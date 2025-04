I migliori 11 software di monitoraggio del tempo con screenshot nel 2025

Il lavoro da remoto comporta una serie di sfide: rimanere concentrati, mantenere tutti allineati e assicurarsi che il lavoro proceda senza i consueti controlli di persona.

Quindi, come puoi supportare il tuo team affinché rimanga produttivo e coinvolto, indipendentemente da dove si trovi?

È qui che il software di monitoraggio del tempo con screenshot è utile. Questi strumenti acquisiscono screenshot casuali dello schermo del computer dell'utente, monitorano i movimenti del mouse e forniscono una prova visiva del lavoro, mantenendo i team responsabili senza microgestione.

🔎 Da fare? Il 75% delle aziende statunitensi perde denaro a causa del furto di tempo, una media di quattro ore alla settimana. Si tratta di una perdita annuale del 7% sul libro paga, spesso inosservata.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una breve panoramica dei migliori strumenti di monitoraggio del tempo e per cosa sono più adatti: : Ideale per la gestione completa delle attività con monitoraggio del tempo ClickUp: Ideale per la gestione completa delle attività con monitoraggio del tempo

Time Doctor : il migliore per il monitoraggio della produttività dei dipendenti

Toggl Track : Ideale per liberi professionisti e team che danno valore alla semplicità

Hubstaff: Ideale per il monitoraggio dettagliato dei dipendenti in remoto con screenshot

Clockify: Ideale per i team che necessitano di uno strumento di monitoraggio del tempo gratis

Everhour: Ideale per una perfetta integrazione con gli strumenti di project management

*harvest: il migliore per la fatturazione e la gestione del tempo fatturabile

DeskTime: Il miglior strumento automatico di monitoraggio del tempo con screenshot e approfondimenti sulla produttività

My Hours: Ideale per i liberi professionisti e le piccole aziende che gestiscono il tempo fatturabile

TimeCamp: Il migliore per il monitoraggio automatico del tempo con screenshot

Jibble: il miglior strumento di monitoraggio del tempo gratis con riconoscimento facciale

Cosa dovresti cercare in un software di monitoraggio del tempo con screenshot?

🎯 Fact Check: Il mercato del software per il monitoraggio del tempo sta esplodendo, passando da 5,23 miliardi di dollari nel 2023 a 12,3 miliardi di dollari entro il 2030. Perché? Perché le aziende hanno bisogno di un monitoraggio più intelligente della forza lavoro, di ore fatturabili precise e di informazioni in tempo reale, senza congetture.

Ma il software di monitoraggio non ha sempre lo stesso impatto!

Ecco cosa distingue il miglior software di monitoraggio del tempo con screenshot dal resto:

Monitoraggio degli screenshot: Selezionare uno strumento di monitoraggio del tempo con funzionalità/funzioni di cattura schermo casuali, programmate o manuali. Personalizzare le impostazioni per sfocare gli screenshot o eliminare le immagini sensibili, bilanciando la responsabilità con la privacy

Reportistica e analisi: Assicurati di ottenere report dettagliati sulla produttività e sulle sequenze dei progetti. I migliori strumenti utilizzano mappe di calore, punteggi di performance e riepiloghi/riassunti settimanali per identificare i modelli e ottimizzare i flussi di lavoro

Sicurezza dei dati: Proteggono i dati sensibili con sicurezza conforme al GDPR e controlli personalizzabili della privacy. Assicurati che lo strumento limiti la visibilità degli screenshot e crittografi lo spazio di archiviazione dei dati per il monitoraggio etico dei dipendenti

*monitoraggio accurato: le migliori app per il monitoraggio del tempo registrano con precisione le ore fatturabili e l'utilizzo delle app. Lo strumento giusto rileva automaticamente l'inattività, segnala il cambio eccessivo di scheda ed evidenzia le attività non legate al lavoro

Integrazione perfetta: automatizza la gestione del tempo dei progetti, le operazioni della forza lavoro e la fatturazione con uno strumento adatto al tuo flusso di lavoro. Utilizza le voci dei dati monitorati per perfezionare le politiche delle risorse umane, semplificare le buste paga e garantire una fatturazione accurata

Design intuitivo: Scegli uno strumento che il tuo team utilizzerà effettivamente. Cerca timer con un solo clic, una dashboard intuitiva e categorizzazione automatica delle attività per un monitoraggio del tempo senza sforzo con screenshot

Gli 11 migliori software di monitoraggio del tempo con screenshot

Quando si tratta di aumentare la produttività e la responsabilità, il software di monitoraggio del tempo con funzionalità screenshot è una svolta.

Ecco 11 software di monitoraggio del tempo con screenshot che trasformano le ore perse in prove, produttività e stato:

1. ClickUp (il migliore per la gestione completa delle attività con monitoraggio del tempo)

Iniziare il monitoraggio del tempo in ClickUp Monitorare ogni secondo e ottenere informazioni in tempo reale, il tutto visualizzando un'unica attività con ClickUp

Il monitoraggio del tempo non dovrebbe esistere in modo isolato. E se il tuo strumento connettesse perfettamente tempo, attività e flussi di lavoro del team? ClickUp, l'app per il lavoro che fa proprio questo.

Combina il monitoraggio del tempo con la gestione delle attività, la pianificazione dei progetti e la collaborazione, in modo che ogni secondo monitorato sia riconducibile al lavoro reale.

Trasforma le ore monitorate in informazioni utili con le tabelle orarie per il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp

Utilizza ClickUp per creare attività all'istante e assegnarle a team o individui in remoto in pochi secondi. Una volta create le attività, le soluzioni di monitoraggio del tempo di ClickUp ti consentono di registrare le ore, impostare durate stimate, monitorare il lavoro fatturabile e generare report, tutto in un unico posto.

La parte migliore? Le soluzioni di gestione del tempo di ClickUp sono eccezionalmente flessibili e precise:

Aggiungere note alle voci relative al tempo per una maggiore trasparenza e contesto

Utilizza le etichette per classificare il tempo monitorato per client, progetto o fase dell'attività, semplificando l'organizzazione del lavoro e l'analisi dei modelli di produttività

Ordina e filtra rapidamente le attività in base alle ore monitorate, ai progetti o ai membri del team per identificare le inefficienze

In questo modo è possibile visualizzare il tempo totale dedicato alle attività e alle attività secondarie, mentre le modifiche manuali garantiscono l'accuratezza dei salari e dei report.

Hai bisogno di un vantaggio iniziale? Utilizza la vasta libreria di modelli predefiniti per tabelle orarie di ClickUp per semplificare il monitoraggio e mantenere organizzato il flusso di lavoro.

Ottieni un modello gratis Registra il tempo, monitora le attività e genera report dettagliati senza sforzo con il modello di monitoraggio del tempo di ClickUp Consultant

I consulenti non si limitano a monitorare le ore, ma il valore. La gestione di più clienti, la registrazione delle riunioni e la garanzia di una fatturazione accurata richiedono un approccio strutturato al monitoraggio del tempo.

Il modello di monitoraggio del tempo di ClickUp Consultant semplifica il processo organizzando le voci del tempo, monitorando i programmi di lavoro e fornendo una chiara ripartizione dei pagamenti. È possibile ottenere una visione completa del tempo trascorso registrando le ore in tempo reale o aggiungendo manualmente le voci.

*ecco perché amerai questo modello

Visualizza una vista dettagliata del tempo impiegato per ogni client, progetto o attività

Utilizza i campi personalizzati per calcolare i costi, monitorare i pagamenti e garantire una fatturazione accurata, senza problemi

Genera tabelle orarie accurate, esportale in pochi secondi e condividi la reportistica con i client o i team

🎯 Ideale per: consulenti, liberi professionisti e aziende di servizi che desiderano monitorare il tempo fatturabile, semplificare la fatturazione e migliorare la produttività

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Registra le ore da qualsiasi luogo con l'estensione gratis di ClickUp per Chrome per desktop, dispositivi mobili e web

Integra ClickUp con le principali app di monitoraggio del tempo per consolidare i flussi di lavoro ed eliminare i silos di dati

Ottieni una visibilità completa con le tabelle orarie automatizzate: monitora le ore per giorno, settimana o qualsiasi intervallo di date personalizzato

Esporta i dati relativi al tempo per il libro paga, la fatturazione o la fatturazione al cliente in CSV, PDF o Fogli Google

Avvia e interrompi i timer direttamente all'interno delle attività, registra le ore manualmente o automatizza le voci di lavoro con Automazioni ClickUp

*limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzioni, i nuovi utenti potrebbero aver bisogno di tempo per navigare e utilizzare appieno ClickUp

Non offre il monitoraggio degli screenshot integrato

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

ClickUp è uno strumento eccezionale e completo di project management che ci permette di organizzare il nostro team di lavoro, collaborare in modo efficiente e automatizzare le attività in un unico ambiente. Offre bacheche Kanban, grafici Gantt, documenti collaborativi, automazioni senza codice e funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo.

ClickUp è uno strumento eccezionale e completo di project management che ci permette di organizzare il nostro team di lavoro, collaborare in modo efficiente e automatizzare le attività in un unico ambiente. Offre bacheche Kanban, grafici Gantt, documenti collaborativi, automazioni senza codice e funzionalità/funzioni di monitoraggio del tempo.

📮 ClickUp Insight: Il 92% dei lavoratori della conoscenza utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora solide funzionalità/funzioni integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che può ostacolare un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp possono aiutarti a trasformare queste congetture in decisioni basate sui dati. Può persino suggerire finestre di attenzione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che si adatti al tuo modo di lavorare!

2. Time Doctor (il migliore per il monitoraggio della produttività dei dipendenti)

tramite Time Doctor

Gestire i dipendenti in ufficio e quelli da remoto non dovrebbe significare controlli infiniti o conversazioni imbarazzanti sulla produttività. Time Doctor fornisce informazioni in tempo reale su come il lavoro viene terminato, ovunque si trovi il tuo team.

Tiene traccia delle ore di lavoro attive e acquisisce schermate casuali per verificare lo stato di avanzamento. I report automatici rivelano le tendenze nell'utilizzo delle app, nell'attività del sito web e nel completamento delle attività, aiutando i team a ottimizzare il flusso di lavoro e a ridurre gli sprechi di tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Time Doctor

Ottieni informazioni approfondite sulla forza lavoro per ottimizzare le prestazioni, migliorare il coinvolgimento e aumentare la fidelizzazione dei dipendenti

Rileva modelli di lavoro insoliti con avvisi di inattività, valutazioni della produttività e monitoraggio del comportamento in tempo reale

Migliora l'equilibrio tra lavoro e vita privata analizzando la distribuzione del carico di lavoro e individuando i rischi di esaurimento

Monitoraggio dell'utilizzo di app e web per ottimizzare i costi del software ed eliminare gli strumenti inutilizzati

Limiti di Time Doctor

Il monitoraggio degli screenshot e il monitoraggio delle attività possono sembrare invadenti per i dipendenti

Le funzionalità/funzioni avanzate sono incluse nei piani premium, il che rende meno conveniente per le startup

Prezzi Time Doctor

Versione di prova gratis

Base: 8 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Premium: $20/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Time Doctor

G2: 4. 4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 500 recensioni)

💡 Suggerimento professionale: massimizza l'efficacia del tuo software di monitoraggio dei dipendenti con questi suggerimenti: 🔍 Sii trasparente per guadagnarti la fiducia dei dipendenti ⚙️ Funzionalità/funzioni personalizzate per soddisfare gli obiettivi aziendali 📊 Rivedere regolarmente i dati per identificare le tendenze 🛡️ Stabilire chiare politiche di privacy e conformità

3. Toggl Track (ideale per liberi professionisti e team che danno valore alla semplicità)

tramite Togg l Track

I liberi professionisti hanno bisogno di uno strumento di monitoraggio del tempo che funzioni alla stessa velocità con cui loro si destreggiano tra più progetti. Toggl è un popolare software di monitoraggio del tempo per liberi professionisti che offre una registrazione del tempo senza sforzo con un'esperienza elegante e senza distrazioni.

Il rilevamento dei tempi di inattività previene la perdita di ore, mentre la fatturazione automatizzata collega le attività direttamente alle ore fatturabili. Che tu sia un consulente singolo o parte di un team distribuito, Toggl Track fornisce una visione chiara delle ore di lavoro, senza la complessità di un software di project management pesante.

Toggl Monitoraggio delle migliori funzionalità/funzioni

Trasforma le ore monitorate in fatture istantanee con tariffe preimpostate

Analizza il tempo trascorso lavorando senza sforzo con report dettagliati ed esportabili che rivelano i modelli di lavoro e le ore pagabili

Monitoraggio del tempo su qualsiasi dispositivo ovunque con supporto multipiattaforma per desktop, mobile o app web ed estensioni browser

Aumenta la redditività con previsioni basate sui dati per i costi e i ricavi dei progetti

➡️ Leggi anche: IA per la gestione del tempo: casi d'uso e strumenti per una pianificazione intelligente del tempo

Limiti di Toggl Track

Nessun monitoraggio di screenshot o cattura schermo integrato

Mancano le funzionalità/funzioni integrate per l'assegnazione delle attività e la collaborazione, il che lo rende meno adatto al monitoraggio di progetti basati su team

Prezzi di Toggl Track

Free Forever

Starter: 10 $/mese per utente

Premium: $20/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Toggl Valutazioni e recensioni di Track

G2: 4. 6/5 (più di 1.500 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 2.500 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Clockify vs. Toggl: qual è la migliore app per il monitoraggio del tempo?

4. Hubstaff (il migliore per il monitoraggio dettagliato dei dipendenti in remoto con screenshot)

tramite Hubstaff

Hubstaff tiene sotto controllo i team remoti senza invadere la privacy. Funziona in background, registra i livelli di attività, monitora le posizioni GPS e acquisisce screenshot, garantendo la responsabilità senza una sorveglianza eccessiva.

A differenza dei software di monitoraggio degli screenshot intrusivi, questo software non registra i tasti premuti, non registra mai le webcam e consente di sfocare gli screenshot acquisiti per proteggere la privacy. Cosa c'è di meglio? Rivedere, approvare o rifiutare le tabelle orarie generate utilizzando i dati di monitoraggio del tempo di lavoro dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hubstaff

Monitoraggio in tempo reale dei team in remoto e sul campo con il monitoraggio GPS

Automatizza le buste paga con pagamenti basati sul tempo per una fatturazione precisa e senza problemi

Monitoraggio dell'attività di app e siti web per ottenere informazioni sui tempi produttivi e improduttivi

Semplifica la pianificazione dei turni con un calendario integrato per la programmazione, le richieste di ferie e le politiche personalizzate

Limiti di Hubstaff

Non supporta Chromebook, limitando le opzioni per gli utenti Chrome OS

Meno opzioni di personalizzazione rispetto ad altri strumenti presenti in questo elenco

Prezzi Hubstaff

Starter: 7 dollari al mese per un minimo di due postazioni

Grow: 9 $ al mese per un minimo di due postazioni

Team: 12 $ al mese per un minimo di due postazioni

Enterprise: 25 $/mese (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4. 5/5 (più di 1.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 1.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hubstaff

Hubstaff è incredibilmente facile da usare, con un'interfaccia intuitiva che rende il monitoraggio del tempo e la gestione della produttività fluidi. Le funzionalità di monitoraggio e reportistica in tempo reale sono semplici ed efficienti, consentendo di risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Hubstaff è incredibilmente facile da usare, con un'interfaccia intuitiva che rende il monitoraggio del tempo e la gestione della produttività fluidi. Le funzionalità di monitoraggio e reportistica in tempo reale sono semplici ed efficienti, consentendo di risparmiare tempo e lavoro richiesto.

5. Clockify (ideale per i team che hanno bisogno di uno strumento di monitoraggio del tempo gratis)

tramite Clockify

Clockify è la soluzione ideale per i team che hanno bisogno di un modo potente ma gratis per monitorare il tempo dei dipendenti. Che si tratti di registrare ore fatturabili, gestire più progetti o monitorare la produttività, Clockify offre un approccio flessibile e senza restrizioni per l'acquisizione delle ore di lavoro.

Passa dalle voci manuali del tempo, ai timer e al monitoraggio automatico per adattarti al tuo flusso di lavoro. Con un'interfaccia pulita, strumenti di collaborazione in tempo reale e accessibilità multipiattaforma, Clockify offre un'esperienza di monitoraggio del tempo senza soluzione di continuità per aziende di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

Monitoraggio automatico del tempo con uno strumento di monitoraggio automatico che registra l'attività delle app e dei siti web in background

Visualizza il tuo programma con una visualizzazione del calendario che aiuta a gestire il tempo in modo più efficace

Monitoraggio del lavoro senza interruzioni con timer, tabelle orarie e chiosco condiviso per i team in loco

Analizza i modelli di lavoro con report sulla produttività del team, sui guadagni e sull'allocazione del tempo

Limiti di Clockify

Funzionalità/funzioni avanzate come la programmazione e la fatturazione richiedono un piano a pagamento

I problemi occasionali con l'app desktop possono influire sull'usabilità

Prezzi di Clockify

Free Forever

Base: 4,99 $/mese per postazione

Standard: $6,99/mese per postazione

Pro: 9,99 $/mese per postazione

Enterprise: 11,99 $/mese per postazione

Bundle Productivity Suite: 12,99 $/mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4. 5/5 (100+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (oltre 9.000 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Clockify

6. Everhour (il migliore per integrazioni perfette di project management)

tramite Everhour

Everhour è più di un semplice time tracker: è un potente strumento di project management progettato per team che fanno affidamento sulle integrazioni. Progettato per funzionare in modo nativo con strumenti come ClickUp, Asana, Trello e Basecamp, consente di monitorare il tempo dei dipendenti senza passare da una piattaforma all'altra.

Oltre al monitoraggio delle ore, Everhour ti aiuta a creare attività, monitorare le ore e controllare lo stato in un unico posto, in modo che il tuo progetto rimanga nei tempi previsti. Inoltre, puoi utilizzarlo per gestire i budget dei progetti, le previsioni dei carichi di lavoro e ottimizzare la capacità del team in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Everhour

Genera reportistica personalizzabile con rilevazione dei tempi aggiornata e approfondimenti finanziari

Monitorare la capacità e la produttività del team per ottimizzare la distribuzione del carico di lavoro ed evitare colli di bottiglia

Risparmia tempo con la fatturazione automatica: converti istantaneamente le ore monitorate in fatture pronte per il cliente

Visualizza informazioni finanziarie con confronti tra costi e profitti, monitoraggio delle prestazioni individuali e analisi dettagliate dello stato di avanzamento

Limiti Everhour

Molte funzionalità/funzioni chiave (integrazioni, fatturazione e gestione dei permessi) sono disponibili solo nei piani a pagamento

Se si tenta di registrare più ore rispetto al limite designato, Everhour visualizzerà un messaggio di errore

Prezzi Everhour

Free Forever

Team: 10 $ al mese per postazione con un minimo di 5 postazioni

Valutazioni e recensioni di Everhour

G2: 4. 7/5 (più di 100 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Everhour

Come libero professionista, è importante monitorare il tempo che si dedica al lavoro su qualsiasi progetto. Everhour è uno strumento proprio per questo. La cosa bella è che puoi integrarlo con molti software di project management come Asana o ClickUp.

Come libero professionista, è importante monitorare il tempo che si dedica al lavoro su qualsiasi progetto. Everhour è uno strumento proprio per questo. La cosa bella è che è possibile integrarlo con molti software di project management come Asana o ClickUp.

7. Harvest (ideale per la fatturazione e la gestione del tempo fatturabile)

via Harvest

Harvest collega perfettamente lavoro e ricavi, garantendo che ogni ora fatturabile sia accuratamente monitorata e fatturata. A differenza degli strumenti manuali di monitoraggio del tempo, dove il tempo stesso di registrazione richiede tempo, esso automatizza la fatturazione, il monitoraggio delle spese e i pagamenti, rendendolo ideale per team o individui che si affidano al lavoro del cliente.

Hai dimenticato di avviare il timer? Registra le ore in modo retroattivo alla fine della giornata senza interrompere i calcoli. I report visivi in tempo reale analizzano budget, costi e redditività in tempo reale, aiutando i team a prendere decisioni finanziarie più intelligenti.

Harvest: le migliori funzionalità/funzioni

Imposta limiti di budget per ogni progetto e ricevi avvisi quando vengono raggiunte le soglie

Genera fatture direttamente dalle ore registrate, consentendo ai client di pagare immediatamente

Monitorare le spese per il lavoro fatturabile e non fatturabile, compresi viaggi e forniture

Sincronizzazione con oltre 70 strumenti come ClickUp, Slack e Google Calendar

Limiti di Harvest

Nessuna funzionalità/funzione di voce del tempo in blocco per i team che gestiscono più liberi professionisti

Prezzi Harvest

Free Forever

Pro: $13,75/mese per postazione

Premium: 17,50 $/mese per postazione

Valutazione e recensioni di Harvest

G2: 4. 3/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 600 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Harvest vs. Toggl: confronto (funzionalità/funzioni, prezzi)

8. DeskTime (miglior strumento automatico di monitoraggio del tempo con screenshot e approfondimenti sulla produttività)

tramite DeskTime

Il monitoraggio del tempo è solo l'inizio: DeskTime va oltre, trasformando le ore di lavoro in informazioni utili sulla produttività. Progettato per le aziende orientate all'efficienza, automatizza la gestione del tempo, identifica le abitudini improduttive e aiuta i team a lavorare in modo più intelligente.

Grazie alla registrazione automatica del tempo, alla categorizzazione delle attività in tempo reale e al monitoraggio opzionale degli screenshot, i project manager hanno piena visibilità sullo stato di avanzamento del lavoro. I promemoria intelligenti per le pause assicurano che i dipendenti rimangano impegnati, prevenendo al contempo il burnout.

Le migliori funzionalità di DeskTime

Ottieni reportistica in tempo reale sulla produttività con approfondimenti sull'efficienza dei dipendenti

Utilizza la cattura dello schermo opzionale per monitorare lo stato mantenendo la privacy

Scatta screenshot automatici ogni 5, 10, 15 o 30 minuti per una panoramica trasparente del lavoro

Si integra facilmente con strumenti come Zapier, Google Calendar e altri

Limiti di DeskTime

L'interfaccia sembra obsoleta e meno intuitiva rispetto ai moderni strumenti di monitoraggio del tempo

Mancano strumenti di fatturazione avanzati per una fatturazione semplificata ai clienti

Prezzi DeskTime

Lite: Gratis per un solo utente

Pro: 7 $/mese per utente

Premium: 10 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di DeskTime

G2: 4. 5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di DeskTime

Desktime mi ha salvato la vita. Come responsabile IT, avevo difficoltà a gestire il mio team, che lavorava per lo più da remoto, e la nostra produttività nelle attività stava diminuendo. Dopo aver implementato Desktime, ora posso misurare la produttività e valutare le prestazioni di ogni membro del team senza microgestire.

Desktime mi ha salvato la vita. Come responsabile IT, avevo difficoltà a gestire il mio team, che lavorava principalmente da remoto, e la nostra produttività nelle attività stava diminuendo. Dopo aver implementato Desktime, ora posso misurare la produttività e valutare le prestazioni di ogni membro del team senza microgestire.

9. My Hours (ideale per liberi professionisti e piccole aziende che gestiscono il tempo fatturabile)

tramite My Hours

I liberi professionisti e le piccole aziende gestiscono più clienti, progetti e tariffe di pagamento e My Hours fornisce loro la chiarezza necessaria per tenere tutto sotto controllo. A differenza dei rigidi strumenti di monitoraggio del tempo, offre un monitoraggio flessibile e personalizzabile, consentendo agli utenti di registrare le ore, impostare le tariffe di fatturazione e generare fatture.

Fa un passo in più e traduce il lavoro anche in redditività. Ottieni informazioni su quanto tempo viene dedicato a ciascuna attività, quali progetti stanno prosciugando le risorse e se il prezzo è in linea con il lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità di My Hours

Monitoraggio del tempo a modo tuo con registri flessibili e modificabili e timer manuali o automatici

Imposta e monitora i budget in ore fatturabili, costi o tariffe fisse per progetto per evitare sforamenti

Analizza la redditività confrontando i costi della manodopera, le tariffe dei clienti e le spese in tempo reale dei progetti

Proteggi la dignità del tuo team con funzionalità/funzioni senza sorveglianza come il monitoraggio dello schermo

Limiti di My Hours

Le funzionalità/funzioni di budgeting e gestione del tempo potrebbero offrire maggiori automazioni

Il piano Free è limitato a cinque utenti, il che lo rende meno ideale per team in crescita

Prezzi My Hours

Free Forever

Pro: 9 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di My Hours

G2: 4. 6/5 (più di 200 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (più di 900 recensioni)

🧠 Ricorda: ogni distrazione ti costa 23 minuti di concentrazione. Lo strumento di monitoraggio del tempo giusto ti tiene concentrato, senza bisogno di ripetere la produttività!

10. TimeCamp (il migliore per il monitoraggio automatico del tempo con screenshot)

tramite TimeCamp

Dimentica il monitoraggio manuale: TimeCamp registra in background le ore di lavoro, le app e i siti web. Gli screenshot automatici e il monitoraggio delle presenze forniscono una chiara visibilità della produttività, mantenendo la privacy dei dipendenti.

Per i team finanziari e delle risorse umane, TimeCamp semplifica il monitoraggio delle buste paga, della fatturazione e del tempo fatturabile con report generati automaticamente. Che si tratti di gestire liberi professionisti, team sul campo o personale in ufficio, trasforma il tempo monitorato in informazioni basate sui dati che migliorano l'efficienza e la responsabilità.

Le migliori funzionalità di TimeCamp

Automazione del monitoraggio delle ore di lavoro con registrazione delle attività in tempo reale su app e siti web

Cattura prove visive del lavoro con il monitoraggio degli screenshot incentrato sulla privacy

Eliminare gli errori relativi alle buste paga grazie a calcoli automatizzati per le ore di lavoro, gli straordinari e le ferie

Ottieni informazioni approfondite con report personalizzati, tabelle orarie e analisi dell'efficienza

Limiti di TimeCamp

Non dispone di monitoraggio in tempo reale dei dipendenti, il che lo rende meno adatto alla supervisione dettagliata della forza lavoro

Funzionalità avanzate di reportistica e fatturazione richiedono un piano a pagamento

Prezzi TimeCamp

Free Forever

Starter: $3,99/mese

Premium: 4,99 $/mese

Ultimate: $7,99/mese

Enterprise: 11,99 $/mese

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

G2: 4. 7/5 (più di 300 recensioni)

Capterra: 4. 9/5 (più di 1.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TimeCamp

Uno strumento molto utile che registra accuratamente tutto ciò che fai sul tuo computer quando sei connesso. Mi permette di vedere con sicurezza cosa ho fatto in qualsiasi momento della giornata e di utilizzarlo per compilare tabelle orarie e registri giornalieri in modo più dettagliato.

Uno strumento molto utile che registra accuratamente tutto ciò che fai sul tuo computer quando sei connesso. Mi permette di vedere con sicurezza cosa ho fatto in qualsiasi momento della giornata e di utilizzarlo per compilare tabelle orarie e registri giornalieri in modo più dettagliato.

11. Jibble (il miglior strumento di monitoraggio del tempo gratis con riconoscimento facciale)

tramite Jibble

Per le aziende che si affidano a un monitoraggio accurato delle presenze e a una forza lavoro mobile, Jibble porta il monitoraggio del tempo oltre la timbratura manuale. Il riconoscimento facciale avanzato e il monitoraggio GPS garantiscono ai dipendenti di timbrare in entrata e in uscita in sicurezza, eliminando le timbrature di gruppo e il furto di tempo.

Jibble non si limita a registrare le ore, ma aiuta a identificare le tendenze di presenza, ridurre l'assenteismo e ottimizzare la programmazione dei turni. Che si tratti di supervisionare team di vendita sul campo, personale sanitario o dipendenti su turni, fornisce informazioni in tempo reale per una migliore pianificazione della forza lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni

Monitoraggio del lavoro basato su progetti, assegnando ore a specifiche attività per una fatturazione e un budget accurati

Automatizza i calcoli delle buste paga con ore di lavoro preimpostate, straordinari e detrazioni per le pause

Aumenta la produttività dei dipendenti con l'analisi della forza lavoro e il monitoraggio approfondito delle attività

Si integra con le piattaforme di gestione delle paghe, fatturazione e risorse umane come QuickBooks, Xero e Zapier

Limiti del jibble

Il piano Free ha una reportistica avanzata e personalizzata limitata

Mancano funzionalità/funzioni avanzate di project management e collaborazione nelle attività

Prezzi indicativi

Free Forever

Premium : 4,99 $ al mese per utente

Ultimate : 9,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jibble

G2 : 4. 8/5 (80+ recensioni)

Capterra: 4. 9/5 (più di 1.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jibble

Jibble ha reso il timbratura in entrata e in uscita senza soluzione di continuità tramite cellulare, desktop o tablet. Perfetto sia per i team remoti che per quelli in loco. Jibble monitora il tempo speso su progetti specifici, aiutando con approfondimenti sulla produttività e una fatturazione accurata.

Jibble ha reso il timbratura in entrata e in uscita senza soluzione di continuità tramite cellulare, desktop o tablet. Perfetto sia per i team remoti che per quelli in loco. Jibble monitora il tempo speso su progetti specifici, aiutando con approfondimenti sulla produttività e una fatturazione accurata.

Menzioni speciali Se stai cercando app di monitoraggio del tempo più di nicchia per i tuoi casi d'uso unici, considera anche: Puntuale: Monitoraggio del tempo basato su IA senza timer. Registra automaticamente il lavoro in background, categorizza le attività e genera tabelle orarie accurate

*paymo: uno strumento versatile per la gestione del lavoro che combina monitoraggio del tempo, fatturazione e pianificazione del progetto. Ideale per le piccole aziende che si destreggiano tra più client

RescueTime: uno strumento automatico di monitoraggio del tempo e di produttività che ti aiuta a concentrarti. Identifica le distrazioni, blocca le app improduttive e recupera il tuo tempo

➡️ Per saperne di più: Come ottimizzare l'efficienza con la reportistica del monitoraggio del tempo

Fai in modo che ogni secondo conti con ClickUp

🔎 Lo sapevi? Solo il 23% dei dipendenti si sente coinvolto nel lavoro! Nel frattempo, il disimpegno costa alle aziende 8,9 trilioni di dollari in perdita di produttività, il 9% del PIL globale!

Ecco perché la gestione del tempo non si limita alla registrazione delle ore, ma consiste nel creare slancio. Con gli strumenti giusti, si trasforma in un modo efficace per ottimizzare i flussi di lavoro, aumentare la produttività e il coinvolgimento dei dipendenti e favorire un progresso significativo.

Il software di monitoraggio del tempo con screenshot di cui sopra sono tutti strumenti efficaci per aiutare i team a rimanere responsabili e concentrati. Tuttavia, ClickUp va oltre il semplice monitoraggio del tempo offrendo una piattaforma completa con project management integrato, automazione delle attività e dashboard personalizzabili, il tutto progettato per semplificare i processi e migliorare la collaborazione del team.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti a ClickUp e prendi il controllo del tuo tempo, dei tuoi progetti e della tua produttività, tutto in un unico posto! 📈