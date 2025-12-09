15 software di monitoraggio del tempo per freelance per una maggiore precisione nel [anno]

Se non sai dove va a finire il tuo tempo, non sai davvero quanto vale il tuo lavoro.

Per i freelance, il tempo è valuta. Ma tra chiamate dei clienti, revisioni, fatture e scadenze, il monitoraggio delle ore lavorate può sembrare un altro lavoro che non hai chiesto di fare.

E quando non registri accuratamente il tempo, è allora che il tuo lavoro richiesto non corrisponde ai tuoi guadagni❌ Fai pagare troppo poco per un lavoro che richiede un grande impegno❌ Perdi ore fatturabili❌ Accetti progetti che in realtà non ti ripagano

È qui che entrano in gioco gli strumenti di monitoraggio del tempo: non solo per contare le ore, ma anche per offrirti chiarezza, controllo e sicurezza nella definizione dei tuoi prezzi.

Abbiamo testato 15 delle migliori app per il monitoraggio del tempo per freelance, dai semplici timer agli spazi di lavoro intelligenti e integrati. Che tu sia un imprenditore individuale o gestisca più clienti, qui troverai qualcosa che ti semplificherà la vita (e renderà le tue fatture più intelligenti).

Analizziamoli nel dettaglio. 👇

I migliori software per il monitoraggio del tempo per freelance

Ho raccolto le mie app preferite per il monitoraggio del tempo per i freelance, così non dovrai cercare altrove. 👇

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi ClickUp Gestione completa del tempo e del project management Dimensione del team: Individuale → Enterprise Monitoraggio del tempo integrato, durata stimata, dashboard, suggerimenti sul tempo basati sull'IA, ore fatturabili, estensione Chrome. Gratis per sempre; Personalizzazione disponibile per le aziende Toggl Track Timer con un solo clic e configurazione minima Dimensione del team: liberi professionisti, piccoli team Timer Pomodoro, visualizzazione della Sequenza, cambio automatico di progetto, report sui profitti Gratuito; piani a pagamento a partire da 10 $/utente/mese Clockify Gestione di più persone e approvazioni Dimensione del team: Freelance → team di medie dimensioni Modalità chiosco, approvazioni delle tabelle orarie, tariffe personalizzate, report "Chi ha lavorato su cosa" Gratis; piani a pagamento a partire da 6,99 $/utente/mese Harvest Monitoraggio del tempo + fatturazione in un unico posto Dimensione del team: liberi professionisti, agenzie Fatturazione clienti, registrazione delle spese, pianificazione delle previsioni, portali clienti Gratuito; piani a pagamento a partire da 13,75 $/utente/mese My Hours Informazioni e riepiloghi visivi sui progetti Dimensione del team: liberi professionisti, consulenti Widget, report visivi sulle prestazioni, obiettivi giornalieri Gratis; Pro 9 $/utente/mese Timely Monitoraggio automatico del tempo in background Dimensione del team: liberi professionisti con ADHD o che tendono a dimenticare i timer Sequenza della memoria, filtri per il tempo privato, suggerimenti dell'IA, punteggio di concentrazione Piani a pagamento a partire da 11 $/utente/mese Hubstaff Monitoraggio del team remoto e lavoro sul campo Dimensione del team: team distribuiti Monitoraggio delle attività, screenshot, GPS, buste paga automatiche Piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese TopTracker Freelancer che utilizzano marketplace (Upwork, ecc.) Dimensione del team: Freelancer che lavorano in proprio Rilevamento intelligente del tempo, screenshot del diario di lavoro, timer triggerati dall'app Free Jibble Mobile-first, GPS e geofencing Dimensione del team: team sul campo, freelance in loco Riconoscimento facciale, geofencing, modalità chiosco Gratis; a pagamento a partire da 4,99 $/utente/mese TimeCamp Reportistica avanzata e analisi della redditività Dimensione del team: Freelance → PMI Monitoraggio automatico, reportistica sulla redditività, avvisi, categorie di tariffe Gratis; piani a pagamento a partire da 3,49 $/utente/mese Everhour Integrazioni approfondite con strumenti di gestione dei progettiDimensione del team: team che utilizzano ClickUp, Asana, Trello, Notion Monitoraggio del budget, reportistica sul tempo effettivo rispetto alla durata stimata, accesso dei clienti Gratuito; piano a pagamento 10 $/utente/mese TMetric Classificazione dettagliata del lavoroDimensione del team: liberi professionisti, piccoli team Rilevamento dell'inattività, estensione del browser, tabelle orarie dettagliate Gratuito; piani a pagamento a partire da 5 $/utente/mese Fanurio Fatturazione professionale e lavoro su commissione Dimensione del team: consulenti, professionisti dei servizi Timer attivati dall'app, fatture personalizzate, monitoraggio delle spese Piano annuale a partire da 29 $/anno RescueTime Consapevolezza della produttività e coaching sulla concentrazione Dimensione del team: Liberi professionisti che lavorano in proprio Monitoraggio delle attività, blocco FocusTime, approfondimenti settimanali Gratis; a pagamento a partire da 9 $ al mese Memtime Ricostruzione automatica del tempo basata sulla memoria Dimensione del team: liberi professionisti che dimenticano di effettuare il monitoraggio del tempo Dati solo locali, assegnazione retroattiva del tempo, Sequenza completa delle attività Piani a pagamento a partire da 18 $/utente/mese

Cosa dovresti cercare in un software per il monitoraggio del tempo di lavoro dei freelance?

Lo strumento giusto per il monitoraggio del tempo ti aiuta a rimanere redditizio e a mantenere soddisfatti i clienti. Ecco cosa cercare in uno strumento se desideri risolvere i tuoi problemi di gestione del tempo:

Registrazione accurata del tempo: monitora con precisione le ore fatturabili con timer automatici o opzioni di inserimento manuale.

Categorizzazione dei progetti: organizza le attività per client o progetto per ottenere report chiari e dettagliati sul tempo impiegato.

Integrazione delle app: sincronizzazione perfetta con sincronizzazione perfetta con app per la produttività dei freelance come QuickBooks o PayPal per flussi di lavoro ottimizzati.

Automazione della fatturazione: genera fatture professionali direttamente dalle ore monitorate per risparmiare tempo.

Protezione dei dati: assicura la sicurezza dei dati sensibili dei clienti con la crittografia e la conformità al GDPR o SOC 2.

Report personalizzati: ottieni report chiari sul tempo impiegato per migliorare il tuo lavoro e giustificare la tua fatturazione.

Avvisi di budget: monitora i budget dei progetti con notifiche in tempo reale per evitare sforamenti.

🧠 Curiosità: il primo brevetto per un orologio marcatempo meccanico fu depositato da Willard Bundy nel 1888. La sua invenzione diede il via all'era delle schede perforate e portò alla creazione dell'azienda che in seguito sarebbe diventata IBM.

Il miglior software per il monitoraggio del tempo per freelance

Questi strumenti di monitoraggio del tempo per freelance mi hanno aiutato a tenere sotto controllo le mie ore di lavoro (e il mio reddito). 📋

1. ClickUp (ideale per la gestione completa di progetti e tempi)

Semplifica il monitoraggio del tempo utilizzando ClickUp Tieni traccia di ogni minuto fatturabile utilizzando ClickUp Monitoraggio del tempo per i progetti.

ClickUp è il luogo in cui gestisco ogni aspetto del mio lavoro freelance. Mi permette di tenere traccia dei miei progetti, del tempo impiegato, dei preventivi, delle fatture e della reportistica in un unico posto.

Non ho più bisogno di cinque strumenti per il monitoraggio delle scadenze dei clienti e delle ore fatturabili. Il software di project management per freelance ClickUp fa tutto questo, e lo fa in modo chiaro.

Tieni traccia del tempo dedicato alle attività

Comincio con ClickUp Monitoraggio del tempo per progetti, che mi permette di monitorare le ore direttamente all'interno di ogni attività. Quando lavoro alla riscrittura di una pagina di prodotto o alla bozza completa di un blog, avvio il timer direttamente dall'attività.

Ogni sessione viene registrata sotto quella specifica attività, quindi non devo mai indovinare quanto tempo ho impiegato o cercare nel mio Calendario in un secondo momento. Se divido il tempo tra scrittura e revisioni, entrambe le voci rimangono nella stessa attività, etichettate e contrassegnate con la data e l'ora.

Piano con durate stimate

Usa le durate stimate di ClickUp per definire l'ambito delle attività e individuare i progetti che stanno andando fuori strada

Poi arriva ClickUp durata stimata.

Prima che inizi la mia settimana, aggiungo la durata stimata per ogni attività.

Ad esempio, se sto gestendo un audit completo di un sito web, bloccherò due ore per l'audit, un'ora e mezza per scrivere i risultati e un'ora per le revisioni. Una volta avviato il monitoraggio del tempo, posso vedere immediatamente se sto superando la mia stima. Questa visibilità mi aiuta a fissare prezzi migliori e a gestire il mio carico di lavoro.

Visualizza tutto in un'unica schermata

Crea dashboard ClickUp personalizzate per visualizzare le ore monitorate

Per avere tutto sotto controllo a colpo d'occhio, utilizzo i dashboard di ClickUp.

La mia dashboard mostra quante ore ho registrato per ogni client, cosa è ancora in sospeso e quali attività hanno superato la stima. Ho anche aggiunto dei widget che mostrano il totale delle ore monitorate per tutti i progetti e il confronto con la mia capacità mensile. In questo modo, so sempre quanto tempo ho effettivamente fatturato e quanto posso ancora fatturare.

Ottieni suggerimenti intelligenti con l'IA

Accelera la pianificazione delle attività con i suggerimenti temporali generati automaticamente da ClickUp Brain

ClickUp Brain elimina le congetture dalla pianificazione imparando dai tuoi lavori passati. Suggerisce la durata stimata per nuove attività sulla base di progetti simili che hai già terminato. Invece di indovinare la durata di un'attività, ottieni stime chiare e basate sull'intelligenza artificiale, fondate sul lavoro reale che hai completato.

Quando la settimana scorsa ho aggiunto un'attività "documento strategico + piano dei contenuti", la durata stimata è stata precompilata utilizzando i dati delle precedenti sessioni di pianificazione con i clienti. Mi aiuta anche a rimanere concentrato, evidenziando le attività in ritardo o quelle che richiedono troppo tempo per essere completate. Non perdo tempo a indovinare cosa è urgente: mi viene mostrato proprio quando ne ho bisogno.

Utilizza modelli pensati per i freelance per strutturare ogni progetto.

Una volta terminato il lavoro, apro ClickUp Docs per creare le fatture. Utilizzo il modello di fattura ClickUp, che inserisce i dettagli delle attività e le ore lavorate. La cosa migliore è che posso inserire la mia tariffa oraria e il totale viene calcolato automaticamente.

Ottieni un modello gratis Tieni traccia delle ore e gestisci il lavoro dei clienti utilizzando il modello di monitoraggio del tempo ClickUp Consultant.

Inoltre, il modello di monitoraggio del tempo ClickUp Consultant mi offre una struttura completa per la fatturazione oraria. È dotato di visualizzazioni integrate per il monitoraggio del tempo, riepiloghi giornalieri e settimanali ed etichette predefinite per le attività fatturabili e non fatturabili.

Questo modello di monitoraggio del tempo mi ha fatto risparmiare ore quando l'ho impostato per la prima volta e lo uso ancora per inserire nuovi progetti dei clienti.

Ottieni un modello gratis Registra i servizi ricorrenti utilizzando il modello di tabella oraria ClickUp Services.

Per i lavori a forfait e i servizi ricorrenti, utilizzo il modello di tabella oraria ClickUp Services.

È perfetto per il monitoraggio di risultati ripetibili come revisioni strategiche, reportistica mensile o check-in con i clienti. Impostiamo attività ricorrenti utilizzando questo modello di tabella oraria e manteniamo tutti i nostri registri orari strutturati per tipo di servizio.

💡 Suggerimento professionale: vuoi saltare la configurazione e inserire subito i tuoi progetti? Scarica questi modelli di monitoraggio del tempo e tabelle orarie per iniziare subito a registrare le ore, il tempo fatturabile e il lavoro dei clienti. Sono gratis, flessibili e completamente personalizzabili.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Recupera tempo nella tua giornata: le attività ripetitive vengono gestite facilmente con le attività ripetitive vengono gestite facilmente con le Automazioni ClickUp , quindi i progressi continuano anche quando sei concentrato su altro.

Ottieni immediatamente chiarezza: riepiloghi/riassunti, azioni da intraprendere e risposte rapide vengono visualizzati automaticamente nella tua area di lavoro, grazie alla tecnologia ClickUp Brain.

Mantieni il teamwork connesso: conversazioni, file e feedback rimangono all'interno dell'attività, grazie a conversazioni, file e feedback rimangono all'interno dell'attività, grazie a ClickUp Chat , così tutto rimane collegato al risultato finale effettivo.

Rimani concentrato sul lavoro, non sui fogli di calcolo: il monitoraggio del tempo ti segue ovunque tu vada con il monitoraggio del tempo ti segue ovunque tu vada con l'estensione ClickUp per Chrome , aiutandoti a registrare le ore senza interrompere il flusso di lavoro.

Sincronizza tutti gli strumenti: collega app di monitoraggio del tempo come Toggl e Harvest a ClickUp per un monitoraggio coerente delle ore lavorative su tutte le configurazioni dei clienti.

Fattura con sicurezza: contrassegna il tempo come fatturabile all'interno di ogni attività, in modo che le fatture riflettano esattamente ciò che hai fatto, con precisione al minuto.

Organizzati senza sforzo: non preoccuparti più di appuntamenti in conflitto tra loro. Con non preoccuparti più di appuntamenti in conflitto tra loro. Con ClickUp Calendario, le tue riunioni, i tuoi eventi e le tue attività vengono aggiornati automaticamente, così le scadenze rimangono chiare e la tua settimana procede senza intoppi.

Limiti di ClickUp

Se non hai familiarità con i software di project management, il numero di funzionalità e opzioni di ClickUp potrebbe sembrarti eccessivo finché non troverai il tuo ritmo.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.295 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.485 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

Ho smesso di usare l'altra app di monitoraggio del tempo che utilizzavo e ora uso ClickUp. Hanno anche rilasciato dashboard personalizzabili per spazi e cartelle che ADORO. Siamo in grado di conservare documenti, link e risorse importanti in un unico posto facile da trovare. È anche possibile aggiungere widget che suddividono le attività per assegnatario, tempo dedicato al progetto, attività scadute, ecc. È tutto super personalizzabile e ha reso l'utilizzo di ClickUp per il project management ancora più fluido.

Ho smesso di usare l'altra app di monitoraggio del tempo che utilizzavo e ora uso ClickUp. Hanno anche rilasciato dashboard personalizzabili per spazi e cartelle che ADORO. Siamo in grado di conservare documenti, link e risorse importanti in un unico posto facile da trovare. È anche possibile aggiungere widget che suddividono le attività per assegnatario, tempo dedicato al progetto, attività scadute, ecc. È tutto super personalizzabile e ha reso l'utilizzo di ClickUp per il project management ancora più fluido.

📮ClickUp Insight: Mentre il 40% dei dipendenti dedica meno di un'ora alla settimana a attività invisibili sul lavoro, un sorprendente 15% perde più di 5 ore alla settimana, pari a 2,5 giorni al mese! Questo spreco di tempo apparentemente insignificante ma invisibile potrebbe lentamente erodere la tua produttività. ⏱️ Metti al lavoro il monitoraggio del tempo e l'assistente IA di ClickUp e scopri esattamente dove stanno andando a finire quelle ore invisibili. Individua le inefficienze, lascia che l'IA automatizzi le attività ripetitive e recupera tempo prezioso!

2. Toggl Track (il migliore per il monitoraggio semplice del tempo con un solo clic)

tramite Toggl Track

Toggl Track va dritto al punto. Toggl Track elimina la complessità che rallenta i freelance.

Basta letteralmente cliccare su un pulsante per iniziare al monitoraggio del tempo. I progetti contrassegnati da colori diversi sono intuitivi dal punto di vista visivo e il loro piccolo widget desktop rimane silenziosamente in un angolo finché non ne hai bisogno. Inoltre, quando passi da un browser all'altro e da un'app web all'altra, la loro estensione ti segue ovunque.

Toggl Track: le migliori funzionalità/funzioni

Avvia il Pomodoro Timer per lavorare in intervalli concentrati di 25 minuti con promemoria automatici per le pause.

Accedi alla vista Sequenza per visualizzare una ripartizione visiva delle attività dell'intera giornata.

Imposta il passaggio automatico da un progetto all'altro in base alle applicazioni che stai utilizzando.

Genera report di profitti e perdite che mostrano quali clienti e progetti ti fanno guadagnare di più.

Limiti di Toggl Track

L'assenza di un sistema di fatturazione integrato significa che avrai bisogno di un altro strumento per la fatturazione.

Le opzioni di personalizzazione della reportistica sembrano limitate

Prezzi di Toggl Track

Free

Starter: 10 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Toggl Track valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 1.570 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.575 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Toggl Track?

Questa recensione di Capterra offre un punto di vista interessante:

Toggl Track è molto intuitivo. È facile da navigare. Mi piace la facilità con cui è possibile continuare un progetto precedente o aggiungerne uno nuovo. La codifica a colori aiuta anche a suddividere le aree in cui trascorro la maggior parte del mio tempo. Mi piace molto anche la scheda dei report: è utile vedere quante ore sono state lavorate e la percentuale del mio tempo dedicata a ciascun progetto.

Toggl Track è molto intuitivo. È facile da navigare. Mi piace la facilità con cui è possibile continuare un progetto precedente o aggiungerne uno nuovo. La codifica a colori aiuta anche a suddividere le aree in cui trascorro la maggior parte del mio tempo. Mi piace molto anche la scheda dei report: è utile vedere quante ore sono state lavorate e la percentuale del mio tempo dedicata a ciascun progetto.

🚀 Miglioramento del flusso di lavoro: se c'è una cosa che mi stressava, erano tutte le piccole attività amministrative legate al monitoraggio del tempo. ClickUp Agents mi solleva da questo compito osservando gli schemi, segnalando i lavori in ritardo, evidenziando i superamenti delle stime e avvisandomi quando un'attività richiede più ore del previsto. Trasformano i dati raccolti dal monitoraggio del mio tempo in consigli concreti e passaggi successivi, il che mi permette di gestire il mio carico di lavoro con molto meno sforzo manuale. Scopri ClickUp Autopilot Agents per aumentare la tua produttività

3. Clockify (ideale per gestire più membri del team)

tramite Clockify

Ecco il problema del monitoraggio del tempo del team: di solito si trasforma in un completo disastro. Clockify risolve questo problema invece di crearne di nuovi.

In passato ho gestito team di freelance composti da oltre 15 persone utilizzando questo strumento e, sorprendentemente, non crolla sotto pressione. Il flusso di approvazione delle tabelle orarie procede senza intoppi, quindi non ti ritroverai sommerso da catene di email relative alle ore inviate. Nel frattempo, la visualizzazione del calendario ti aiuta a individuare eventuali problemi di pianificazione prima che si verifichino.

Le migliori funzionalità di Clockify

Utilizza la funzionalità Time Clock Kiosk per trasformare qualsiasi tablet in una stazione di registrazione condivisa per i team.

Imposta le approvazioni del responsabile in modo che i supervisori debbano esaminare e approvare tutte le tabelle orarie inviate.

Crea tariffe orarie personalizzate per diversi membri del team, progetti e tipi di lavoro.

Genera report dettagliati su chi ha lavorato a cosa per vedere esattamente come è stata effettuata la distribuzione del tempo del team.

Limiti di Clockify

L'interfaccia diventa disordinata e opprimente quando si utilizzano più funzionalità avanzate.

La sua applicazione mobile manca di diverse funzionalità chiave disponibili sulla versione desktop.

La reportistica avanzata e le analisi relative al monitoraggio del tempo richiedono livelli di sottoscrizione a pagamento.

Prezzi di Clockify

Free

Standard: 6,99 $ al mese per utente

Pro: 9,99 $ al mese per utente

Enterprise: 14,99 $ al mese per utente

Suite di produttività per la produttività: 15,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4,5/5 (oltre 175 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 9.205 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Clockify?

Ecco una recensione di G2 su questo software per il monitoraggio del tempo dei freelance:

Se sei un libero professionista o un'agenzia, capirai quanto lavoro richiede il monitoraggio manuale del tempo... Clockify se ne occupa completamente. Invece di registrare il mio tempo in un documento Excel disorganizzato, posso usarlo per inviare fatture, inviare promemoria e calcolare il tempo dedicato ai diversi clienti! Lo uso ogni giorno. Adoro la facilità con cui Clockify consente di effettuare il monitoraggio del tempo, ed è disponibile anche una versione app. Visualizzare i report è semplicissimo e la possibilità di aggiungere descrizioni dettagliate è fantastica.

Se sei un libero professionista o un'agenzia, capirai quanto lavoro richiede il monitoraggio manuale del tempo... Clockify se ne occupa completamente. Invece di registrare il mio tempo in un documento Excel disorganizzato, posso usarlo per inviare fatture, inviare promemoria e calcolare il tempo dedicato ai diversi clienti! Lo uso ogni giorno. Adoro la facilità con cui Clockify consente di effettuare il monitoraggio del tempo, ed è disponibile anche una versione app. Visualizzare i report è semplicissimo e la possibilità di aggiungere descrizioni dettagliate è fantastica.

📖 Leggi anche: Come trovare clienti come libero professionista

4. Harvest (il migliore per la fatturazione integrata dei clienti)

tramite Harvest

Harvest colma quel fastidioso divario tra il monitoraggio delle ore e l'invio delle fatture. Adoro il fatto che sia possibile scattare una foto di una ricevuta e che questa venga automaticamente allegata al progetto giusto (niente più contabilità improvvisata!).

Inoltre, funziona bene con QuickBooks e altri software di contabilità, il che mi fa risparmiare ore di lavoro durante la stagione fiscale.

Le migliori funzionalità di Harvest

Invia le fatture direttamente da Harvest utilizzando i modelli di fattura commerciale integrati e l'elaborazione dei pagamenti.

Utilizza Harvest Forecast per pianificare la capacità del team e vedere chi è disponibile per i prossimi progetti.

Consenti ai clienti di visualizzare lo stato di avanzamento dei progetti e di approvare le voci relative alle ore lavorate tramite portali di condivisione pubblicamente disponibili.

Limiti di Harvest

Significativamente più costoso rispetto alle alternative di base per il monitoraggio del tempo

Gli utenti trovano l'app mobile poco intuitiva e limitata, rendendo meno efficiente l'utilizzo in mobilità.

Le interfacce desktop e web a volte non hanno una sincronizzazione completa, causando incongruenze nei dati tra i dispositivi.

Prezzi di Harvest

Free

Pro: 13,75 $ al mese per utente

Premium: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Harvest

G2: 4,3/5 (oltre 815 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 630 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Harvest?

Un recensore di G2 ha detto questo:

In qualità di utente Harvest, posso dire che si tratta di una piattaforma accessibile ed efficiente per organizzare e visualizzare le prestazioni di tutte le tue operazioni lavorative, offrendoti il controllo totale su ciascuna delle tue attività professionali. Inoltre, Harvest si distingue per le sue capacità tecniche di visualizzare tutti i tuoi progetti di lavoro e gestire il tuo tempo con totale efficienza.

In qualità di utente Harvest, posso dire che si tratta di una piattaforma accessibile ed efficiente per organizzare e visualizzare le prestazioni di tutte le tue operazioni di lavoro, offrendoti il controllo totale su ciascuna delle tue attività professionali. Inoltre, Harvest si distingue per le sue capacità tecniche di visualizzare tutti i tuoi progetti di lavoro e gestire il tuo tempo con totale efficienza.

5. My Hours (ideale per una visione d'insieme dei progetti)

tramite My Hours

Alcuni pensano in termini di fogli di calcolo, altri in termini di colori e grafici. Se sei un tipo visivo, My Hours ti sembrerà perfetto.

I loro modelli di attività per freelance mi hanno aiutato a impostare progetti simili. L'app mobile risponde rapidamente, a differenza di alcuni concorrenti che sembrano funzionare sott'acqua.

Inoltre, le loro opzioni di esportazione coprono la maggior parte degli scenari di fatturazione dei clienti, mantenendo l'integrità dei dati.

Le migliori funzionalità di My Hours

Utilizza il widget HoursTracker sulla schermata iniziale del tuo telefono per accedere immediatamente al monitoraggio del tempo.

Genera report visivi sulle prestazioni del team che mostrano i modelli di produttività in diversi periodi di tempo.

Imposta obiettivi giornalieri per il monitoraggio dei tuoi progressi con indicatori di rendimento codificati a colori.

Limiti di My Hours

Il menu a discesa di selezione potrebbe chiudersi inaspettatamente durante lo scorrimento di elenchi lunghi, costringendoti a riselezionare manualmente i clienti o i progetti.

Alcuni utenti segnalano discrepanze tra il totale delle ore e i valori decimali o un comportamento incoerente dei filtri nei report.

Gli utenti del piano Free non possono mettere in pausa i timer né arrotondare le voci relative al tempo.

Prevede e compila automaticamente le voci ricorrenti in base ai tuoi modelli di attività precedenti utilizzando la funzione di compilazione automatica IA.

Prezzi di My Hours

Free

Pro: 9 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di My Hours

G2: 4,6/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 985 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di My Hours?

Questa recensione di G2 lo spiega bene:

Dopo aver cercato e provato diversi pacchetti per la gestione delle tabelle orarie, ho scoperto che myhours è quello che più si avvicina alle mie esigenze, ovvero un software di base, facile da usare, basato sul web, per il monitoraggio delle tabelle orarie e la creazione di reportistica. Il servizio clienti è ottimo, tutte le domande che ho posto hanno ricevuto una risposta tempestiva tramite email.

Dopo aver cercato e provato diversi pacchetti per la gestione delle tabelle orarie, ho scoperto che myhours è quello che più si avvicina alle mie esigenze, ovvero un software di base, facile da usare, basato sul web, per il monitoraggio delle tabelle orarie e la creazione di reportistica. Il servizio clienti è ottimo, tutte le domande che ho posto hanno ricevuto una risposta tempestiva tramite email.

💡 Suggerimento professionale: crea un secondo calendario in cui pianifichi la tua settimana da freelance ideale: giornate di 4 ore, nessuna riunione il lunedì, sprint di lavoro intensivo di 90 minuti, ecc. Quindi confrontalo con le ore effettivamente monitorate. Non per vergognarti, ma per capire quale versione del tuo flusso di lavoro desideri realizzare.

🎥 Vuoi avere più tempo per concentrarti sul lavoro senza esaurirti? Questo video ti guida alla scoperta dei migliori strumenti per la pianificazione e il monitoraggio del tempo che ti aiutano a organizzare la tua giornata, capire dove impegni le tue ore e proteggere la tua concentrazione.

6. Timely (ideale per il monitoraggio automatico del tempo in background)

tramite Timely

Dimentica di avviare e arrestare i timer: Timely funziona silenziosamente in background, registrando tutto ciò che fai. Questo software di monitoraggio del tempo per freelance ricorda quali siti web visiti, quali applicazioni utilizzi e su quali documenti lavori.

Mi sono ritrovato a controllare la sequenza della memoria quando non riuscivo a ricordare cosa avevo fatto tre ore prima. I suggerimenti dell'IA diventano più intelligenti nel tempo, imparando i tuoi schemi e classificando automaticamente il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Timely

Abilita il filtro Tempo privato per escludere la navigazione e le attività personali dalla reportistica relativa al lavoro.

Comprendi i tuoi livelli di concentrazione durante le diverse sessioni di lavoro con il Focus Score .

Precompila automaticamente le voci relative al tempo con suggerimenti intelligenti che apprendono dal tuo comportamento.

Timely ora evidenzia i periodi di concentrazione ininterrotta, aiutandoti a capire quando svolgi il tuo lavoro al meglio.

Memory IA analizza i tuoi modelli storici per prevedere le tue prossime tendenze di concentrazione: ottimo per pianificare carichi di lavoro realistici.

Limiti temporali

Il monitoraggio costante in background può risultare invasivo per gli utenti attenti alla privacy.

La categorizzazione basata sull'IA richiede un tempo di addestramento significativo per diventare affidabile.

Timely non offre supporto per la gestione integrata delle buste paga o della fatturazione.

Funzioni limitate quando si lavora offline o lontano da un computer

Prezzi tempestivi

Versione di prova gratis

Starter: 11 $ al mese per utente

Premium: 20 $ al mese per utente

Unlimited: 28 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni tempestive

G2: 4,8/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 215 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Timely?

Un collega freelance su G2 ha effettuato la condivisione di questo feedback:

Quello che mi piace di più è il monitoraggio automatico del tempo. Registra tutto quello su cui lavoro senza che io debba avviare o arrestare manualmente i timer. Essendo una persona affetta da ADHD, ricordarmi di monitorare il tempo può essere una vera sfida, ma Timely lo fa per me, in modo accurato e senza sforzo. Onestamente, ha cambiato la mia vita in termini di produttività.

Quello che mi piace di più è il monitoraggio del tempo automatico. Registra tutto quello su cui lavoro senza che io debba avviare o arrestare manualmente i timer. Essendo una persona affetta da ADHD, ricordarmi di monitorare il tempo può essere una vera sfida, ma Timely lo fa per me, in modo accurato e senza sforzo. Onestamente, ha cambiato la mia vita in termini di produttività.

7. Hubstaff (Il migliore per il monitoraggio dei team remoti)

tramite Hubstaff

La trasparenza nel lavoro da remoto diventa fondamentale quando si gestiscono team distribuiti. Hubstaff affronta questo aspetto attraverso il monitoraggio delle attività e l'acquisizione di screenshot. Ho utilizzato il loro sistema di monitoraggio GPS per il lavoro sul campo e le visite ai clienti, e funziona in modo affidabile.

Ho apprezzato anche il modo in cui i loro rapporti sulla produttività analizzano la mia concentrazione durante la giornata.

Le migliori funzionalità di Hubstaff

Monitora i livelli di attività del team con il monitoraggio Activity Rate che mostra i clic del mouse e l'utilizzo della tastiera.

Ottieni un monitoraggio dettagliato delle app e degli URL per vedere esattamente quali applicazioni e siti web utilizza il tuo team.

Paga i collaboratori in base alle ore di monitoraggio con il sistema di gestione automatica delle buste paga di Hubstaff Talent.

Limiti di Hubstaff

Gli utenti segnalano un significativo consumo di CPU e batteria (ad esempio, surriscaldamento dei Mac) dopo l'installazione di Hubstaff.

Gli avvisi di inattività ogni 10 minuti circa possono classificare erroneamente il lavoro legittimo come inattività.

Qualsiasi lavoro che non comporti movimenti della tastiera viene erroneamente classificato come tempo di lavoro non produttivo.

Gli utenti trovano difficile effettuare le modifiche ai timer dopo averli avviati, aggiungere note o riconciliare le voci relative al tempo.

Prezzi di Hubstaff

Versione di prova gratis

Starter: 7 $ al mese per utente (minimo due postazioni)

Grow: 9 $ al mese per utente (minimo due postazioni)

Team: 12 $ al mese per utente (minimo due postazioni)

Enterprise: 25 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4,2/5 (oltre 1.440 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.570 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hubstaff?

Una recensione su G2 lo descrive così:

Hubstaff offre un modo semplice per monitorare il tempo e la produttività del team. La possibilità di acquisire screenshot periodici, monitorare i livelli di attività e integrarsi con strumenti di project management come Trello e Asana lo rende estremamente prezioso per i team remoti. […] A volte, il monitoraggio delle attività può sembrare eccessivamente invadente, soprattutto con screenshot frequenti. L'app mobile tende anche a rallentare o bloccarsi occasionalmente, il che può interrompere la produttività in movimento.

Hubstaff offre un modo semplice per monitorare il tempo e la produttività del team. La possibilità di acquisire screenshot periodici, monitorare i livelli di attività e integrarsi con strumenti di project management come Trello e Asana lo rende estremamente prezioso per i team remoti. […] A volte, il monitoraggio delle attività può sembrare eccessivamente invadente, soprattutto con screenshot frequenti. L'app mobile tende anche a rallentare o bloccarsi occasionalmente, il che può interrompere la produttività in movimento.

💡 Suggerimento professionale: dopo ogni attività, valuta la tua sensazione di stanchezza o energia su una scala da 1 a 5. Quindi, confronta settimanalmente la valutazione con l'importo pagato per quell'attività o client. Potrai vedere chiaramente quali lavori ben retribuiti non valgono la fatica e quali lavori meno retribuiti ti danno tranquillità (e potenziale di upselling).

8. TopTracker (il migliore per l'integrazione con piattaforme freelance)

tramite TopTracker

Lavori con Upwork o Freelancer? TopTracker si integra direttamente con queste piattaforme senza i soliti grattacapi legati alla conformità. Questo software di monitoraggio del tempo per freelance con screenshot gestisce automaticamente i requisiti della piattaforma, quindi non devi preoccuparti degli standard di documentazione.

La loro applicazione desktop è inoltre leggera e non rallenta il tuo computer.

Le migliori funzionalità di TopTracker

Utilizza Smart Time Detection , che riconosce quando stai svolgendo un lavoro attivo e mette in pausa durante le pause.

Accedi alla funzionalità Diario di lavoro che acquisisce screenshot ogni 10 minuti con indicatori del livello di attività.

Abilita il rilevamento automatico delle app che avvia i timer quando apri applicazioni specifiche relative al lavoro.

Limiti di TopTracker

La cattura degli screenshot non può essere disattivata nella maggior parte dei piani di sottoscrizione.

Gli utenti fanno menzione di integrazioni mancanti (ad esempio, nessun supporto diretto per Payoneer o QuickBooks Online, mancanza di sincronizzazione con strumenti di contabilità o di produttività).

Meno integrazioni di terze parti rispetto agli strumenti di monitoraggio del tempo generici

Prezzi di TopTracker

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TopTracker

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di TopTracker?

Ecco una prospettiva di prima mano tratta da una recensione di Capterra:

Sono un consulente e lavoro per diverse aziende. Questo strumento mi permette di effettuare il monitoraggio del tempo dedicato a ciascuna di esse con estrema facilità. Controlla quando sono al computer (attività) e registra il tempo. Posso passare da un'azienda (progetto) all'altra man mano che cambio attività.

Sono un consulente e lavoro per diverse aziende. Questo strumento mi permette di effettuare il monitoraggio del tempo dedicato a ciascuna di esse con estrema facilità. Controlla quando sono al computer (attività) e registra il tempo. Posso passare da un'azienda (progetto) all'altra man mano che cambio attività.

9. Jibble (il migliore per il monitoraggio del tempo su dispositivi mobili)

tramite Jibble

Il monitoraggio del tempo su dispositivi mobili sembra spesso un ripensamento. Jibble ribalta questa situazione, rendendo l'esperienza mobile quella principale.

Ho trovato incredibilmente utile la loro funzione di geofencing: i timer si avviano automaticamente quando arrivi presso la posizione del client. La tecnologia beacon funziona anche all'interno, dove il GPS solitamente non è disponibile. Il monitoraggio offline continua a funzionare anche senza connessione a Internet, effettuando automaticamente la sincronizzazione di tutti i dati in un secondo momento.

Le migliori funzionalità di Jibble

Verifica l'identità dei dipendenti tramite la tecnologia di scansione e riconoscimento facciale.

Registrare automaticamente l'orario di ingresso dei dipendenti quando entrano nelle aree di lavoro designate

Trasforma i tablet in orologi marcatempo condivisi per più membri del team con la modalità chiosco.

Limiti di Jibble

Molti freelance e piccole imprese ritengono che non sia facile stabilire una connessione con tutte le loro piattaforme di produttività o fatturazione.

Le opzioni di reportistica di base non eguagliano la completezza dei software specializzati per il monitoraggio del tempo dei freelance.

Gli utenti segnalano problemi di accesso, ritardi nella registrazione degli orari di entrata/uscita, blocchi dello schermo e occasionali problemi di sincronizzazione tra l'app mobile e il browser.

Prezzi di Jibble

Free

Premium: 4,99 $ al mese per utente

Ultimate: 9,99 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jibble

G2: 4,6/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 1.470 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jibble?

Tratto direttamente da una recensione su Reddit relativa a questo software per il monitoraggio del tempo dei freelance:

Utilizzo Jibble da un paio d'anni e lo trovo il migliore in circolazione. Interfaccia molto intuitiva, passaggio fluido dal browser web all'app, registrazione di diverse attività all'interno dello stesso account e versione gratis con tantissime opzioni. Naturalmente la versione premium offre strumenti ancora più straordinari. Nel complesso, il nostro team è molto soddisfatto di Jibble (ne abbiamo provati altri prima di trovare Jibble, ma da allora non abbiamo più avuto bisogno di cercare altro!).

Utilizzo Jibble da un paio d'anni e lo trovo il migliore in circolazione. Interfaccia molto intuitiva, passaggio fluido dal browser web all'app, registrazione di diverse attività all'interno dello stesso account e versione gratis con tantissime opzioni. Naturalmente la versione premium offre strumenti ancora più straordinari. Nel complesso, il nostro team è molto soddisfatto di Jibble (ne abbiamo provati altri prima di trovare Jibble, ma da allora non abbiamo più avuto bisogno di cercare altro!).

10. TimeCamp (il migliore per analisi complete dei progetti e reportistica avanzata)

tramite TimeCamp

Amanti dei dati, questo è per voi.

TimeCamp analizza in profondità la redditività dei progetti attraverso un'analisi dettagliata dei costi e il monitoraggio del budget. Il software di monitoraggio del tempo per freelance crea una connessione diretta tra i dati relativi al tempo e le metriche finanziarie, mostrando quali progetti sono redditizi e quali invece ti tengono solo occupato.

Trovo che il monitoraggio dell'attività del computer sia utile per comprendere i miei modelli di produttività durante la giornata. Poiché le mie tariffe variano a seconda del progetto e del client, mi sono affidato ai suoi grafici Gantt per visualizzare le tempistiche dei progetti insieme ai miei dati effettivi di monitoraggio del tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeCamp

Crea categorie di tariffe fatturabili e non fatturabili con tariffe orarie diverse per vari tipi di lavoro.

Genera report di redditività che mostrano quali progetti e clienti hanno un esito positivo dal punto di vista finanziario.

Abilita il monitoraggio automatico del tempo che rileva quando stai svolgendo il tuo lavoro su applicazioni o siti web specifici.

Ricevi notifiche immediate quando le ore di monitoraggio superano i limiti del progetto o del client.

Analizza guadagni e costi per tutti i clients per identificare dove il tuo tempo è più prezioso.

Limiti di TimeCamp

Il piano Free limita notevolmente il numero di progetti e utenti che puoi gestire.

Il monitoraggio automatico delle parole chiave o del tempo di inattività richiede una revisione e una correzione manuale, poiché può classificare erroneamente o eliminare alcune voci.

Prezzi di TimeCamp

Free

Starter: 3,49 $ al mese per utente

Premium: 4,49 $ al mese per utente

Ultimate: 6,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

G2: 4,7/5 (oltre 345 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 595 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TimeCamp?

Questa recensione su G2 ha attirato la mia attenzione:

Utilizzo TimeCamp come utente individuale da oltre un anno. Sono un libero professionista e per me è molto importante sapere quanto ho speso per ogni progetto. Detto questo, TimeCamp si è dimostrato molto utile! Ha molte funzionalità utili, come il monitoraggio automatico dei progetti, il widget delle attività, le tabelle orarie settimanali e i rapporti sullo stato di avanzamento. Ed è molto comodo da usare. L'ho semplicemente installato sul mio PC e monitora la mia attività ogni giorno.

Utilizzo TimeCamp come utente individuale da oltre un anno. Sono un libero professionista e per me è molto importante sapere quanto ho speso per ogni progetto. Detto questo, TimeCamp si è dimostrato molto utile! Ha molte funzionalità utili, come il monitoraggio automatico dei progetti, il widget delle attività, le tabelle orarie settimanali e i rapporti sullo stato di avanzamento. Ed è molto comodo da usare. L'ho semplicemente installato sul mio PC e monitora la mia attività ogni giorno.

⚙️ Bonus: Sei curioso di sapere come ho iniziato a lavorare come freelance? Questa guida su come diventare freelance mi ha aiutato a fare il grande passo.

11. Everhour (Il migliore per l'integrazione nel project management)

tramite Everhour

Ho testato Everhour per valutarne le capacità di monitoraggio del tempo e gestione dei progetti. Everhour si distingue per la sua perfetta integrazione con le piattaforme di project management più diffuse, consentendo agli utenti di trasformare le attività in voci temporali tracciabili senza duplicare il lavoro.

Il software di monitoraggio del tempo per freelance ha reso facile confrontare le durate stimate con le ore effettive, monitorare i budget e generare fatture direttamente dai dati dei progetti.

Le migliori funzionalità di Everhour

Monitora i progressi in tempo reale rispetto alle stime di progetto all'interno del mio strumento di gestione dei progetti con funzionalità di monitoraggio del budget.

Genera report sul tempo effettivo rispetto alla durata stimata, confrontando le ore del piano con il tempo effettivamente dedicato alle attività.

Progetta portali di accesso per i clienti affinché gli stakeholder possano visualizzare lo stato di avanzamento dei progetti e i riassunti temporali.

Limiti di Everhour

Richiede sottoscrizioni esistenti agli strumenti di project management supportati.

Funzioni autonome limitate se utilizzato indipendentemente dalle piattaforme integrate.

Il piano Free limita il numero di progetti e integrazioni che puoi utilizzare.

Prezzi di Everhour

Free

Team: 10 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Everhour

G2: 4,7/5 (oltre 175 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 430 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Everhour?

Ecco cosa ha fatto la differenza per un recensore di Reddit:

Adoro l'integrazione con Everhour. Non è perfetto come il pianificatore delle risorse e la pianificazione della capacità non è eccezionale. Tuttavia, svolge un ottimo lavoro consentendo alle persone di prenotare il tempo a livello di attività, contrassegnarlo come fatturabile o non fatturabile e si integra abbastanza bene con QBO con un solo piccolo inconveniente: il numero di fattura non viene riportato. Anche la reportistica è piuttosto soddisfacente, ma è possibile esportare i dati in formato .csv e utilizzarli come si desidera.

Adoro l'integrazione con Everhour. Non è perfetto come il pianificatore delle risorse e la pianificazione della capacità non è eccezionale. Tuttavia, svolge un ottimo lavoro consentendo alle persone di prenotare il tempo a livello di attività, contrassegnarlo come fatturabile o non fatturabile e si integra abbastanza bene con QBO con un solo piccolo inconveniente: il numero di fattura non viene riportato. Anche la reportistica è piuttosto soddisfacente, ma è possibile esportare i dati in formato .csv e utilizzarli come si desidera.

📖 Leggi anche: Ulteriori informazioni sulle integrazioni di ClickUp con strumenti come Everhour.

12. TMetric (ideale per una classificazione dettagliata del lavoro)

tramite TMetric

Da maniaco dell'organizzazione, mi è piaciuto provare la classificazione del lavoro di TMetric. Consente di organizzare i progetti in gerarchie dettagliate utilizzando tag e categorie personalizzati, il che rende più gestibili scenari di fatturazione complessi.

Oltre al monitoraggio di base, il widget desktop offre un accesso rapido ai controlli del timer e al cambio di progetto, mentre l'estensione del browser monitora senza soluzione di continuità il lavoro basato sul web.

Le migliori funzionalità di TMetric

Metti in pausa i timer durante i periodi di inattività del computer con Smart Idle Detection .

Scarica l'estensione web dello strumento di monitoraggio del tempo per lavorare sui browser Chrome, Firefox e Safari.

Genera tabelle orarie dettagliate con file allegati, note e screenshot per una documentazione completa.

Limiti di TMetric

Solo una tariffa di fatturazione per account (o membro del team), il che può essere limitante per i freelance che gestiscono clienti con prezzi diversi.

Le fatture non possono essere personalizzate visivamente (nessun logo o colori del marchio).

Lo strumento non dispone di una funzione integrata per il monitoraggio degli straordinari e non è in grado di interrompere automaticamente o programmare le pause pranzo.

I report sono semplici elenchi con una rappresentazione visiva limitata; mancano grafici o confronti tra periodi.

Prezzi di TMetric

Versione di prova gratis disponibile

Professionale: 5 $ al mese per utente

Business: 7 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TMetric

G2: 4,6/5 (oltre 110 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TMetric?

Secondo una recensione di G2 su questo software per il monitoraggio del tempo dei freelance:

Trovo questo strumento fantastico per sapere quanto tempo dedico a ciascuno dei miei clients e quanto sono redditizi

Trovo questo strumento fantastico per sapere quanto tempo dedico a ciascuno dei miei clients e quanto sono redditizi

13. Fanurio (ideale per la fatturazione di servizi professionali)

tramite Fanurio

Questo software per il monitoraggio del tempo di lavoro dei freelance gestisce la fatturazione degli anticipi e delle parcelle in base allo stato di avanzamento dei lavori, che prima gestivo manualmente. I miei clienti possono controllare lo stato di avanzamento dei progetti e lo stato della fatturazione attraverso i portali clienti, riducendo il numero di email di aggiornamento che ricevo.

Tuttavia, la curva di apprendimento è stata più ripida di quanto mi aspettassi. Il monitoraggio delle spese, sebbene completo, richiede un input manuale maggiore di quanto preferirei per gli elementi di minore entità. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Le migliori funzionalità di Fanurio

Applica timer temporizzati basati sulle applicazioni che avviano automaticamente il monitoraggio all'apertura di programmi specifici.

Crea fatture professionali con il marchio, il logo e i termini di pagamento personalizzati della tua azienda.

Effettua il monitoraggio delle spese dettagliate, compresi i calcoli del chilometraggio, i costi dei materiali e le commissioni dei subappaltatori.

Limiti di Fanurio

I nuovi utenti spesso hanno difficoltà a configurarli e a navigare al loro interno, con funzionalità/funzioni nascoste nei menu.

Funzionalità di collaborazione in team limitate per progetti con più persone coinvolte

La sua licenza una tantum può sembrare costosa rispetto ai moderni strumenti di sottoscrizione.

Prezzi di Fanurio

Piano di manutenzione annuale: 29 $/anno

Piano di manutenzione annuale (estensione): 19 $/anno

Valutazioni e recensioni di Fanurio

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fanurio?

Ascolta il parere di questo recensore di Capterra:

Non sono una persona particolarmente organizzata dal punto di vista finanziario. Questo programma mi ha salvato la vita. E poiché è collegato a Quickbooks, posso dedicare meno tempo alla gestione della fatturazione e degli incassi e più tempo al lavoro per generare flusso di cassa.

Non sono una persona particolarmente organizzata dal punto di vista finanziario. Questo programma mi ha salvato la vita. E poiché è collegato a Quickbooks, posso dedicare meno tempo alla gestione della fatturazione e degli incassi e più tempo al lavoro per generare flusso di cassa.

💡 Suggerimento professionale: Spesso perdiamo tempo prendendo micro-decisioni: rispondo a questa chiamata? Invio la bozza adesso? Devo raggruppare queste attività? Registra il numero di decisioni prese durante un blocco di lavoro e quanto tempo hai impiegato per ciascuna di esse. Questo è il tuo costo decisionale. Progetta sistemi per ridurlo.

14. RescueTime (Il migliore per l'analisi dei modelli di produttività)

tramite RescueTime

Quando ho provato il software di monitoraggio del tempo per freelance RescueTime, ha classificato tutto in attività di produttività, neutre o che distraggono. I rapporti settimanali mi hanno sorpreso mostrando dove va effettivamente il mio tempo rispetto a dove penso di spenderlo.

Ho anche potuto impostare degli obiettivi per mantenere la concentrazione sui progetti importanti, e la funzionalità FocusTime blocca i siti web che distraggono durante i periodi di lavoro designati. Lo svantaggio è che si tratta di un monitoraggio puramente passivo: non è possibile inserire manualmente il tempo dedicato al lavoro offline o alla fatturazione di progetti specifici.

Le migliori funzionalità/funzioni di RescueTime

Accedi a report dettagliati sulle attività che mostrano esattamente quanto tempo dedichi alle diverse applicazioni e ai diversi siti web.

Stabilisci obiettivi giornalieri per la produttività e ricevi avvisi quando sei in ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Ricevi email settimanali di riepilogo/riassunto per evidenziare i tuoi modelli di produttività e i tuoi risultati.

Limiti di RescueTime

I report e i dashboard possono risultare disordinati; le sequenze dettagliate possono estendersi su più pagine e sono difficili da esaminare in modo efficiente.

Nessuna funzione integrata per la fatturazione o la contabilità dei clienti

Prezzi di RescueTime

Free

Solo: 9 $ al mese

Solo+: 15 $ al mese

Team: 12 $ al mese per utente

Team+: 18 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di RescueTime

G2: 4,2/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di RescueTime?

Ecco l'opinione di un utente di Reddit:

Sono completamente nuovo a Rescue Time, ma mi sono appena iscritto alla loro versione di prova di 2 settimane basata sulla funzione della tabella oraria, che sembra semplice e perfetta per un libero professionista come me. Alcune delle funzionalità sembrano mancare di documentazione, ma sembra fresco.

Sono completamente nuovo a Rescue Time, ma mi sono appena iscritto alla loro versione di prova di 2 settimane basata sulla funzione della tabella oraria, che sembra semplice e perfetta per un libero professionista come me. Alcune delle funzionalità sembrano mancare di documentazione, ma sembra fresco.

15. Memtime (il migliore per la ricostruzione automatica delle attività)

tramite Memtime

Memtime porta il monitoraggio automatico del tempo oltre la maggior parte degli strumenti, acquisendo ogni documento, programma e attività del browser senza interrompere il tuo flusso di lavoro. Lo strumento funziona in modo completamente silenzioso, registrando ogni programma, documento e sito web che utilizzi durante la giornata.

Ho trovato rassicurante il loro approccio incentrato sulla privacy, poiché tutti i dati rimangono sul tuo computer locale. Ancora meglio? L'assegnazione dei progetti avviene in modo retroattivo, quindi non dovrai mai interrompere il tuo flusso di lavoro per gestire i timer.

Le migliori funzionalità di Memtime

Rivedi la sequenza completa delle tue attività per vedere tutti i documenti, le applicazioni e i siti web a cui hai avuto accesso.

Categorizza il lavoro svolto giorni o settimane fa utilizzando l'assegnazione retroattiva del tempo nella tua Sequenza di memoria.

Individua rapidamente sessioni di lavoro o attività di progetto specifiche grazie alla funzione di ricerca intelligente.

Limiti di Memtime

La personalizzazione della dashboard e della reportistica è limitata; le opzioni di esportazione sono solo CSV di base e non è prevista l'integrazione con il libro paga o la fatturazione.

Curva di apprendimento per un'efficace assegnazione retroattiva del tempo e categorizzazione dei progetti

Prezzi di Memtime

Versione di prova gratis

Base: 18 $ al mese per utente (fatturato trimestralmente)

Connect: 26 $ al mese per utente (fatturazione trimestrale)

Premium: 35 $ al mese per utente (fatturazione trimestrale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Memtime

G2: 4,7/5 (oltre 185 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 120 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Memtime?

Ecco cosa dice una recensione di G2 su questo software per il monitoraggio del tempo dei freelance:

Apprezzo il modo in cui Memtime semplifica il mio processo di monitoraggio del tempo come libero professionista. Le funzionalità di monitoraggio automatizzato riducono significativamente l'inserimento manuale dei dati, facendomi risparmiare molto tempo ogni settimana. L'interfaccia intuitiva ha reso facile iniziare a utilizzarlo senza bisogno di una formazione approfondita. Apprezzo in particolare le chiare funzionalità di reportistica che mi forniscono informazioni dettagliate su come impiego le mie ore di lavoro, aiutandomi a identificare le aree in cui posso migliorare l'efficienza e distribuire meglio il mio tempo tra i diversi progetti.

Apprezzo il modo in cui Memtime semplifica il mio processo di monitoraggio del tempo come libero professionista. Le funzionalità di monitoraggio automatizzato riducono significativamente l'inserimento manuale dei dati, facendomi risparmiare molto tempo ogni settimana. L'interfaccia intuitiva ha reso facile iniziare a utilizzarlo senza bisogno di una formazione approfondita. Apprezzo in particolare le chiare funzionalità di reportistica che mi forniscono informazioni dettagliate su come impiego le mie ore di lavoro, aiutandomi a identificare le aree in cui posso migliorare l'efficienza e distribuire meglio il mio tempo tra i diversi progetti.

Le mie ore? Gestite, grazie a ClickUp

Ho provato abbastanza strumenti di monitoraggio del tempo da sapere cosa funziona e cosa fa perdere tempo. Non ho bisogno di un'altra app che registri le ore e mi lasci a indovinare cosa fare dopo.

ClickUp mi offre una visione chiara del mio lavoro. Posso effettuare il monitoraggio delle ore dedicate alle attività, visualizzare stime in tempo reale e consultare dashboard che mostrano cosa è fatturabile, cosa è in ritardo e dove impiego il mio tempo. Mi aiuta a pianificare meglio, a stabilire il prezzo del mio lavoro in modo accurato e a capire come impiego il mio tempo tra clienti e progetti.

Altri strumenti mi hanno aiutato per il monitoraggio. ClickUp mi aiuta a migliorare. Questo è ciò che mi interessa: creare un flusso di lavoro freelance chiaro, intenzionale e scalabile.

Se vuoi davvero gestire il tuo tempo in modo efficiente, inizia con ClickUp. ✅