickUp Chat per il contesto

Imposta automazioni per promemoria, calcoli e altre funzioni per garantire la massima precisione

Assegna le dipendenze tra le attività per un flusso di lavoro fluido e senza interruzioni

🔑 Ideale per: Team leader e project manager che desiderano organizzare le attività di progetto per un flusso di lavoro senza intoppi.

💡 Suggerimento professionale: visualizza i report sul completamento delle attività a colpo d'occhio con i dashboard di ClickUp. Personalizza i report in base al tuo flusso di lavoro per semplificare il monitoraggio delle attività di progetto. Ecco cosa puoi fare: Visualizza le attività assegnate, quelle completate e quelle in corso per identificare eventuali colli di bottiglia

Ottieni risposte relative alle durate stimate e alle dipendenze per ottimizzare i flussi di lavoro e pianificare i progetti

Aggiungi schede per visualizzare diversi grafici, come le attività a rischio e altro ancora

10. Modello di elenco attività ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le attività di progetto e mantieni fluido il flusso di lavoro con il modello di elenco attività ClickUp

Hai già preparato il piano del progetto, ma una sua esecuzione senza intoppi dipende dalla dipendenza dei minimi dettagli. Il modello di elenco attività di ClickUp ti aiuta a suddividere le attività più grandi in passaggi concreti.

Grazie ai documenti del progetto integrati, facilita il brainstorming sull'ambito del lavoro e la definizione dei passaggi. La vista Bacheca ti aiuta a creare un processo, rendendo più facile identificare le lacune e apportare le modifiche necessarie. Inoltre, è utile per le attività ricorrenti o basate sulla conformità.

🌟 Perché ti piacerà:

Includi descrizioni, vincoli, risorse e ipotesi per ogni attività

Mappa le dipendenze per mantenere un flusso di lavoro fluido e con connessione

Monitora lo stato di avanzamento delle attività tramite il tracker, che si aggiorna automaticamente quando le attività sono completate

Tagga i membri, assegna più colleghi di squadra ed evidenzia la persona account

🔑 Ideale per: Manager e team operativi che cercano un approccio strutturato per organizzare i dettagli delle attività.

11. Modello di project management ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza progetti e attività interfunzionali senza soluzione di continuità con il modello di project management ClickUp

Cerchi un framework per gestire in modo efficace progetti interfunzionali? Il modello di project management ClickUp offre chiarezza nella gestione delle attività tra scadenze, risultati finali e team.

Offre una visione completa, dal monitoraggio dei rischi all'assegnazione delle attività tra i reparti. Le attività a priorità e le dipendenze sono raggruppate nella scheda "Attività urgenti" per semplificare la pianificazione. Il modello mantiene anche gli OKR organizzati, rendendo più facile allineare attività e obiettivi.

🌟 Perché ti piacerà:

Organizza i progetti con attività cardine di alto livello e visualizza le sequenze

Monitora più progetti e gestisci tutti i dettagli relativi alle attività in un unico posto

Crea moduli per raccogliere input, documenti per il brainstorming ed elenchi per strutturare le attività

Monitora i progressi con report di stato dettagliati per rimanere informato e rispettare le scadenze

🔑 Ideale per: Project manager, portfolio manager e program manager alla ricerca di un modo semplice per gestire progetti e lavoro.

🧠 Curiosità: Esiste un museo dei fallimenti che espone i fallimenti nell'ambito dell'innovazione, in modo da poter imparare da essi. Il museo ospita oltre 100 prodotti e servizi falliti di aziende famose come Colgate, Pepsico e altre ancora.

12. Modello di piano di lavoro del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un piano di progetto completo con il modello di piano di lavoro ClickUp

Con il modello di piano di lavoro per progetti ClickUp, tenere tutti gli elementi del progetto in un unico posto è un gioco da ragazzi. Si tratta di un ottimo strumento per visualizzare la sequenza del progetto in base alle dipendenze delle attività.

La visualizzazione della timeline ti consente di pianificare la durata delle attività per reparto. Le automazioni ottimizzano tutto per rimanere in linea con gli obiettivi, dagli aggiornamenti sul completamento delle attività ai promemoria tempestivi.

Inoltre, l'elenco di tutte le attività fornisce una panoramica completa, che include le tempistiche del progetto, le date di inizio e data di fine, i ritardi, le fasi del progetto e le valutazioni dello sforzo richiesto.

🌟 Perché ti piacerà:

Crea un modulo di invio delle attività per garantire chiarezza e documentazione completa delle attività

Trasforma le attività in traguardi per evidenziare i risultati chiave e le scadenze

Aggiungi formule per calcolare la durata delle attività e mantenere accurata la tua Sequenza

Raggruppa le attività in base alle fasi del progetto per una migliore struttura e visibilità

🔑 Ideale per: Responsabili di progetto e team operativi che cercano un approccio strutturato per organizzare le attività e le sequenze dei progetti.

🔎 Lo sapevi? Oggigiorno la maggior parte di noi utilizza modelli digitali di grafici di Gantt. Tuttavia, i primi grafici di Gantt erano creati su carta, il che significava dover ridisegnare l'intero grafico anche per modifiche minime. Per evitare questo, i project management utilizzavano fogli di carta per apportare le modifiche necessarie.

13. Modello ClickUp Getting Things Done

Ottieni il modello gratis Ottieni maggiore chiarezza sulle attività e mantieni il progetto allineato con il modello ClickUp Getting Things Done

Il modello ClickUp Getting Things Done porta il framework di produttività GTD di David Allen in un formato digitale semplificato. È ideale per i principianti e per chiunque desideri acquisire, organizzare e dare priorità alle attività in modo rapido.

Organizza le finestre In arrivo, le azioni successive, le liste di attesa e le attività da svolgere in futuro o eventualmente per promuovere la concentrazione e migliorare il processo decisionale. I campi contesto e commenti offrono spazio per note dettagliate, mentre le durate stimate semplificano la pianificazione.

🌟 Perché ti piacerà:

Fai la valutazione del livello di energia richiesto per ciascuna attività per organizzarti al meglio e per effettuare un migliore monitoraggio del tuo carico di lavoro

Calcola automaticamente somme, medie, intervalli e altro ancora per budget e tempi

Collegati file, riferimenti e risorse per un facile accesso

Aggiungi contesto con tag quali reparto, priorità o fase del flusso di lavoro

🔑 Ideale per: Responsabili e manager di progetto alla ricerca di un modello per organizzare le attività di progetto.

ottimizza la gestione dei progetti e delle attività con ClickUp*

Project management senza un modello di elenco attività è come cercare di montare un mobile IKEA senza il manuale. Certo, alla fine potresti riuscirci, ma non senza perdere qualche vite, bere qualche caffè in più e attraversare una piccola crisi esistenziale.

Con il modello giusto, il tuo team lavorerà in modo più rapido ed efficiente, e ClickUp offre questo e molto altro ancora.

Con ClickUp Brain, modelli, documenti e altri strumenti di collaborazione e piano, ClickUp ti aiuta a mantenere ogni attività di progetto in monitoraggio.

Niente più attività trascurate. Niente più supposizioni. Iscriviti subito gratis a ClickUp e ottieni una chiara tabella di marcia per la gestione delle attività.