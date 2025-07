20 modelli di calendario Canva per pianificare facilmente il 2025

Tra scadenze di lavoro, feste di compleanno, appuntamenti e quella lezione di yoga che continui a rimandare, è difficile evitare che la tua vita diventi un circo di impegni. E sfogliare tre diversi calendari Google, un'agenda mezza usata e un post-it sul frigorifero non è esattamente d'aiuto per tenere in ordine la tua vita.

Ma se esistesse un modo più semplice ed efficace per organizzare il tuo programma? Beh, esiste! Numerosi strumenti visivi offrono modelli di calendario già pronti, eleganti, pratici e incredibilmente facili da personalizzare.

Piattaforme come Canva e ClickUp sono ottimi esempi di software che ti consentiranno di partire con il piede giusto. Abbiamo elencato i migliori modelli di entrambi gli strumenti per semplificarti la pianificazione.

Cosa rende un modello di calendario Canva un buon modello?

Il tuo calendario deve essere bello? Sì, ma deve anche aiutarti a rimanere in carreggiata, evitare errori di pianificazione e permetterti di goderti il processo di pianificazione. Ecco cosa cercare in un modello valido:

Layout delle date chiaro : mostra giorni, settimane e mesi senza confusione. Cerca date in grassetto, settimane etichettate e spazio per annotare note

Formati di visualizzazione multipli : offre layout giornalieri e mensili e supporta : offre layout giornalieri e mensili e supporta la modifica dell'orientamento delle pagine per diversi stili di pianificazione

Sezioni personalizzabili : ti consentono di aggiungere categorie personali. Caselle di testo modificabili, etichette con codici colore e icone aiutano a riflettere la tua routine quotidiana

Monitoraggio delle attività e degli obiettivi : include spazio per le cose da fare ogni giorno e gli obiettivi mensili. Una lista di controllo o un tracker delle abitudini ti aiuta a rimanere responsabile

Distrazioni minime : equilibrio tra semplicità e appeal visivo. Un layout pulito ti permette di concentrarti su ciò che conta davvero: il tuo programma

Stampabile e condivisibile : facile da scaricare in formato PDF, JPG e altri formati senza alterare il design

Opzioni di personalizzazione: ti consentono di modificare font, colori e layout per renderlo unico e personale, non solo un altro calendario generico

Scegli un modello che si adatta al tuo piano.

👀 Lo sapevi? Gli studi dimostrano che l'uso di un calendario visivo può ridurre significativamente gli effetti dell'errore di pianificazione, ovvero la nostra tendenza a sottovalutare il tempo necessario per svolgere le attività. Stabilendo visivamente le scadenze, le persone sono più propense a pianificare in modo realistico e a rispettare i programmi.

20 modelli di calendario Canva per pianificare al meglio

Stai cercando i modelli giusti per le tue esigenze personali e professionali? La tua ricerca finisce qui:

1. Modello di calendario mensile semplice e minimalista in bianco e nero

tramite Canva

Il modello di calendario mensile semplice e minimalista in bianco e nero di Canva offre un design pulito ed elegante, perfetto per la pianificazione mensile. Il suo layout ordinato dà priorità alla funzionalità, facilitando il monitoraggio delle date e degli appuntamenti importanti.

Usa questo modello per:

Annota attività, obiettivi e promemoria con griglie mensili

Inizia la settimana di domenica o lunedì e personalizza font, colori e layout direttamente in base alle tue preferenze

Scarica o stampa in alta risoluzione per uso fisico e digitale

🔑 Ideale per: Professionisti, studenti e minimalisti che desiderano uno strumento di pianificazione ordinato.

2. Modello di calendario mensile minimalista e colorato per social media

tramite Canva

Hai difficoltà a mantenere i tuoi post sui social media organizzati e in linea con il tuo brand? Il Calendario mensile minimalista e colorato per social media di Canva offre un layout vivace ma pulito per semplificare la pianificazione dei tuoi contenuti. Personalizzalo in base all'estetica del tuo brand e resta al passo con il tuo programma di pubblicazione.

Questo modello ti aiuta a:

Pianifica e visualizza i contenuti mensili dei tuoi social media a colpo d'occhio

Personalizza colori, font e layout in base all'identità del tuo brand

Elenca i tipi di contenuti e i canali a cui dare priorità nel mese

🔑 Ideale per: Social media manager, autori di contenuti e titolari di piccole imprese.

💡 Suggerimento: Se hai difficoltà a progettare su Canva, aggiorna la versione iOS del tuo telefono. Canva consiglia di utilizzare un dispositivo con iOS 13 o versioni successive per ottenere prestazioni ottimali. Ma se progettare in movimento ti sembra ancora complicato su Canva, non sei il solo: le funzionalità mobili possono essere limitate. Per una pianificazione più fluida e aggiornamenti delle attività in tempo reale, prova l'app mobile di ClickUp, progettata per garantire la produttività su tutti i dispositivi.

3. Modello di calendario personale marrone e crema

tramite Canva

Se stai cercando un calendario che unisca funzionalità e un'estetica naturale, il Calendario personale marrone e crema ti conquisterà. Ha un design minimalista con toni neutri e un layout pulito. È versatile sia per uso professionale che personale.

Puoi:

Accedi al tuo design esistente tramite un layout a griglia mensile con ampio spazio per note e appuntamenti

Personalizza font, colori e layout direttamente in Canva in base al tuo stile personale

Aggiungi promemoria personali, obiettivi o cose da fare direttamente in ogni casella della data per rimanere in carreggiata durante tutto il mese

🔑 Ideale per: Persone che cercano un calendario elegante e funzionale per organizzare il proprio mese.

4. Modello di calendario settimanale per contenuti social media in stile estetico marrone

tramite Canva

Pianificare i tuoi contenuti settimanalmente ti aiuta a rimanere coerente, ridurre lo stress dell'ultimo minuto e allineare i tuoi post con obiettivi più ampi. Il Calendario settimanale dei contenuti per social media in stile Brown Aesthetic rende questo processo facile e visivamente soddisfacente.

Con questo modello puoi:

Pianifica i post quotidiani per ogni piattaforma in una chiara visualizzazione settimanale

Evidenzia promozioni, campagne e obiettivi di coinvolgimento senza sforzo

Condividi, modifica e collabora con il tuo team direttamente in Canva per una gestione perfetta del content marketing

🔑 Ideale per: Autori di contenuti e piccoli team di marketing che desiderano pianificare i contenuti settimanali in anticipo.

💡 Suggerimento Pro: Le ricerche dimostrano che il disordine può aumentare i livelli di ansia, disturbare il sonno e ridurre la concentrazione e la produttività. Un ottimo punto di partenza per mettere ordine nella tua vita è iniziare con un calendario di pianificazione.

5. Modello di calendario mensile minimalista moderno in nero e rosso

tramite Canva

Il modello di calendario mensile minimalista moderno in nero e rosso di Canva offre un layout audace perfetto per uso personale e professionale. Ogni mese è presentato su una pagina separata, lasciando ampio spazio per note, appuntamenti e promemoria. Completamente personalizzabile in Canva, puoi facilmente regolare colori, font e layout in base alle tue preferenze.

Puoi utilizzare questo modello per:

Evidenzia il tuo programma utilizzando una combinazione di colori nero e rosso audace

Visualizza un mese alla volta con pagine singole spaziose

Aggiungi note, attività o promemoria in sezioni dedicate

🔑 Ideale per: Chiunque desideri utilizzare i propri design esistenti e continuare con un calendario audace ma minimalista per l'organizzazione domestica.

💡 Suggerimento: se riscontri problemi o funzionalità/funzioni mancanti, è possibile che tu stia utilizzando iOS 12 o versioni precedenti. Alcune funzioni di Canva, come la collaborazione in team o l'animazione, potrebbero non funzionare come previsto. Aggiorna la versione di iOS tramite le impostazioni del telefono o prova un dispositivo diverso per un'esperienza migliore.

6. Modello di calendario mensile semplice e minimalista in bianco e nero

tramite Canva

Abbraccia la semplicità con questo modello di calendario mensile minimalista in bianco e nero, progettato per mantenere la tua attenzione su ciò che conta davvero. Coprendo due anni interi, offre un layout pulito e privo di distrazioni, ideale per una pianificazione semplificata.

Questo modello ti consente di:

Tieni traccia di 24 mesi con singole pagine mensili

Usa un layout orizzontale ottimizzato per desktop, tablet e stampa

Evidenzia date ed eventi con ampio spazio libero sotto ogni giorno

Modifica rapidamente con caselle di testo preformattate e allineamento a griglia

🔑 Ideale per: Singoli o famiglie per pianificare progetti, semestri scolastici e obiettivi personali.

7. Modello di calendario mensile minimalista multicolore

tramite Canva

La codifica a colori ti consente di scorrere rapidamente il calendario, riducendo il lavoro mentale e il carico cognitivo. Il modello di calendario mensile minimalista multicolore di Canva ti aiuta a organizzare il tuo programma senza sforzo, con colori distinti per attività ed eventi diversi.

Usa questo modello per:

Organizza il tuo anno con visualizzazioni mensili chiare

Distingui ogni attività utilizzando un codice colore unico

Aggiungi note e promemoria negli spazi designati

🔑 Ideale per: Studenti che devono monitorare esami e compiti e manager che gestiscono più progetti.

8. Modello di calendario settimanale minimalista beige

tramite Canva

Il Calendario settimanale minimalista beige utilizza toni beige tenui e un layout pulito per creare un'area di lavoro rilassante per la tua pianificazione. Bilancia semplicità e funzionalità per ridurre il sovraccarico e dare priorità alle attività settimanali.

Questo modello ti aiuta a:

Organizza la tua settimana con un layout chiaro e strutturato

Tieni traccia delle attività e degli appuntamenti importanti con sezioni dedicate

Aggiungi note e priorità per rimanere concentrato

🔑 Ideale per: Project manager e organizzatori di eventi che coordinano appuntamenti e attività settimanali.

👀 Lo sapevi? Passare da un'attività all'altra può richiedere fino al 40% del tempo produttivo di un dipendente. Mantenere una pianificazione adeguata su un calendario può impedire il multitasking e aumentare la produttività!

9. Modello di calendario settimanale colorato per le lezioni di mindfulness e apprendimento socio-emotivo

tramite Canva

Gli studenti che seguono programmi di apprendimento socio-emotivo registrano un aumento del rendimento scolastico pari a 11 punti, mentre per i professionisti la consapevolezza può alleviare lo stress e aumentare la motivazione per raggiungere gli obiettivi personali.

Il colorato Modello di calendario settimanale per le lezioni di apprendimento sociale ed emotivo con mindfulness ti consente di integrare facilmente le pratiche di mindfulness nella tua routine settimanale.

Usa questo modello per:

Pianifica lezioni settimanali di SEL e mindfulness con un layout chiaro e colorato

Organizza le attività per giorno per un monitoraggio facile e coerente

Personalizza testo, colori e sezioni in Canva

Incorpora spazio per note, riflessioni e obiettivi

🔑 Ideale per: Consulenti scolastici, educatori e persone che pianificano sessioni e attività settimanali di apprendimento emotivo.

10. Modello di calendario settimanale illustrato a colori

tramite Canva

Il modello di calendario settimanale illustrato a colori trasforma la pianificazione in un'esperienza piacevole. Le sue illustrazioni giocose e i colori vivaci rendono la pianificazione divertente e migliorano la memoria e la concentrazione.

Dalla gestione delle attività personali all'impostazione di un vivace calendario per il project management, questo modello porterà chiarezza e creatività nei tuoi piani settimanali.

Con questo modello puoi:

Organizza ogni giorno con sezioni dedicate alle attività e alle note

Aggiungi icone e design divertenti per rendere la pianificazione più coinvolgente

Tieni traccia delle abitudini e delle attività ricorrenti con indicatori visivi dedicati

🔑 Ideale per: Insegnanti che pianificano lezioni settimanali e attività in classe e professionisti che organizzano attività lavorative e riunioni

🧠 Curiosità: i calendari con codici colore migliorano la memoria delle attività e la consapevolezza del tempo. Il nostro cervello risponde naturalmente ai segnali cromatici, che ci aiutano a classificare visivamente, dare priorità e differenziare gli eventi, rendendo la pianificazione più intuitiva e meno opprimente.

11. Modello di calendario bianco semplice e creativo per i contenuti dei social media

tramite Canva

Il modello di calendario per contenuti social media semplice e creativo ti offre un layout pulito e minimalista che ti consente di pianificare, programmare e monitorare i tuoi contenuti senza sforzo. Grazie al suo design semplice, puoi concentrarti sulla creazione di contenuti fantastici rimanendo perfettamente organizzato.

Questo modello ti consente di:

Pianifica i post sui social media su diverse piattaforme

Annota idee di contenuti, tipi, piattaforme, scadenze e date di pubblicazione in un unico posto

Personalizza il layout, i font e i colori in Canva

Tieni traccia dello stato di avanzamento e pubblica aggiornamenti per garantire la coerenza

🔑 Ideale per: Piccoli team di content marketing che gestiscono campagne su più piattaforme.

12. Modello di calendario per piano dei contenuti

tramite Canva

Il modello di calendario per piano dei contenuti di Canva fa un passaggio in più combinando una panoramica mensile chiara con una pianificazione giornaliera dettagliata. Ti consente di visualizzare l'intera strategia dei contenuti gestendo ogni elemento in modo efficiente, il tutto in un layout pulito e personalizzabile.

Questo modello ti aiuta a:

Visualizza il tuo piano mensile dei contenuti con un calendario di facile lettura

Suddividi le attività quotidiane e le scadenze per ogni contenuto

Tieni traccia dei tipi di contenuti, delle piattaforme, dello stato di avanzamento e delle parti interessate in sezioni dedicate

🔑 Ideale per: Piccole aziende che coordinano attività di marketing e promozione.

13. Modello di calendario

tramite Canva

Il modello di calendario di Canva offre un layout semplice e adattabile, perfetto per tenere traccia del tuo programma mensile. Il suo design minimalista garantisce chiarezza, consentendoti di concentrarti sulle tue attività e appuntamenti senza inutili distrazioni.

Questo modello fornisce una struttura affidabile per pianificare eventi personali e coordinare le attività e le attività del team.

Con questo modello puoi:

Segna le date importanti come scadenze, eventi o appuntamenti con ampio spazio per scrivere

Aggiungi etichette con codici colore per separare visivamente le attività di lavoro, personali o scolastiche

Personalizza ogni cella del calendario con icone, testo o evidenziazioni

Includi note o elenchi di attività direttamente nel modello per facilitarne la consultazione

🔑 Ideale per: Famiglie che coordinano eventi e attività domestiche e professionisti che gestiscono orari di lavoro e scadenze.

📮 Approfondimento ClickUp: il 32% dei lavoratori fatica a ritagliarsi del tempo per sé, ma solo il 14% lo blocca sul proprio calendario. Se non è programmato, non è protetto! 📆 Il Calendario di ClickUp ti aiuta a prenotare le ore personali proprio come le riunioni. Sincronizza con calendari esterni, imposta attività ricorrenti e blocchi di tempo personali e trascina e rilascia eventi o attività per modificare facilmente il tuo programma. Ferma il lavoro dell'ultimo minuto prima che invada il tuo tempo libero! 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente che utilizza ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

14. Programma mensile per la famiglia Calendario mensile in giallo chiaro e nero Modello in stile Journalcore

tramite Canva

Se sei stanco di destreggiarti tra la scuola, le riunioni e i pasti senza un sistema chiaro, scarica il Calendario mensile per la famiglia di Canva. Aiuta le famiglie indaffarate a rimanere sincronizzate con un layout minimalista e tranquillo che non ti travolge.

I toni gialli e il testo nero pulito danno struttura ai tuoi piani mensili, mantenendo lo spazio visivamente tranquillo.

Usa questo modello per:

Evidenzia date ed eventi importanti con sezioni distinte

Aggiungi note e promemoria a date specifiche per pianificare al meglio

Aggiungi adesivi dalla pagina delle risorse nel modello per decorare il tuo calendario

🔑 Ideale per: Famiglie che coordinano eventi scolastici, appuntamenti e gite.

15. Lavagna online per la formazione e il lavoro del team in blu, giallo e beige Modello in stile professionale giocoso

tramite Canva

La lavagna online Calendario per la formazione e il lavoro del team di Canva semplifica la mappatura dei moduli di formazione settimanali, dei check-in del team e delle sequenze dei progetti. Il layout visivo aiuterà i tuoi team a rimanere allineati con i moduli di formazione e a dare priorità alla crescita continua.

Questo modello ti aiuta a:

Illustra i moduli di formazione utilizzando strumenti di disegno a mano libera e aggiungi forme e note adesive

Collabora con il tuo team grazie ai cursori condivisi

Tieni traccia del tempo utilizzando un timer per vedere quanto tempo richiede ogni attività di formazione

🔑 Ideale per: reparti risorse umane che organizzano sessioni di formazione per l'inserimento e l'aggiornamento professionale.

16. Calendario mensile professionale in beige, giallo brillante e azzurro con adesivi carini

tramite Canva

Il Modello di calendario mensile professionale unisce funzionalità e un'estetica giocosa, rendendolo perfetto per chi apprezza un tocco di creatività nella propria pianificazione.

Il layout pulito, completato da allegri adesivi, aiuta gli utenti a organizzarsi aggiungendo un tocco di divertimento alla pianificazione mensile.

Questo modello ti consente di:

Personalizza colori, font ed elementi di design in base al tuo stile

Evidenzia le date importanti con adesivi colorati

Aggiungi note e promemoria direttamente sul calendario per averli sempre a portata di mano

🔑 Ideale per: Professionisti che monitorano scadenze di lavoro e riunioni e studenti che gestiscono programmi accademici.

🧠 Curiosità: nel XVIII secolo, in Gran Bretagna e nelle sue colonie scomparvero 11 giorni quando il calendario passò da quello giuliano a quello gregoriano. La gente andò a dormire il 2 settembre e si svegliò il 14 settembre!

17. Modello di pianificatore di lavoro creativo marrone

tramite Canva

Il Brown Creative Work Schedule Planner è il tuo assistente artistico: ti aiuta a mappare grandi idee, destreggiarti tra progetti appassionanti e fare spazio all'ispirazione tra una scadenza e l'altra. È la tua tela per la produttività, con spazio per codificare le attività, bloccare il tempo dedicato al brainstorming e monitorare i momenti di creatività.

Con questo modello puoi:

Segna le tue ore di lavoro, le riunioni e le attività per ogni giorno della settimana

Aggiungi piani personali, pause e obiettivi per bilanciare il tuo programma

Aggiorna ogni settimana duplicando il modello in Canva

🔑 Ideale per: Lavoratori da remoto e altri professionisti impegnati che cercano di separare il tempo dedicato al lavoro da quello personale.

18. Modello di post Instagram per eventi semplici e moderni in nero e beige per questa settimana

tramite Canva

Se vuoi tenere aggiornati i tuoi follower sui prossimi eventi, usa il modello per post Instagram "Eventi semplici e moderni in nero e beige per questa settimana", che ti consente di mostrare gli eventi settimanali con un design pulito e accattivante. Il suo layout minimalista mette in risalto i dettagli chiave, così il tuo pubblico non perderà mai nulla.

Questo modello ti aiuta a:

Evidenzia gli eventi settimanali con un design chiaro e moderno

Aggiungi facilmente i dettagli dell'evento come date, orari e posizioni

Lavora su layout già pronti ottimizzati per i post e le storie di Instagram

Coinvolgi il tuo pubblico con un formato visivamente accattivante e facile da leggere

🔑 Ideale per: Organizzatori di eventi che pubblicizzano spettacoli e incontri imminenti; autori di contenuti che desiderano continuare a progettare su Canva, tenendo informati i follower su dirette streaming o lanci.

19. Modello di calendario marketing

tramite Canva

Gestire più campagne di marketing, post sui social media e scadenze dei contenuti contemporaneamente può sopraffare il tuo team. Il Modello di calendario di marketing ti aiuta a organizzare ogni dettaglio, dalle date di lancio agli eventi promozionali, in un'unica vista mensile di facile lettura.

In questo modo, il tuo team rimarrà coordinato e sulla strada giusta per raggiungere ogni obiettivo senza corse dell'ultimo minuto.

Con questo modello puoi:

Pianifica campagne di marketing, pubblicazioni di contenuti e post sui social media in un unico posto

Visualizza scadenze, lanci e attività cardine su una griglia mensile chiara

Collabora facilmente condividendo il calendario con il tuo team

Aggiorna e modifica rapidamente i piani man mano che le strategie evolvono

🔑 Ideale per: Team di marketing che gestiscono più campagne contemporaneamente e autori di contenuti che pianificano post per blog, video e contenuti per i social media.

20. Modello di foglio calendario mensile minimalista

tramite Canva

Tenere traccia di un mese intenso non deve essere complicato. Il Foglio calendario mensile minimalista offre un layout semplice e senza fronzoli che ti aiuta a organizzare appuntamenti, scadenze ed eventi a colpo d'occhio. Il suo design pulito rende la pianificazione veloce e senza stress.

Usa questo modello per:

Pianifica il tuo mese con ampie caselle per le date, le note e gli appuntamenti

Mantieni il tuo programma ordinato e leggibile con un layout a griglia semplice

Aggiungi promemoria o obiettivi nella sezione note minimalista

🔑 Ideale per: Minimalisti che preferiscono una pianificazione pulita e senza distrazioni

Limiti di Canva

I modelli di calendario Canva offrono un modo semplice e accattivante per creare rapidamente progetti, ma non sono privi di limiti. Ecco alcuni svantaggi comuni da tenere a mente:

Personalizzazione limitata: alcuni elementi di design e layout possono essere modificati solo entro i limiti prestabiliti

Stili generici: i modelli non sono unici e la maggior parte dei calendari offre le stesse funzionalità/funzioni

Dipendenza da Internet: Canva richiede una connessione Internet stabile per modificare e salvare i disegni

Funzionalità/funzioni avanzate bloccate: Alcune funzionalità ed elementi premium sono disponibili solo con sottoscrizioni a pagamento

Limiti della collaborazione: le funzionalità/funzioni di lavoro in team in tempo reale sono meno robuste rispetto agli strumenti specializzati di project management

Lacune nella gestione dei file : mancano strumenti avanzati per organizzare le versioni, monitorare le approvazioni o collegare le risorse alle sequenze temporali

Problemi di controllo delle versioni : la gestione di più versioni di design tramite il telefono può essere manuale e difficile da monitorare

Limiti di formattazione dei file : supporta solo esportazioni di base come PNG, JPG e PDF, senza opzioni avanzate di modifica dei file

Sfide relative alla coerenza del marchio: mantenere rigide linee guida relative al marchio può essere difficile senza risorse premium o kit del marchio

🧠 Curiosità: L'emoji del calendario 📅 di solito mostra il 17 luglio, perché è il giorno in cui Apple ha annunciato per la prima volta iCal (ora Apple Calendar).

Modelli alternativi di Canva

Hai bisogno di un'alternativa a Canva che offra non solo modelli di calendario, ma anche una suite completa di funzionalità/funzioni di gestione?

ClickUp è l'app per tutto il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Escritorio E., titolare di una piccola impresa, afferma:

ClickUp è estremamente utile per gestire le attività e tenere tutto organizzato in un unico posto. La piattaforma è molto intuitiva, offre un alto livello di personalizzazione e rende facile dare priorità alle attività e rispettare le scadenze. La gestione delle attività, in particolare, ha migliorato significativamente la produttività del nostro team e la possibilità di visualizzare tutto attraverso dashboard ed elenchi è davvero rivoluzionaria. Lo uso tutti i giorni, tutto il giorno, e l'ho già integrato con altre app, come Toogl Track, Google Calendar e Microsoft Outlook.

ClickUp è estremamente utile per gestire le attività e tenere tutto organizzato in un unico posto. La piattaforma è molto intuitiva, offre un alto livello di personalizzazione e rende facile dare priorità alle attività e rispettare le scadenze. La gestione delle attività, in particolare, ha migliorato significativamente la produttività del nostro team e la possibilità di visualizzare tutto attraverso dashboard ed elenchi è una vera rivoluzione. Lo uso tutti i giorni, tutto il giorno, e l'ho già integrato con altre app, come Toogl Track, Google Calendar e Microsoft Outlook.

Ecco i migliori modelli di pianificazione che puoi utilizzare insieme alle altre funzionalità/funzioni organizzative di ClickUp.

1. Modello di pianificatore calendario ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica il tuo mese e monitora lo stato delle attività con il modello di pianificatore del calendario ClickUp

Il modello di pianificatore di calendario ClickUp ti offre uno spazio completamente personalizzabile per pianificare l'intero mese. Puoi utilizzarlo per programmare i tuoi impegni personali, le attività, gli appuntamenti e altro ancora. Oppure puoi utilizzarlo come calendario condiviso per il tuo team.

Ti permette di:

Blocca il tempo, aggiungi il tipo di attività e altri dettagli rilevanti come la posizione e gli assegnatari

Visualizza il lavoro, riprogramma le attività e gestisci le sequenze dei progetti con la vista Calendario di ClickUp

Tieni traccia dello stato di avanzamento con gli stati personalizzati delle attività, come Bloccato, Annullato, Terminato, In corso e In attesa

Monitora quanto tempo viene dedicato alle attività e agli eventi, facilitando l'allocazione delle risorse e l'analisi della produttività con il monitoraggio del tempo di ClickUp

🔑 Ideale per: Persone e team che desiderano gestire attività, scadenze e stato di avanzamento in un unico posto.

2. Modello di elenco delle cose da fare per il calendario ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica i tuoi elenchi di cose da fare con tag, categorie e strumenti di monitoraggio del tempo con il modello di elenco delle cose da fare del calendario ClickUp

Dimentichi sempre cosa c'è da fare nella tua lista delle cose da fare? Il modello di elenco delle cose da fare del calendario ClickUp ti aiuta a organizzare le attività per giorno, settimana o mese, il tutto in un'unica vista semplice. Assegna facilmente le priorità, imposta le scadenze e rimani in carreggiata senza confusione.

Utilizza la Visualizzazione richiesta riunione per tenere traccia delle riunioni imminenti e delle attività che devono essere completate prima della riunione.

Usa questo modello per:

Assegna attività di ClickUp ai membri del team, garantendo responsabilità e chiarezza su chi fa cosa

Trascina le attività sul calendario per pianificare e riprogrammare con facilità

Categorizza e aggiungi attributi come Categoria, Risorse, Livello di produttività e Ruolo per visualizzare facilmente le tue attività

🔑 Ideale per: Professionisti che gestiscono progetti simultanei con team.

3. Modello di calendario annuale ClickUp

Ottieni un modello gratuito Pianifica l'intero anno con risultati chiari e impegni delineati con il modello di calendario annuale ClickUp

Immagina quanto sarebbe soddisfacente vedere tutto il tuo anno organizzato in un unico posto. Il modello di calendario annuale ClickUp ti aiuta a pianificare eventi, obiettivi e scadenze mese per mese senza perdere un colpo.

La vista Azioni per stato ti aiuterà a organizzare le attività in stati come Completata, Ritardata, In corso, In linea con i tempi, Da avviare.

Questo modello ti consente di:

Pianifica e organizza tutte le tue attività per l'anno per una gestione perfetta del calendario esecutivo

Aggiungi attributi come Categoria, Implementazione trimestrale, Budget, Reparto e Team assegnato per mantenere tutto trasparente

Tieni traccia degli obiettivi e delle attività cardine di qualsiasi progetto e iniziativa del team con ClickUp Goals

Visualizza lo stato di avanzamento nel tempo

🔑 Ideale per: Dirigenti e gestori di team che desiderano organizzare gli impegni dell'intero anno.

4. Modello di calendario per post ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e organizza i tuoi contenuti con il modello di calendario di pubblicazione ClickUp

I marketer che pianificano in modo proattivo il lavoro richiesto hanno il 331% di probabilità in più di ottenere esiti positivi rispetto ai loro colleghi. Per farlo, è necessario un calendario dei contenuti che aiuti a pianificare i contenuti in anticipo e a monitorarne lo stato di completamento.

Il modello di calendario di pubblicazione ClickUp può aiutarti a farlo.

La Visualizzazione Brand Book ti aiuterà a rispettare le linee guida del marchio, mentre la Visualizzazione per stato ti fornirà una panoramica delle attività che si trovano in diverse fasi di completamento.

Puoi utilizzarlo per:

Delinea e pianifica la pubblicazione dei tuoi contenuti

Semplifica il processo di creazione, modifica e approvazione dei contenuti

Usa commenti, @menzioni e allegati per una collaborazione senza intoppi

Usa le attività cardine di ClickUp per contrassegnare le date di pubblicazione più importanti o il lancio delle campagne.

Invia e ricevi email relative ai post direttamente dalle attività

Attiva notifiche via email o avvisi in-app utilizzando le automazioni di ClickUp per tenere aggiornati gli stakeholder sullo stato di avanzamento delle attività nelle diverse fasi

🔑 Ideale per: Marchi che gestiscono il content marketing su più canali.

5. Modello di calendario editoriale ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza i tuoi contenuti distribuiti su un calendario e visualizza meglio il processo con il modello di calendario editoriale ClickUp

Un calendario editoriale ben gestito aiuta a pianificare campagne a lungo termine e previene la fretta dell'ultimo minuto. Il modello di calendario editoriale ClickUp ti offre un sistema strutturato per farlo.

Con questo modello puoi

Crea una sequenza strutturata di idee di contenuti in base al tuo pubblico di destinazione e ai temi dei contenuti con la vista Documento

Sposta i progetti e le attività attraverso la pipeline utilizzando cinque stati personalizzati, tra cui Da fare, In revisione, In corso, In fase di revisione e Completato

Pianifica i contenuti per campagne ed eventi con il tipo di contenuto documentato

Tieni traccia delle revisioni, dei canali e dello stato di approvazione di ogni campagna pianificata con tag personalizzabili e viste Bacheca ed Elenco

Modifica il programma sul calendario con la funzione drag-and-drop

🔑 Ideale per: Professionisti del marketing che gestiscono più campagne su diversi canali.

💡 Suggerimento per utenti esperti: utilizza ClickUp Brain per generare rapidamente idee e contenuti. È integrato direttamente nei documenti e nelle attività e ti offre la possibilità di scegliere tra diversi LLM come Claude, Gemini e GPT! Genera didascalie, riepiloghi/riassunti e persino interi blog con ClickUp Brain

6. Modello di calendario PTO ClickUp

Ottieni un modello gratuito Visualizza e gestisci le richieste di ferie e le approvazioni con il modello di calendario PTO di ClickUp

Un lavoratore su tre negli Stati Uniti ammette di non avere abbastanza flessibilità per mantenere un equilibrio sano tra la vita professionale e quella personale. Il modello di calendario PTO di ClickUp può aiutarti a creare quell'equilibrio per il tuo team.

Puoi gestire, valutare e approvare in modo efficiente le richieste di ferie senza compromettere la produttività della forza lavoro e ottimizzando l'organizzazione del calendario.

Questo modello ti consente di:

Tieni traccia delle date e degli orari esatti in cui un dipendente ha preso ferie o permessi per malattia

Approva o rifiuta rapidamente le richieste con la Visualizzazione approvazioni ferie e consenti ai dipendenti di inviare nuove richieste di ferie utilizzando il Modulo richiesta ferie

Visualizza e tieni traccia dei giorni di ferie residui di ciascun dipendente con facilità e organizza i programmi delle ferie in un unico posto per tutti i team

Visualizza la disponibilità del personale e le lacune nella forza lavoro

🔑 Ideale per: Manager e team leader che desiderano stabilire un sistema di ferie trasparente.

7. Modello di elenco calendario editoriale ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e organizza i programmi dei contenuti e assegna le attività relative ai contenuti con il modello di elenco del calendario editoriale di ClickUp

Il modello di elenco del calendario editoriale di ClickUp è lo strumento ideale per semplificare la pianificazione e la pubblicazione dei contenuti. Offre una dashboard ClickUp centralizzata per gestire le attività editoriali dall'ideazione alla pubblicazione, garantendo coerenza ed efficienza.

Con visualizzazioni e stati personalizzabili, questo calendario di marketing ti consente di monitorare lo stato di avanzamento, assegnare attività e rispettare le scadenze dei contenuti. Puoi utilizzare questo modello per:

Pianifica e organizza i contenuti in base alla data di pubblicazione con sequenze chiare in un calendario di marketing pulito

Usa stati personalizzati come Bozza, In revisione e Pubblicato per monitorare lo stato di avanzamento utilizzando la vista Bacheca

Assegna attività a scrittori, editor e designer per una collaborazione fluida

Collabora sui testi direttamente nei documenti di ClickUp e collega i documenti alle attività per un facile accesso durante il processo di pubblicazione

🔑 Ideale per: Team di contenuti, responsabili marketing e liberi professionisti che hanno bisogno di una vista organizzata del loro flusso di lavoro editoriale.

8. Modello di calendario dei contenuti ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica i contenuti con tutti i dettagli rilevanti con il modello di calendario dei contenuti ClickUp

Pubblicare regolarmente sui social media aumenta la tua visibilità nel tempo e offre al tuo pubblico qualcosa da aspettarsi con ansia. Ma hai bisogno di modelli di calendario dei contenuti dettagliati per assicurarti di non perdere mai una finestra di pubblicazione.

Il modello di calendario dei contenuti ClickUp ti consente di programmare i post in base alle ore di attività del tuo pubblico di destinazione e di mantenere una visibilità coerente del marchio.

Usa questo modello per:

Organizza e visualizza tutti i tuoi piani di contenuti e gli obiettivi mensili per data

Utilizza stati personalizzati del flusso di lavoro come Bozza, In revisione e Pubblicato per monitorare la posizione di ogni contenuto nella pipeline dei contenuti

Tieni traccia delle attività in base al loro stato utilizzando la vista Bacheca e controlla i dettagli granulari utilizzando campi come Canale, Data di pubblicazione, Risorse e così via

Visualizza tutte le attività organizzate in base al periodo di tempo utilizzando la Visualizzazione sequenza

🔑 Ideale per: Team di content marketing che gestiscono post di blog, social media e campagne.

9. Modello di programma mensile ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza i tuoi impegni mensili e quelli del tuo team per una delega ottimale delle attività con il modello di pianificazione mensile di ClickUp

Hai difficoltà a tenere traccia delle scadenze, delle riunioni e dei risultati da consegnare ogni mese? Il modello di pianificazione mensile di ClickUp è lo strumento che ti serve per mantenere tutti i tuoi impegni.

Che tu stia gestendo campagne di marketing, progetti dei client o operazioni interne, questo modello ti aiuta a organizzare le attività per settimana, monitorare lo stato di avanzamento e assicurarti che nulla venga trascurato.

Con questo modello puoi:

Tieni traccia dello stato di avanzamento di ogni attività con stati personalizzabili come Da fare, In corso, Bloccato e Completato e assegna il tempo di conseguenza

Aggiungi attributi specifici come Costo effettivo, Budget assegnato, Stato di avanzamento, Stato RAG e Tariffa oraria a ciascuna attività per un monitoraggio dettagliato con i campi personalizzati

Accedi a sei diverse viste, tra cui Guida introduttiva, Pagamenti, Sequenza, Membri del team, Gantt e altre ancora, per organizzare e accedere facilmente alle informazioni

🔑 Ideale per: Manager e team leader che coordinano le attività del team e gestiscono i carichi di lavoro.

10. Modello di pianificazione per team ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza gli orari dei dipendenti e assegna le attività di conseguenza con il modello di pianificazione del team di ClickUp

il 77% dei professionisti statunitensi soffre di burnout sul lavoro e oltre la metà ne soffre più volte. Per risolvere questo problema, è necessario delegare il lavoro in base alla disponibilità dei dipendenti, in modo che abbiano abbastanza tempo libero.

Il modello di pianificazione del team di ClickUp ti consente di farlo con una vista centralizzata delle attività, dei turni e della disponibilità di ogni membro del team. Con viste personalizzabili e flussi di lavoro automatizzati, ti aiuta a delegare il lavoro in base alla larghezza di banda e a mantenere i risultati finali in linea con gli obiettivi.

Visualizza e pianifica i carichi di lavoro dei team in base a calendari reali

Allinea le attività ai membri del team e assicurati che i carichi di lavoro siano adeguati

Assegna le attività con la massima trasparenza nella distribuzione del lavoro

🔑 Ideale per: Pianificare i turni dei dipendenti, monitorare la disponibilità e gestire i carichi di lavoro per ottimizzare la produttività del team.

Semplifica la gestione del calendario con ClickUp

I modelli di calendario Canva sono ottimi per pianificazioni veloci che hanno un bell'aspetto e ti aiutano a organizzarti. Ma se desideri qualcosa che non sia solo bello da vedere, ma che ti aiuti anche a gestire le attività, monitorare lo stato di avanzamento e pianificare in modo più intelligente, scegli i modelli di calendario ClickUp. Puoi scaricarli gratuitamente e utilizzare anche le funzionalità di project management di ClickUp.

ClickUp offre pianificazione degli impegni basata sull'IA, automazione del flusso di lavoro per la gestione delle attività e molto altro ancora per aiutarti a rimanere concentrato sui tuoi obiettivi, sia personali che professionali. Offre anche modelli gratuiti per la pianificazione dei progetti, il monitoraggio e la gestione del tempo!

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e trasforma la gestione del calendario in un processo divertente e davvero produttivo!