18 modelli gratis di profili client per comprendere meglio i tuoi client

il 60% degli acquirenti prevede di diventare acquirente abituale dopo aver vissuto esperienze di acquisto personalizzate. Non si tratta solo di un leggero vantaggio, ma della differenza tra "forse più tardi" e "acquista ora". 📊

Ma la personalizzazione non nasce dal nulla: deriva dalla conoscenza delle persone con cui stai parlando, dei loro obiettivi, delle loro abitudini e persino delle idee che non esprimono a parole.

È qui che entrano in gioco i profili client efficaci: forniscono al tuo team il contesto necessario per smettere di fare supposizioni e iniziare a creare ciò che le persone desiderano.

In questo post del blog condividiamo modelli gratuiti di profili client che ti aiutano a porre domande migliori, comprendere le persone dietro al marchio e creare un lavoro che colpisca nel segno fin dal primo giorno. 🧠

Cosa sono i modelli di profilo client?

Un modello di profilo client è un documento strutturato che raccoglie le informazioni più essenziali su un client, coprendo il suo background aziendale, gli obiettivi, le informazioni sul pubblico, la segmentazione dei clienti, gli stakeholder chiave e le preferenze di marca. Centralizzando questi dettagli in un unico posto, i team possono allinearsi più rapidamente, personalizzare il loro approccio e fornire costantemente un lavoro che soddisfi le esigenze del cliente.

ecco cosa dovrebbe aiutarti a scoprire un modello di profilo cliente ideale:* ✅ Panoramica dell'azienda Cosa fa l'azienda?

Qual è la loro posizione sul mercato?

Chi sono i loro principali concorrenti? obiettivi e KPI* Cosa significa esito positivo per questo client?

Stanno cercando di generare lead, aumentare la notorietà o incrementare il coinvolgimento?

Come misurano attualmente l'esito positivo? Utilizzano qualche strumento (ad es. un software CRM )? ✅ Approfondimenti sul pubblico A chi vendono?

Quali sono i punti deboli del loro pubblico?

Qual è il loro tono di voce o la personalità del marchio? ✅ Stakeholder chiave Chi è il decisore?

Chi gestisce la comunicazione quotidiana?

Qual è il loro modo preferito di lavorare (telefonate, email, asincrono)? ✅ Preferenze relative al marchio Ci sono segnali di allarme o zone da evitare?

Cosa fare e cosa non fare in materia di design o messaggi?

Fai riferimento ai marchi che amano o odiano?

Cosa rende efficace un modello di profilo client?

Se il tuo obiettivo è creare profili client che portino a decisioni più intelligenti e relazioni più solide, ecco cosa deve includere il tuo modello:

campi di segmentazione chiari: *Includi campi quali settore, dimensione dell'azienda, intervallo di budget e ruolo decisionale. Questi ti aiutano a personalizzare i tuoi servizi e i tuoi messaggi in modo più preciso

obiettivi e sfide dei client: *Cerca di capire cosa il client sta cercando di ottenere e cosa gli impedisce di farlo. Abbina queste informazioni alle intuizioni ricavate dalla tua ricerca sui profili degli utenti per creare campagne più mirate e prendere decisioni più efficaci sui prodotti

approfondimenti sul comportamento di acquisto: *Comprendi il processo decisionale del client. Ha cicli commerciali lunghi? Più parti interessate? Una preferenza per i controlli di riferimento? Questi dettagli ti aiutano a guidare la tua strategia ICP in modo più efficace

contatti e ruoli chiave: *Elenco tutti gli stakeholder e le loro responsabilità per evitare colli di bottiglia e comunicazioni errate in seguito

segnali di allarme o fattori determinanti: *Monitora i comportamenti o le richieste che suggeriscono che il client potrebbe non essere adatto a una collaborazione a lungo termine (ad esempio, scadenze irrealistiche, frequenti cambiamenti di ambito)

Modelli di profilo client in sintesi

18 modelli gratis di profili client per comprendere meglio i tuoi clienti

Il lavoro con i client procede più agevolmente quando tutti sono allineati fin dall'inizio. Ciò significa andare oltre i nomi e le email per comprendere gli obiettivi, la voce del marchio, le preferenze e lo stile di lavoro dei tuoi client. 🤝

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, aiuta i team a fare proprio questo. Con modelli creati per l'acquisizione dei client, lo sviluppo della persona e il monitoraggio della comunicazione, puoi creare un profilo centralizzato per ogni client. Inoltre, puoi aggiungere nota, assegnare i passaggi successivi, coinvolgere i colleghi e visualizzare tutto nel modo più adatto alle tue esigenze utilizzando le visualizzazioni Elenco, Documento o Bacheca di ClickUp.

E se hai appena iniziato o desideri aggiornare la tua configurazione attuale, abbiamo selezionato con cura i modelli ClickUp da un elenco di oltre 1.000 per velocizzare la chiarezza dei client.

Allora, cominciamo!

1. Modello di profilo utente ClickUp

Ottieni il modello gratis Acquisisci, organizza e confronta le informazioni demografiche con il modello ClickUp User Persona

In qualità di responsabile marketing di prodotto, conosci l'importanza dei profili utente per comprendere il comportamento degli utenti all'interno della tua app o del tuo prodotto. Tuttavia, queste informazioni sono spesso sparse tra fogli di calcolo, CRM e strumenti di analisi del comportamento, rendendo difficile avere una visione d'insieme.

Il modello ClickUp User Persona ti offre uno spazio strutturato per acquisire motivazioni, occupazioni e preferenze tecnologiche, mantenendo i dati in connessione e facili da confrontare.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Gli invii tramite i moduli ClickUp si trasformano immediatamente in attività organizzate

I campi personalizzati ti consentono di segmentare per dati demografici, occupazione o regione

Le visualizzazioni flessibili (vista Elenco, vista Bacheca, vista Tabella) semplificano il filtraggio o l'analisi dei modelli

Diventa un'unica fonte di verità per la ricerca sui profili del pubblico e sui profili dei client

✅ Ideale per: team di prodotto, marketing e UX che hanno bisogno di creare profili utente basati sui dati per definire le strategie dei client.

🧐 Lo sapevi? L'80% delle aziende effettua reportistica su un aumento della spesa dei consumatori, in media del 38%, quando le esperienze sono personalizzate. 💰 Con ClickUp puoi personalizzare i flussi di lavoro, automatizzare i punti di contatto e stabilire la connessione tra i progetti e le informazioni sui clienti, trasformando le interazioni quotidiane in una crescita misurabile.

2. Modello di lavagna online per il profilo utente ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza motivazioni, punti deboli e storie con il modello di lavagna online ClickUp User Persona

Come team di marketing che ha in piano campagne, probabilmente gestisci i dati degli utenti su fogli di calcolo, CRM e documenti. Si tratta di informazioni preziose, ma è difficile allinearle quando hai una serie di attività da svolgere.

Il modello di lavagna ClickUp User Persona riunisce tutto questo in un'unica visualizzazione interattiva per mettere a punto il profilo dell'acquirente. Inizia con una lavagna online drag-and-drop per disporre i dettagli chiave, come motivazioni, punti deboli, retroscena e comportamenti dei clienti.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Collega le informazioni ricavate dalla ricerca direttamente agli obiettivi di ClickUp per il monitoraggio dell'impatto

Utilizza i dashboard di ClickUp per monitorare quali profili determinano le metriche chiave

Trasforma i gruppi di note in attività da svolgere immediatamente

Mantieni le persone collegate alle campagne, ai progetti e alle discussioni del team in un unico posto

✅ Ideale per: team di marketing e UX che necessitano di uno strumento collaborativo e visivo per sviluppare e perfezionare i profili degli utenti che influenzano il lavoro con i client.

📮 ClickUp Insight: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per creare un contesto di lavoro. Un dettaglio chiave potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread su Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo Teams a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp riunisce l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Documenti e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, in sincronizzazione e immediatamente accessibile. Dite addio al "lavoro sul lavoro" e recuperate il vostro tempo di produttività. 💫 Risultati reali: I Teams sono in grado di recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Ottieni il modello gratis Monitora, dai priorità e risolvi le query dei clienti dall'acquisizione alla risoluzione con il modello di modulo di contatto clienti di ClickUp

I team a contatto con i clienti gestiscono decine di query in arrivo, tra cui aggiornamenti sugli ordini, richieste di rimborso e problemi relativi ai prodotti, il tutto mantenendo tempi di risposta brevi e un elevato livello di soddisfazione dei clienti.

Il modello di modulo di contatto clienti ClickUp acquisisce, classifica e risolve ogni richiesta senza perdere messaggi urgenti.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Raccogli le informazioni sui clienti tramite moduli strutturati per una selezione più rapida

Automazione della categorizzazione in base all'urgenza o al tipo di problema

Visualizza il flusso dei ticket nella visualizzazione Kanban di ClickUp per individuare immediatamente gli ostacoli

Assegna follow-up con scadenze per mantenere tempi di risposta costanti

✅ Ideale per: Responsabili dell'assistenza che gestiscono richieste relative agli ordini o ticket relativi ai prodotti su larga scala

4. Modello CRM ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora ogni lead, accordo e account in un unico posto con il modello CRM di ClickUp

Con il modello CRM di ClickUp, puoi centralizzare l'intera pipeline di vendita in un unico spazio di lavoro ottimizzato. Il modello ti consente di visualizzare una panoramica basata sullo stato in tutte e cinque le fasi: lead, trattative, contatti, account e follow-up.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Acquisisci nuovi contatti tramite i moduli ClickUp che alimentano direttamente il tuo CRM

ClickUp Automazioni gestiscono l'assegnazione dei lead e i promemoria per le trattative in fase di stallo

I campi personalizzati di ClickUp ti consentono di monitorare la dimensione delle transazioni, il valore della previsione e il tipo di contatto

Passa dalla visualizzazione elenco a quella tabellare e alla visualizzazione tabella per analizzare lo stato della pipeline

✅ Ideale per: team commerciali e manager che desiderano configurare un software CRM senza codice e aumentare rapidamente la visibilità della pipeline

🎥 In contesti in rapida evoluzione, specialmente nelle configurazioni commerciali, Teams sono costantemente alla ricerca di modi per automatizzare le attività ripetitive. Follow-up manuali? Assegnazioni ripetitive dei lead?

Questo è il flusso di lavoro di ieri. Per vedere come i Teams stanno superando il caos e recuperando tempo, guarda questo video:

5. Modello CRM semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le fasi commerciali e il valore della pipeline utilizzando il modello CRM semplice di ClickUp

Quando si cerca di concludere le trattative più rapidamente, la visibilità delle informazioni sui client e delle opportunità è tutto. Il modello CRM semplice di ClickUp offre ai team commerciali e ai rappresentanti indipendenti una configurazione semplificata per il monitoraggio delle trattative, la priorità dei follow-up e lo spostamento delle opportunità attraverso fasi come Discovery, Qualification e Proposal senza alcuna confusione.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Tag integrati evidenziano i tipi di transazione come upsell, rinnovo o espansione

Il monitoraggio della Sequenza e della fase offre una chiara visibilità sulle trattative attive

Abbastanza leggero per i piccoli team, ma scalabile per pipeline multi-deal

Mantieni le informazioni sui client direttamente collegate alle opportunità per ridurre il cambio di contesto

✅ Ideale per: team commerciali e rappresentanti indipendenti che necessitano di pipeline CRM utilizzabili per organizzarsi e chiudere le trattative più rapidamente

Per risparmiare tempo, utilizza ClickUp Brain per ottenere aggiornamenti in tempo reale dal tuo area di lavoro, in modo da vedere immediatamente chi sta lavorando su quale lead e quando è prevista la prossima chiamata di qualificazione. Ottieni risposte immediate sulle responsabilità del team utilizzando ClickUp Brain

6. Modello di studi sugli utenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli e organizza i feedback su UI e UX per fonte, fascia d'età e tipo di utente con il modello ClickUp User Studies

Le interviste agli utenti sono ricche di informazioni, ma raramente sono pronte per la condivisione così come sono. Le note sono sparpagliate in troppi posti, gli elementi da fare vanno persi e i follow-up spesso diventano un ripensamento.

Il modello di studi sugli utenti ClickUp, adatto ai principianti, aiuta i team di ricerca a chiarire ciò che desiderano gli utenti, senza dover destreggiarsi tra fogli di calcolo o note.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Organizza i feedback in base al tipo di utente, ai dati demografici o alla fonte di ricerca

Monitora lo stato di convalida e i passaggi successivi con i campi personalizzati

Le visualizzazioni dedicate evidenziano le informazioni pronte per l'azione rispetto a quelle in attesa di revisione

Collega interviste e nota direttamente alle attività di implementazione per garantire la continuità

✅ Ideale per: ricercatori UI/UX e product manager che desiderano un sistema ripetibile per raccogliere e agire sulle informazioni ricavate dalla ricerca sugli utenti

7. Modello ClickUp "Voce del cliente"

Ottieni il modello gratis Converti i feedback grezzi in esigenze e requisiti di prodotto con il modello Voice of the Customer di ClickUp

Alcuni commenti dei clienti riguardano chiaramente i prezzi. Altri accennano a lacune nei prodotti. E alcuni dicono molto senza dire nulla.

Il modello ClickUp Voice of the Customer è progettato per trasformare gli input sparsi provenienti da post sui social, sondaggi e chiamate in una mappa visiva strutturata che segue un flusso dai commenti alle esigenze fino ai requisiti di prodotto.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Le note post-it con codice a colore raggruppano i feedback per canale o tema per facilitare la gestione dei clienti personal izzati

La bacheca drag-and-drop aiuta a dare priorità ai problemi e alle richieste di funzionalità/funzione

Converti le informazioni in attività e assegna i titolari per garantire la trasparenza

Aggiungi un allegato a un documento ClickUp o a ricerche a supporto per un processo decisionale ricco di contesto

✅ Ideale per: team CX, product manager e professionisti del marketing che desiderano convertire i feedback frammentari degli utenti in informazioni strutturate per i profili dei client e per la pianificazione strategica.

💡 Suggerimento professionale: Costruisci il tuo vantaggio competitivo con profili più intelligentiUna struttura organizzata in ClickUp trasforma le note sparse sui client in un'unica fonte di verità. Acquisisci una descrizione dettagliata degli obiettivi, delle preferenze e dei segnali di allarme e collegali ad attività, campagne e dashboard. Il risultato? Una migliore comprensione del tuo traguardo e un sistema per conquistare clienti di valore, rimanendo un passo avanti rispetto ai team che si affidano a prodotti simili.

8. Modello di mappare il percorso del cliente ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le azioni dei clienti, i punti di contatto e le opportunità nelle diverse fasi del percorso con il modello per mappare il percorso del cliente di ClickUp

Quando i percorsi dei clienti sono sparsi su diversi deck, documenti e diagrammi, è difficile mettere tutti sulla stessa pagina (letteralmente).

Il modello ClickUp Customer Journey Mappa offre al tuo team uno spazio condiviso per graficare ciò che i clienti fanno, provano e vivono in ogni fase del percorso. Dalla consapevolezza all'acquisto, ogni colonna mappare le azioni chiave, gli stati emotivi e i punti di contatto con il marchio, in modo che nulla venga trascurato.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Assegna la titolarità di ciascun punto di contatto a membri specifici del team

Collega direttamente i punti critici alle risposte aziendali proposte in connessione

Individua più rapidamente le fasi di abbandono grazie alle attività collegate e alle dipendenze

Allinea i team CX e di prodotto su quando e come intervenire

✅ Ideale per: CX e product manager che allineano gli stakeholder sui punti critici dei clienti e sulla titolarità

9. Modello di documento ClickUp Agency/Client Discovery

Ottieni il modello gratis Monitora le chiamate di scoperta e i risultati delle chiamate con il modello ClickUp Agency/Client Discovery Documento

Per i team commerciali, la differenza tra un ottimo avvio con un client e uno instabile spesso dipende dalla preparazione. I team più performanti arrivano con le domande giuste, un programma di condivisione e un sistema ripetibile per documentare le esigenze dei client.

Il modello ClickUp Agency/Client Discovery Doc ti aiuta a gestire ogni chiamata di scoperta in modo strutturato e veloce. Combina uno script di chiamata personalizzabile, un database di domande dinamico e un'area di lavoro di ClickUp integrato per registrare obiettivi, Sequenza, aspettative e risultati finali mentre sei in chiamata.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Centralizza domande, nota e risultati in un unico posto

Assign Comments Assegna immediatamente i follow-up utilizzando attività di ClickUp

Automatizza i passaggi successivi, come la creazione di proposte o la stesura di contratti

Riduci le informazioni mancanti mantenendo chiamate e note strettamente collegate

✅ Ideale per: team SDR che gestiscono un elevato volume di chiamate in uscita o di ricerca in più regioni

10. Modello di elenco membri ClickUp con foto

Ottieni il modello gratis Gestisci visivamente i dettagli dei membri, le foto e le informazioni di contatto con il modello di directory dei membri ClickUp

Questo modello di elenco membri ClickUp è ideale per comunità e associazioni che hanno bisogno di archiviare tutto, dalle foto ai ruoli, dalle informazioni di contatto ai livelli di adesione, in un unico layout chiaro e intuitivo.

Ogni profilo include una foto e le informazioni essenziali, in modo che il tuo team possa identificare rapidamente le persone giuste e stabilire una connessione con loro. Ciò è utile quando il tuo team desidera mantenere l'organizzazione durante l'onboarding, l'acquisizione dei client e il coordinamento interno.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Filtra e tagga i membri in base allo stato, al livello o alla categoria per una ricerca rapida

Monitora lo stato dell'onboarding con stati e campi integrati

Tieni le foto e i dettagli dei membri affiancati per un facile riconoscimento

Evita di cercare tra le email grazie a un unico elenco centralizzato

✅ Ideale per: associazioni e organizzazioni no profit basate sui membri che si occupano dell'acquisizione di client e delle directory della comunità

📚 Da leggere: Modelli per la gestione dei client

Ottieni il modello gratis Organizza i dettagli di contatto di media, relatori o potenziali clienti utilizzando il modello di elenco contatti ClickUp

La creazione di un elenco di contatti è fondamentale quando si gestiscono più strategie e campagne di marketing. È necessario mantenere organizzati i lead caldi, i contatti dei media e i relatori degli eventi tra i vari Teams e le diverse fasi di stato.

Il modello di elenco contatti di ClickUp trasforma quel caos in un motore di outreach strutturato. Ogni voce diventa un'attività che puoi assegnare, classificare in base alle priorità e spostare nella tua pipeline, con diverse visualizzazioni per adattarsi al tuo flusso di lavoro.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Acquisisci immediatamente le informazioni di contatto tramite moduli e genera automaticamente le attività

Mappa i contatti geograficamente con la vista Mappa di ClickUp per il targeting regionale

Monitora visivamente lo stato delle attività di outreach con la vista Bacheca (Lead → Negoziazione → Inattivo)

Aggiungi e personalizza le visualizzazioni fisse per creare database di accesso rapido per ogni campagna

✅ Ideale per: Responsabili di campagne che creano elenchi di PR/media, lead caldi e database di ospiti per più eventi

💡 Suggerimento professionale: Dai dati dei client al vantaggio competitivoRaccogliere i profili è una cosa, agire di conseguenza è un'altra. Con ClickUp, ogni descrizione dettagliata del tuo pubblico di riferimento diventa immediatamente utilizzabile: assegna attività, automatizza i follow-up e collega le informazioni ai progetti. Ciò consente al tuo team di lavorare in modo coordinato, personalizza l'esperienza dei client e crea un volano di valore che trasforma i potenziali clienti in clienti preziosi, offrendoti un vantaggio competitivo misurabile rispetto a prodotti simili. ✨ Prova ClickUp gratis e trasforma i profili dei client in risultati tangibili.

12. ClickUp HubSpot Modello per la creazione di buyer persona

Ottieni il modello gratis Definisci il tuo ICP di marketing e effettua il monitoraggio dei comportamenti di acquisto con questo modello ClickUp HubSpot per la creazione di buyer persona

Identifica i tuoi migliori clienti e perfeziona i tuoi messaggi con il modello ClickUp HubSpot per la creazione di buyer persona. Progettato per i team che utilizzano HubSpot o CRM simili, centralizza le informazioni in modo da poter definire chiaramente i tuoi ICP di marketing.

Ogni voce relativa alla persona documenta obiettivi, frustrazioni, oggetti e canali preferiti, tracciando al contempo la provenienza dei dati, ad esempio interviste ai clienti o analisi.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Assegna i profili alle fasi del funnel o ai tipi di campagna per maggiore chiarezza

Monitora gli aggiornamenti dei profili con stati delle attività personalizzati come Lead o Disengaged (Non coinvolto)

Allinea i dati CRM con i profili per una segmentazione più accurata

Migliora le prestazioni del funnel individuando i punti di attrito come traguardo diretto

✅ Ideale per: team di marketing e strateghi della crescita che creano campagne mirate basate su approfondimenti orientati alla persona

13. Modello di profilo personalizzato per PowerPoint e documento di HubSpot

via HubSpot

Il modello di profilo cliente PowerPoint e documento di HubSpot è progettato per i team di marketing e commerciali che presentano regolarmente idee, elaborano piani per campagne o effettuano condivisione di informazioni sui clienti con altri team.

Il framework organizza dati demografici, fattori decisionali, preferenze di prodotto e comportamenti quotidiani in slide e documenti facili per la condivisione per sessioni di piano e presentazioni.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Combina formattare la presentazione (PPT) e documenti per una maggiore flessibilità

Evidenzia chiaramente i fattori di acquisto e le preferenze di prodotto

Accelera l'allineamento delle campagne durante le presentazioni e il piano del team

✅ Ideale per: Pianificatori di campagne e rappresentanti commerciali che devono presentare profili e fornire supporto a decisioni di messaggi basati sui dati

14. Modello di buyer persona di Freepik

tramite Freepik

Il modello Freepik Buyer Persona è utile per gli esperti di strategie sui media a pagamento che necessitano di un contesto rapido e fruibile prima di lanciare campagne pubblicitarie. Questo modello offre una panoramica visiva dei tuoi traguardi, di cosa li motiva e di cosa li scoraggia.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Mappa i fattori psicologici e le motivazioni per messaggi più incisivi

Monitora i punti di frustrazione che influiscono sulla probabilità di conversione

Confronta più segmenti di pubblico affiancati con immagini

Fornisci ai team creativi informazioni sintetiche e semplificate invece di dati grezzi

✅ Ideale per: team di acquisizione a pagamento che creano set di annunci, titoli e creatività basati sulla psicologia reale del pubblico e sui trigger che determinano la conversione

15. Modello di profilo cliente ideale di Pipedrive

tramite Pipedrive

Il modello di profilo cliente ideale di Pipedrive è pensato per i team di vendita outbound che desiderano qualificare i lead senza dover cercare dati sparsi su diversi account.

Combina caratteristiche aziendali (dimensione, nicchia, stack tecnologico, leadership) con segnali di acquisto come round di finanziamento o cambiamenti nella leadership per individuare gli account pronti per essere contattati.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Evidenzia i segnali di crescita come picchi di assunzioni o eventi di finanziamento

Collega l'intenzione di acquisto con i ruoli chiave dei decisori

Dai la priorità agli account con maggiore probabilità di conversione immediata

Risparmia tempo ai rappresentanti filtrando tempestivamente i lead meno promettenti

✅ Ideale per: Responsabili e team commerciali outbound che devono dare priorità agli account in base alla propensione alla crescita e ai segnali di intenzione di acquisto

16. Modello di profilo cliente B2B di Template. Net

Questo modello di profilo cliente B2B di Template.Net è ideale per acquisire informazioni a livello di account. Segmenta le informazioni sui clienti in panoramica dell'azienda, contatti chiave, sfide aziendali, processo di acquisto e strategie di coinvolgimento.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Include criteri di acquisto dettagliati come l'efficacia in termini di costi e l'adeguatezza tecnologica

Aiuta al monitoraggio delle opportunità future, come le tendenze di adozione dell'IA/ML

Strutture profili per account con cicli di acquisto lunghi e complessi

Rende più facile standardizzare la ricerca di account a livello di azienda

✅ Ideale per: operatori di marketing B2B focalizzati su cicli commerciali lunghi e account di alto valore

17. Modello di profilo del cliente traguardo di Template. Net

Questo modello di profilo del cliente target di Template.Net è pensato per gli esperti di strategia di marca attenti alla sostenibilità che hanno bisogno di andare oltre i dati demografici.

Profilo i segmenti di clientela in base alle abitudini eco-consapevoli, ai valori legati allo stile di vita e alle motivazioni, facilitando l'allineamento delle campagne con l'approvvigionamento etico e la posizione ecologica del marchio.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Mette in evidenza valori quali l'impatto climatico e le preoccupazioni relative all'approvvigionamento etico

Guide Strategie di riposizionamento orientate alla sostenibilità o all'ESG

Evidenzia le motivazioni che determinano la fedeltà degli acquirenti attenti all'ambiente

Va oltre i dati demografici per creare un profilo basato su valori e comportamenti

✅ Ideale per: team di sostenibilità e ESG che creano profili di acquirenti altamente convinti basati sui valori ambientali

18. Modello di profilo cliente al dettaglio di Template. Net

Il modello di profilo cliente al dettaglio di Template.Net è stato creato per le catene di negozi al dettaglio e i marchi di e-commerce che hanno bisogno di personalizzare il coinvolgimento attraverso i vari canali.

I modelli coprono dati demografici e comportamenti di acquisto come la frequenza degli acquisti, le preferenze online rispetto a quelle in negozio e i dati relativi ai programmi fedeltà.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Tiene il monitoraggio dei livelli di iscrizione, dei livelli di spesa e della cronologia dei riscatti

Identifica i clienti di alto valore, i più propensi a effettuare nuovi acquisti

Segnala i clienti a rischio per campagne di riconquista a traguardo

Aiuta i teams di vendita al dettaglio a centralizzare le informazioni raccolte nei negozi e online

✅ Ideale per: aziende di vendita al dettaglio che desiderano migliorare la fidelizzazione dei clienti, ottimizzare i programmi fedeltà e personalizzare i servizi

Centralizza i dati dei client, i follow-up e la strategia in ClickUp

Un ottimo profilo client non è qualcosa che si compila una volta e poi si dimentica: è un documento dinamico che ti aiuta a rimanere allineato, anticipare le esigenze e fornire valore reale. Ma questo funziona solo se il profilo è facile da consultare, aggiornare e utilizzare.

Con ClickUp, i profili dei tuoi client non sono solo punti di riferimento, ma alimentano i tuoi flussi di lavoro. Acquisizione, follow-up, feedback: tutto rimane in connessione.

Inizia con il modello giusto. Tienilo a portata di mano. E lascia che siano i tuoi sistemi a fare il lavoro pesante, mentre tu ti concentri su ciò che conta di più: costruire relazioni migliori con i client.

prova ClickUp gratis e trasforma le informazioni in risultati concreti.