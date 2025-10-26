le 11 migliori alternative a Lindy IA per l'automazione del flusso di lavoro e delle attività

Una finestra In arrivo affollata, voci di calendario sparse e un CRM che non si aggiorna automaticamente: questi sono gli ostacoli quotidiani che Lindy AI cerca di risolvere. Tuttavia, non è all'altezza delle funzionalità/funzione di collaborazione di team più approfondite, della condivisione del contesto tra i flussi di lavoro e della reportistica unificata.

Questo porta alla diffusione incontrollata dell'IA: il caos crescente di dover destreggiarsi tra decine di strumenti di IA che non comunicano tra loro e non hanno una memoria di condivisione del tuo lavoro passato. Per i professionisti, gli imprenditori e i team orientati alla produttività che desiderano qualcosa di più di una semplice automazione superficiale, è tempo di guardare oltre gli strumenti che agiscono da soli. In questo post del blog, abbiamo selezionato con cura 11 alternative a Lindy AI che si adattano al tuo processo. Cominciamo! 💪

Panoramica delle alternative a Lindy IA

Ecco come si confrontano le migliori alternative a Lindy IA.

Strumento Ideale per Caratteristiche migliori Prezzi* ClickUp Gestione del lavoro e produttività con monitoraggio dei progetti e AI contestualeDimensione del team: Ideale per startup e aziende che desiderano centralizzare il lavoro e automatizzare gli aggiornamenti Automazioni personalizzate e semplici delle attività, contenuti basati sull'intelligenza artificiale, funzionalità di integrazione tra strumenti, gestione del calendario e automazione visiva del flusso di lavoro Gratis per sempre; personalizzato disponibile per le aziende Relay. app Automazioni di flussi di lavoro in più passaggi tra diverse appDimensione del team: Ideale per team operativi, risorse umane, vendite e marketing Piattaforma senza codice, approvazioni collaborative, trigger Slack/email, logica di ramificazione intelligente Free; a partire da 27 $ al mese per utente Bardeen Automazioni del browser basate sull'IA per attività ripetitive Dimensione del team: ideale per team di reclutamento, operazioni e vendite automazioni con un solo clic, scraping IA, flussi di lavoro contestuali, trigger basati su Chrome A partire da 129 $ al mese Gumloop Creazione di flussi di lavoro interattivi basati sull'IA partendo da zero Dimensione del team: ideale per le piccole aziende che necessitano di flussi di lavoro flessibili e interattivi Generatore visivo di flussi di lavoro, integrazioni GPT-4, flussi di generazione di lead, automazione di flussi di lavoro complessi compatibili con Zapier Free; a partire da 97 $ al mese per utente Zapier Connessione di migliaia di app senza codiceDimensione del team: Ideale per PMI e imprenditori individuali Zaps multi-passaggio, logica condizionale, strumenti di ritardo/formattare integrati Free; a partire da 29,99 $ al mese Make. com Scripting visivo e flussi di dati complessiDimensione del team: Ideale per utenti tecnici e team che necessitano di flussi di lavoro con un elevato utilizzo di logica Interfaccia drag-and-drop, dati da mappare in modo modulare, registri di esecuzione in tempo reale Free; a partire da 10,59 $ al mese per utente n8n Automazione open source e flessibile per sviluppatori Dimensione del team: Ideale per team tecnici e sviluppatori interni Opzione self-hosted, nodi di codice personalizzati, integrazioni API Prezzi personalizzati Beam IA Generatore di flusso di lavoro IA per startup e team in rapida crescitaDimensione del team: Ideale per startup e aziende in espansione che necessitano di operazioni interne intelligenti Flussi generati automaticamente, input in linguaggio naturale, modelli GPT predefiniti Prezzi personalizzati Automazione Anywhere Automazione dei processi robotici (RPA) di livello aziendaleDimensione del team: Ideale per grandi aziende e team IT Elaborazione di documenti con IA, bot presidiati/non presidiati, individuazione dei processi Prezzi personalizzati Microsoft Power Automate Automazioni dell'ecosistema Microsoft e oltreDimensioni del team: Ideale per piccoli team e organizzazioni che già utilizzano l'ecosistema Microsoft Integrazione con PowerApps, automazione desktop, modelli di flusso di lavoro Gratis; a partire da 15 $ al mese per utente Motion Automazione dei programmi e definizione delle priorità di lavoroDimensione del team: ideale per professionisti impegnati, fondatori e aziende di medie dimensioni Assistente calendario IA, prenotazione intelligente delle riunioni, ottimizzazione del tempo di concentrazione A partire da 19 $ al mese per utente

Perché scegliere le alternative a Lindy IA?

Se stai cercando una personalizzazione più approfondita o una collaborazione interfunzionale su larga scala, le alternative a Lindy IA potrebbero essere più adatte alle tue esigenze. Ecco perché dovresti prendere in considerazione questi strumenti:

Costo di utilizzo elevato: il suo prezzo basato sull'utilizzo comporta fatture inaspettatamente elevate, soprattutto per i team che stanno sperimentando o ampliando le automazioni

*limite di personalizzazione: offre meno opzioni di configurazione rispetto a piattaforme più flessibili come ClickUp o Make. com

Onboarding complesso: La configurazione del flusso di lavoro può essere confusa, con trigger poco chiari, documentazione con limite e una curva di apprendimento ripida per gli utenti non tecnici

Interfaccia utente poco intuitiva: l'interfaccia utente non è ben rifinita e manca di coerenza, rendendo difficile il debug delle automazioni o il monitoraggio dello stato delle attività in tempo reale

*autorizzazioni di integrazione complesse: richiede un ampio accesso a piattaforme come Google Workspace, il che può sollevare problemi di sicurezza o privacy

Gestione dei file inadeguata: Lindy IA potrebbe non rispettare i percorsi delle cartelle personalizzate durante il caricamento su Google Drive, causando problemi di organizzazione dei dati

Nessuna funzione offline: Dipende interamente dalla connessione Internet, che limita l'usabilità in ambienti con larghezza di banda ridotta

visibilità della chat non uniforme: *alcuni utenti ritengono che le interazioni con il supporto clienti o gli aggiornamenti delle attività interne non siano visibili in tempo reale durante le chat automatizzate

Le migliori alternative a Lindy IA

Ecco le 11 migliori alternative a Lindy IA per aumentare la produttività.

1. ClickUp (ideale per la gestione del lavoro e la produttività con monitoraggio dei progetti e IA contestuale)

Esplora ClickUp Autopilot Agents per ottenere più lavoro terminato

Il Project Management basato sull'intelligenza artificiale di ClickUp mette il tuo lavoro in modalità automatica, consentendo a te e al tuo team di concentrarvi sulle cose importanti. Ciò significa che non dovrai più passare da uno strumento AI all'altro, evitando così un'inutile proliferazione di AI. L'AI contestuale è integrata in ogni funzionalità/funzione: attività, documenti, chat, dashboard e reportistica. Vediamo come.

Crea agenti automatici personalizzati in base al tuo flusso di lavoro

Per supportare flussi di lavoro agili, gli agenti ClickUp Autopilot gestiscono le attività ripetitive dietro le quinte. Funzionano silenziosamente in background, così tu e il tuo team potete rimanere concentrati sul lavoro che conta. Puoi facilmente creare e personalizzare un agente AI con gli agenti AI personalizzati di ClickUp.

Ad esempio, se il feedback dei clienti include "consegna lenta", puoi impostare l'IA in modo che lo tagga, lo assegni alle operazioni e ne segnali il sentiment.

Crea flussi di lavoro agentici e ottimizza le operazioni con ClickUp Autopilot Agents

ClickUp offre una vasta gamma di agenti predefiniti per diversi casi d'uso.

Ad esempio, il: Daily Report Agent invia aggiornamenti settimanali automatizzati agli stakeholder sulla base dei dati del progetto in tempo reale

Team StandUp Agent raccoglie gli aggiornamenti asincroni dei membri del team e li riepiloga/riassume, sostituendo le lunghe riunioni di aggiornamento sullo stato dei lavori

Auto-Answers Agent risponde alle domande più frequenti quando risponde alle domande più frequenti quando chattate con ClickUp , liberandovi dal dover rispondere due volte alla stessa domanda Scopri come configurare il tuo primo agente IA:

Configura automazioni personalizzate con trigger

A differenza degli strumenti tradizionali che richiedono di creare flussi o mappe logiche, ClickUp Automazioni ti consente di automatizzare il tuo flusso di lavoro con una semplice regola "se questo, allora quello".

Crea la tua automazione ClickUp utilizzando trigger, condizioni e azioni

Puoi creare i tuoi trigger personalizzati o scegliere tra oltre 100 modelli di automazione predefiniti per: Assegna automaticamente le attività quando lo stato cambia

Invia avvisi per i lavori in ritardo

Trigger liste di controllo ricorrenti in base alle date o al completamento delle attività

Trasforma le idee in attività all'istante

La parte migliore è che puoi chiedere a ClickUp Brain di impostare un'automazione anche per te con comandi in linguaggio naturale come "Promemoria: ricordami di inviare un messaggio di follow-up personalizzato al team di progettazione ogni martedì alle 15:00."

Ti stai chiedendo cos'è ClickUp Brain? ClickUp Brain è il tuo partner per la produttività basato sull'IA, progettato per trasformare le tue idee in attività concrete.

Supponiamo che tu stia preparando una nuova serie di podcast. Non vuoi perdere tempo a mappare ogni singolo passaggio. Quindi digiti: "Lanciare nuova serie di podcast: prenotare ospiti, scrivere bozze degli episodi, registrare introduzioni, assegnare a Rachel, primo episodio previsto per il 10 settembre. "

Una volta che il thread dell'attività è pieno di commenti e aggiornamenti, AI Project Manager di ClickUp Brain riepiloga istantaneamente la conversazione, catturando decisioni, azioni in sospeso e punti chiave.

🎥 Guarda: ClickUp offre un'IA che si integra con ogni aspetto del tuo lavoro

Puoi salvare tutto in ClickUp Documenti, che è collegato ai progetti e alle attività correlate, in modo che nulla vada perso. Puoi anche pubblicare automaticamente i riiepiloghi delle chiamate nella chat del team, mantenendo tutti in sincronizzazione, anche se hanno perso la riunione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizza le sequenze: gestisci il lavoro utilizzando gestisci il lavoro utilizzando attività di ClickUp per assegnare, monitorare e visualizzare le attività

Tieni traccia dei progressi verso risultati misurabili: Allinea il tuo lavoro quotidiano agli obiettivi aziendali utilizzando Allinea il tuo lavoro quotidiano agli obiettivi aziendali utilizzando ClickUp Goals per impostare traguardi e misurare il successo in tempo reale

Co-creazione di documentazione: lavora in modo collaborativo in lavora in modo collaborativo in ClickUp Docs per redigere note, creare wiki e collegare documenti direttamente ad attività e obiettivi

*brainstorming visivo delle idee: utilizza le lavagne online ClickUp per trasformare le idee in piani e collegarle direttamente alle attività nel tuo spazio di lavoro

Trova qualsiasi cosa in pochi secondi: effettua ricerche nel tuo spazio di lavoro con effettua ricerche nel tuo spazio di lavoro con ClickUp Enterprise Search per estrarre rapidamente dati da attività, documenti, commenti e strumenti connessi

Rimani aggiornato sulle riunioni: AI Notetaker di ClickUp crea la connessione diretta tra le tue riunioni e l'area di lavoro di ClickUp e riepiloga per te le azioni da intraprendere

Limiti di ClickUp

Può sembrare complicato per gli utenti nuovi e occasionali a causa del suo ampio intervallo di funzionalità avanzate e opzioni personalizzate

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

ClickUp è senza dubbio lo strumento di project management più flessibile e potente con cui abbia mai lavorato. In qualità di fondatore di WRKSTN, aiuto le agenzie e i team creativi a semplificare le operazioni e ClickUp è fondamentale in questo senso. La possibilità di personalizzare tutto, dai tipi di attività alle automazioni, combinata con strumenti come dashboard, moduli e ora ClickUp Brain, mi consente di creare sistemi scalabili ed efficienti per qualsiasi flusso di lavoro. Inoltre, apprezzo molto la rapidità con cui la piattaforma continua ad evolversi.

ClickUp è senza dubbio lo strumento di project management più flessibile e potente con cui abbia mai lavorato. In qualità di fondatore di WRKSTN, aiuto le agenzie e i team creativi a semplificare le operazioni e ClickUp è fondamentale in questo senso. La possibilità di personalizzare tutto, dai tipi di attività alle automazioni, combinata con strumenti come dashboard, moduli e ora ClickUp Brain, mi consente di creare sistemi scalabili ed efficienti per qualsiasi flusso di lavoro. Inoltre, apprezzo molto la rapidità con cui la piattaforma continua ad evolversi.

2. Relay. app (ideale per flussi di lavoro automatizzati in più passaggi tra diverse app)

tramite Replay.app

L'app Relay. aiuta i team a creare flussi di lavoro che combinano l'automazione con il contributo umano intelligente. È progettata per gestire i follow-up commerciali, i riassunti delle riunioni e attività personalizzate come la ricerca sulla concorrenza o gli aggiornamenti sui social media.

L'alternativa a Lindy AI unisce flessibilità e controllo. Puoi creare flussi di lavoro dettagliati e personalizzati su oltre 100 strumenti popolari, aggiungere punti di controllo umani ovunque siano necessari e trigger azioni in tempo reale utilizzando il supporto webhook.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'app Relay

Aggiungi passaggi che richiedono l'intervento umano, come approvazioni, immissione di dati e attività completate, per coinvolgere le persone dove necessario

Avvia immediatamente i flussi di lavoro utilizzando il webhook trigger per creare la connessione tra qualsiasi sistema o app

Personalizza le richieste HTTP (Hypertext Standard Protocol) con il controllo completo su metodi, intestazioni e payload

Utilizza i passaggi AI integrati come riepilogare/riassumere, estrarre o tradurre per elaborare il contenuto in flussi automatizzati

Limiti dell'app Relay

Meno integrazioni native rispetto a concorrenti come Zapier o Make

Impossibile duplicare i flussi di lavoro tra le aree di lavoro, il che ostacola il lavoro di consulenti e agenzie

Prezzi dell'app Relay

Free

Professional: 27 $ al mese per utente

Team: 98 $ al mese (25 utenti inclusi)

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dell'app Relay

G2: 4,9/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Relay. app?

Secondo una recensione di G2:

Ciò che mi piace di più di Relay. app è il modo in cui mantiene tutti sulla stessa pagina. È semplice, chiara e aiuta davvero a portare avanti le cose senza inutili distrazioni... Una cosa che non mi piace di Relay. app è che può sembrare un po' rigida quando un'attività o un flusso di lavoro richiedono flessibilità.

Ciò che mi piace di più di Relay. app è il modo in cui mantiene tutti sulla stessa pagina. È semplice, chiara e aiuta davvero a portare avanti le cose senza inutili distrazioni... Una cosa che non mi piace di Relay. app è che può sembrare un po' rigida quando un'attività o un flusso di lavoro richiedono flessibilità.

3. Bardeen (ideale per l'automazione delle attività ripetitive tramite browser basato sull'IA)

tramite Bardeen

Bardeen aiuta i team di go-to-market a svolgere il proprio lavoro proprio dove già trascorrono molto tempo: il browser. Lo strumento gestisce tutto, dalla ricerca di lead e gli aggiornamenti CRM alla comunicazione personalizzata e alla ricerca sulla concorrenza.

È progettato per comprendere i flussi di lavoro GTM reali. Anziché affidarsi esclusivamente a trigger basati su API come altri strumenti (ad esempio Zapier o Make), Bardeen è in grado di "vedere" e interagire direttamente con le pagine web. Ciò gli consente di automatizzare attività che in genere richiedono l'interazione umana, come copiare informazioni dai siti web, compilare moduli o navigare attraverso portali web complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bardeen

Usa Magic Box per creare automazioni semplicemente digitando ciò che desideri

Condensa e compila le informazioni utilizzando Research Agent per reportistica e analisi più intelligenti

Genera messaggi con il Message Generator , che adatta il tono e il contenuto a ciascun destinatario

Trigger i suoi "playbook" predefiniti, ovvero modelli di automazione riutilizzabili, con un solo clic o una scorciatoia

Limiti di Bardeen

Un sistema basato sul credito può diventare costoso in caso di utilizzo intensivo

Alcuni utenti segnalano un elevato utilizzo della CPU e della RAM, soprattutto quando si eseguono automazioni basate su browser

Prezzi di Bardeen

Starter: 129 $ al mese

Team: 500 $/mese (fatturazione annuale)

azienda: *1.500 $/mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Bardeen

G2: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

4. Gumloop (ideale per flussi di lavoro interattivi basati sull'IA partendo da zero)

tramite Gumloop

Gumloop semplifica la creazione e il lancio di automazioni personalizzate dei flussi di lavoro senza dipendenza dall'ingegneria. Puoi automatizzare tutto in soli tre passaggi: trascina, connessione ed esegui.

Funziona direttamente con gli strumenti che il tuo team già utilizza, come Documenti Google, Slack, Notion, strumenti CRM e altro ancora. Inoltre, puoi estrarre dati dai siti web, ordinare e riepilogare documenti e inviare i risultati ovunque sia necessario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gumloop

Trigger i flussi di lavoro con email in arrivo, messaggi Slack o webhook

Crea strumenti SEO come generatori di schemi per blog utilizzando la tua logica personale

Estrai e riepilogare/riassumi documenti su larga scala con il flusso di lavoro Document Summarizer

Ordina e indirizza i file utilizzando filtri e cartelle basati sull'IA sensibili al contenuto

Limiti di Gumloop

Le chiamate IA avanzate (ad esempio GPT-4o o Claude 3. 5 Sonnet) possono costare fino a 20 crediti ciascuna

L'assenza di un'opzione per 'chattare' significa che gli utenti devono affidarsi all'email o ai forum per ricevere assistenza

Prezzi di Gumloop

Free

Starter: 97 $ al mese per utente

Pro: 244 $/mese per 10 utenti

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gumloop

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

5. Zapier (ideale per la connessione di piattaforme di terze parti senza codice)

tramite Zapier

Zapier fornisce un kit di strumenti di automazione per creare interi sistemi utilizzando la logica drag-and-drop, interfacce personalizzate e modelli riutilizzabili. È progettato per supportare sia le attività personali che i flussi di lavoro su scala aziendale.

La piattaforma consente di combinare agenti intelligenti, utilizzare filtri per controllare la logica e formattare i dati secondo necessità. È inoltre possibile gestire le automazioni di project management con strumenti integrati come Tables, Canvas e Paths.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Mappa, documenta e ottimizza visivamente flussi di lavoro complessi con Canvas

Crea e gestisci gli Zap per l'automazione delle attività di routine su migliaia di app senza competenze tecniche

Crea ed esegui funzioni per automazioni avanzate basate su codice con hosting integrato

Archivia e gestisci i dati direttamente nelle tabelle Zapier per un flusso fluido tra le automazioni

Limiti di Zapier

I flussi di lavoro complessi che coinvolgono condizioni, ramificazioni o automazione avanzata spesso richiedono soluzioni alternative o script personalizzati, a differenza delle alternative a Zapier

Gli errori di Zap non sono sempre chiari, quindi la risoluzione dei problemi richiede spesso di scavare nei log o contattare il supporto

Prezzi di Zapier

Free

Pro: 29,99 $ al mese

Team: 103,50 $ al mese per 25 utenti

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?

Ecco una recensione di G2 su questo strumento:

Zapier mi fa risparmiare ore di lavoro manuale ogni settimana. Lo uso principalmente per le integrazioni CRM, come la sincronizzazione dei lead tra piattaforme, l'aggiornamento automatico dei record dei contatti e il trigger dei follow-up, e funziona in modo affidabile in background... Alcuni casi d'uso avanzati richiedono ancora soluzioni alternative o webhook personalizzati, che possono diventare un po' tecnici.

Zapier mi fa risparmiare ore di lavoro manuale ogni settimana. Lo uso principalmente per le integrazioni CRM, come la sincronizzazione dei lead tra piattaforme, l'aggiornamento automatico dei record dei contatti e il trigger dei follow-up, e funziona in modo affidabile in background... Alcuni casi d'uso avanzati richiedono ancora soluzioni alternative o webhook personalizzati, che possono diventare un po' tecnici.

6. Make. com (ideale per lo scripting visivo e flussi di dati complessi)

tramite Make.com

Make. com ti aiuta a mappare l'intero processo di automazione utilizzando un'interfaccia visiva che ti offre il controllo completo. Puoi progettare e automatizzare flussi di lavoro complessi, trasformare i dati, trigger azioni tramite webhook e utilizzarlo come strumento di collaborazione IA.

La sua funzionalità/funzione distintiva è Make Grid, una mappa visiva in tempo reale di tutte le tue automazioni. Ottieni informazioni in tempo reale su come tutto è connesso, dove scorre il flusso dei dati e quali flussi di lavoro richiedono attenzione.

Make. com: le migliori funzionalità/funzioni

Controlla la logica e il flusso con istruzioni di condizione e ramificazioni utilizzando Flow Control

Trasforma istantaneamente gli input utilizzando le funzioni drag-and-drop di manipolazione dei dati

Attiva trigger esternamente tramite HTTP/webhook che si connettono con qualsiasi API pubblica

Assegna ruoli e limiti con controlli di accesso integrati per una migliore governance del team

Limiti di Make.com

I messaggi di errore sono talvolta vaghi o eccessivamente tecnici

I flussi di lavoro con molti passaggi, router o loop possono rallentare o fallire in modo imprevisto

Prezzi di Make.com

Free

Core: 10,59 $ al mese per utente

Pro: 18,82 $ al mese per utente

Team: 34 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Make.com

G2: 4,7/5 (oltre 240 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Make.com?

Secondo una recensione di Capterra:

Facilissimo da imparare e molto intuitivo da usare, anche per chi non è esperto di ingegneria. Consente un ampio intervallo di casi d'uso di automazione. ... I prezzi basati sulle operazioni possono presentare alcuni svantaggi quando gli utenti non vengono adeguatamente formati.

Facilissimo da imparare e molto intuitivo da usare, anche per chi non è esperto di ingegneria. Consente un ampio intervallo di casi d'uso di automazioni. ... I prezzi basati sulle operazioni possono presentare alcuni svantaggi quando gli utenti non vengono adeguatamente formati.

7. N8n (Ideale per l'automazione open source e flessibile per gli sviluppatori)

tramite N8n

La maggior parte degli strumenti ha difficoltà con i flussi di lavoro che richiedono un uso intensivo della logica. Essi limitano le possibilità di rametti, unire o riutilizzo dei passaggi. n8n elimina questi vincoli grazie a controlli dinamici per filtri, loop, switch e instradamento condizionale, tutti con visibilità in un editor visivo intuitivo.

In qualità di generatore di flussi di lavoro IA, mostra i risultati in tempo reale ad ogni passaggio, consentendoti di eseguire il debug senza rieseguire l'intero flusso. Aggiungi codice personalizzato solo dove necessario e utilizza trigger, webhook o nodi HTTP per creare qualsiasi connessione, anche strumenti senza supporto nativo.

Le migliori funzionalità/funzioni di N8n

Accedi agli strumenti senza integrazioni native utilizzando curl o credenziali esistenti

Unire, dividi, filtra, deduplica o ripeti con Transformers , utilizzando una logica intelligente e un lavoro richiesto minimo

Scrivi logiche dinamiche utilizzando espressioni e nodi di codice e aggiungi trasformazioni personalizzate in JavaScript o Python

Crea eventi app, webhook, messaggi chat o cron job adatti al tuo processo

Limiti di N8n

Sebbene dichiari di non richiedere competenze di codice, spesso gli utenti finiscono per aver bisogno di conoscenze di base di JavaScript o delle strutture API

Il debug di flussi di lavoro complessi è difficile e richiede molto tempo

Prezzi di N8n

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di N8n

G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

8. Beam IA (ideale per le startup che necessitano di un generatore di flusso di lavoro basato sull'IA)

tramite Beam IA

Beam è uno strumento di IA per i team di assistenza clienti e finanziari che automatizza i flussi di lavoro utilizzando agenti di autoapprendimento. Questi agenti si adattano ai risultati, applicano il feedback e perfezionano la loro esecuzione senza una supervisione costante.

Attività come la verifica dei libri paga, la selezione dei curriculum o la gestione delle richieste dei clienti vengono gestite in modo autonomo e perfezionate nel tempo. Ogni agente prende decisioni in tempo reale utilizzando il sistema di cambio modello di Beam.

Selezionano il modello giusto, trigger i passaggi in base al contesto e mantengono i processi in movimento senza ritardi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Beam IA

Scegli il modello ideale per ogni attività in modo dinamico con ModelMesh

Integra le procedure operative standard per formare gli agenti sui tuoi processi esistenti e ottieni la connessione ai tuoi sistemi in pochi minuti

Monitora le prestazioni in tempo reale con dashboard che mostrano l'attività degli agenti, i tassi di errore e i risultati del flusso di lavoro

Limiti di Beam IA

Gli utenti devono gestire autonomamente lo spazio di archiviazione dei vettori, il che può aumentare la complessità della configurazione

Ottimizzato principalmente per documenti standard; potrebbe non offrire supporto a tipi di file complessi o di nicchia

Prezzi di Beam IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Beam AI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Automation Anywhere (ideale per l'automazione dei processi robotici (RPA) di livello azienda)

tramite Automazioni Anywhere

Automation Anywhere combina elaborazione dei documenti, progettazione dei flussi di lavoro e integrazione dei sistemi. Il suo motore di automazione comprende come funzionano i processi in impostazioni reali, si adatta ai cambiamenti e mantiene l'esecuzione allineata tra i vari reparti.

Questo software di automazione delle attività fornisce ai team gli strumenti per creare, gestire e implementare rapidamente le automazioni, con tutto il funzionamento nel cloud. Inoltre, avrai a disposizione uno spazio di lavoro per monitorare l'attività e adeguare le strategie in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Automazioni Anywhere

Crea agenti con AI Agent Studio per progettare e gestire esecutori di attività personalizzati

Individua le lacune con Process Discovery, scopri le inefficienze e ottieni suggerimenti basati sui dati su cosa automatizzare

Mantieni la connessione tra il tuo lavoro e Automation Co-Pilot, aggiungendo un aiuto all'automazione sullo schermo all'interno delle app di uso quotidiano

Limiti di Automazioni Anywhere

I bot potrebbero subire latenza o instabilità durante la gestione di processi complessi

Nonostante sia a basso codice, spesso sembra programmatico

Prezzi di Automazioni Anywhere

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Automation Anywhere

G2: 4,5/5 (oltre 3.900 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 190 recensioni)

10. Microsoft Automate (ideale per l'ecosistema Microsoft)

tramite Microsoft Automate

Power Automate aiuta i team a ridurre il lavoro ripetitivo con una combinazione di strumenti senza codice, task mining e flussi di processo. Puoi progettare automazioni in un linguaggio semplice, eseguirle su app cloud o app desktop e gestire approvazioni, attività documentali o aggiornamenti dei dati.

Questo strumento di IA per l'automazione ti consente di automatizzare attività semplici o processi in più passaggi, offrendo indicazioni guidate sui flussi di lavoro su cui concentrarsi in seguito.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Automate

Crea e modifica i flussi di lavoro con prompt in linguaggio naturale utilizzando Microsoft 365 Copilot

Individua le inefficienze e dai priorità all'automazione con il process mining.

Automatizza le azioni nelle app Microsoft 365 come Excel, Teams e OneDrive.

Configura l'elaborazione dei documenti ed estrai i dati con il generatore di IA.

Limite di Microsoft Automate

I guasti silenziosi nei flussi di lavoro complessi causano frustrazione

Le funzionalità/funzione IA possono sopraffare gli utenti non tecnici a causa della sovrapposizione degli strumenti.

Prezzi di Microsoft Automate

Free

Power Automate Premium: 15 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Power Automate Processo: 150 $/mese per bot (fatturato annualmente)

Power Automate Hosted Process: 215 $/mese per bot (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Automate

G2: 4,4/5 (oltre 650 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Automate?

Una recensione su G2 ha condiviso questa opinione:

Quello che mi piace di Power Automate è la facilità con cui è possibile impostare flussi tra le app che utilizzo quotidianamente, come Outlook, Teams e SharePoint... A volte il debug di un flusso non riuscito è un po' complicato. Gli errori possono essere vaghi e spesso è necessario scavare nei log per capire cosa è andato storto.

Quello che mi piace di Power Automate è la facilità con cui è possibile impostare flussi tra le app che utilizzo quotidianamente, come Outlook, Teams e SharePoint... A volte il debug di un flusso non riuscito è un po' complicato. I messaggi di errore possono essere vaghi e spesso è necessario scavare nei log per capire cosa è andato storto.

11. Motion (ideale per la pianificazione automatizzata e il lavoro approfondito)

tramite Motion

Invece di destreggiarti tra diversi strumenti, Motion ti consente di assegnare ruoli all'IA, come project manager, reclutatore o assistente, che si occuperanno di tutto con una semplice configurazione.

Questa alternativa a Lindy AI pianifica la tua giornata lavorativa al posto tuo, utilizzando l'intelligenza artificiale per inserire attività, riunioni e scadenze nel tuo calendario in base alla priorità e alla disponibilità. Rileva quando i piani cambiano, ad esempio quando le riunioni si protraggono oltre l'orario previsto o quando arrivano attività urgenti, e ricalibra immediatamente il tuo programma per mantenerti in linea con gli obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion

Assumi dipendenti IA pre-addestrati come Dot (Recruiter), Millie (project manager) e Suki (Marketing Associate).

Crea roadmap visive utilizzando i grafici Gantt basati sull'IA che si aggiornano man mano che il lavoro procede.

Analizza le tue attività, assegnagli una priorità in base all'urgenza e alle scadenze e riprogrammale con il task manager IA.

Limiti di movimento

L'interfaccia utente per l'inserimento delle attività risulta poco intuitiva, con opzioni di limite per riordinare o organizzare i progetti.

Ritardi frequenti e prestazioni lente, soprattutto durante la navigazione o l'aggiornamento delle attività

Prezzi Motion

IA Workplace: 19 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Dipendenti IA: 29 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

AI Employees Light: 148 $ al mese per utente (include 3 postazioni)

AI Employees Standard: 446 $ al mese per utente (include 25 postazioni)

AI Employees Plus: 894 $/mese per utente (include 25 postazioni)

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Motion

G2: 4. 1/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Motion?

Ecco una recensione di prima mano tratta da G2:

Adoro i riempitivi temporali dell'IA. Se devo cancellare una riunione o ho del tempo libero, riempie il mio spazio con i progetti/attività che devono essere completati... Gli unici due svantaggi sono dover impostare tutto di conseguenza nei progetti e nei modelli per un uso ragionato. Automatizzare le attività e i passaggi è semplice, ma non è così complesso come vorrei in termini di scrittura di variabili per i nomi o avvio automatico di progetti al di fuori dell'azienda piuttosto che a livello privato.

Adoro i riempitivi temporali dell'IA. Se devo cancellare una riunione o ho del tempo libero, riempie il mio spazio con i progetti/attività che devono essere terminati... Gli unici due svantaggi sono dover impostare tutto di conseguenza nei progetti e nei modelli per un uso ragionato. L'automazione delle attività e dei passaggi è semplice, ma non è così complessa come vorrei in termini di scrittura di variabili per i nomi o avvio automatico di progetti al di fuori dell'azienda piuttosto che a livello privato.

Personalizza il tuo flusso di lavoro IA con ClickUp AI

Stai ancora valutando le opzioni? Se stai cercando una soluzione all-in-one che riunisca la gestione delle attività, la collaborazione in team e potente IA, ClickUp potrebbe essere proprio quello che fa per te.

Con ClickUp Brain, avrai a disposizione un assistente IA che scrive, riepiloga e risponde alle domande direttamente nel tuo lavoro.

Abbinalo a ClickUp Automazioni e potrai semplificare i flussi di lavoro ripetitivi tra progetti, documenti, attività e altro ancora, senza mai uscire dalla piattaforma.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅