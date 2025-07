Come condurre un audit CRO completo?

Anche con specialisti SEO qualificati, esperti di performance marketing e sviluppatori di alto livello, molte aziende continuano a lottare per convertire i visitatori del proprio sito web in clienti paganti. Di conseguenza, non riescono a raggiungere i propri obiettivi aziendali più ampi.

Se le conversioni stanno diminuendo, un audit di ottimizzazione del tasso di conversione può rivelare dove stanno andando male le cose.

Un audit CRO ti aiuta a valutare le prestazioni del tuo sito web dal punto di vista del tuo pubblico di riferimento, scoprendo i punti di attrito nel percorso del cliente e ottimizzando l'esperienza complessiva dell'utente.

Diamo uno sguardo più approfondito a come funziona un audit CRO e alla sua esecuzione.

Che cos'è un audit CRO?

Un audit CRO è una valutazione dettagliata del tuo sito web o prodotto digitale progettata per identificare gli ostacoli alla conversione e le opportunità per migliorare il tasso di conversione.

📌 Ad esempio, se dovessimo eseguire un audit di conversione per un marchio che vende i propri prodotti su Amazon, analizzeremmo:

Titoli dei prodotti: sono chiari, pertinenti e ottimizzati per le parole chiave?

Descrizioni dei prodotti: comunicano i vantaggi e affrontano i punti deboli degli utenti?

Immagini: sono professionali, ad alta risoluzione e informative?

Prezzi: sono competitivi, trasparenti e in linea con il valore percepito?

Recensioni: Le recensioni negative vengono gestite e quelle positive sono sufficienti a creare una prova sociale?

Esperienza utente: gli utenti possono navigare, leggere e interagire facilmente con le pagine dei prodotti?

Call to action (CTA): Le CTA sono visibili, persuasive e stimolano le interazioni desiderate da parte degli utenti?

Dispositivi mobili: la pagina del prodotto è ottimizzata per schermi più piccoli e ha un design reattivo?

Gli strumenti CRO ti consentono di comprendere l'esperienza dei tuoi clienti dal loro punto di vista.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti per creare landing page e aumentare le conversioni

⭐️ Modello in primo piano Il modello di test A/B di ClickUp è lo strumento ideale per eseguire un audit CRO completo. Ti aiuta a organizzare le ipotesi, monitorare le prestazioni degli esperimenti e documentare i risultati, il tutto in un'unica area di lavoro centralizzata. Grazie ai campi personalizzati integrati e alle viste multiple, puoi semplificare i test, dare priorità alle idee e scalare più rapidamente ciò che funziona. Ottieni il modello gratuito Esegui, misura e ottimizza gli esperimenti in un unico posto utilizzando il modello di test A/B di ClickUp

Perché condurre un audit CRO?

È possibile ottenere un esito positivo in ambito aziendale basandosi solo sull'intuito? È quello che si rischia quando si ignora il processo di audit CRO.

Un audit strutturato sull'ottimizzazione del tasso di conversione aiuta a scoprire i problemi reali, consentendoti di correggere ciò che non funziona, ottimizzare le conversioni e concentrare il lavoro richiesto dove è più importante.

Ecco perché è una mossa intelligente per la tua azienda:

📍 Analizza l'intero percorso dell'utente per individuare i punti di abbandono nel funnel di conversione e identificare dove gli utenti abbandonano prima di diventare clienti paganti

🧪 Esegui test A/B per valutare elementi della pagina come CTA inefficaci, layout scadenti e titoli poco efficaci che potrebbero danneggiare il tuo tasso di conversione

🔎 Verifica l'esperienza utente su tutti i dispositivi per rilevare attriti nelle pagine dei prodotti, tempi di caricamento lenti o scarsa ottimizzazione per dispositivi mobili

🎯 Valuta se i messaggi della tua pagina di destinazione sono in linea con il pubblico di destinazione e se la tua proposta di valore è sufficientemente forte da stimolare l'azione

📋 Esamina i moduli e i flussi di checkout per individuare problemi di usabilità, ridurre i punti critici per gli utenti e rafforzare la fiducia nel processo di conversione

💰 Aumenta la soddisfazione dei clienti e riduci i costi di acquisizione convertendo un maggior numero di visitatori esistenti del tuo sito senza aumentare la spesa pubblicitaria

📖 Leggi anche: Le migliori agenzie di ottimizzazione del tasso di conversione (CRO)

Passaggi per condurre un audit CRO

L'ottimizzazione del tasso di conversione non riguarda l'ottimizzazione delle pagine web, ma l'ottimizzazione delle decisioni: la pagina stessa è un mezzo per raggiungere un fine, non un fine in sé.

Ecco una procedura dettagliata per eseguire una valutazione efficace e ottimizzare i tassi di conversione.

Passaggio 1: esamina il comportamento degli utenti

Inizia analizzando il comportamento degli utenti. Comprendere come i visitatori interagiscono con il tuo sito web è fondamentale per identificare i punti critici.

Infatti, secondo McKinsey, le organizzazioni che utilizzano l'analisi dei dati comportamentali registrano un aumento delle vendite dell'85% e margini lordi superiori di oltre il 25% rispetto alla concorrenza.

Poiché non è possibile osservare gli utenti di persona, gli strumenti di analisi comportamentale diventano indispensabili.

Ad esempio, il software heatmap fornisce una descrizione visiva delle interazioni degli utenti evidenziandole nelle pagine web chiave. Ciò significa che sarete in grado di vedere chiaramente i clic, gli scorrimenti e i movimenti del cursore e di individuare facilmente le zone di coinvolgimento, i punti di abbandono e i problemi di usabilità.

tramite Ecoconsultancy

Le registrazioni delle sessioni completano questa funzionalità offrendo riproduzioni simili a video di sessioni reali su siti web e app. È possibile monitorare il modo in cui gli utenti scorrono, cliccano e interagiscono con i campi dei moduli o le CTA e osservare il loro comportamento sui dispositivi mobili.

Questi strumenti di ottimizzazione dei siti web ti offrono una comprensione completa di cosa funziona, cosa confonde e dove gli utenti potrebbero abbandonare il funnel.

Quando colleghi tutte le informazioni acquisite con uno strumento di project management come ClickUp, il tuo lavoro diventa 10 volte più facile.

Con ClickUp, puoi monitorare le modifiche, centralizzare il feedback degli utenti e documentare le informazioni in tempo reale. Capirai come gli utenti interagiscono con il tuo sito e sarai in grado di agire su tali informazioni in modo rapido e collaborativo.

Raccogli, documenta e analizza il feedback degli utenti in un unico posto utilizzando la potente combinazione dei moduli ClickUp e delle funzionalità IA di ClickUp Brain

Ecco una rapida anteprima di come puoi gestire il tuo progetto con l'app per il lavoro ClickUp, basata interamente sull'IA 👇🏻

Passaggio 2: valuta la velocità di caricamento delle pagine e l'usabilità sui dispositivi mobili

👀 Lo sapevi? Oltre il 60% del traffico Internet globale proviene dai dispositivi mobili.

Se il tuo sito impiega più di un secondo per caricarsi, gli utenti tenderanno ad abbandonarlo, causando una perdita di traffico e potenziali clienti.

In un audit CRO, la valutazione della velocità della pagina e dell'usabilità mobile è imprescindibile.

Per evitare di perdere conversioni a vantaggio di concorrenti più veloci, è necessario valutare le prestazioni su tutti i dispositivi e browser.

Per iniziare, puoi utilizzare i seguenti strumenti:

Google Analytics e Google PageSpeed Insights valutano le versioni desktop e mobile del tuo sito, fornendo punteggi sulle prestazioni e raccomandazioni chiare per migliorare l'esperienza degli utenti

GTmetrix analizza i tempi di caricamento, segnala i colli di bottiglia delle prestazioni e monitora i Core Web Vitals come LCP e TBT nelle pagine di destinazione e nelle pagine dei prodotti

WebPageTest testa il tuo sito web su dispositivi reali da più posizioni, misurando metriche chiave come il tempo di risposta del primo byte e il tempo di caricamento completo per informare la tua lista di controllo dell'audit CRO

🧠 Curiosità: per ogni secondo aggiunto al tempo di caricamento di una pagina, aumenta del 7% la possibilità di una riduzione delle conversioni.

Quando conduci un audit sull'usabilità mobile per l'ottimizzazione del tasso di conversione, segui un approccio strutturato:

Definisci obiettivi di conversione chiave sui dispositivi mobili, come registrazioni, acquisti o invio di moduli

Assegna priorità alle sezioni critiche del sito web e ai punti di conversione nell'audit

Sfrutta i test degli utenti e i dati analitici per comprendere come gli utenti interagiscono con gli elementi mobili

Identifica i punti critici in cui gli utenti esitano, abbandonano o interrompono il processo

Formula e verifica le ipotesi con i test A/B per convalidare il lavoro richiesto dall'ottimizzazione

Analizza i risultati per apportare miglioramenti quantitativi basati sui dati che supportano un maggior numero di conversioni e una maggiore soddisfazione dei clienti

📖 Per saperne di più: Stanco di reinventare la ruota ogni volta che pianifichi un progetto? I migliori modelli gratuiti di flusso di lavoro in Excel e ClickUp offrono modelli pronti all'uso per semplificare le tue attività.

Passaggio 3: analizzare i funnel di conversione

L'analisi del funnel di conversione è la chiave per usufruire di informazioni preziose su dove i clienti si bloccano.

Tuttavia, prima è necessario definire gli obiettivi, che si tratti di registrazione, acquisto o invio di un modulo. Quindi, mappare il percorso dell'utente attraverso ogni passaggio che porta a tale risultato per guidare efficacemente il processo di ottimizzazione.

Questa analisi visiva ti aiuta a monitorare il modo in cui gli utenti interagiscono con le diverse sezioni del sito web e a isolare i punti di conversione in cui si verificano attriti.

Puoi utilizzare le mappe mentali di ClickUp qui per disegnare facilmente flussi di lavoro e pianificare strategie di acquisizione dei clienti. Infatti, puoi utilizzare la funzionalità Re-Layout per riorganizzare la gerarchia della mappa mantenendone la leggibilità.

Collega visivamente le idee e le attività con le mappe mentali di ClickUp

Ora, monitorando ogni fase, puoi identificare gli utenti che abbandonano una pagina di checkout o si bloccano su un modulo di registrazione, per poi approfondire il comportamento degli utenti dietro tali uscite.

L'obiettivo è individuare i punti critici specifici e risolverli con modifiche concrete.

Tali modifiche potrebbero significare semplificare un modulo, migliorare la chiarezza dei CTA, velocizzare i tempi di caricamento o ottimizzare il flusso degli utenti tra le pagine dei prodotti e la pagina di destinazione.

📌 Ad esempio, se gli utenti si bloccano costantemente sulla pagina dei prezzi, attiva un tooltip contestuale che spiega i tuoi piani o offre un link per chattare rapidamente.

📮 ClickUp Insight: solo il 12% degli utenti del nostro sondaggio attualmente si affida all'IA integrata nelle piattaforme di produttività, il che suggerisce che la maggior parte degli strumenti non ha ancora fornito l'esperienza intuitiva e contestualizzata che gli utenti si aspettano. Quindi la domanda è: la tua IA è in grado di eseguire un'automazione basata su istruzioni in testo normale? ClickUp Brain può farlo. È integrato direttamente nei flussi di lavoro: riepiloga/riassume i thread di commenti, migliora i contenuti, recupera i dati delle aree di lavoro, genera immagini e molto altro ancora. Non è necessario attivare/disattivare diversi strumenti. Non sono necessarie congetture. Ecco perché il 40% degli utenti ClickUp ha sostituito più di 3 app con la nostra soluzione all-in-one per il lavoro.

📖 Leggi anche: Esempi e metodi di test di usabilità per migliorare le prestazioni del tuo sito web

Passaggio 4: controlla i testi, i CTA e i moduli

Cerca gli elementi che potrebbero portare i maggiori vantaggi e testali per primi: oggetto e invito all'azione.

Da fare

Inizia verificando che i tuoi contenuti siano in linea con le aspettative del tuo pubblico di riferimento.

I messaggi rispecchiano le loro esigenze e intenzioni?

Il tono è coerente e di facile lettura?

Presta particolare attenzione alla proposta di valore: gli utenti devono capire immediatamente quali sono i vantaggi per loro. Inoltre, controlla che nella pagina non ci siano link non funzionanti, offerte obsolete o immagini che si caricano lentamente.

Rimuovere elementi dalla pagina può essere altrettanto efficace nell'aumentare le conversioni quanto aggiungere o modificare elementi su una pagina.

Una volta che il contenuto ha preso forma, è il momento di testarlo. I test A/B, combinati con l'analisi dei dati, ti aiutano a identificare quale versione del testo, posizionamento della CTA o design del modulo porta a un maggior numero di conversioni.

Tuttavia, organizzare più esperimenti può diventare un compito arduo.

Per semplificare questo processo, utilizza il modello di test A/B di ClickUp.

Ottieni il modello gratis Mantieni un processo di test coerente che corrisponda alla tua strategia di conversione più ampia con il modello di test A/B di ClickUp

Offre strutture già pronte per pianificare e documentare il flusso di lavoro dei test e consente di risparmiare tempo prezioso, in modo da poter:

Ottieni una panoramica di alto livello delle tue iniziative di test e monitora lo stato di avanzamento

Organizza i tuoi esperimenti utilizzando le viste Elenco, Bacheca, Calendario o Sequenza

Utilizza i campi personalizzati per registrare dati sulle prestazioni come tassi di conversione, risultati dei test e segmentazione del pubblico

💡 Suggerimento: Hai difficoltà a personalizzare le tue iniziative di marketing per ogni fase del percorso dell'acquirente? Mappa le fasi del percorso dell'acquirente in uno strumento come ClickUp o HubSpot, quindi utilizza blocchi di contenuti dinamici nelle tue email o nelle pagine di destinazione (tramite piattaforme come ActiveCampaign o Mutiny) per personalizzare i messaggi in base alla fase. Ad esempio, mostra automaticamente studi ai lead a metà funnel e calcolatori del ROI a quelli in fondo al funnel.

Utilizzo di ClickUp per la gestione degli audit CRO

Una volta raccolti tutti gli indicatori chiave di prestazione (punti di attrito dalle mappe di calore, descrizioni dei prodotti ad alta conversione e CTA, dati dettagliati sulle prestazioni), è il momento di organizzare tutto in un unico posto. È qui che ClickUp diventa il tuo centro di comando CRO.

Diamo un'occhiata più da vicino alle funzionalità/funzioni di ClickUp che lo rendono ideale per la gestione degli audit CRO.

1. Traccia le attività di audit con modelli e campi personalizzati

A questo punto, avrai probabilmente capito che un audit CRO coinvolge diversi componenti.

Senza un sistema chiaro, è facile perdere traccia dei risultati, trascurare i punti di conversione o duplicare il lavoro richiesto al team.

È qui che entrano in gioco i modelli ClickUp, che ti aiutano a catturare tutto con precisione e ad agire più rapidamente sulle informazioni che migliorano il tuo tasso di conversione.

Allega dati strutturati a ciascuna attività CRO e monitora le variabili con i campi personalizzati di ClickUp

Crea (e riutilizza) modelli per attività ripetitive come revisioni delle pagine di destinazione, analisi dei moduli o monitoraggio dei test A/B. Oppure scegli tra gli oltre 1000 modelli predefiniti di ClickUp

Personalizza ogni modello con i campi personalizzati di ClickUp per acquisire dati chiave sul comportamento degli utenti, come conversioni, versioni di prova o punteggi di attrito

Visualizza e gestisci questi campi nelle viste Elenco, Tabella, Bacheca o Calendario, a seconda di come lavora il tuo team

Utilizza le autorizzazioni per controllare l'accesso, in particolare per i revisori ospiti o i collaboratori esterni

Combinando modelli strutturati con dettagli a livello di campo, ClickUp mantiene la tua lista di controllo dell'audit CRO pulita, utilizzabile e facile da scalare, indipendentemente dal numero di test, pagine web o metriche del tasso di conversione che stai monitorando.

📖 Leggi anche: Le migliori app di marketing digitale per i professionisti del marketing digitale

Un audit CRO richiede input interfunzionali, dai marketer e dai designer UX agli sviluppatori e agli analisti.

Senza una collaborazione fluida, le attività subiscono ritardi, le informazioni vengono perse e l'implementazione rallenta. Per evitare tutto ciò, il flusso di lavoro dell'audit richiede una comunicazione in tempo reale e una documentazione centralizzata.

Condivisione di informazioni dettagliate dai test di usabilità? Condividi aggiornamenti in tempo reale utilizzando ClickUp Docs

ClickUp semplifica il processo con commenti in tempo reale e documenti ClickUp:

💬 Aggiungi commenti direttamente sulle attività di ClickUp o all'interno dei documenti ClickUp, tagga i colleghi e assegna elementi di azione in modo che nulla venga tralasciato

🏷️ Utilizza i commenti assegnati di ClickUp per trasformare i feedback in attività tracciabili, garantendo la responsabilità e un'esecuzione più rapida

✍🏼 Collabora in tempo reale nei documenti ClickUp per scrivere, rivedere e condividere i risultati dell'audit di ottimizzazione del tasso di conversione, inclusi feedback degli utenti, ipotesi e riepiloghi/riassunti dei test A/B

🔗 Collega i documenti ClickUp alle attività, incorpora i dati e risolvi i commenti man mano che vengono apportati gli aggiornamenti, mantenendo il processo di audit agile e tracciabile

💡 Suggerimento professionale: quando si tratta di testare i contenuti A/B, il modello di gestione e test dei contenuti A/B di ClickUp ti aiuta a organizzare, testare e monitorare le variazioni dei contenuti A/B in un unico posto, rendendo più facile monitorare le fasi della campagna, i tassi di conversione e le prestazioni a colpo d'occhio.

3. Visualizza lo stato del CRO utilizzando dashboard e attività cardine

Hai raccolto informazioni, identificato i punti critici e condiviso i risultati con il tuo team. Ora è il momento di monitorare tutto, perché senza visibilità il lavoro richiesto per l'ottimizzazione perde slancio.

ClickUp risolve questo problema con dashboard completamente personalizzabili. Con le dashboard di ClickUp puoi:

Monitora le metriche chiave del tasso di conversione e le tendenze di coinvolgimento degli utenti utilizzando grafici, diagrammi e schede dati

Centralizza i dati sulle prestazioni provenienti dai test A/B, dai moduli completati e dai funnel di conversione per monitorare cosa sta migliorando e cosa no

Crea report per diversi stakeholder, mostrando lo stato di avanzamento delle landing page, delle pagine dei prodotti e delle correzioni tecniche

Visualizza lo stato in tempo reale e monitora le metriche utilizzando i dashboard ClickUp

Questo è ciò che Shikha Chaturvedi, Business Analyst, Cedcoss Technologies Private Limited, ha da dire sui dashboard ClickUp.

In qualità di analista aziendale, la funzionalità dashboard di ClickUp ha reso molto più semplice rappresentare i dati in modo chiaro e mirato. La funzionalità di confronto è personalizzabile e consente di visualizzare i dati in modo completo e significativo, rendendoli facilmente comprensibili.

In qualità di analista aziendale, la funzionalità dashboard di ClickUp ha reso molto più semplice rappresentare i dati in modo chiaro e mirato. La funzionalità di confronto è personalizzabile e consente di visualizzare i dati in modo significativo e completo, rendendoli facilmente comprensibili.

Nel frattempo, le attività cardine di ClickUp mantengono la tua verifica strutturata e orientata agli obiettivi.

Converti i risultati chiave, come il lancio di un nuovo modulo o il completamento dei test di usabilità, in punti di controllo visivi (e non dimenticare di festeggiare quando li raggiungi!🤩). Le attività cardine vengono visualizzate nelle viste Gantt, Bacheca e Sequenza, offrendo al tuo team una visione chiara delle conversioni critiche.

Suggerimenti per aumentare i tassi di conversione

In un thread molto interessante su Reddit, un utente ha chiesto:

Il mio tasso di conversione è dello 0,43%, con un valore medio degli ordini pari a 692 AUD. Sto cercando consigli di prima mano che abbiano effettivamente contribuito ad aumentare il tuo CR.

Il mio tasso di conversione è dello 0,43%, con un valore medio degli ordini pari a 692 AUD. Sto cercando consigli di prima mano che abbiano effettivamente contribuito ad aumentare il tuo CR.

Se ti trovi ad affrontare una sfida simile, ecco alcune strategie pratiche per rafforzare il lavoro richiesto dall'ottimizzazione del tasso di conversione:

Semplifica la navigazione del tuo sito in modo che gli utenti non si perdano nel tuo funnel : utilizza titoli chiari, una struttura logica delle pagine, percorsi di navigazione e una barra di ricerca visibile per supportare un percorso più fluido dei clienti e ridurre i punti di abbandono

Utilizza CTA in grassetto e ad alto contrasto che risaltino visivamente e invitino all'azione. Il posizionamento e la chiarezza dei pulsanti spesso fanno la differenza tra un visitatore del sito e un cliente pagante

Crea contenuti che informano o risolvono i problemi reali degli utenti : che si tratti di un video esplicativo, di una sezione FAQ o di un post sul blog ottimizzato per le intenzioni degli utenti, i contenuti pertinenti migliorano il coinvolgimento degli utenti e creano fiducia

Dai priorità all'ottimizzazione mobile. Molti utenti abbandonano il sito a causa di layout mobili poco intuitivi o tempi di caricamento lenti, quindi assicurati che le tue pagine di destinazione, i moduli e le pagine dei prodotti siano veloci, reattivi e facili da interagire

Aggiungi prove sociali . Evidenziare recensioni reali dei clienti, testimonianze o contenuti generati dagli utenti in prossimità dei punti di conversione ad alto intento contribuisce a rafforzare la credibilità e a ridurre le esitazioni dei potenziali clienti

Semplifica il flusso di checkout o registrazione. Riduci gli attriti rimuovendo i campi non necessari dai moduli, offrendo il checkout per gli ospiti e abilitando la compilazione automatica, in modo da non perdere utenti nella fase finale del processo di conversione

💡 Suggerimento: hai difficoltà a gestire i post del blog, monitorare le prestazioni o riutilizzare i contenuti su più canali? Investi in piattaforme software dedicate al content marketing per centralizzare i flussi di lavoro e trasformare idee sparse in risultati.

Prestazioni CRO cronicamente insufficienti? Non con ClickUp

Indovinare perché gli utenti abbandonano la tua pagina e passano al risultato di ricerca successivo non è un approccio efficiente.

Un audit CRO di esito positivo ti toglie i paraocchi e ti fornisce un evidenziatore per segnare esattamente dove gli utenti abbandonano il sito, cosa li fa rimanere e come guidarli delicatamente verso quella conversione tanto desiderata.

Dal monitoraggio del comportamento degli utenti e la risoluzione dei problemi di usabilità sui dispositivi mobili all'ottimizzazione dei CTA, dei moduli e dei flussi di funnel, ClickUp ti aiuta a gestire tutto come un professionista.

QubicaAMF ha già risparmiato il 40% del tempo che prima dedicava alla gestione dei fogli di calcolo passando alle dashboard di ClickUp.

Quindi, se stai ancora gestendo cinque strumenti solo per analizzare un CTA... smettila. Iscriviti invece a ClickUp!