Come creare strategie di marketing vincenti per agenti immobiliari

Il tuo concorrente dall'altra parte della città è sempre un passo avanti a te, mentre tu cerchi di recuperare terreno. La verità è che non è in vantaggio perché è migliore di te, ma perché la sua strategia di marketing sul campo è migliore.

Improvvisare il tuo piano di generazione di lead non è una soluzione nel mercato immobiliare, dove l'attenzione è valuta e ogni lead conta. In questo post del blog, discuteremo strategie di marketing efficaci per agenti immobiliari e forniremo un esempio di come ClickUp può aiutarti!

⭐ Modello in primo piano Se desideri organizzare le tue operazioni di marketing senza partire da zero, il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp è la soluzione più rapida. Questa configurazione plug-and-play dell'elenco è ideale per i professionisti del marketing e gli agenti immobiliari che gestiscono email, post sui social media e lanci di prodotti. Ottieni modelli gratuiti Crea campagne ripetibili e ad alte prestazioni con il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp

Perché gli agenti immobiliari hanno bisogno di una solida strategia di marketing?

Il marketing aiuta le persone a ricordarsi di te, a fidarsi di te e a sceglierti. E la strategia di marketing giusta ti mette in primo piano nella mente del tuo pubblico di riferimento.

Ecco cosa fa una strategia efficace per la tua attività immobiliare:

Creare una nicchia nel settore immobiliare: Avere un'identità ben definita aiuta a realizzare pubblicità mirate e rende il messaggio di marketing memorabile

Costruisci una fiducia a lungo termine con un branding coerente: Un marketing coerente rivolto agli stessi due mercati locali e allo stesso profilo di acquirenti porterà a referenze altamente intenzionali

Presentati come azienda: Investire il budget di marketing in leadership di pensiero, presenza nella comunità e autorità locale ti aiuta ad attirare client inbound

Evita approcci generici: Lavora con un Lavora con un piano di marketing mirato per evitare di avere biografie simili e post di social media marketing basati su modelli come quelli dei tuoi concorrenti

📌 Quando cerchi di parlare a tutti, finisci per non comunicare con nessuno. Trova il tuo pubblico di riferimento e rivolgiti a lui.

Citando un agente in un thread su Reddit:

Se sei un agente immobiliare di lusso, comportati come tale. Non pubblicare post su come è possibile acquistare una casa a X dollari al mese ("meno del tuo affitto attuale!")... Se sei un agente immobiliare, hai una rete di contatti, esperienza e tempo per concludere 10 contratti di locazione al mese. Sii te stesso. Se sei un agente che acquista la prima casa, ami l'aspetto educativo, aiutare a esaminare tonnellate di informazioni, costruire relazioni, ecc... sii uno di quelli. Se sei un penciler e sei davvero bravo a trovare opportunità per investitori esperti... sii quello.

TL;DR: Parla direttamente con le persone e non cercare di essere tutto per tutti. Sapere chi sono i tuoi clienti e come presentarti in modo coerente significa aver già fatto metà del lavoro.

👀 Lo sapevi? Ci vogliono in media dai 30 ai 90 giorni per vendere una casa.

Strategie di marketing collaudate per agenti immobiliari

Un mix di canali online e offline ti porta da un elenco obsoleto a un contratto firmato. Esplora queste migliori strategie di marketing per agenti immobiliari per attirare potenziali clienti e raggiungere il tuo mercato di riferimento.

1. Invia email settimanali

*Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se non sei nella loro finestra In arrivo ogni settimana, non sei in cima ai loro pensieri.

L'email marketing aiuta a coltivare lead a lungo termine e a fornire informazioni preziose a coloro che non sono ancora pronti ad acquistare o vendere.

Ecco come può presentarsi un lavoro di marketing di successo:

Market pulse: Condividi statistiche locali sul mercato immobiliare come il numero medio di giorni sul mercato, i recenti rapporti tra prezzo di listino e prezzo di vendita o i nuovi annunci in un quartiere molto richiesto

Inserzione in primo piano della settimana: Metti in evidenza un immobile eccezionale con foto fantastiche e una proposta di valore unica (prezzo, posizione, funzionalità/funzioni)

In primo piano a livello locale: Consiglia un bar del quartiere, un sentiero escursionistico o una piccola azienda e collegali al fascino dello stile di vita del tuo mercato

📌 Anche se solo il 30% dei tuoi iscritti apre l'email, gli altri vedono comunque il tuo nome e l'oggetto, il che ti posiziona come il loro punto di riferimento quando hanno bisogno di un servizio.

🧠 Curiosità: ogni giorno vengono scambiati circa 347 miliardi di email aziendali e di consumatori, rendendo l'email marketing uno dei canali di marketing più efficaci.

2. Raggiungi potenziali client

Per acquisire nuovi incarichi è necessario essere pertinenti. Concentrati sui proprietari di immobili vicini al tuo ultimo annuncio o alla tua ultima vendita e contattali telefonicamente. Questi contatti già interessati stanno già pensando all'attività di mercato nel loro quartiere.

Non interromperai la loro giornata con una presentazione commerciale, poiché hai un motivo valido per chiamare potenziali acquirenti. Al contrario, offrirai informazioni utili su qualcosa che sta accadendo nella loro zona.

Ecco come puoi utilizzare questo canale di marketing:

Geo-targetizza la tua attività di outreach: Chiama 50-100 vicini nel raggio di pochi blocchi da un immobile che hai appena inserito nel tuo elenco o venduto (menziona l'indirizzo esatto dell'immobile e il suo impatto sui valori delle proprietà vicine)

Conquista con la curiosità: Chiedi: "Desideri un aggiornamento sul valore di mercato delle case nella tua zona?" oppure "Vuoi sapere quanto potrebbe valere la tua casa oggi?"

Registra le conversazioni per il follow-up: Aggiungi potenziali acquirenti al tuo Aggiungi potenziali acquirenti al tuo CRM immobiliare , taggali per quartiere e ricontattali quando si verifica un'altra vendita nelle vicinanze

📌 Questa solida strategia di marketing rafforza la tua presenza in aree specifiche, aiutando i tuoi vicini a ricordarsi di te durante il processo di acquisto di una casa.

3. Sfrutta una campagna di gocciolamento

I venditori che pubblicano annunci "in vendita dal proprietario" (FSBO) o annunci scaduti possono essere scettici, ma sono per lo più frustrati e sopraffatti.

Per guadagnarti la loro fiducia nel tempo, crea una campagna di marketing immobiliare breve e strategica, una campagna a goccia.

Ecco cosa possono fare le agenzie immobiliari:

Crea un piano di contatto in cinque-sette passaggi: Combina email, testi e chiamate distribuite nell'arco di quattro-sei settimane, e ogni messaggio deve essere breve, personale e utile

Lead with insight: Offri servizi immobiliari come un report commerciale recente sul quartiere, una valutazione gratuita dell'immobile o un elenco di miglioramenti rapidi per aumentare la commerciabilità

Riconosci la loro situazione: Usa un linguaggio empatico come "È difficile quando il primo tentativo non va come previsto"

Rimani visibile e coerente: Credi nei follow-up perché gli annunci immobiliari spesso vanno a chi continua a seguire la pratica nella quinta settimana, molto tempo dopo che tutti gli altri hanno smesso

📌 Avrai maggiori possibilità di guadagnare fiducia, referenze e clienti a lungo termine da venditori che prima erano indecisi.

💡Suggerimento professionale: vuoi automatizzare la tua campagna di gocciolamento? Prova ClickUp. Inizia con un modulo ClickUp per acquisire informazioni sui lead. Ogni invio viene quindi registrato automaticamente come attività di ClickUp nell'elenco FSBO/Annunci scaduti, assegnata a te o al tuo team, con priorità e fase precompilate tramite campi personalizzati. Man mano che i lead passano attraverso le fasi, utilizza le automazioni di ClickUp per attivare la tua sequenza di drip: email, check-in e valori aggiunti come analisi dei prezzi mappati alla fase giusta. Con ClickUp, il tuo follow-up diventa un sistema ripetibile, in pochi clic.

4. Usa i video per aumentare la visibilità

l'89% delle aziende utilizza i video come strumento di marketing perché contribuiscono a rafforzare rapidamente la credibilità del marchio. Se anche tu desideri trasformarli in materiale di marketing a lungo termine:

Crea istantanee: Registra aggiornamenti di 60 secondi che spiegano le tendenze del mercato, come i prezzi medi di vendita o le variazioni dei tassi di interesse

Localizza il tuo marchio: Evidenzia quartieri, eventi della comunità, ecc. con brevi commenti vocali per posizionarti come agente immobiliare di riferimento

Condividi il dietro le quinte: Mostra com'è una giornata tipo nella tua vita: visite guidate, ispezioni o incidenti divertenti, per umanizzare il tuo marchio

📌 Quando i potenziali clienti hanno finalmente bisogno di un agente, quello che hanno visto ogni settimana nei loro feed è quello che sono più propensi a chiamare.

5. Crea lead magnet che filtrano gli acquirenti seri

Un lead magnet è una risorsa gratuita, come un manuale di marketing, una guida, una lista di controllo o uno strumento, che risolve un problema specifico per il tuo client ideale. Se posizionato correttamente, attira acquirenti motivati e respinge delicatamente i lead non qualificati.

Ecco come costruire questa strategia di marketing di prodotto:

Rispondi a un'esigenza urgente: offri approfondimenti su mercati esclusivi come "10 gemme nascoste nella tua città a meno di 500.000 dollari": ottimo per chi acquista per la prima volta o per chi desidera trasferirsi senza spendere troppo

Informazioni di accesso: Imposta un semplice modulo e richiedi nome, email e numero di telefono per tenere traccia dei potenziali clienti

Dai priorità al follow-up: Tagga i lead che optano per la guida ai prezzi come potenziali venditori e indirizzali a una sequenza di email personalizzata

Scrivi risposte ricche: Consegna subito il lead magnet e includi un messaggio personale in cui ti offri di rispondere alle domande

📌 I lead magnet ti aiutano ad avviare conversazioni con le persone giuste, segmentare la tua pipeline e scalare la gestione delle relazioni con i clienti.

💡 Suggerimento professionale: utilizza la potenza dell'IA di ClickUp Brain per trasformare istantaneamente la tua esperienza nel settore immobiliare in magneti di lead ad alta conversione. Basta digitare un prompt come "Crea una lista di controllo per i venditori FSBO alle prime armi" o "Redigi una serie di email per gli annunci scaduti" e Brain genererà contenuti che potrai perfezionare in tempo reale!

Genera contenuti all'istante con ClickUp Brain: basta un prompt, una revisione e un inserimento

6. Scopri le funzionalità/funzioni

Niente crea fiducia più rapidamente di una raccomandazione da parte di terzi, specialmente se proviene da un giornale locale, una rivista di lifestyle o un blog della comunità che il tuo pubblico già conosce e rispetta.

Trasforma la tua reputazione da semplice agente immobiliare a esperto riconosciuto con opinioni degne di essere ascoltate.

Per ottenere funzionalità/funzioni, puoi:

Identifica nuovi punti di vista: Inquadra il tuo annuncio o il tuo marchio personale attorno a una storia, ad esempio un aumento delle vendite commerciali nella tua zona

Trova giornalisti di nicchia: mantieni la tua presentazione breve, mirata e utile, e offri citazioni, dati e aneddoti che possano utilizzare nei loro articoli

📌 Puoi anche chiedere ai tuoi precedenti acquirenti di menzionarti sui loro account social e aumentare la tua credibilità nella loro cerchia ristretta.

📖 Leggi anche: Come creare un piano di gestione del marketing dei contenuti

7. Ottimizza le testimonianze dei tuoi client

La maggior parte degli agenti smette di cercare attivamente testimonianze dopo aver ottenuto una o due recensioni positive. Ma nei mercati competitivi, la recency e il volume contano tanto quanto le valutazioni a stelle.

Per rimanere sempre un passo avanti:

Raccogli testimonianze: Chiedi recensioni subito dopo la chiusura, mentre l'entusiasmo è ancora vivo: usa email, messaggi di testo e schede scritte a mano per aumentare le risposte

Scegli con attenzione le piattaforme di recensioni: Alterna i siti su cui richiedi recensioni in modo da acquisire autorevolezza su più piattaforme

Mostra le recensioni: Riutilizza le recensioni come risorse di marketing online: condividile sui social media, nelle email e nelle presentazioni degli annunci

📌 Le recensioni sono una delle poche strategie di marketing immobiliare efficaci che continuano a funzionare anche molto tempo dopo la pubblicazione.

💡 Suggerimento professionale: 9 acquirenti e venditori su 10 dicono che raccomanderebbero il proprio agente, ma la maggior parte non lo fa mai. Perché? Semplicemente perché dimenticano il tuo nome. Invece di scomparire dopo la chiusura, dai priorità al follow-up post-transazione. Un rapido controllo mesi dopo può trasformare un affare occasionale in un motore di referral a lungo termine.

8. Crea una campagna per acquirenti che desiderano cambiare casa

Molti proprietari di case hanno accumulato un patrimonio immobiliare, ma non si rendono conto di potersi permettere uno spazio migliore. Questi sono i tuoi acquirenti in ascesa. Ecco come raggiungerli:

Parla al tuo pubblico di riferimento: Trova proprietari di immobili acquistati più di cinque anni fa con contenuti come "Cosa puoi acquistare oggi con il valore della tua casa"

Dimostrazione: Utilizza mailer personalizzati o pubblicità online con funzionalità/funzioni che presentano storie reali di clienti che hanno ampliato con esito positivo la propria abitazione

Evita di sembrare troppo commerciale: Offri consulenze strategiche individuali per apparire più disponibile

📌 Questo piano di marketing immobiliare genera annunci e trasforma i proprietari di case in potenziali clienti.

9. Organizza open house interattivi

Le migliori open house consistono nel creare un'esperienza memorabile. Se realizzate nel modo giusto, mantengono visibile il tuo marchio anche molto tempo dopo l'evento e ti fanno apparire sulle piattaforme social media di altri.

Ecco cosa possono fare i professionisti del marketing immobiliare:

Mix di intrattenimento: Dai un tema al tuo open house, come "anteprima pet friendly" o "tour al tramonto con snack"

Genera contenuti: Registra brevi video clip durante l'evento mettendo in risalto la cucina, rispondendo alle domande frequenti o catturando le reazioni dei visitatori

Sfrutta la tua comunità: Promuoviti in modo incrociato con le aziende locali (ad esempio, chiedi a una panetteria di sponsorizzare gli snack o di distribuire coupon per i partecipanti)

📌 Ogni open house diventa un piano di marketing immobiliare multicanale: generazione di lead, partnership locali e visibilità sui social.

10. Raggiungi codici postali trascurati

I professionisti del settore immobiliare più esperti rivendono codici postali meno conosciuti che generano contatti senza costi aggiuntivi. Ecco come mettere in pratica questa strategia:

Verifica i codici postali disponibili sulle piattaforme di generazione di lead e cerca le aree che altri agenti ignorano

Aggiungi questi codici postali al tuo profilo agente, anche se non stai pagando attivamente per i lead in quella zona, e i motori di ricerca indirizzeranno i lead organici verso di te

Crea contenuti localizzati (video, aggiornamenti via email, post sul blog) per aumentare la visibilità e il traffico organico da parte di acquirenti e venditori curiosi

📌 A volte, il cliente giusto aspetta in un posto dove nessuno lo cerca.

👀 Lo sapevi? Il 71% dei venditori ricorrerebbe nuovamente allo stesso agente immobiliare per l'acquisto di una casa.

Come ClickUp può aiutare gli agenti a organizzare il loro marketing

Mappa gli annunci per un client in modo che possa vedere le posizioni esatte e cosa c'è nelle vicinanze utilizzando la vista Mappa di ClickUp

Ora che hai un elenco di idee concrete che puoi implementare, è il momento di concentrarti su una piattaforma che ti consentirà di lavorare senza intoppi.

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, può essere il tuo assistente per costruire un marchio personale come agente immobiliare e gestire la tua attività immobiliare. Ti consente di accedere a un'area di lavoro connessa che ti aiuta a elaborare strategie, documentare, assegnare e misurare il lavoro in tempo reale.

Ad esempio, la piattaforma di project management per il settore immobiliare di ClickUp può aiutarti a:

Sincronizzazione con Google/Outlook per gestire visite, firme e riunioni su un Calendario ClickUp unificato

Utilizza mappe interattive per mostrare la posizione degli immobili, i punti di riferimento nelle vicinanze e gli elementi fissati con codici di prezzo per una migliore comprensione da parte dei client

Crea un CRM leggero all'interno di ClickUp per gestire budget, inventari, contatti e altro ancora

Riduci il lavoro manuale con automazioni senza codice (ad es. assegnazione automatica delle attività, trigger di promemoria, modifica degli stati)

Inizia subito con modelli specifici per il settore immobiliare per la gestione dei contratti, delle operazioni relative alle strutture, delle fatture e dei flussi di lavoro di progettazione

Erica Q., Digital Strategist e Content Manager che lavora nel settore immobiliare, recensisce ClickUp:

Lavoro nel settore marketing immobiliare, dove tutto cambia molto rapidamente. Quando un agente ha bisogno di pubblicare un annuncio, ho bisogno di molti dettagli precisi. Utilizziamo moduli automatizzati per raccogliere tutte le informazioni essenziali e archiviarle in un unico posto, così posso trovare tutto ciò che mi serve a colpo d'occhio e portare a termine il lavoro in modo rapido ed efficiente. Questo ha rivoluzionato il nostro modo di lavorare.

Puoi anche utilizzare la suite Marketing di ClickUp qui per gestire contemporaneamente il flusso di lavoro e la crescita aziendale. Suddividiamo il processo in cinque fasi:

Fase 1: pianificare le campagne

Fai brainstorming da remoto e trasforma rapidamente le idee in attività concrete sulle lavagne online di ClickUp

Inizia con un brainstorming di sequenze come promozioni open house o funnel di outreach FSBO con le lavagne online di ClickUp.

La parte migliore? Tutto qui è tracciabile. Puoi trascinare e rilasciare note adesive per rappresentare ogni fase della campagna, da "invito via email al vicinato" a "caricare le riprese aeree dell'immobile". Ti consente inoltre di convertire ogni nota in un'attività eseguibile con assegnatari, date di scadenza e documenti collegati.

Supponiamo che tu stia lanciando una newsletter settimanale. Ecco come la tua lavagna online può diventare il trampolino di lancio:

Crea una lavagna online dal titolo "Newsletter immobiliare settimanale"

Aggiungi note adesive con codici colore per ogni sezione ricorrente: market pulse, annunci in primo piano, community spotlight e CTA

Usa le frecce o i connettori per visualizzare il flusso e le scadenze, ad esempio "Scrivere il testo" ➝ "Rivedere con VA" ➝ "Pianificare l'invio dell'email"

Fai clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi nota adesiva e trasformala in un'attività di ClickUp con stato, tag di priorità e allegati pertinenti

Puoi anche accelerare il tuo processo di brainstorming con ClickUp Brain, l'assistente IA integrato e l'IA di lavoro più completa al mondo.

Prompt con idee come "crea un piano di contenuti per gli acquirenti Move Up nel terzo trimestre" e ottieni suggerimenti pronti all'uso in pochi secondi. Inoltre, estrae dettagli dalla tua area di lavoro per suggerire raccomandazioni contestuali.

Genera un modello standard o risposte dettagliate utilizzando ClickUp Brain

Hai bisogno di altri consigli da esperti? Usa l'AI Notetaker di ClickUp per riepilogare/riassumere le note sui lead dopo una chiamata e informare la tua campagna, in modo che i tuoi follow-up rimangano precisi e personalizzati. E con i controlli ortografici e grammaticali integrati, ogni messaggio viene inviato in modo impeccabile, senza bisogno di strumenti di modifica aggiuntivi o di continui scambi con ChatGPT.

Trasforma questa strategia in un sistema ripetibile utilizzando ClickUp Docs. Puoi utilizzare questo editor di documenti per creare una libreria di procedure operative standard come "Lista di controllo per gli open house" o "Follow-up per lead magnet".

La parte migliore è che la tua documentazione rimane connessa ai tuoi flussi di lavoro. Come?

Evidenzia qualsiasi testo all'interno del tuo documento, ad esempio "Invia follow-up entro 24 ore" ➝ Convertilo in un'attività di ClickUp ➝ Assegnala al membro del team pertinente ➝ Tieni traccia del suo stato

Per monitorare lo stato di avanzamento, imposta gli Obiettivi di ClickUp all'interno della tua area di lavoro. Trasformano intenzioni come "ottenere più contatti" in indicatori chiave di prestazione misurabili e orientati ai risultati.

Tieni traccia dello stato generale o delle metriche relative alle attività con gli Obiettivi di ClickUp

Puoi suddividere gli obiettivi più grandi in traguardi realizzabili, che verranno aggiornati ogni volta che un membro del team completa un'attività.

Supponiamo che il tuo obiettivo sia "Prenotare 10 consulenze con venditori questo mese":

Crea un obiettivo: "Prenota 10 consulenze con venditori: luglio"

Aggiungi traguardi come "inviare quattro email di massa" al tuo CRM

Assegna ogni traguardo alle attività di ClickUp già in corso

Guarda le barre di stato aggiornarsi automaticamente man mano che il lavoro viene terminato

Aggiungi le attività cardine di ClickUp per monitorare risultati significativi come "esito positivo della pubblicità a pagamento"

🧠 Curiosità: un marketer su cinque desidera utilizzare agenti IA per automatizzare le iniziative di marketing, dalla strategia all'esecuzione. ClickUp Autopilot Agents rende tutto questo possibile anche per gli agenti immobiliari. Con una configurazione senza codice, puoi creare un agente personalizzato che crea automaticamente attività di lead, invia follow-up tempestivi, aggiorna lo stato dei venditori e pubblica persino lo stato di avanzamento delle campagne nella chat del team, il tutto in base ai dati della tua area di lavoro!

Se desideri iniziare a pianificare le tue campagne di marketing utilizzando un modello, passa al modello di piano di marketing strategico di ClickUp.

Trasforma le idee di marketing immobiliare di ampio respiro in campagne concrete e tracciabili. Puoi mappare gli obiettivi, allineare il tuo team, impostare sequenze temporali e monitorare i risultati per una migliore visibilità.

Questo modello è prezioso se crei sistemi di marketing ripetibili o collabori con più membri del team su attività di outreach, video o email marketing.

Ottieni modelli gratuiti Collega la strategia all'esecuzione utilizzando il modello di piano di marketing strategico di ClickUp

Utilizza questo modello per:

Definisci obiettivi chiari per la tua campagna utilizzando OKR dedicati e assegnazioni di attività

Tieni traccia delle prestazioni di marketing con stati personalizzati e campi di avanzamento per attività e sequenze temporali

Pianifica e assegna priorità alle attività con sequenze, attività cardine e aggiornamenti di stato integrati direttamente nel flusso di lavoro

📮ClickUp Insight: L'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede dopo a queste idee brillanti? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti consente di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

Fase 2: Organizza tutte le campagne in un unico posto

Una volta creato il modello della tua campagna di marketing immobiliare, organizzala utilizzando la gerarchia dei progetti di ClickUp per mantenere tutto centralizzato e facile da gestire.

1️⃣ Inizia creando uno Spazio dedicato al lavoro richiesto per il marketing: questo sarà il tuo hub di alto livello per tutto ciò che riguarda la generazione di lead, i follow-up, i post sui social e le promozioni degli open house.

2️⃣ All'interno di questo Spazio, crea Cartelle separate per ogni tipo di campagna che realizzi. Ad esempio:

Campagne sui social media

Follow-up dei lead FSBO

Eventi Open House

3️⃣ All'interno di ogni cartella, crea Elenchi per monitorare sequenze o temi specifici. Se gestisci i social media, potresti avere un elenco chiamato "Post settimanali di agosto" all'interno della cartella Campagne social media.

4️⃣ Da lì, ogni risorsa della campagna, che si tratti di un'email, un post o un video, può essere creata come Attività, con le proprie:

Assegnatari

Date di scadenza

Attività secondarie per i risultati finali

Commenti per collaborazioni

Allegati per aggiungere bozze, immagini o contenuti definitivi

Questa struttura ti aiuta a separare chiaramente il lavoro, automatizzare il passaggio delle attività e mantenere il tuo team allineato su ogni iniziativa di marketing immobiliare.

Organizza piani e idee di marketing con la gerarchia di ClickUp

Fase 3: Esegui le campagne in autonomia

Con ClickUp non dovrai più ricordarti dei follow-up o dei cambiamenti di stato.

Le automazioni di ClickUp ti consentono di impostare flussi di lavoro basati su trigger ed eseguire queste azioni in background. A seconda delle tue istruzioni, possono assegnare attività, pubblicare commenti, spostare elementi tra stati e inviare email.

📌 Ad esempio:

Quando un'attività viene contrassegnata come "Attiva", assegna automaticamente un'attività di follow-up per verificare il coinvolgimento dopo sette giorni

Quando un'attività di lead magnet passa allo stato "In revisione", avvisa il tuo assistente con le istruzioni per pianificare i passaggi successivi

Non è necessario sapere come costruire logiche complesse. Descrivi ciò che desideri in un linguaggio semplice a ClickUp AI Automation Builder, ad esempio "ricordami di inviare una richiesta di testimonianza 3 giorni dopo la chiusura di una casa", e l'automazione verrà creata per te.

Crea automazioni ClickUp in pochi secondi con ClickUp AI Automation Builder

L'esecuzione richiede anche una gestione intelligente del tempo, che ClickUp Calendar offre con la pianificazione IA.

Ecco cosa puoi fare con questo strumento:

Blocco automatico del tempo per le attività ad alta priorità come la preparazione di un nuovo annuncio, la pianificazione delle visite o la stesura di una campagna di follow-up, in modo da non sovrapporre gli impegni o dimenticare ciò che è più importante

Riprogramma automaticamente il lavoro richiesto per attività di marketing perse o ritardate , come la ricerca di FSBO o i post sui social media, in base alla tua disponibilità e al carico di lavoro del tuo team

Trasforma istantaneamente le attività in eventi del calendario , che si tratti di un tour della casa, di un servizio fotografico per un annuncio o di una campagna email, assegnando una data di scadenza o un membro del team

Condividi un calendario in tempo reale, in sola visualizzazione, con il tuo assistente, il coordinatore delle transazioni o persino i client per mantenere tutti sincronizzati senza scambi di comunicazioni

Organizza tutte le tue riunioni, scadenze e impegni in un unico posto con il Calendario ClickUp

Fase 4: Collaborare con i clienti e i team

Gli agenti immobiliari raramente lavorano da soli. Devi coordinarti con assistenti virtuali, fotografi, specialisti pubblicitari, mediatori creditizi e, a volte, con i clienti. La buona notizia è che con ClickUp non hai bisogno di un'applicazione separata per comunicare.

Chat + Accesso Ospiti di ClickUp offre ai tuoi clienti un'esperienza professionale e trasparente e ti evita di gestire cinque app diverse.

Usa ClickUp Chat per semplificare la comunicazione, non solo con il tuo team interno, ma anche con i clienti e i collaboratori. Puoi creare canali di chat dedicati per qualsiasi progetto o campagna per mantenere le conversazioni organizzate e legate al lavoro.

📌 Ad esempio, crea un canale per una campagna di open house in cui il tuo allestitore, fotografo e assistente virtuale possono coordinarsi in un unico thread. Oppure, crea un messaggio diretto con un venditore per rispondere a domande rapide su sequenze, caricamento di documenti o aggiornamenti di marketing, il tutto senza inviare un'altra email.

Ancora meglio, con l'accesso ospite di ClickUp, i clienti e i fornitori possono partecipare alla conversazione con visibilità limitata. Puoi controllare esattamente ciò che possono vedere, come solo le attività dell'elenco o un calendario condiviso, in modo che rimangano informati senza accedere all'intera area di lavoro.

Puoi anche utilizzare la funzione Correzione di bozze di ClickUp per trasmettere feedback. Ti consente di commentare direttamente immagini, PDF e video all'interno delle attività, senza bisogno di uno strumento di annotazione separato.

📌 Ad esempio, guarda un video girato con un drone e lascia un commento al minuto 00:14: "Panoramica più lenta per mostrare il giardino sul retro".

Ogni commento è contrassegnato con data e ora o posizione, assegnato a una persona specifica e visibile nel feed delle attività per il monitoraggio della risoluzione.

Commenta direttamente su immagini, PDF e video con la funzione Correzione di bozze di ClickUp

Raccogliere informazioni diventa più facile con i moduli ClickUp. Puoi creare moduli personalizzati per inserire dettagli, preferenze dei client o feedback post-visita.

Conduci un'analisi basata sull'IA per ottenere informazioni preziose dai moduli ClickUp

Quando qualcuno compila un modulo:

Viene creata automaticamente un'attività con tutti i dati delle risposte

Puoi applicare automazioni, come assegnarlo al tuo assistente

L'IA è in grado di riepilogare/riassumere istantaneamente il sentiment dei feedback o raggruppare richieste simili

📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA nel settore immobiliare

Fase 5: Monitora ciò che funziona

Le dashboard di ClickUp raccolgono dati in tempo reale in schede visive in un unico posto, così puoi vedere cosa funziona nelle tue campagne di marketing e raddoppiare gli sforzi.

Tieni traccia delle metriche visive nelle dashboard di ClickUp

Ecco come puoi realizzarle:

Con le schede IA puoi andare oltre le immagini. Impostale per riepilogare/riassumere contestualmente le metriche e le tendenze relative alla produttività del marketing. Poni domande all'IA come "Quale campagna ha avuto il tasso di conversione più alto questo mese?" e ottieni una risposta diretta senza dover scavare tra montagne di dati.

Puoi persino utilizzarlo per fare previsioni basate sulle attuali tendenze del marketing digitale.

📌 Le dashboard ti aiutano a vedere cosa sta generando slancio nell'intero processo. La vista Tabella ti consente di gestire le persone dietro tali KPI di marketing.

Sei pronto per iniziare? Avvia il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp per partire con il piede giusto.

Ottieni modelli gratuiti Utilizza il modello di gestione delle campagne di marketing di ClickUp per mettere in pratica la tua strategia

Questo spazio all-in-one ti aiuta a pianificare campagne, assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento e collaborare con il tuo team in tempo reale. Con campi personalizzati, visualizzazioni della sequenza temporale e monitoraggio degli obiettivi integrati, è perfetto per gestire contenuti, eventi o attività di sensibilizzazione multicanale.

Utilizza questo modello per:

Organizza le attività delle campagne in un unico posto

Tieni traccia delle attività, delle sequenze e delle prestazioni

Mantieni tutto il tuo team allineato su tutti i canali

Errori comuni da evitare nel marketing immobiliare

Anche gli agenti più esperti cadono in schemi che limitano i loro risultati. Ecco alcuni errori comuni da evitare se vuoi che il lavoro richiesto dal marketing produca risultati:

Partendo dal presupposto che tutti sono il tuo pubblico: I messaggi generici raramente convertono, mentre una nicchia ti aiuta a rivolgerti direttamente ai client giusti

Messaggi di marketing incoerenti: Un tono frammentato sulle diverse piattaforme può confondere i potenziali clienti. Mantieni la tua voce e le immagini coerenti

Trascurare i follow-up: La maggior parte delle trattative non si conclude al primo contatto. Effettua follow-up a intervalli regolari

Saltare l'analisi: Se non monitori le aperture, i clic o le fonti dei lead, stai solo tirando a indovinare. Segui i dati

Concentrarsi solo sui nuovi contatti: Ignorare i client passati significa perdere facili referenze. Automatizza il processo di check-in per ottenere di più dai tuoi contatti

Ignorare l'ottimizzazione mobile: gli annunci e i moduli di contatto che non funzionano sui telefoni fanno perdere affari. Prova tutto sui dispositivi mobili prima di pubblicare

Scopri cosa funziona (e cosa no) con il Centro di comando marketing di ClickUp

Se ti affidi solo al tuo istinto per monitorare le tue campagne, stai rendendo il marketing più difficile e perdendo denaro. Il successo nel settore immobiliare implica presentarsi con un piano, attuare con coerenza strategie di marketing per la crescita e sapere esattamente cosa funzionerà.

ClickUp ti offre il sistema necessario per raggiungere questo obiettivo. Tutto è racchiuso in un'unica area di lavoro connessa, creata per agenti immobiliari impegnati che desiderano espandersi.

Questo software di marketing aziendale ti consente di ripetere i processi aziendali senza lavoro manuale, monitorare metriche visive, parlare con l'IA come se fosse un assistente e creare flussi di lavoro dettagliati.

La differenza tra strumenti sparsi e un'esecuzione brillante spesso si riduce a una cosa sola: la configurazione.

Iscriviti gratuitamente a ClickUp e resta aggiornato su ogni lead, attività e campagna.