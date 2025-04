11 modelli di fattura commerciale gratis per semplificare la fatturazione

Come imprenditore o libero professionista, la fatturazione può sembrare una seccatura, un'attività che si frappone tra voi e i frutti economici del vostro lavoro. Tuttavia, il giusto modello di fattura commerciale può semplificare questo processo, farvi risparmiare tempo e darvi un aspetto più professionale.

In questo articolo abbiamo analizzato 11 modelli di fattura commerciale che vi aiuteranno a prendere in mano la vostra fatturazione, in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta davvero: la crescita della vostra azienda. 💪

Cosa sono i modelli di fattura commerciale?

Un modello di fattura commerciale è un documento pronto all'uso che rende la fatturazione facile e veloce per le aziende. Include tutti i dettagli chiave di cui avete bisogno per fatturare a un client come i dati del venditore e dell'acquirente, il numero della fattura, le date di fatturazione e di scadenza.

Inoltre, troverete l'elenco dei prodotti o dei servizi venduti con le descrizioni, le quantità, i prezzi unitari e i totali. Molti layout includono le tasse applicabili, l'importo finale dovuto e le condizioni di pagamento.

esempio: Un modello di fattura di sottoscrizione è perfetto per le aziende che offrono iscrizioni a software o servizi di streaming multimediale. Invece di elencare i singoli prodotti o i servizi una tantum, questa fattura illustra i dettagli della sottoscrizione, come il tipo di piano, la durata dell'abbonamento ed eventuali funzionalità/funzioni aggiuntive.

Pro Tip: Se la fattura è relativa a merci, è utile tenere traccia di ciò che è stato effettivamente ricevuto dall'acquirente. A Nota sulla merce ricevuta è un ottimo strumento per far coincidere la fattura commerciale con gli elementi fisicamente ricevuti.

Cosa rende un buon modello di fattura commerciale?

Un modello di fattura efficace imposta un'esperienza di fatturazione professionale, assicurando che il vostro richiesta di pagamento è chiarissimo. Ecco cosa cercare:

Informazioni complete e chiare : Scegliete un modello che includa tutti i dettagli chiave, dalle informazioni di contatto del venditore e dell'acquirente al numero e alle date della fattura, in modo che i client possano facilmente verificare ed elaborare il pagamento

: Scegliete un modello che includa tutti i dettagli chiave, dalle informazioni di contatto del venditore e dell'acquirente al numero e alle date della fattura, in modo che i client possano facilmente verificare ed elaborare il pagamento Elementi dettagliati : Cercate un modello che includa unstruttura di ripartizione dei costi di beni o servizi con descrizioni, quantità, prezzi unitari e totali, per dare ai client piena visibilità su ogni spesa

: Cercate un modello che includa unstruttura di ripartizione dei costi di beni o servizi con descrizioni, quantità, prezzi unitari e totali, per dare ai client piena visibilità su ogni spesa Definizione dei termini di pagamento : Scegliete un modello che specifichi le date di scadenza, i metodi/modalità di pagamento accettati e le eventuali spese di mora applicabili, impostando in modo chiaro le aspettative

: Scegliete un modello che specifichi le date di scadenza, i metodi/modalità di pagamento accettati e le eventuali spese di mora applicabili, impostando in modo chiaro le aspettative Campi fiscali e di spedizione : Selezionare un modello con spazi per le aliquote fiscali, le spese di spedizione o le informazioni doganali, soprattutto se si ha a che fare con clienti internazionali o se si hanno esigenze specifiche di conformità

: Selezionare un modello con spazi per le aliquote fiscali, le spese di spedizione o le informazioni doganali, soprattutto se si ha a che fare con clienti internazionali o se si hanno esigenze specifiche di conformità Layout professionale : Utilizzate un modello con un design organizzato e visivamente accattivante, che sia facile da leggere e rifletta la vostra professionalità

: Utilizzate un modello con un design organizzato e visivamente accattivante, che sia facile da leggere e rifletta la vostra professionalità Layout personalizzabile: Optate per un modello che consenta aggiornamenti rapidi, in modo da poterlo adattare a transazioni diverse e catturare tutti i dettagli rilevanti

**Un buon modello ha le basi giuste, ma non è un problema integrare l'IA nella contabilità può portare avanti la fatturazione automatizzando la voce dei dati, segnalando errori e generando informazioni finanziarie.

11 Modelli di fatture commerciali gratis

Esistono diversi strumenti che vi aiutano a creare una fattura, ma inviarla è solo il primo passaggio. Per essere pagati in modo efficace, è necessario monitorare le fatture e seguirle quando necessario.

Ma ancora una volta, la fatturazione è una parte del quadro generale. Per far crescere la vostra azienda, dovete esaminare parallelamente gli ordini in arrivo e l'inventario esistente. La gestione di tutti questi processi attraverso strumenti diversi può diventare rapidamente un problema logistico.

Entrare ClickUp questa piattaforma di project management all-in-one può semplificare i flussi di lavoro, compresi quelli relativi alla fatturazione. Funge anche da strumento per la gestione dei progetti software di gestione degli ordini che vi aiuta a monitorare le opportunità di vendita in arrivo e ad assicurarvi di avere scorte sufficienti per soddisfarle.

L'area di lavoro di ClickUp presenta funzionalità di automazione integrata per promemoria di pagamenti scaduti e integrazioni con strumenti CRM o modelli di contabilità generale che aiuta a mantenere registri finanziari accurati e aggiornati. È inoltre dotato di un assistente IA in grado di generare informazioni utili per tenere sotto controllo il flusso di fatturazione.

Detto questo, se le vostre esigenze sono più semplici, ci sono molti modelli offline per iniziare. Sia che abbiate bisogno di una suite ricca di funzionalità/funzione o di un formato semplice, abbiamo raccolto i nostri modelli preferiti per aiutarvi a trovare quello che fa per voi.

1. Modello di fattura ClickUp

Scarica questo modello

Il modello Modello di fattura ClickUp è una pagina in stile wiki adatta ai principianti che semplifica il processo di fatturazione dei prodotti o dei servizi forniti.

Il modello è completamente personalizzabile e consente di aggiungere il logo dell'azienda, i dati di contatto e le informazioni chiave della fattura, come il numero della fattura, la data di fatturazione e la data di scadenza. C'è anche uno spazio dedicato all'indirizzo del cliente e alle condizioni di pagamento da includere.

Inoltre, il layout presenta una tabella integrata con colonne predefinite per le quantità e i prezzi degli elementi. È possibile espandere facilmente le tabelle per accogliere progetti più grandi o più dettagliati.

⚡️Ideal per: I freelance che gestiscono progetti con più client e che desiderano creare fatture dettagliate e professionali

2. Modello di monitoraggio delle fatture ClickUp

Scarica questo modello

Il modello Modello di monitoraggio delle fatture ClickUp vi offre un modo flessibile per tenere sotto controllo le vostre fatture.

Nella vista Elenco del modello, è possibile aggiungere ogni fattura come attività e tenere traccia di dettagli chiave come le informazioni sul client, il tipo di pagamento e lo stato (non pagato, scaduto o pagato). Inoltre, impostando le date di scadenza per ogni fattura, saprete sempre quando è necessario un follower.

Questo modello di livello intermedio presenta anche una visualizzazione a schede, in modo da poter spostare facilmente le fatture attraverso il flusso di lavoro, mantenendo tutto organizzato in base allo stato.

Inoltre, la visualizzazione calendario consente di visualizzare le prossime date di scadenza, che possono essere modificate semplicemente trascinando le attività. Infine, la visualizzazione a calendario consente di visualizzare le fatture per client, offrendo una panoramica chiara delle scadenze nel tempo.

Con ClickUp Brain è possibile automatizzare ulteriormente il monitoraggio delle fatture, ad esempio impostando promemoria quando una fattura si avvicina alla data di scadenza o è scaduta. Lo strumento di IA può anche aiutare a semplificare le attività di follow-up, come la notifica ai membri del team o ai client interessati delle fatture in sospeso.

⚡️Ideal per: Le agenzie che desiderano monitorare le fatture di più client, le scadenze e gli stati di pagamento in un unico luogo

3. Modello di richiesta di preventivo ClickUp

Scarica questo modello Modelli di preventivo semplificano la raccolta di preventivi professionali da potenziali venditori o fornitori. E il Modello di richiesta di preventivo (RFQ) di ClickUp si spinge oltre, offrendo una pagina wiki adatta ai principianti per semplificare il processo.

Il modello include spazi per il logo, il nome e l'indirizzo dell'azienda, oltre a dettagli chiave come la data, il numero del preventivo e l'ID del cliente. È anche possibile personalizzarlo con istruzioni speciali, termini di pagamento, tasse e altri requisiti.

Il modello presenta inoltre due tabelle: una per l'organizzazione dei dettagli del fornitore, tra cui il nome del venditore, il numero dell'ordine di acquisto e i dettagli della spedizione (come il metodo, la data e il punto FOB). La seconda è per i prezzi degli elementi, che mostra le quantità, i prezzi unitari e i totali.

⚡️Ideal per: Le aziende che cercano di raccogliere e confrontare in modo efficiente i preventivi dei fornitori per garantire il miglior valore per i loro progetti

4. Modello di fattura per autotrasporti ClickUp

Scaricare questo modello

Il Modello di fattura per autotrasporti ClickUp è un layout adatto ai principianti che consente alle aziende di autotrasporti di creare e tenere traccia delle fatture per i loro servizi su una pagina wiki accessibile.

È possibile inserire facilmente i dettagli dell'azienda, insieme a informazioni essenziali come il numero della fattura e i termini di pagamento. Inoltre, il modello consente di includere il numero del viaggio, il numero del camionista e il nome dell'autista, e presenta una tabella per suddividere attività, valutazioni e totali.

Il campo "Assegni pagabili a" consente ai clienti di sapere facilmente a chi inviare il pagamento.

Se avete bisogno di chiarimenti su una valutazione, su un termine di pagamento o su qualsiasi altro dettaglio, potete usare ClickUp Chattare per ottenere risposte rapide dal vostro team, senza dover passare da una piattaforma all'altra o perdere di vista l'attività da svolgere.

⚡️Ideal per: Le aziende di monitoraggio che desiderano tenere traccia dei dettagli del viaggio, delle valutazioni dei servizi e degli stati di pagamento in un'unica pagina

5. Modello di modulo d'ordine per prodotti ClickUp

Scarica questo modello Modelli di moduli d'ordine sono fondamentali per gestire e monitorare i movimenti dei prodotti. E il Modello di modulo d'ordine per prodotti ClickUp non fa eccezione.

Questo modello, facile da usare per i principianti, include un modulo centrale per l'invio degli ordini da parte dei clienti attraverso il vostro sito web o negozio online. Il modulo cattura tutti i dettagli chiave, come la categoria del prodotto, la quantità, le informazioni sulla consegna e i metodi/modalità di pagamento, utilizzando una combinazione di campi a testo e di opzioni a discesa codificate a colori per facilitare la selezione.

Una volta inviato l'ordine, questo viene visualizzato nell'"Elenco dei nuovi ordini" del modello. Con campi personalizzati per monitorare il tipo di cliente (D2C, C2B, B2G, ecc.), il tipo di ordine (all'ingrosso o al dettaglio) e i dettagli di spedizione, è possibile visualizzare tutto a colpo d'occhio. Questo elenco include anche formule integrate per calcolare il prezzo totale e monitorare quanti giorni sono passati dall'ordine.

Per un approccio più visivo, attivate/disattivate il pannello "Stato dell'ordine", che organizza gli ordini in base al loro stato, aiutandovi a tenere sotto controllo lo stato degli ordini.

Inoltre, qualsiasi problema relativo all'ordine (come ritardi, pacchi persi o prodotti mancanti) può essere monitorato nell'elenco "Problemi dell'ordine", insieme a qualsiasi feedback o commento dei clienti.

Se gestite contratti di appalto clickUp può anche aiutarvi a monitorare i termini di questi contratti come parte del vostro processo di ordine. Questa integrazione assicura che ordini, contratti e pagamenti siano tutti allineati.

⚡️Ideal per: Aziende di e-commerce o di vendita al dettaglio che desiderano snellire il ciclo di elaborazione ed evasione degli ordini

6. Modello di ordine d'acquisto e inventario di ClickUp

Scaricare questo modello Modelli di ordini di acquisto sono essenziali per mantenere l'organizzazione quando si devono bilanciare gli ordini in arrivo con le scorte esistenti. E i Modello di ordine di acquisto e inventario di ClickUp consente di tenere tutto sotto controllo in modo semplice. È suddiviso in due sottocartelle di facile navigazione: "Inventario" e "Ordini di acquisto", entrambe con viste Elenco e Bacheca per adattarsi allo stile del vostro flusso di lavoro.

Nella sottocartella "Inventario" è possibile controllare rapidamente i livelli delle scorte in base allo stato, alla priorità e alle date di scadenza, in modo da sapere sempre a cosa bisogna prestare attenzione per primo.

La sottocartella 'Ordini d'acquisto' vi aiuta a saper seguire i vostri ordini organizzandoli, dandogli priorità e monitorandoli in modo intuitivo.

Per avere un controllo ancora maggiore, è possibile integrare una strumento software di analisi degli acquisti per monitorare le tendenze, le spese e i modelli di inventario.

⚡️Ideal per: Responsabili dei servizi di approvvigionamento in cerca di modelli di inventario per evitare scorte o sovraccarichi di magazzino

7. Modello di fattura commerciale in PDF di IncoDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/PDF-Commercial-Invoice-Template-by-IncoDocs.png Modello di fattura commerciale in PDF di IncoDocs /%img/

via IncoDocs Il Modello di fattura commerciale in PDF di IncoDocs semplifica la fatturazione organizzando tutti i dettagli importanti in un documento chiaro e conciso.

Dalle informazioni di base sulla fattura, come il numero e la data, ai dati completi di contatto del venditore e dell'acquirente, il modello tiene conto di tutti i dati chiave. Include anche informazioni specifiche sulla spedizione, come il modo di trasporto, la descrizione del prodotto e i codici HS (sistemi armonizzati), in modo che le transazioni siano ben documentate e conformi.

Con sezioni integrate per i termini di pagamento, l'assicurazione e i dettagli bancari, il layout pone le basi per transazioni senza intoppi.

⚡️Ideal per: Venditori internazionali che desiderano creare fatture chiare e conformi per facilitare lo sdoganamento e l'elaborazione dei pagamenti

8. Modello di fattura commerciale per QuickBooks

via QuickBooks Il Modello di fattura commerciale di QuickBooks è stato progettato per rendere la fatturazione fluida ed efficiente, aiutandovi ad acquisire rapidamente i dettagli essenziali come le informazioni della vostra azienda, il numero della fattura e la data di scadenza del pagamento. È perfetto per l'uso offline o se si desidera stampare la fattura in Excel, Word o PDF.

Nella sezione prodotti/servizi è possibile elencare facilmente la descrizione di ogni elemento, la quantità, la valutazione e il costo totale, per garantire la precisione della fatturazione. La sezione riepilogo/riassunto chiude il tutto con calcoli chiari per i totali parziali, gli sconti, le tasse e il saldo finale dovuto.

Avete bisogno di aggiungere un tocco personale o istruzioni extra? C'è spazio anche per questo.

$$$a per: Imprenditori o liberi professionisti che vendono prodotti fisici o offrono servizi a progetto

9. Modello di fattura commerciale di Xero

via Xero Il Modello di fattura commerciale di Xero è una soluzione di fatturazione in PDF per aziende registrate GST e non GST. Offre due versioni: una per scopi fiscali e una per fatture standard.

Entrambe le versioni includono le informazioni di contatto dell'azienda, i dettagli chiave della fattura e le informazioni sul destinatario. Nella sezione prodotti, è possibile elencare gli elementi spediti o i servizi offerti con quantità e prezzo. Il riepilogo/riassunto mostra il totale dovuto e include uno spazio per ulteriori note.

Per le aziende registrate GST, il modello calcola inoltre la GST per ogni pacchetto di consegna e visualizza l'importo totale della GST, garantendo la conformità alle normative fiscali.

⚡️Ideal per: startup registrate GST che hanno bisogno di gestire i calcoli fiscali e di emettere fatture conformi

10. Modello di fattura commerciale internazionale by Invoice Simple

via Fattura semplice Il Modello di fattura commerciale internazionale by Invoice Simple è perfetto per le aziende che desiderano semplificare la fatturazione globale rimanendo conformi e precisi.

Questo modello garantisce la copertura di tutto il necessario, dai dettagli di fatturazione come numeri e date ai punti più fini come le descrizioni dei prodotti, le quantità e i prezzi.

Inoltre, è possibile applicare facilmente tasse, sconti e spese di spedizione, assicurando un processo senza intoppi sia che si tratti di clienti nazionali che internazionali.

⚡️Ideal per: le aziende di importazione che hanno bisogno di un modo semplice e conforme per generare fatture per transazioni globali

11. Modello di fattura commerciale vuota di Flexport

via Flexport Il Modello di fattura commerciale vuota di Flexport è ideale per le aziende che gestiscono la fatturazione internazionale.

Inizia con i dati di base della fatturazione, come il numero e la data della fattura, seguiti da sezioni per le informazioni sul fornitore e sull'importatore, compresi i nomi e gli indirizzi delle società.

La sezione dei prodotti include dettagli chiave come numeri d'ordine, SKU, quantità, prezzi unitari e valori totali , facilitando il monitoraggio e il calcolo dei costi.

Per garantire la conformità doganale, il modello include anche il contenuto dei materiali e il paese di origine per ogni elemento. Infine, la sezione riepilogo/riassunto mostra il valore totale della merce in dollari USA, assicurando che tutto sia organizzato e conforme alle normative sul commercio internazionale.

⚡️Ideal per: Business della produzione o della distribuzione all'ingrosso che esportano merci a livello internazionale

Accelera i tuoi pagamenti con i modelli di fattura commerciale di ClickUp

I modelli di fattura tradizionali sono ottimi per elencare gli importi da pagare, ma la fatturazione è solo metà della battaglia. La ricezione del pagamento è il momento in cui l'affare si chiude. Ed è qui che ClickUp può semplificarvi la vita.

Con i modelli di fatture commerciali di ClickUp, non vi fermate all'invio delle fatture, ma le tracciate e le gestite tutte in un unico posto. Inoltre, potete passare dagli elenchi comprimibili alle tavole Kanban per vedere gli ordini in arrivo, tenere traccia dei livelli di inventario e monitorare i problemi degli ordini, il tutto in un'unica finestra.

Dovete inviare una promemoria per il pagamento? Automatizzate i follower. Volete sincronizzare i dati delle fatture con il vostro CRM o con gli strumenti di project management? Da fare.

E la parte migliore? Questi modelli non costano nulla. Iscrivetevi gratis su ClickUp e prendete il controllo della vostra fatturazione: tracciate, gestite e fatevi pagare più velocemente.