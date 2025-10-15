Modelli gratis di playbook commerciali per semplificare il processo di vendita

Non esistono due chiamate commerciali uguali. Un potenziale cliente richiede dati. Un altro vuole una visione d'insieme. Il terzo? Ti ignora dopo tre email. Senza un sistema chiaro, anche i migliori rappresentanti perdono tempo a fare ipotesi e perdono contratti che avrebbero potuto vincere.

Un ottimo playbook di vendita fornisce al tuo team un piano d'azione ripetibile: cosa dire, quando dirlo e come portare avanti le trattative.

E funziona. Le aziende con una solida strategia di sales enablement registrano valutazioni di successo superiori di quasi il 49% rispetto a quelle che ne sono sprovviste.

Ma creare un playbook da zero può sembrare un compito arduo.

Per aiutarti, abbiamo compilato un elenco di modelli gratis di playbook commerciale per semplificare il tuo processo e aiutarti a concludere le trattative più rapidamente.

I migliori modelli di playbook di vendita in sintesi

Cosa sono i modelli di playbook commerciale?

I modelli di playbook di vendita sono strutture già pronte che riassumono in un unico posto la strategia di vendita, i processi e le best practice della tua azienda. Fungono da guida per il tuo team di vendita, coprendo tutto, dalla gestione delle obiezioni e la qualificazione dei lead alla creazione di presentazioni vincenti e alla chiusura di più accordi.

Gli elementi chiave di un modello di playbook di vendita efficace includono in genere:

Profili degli acquirenti (a chi vendi)

Metodologie di commerciale (come vendere)

Schede competitive (perché vinci)

Script per gestire gli oggetti (cosa dire quando si riceve una risposta negativa)

Processi CRM (dove registrare i passaggi successivi)

Cosa rende efficace un modello di playbook di vendita?

Un ottimo modello di playbook di vendita è più di un semplice documento: è un progetto strategico che favorisce la coerenza, accelera i tempi di avvio e aiuta il tuo team a concludere le trattative con sicurezza.

Ecco cosa può fare per te un buon modello:

analisi chiara e dettagliata:* mappare il processo di vendita in fasi ben definite, guidando i rappresentanti dalla ricerca dei potenziali clienti alla chiusura delle trattative con chiarezza e determinazione

Guida tattica e pratica: offre azioni specifiche da intraprendere, domande da porre, cosa ascoltare e come rispondere (non solo consigli di alto livello)

Flessibilità integrata: consente una personalizzazione facile per diversi team, linee di prodotti, settori o profili di acquirenti senza perdere la struttura di base

Gestione degli oggetti e strategie situazionali: include risposte realistiche agli oggetti più comuni e strategie mirate per scenari particolari, come il re-engagement dei lead freddi

Integrazione CRM: integra il playbook direttamente con integra il playbook direttamente con il tuo CRM per il monitoraggio , l'automazione e il follow-up basato sui dati

Scalabile per la crescita: rende il playbook uno strumento fondamentale per l'inserimento dei nuovi assunti, la formazione dei rappresentanti esistenti e l'allineamento della leadership su ciò che è considerato "buono"

Modelli di playbook commerciali

Vuoi semplificare il tuo processo commerciale senza stressarti? Questi modelli di playbook commerciali pronti all'uso coprono tutto, dall'onboarding e dalla strategia al monitoraggio delle vendite e ai follow-up.

1. Modello di playbook per la project management ClickUp

Il modello di playbook per project management ClickUp ti consente di creare un playbook commerciale che ti aiuta a eseguire il tuo processo come un progetto ben gestito.

Il flusso di lavoro di project management di vendita è suddiviso in cinque fasi: avvio, piano, esecuzione, monitoraggio e controllo, e chiuso. Per ogni fase è possibile creare attività secondarie per specifiche attività di vendita, come chiamate di scoperta, revisione delle proposte o firma dei contratti.

🌼 Perché amerai questo modello:

Visualizza le attività definite raggruppate per fase, utilizzando la vista Bacheca delle fasi

Sposta le attività tra le fasi semplicemente trascinandole sulla lavagna

vista Gantt di ClickUp per visualizzare tutte le fasi e le relative attività in formato Sequenza Passa allaper visualizzare tutte le fasi e le relative attività in formato Sequenza

💡 Ideale per: responsabili commerciali che desiderano gestire le iniziative commerciali con attività cardini chiari e una collaborazione perfetta tra i membri del team

2. Modello di playbook di implementazione ClickUp

Il modello di playbook di implementazione ClickUp fornisce ai tuoi professionisti delle vendite e ai team di onboarding il piano per avviare l'attività senza intoppi e crescere con sicurezza.

Un modello ClickUp Doc con sezioni dedicate alla preparazione, alla documentazione del processo, al piano e all'azione, che include istruzioni fondamentali per ogni fase, come cosa preparare, cosa evitare e cosa fare e non fare.

🌼 Perché amerai questo modello:

Utilizza la lista di controllo dei Requisiti preliminari per garantire che i passaggi critici, come completare i moduli e i controlli dei precedenti, non vengano saltati

Descrivi gli argomenti da trattare nel programma della riunione iniziale per assicurarti che gli aspetti chiave, come lo scopo, l'ambito, le parti interessate e i piani di comunicazione, siano sempre affrontati

Documenta le lezioni apprese, le prestazioni rispetto agli obiettivi e i risultati per migliorare continuamente il tuo processo di implementazione

💡 Ideale per: i team commerciali e di assistenza clienti possono utilizzare il modello per coordinare gli sforzi, gestire le dipendenze e mantenere la trasparenza durante l'intero ciclo di vita del progetto.

3. Modello di guida alla strategia commerciale ClickUp

Il modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp illustra gli elementi essenziali, dalla definizione del profilo del cliente ideale (ICP) alla creazione di strategie e presentazioni di vendita in linea con la tua proposta di vendita unica (USP).

È ricco di documenti guidati e suggerimenti precompilati per chiarire la visione della tua azienda, i profili degli acquirenti, gli obiettivi di fatturato e le spese. La sezione Budget dispone di una tabella integrata per il monitoraggio dei costi con nota, in modo che la tua strategia rimanga sempre basata sui numeri.

🌼 Perché amerai questo modello:

Definisci ogni fase del tuo ciclo commerciale, dalla ricerca dei potenziali clienti alla chiusura, garantendo chiarezza e coerenza in tutto il tuo team

Delinea tattiche e metodologie collaudate per standardizzare gli approcci e migliorare le prestazioni

Valuta l'efficacia della tua strategia e apporta modifiche in base ai dati sulle prestazioni

Per i processi di vendita che coinvolgono più fasi interconnesse che richiedono un chiaro coordinamento, monitoraggio e automazione, il software di project management commerciale di ClickUp riunisce CRM, gestione delle attività, comunicazione e reportistica in un unico posto.

Le sue funzionalità di automazione consentono di assegnare automaticamente i lead, aggiornare le fasi delle trattative e attivare i follow-up, riducendo le attività amministrative manuali e consentendo al team di vendita di concentrarsi sulla conclusione delle trattative. Inoltre, le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp aiutano a visualizzare le pipeline utilizzando le visualizzazioni Elenco, Bacheca Kanban e Tabella per un migliore monitoraggio dei lead e delle trattative attraverso le diverse fasi.

Centralizza e semplifica ogni parte del tuo processo commerciale in un unico posto con il project management commerciale di ClickUp

💡 Ideale per: responsabili commerciali, fondatori e strateghi che desiderano creare da zero un processo di vendita ripetibile e orientato all'obiettivo

📖 Per saperne di più: Vuoi che il tuo playbook di vendita raggiunga l'obiettivo? Consulta la nostra Guida completa al calcolo delle previsioni di vendita, perché le strategie intelligenti iniziano con previsioni accurate. 📊📈

4. Modello di strategia di vendita B2B di ClickUp

Un playbook di vendita generico probabilmente non è adatto alla vendita B2B. Avrai bisogno di una strategia appositamente studiata per cicli commerciali più lunghi, percorsi di acquisto complessi e accordi di alto profilo.

Il modello di strategia di vendita B2B di ClickUp va oltre le tattiche superficiali e ti aiuta a definire obiettivi di vendita dettagliati, creare profili dei clienti e mappare la tua analisi di mercato con grafici come TAM/SAM/SOM.

Supponiamo che tu voglia creare un profilo come "Responsabile delle decisioni IT in un'azienda SaaS di medie dimensioni". Puoi condurre una tua ricerca e aggiungerlo, oppure puoi chiedere a ClickUp Brain, l'intelligenza artificiale più completa e contestuale al mondo, di farlo per te con un semplice prompt come:

Usa ClickUp Brain per generare profili degli acquirenti e personalizzare la tua strategia di vendita B2B

In pochi secondi genererà un profilo dettagliato come questo. E la parte migliore? Puoi farlo per ogni sezione, dall'analisi di mercato agli obiettivi commerciali, con la stessa facilità.

🌼 Perché amerai questo modello:

Aggiungi il settore specifico, la dimensione dell'azienda, la posizione e altri dettagli rilevanti per definire il tuo cliente ideale

Crea campi come "Mercato di riferimento", "Fase del funnel di vendita" e "Fonte dei lead" per acquisire informazioni essenziali e adattare la tua strategia di conseguenza

Chiedi a ClickUp Brain di aiutarti a trovare idee e a creare proposte di valore convincenti che facciano menzione delle funzionalità uniche dei tuoi prodotti e servizi

💡 Ideale per: team di vendita B2B e responsabili delle entrate che creano playbook di vendita scalabili e basati sui dati, in linea con gli obiettivi aziendali a lungo termine

5. Modello di onboarding commerciale ClickUp

Il modello ClickUp Sales Onboarding semplifica l'inserimento nel reparto vendite grazie a un sistema strutturato e ripetibile che consente di preparare rapidamente i rappresentanti di vendita. Questo modello copre tutti i passaggi essenziali, dalla definizione del valore aziendale e degli esempi di playbook di vendita alla formazione dettagliata sui prodotti e all'assegnazione dei mentori.

Fornire una formazione approfondita sui prodotti richiede spesso di suddividere il processo in attività secondarie per garantire che ogni area sia trattata in modo esaustivo. Questo approccio è esattamente ciò che questo modello è progettato per fornire supporto. 👇

Suddividi le attività di onboarding in attività secondarie, assegna priorità e scadenze e visualizza lo stato a colpo d'occhio per una gestione efficace delle attività

🌼 Perché amerai questo modello:

Condivisione di materiali di formazione, informazioni sui prodotti e documentazione sul processo commerciale con i nuovi assunti

Adatta il modello al processo di onboarding specifico della tua azienda, inclusi tempi, obiettivi e risorse

Assegna le attività ai membri del team competenti e stabilisci delle scadenze per garantire che le attività di onboarding siano completate tempestivamente

💡 Ideale per: responsabili commerciali, team leader e team delle risorse umane che desiderano semplificare l'inserimento dei nuovi assunti

📮 Approfondimento ClickUp: L'83% dei knowledge worker si affida principalmente all'email e al Chattare per la comunicazione all'interno del team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app tutto per il lavoro come ClickUp, project management, messaggistica, email e chat convergono tutte in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

6. Modello di onboarding dei clienti ClickUp

La prima impressione è fondamentale nel ciclo di vendita e il modello di onboarding dei clienti di ClickUp garantisce che la tua sia perfetta, efficiente e indimenticabile. Questo modello guida i nuovi clienti passaggio dopo passaggio e rende l'onboarding un processo strutturato e scalabile.

Si inizia con un modulo di registrazione clienti facile da condividere, che segue un flusso in elenchi di attività organizzati, bacheche di processo drag-and-drop, visualizzazioni dei pacchetti di servizi e un calendario per il monitoraggio delle attività cardine.

Cattura tutti i dettagli essenziali fin dall'inizio e crea l'impostazione per un'esperienza di onboarding fluida ed efficiente

Troverai anche un questionario di onboarding integrato per personalizzare l'esperienza. Il risultato? Passaggi più fluidi, client più soddisfatti e meno stress per il tuo team del supporto.

🌼 Perché amerai questo modello:

Centralizza le informazioni sui clienti per una migliore gestione dei dati e reportistica

Offri un'esperienza di onboarding senza intoppi per migliorare la soddisfazione dei clienti e i tassi di fidelizzazione

Esamina il processo di onboarding, raccogli feedback e apporta modifiche per migliorare l'esperienza dei clienti

💡 Ideale per: team di vendita, account manager e professionisti del customer success che desiderano migliorare la fidelizzazione, semplificare l'onboarding e offrire un'esperienza client a cinque stelle

7. Passaggi di ClickUp per creare un modello di funnel di vendita

Per convertire i lead freddi in clienti fedeli è necessario un funnel di vendita chiaro e strategico. Il modello "ClickUp Steps to Create Sales Funnel " è uno strumento potente che guida il tuo team attraverso ogni fase del funnel, dalla consapevolezza iniziale al processo decisionale finale.

🌼 Perché amerai questo modello:

Crea liste di controllo per il tuo team e assegna le attività alle persone giuste per garantire che tutto venga chiuso in tempo

💡 Ideale per: team di vendita, startup e growth marketer che desiderano creare funnel scalabili, personalizzare il percorso dell'acquirente e aumentare i tassi di chiusura con l'aiuto dell'automazione e dell'IA

8. Modello di piano commerciale ClickUp

Il modello di piano commerciale ClickUp ti aiuta a creare un piano che abbia flusso senza doverti chiedere continuamente: "Cosa è ancora in sospeso?" 🤔

🌼 Perché amerai questo modello:

Inizia con la visualizza Riepilogo progetto per definire gli obiettivi commerciali chiave

Passa a viste strutturate come Componenti del piano di vendita , Sequenza e Diagrammi di Gantt per visualizzare scadenze, responsabilità del team e allocazione delle risorse

Fissa obiettivi SMART utilizzando ClickUp Goals , pianifica un piano per tattiche di outreach efficaci e analizza le prestazioni commerciali con ClickUp Dashboard

💡 Ideale per: responsabili delle vendite, team di sviluppo aziendale e fondatori che desiderano creare strumenti e strategie commerciali mirati, allineare il lavoro richiesto del team e raggiungere costantemente i traguardi di fatturato

📖 Per saperne di più: Vuoi trasformare la strategia in risultato? Non perdere la nostra guida su come migliorare il piano della capacità di commerciale per favorire la crescita dei ricavi 💼📈

9. Modello di presentazione di vendita ClickUp

Il modello di presentazione commerciale ClickUp offre al tuo team una struttura ripetibile e collaudata per trasformare le conversazioni in conversioni.

Analizza e copre vari scenari per fornire al tuo team un vantaggio nell'approccio ai tuoi potenziali clienti. Che si tratti di una connessione LinkedIn a cui si rivolgono o di un'attività cardine appena raggiunta dal potenziale cliente, c'è qualcosa per ogni situazione.

Ogni presentazione inizia con un forte gancio seguito dal contesto, in cui crei una connessione tra le funzionalità/funzioni del tuo prodotto e i punti deboli del potenziale cliente con una chiara proposta di valore. Infine, chiudi con una forte call to action: un invito a chattare, a programmare una demo o qualsiasi altro passaggio.

🌼 Perché amerai questo modello:

Consenti a più membri del team di contribuire e fornire feedback sulle presentazioni

Ottieni una struttura standardizzata per ogni presentazione, che consente una preparazione e una consegna più rapide

Utilizza ClickUp Doc per creare e archiviare documenti di supporto e presentazioni che completano la tua proposta

💡 Ideale per: team commerciali, BDR, SDR e account executive che desiderano ampliare la portata personalizzata e migliorare i tassi di esito positivo delle presentazioni

10. Modello di piano di vendita e marketing ClickUp

Le vendite e il marketing sono due facce della stessa medaglia e, con il modello di piano di vendita e marketing di ClickUp, potrai finalmente sincronizzazione di entrambi gli sforzi sotto lo stesso tetto.

Questo modello collaborativo aiuta i tuoi team commerciali e marketing ad allinearsi su obiettivi di condivisione, organizzare campagne di sensibilizzazione, effettuare il monitoraggio dei KPI e visualizzare ogni attività, dal piano alla performance.

🌼 Perché amerai questo modello:

Consenti ai team commerciali e marketing di lavorare per obiettivi comuni con funzionalità di collaborazione in tempo reale

Ottieni un layout in stile Kanban delle tue attività raggruppate per fase di marketing con la vista Bacheca di Marketing Pipeline

Approfondisci aprendo qualsiasi scheda per ulteriori informazioni o aggiorna facilmente la fase di un'attività semplicemente trascinandola in una colonna diversa sulla lavagna

Visualizza le attività singolarmente o raggruppate per stato su una lavagna Kanban

💡 Ideale per: Team di go-to-market e startup che desiderano allineare i messaggi di vendita e marketing, promuovere campagne in modo collaborativo e rimanere concentrati sugli obiettivi in tutti i reparti

🌟 Bonus: una volta scelto un modello di playbook di vendita, puoi personalizzarlo con un passaggio ulteriore con ClickUp Brain MAX. Come Super App AI per desktop, ti aiuta a perfezionare i messaggi di outreach per diversi profili di acquirenti e persino a generare automaticamente attività di follow-up o email. Può anche recuperare i dati commerciali dagli strumenti connessi, interpretare il tuo playbook, consigliare i passaggi successivi e generare documenti e strategie commerciali. Cerca tutto, chiedi qualsiasi cosa: il nuovo ClickUp Brain MAX mette a tua disposizione tutto il tuo lavoro, le tue app e i tuoi modelli di IA

11. Modello di monitoraggio commerciale ClickUp

La visibilità è fondamentale per gestire un team di vendita altamente performante. Il modello ClickUp Sales Tracker ti offre il controllo completo sulla tua pipeline, dal monitoraggio delle prestazioni del team all'analisi delle tendenze di vendita, tutto in un unico posto.

🌼 Perché amerai questo modello:

Monitora le trattative, dai seguito ai lead e valuta le prestazioni dei rappresentanti rispetto al traguardo utilizzando dashboard commerciali in tempo reale

Crea flussi di lavoro standardizzati concentrandoti sul monitoraggio di metriche chiave come la probabilità di successo, la dimensione media delle trattative e il valore del ciclo di vita dei clienti esistenti

Esamina lo stato della pipeline commerciale o perfeziona le strategie di follow-up per mantenere attivi i lead e concludere più accordi

💡 Ideale per: Responsabili delle vendite, team leader e professionisti delle operazioni di fatturato che desiderano semplificare il monitoraggio commerciale, ottenere informazioni utili e gestire le pipeline con chiarezza e sicurezza

12. Modello di email di follow-up ClickUp

Sebbene la prima presentazione di vendita possa gettare le basi, è il follow-up costante e ponderato che crea fiducia e fa avanzare la trattativa. Il modello di email di follow-up di ClickUp affronta questa sfida offrendo uno spazio centralizzato in cui tutte le varianti delle email di follow-up possono essere organizzate, personalizzate e riutilizzate in modo efficace.

Include una descrizione dettagliata, una lista di controllo, attività secondarie rilevanti e campi personalizzati per garantire che ogni modello di email sia aggiornato e correttamente attribuito. I campi personalizzati disponibili sono: Collaboratori, un campo Persone per monitorare chi ha creato o aggiornato il modello; Utilità, un campo Valutazione per valutare l'efficacia di ogni modello; e Stato attivo, un campo a elenco a discesa per indicare se il modello è ancora in uso.

🌼 Perché amerai questo modello:

Automatizza i promemoria e le email di follow-up per garantire una comunicazione tempestiva senza lavoro richiesto

la visualizzazione Calendario Utilizza diverse visualizzazioni, come la vista Elenco di ClickUp , per visualizzare e gestire in modo efficace le tue attività di follow-up

Ottieni attività secondarie per un'ampia gamma di scenari di follow-up, come chiarire le discussioni dopo una riunione, controllare gli elementi in sospeso o ricontattare dopo eventi o messaggi vocali

💡 Ideale per: team di vendita, account manager, rappresentanti del successo dei clienti e imprenditori individuali che desiderano un modo più intelligente e semplificato per seguire i clienti

🧠 Lo sapevi? La prima email di follow-up nel commerciale aumenta il tasso di risposta del 49%!

13. Modello di procedura operativa standard ClickUp

Il modello di procedura operativa standard (SOP) di ClickUp ti offre un framework già pronto per documentare ogni dettaglio del processo, dall'inserimento di nuovi rappresentanti alla perfezionamento dei processi di outreach e all'allineamento dei team interfunzionali. Grazie a checklist integrate, documenti e flussi di lavoro personalizzabili, puoi mappare ogni fase del tuo processo di vendita in un unico posto comodo.

🌼 Perché amerai questo modello:

Usa le lavagne online di ClickUp per il brainstorming e le attività di ClickUp per assegnare titolarità e sequenze

Imposta promemoria ricorrenti per rivedere e aggiornare regolarmente le tue procedure man mano che la tua strategia evolve

Monitora tutte le modifiche con la cronologia della versione, che ti consente di vedere chi ha apportato le modifiche e quando

💡 Suggerimento professionale: se sei stanco di creare da zero procedure operative standard (SOP) per diversi processi, prendi in considerazione l'utilizzo di modelli e formattare SOP gratis!

💡 Ideale per: Responsabili delle vendite che creano flussi di lavoro scalabili, team RevOps che standardizzano i processi o qualsiasi team che desideri documentare e ottimizzare il proprio playbook commerciale end-to-end

📖 Per saperne di più: Vuoi semplificare ulteriormente i tuoi processi? Dai un'occhiata al nostro elenco dei migliori strumenti per la creazione di procedure operative standard (SOP) per procedure aziendali efficaci, perché playbook chiari meritano SOP altrettanto intelligenti. ✅📋

14. Modello di playbook di vendita per marchi SaaS di Visme

tramite Visme

Il modello di playbook di vendita SaaS Brand di Visme è un modello di 10 pagine che ti consente di presentare tecniche di vendita di comprovata efficacia in modo professionale e coinvolgente.

Puoi visualizzare i dati utilizzando grafici e widget, applicare il look and feel del tuo marchio e pubblicare il tuo playbook online o scaricarlo in diversi formattare, come PDF o HTML5.

🌼 Perché amerai questo modello:

Personalizza il modello in base al tuo marchio effettuando delle modifiche al contenuto, alle immagini, al colore e alle pagine

Incorpora funzionalità interattive come link cliccabili e video incorporati per aumentare il coinvolgimento

Scarica il tuo playbook in formato PDF di alta qualità per la stampa o condividilo online utilizzando un link

💡 Ideale per: startup SaaS, responsabili del commerciale e team di marketing che desiderano un playbook di vendita interattivo dal design accattivante, perfettamente in linea con il proprio marchio

💡 Suggerimento professionale: automatizza parti del flusso di lavoro del tuo playbook di vendita con ClickUp Agents . Questi assistenti basati sull'intelligenza artificiale possono aggiornare autonomamente le fasi delle trattative, assegnare attività in base a condizioni di trigger, generare riepiloghi/riassunti o persino inviare promemoria quando è il momento di effettuare un follow-up.

15. Modello di playbook di vendita per agenzie multimediali di Visme

tramite Visme

Il modello di playbook di vendita per agenzie multimediali di Visme offre un modo elegante e professionale per presentare le tue strategie commerciali, le offerte di prodotti e le best practice in un unico documento interattivo.

🌼 Perché amerai questo modello:

Crea un playbook di vendita che può essere facilmente aggiornato e condiviso tra i team

Personalizza i colori, i font, le immagini e i layout in modo personalizzato in modo che rispecchino l'identità del marchio della tua agenzia

Aggiungi animazioni, video, interattività e altro ancora per un'esperienza di formazione dinamica

💡 Ideale per: Responsabili commerciali, direttori creativi e coordinatori della formazione presso agenzie pubblicitarie o di comunicazione che desiderano inserire nuovi rappresentanti, standardizzare i messaggi commerciali e allineare le strategie del team

16. modello di playbook di commercio elettronico di Visme

tramite Visme

Il modello di playbook di vendita e-commerce di Visme aiuta il tuo team a stare al passo con le tendenze emergenti dell'e-commerce e a raggiungere i traguardi di fatturato con sicurezza. Questo modello pronto per la modifica include pagine predefinite per mettere in evidenza la storia della tua azienda, le categorie di prodotti, le strategie di prezzo e i profili dei clienti ideali.

🌼 Perché amerai questo modello:

Usalo come guida per formare i nuovi rappresentanti commerciali in modo rapido e coerente

Definisci procedure passo-passo per la gestione dei lead, la presentazione, il follow-up e la chiusura delle trattative

Includi sezioni dedicate agli obiettivi e alle metriche per monitorare l'efficacia del commerciale

💡 Ideale per: responsabili delle vendite e-commerce, product manager e titolari che desiderano inserire nuovi rappresentanti di vendita, allineare i messaggi e ottenere risultati costanti

📚 Per saperne di più: Strumenti indispensabili nel tuo stack tecnologico commerciale

17. Modello di playbook di vendita PowerPoint di SlideModel

tramite SlideModel

Il modello di playbook di vendita PowerPoint di SlideModel consente di visualizzare facilmente ogni aspetto chiave della tua strategia di vendita.

Con diapositive dal design professionale e un layout coerente, questo modello offre al tuo team una roadmap chiara. Ogni sezione, come la panoramica dell'azienda, i dettagli del prodotto, il processo di commercio, la gestione del tempo e la messaggistica, è dotata di diapositive completamente modificabili e facili da adattare al tuo marchio e al tuo flusso di lavoro.

🌼 Perché amerai questo modello:

Personalizzabile per varie presentazioni commerciali, come sessioni di formazione interna e discussioni di piano strategico

Usa infografiche e diagrammi di processo per spiegare in modo chiaro informazioni complesse

Ottieni sezioni predefinite per le informazioni aziendali, la panoramica dei prodotti e dei servizi, i profili dei clienti, il processo commerciale, ecc.

💡 Ideale per: Responsabili commerciali, team B2B e responsabili dello sviluppo aziendale che desiderano presentare un quadro di vendita completo in un formato PowerPoint professionale e personalizzabile

18. Modello di playbook commerciale di Dialpad

tramite Dialpad

Il modello di playbook di vendita di Dialpad è uno strumento intelligente potenziato dall'intelligenza artificiale che semplifica l'onboarding, rafforza le best practice e mantiene i team di vendita allineati in ogni punto di contatto.

Questo playbook in stile presentazione copre tutti i componenti fondamentali, dal background dell'azienda e dai profili degli acquirenti ai processi commerciali dettagliati e alle risorse di abilitazione.

Ogni sezione è stata pensata per fornire supporto alle operazioni di vendita nel mondo reale. Ad esempio, fornisce suggerimenti operativi come l'utilizzo della funzione di invio di messaggi vocali di Dialpad o l'integrazione click-to-call di Salesforce e sfrutta i playbook IA di Dialpad per il monitoraggio dell'aderenza a diversi modelli commerciali.

🌼 Perché amerai questo modello:

Delinea la missione, la visione, le proposte di valore dei prodotti/servizi e i valori fondamentali della tua azienda

Aggiungi esempi di gestione efficace delle obiezioni e risposte alle query più comuni dei clienti

Definisci obiettivi misurabili come il numero di chiamate al giorno, le riunioni fissate, i tassi di conversione o i traguardi di fatturato

💡 Ideale per: team di supporto alle vendite, responsabili delle entrate e manager alla ricerca di un playbook di vendita intelligente e pronto per la presentazione

19. Modello di piano di vendita strategico di Zendesk

tramite Zendesk

Il modello di piano di vendita strategico di Zendesk ti aiuta a mappare gli obiettivi di vendita, le strategie e i traguardi di riferimento per l'anno a venire.

Progettato per allineare i team e favorire la chiarezza, questo modello di piano di vendita ti guida attraverso gli elementi essenziali, dalla creazione di una missione e una visione che ispirino, alla definizione del tuo cliente ideale e al perfezionamento dei tuoi processi di vendita.

Questo ti aiuta a trasformare la strategia generale in passaggi concreti, adatti a creare un nuovo piano commerciale da zero o a perfezionarne uno esistente.

🌼 Perché amerai questo modello:

Comprendi come i clienti passano dalla consapevolezza all'acquisto, inclusi i punti di contatto e gli ostacoli

Utilizza la mappatura del percorso del cliente per individuare i punti deboli in cui i potenziali clienti abbandonano il processo, quindi crea dei follow-up

Chiarisci chi nel tuo team è responsabile di cosa (generazione di lead, outreach, chiusura delle trattative, follow-up, ecc. )

💡 Ideale per: Responsabili delle vendite, fondatori di startup e team di revenue che condividono la stessa pagina e desiderano costruire una base strategica per le vendite e definire chiaramente i propri obiettivi, processi e mercato di riferimento per un successo a lungo termine

20. Modello di playbook per la strategia commerciale di Pipedrive

tramite Pipedrive

Il modello di playbook per la strategia di vendita di Pipedrive suddivide l'intero motore di vendita in sezioni mirate, come la definizione della tua visione, la posizione e i profili target, delineando strategie di vendita dettagliate, fasi della pipeline, indicatori chiave di prestazione (KPI) e budgeting.

Con campi guidati come dichiarazioni di missione, analisi della concorrenza, metodologie commerciali (come SPIN e Challenger) e struttura del team, questo modello semplifica strategie complesse con un formato facile da usare.

🌼 Perché amerai questo modello:

Aiuta il tuo team a comprendere in che modo la tua strategia di vendita è in linea con gli obiettivi aziendali più ampi

Delinea diverse strategie o metodologie commerciali per garantire la coerenza

Rivedi periodicamente e adatta in base al feedback e alle mutevoli condizioni di mercato

💡 Ideale per: Responsabili delle vendite B2B, team addetti alle operazioni di fatturazione e fondatori di aziende in crescita che necessitano di un playbook di vendita dettagliato e pronto all'uso per supportare la scalabilità, l'allineamento del team e il monitoraggio costante delle prestazioni

Il tuo playbook di vendita vincente inizia con ClickUp

Per creare il tuo playbook di commerciale sono necessarie indicazioni chiare, strategie strutturate e gli strumenti giusti per mantenere tutti allineati e sulla strada giusta. Tuttavia, la vera magia avviene quando si riunisce tutto in un unico hub centralizzato.

ClickUp ti offre uno spazio di lavoro potente e personalizzabile e modelli completi di playbook di vendita per trasformare le tue strategie di vendita in flussi di lavoro attuabili.

Prova ClickUp gratis oggi stesso e inizia a creare un flusso di lavoro di vendita più intelligente che porta a risultati concreti. 💼