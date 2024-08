le 10 migliori app per la produttività dei freelance nel 2024

Se da un lato essere un freelance significa godere di una certa flessibilità nel lavoro, dall'altro comporta delle preoccupazioni: gestire più scadenze, monitorare più progetti contemporaneamente e trovare un po' di tempo per se stessi.

Le app per la gestione della produttività possono essere un ottimo investimento. Vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi di produttività automatizzando diverse attività piccole o banali, aiutandovi a evitare il burnout.

Che siate agli inizi o professionisti esperti, gli strumenti di produttività giusti possono fare la differenza.

Ma quali scegliere? Questo articolo vi aiuterà a trovare la giusta app per la produttività che cambierà per sempre il vostro modo di lavorare come freelance. 🧑‍💻

**Cosa cercare nelle app per la produttività dei freelance?

Gli strumenti di project management possono aiutarvi a gestire meglio il lavoro e a semplificarvi la vita. Tuttavia, trovare lo strumento perfetto strumento di produttività può confondere. 😣

Per semplificare il processo decisionale, considerate questi elementi essenziali quando cercate uno strumento veramente trasformativo:

Capacità di monitoraggio del tempo: Lo strumento deve avere una capacità di monitoraggio del tempo per pianificare il lavoro, impostare impostazioni e semplificare le fatture basate sul lavoro orario

Lo strumento deve avere una capacità di monitoraggio del tempo per pianificare il lavoro, impostare impostazioni e semplificare le fatture basate sul lavoro orario Compatibilità: Verificare la compatibilità con le app più importanti per la vostra azienda, come Microsoft Word, Google Documenti, ecc

Verificare la compatibilità con le app più importanti per la vostra azienda, come Microsoft Word, Google Documenti, ecc In corso: Assicuratevi che la vostra app per la produttività sia dotata di funzioni essenziali per la gestione dei progettisoftware per il project management per consentirvi di monitorare lo stato di avanzamento dei vostri progetti

Assicuratevi che la vostra app per la produttività sia dotata di funzioni essenziali per la gestione dei progettisoftware per il project management per consentirvi di monitorare lo stato di avanzamento dei vostri progetti Accessibilità mobile: Privilegiate un'app per la produttività dotata di una comoda versione mobile, in modo da potervi accedere anche quando siete in viaggio

Privilegiate un'app per la produttività dotata di una comoda versione mobile, in modo da potervi accedere anche quando siete in viaggio **Infine, assicuratevi che il costo dell'utilizzo e del mantenimento dell'applicazione giustifichi i benefici che vi offre

Considerando questi fattori e trucchi per il freelance è possibile scegliere l'app per la produttività più adatta alle proprie esigenze.

Le 10 migliori app di produttività per freelance da usare nel 2024

Ecco le 10 migliori app di project management per freelance che superano tutte le altre con le loro caratteristiche uniche produttività .

Di seguito sono elencate le funzionalità/funzione che li contraddistinguono, i modelli di prezzo e le valutazioni. 👇

1. ClickUp

ClickUp è una piattaforma versatile che migliora il project management dei freelance con visualizzazioni personalizzabili come tavole Kanban, calendari e grafici Gantt con l'aiuto di oltre 15 Visualizzazioni di ClickUp .

Unisce attività, documenti, obiettivi e comunicazioni in un'unica interfaccia, riducendo drasticamente la necessità di più app e snellendo il flusso di lavoro.

ClickUp dispone di un monitoraggio del tempo integrato e di una reportistica completa per il monitoraggio della produttività e delle ore del progetto.

L'approccio all-in-one di ClickUp aiuta a destreggiarsi tra i vari progetti, consentendo un'organizzazione e un project management senza soluzione di continuità

ClickUp consente anche di gestire la pipeline, creare dashboard personalizzati e aggiungere collaboratori all'area di lavoro per aiutarvi a lavorare meglio in multitasking.

Strumenti utili come Visualizzazione del calendario semplifica la gestione delle scadenze grazie alla funzione drag-and-drop. IA aumenta la produttività aiutando a generare idee e a gestire le attività.

ClickUp Brain per recuperare informazioni, creare e modificare le note

💡 Pro tip: Leverage Modelli per freelance di ClickUp e I modelli di ClickUp per il lavoro da fare per un'assistenza immediata su contratti, fatturazione, design grafico, definizione delle priorità delle attività, organizzazione dei progetti e monitoraggio visivo dello stato di avanzamento tramite schede Kanban o grafici Gantt.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-106.png Il modello Work To Do di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a monitorare tutti i vostri lavori.

https://app.clickup.com/signup?modello=t-182201658&\_gl=1\*19m4sko\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWVlnOHdCUUtS2czMkZNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Scaricare questo modello /$$$cta/

Con il modello Da fare di ClickUp:

Date facilmente la priorità alle attività in base all'importanza, al lavoro richiesto o all'urgenza

Organizzate i progetti in elenchi ordinati con attività secondarie e date di scadenza

Tenete d'occhio lo stato di avanzamento con comode tavole Kanban o grafici Gantt

Sia che voliate da soli o che facciate parte di un grande team, questo modello è il vostro biglietto da visita per rimanere organizzati e aumentare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Attività di ClickUp: Monitoraggio facile dello stato di ogni attività per assicurare un completamento tempestivo e l'allineamento del team conAttività di ClickUp *ClickUp Documenti: Collaborate in tempo reale su documenti cloud-based per i dettagli dell'azienda e del progetto con l'aiuto di /href/ ClickUp TaskClickUp Documenti *ClickUp Obiettivi: Monitoraggio efficace delle metriche aziendali e dei risultati ottenuti

Monitoraggio facile dello stato di ogni attività per assicurare un completamento tempestivo e l'allineamento del team conAttività di ClickUp *ClickUp Documenti: Collaborate in tempo reale su documenti cloud-based per i dettagli dell'azienda e del progetto con l'aiuto di /href/ ClickUp TaskClickUp Documenti *ClickUp Obiettivi: Monitoraggio efficace delle metriche aziendali e dei risultati ottenuti Mappe mentali di ClickUp: Sviluppare e visualizzare le idee con mappe mentali personalizzate o basate sulle attività

Sviluppare e visualizzare le idee con mappe mentali personalizzate o basate sulle attività Priorità: Categorizzare le attività in base all'urgenza per aiutarvi a concentrarvi sulle cose giuste

Categorizzare le attività in base all'urgenza per aiutarvi a concentrarvi sulle cose giuste App per dispositivi mobili: Gestione di attività e note ovunque con le app per iOS e Android

Gestione di attività e note ovunque con le app per iOS e Android ClickUp Brain: Automazione delle attività, riepilogare/riassumere le note e impostare promemoria grazie all'IA

Limiti di ClickUp:

Sebbene ClickUp presenti una curva di apprendimento, dedicare del tempo a comprendere le sue funzioni fin dall'inizio facilita un flusso di lavoro più fluido ed efficiente nel lungo periodo

Prezzi di ClickUp:

Free Forever: Per sempre

Per sempre Unlimited: $7/membro/mese

$7/membro/mese Business: $12/membro/mese

$12/membro/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $5 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Google Keep

Via Google Keep Perfetto per la produttività personale, Google Keep ottimizza il processo creativo consentendo di catturare pensieri, immagini e audio in movimento.

Centralizza tutte le idee e le attività in un'unica posizione accessibile e si sincronizza tra i vari dispositivi per non perdere mai le intuizioni essenziali o dimenticare le attività.

Offre promemoria basati sul tempo per tenere sotto controllo le attività di priorità. Grazie al suo intuitivo sistema di filtraggio, è possibile trovare rapidamente note specifiche in base a codici colore, immagini o promemoria, migliorando la capacità di organizzare ed eseguire progetti freelance in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Keep:

Accesso, creazione e modifica delle note in movimento dal computer, dal telefono o dal tablet, anche senza connessione a Internet

Collaborazione in tempo reale, mentre le note vengono spuntate per essere viste da tutti

Filtrare le note in base ai colori, all'audio e alle immagini per ordinare le attività rapidamente

Rimanete fedeli al vostroetica del lavoro epiano di produttività con promemoria basati sul tempo

Integrazione perfetta con altri servizi Google come Documenti, Fogli e Slides per una suite di produttività unificata

Utilizzate le note vocali per prendere rapidamente appunti o promemoria in viaggio

Elementi fissati sulle note più importanti per un facile accesso

Utilizzare promemoria basati sulla posizione per le attività che devono essere terminate in luoghi specifici

Limiti di Google Keep:

Opzioni di formattazione limitate per la strutturazione dettagliata delle note

Organizzazione di base delle note senza cartelle o quaderni gerarchici

Le funzionalità/funzione potrebbero essere troppo basilari per gli utenti che cercano estese funzionalità di project management

Prezzi di Google Keep:

Free: per sempre

Valutazioni e recensioni di Google Keep:

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (170+ recensioni)

3. Revolancer

Via Rivoluzionario Revolancer (attualmente in fase di aggiornamento) è una piattaforma progettata esplicitamente per i freelance per connettersi, collaborare ed espandere la propria base di client. Offre l'opportunità di scoprire lavori di alto livello in linea con le proprie competenze ed esperienze.

L'esclusivo modello di scambio della piattaforma consente ai freelance di esternalizzare le attività tra loro, favorendo una comunità collaborativa.

Questo sistema migliora l'efficienza del flusso di lavoro e aiuta a costruire una rete di professionisti affidabili, rendendolo uno strumento prezioso per i freelance che cercano di far crescere la propria azienda e di diversificare i propri servizi.

Le migliori funzionalità/funzione di Rivolancer:

Trovare nuovi lavori e riunirsi con altri freelance su questo mercato

Scambio di servizi per consentire la collaborazione con altri freelance

Accesso alle opportunità di costruzione del portfolio all'interno della piattaforma

Profili personalizzabili per mettere in mostra il proprio lavoro e attirare potenziali client

Filtri di ricerca avanzati per trovare rapidamente progetti adatti alle vostre competenze

Forum della comunità per la condivisione di suggerimenti, consigli e networking con i colleghi

Limiti di Rivoluzione:

Non c'è la possibilità di creare un modello di proposta da inviare ai potenziali client

L'interfaccia e l'esperienza dell'utente possono variare, e alcuni la trovano meno intuitiva

Le recensioni e i sistemi di valutazione sono ancora in evoluzione, il che può avere un impatto sulla fiducia dei nuovi utenti

Prezzi di Rivolancer:

Free: per sempre

Valutazione Rivoluzionari:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Grammatica

Via Grammaticalmente Grammarly è uno strumento rinomato per aggiungere finezza a ogni parola scritta. Sia che stiate lavorando a un progetto critico o che stiate comunicando regolarmente con i vostri client, Grammarly vi aiuta a produrre lavori precisi e privi di errori ogni volta.

Grazie alla tonalità e ai suggerimenti dell'IA, Grammarly assicura che non siate bloccati, scorretti o poco sicuri della vostra scrittura. È inoltre possibile integrare Grammarly con Gmail, Microsoft Word e Documenti Google.

Le migliori funzionalità/funzione di Grammarly:

Scrivere gratis senza errori grazie alle correzioni in tempo reale

Migliora la chiarezza e il tono delle comunicazioni con la riformulazione delle frasi e la guida ai toni

Lavora con Gmail, Microsoft Word e Google Documenti

Garantisce una voce uniforme del marchio con il modulo Enterprise

Limiti di Grammarly:

Grammarly a volte non capisce l'intento di chi scrive e fornisce suggerimenti non pertinenti

Gli utenti devono modificare tutti gli errori manualmente

Prezzo di Grammarly:

Free: Per sempre

Per sempre Premium: $30/mese

$30/mese Business: $25/mese

Valutazioni e recensioni Grammarly:

G2: 4.7/5 (8.400+ recensioni)

4.7/5 (8.400+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (7.000+ recensioni)

5. Todoist

Via Todoist Todoist organizza i flussi di lavoro con elenchi strutturati di cose da fare e l'ordinamento automatico delle attività, migliorando la chiarezza e la produttività. Supporta la collaborazione in sicurezza e offre un'estensione per il browser per aggiungere collegamenti o gestire progetti.

La funzionalità/funzione client aiuta a stabilire le priorità delle attività, rendendo Todoist ideale per la gestione di attività semplici e complesse.

Si tratta di un'applicazione software di gestione delle attività di cui ci si può fidare, indipendentemente da quanto siano semplici o complesse le attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist:

Creare, organizzare e dare priorità alle attività con facilità

Raggruppamento delle attività in progetti per una migliore supervisione

Suddividere le attività in parti più piccole e gestibili e impostare le dipendenze

Impostazione di promemoria per le scadenze e ricezione di notifiche per rimanere in carreggiata

Programmare attività da ripetere a intervalli regolari

Condivisione di attività e progetti con altre persone per un lavoro collaborativo

Connessione di Todoist con altre app come Google Calendar, Slack e altre ancora

Personalizzate la vostra esperienza con temi, filtri ed etichette

Limiti di Todoist:

Alcuni utenti trovano l'interfaccia opprimente a causa delle numerose opzioni

Mancanza di contenuti tutorial approfonditi per i nuovi utenti

La personalizzazione e le funzionalità/funzione avanzate richiedono una curva di apprendimento

Nessun monitoraggio del tempo incorporato per attività o progetti

Prezzi di Todoist:

Beginner: Free

Free Pro: $5/mese

$5/mese Business: $8/membro/mese

Valutazione e recensioni di Todoist:

G2: 4.4/5 (700+ recensioni)

4.4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.000+ recensioni)

6. Harvest

Via Harvest Harvest offre una soluzione completa per coprire tutte le esigenze di un libero professionista, dalla gestione delle finanze alla gestione dei progetti con un'interfaccia intuitiva.

Semplifica il monitoraggio del tempo per le attività, offrendo reportistica e analisi per conoscere le ore di lavoro e le approvazioni dei progetti. Le sue funzionalità/funzione complete di fatturazione semplificano anche il processo di pagamento.

Infine, è possibile integrare Harvest con oltre 50 strumenti come Asana, Trello, Slack, Slack e altri. Queste funzionalità/funzione fanno di Harvest il software preferito dai freelance di tutti i settori industriali.

Le migliori funzionalità/funzione di Harvest:

Rimanere al passo con i traguardi con una funzionalità/funzione di monitoraggio

Raccogliere reportistici e analitici dettagliati per ottenere informazioni preziose sul vostro lavoro

Fatturazione e pagamenti senza soluzione di continuità per garantire un processo di fatturazione rapido e senza problemi, grazie alle integrazioni con PayPal, Stripe e QuickBooks

Semplificare il flusso di lavoro con oltre 50 integrazioni senza soluzione di continuità

Limiti di Harvest:

La funzionalità di monitoraggio del tempo, pur essendo robusta, può richiedere una curva di apprendimento per i nuovi utenti per utilizzarne appieno le capacità

L'integrazione con altri strumenti è disponibile, ma potrebbe non coprire tutte le applicazioni necessarie per i flussi di lavoro di alcuni utenti

Prezzo di Harvest:

Harvest: Gratis

Gratis Harvest Pro: $10,80/membro/mese con fatturazione annuale (versione di prova gratuita di 30 giorni)

Valutazione di Harvest e recensioni:

G2: 4.3/5 (700+ recensioni)

4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

7. Bonsai

Via Bonsai Bonsai racchiude la gestione dei client, dei progetti e delle finanze in un'unica potente applicazione di project management.

Offre un intervallo di funzionalità, tra cui proposte, contratti, pianificazione, monitoraggio del tempo, fatturazione, reportistica, ecc.

Ora è possibile consegnare i progetti in tempo e monitorare il budget. Sono disponibili anche modelli per i freelance, per aiutarvi a dare il via all'organizzazione dei progetti senza perdere tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Bonsai:

Accesso a un robusto monitoraggio del tempo con fogli di presenza integrati con uno strumento di project management visuale

Creare proposte facili da usare per aggiudicarsi progetti con pacchetti personalizzati e presentazione delle competenze

Consentire ai client di conoscere i vostri orari liberi e quelli occupati con una funzionalità/funzione integrata di programmazione

Raccogliere informazioni sui clienti con moduli personalizzati e centralizzare le informazioni

Limiti del bonsai:

È rilevante per i singoli lavoratori e non per l'assegnazione di attività in team e aziende

Funzionalità/funzione limitata dell'applicazione mobile

Prezzo di Bonsai:

Starter: $21/mese

$21/mese Professionale: $32/mese

$32/mese Business: $66/mese

Valutazione dei bonsai e recensioni:

G2: 4.4/5 (90+ recensioni)

4.4/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

8. Calendly

Via Calendly Calendly migliora la programmazione con funzionalità/funzione automatizzate, promemoria personalizzati e flussi di lavoro di follow-up per incrementare la chiusura degli affari.

Si integra con i principali team come Microsoft Teams e Salesforce, migliorando la trasparenza grazie alla condivisione delle disponibilità in tempo reale.

Gli utenti segnalano un aumento del 26% delle prenotazioni sul sito web e un notevole incremento del 360% delle chiamate ai partner, rendendo Calendly uno strumento prezioso per ottenere un vantaggio competitivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly:

Pianifica facilmente le riunioni tra i vari canali ed elimina le email di risposta

Integrazione semplice di Calendly con numerose applicazioni come Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Outlook, LinkedIn, Paypal, ecc

Automazioni di attività che richiedono tempo come l'invio di email di promemoria e follower

Raccogliere facilmente i pagamenti con le integrazioni rapide di Stripe e PayPal

Limiti di Calendly:

Da fare: non consente la personalizzazione del tema del marchio o l'aggiunta di un logo alle interfacce di pianificazione

Limitate opzioni di integrazione con alcuni strumenti CRM e di project management

Nessuna videoconferenza incorporata; si affida a integrazioni di terze parti

Prezzi di Calendly:

Free: Per sempre

Per sempre Standard: $10/membro/mese

$10/membro/mese Teams: $16/membro/mese

$16/membro/mese Azienda: A partire da $15k/anno

Valutazione e recensioni di Calendly:

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

9. Notion

Via Notion Notion è un'area di lavoro alimentata dall'IA che aiuta a convertire i pensieri in azioni attraverso la scrittura, il piano e l'organizzazione.

Funziona bene con Documenti, Wiki, Progetti e Calendario per ridurre i costi e integrare tutte le funzioni necessarie per la vostra attività di freelance.

Supporta diverse attività, tra cui ingegneria e marketing, e offre modelli per le note delle riunioni, le roadmap dei prodotti e altro ancora, semplificando notevolmente la pianificazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion:

Filtrare, ordinare e visualizzare le attività nel modo desiderato con visualizzazioni distinte

Creare etichette personalizzate, tracce e titolari per tenere tutti informati sulle attività

Semplificare il lavoro con una funzionalità di trascinamento e rilascio per organizzare gli elementi

Limiti di movimento:

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Le prestazioni possono essere inferiori con database più grandi o configurazioni complesse

Funzionalità offline limitate rispetto alla concorrenza

Le opzioni di integrazione nativa sono limitate e richiedono soluzioni alternative o strumenti esterni

Prezzi di Notion:

Free: per sempre

per sempre Plus: $8/membro/mese con fatturazione annuale

$8/membro/mese con fatturazione annuale Business: $15/membro/mese con fatturazione annuale

$15/membro/mese con fatturazione annuale Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazione e recensioni di Notion:

G2: 4.7/5 (5.000+ recensioni)

4.7/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

10. Loom

Via Loom Rinomato strumento per l'invio di messaggi video alimentati dall'IA, Loom aiuta a ospitare riunioni asincrone con i vostri client.

Loom è ideale per i freelance con fuso orario diverso, in quanto consente di comunicare in modo eccellente attraverso messaggi video facili da registrare e da condividere.

Offre funzionalità di modifica dei video e si integra con strumenti come l'area di lavoro di Google e Slack, consentendo un'integrazione perfetta e una maggiore collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Loom:

Collaborazione con client, team e appaltatori tramite video

Mantenere tutti i dati al sicuro con la sicurezza di livello aziendale

Registrazione rapida e semplice delle schermate per esercitazioni, presentazioni e feedback

Condivisione immediata con un collegato, eliminando la necessità di trasferire file di grandi dimensioni

Disegnare ed evidenziare sullo schermo durante le registrazioni per sottolineare i punti chiave

Limiti di spazio:

Gli utenti hanno segnalato che il video e l'audio potrebbero non essere sempre sincronizzati

Nessuna modalità offline, che richiede una connessione a Internet per essere utilizzata

L'interfaccia utente può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Nessuna funzionalità di live streaming per la condivisione in tempo reale

Prezzi Loom:

Starter: Free

Free Business: $12,50/autore/mese (fatturati annualmente)

$12,50/autore/mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazione e recensioni di Loom:

G2: 4,7/5 (1.800+ recensioni)

4,7/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

Migliorare l'efficienza con le app per la produttività

Quando si è freelance, è necessario prestare attenzione a molti aspetti del lavoro, tra cui gestire bene il lavoro e i client, monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e assicurarsi di raggiungere gli obiettivi.

Queste applicazioni rispondono a diversi aspetti della vostra vita e del vostro lavoro. Garantiscono che la gestione diventi più semplice e veloce, con produttività e Strumenti di IA per i freelance .

Potete concentrarvi solo sulle vostre competenze, mentre queste applicazioni gestiscono attività secondarie e vi aiutano a rimanere organizzati e produttivi. Confrontate i modelli di prezzo, le funzionalità/funzione, l'affidabilità e la compatibilità di queste applicazioni per scegliere quella più adatta a voi.

ClickUp è un'applicazione che offre tutte le funzionalità/funzione necessarie in un unico posto. Vi aiuta a fissare e raggiungere gli obiettivi giusti, assicurandovi di essere in regola con tutte le attività. Iscriviti a ClickUp e dite subito addio alla seccatura di gestire i lavori da freelance.