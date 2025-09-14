Come l'IA generativa sta trasformando il marketing: strategie ed esempi

Sei un professionista del marketing. Allora, perché ti senti un impostore quando devi affrontare scadenze di pubblicazione impossibili e cambiamenti di rotta nelle campagne?

Mentre ti sembra che non ci sia mai abbastanza tempo per bilanciare creatività e scalabilità, i tuoi concorrenti sembrano essere ovunque contemporaneamente con messaggi perfettamente mirati.

Il 73% dei professionisti del marketing concorda sul fatto che gli strumenti di IA possano aumentare la loro produttività.

Il divario tra chi adotta l'IA e gli altri si sta rapidamente ampliando. E ogni minuto che dedichi a attività ripetitive o che passi a lottare contro il blocco creativo è un minuto perso a vantaggio della concorrenza.

Attraverso le automazioni per la creazione, la personalizzazione e l'ottimizzazione dei contenuti, l'IA generativa apporta velocità ed efficienza ai flussi di lavoro di marketing senza compromettere la qualità dei risultati.

In questa guida ti mostreremo come l'IA generativa si inserisce nei tuoi processi di marketing quotidiani — dalla generazione di contenuti e SEO alla pianificazione di email e campagne — con esempi, strumenti e principi etici integrati.

Che cos'è l'IA generativa nel marketing?

L'IA generativa è un'intelligenza artificiale in grado di creare (o generare) contenuti — testi, immagini, video e persino codice — apprendendo dai modelli presenti nei dati esistenti su cui è stata addestrata.

Ma non si tratta affatto di affidare le tue campagne a un robot. Si tratta piuttosto di potenziare ciò che già funziona: automatizzare il lavoro di routine, ampliare la creatività senza sovraccaricare il tuo team e darti più tempo per concentrarti sulla strategia, sulla narrazione e sui risultati.

🎨 Il marketing è sempre stato in parte scienza e in parte arte. I modelli di IA generativa rendono la scienza più intelligente e l'arte più scalabile.

Come funziona l'IA generativa

Fondamentalmente, l'IA generativa utilizza modelli di machine learning, in particolare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) o modelli di diffusione, per prevedere e generare nuovi output sulla base dei dati su cui è stata addestrata.

👉🏼 Esempio: Testo : Strumenti come GPT-4 prevedono la parola successiva in una sequenza sulla base di miliardi di esempi, generando bozze di blog, testi per email o varianti di annunci pubblicitari

Immagini : piattaforme come DALL·E o Midjourney rielaborano stili visivi e input per creare grafiche o illustrazioni completamente nuove

Video e voce: strumenti come Synthesia generano video realistici a partire da copioni, spesso con voci fuori campo multilingue incluse

✨ La magia avviene in quelli che vengono chiamati "transformers": reti neurali in grado di comprendere il contesto e le relazioni tra gli elementi in modi che le tecnologie precedenti non potevano.

Dietro le quinte, questi modelli si perfezionano costantemente sulla base dei modelli di utilizzo, del feedback umano e dei dati aggiornati, il che significa che i risultati diventano più intelligenti nel tempo. Tuttavia, la loro efficacia dipende dal prompt, dal contesto e dalla revisione umana. Ed è qui che entri in gioco tu.

📚 Leggi anche: IA generativa vs IA predittiva

I principali vantaggi dell'utilizzo dell'IA nel marketing

I vantaggi dell'IA generativa vanno ben oltre il semplice risparmio di tempo (anche se questo è certamente importante). Ecco cosa la rende ancora più utile:

Creazione di contenuti su larga scala : crea contenuti personalizzati per diversi segmenti di pubblico senza aumentare il carico di lavoro. Le aziende che implementano correttamente la personalizzazione registrano : crea contenuti personalizzati per diversi segmenti di pubblico senza aumentare il carico di lavoro. Le aziende che implementano correttamente la personalizzazione registrano un aumento del 40% dei ricavi derivanti da tali attività rispetto alle aziende medie

Riduzione dei blocchi creativi: Ricordi quel momento in cui ti sei bloccato cercando di scrivere il titolo perfetto? L'IA può generare decine di opzioni per stimolare la tua creatività quando sei in difficoltà

Ottimizzazione basata sui dati : l'IA apprende costantemente cosa funziona. Le tue campagne di marketing mirate diventano più intelligenti nel tempo, man mano che l'IA analizza i dati sulle prestazioni e si adatta

Voce del marchio coerente : puoi addestrare l'IA sulle linee guida del tuo marchio e sui contenuti passati per mantenere la coerenza su tutti i canali, anche quando sono coinvolti più membri del team

Capacità di pensiero strategico : quando non sei sommerso dalle attività di produzione, puoi concentrarti sulla strategia e sull'innovazione, gli ambiti in cui la creatività umana regna ancora sovrana

Riduzione dei costi di produzione e dei tempi di consegna: la creazione di contenuti di alta qualità richiede tradizionalmente molto tempo e denaro. L'IA riduce drasticamente tali costi e l'investimento di tempo, mantenendo la qualità

Ma forse il vantaggio più potente dell'utilizzo dell'IA generativa nel marketing è l'accessibilità. Strumenti di marketing che un tempo richiedevano competenze specialistiche o budget elevati sono ora disponibili per team di tutte le dimensioni. Il campo di gioco si sta livellando e la creatività, non solo le risorse, determina chi vince. 🤝

Casi d'uso dell'IA generativa nel marketing

Il vero potere dell'IA generativa risiede nelle sue applicazioni pratiche lungo tutto il ciclo di vita del marketing. La tecnologia dell'IA generativa può offrirti il ROI più significativo attraverso:

1. Creazione di contenuti basata sull'IA (blog, social media, annunci, ecc.)

La velocità di produzione dei contenuti è diventata un vantaggio competitivo. Ma lo è anche la qualità: ed è proprio qui che l'IA generativa dà il meglio di sé, se utilizzata con un obiettivo preciso.

Strumenti di scrittura basati sull'IA come Jasper, Claude e ClickUp Brain aiutano i team a generare schemi di blog, descrizioni di prodotti e didascalie per i social in pochi secondi. Con il giusto addestramento e una corretta ingegneria dei prompt, puoi trasformare testi generici in bozze raffinate, su misura per il tono, il target e la fase del funnel desiderati.

🔮 Approfondimento chiave: i professionisti del marketing utilizzano l'IA come partner per il brainstorming, integrando poi i dati dei clienti, i modelli di posizionamento e il giudizio editoriale per produrre contenuti di alta qualità e amplificare la voce unica del proprio marchio.

Grazie a ClickUp Brain, i professionisti del marketing possono generare contenuti in linea con il brand direttamente all'interno dell'ambiente di project management di ClickUp.

Genera nuovi contenuti o modifica quelli esistenti utilizzando ClickUp Brain all'interno di ClickUp Docs

Il contenuto viene formattato automaticamente e inserito in ClickUp Docs, eliminando il passaggio da uno strumento all'altro e la perdita di contesto. Puoi chiedere all'IA di creare una bozza di tweet basata su un brief della campagna o di generare introduzioni per post sul blog legate a un profilo di marketing personalizzato.

Crea contenuti dettagliati e brief creativi utilizzando l'IA in ClickUp Brain

✨ È utile anche:

Genera contenuti completi e brief creativi in linea con le linee guida del marchio

Produci rapidamente bozze iniziali che catturino i punti chiave del messaggio

Adatta le varianti dei contenuti su tutti i canali mantenendo la coerenza

Supera i blocchi creativi suggerendo nuovi punti di vista su argomenti familiari

A corto di idee originali? Lascia che ClickUp Brain elabori qualcosa per le tue esigenze di contenuto

Abbinalo al modello di calendario di marketing di ClickUp e al flusso di lavoro per la gestione delle campagne per semplificare le approvazioni, gestire le risorse e assegnare chiaramente la titolarità.

Scarica il modello gratis Pianifica facilmente il tuo prossimo grande piano di marketing con il modello di calendario di marketing di ClickUp

I campi personalizzati in ClickUp consentono di monitorare il tipo di contenuto, il canale e il coinvolgimento dell'IA, in modo da sapere sempre cosa è stato scritto da persone, assistito dall'IA o generato dall'IA, e di monitorarne le prestazioni di conseguenza.

Il risultato è un motore ad alta produttività che mantiene i contenuti strategici, rapidi e scalabili, senza che tu debba rinunciare alla creatività o al controllo.

⭐ ClickUp BrainGPT: una vera rivoluzione per i professionisti del marketing ClickUp BrainGPT è il complemento desktop avanzato di ClickUp Brain, progettato appositamente per i professionisti del marketing che desiderano sfruttare l'IA generativa per la creazione di contenuti, la gestione delle campagne e l'automazione dei flussi di lavoro. Mentre ClickUp Brain è perfettamente integrato nell'app web di ClickUp per fornire assistenza IA contestuale, BrainGPT porta la produttività a un livello superiore offrendo un'esperienza IA autonoma e trasversale alle app direttamente dal tuo desktop. Cosa distingue BrainGPT dagli altri? Ricerca IA di ClickUp Enterprise: Cerca istantaneamente su ClickUp, sulle tue app collegate (Google Drive, Figma, GitHub e altre) e sul web risorse di marketing, file di campagne e ispirazione, tutto in un unico posto Cerca istantaneamente su ClickUp, sulle tue app collegate (Google Drive, Figma, GitHub e altre) e sul web risorse di marketing, file di campagne e ispirazione, tutto in un unico posto

Azioni basate sull'IA: genera testi di marketing, sviluppa idee per le campagne, riepiloga i report e automatizza le attività ripetitive utilizzando comandi in linguaggio naturale

Talk-to-Text : Dettate brief di campagna, post sui social o note di riunione senza usare le mani: Brain Max trascrive ed esegue i vostri comandi vocali : Dettate brief di campagna, post sui social o note di riunione senza usare le mani: Brain Max trascrive ed esegue i vostri comandi vocali

Supporto multimodello: scegli tra i principali modelli di IA (ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, Gemini) per ottenere i migliori risultati nella generazione di contenuti e nell'ideazione

Integrazione tra app: collega e cerca tra i tuoi strumenti di marketing preferiti senza dover cambiare scheda o finestra

Esperienza desktop-first: accedi alle funzionalità/funzioni di IA, alle scorciatoie e alle automazioni del flusso di lavoro direttamente dal tuo desktop, aumentando la velocità e la concentrazione dei team di marketing

🤝 Promemoria: le sfumature sono importanti. Anche le migliori strategie di contenuto basate sull'IA mantengono comunque una supervisione umana.

2. Email marketing personalizzato e percorsi dei clienti

🧠 Curiosità: l'email continua a garantire uno dei ROI più elevati nel marketing, specialmente per i marchi B2C e il marketing rivolto ai consumatori. Ma il "batch-and-blast" è ormai superato. Oggi vince l'iper-personalizzazione: email che sembrano scritte apposta per te.

È qui che entrano in gioco strumenti di IA generativa come Copy.ai o Salesforce Einstein. Questi strumenti utilizzano i dati relativi al comportamento passato, alla cronologia degli acquisti o ai segmenti di clientela per redigere varianti di email personalizzate su larga scala. Pensa a oggetti che riflettono la cronologia di navigazione, testi del corpo adattati alla fase del ciclo di vita e CTA legati all'intento previsto.

ClickUp consente ai team di marketing di orchestrare tutto questo con precisione.

Automatizza i flussi di lavoro delle campagne email con ClickUp Automazioni

Con ClickUp Automations, puoi attivare la creazione di attività via email in base alle azioni del percorso del cliente, come le registrazioni di nuovi utenti o lo scaricamento di contenuti. Puoi gestire le varianti dei test A/B in ClickUp Docs e utilizzare ClickUp Tasks per allineare le revisioni dei testi, le approvazioni creative e i flussi di lavoro di controllo qualità tra tutte le parti interessate.

È ora di dare il benvenuto a una segmentazione più intelligente, a un'esecuzione più rapida e a percorsi che sembrano su misura anziché preconfezionati.

📮ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia familiare da chatbot e le loro capacità versatili — per generare contenuti, analizzare dati e altro ancora — potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori. Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, il tempo necessario per il passaggio e i costi associati all'attivazione/disattivazione del contesto si accumulano nel tempo. Non con ClickUp Brain, però. È integrato direttamente nell'area di lavoro di ClickUp, sa su cosa stai lavorando, è in grado di comprendere prompt in testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Raddoppia la tua produttività con ClickUp!

3. L'IA nell'ottimizzazione per i motori di ricerca: ricerca e ottimizzazione automatizzate delle parole chiave

Probabilmente hai sentito centinaia di opinioni accese sui contenuti SEO, soprattutto da quando le panoramiche basate sull'IA di Google hanno preso il sopravvento nelle SERP. Ed è vero: sapevamo già che quasi il 60% delle ricerche ora avviene senza clic. Con l'introduzione dei risultati basati sull'IA, è ancora più difficile ottenere traffico e conversioni tramite il content marketing.

Da dove deriva il tuo vantaggio competitivo in termini di SEO? Deriva dalla tua capacità di effettuare una connessione intelligente tra l'intento di ricerca e la tua strategia di contenuti.

I professionisti SEO di alto livello utilizzano l'IA per: Identifica i cluster semantici e le relazioni tra gli argomenti che potrebbero sfuggire agli esseri umani

Genera brief di contenuto completi che coprano l'intero spettro delle intenzioni di ricerca

Crea varianti di tag titolo e meta description ottimizzate sia per gli utenti che per gli algoritmi

🔎 Strumenti SEO moderni come Clearscope, Surfer e gli assistenti IA di Semrush possono individuare cluster di parole chiave, generare automaticamente meta descrizioni e persino redigere bozze di brief di contenuto ottimizzati. Questi strumenti comprendono l'autorità tematica e l'intento di ricerca, aiutando i professionisti del marketing a passare da strategie SEO reattive a strategie proattive.

E la buona notizia?

L'85% dei professionisti del marketing sta ottenendo risultati positivi dall'uso dell'IA per creare contenuti SEO.

ClickUp diventa il tuo centro di controllo per l'implementazione di questo flusso di lavoro.

Usa ClickUp Docs per archiviare linee guida SEO aggiornate, incorporare i dati SERP direttamente nelle attività e assegnare liste di controllo di ottimizzazione con consigli generati dall'IA

Meglio ancora, usa il modello di sviluppo del sito web di ClickUp per gestire le campagne SEO, dagli aggiornamenti della struttura del sito all'aggiornamento dei contenuti. Tagga le attività in base alle parole chiave di priorità, assegna i titolari per i link interni e aggiorna automaticamente gli stati man mano che i brief passano dalla ricerca → alla scrittura → alla pubblicazione.

Scarica il modello gratis Passa dalla mappa del sito al sito web finito con un unico modello di project management

Grazie all'IA generativa e a ClickUp, la SEO diventa meno un ostacolo e più una leva di crescita.

🔮 Approfondimento chiave: il ruolo dell'IA non si limita ad aiutarti a creare contenuti SEO, ma ti aiuta anche a comprendere il modello sottostante che determina il posizionamento dei contenuti. Analizzando migliaia di pagine con esito positivo, l'IA è in grado di estrapolare principi che vanno oltre il semplice posizionamento delle parole chiave.

4. Chatbot e supporto clienti basato sull'IA

Pensi ancora a risposte predefinite quando pensi agli agenti di supporto basati sull'IA? Hai un po' di strada da fare.

💬 I modelli di chatbot odierni, basati su LLM come GPT-4 e integrati in piattaforme come Intercom o Drift, sono in grado di risolvere query di primo livello, generare risposte contestualizzate e persino indirizzare gli utenti in base al loro sentiment o all'urgenza.

Il vantaggio? I tuoi team di marketing e CX recuperano tempo, senza compromettere l'esperienza del cliente.

Ma le automazioni senza responsabilità sono rischiose. È qui che ClickUp ti aiuta.

Usa le lavagne online di ClickUp per visualizzare i flussi di lavoro automatizzati

I team di supporto e marketing possono utilizzare ClickUp per documentare i flussi dei bot nelle lavagne online e nelle mappe mentali di ClickUp, creare cicli di feedback dalle conversazioni dei chatbot alla creazione di contenuti (ad esempio: "quali domande continuano a porre gli utenti?") e assegnare attività per i follow-up da parte degli operatori umani quando necessario.

5. L'IA per la redazione dei testi pubblicitari e l'ottimizzazione delle campagne

La creatività pubblicitaria ad alto rendimento dipende dal volume dei test e dall'iterazione. L'IA generativa accelera entrambi. Quando puoi testare 50 concetti invece di cinque, aumenti notevolmente le tue possibilità di ottenere risultati straordinari.

📊 Piattaforme come Meta Advantage+ e Performance Max di Google utilizzano ora modelli generativi per testare dinamicamente combinazioni di titoli e testi. Strumenti di marketing basati sull'IA come AdCreative.ai o CopySmith generano decine di varianti in base al targeting del pubblico e agli input del brand.

ClickUp ti permette di gestire questo caos in modo strategico. Usa le oltre 15 viste di ClickUp per organizzare i contenuti creativi delle campagne per piattaforma, segmento di pubblico o obiettivo, in elenchi, bacheche Kanban e altro ancora.

Scegli tra elenchi, bacheche Kanban, diagrammi di Gantt e altro ancora per effettuare il monitoraggio di campagne e risorse in ClickUp

Puoi persino creare regole di automazione: quando una variante viene approvata, attiva aggiornamenti di stato, configurazioni di monitoraggio delle prestazioni o persino la sincronizzazione con piattaforme pubblicitarie esterne tramite le oltre 1000 integrazioni di ClickUp.

Assegna e effettua il monitoraggio automatico dei feedback creativi e delle attività di follow-up con ClickUp Automazioni

Ciò che prima richiedeva giorni di scambi ora avviene in poche ore: l'IA e ClickUp creano un ciclo di feedback rapido tra ideazione, esecuzione e ottimizzazione.

💡Consiglio da esperto: ecco come i nostri team di ClickUp pianificano le loro campagne di marketing dall'inizio alla fine. Ascolta il racconto di Mike, uno dei nostri ingegneri delle soluzioni strategiche. 👇🏼

6. Immagini generate dall'IA e video marketing

🧠 Curiosità: i video brevi (21%), le immagini (19%) e i video in diretta streaming (16%) sono attualmente tra i tipi di contenuti che ottengono i migliori risultati!

I professionisti del marketing utilizzano ora l'IA per realizzare bozzetti di concetti, generare immagini dei prodotti o creare video esplicativi a partire da testi, con un risparmio in termini di tempo e costi.

🎥 Strumenti di IA generativa come Midjourney, Runway e Synthesia hanno aperto nuove strade creative. Synthesia, ad esempio, consente ai team di creare video con portavoce multilingue senza studi di registrazione o riprese aggiuntive, utilizzando avatar IA predefiniti o personalizzati.

Collabora facilmente con i membri del team e fornisci feedback sui file grazie alle funzionalità di annotazione, correzione di bozze e commento in ClickUp

All'interno di ClickUp, i professionisti del marketing possono facilmente mettere in pratica tutto questo. Possono archiviare e allegare risorse visive in Docs e utilizzare gli strumenti di Correzione di bozze di ClickUp per documentare i feedback, assegnare scadenze di produzione utilizzando i diagrammi di Gantt di ClickUp e creare cicli di feedback con i commenti assegnati per la direzione visiva, il controllo delle versioni e le approvazioni.

🔮 Approfondimento chiave: gli strumenti di IA appiattiscono la curva di apprendimento del visual design, tradizionalmente ripida. I team di marketing non devono più scegliere tra velocità, qualità e costo: possono ottimizzare tutti e tre questi aspetti contemporaneamente.

Esempi concreti di IA generativa nel marketing

Andiamo ora oltre la teoria e vediamo come i brand più lungimiranti stanno implementando l'IA generativa per risolvere le sfide concrete del marketing.

L'IA per i contenuti e le campagne

Coca-Cola: piattaforma Create Real Magic

Coca-Cola ha utilizzato l'IA generativa per fondere il branding classico con i contenuti generati dagli utenti, personalizzando le campagne di marketing e aumentando l'interazione con i consumatori e la consapevolezza del marchio, in particolare tra la Generazione Z.

Hanno creato una piattaforma proprietaria che ha permesso a consumatori e autori di generare immagini personalizzate utilizzando gli elementi iconici di Coca-Cola, come la bottiglia dal profilo caratteristico, il logo, Babbo Natale e l'orso polare.

La campagna ha incoraggiato la partecipazione globale, con opere d'arte selezionate esposte su cartelloni digitali a Times Square a New York e a Piccadilly Circus a Londra. Il risultato è stato che i consumatori hanno generato oltre 120.000 opere d'arte utilizzando strumenti di IA, mettendo in evidenza il salto di qualità delle immagini generate dall'IA da DALL-E 2 a DALL-E 3.

Heinz: rafforzare l'identità del marchio attraverso le immagini generate dall'IA

Heinz ha condotto un esperimento utilizzando DALL-E 2 di OpenAI per generare immagini basate su prompt come "ketchup". L'IA ha prodotto in modo coerente immagini che ricordavano l'iconico design della bottiglia di Heinz, anche senza menzioni esplicite del marchio.

Questa campagna ha messo in evidenza il forte riconoscimento del marchio Heinz e la sua associazione con il ketchup, ottenendo oltre 1,15 miliardi di impressioni guadagnate e un tasso di coinvolgimento superiore del 38% rispetto alle campagne precedenti.

Personalizzazione basata sull'IA nell'e-commerce e nella vendita al dettaglio

Rufus di Amazon: l'assistente allo shopping basato sull'IA che fa crescere il fatturato

Amazon ha introdotto Rufus, un assistente per lo shopping basato sull'IA, per migliorare la ricerca dei prodotti e i consigli. Lanciato nel febbraio 2024, Rufus aiuta i clienti a trovare prodotti personalizzati per le loro preferenze.

tramite Amazon

Amazon prevede che Rufus genererà indirettamente oltre 700 milioni di dollari di utile operativo nel 2025, influenzando la spesa complessiva dei clienti.

Deep Brew: il segreto di Starbucks per l'iper-personalizzazione

Starbucks utilizza una sofisticata piattaforma di IA chiamata Deep Brew, che sfrutta enormi quantità di dati sui clienti, tra cui la cronologia delle transazioni, l'ora del giorno, il meteo, la posizione e altri dati contestuali, per personalizzare offerte e consigli per i membri del programma fedeltà.

Questa piattaforma consente a Starbucks di suggerire il prodotto giusto al momento giusto, migliorando l'esperienza e il coinvolgimento dei clienti. La personalizzazione basata sull'IA si estende all'app mobile e all'esperienza in negozio, dove i baristi possono riconoscere i clienti e le loro preferenze, creando un servizio fluido e personalizzato. Deep Brew aiuta anche a ottimizzare le scorte, il personale e le operazioni del negozio sulla base di analisi predittive.

Starbucks segnala miglioramenti significativi nel coinvolgimento dei clienti e nel ROI grazie a queste iniziative di marketing basate sull'IA. Ad esempio, i rapporti interni indicano un aumento del 30% del ROI e una crescita del 15% nel coinvolgimento dei clienti grazie alla personalizzazione basata sull'IA e al marketing mirato.

/IA nell'influencer marketing e nel coinvolgimento sui social media

L'intelligenza artificiale integra ora l'analisi di testi, immagini, video e audio per comprendere le conversazioni sui social in modo olistico, consentendo ai brand di creare contenuti più ricchi e coinvolgenti.

I sistemi di IA aiutano persino le piattaforme social a individuare e rimuovere contenuti dannosi come incitamento all'odio, fake news e spam in modo più efficiente rispetto ai moderatori umani. Sono abili nell'identificare account falsi e bot, garantendo ambienti social più sicuri e affidabili.

👉🏼 Marchi come Prada, Versace e Red Bull hanno utilizzato influencer basati sull'IA per le promozioni online. Queste personalità virtuali coinvolgono il pubblico sulle piattaforme social, offrendo ai marchi un modo innovativo per stabilire una connessione con i consumatori.

tramite Instagram

🤖 Esempio: Creata dalla startup Brud nel 2016, Lil Miquela è una delle prime e più famose influencer basate sull'IA. Unisce moda, attivismo e musica, avendo pubblicato le proprie canzoni e apparso in video musicali. Il suo personaggio realistico e la sua capacità di raccontare storie l'hanno resa una pioniera nel marketing degli influencer basati sull'IA. Ha collaborato con marchi come BMW, Samsung e Calvin Klein, solo per citarne alcuni.

Ciò che rende questi esempi di IA generativa nel marketing così efficaci è il modo in cui questi marchi hanno integrato l'IA nei loro flussi di lavoro esistenti. Lungi dal lasciare che l'IA sostituisse i loro team di marketing, li hanno potenziati con strumenti che ne hanno migliorato le capacità.

Scegliere gli strumenti di IA giusti può migliorare significativamente le strategie di marketing. Ne abbiamo selezionati alcuni che stanno effettivamente funzionando per team come il tuo:

ClickUp Brain

Desideri uno scrittore basato sull'IA che funga anche da stratega dei contenuti integrato nel tuo team di marketing? ClickUp Brain è l'assistente IA nativo di ClickUp, estremamente versatile. Perfettamente integrato nelle tue attività, nei tuoi documenti e nei tuoi flussi di lavoro, ti aiuta a generare testi in linea con il tuo brand per blog, email, post sui social, brief di campagne e altro ancora, proprio dove si svolge il lavoro.

Usa ClickUp Brain per trovare idee per i contenuti e svilupparle

Grazie alla comprensione del contesto derivante dalle descrizioni delle attività, dagli obiettivi dei progetti e dai commenti del team all'interno di ClickUp, ClickUp Brain produce contenuti in linea con la tua strategia, non solo con i tuoi prompt.

È la soluzione ideale per i team di marketing che desiderano creare e iterare contenuti all'interno di un'area di lavoro centralizzata senza dover passare da uno strumento all'altro. Questo perché sanno che il vero vantaggio competitivo deriva dall'unificazione delle operazioni di marketing in un'unica piattaforma, dove l'IA può imparare dall'intero ecosistema di marketing anziché da singole attività isolate.

💡 Consiglio da esperto: accedi a vari modelli di linguaggio (LLM) all'interno di un unico strumento tramite ClickUp Brain. Prova Claude per la generazione di contenuti, GPT e Gemini per ricerche approfondite e ragionamenti, e ClickUp Brain per integrare le conoscenze contestuali della tua area di lavoro nei tuoi contenuti! Passa da un modello LLM all'altro utilizzando ClickUp Brain e ottimizza il modello per l'attività da svolgere

Jasper

Jasper è un potente assistente di scrittura basato sull'IA pensato per i professionisti del marketing, le agenzie e i team di content creation che mirano a potenziare la produzione di contenuti di alta qualità. Offre oltre 50 modelli per vari tipi di contenuti, tra cui post per blog, testi pubblicitari ed email.

Con il supporto di oltre 30 lingue e integrazioni con strumenti come Surfer SEO e Copyscape, Jasper garantisce che i contenuti siano ottimizzati e privi di plagio.

Copy. IA

Copy.ai è pensato per i professionisti del marketing che desiderano personalizzare rapidamente i contenuti in vari formati, tra cui post sui social media, descrizioni di prodotti ed email. La sua interfaccia intuitiva e l'ampia libreria di modelli lo rendono accessibile agli utenti di ogni livello di competenza.

Piattaforme di creazione di immagini e video basate sull'IA

Midjourney

Midjourney è un generatore di immagini basato sull'IA noto per la sua capacità di creare immagini di alta qualità in vari stili artistici a partire da prompt di testo. Accessibile tramite Discord, è pensato per designer e professionisti del marketing alla ricerca di immagini uniche per le loro campagne.

🧠 Curiosità: come utente di ClickUp, non devi investire in uno strumento separato per la generazione di immagini tramite IA. Le lavagne online di ClickUp offrono la tela perfetta per generare arte e immagini tramite IA utilizzando semplici prompt di testo! Usa ClickUp Brain per generare mockup, diagrammi e altro ancora sulle lavagne online di ClickUp

DALL-E 3

DALL·E 3, sviluppato da OpenAI, è un modello di generazione di immagini all'avanguardia che trasforma testi dettagliati in immagini originali di alta qualità.

A differenza delle versioni precedenti, DALL·E 3 è profondamente integrato con ChatGPT, consentendo agli utenti di iterare e perfezionare i prompt delle immagini in modo conversazionale. Questo lo rende ideale per i professionisti del marketing e i team creativi che desiderano generare immagini uniche per campagne, annunci o contenuti senza partire da zero o utilizzare immagini di repertorio.

🎯Per saperne di più: Oltre 30 prompt per DALL·E 3 per creare immagini straordinarie

Runway

Runway Gen-2 è uno strumento all'avanguardia per la generazione di video basato sull'IA che consente agli autori di trasformare prompt di testo, immagini o video esistenti in contenuti video dinamici e di alta qualità.

Grazie a funzionalità/funzioni come i movimenti personalizzabili della telecamera e i pennelli di movimento, gli utenti possono dirigere il movimento di elementi specifici all'interno di un fotogramma, offrendo un controllo creativo senza pari. Ciò la rende una risorsa inestimabile per i professionisti del marketing, gli autori di contenuti e i registi che mirano a produrre narrazioni visivamente accattivanti senza risorse ingenti.

Hedra

Hedra è una piattaforma di generazione video basata sull'IA che consente agli utenti di creare video realistici e animati combinando immagini e testo generato tramite sintesi vocale. Il suo modello Character-3 integra video, voce, movimento ed emozione per garantire prestazioni dei personaggi di livello superiore, rendendolo adatto alle applicazioni di marketing per l'azienda.

Software di automazione del marketing basato sull'IA

HubSpot Marketing Hub

HubSpot offre funzionalità di IA all'interno della sua suite di automazione del marketing, tra cui l'ottimizzazione dei contenuti e il lead scoring predittivo. Combina il CRM con strumenti di marketing basati sull'IA per l'ottimizzazione dei contenuti, la personalizzazione e la gestione delle campagne.

Grazie ai suoi strumenti completi e alle solide funzionalità di analisi, è la soluzione ideale per le aziende alla ricerca di una soluzione di marketing all-in-one.

Salesforce Einstein

Salesforce Einstein offre funzionalità di IA su tutta la piattaforma Salesforce, fornendo supporto per l'analisi dei clienti e il marketing personalizzato. La sua profonda integrazione con i prodotti Salesforce e le analisi avanzate lo rendono ideale per le grandi aziende.

Marketo

Marketo è una piattaforma di automazione del marketing di livello enterprise dotata di funzionalità di IA per il lead scoring, i contenuti predittivi e l'ottimizzazione delle campagne. È nota per le sue funzionalità B2B complete, la tecnologia matura e le analisi approfondite.

ClickUp per i team di marketing

Oltre alle semplici funzionalità di IA, ClickUp offre una gestione end-to-end del flusso di lavoro di marketing con automazioni che creano una connessione tra strategia e esecuzione.

Il modello di piano di marketing di ClickUp è pensato per i professionisti del marketing che necessitano di un sistema chiaro e ripetibile per gestire campagne multicanale. Include sezioni predefinite per impostare gli obiettivi delle campagne, definire il pubblico di destinazione, effettuare il monitoraggio del budget rispetto ai dati effettivi e assegnare i risultati attesi tra contenuti, design e media a pagamento.

Scarica il modello gratis Ottieni una struttura pronta all'uso per pianificare, eseguire e effettuare il monitoraggio delle campagne in un unico posto con il modello di piano di marketing di ClickUp

Con i suoi campi personalizzati, i diagrammi di Gantt e gli aggiornamenti automatici sullo stato, aiuta i team ad allinearsi sulla strategia e a tenere sotto controllo ogni aspetto, dall'avvio alla fase di analisi post-campagna.

📚 Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

ClickUp può essere utilizzato come hub di automazione per la pianificazione delle campagne, la produzione di contenuti, il coordinamento del lancio delle campagne, nonché per la reportistica e l'ottimizzazione delle prestazioni.

Ecco alcuni semplici esempi di flussi di lavoro per iniziare:

Esempio 1: Per la gestione della produzione di contenuti

I flussi di lavoro relativi ai contenuti coinvolgono molteplici parti interessate, modifiche, approvazioni e scadenze: tenere traccia di tutto questo è un lavoro a tempo pieno.

Crea un'attività per ogni risorsa (blog, video, post sui social) utilizzando il modello di calendario di marketing in ClickUp

Applica campi personalizzati come Tipo di contenuto, Canale, Fase del funnel, Data di scadenza e altri per mantenere i dettagli accessibili

Utilizza le automazioni per: Assegnare un'attività all'autore quando lo stato è "Pronto per la bozza" Avvisare l'editor quando lo stato è "In revisione" Aggiornare il calendario di pubblicazione quando lo stato è "Approvato"

Assegna un'attività all'autore quando lo stato è "Pronto per la bozza"

Avvisa l'editor quando lo stato è "In revisione"

Aggiorna il calendario di pubblicazione quando lo stato è "Approvato"

Assegna un'attività all'autore quando lo stato è "Pronto per la bozza"

Avvisa l'editor quando lo stato è "In revisione"

Aggiorna il calendario di pubblicazione quando lo stato è "Approvato"

🠠 Bonus ClickUp Brain: crea bozze di contenuti, genera prime bozze o riepiloga i thread di feedback all'interno dell'attività, risparmiando ore di scambi di messaggi. Sintetizza rapidamente gli aggiornamenti chiave relativi a commenti, modifiche di stato, nuove attività secondarie e aggiornamenti importanti sui progetti utilizzando ClickUp Brain

Esempio 2: Per la reportistica sulle prestazioni e l'ottimizzazione

I responsabili e i team di marketing spesso devono fare i conti con dati sulle prestazioni frammentati, sparsi tra fogli di calcolo, piattaforme di analisi e finestre In arrivo dei team. La reportistica diventa una corsa contro il tempo ogni mese, le informazioni utili arrivano in ritardo e l'ottimizzazione avviene troppo tardi per essere efficace.

Inizia con un modello sistematico Usa il Usa il Modello di report di marketing in ClickUp per creare uno spazio dedicato ai riepiloghi delle campagne. Ogni attività o documento del report include sezioni strutturate: Obiettivi, Metriche dei canali, Budget vs. Effettivo, Risultati principali, Insegnamenti e Prossimi passi Usa il modello di report di marketing in ClickUp per creare uno spazio dedicato ai riepiloghi delle campagne Ogni report, attività o documento include sezioni strutturate: Obiettivi, Metriche dei canali, Budget vs. Effettivo, Risultati principali, Insegnamenti e Passi successivi Monitora le prestazioni in tempo reale Aggiungi campi personalizzati alle attività della campagna per: Spesa Conversioni CTR/Tasso di coinvolgimento Parametri UTM Piattaforma (Google, Meta, LinkedIn, ecc.) Usa Aggiungi campi personalizzati alle attività della campagna per: Spesa Conversioni CTR/Tasso di coinvolgimento Parametri UTM Piattaforma (Google, Meta, LinkedIn, ecc.) Usa i moduli di ClickUp per raccogliere feedback post-lancio dagli stakeholder (Vendite, Assistenza clienti, Dirigenti) Aggiungi campi personalizzati alle attività della campagna per: Spesa Conversioni CTR/Tasso di coinvolgimento Parametri UTM Piattaforma (Google, Meta, LinkedIn, ecc.) Spendi Conversioni CTR/Tasso di coinvolgimento Parametri UTM Piattaforma (Google, Meta, LinkedIn, ecc.) Utilizza ClickUp Moduli per raccogliere feedback post-lancio dagli stakeholder (Commerciale, Assistenza clienti, Dirigenti) Automatizza i trigger di reportistica Crea automazioni ClickUp per: Assegnare un'attività di reportistica quando una campagna viene contrassegnata come "Lanciata" Spostare una campagna in "Revisione" dopo X giorni Inviare un promemoria automatico ai titolari per compilare i campi relativi alle prestazioni 48 ore prima della scadenza del report Crea automazioni ClickUp per: Assegnare un'attività di reportistica quando una campagna viene contrassegnata come "Lanciata" Spostare una campagna in "Revisione" dopo X giorni Inviare un promemoria automatico ai titolari per compilare i campi relativi alle prestazioni 48 ore prima della scadenza del report Assegna un'attività di reportistica quando una campagna viene contrassegnata come "Lanciata" Sposta una campagna in "Revisione" dopo X giorni Invia un promemoria automatico ai titolari affinché compilino i campi relativi alle prestazioni 48 ore prima della scadenza del report Crea dashboard dinamiche Usa i dashboard di ClickUp per estrarre dati in tempo reale da attività e campagne: grafici a torta che mostrano l'allocazione del budget per canale; grafici lineari che tracciano le tendenze di conversione nel tempo; tabelle che riepilogano il ROI delle campagne; schede filtrate per titolare della campagna, fase del funnel o team. Questi dashboard offrono ai responsabili del marketing una visibilità immediata e possono essere condivisi con dirigenti o clienti come una finestra sulle prestazioni in tempo reale Usa le dashboard di ClickUp per estrarre dati in tempo reale da attività e campagne: grafici a torta che mostrano l'allocazione del budget per canale, grafici lineari che effettuano il monitoraggio delle tendenze di conversione nel tempo, tabelle che riepilogano il ROI delle campagne, schede filtrate per il titolare della campagna, la fase del funnel o il team Grafici a torta che mostrano la ripartizione del budget per canale Grafici lineari che monitorano l'andamento delle conversioni nel tempo Tabella che riepiloga il ROI delle campagne Schede filtrate per il titolare della campagna, fase del funnel o team Queste dashboard offrono ai responsabili del marketing una visibilità immediata e possono essere condivise con i dirigenti o i clienti come una finestra sulle prestazioni in tempo reale

Usa il modello di report di marketing in ClickUp per creare uno spazio dedicato ai riepiloghi delle campagne

Ogni report, attività o documento include sezioni strutturate: Obiettivi, Metriche dei canali, Budget vs. Effettivo, Risultati principali, Insegnamenti e Passi successivi

Aggiungi campi personalizzati alle attività della campagna per: Spesa Conversioni CTR/Tasso di coinvolgimento Parametri UTM Piattaforma (Google, Meta, LinkedIn, ecc.)

Spendi

Conversioni

CTR/Tasso di coinvolgimento

Parametri UTM

Piattaforma (Google, Meta, LinkedIn, ecc.)

Utilizza ClickUp Moduli per raccogliere feedback post-lancio dagli stakeholder (Commerciale, Assistenza clienti, Dirigenti)

Spendi

Conversioni

CTR/Tasso di coinvolgimento

Parametri UTM

Piattaforma (Google, Meta, LinkedIn, ecc.)

Crea automazioni ClickUp per: Assegnare un'attività di reportistica quando una campagna viene contrassegnata come "Lanciata" Spostare una campagna in "Revisione" dopo X giorni Inviare un promemoria automatico ai titolari per compilare i campi relativi alle prestazioni 48 ore prima della scadenza del report

Assegna un'attività di reportistica quando una campagna viene contrassegnata come "Lanciata"

Sposta una campagna in "Revisione" dopo X giorni

Invia un promemoria automatico ai titolari affinché compilino i campi relativi alle prestazioni 48 ore prima della scadenza del report

Assegna un'attività di reportistica quando una campagna viene contrassegnata come "Lanciata"

Sposta una campagna in "Revisione" dopo X giorni

Invia un promemoria automatico ai titolari affinché compilino i campi relativi alle prestazioni 48 ore prima della scadenza del report

Usa i dashboard di ClickUp per estrarre dati in tempo reale da attività e campagne: grafici a torta che mostrano l'allocazione del budget per canale, grafici lineari che tracciano le tendenze di conversione nel tempo, tabelle che riepilogano il ROI delle campagne, schede filtrate per titolare della campagna, fase del funnel o team

Grafici a torta che mostrano la ripartizione del budget per canale

Grafici lineari per il monitoraggio dell'andamento delle conversioni nel tempo

Tabella che riepiloga il ROI delle campagne

Schede filtrate per titolare della campagna, fase del funnel o team

Queste dashboard offrono ai responsabili del marketing una visibilità immediata e possono essere condivise con i dirigenti o i clienti come una finestra sulle prestazioni in tempo reale

Grafici a torta che mostrano la ripartizione del budget per canale

Grafici lineari che monitorano l'andamento delle conversioni nel tempo

Tabella che riepiloga il ROI delle campagne

Schede filtrate per titolare della campagna, fase del funnel o team

Ottieni una visione chiara e consolidata dell'impatto delle tue attività di marketing, dalla portata dei contenuti alle conversioni di vendita, con i dashboard di marketing di ClickUp

💡 Consiglio da esperto: usa ClickUp Brain per riassumere automaticamente i risultati delle campagne e generare consigli di ottimizzazione basati sulle prestazioni passate.

Sfruttando questi strumenti, i professionisti del marketing possono migliorare le loro strategie digitali, semplificare i flussi di lavoro e offrire esperienze personalizzate al proprio pubblico. ClickUp, con le sue funzionalità basate sull'IA e i modelli personalizzabili, funge da hub centrale (o l'app per tutto) per la gestione dei team di marketing e l'automazione dei flussi di lavoro.

Sfide e considerazioni etiche nel marketing basato sull'IA

Man mano che i contenuti generati dall'IA diventano sempre più sofisticati, il confine tra il lavoro umano e quello creato dall'IA si fa sempre più labile. I brand consapevoli devono stabilire politiche chiare sull'uso e la divulgazione dell'IA per evitare la compromissione dei dati interni e dei clienti. Questo rafforza anche la fiducia dei clienti e garantisce pratiche commerciali eque.

Ecco alcune sfide e considerazioni etiche a cui prepararsi:

1. Privacy dei dati e consenso

Il marketing basato sull'IA si basa in gran parte sulla raccolta e sull'analisi di enormi quantità di dati sui consumatori, tra cui il comportamento di navigazione, la cronologia degli acquisti e le interazioni sui social media. Tuttavia, sorgono preoccupazioni quando questi dati vengono raccolti senza un consenso esplicito o utilizzati al di là dello scopo previsto.

Considerazioni chiave:

Trasparenza: comunica chiaramente le pratiche di raccolta dei dati e ottieni il consenso esplicito dei consumatori

Protezione dei dati: implementa misure di sicurezza efficaci per proteggere le informazioni sensibili da eventuali violazioni

Conformità normativa: Rispetta le normative sulla privacy dei dati, come il GDPR e il CCPA, per garantire un trattamento dei dati conforme alla legge

2. Distorsione algoritmica e inclusività

📌 Uno studio ha rilevato che i temi dei messaggi utilizzati negli slogan di marketing generati dall'IA nel settore finanziario variavano in modo significativo in base a fattori demografici. “Le donne, i giovani, le persone a basso reddito e quelle con un livello di istruzione inferiore ricevono messaggi più distinti rispetto alle persone più anziane, con un reddito più elevato e un livello di istruzione più alto”, il che potrebbe portare a un trattamento ingiusto.

I sistemi di IA apprendono dai dati storici, che possono contenere pregiudizi intrinseci legati alla razza, al genere o allo stato socioeconomico.

Come si può mitigare tale pregiudizio per prevenire il marketing discriminatorio?

👉🏼 Assicurati che i modelli di IA siano addestrati su set di dati diversificati e rappresentativi. Dovresti inoltre condurre revisioni periodiche dei risultati dell'IA per identificare e correggere eventuali distorsioni. E il passaggio più imprescindibile? Mantieni il coinvolgimento umano nei processi decisionali per individuare e risolvere potenziali problemi.

3. Trasparenza e spiegabilità

La natura "black box" di alcuni algoritmi di IA rende difficile comprendere come vengono prese le decisioni, portando a una mancanza di trasparenza. Questa opacità può minare la fiducia dei consumatori, specialmente quando le persone non sono consapevoli di come i loro dati influenzino i contenuti di marketing.

Alcune best practice da seguire:

IA spiegabile (XAI): affidati a modelli di IA che forniscono spiegazioni chiare delle loro decisioni

Informare i consumatori: Spiega agli utenti in che modo l'IA influenza i contenuti che vedono e le decisioni che prendono

Quadri di riferimento per la responsabilità: Stabilisci protocolli per affrontare e risolvere i problemi derivanti dalle decisioni dell'IA

4. Disinformazione e deepfake

Con la democratizzazione dell'IA, è più facile che mai generare contenuti realistici ma falsi, il che porta alla diffusione di disinformazione.

Un esempio degno di nota è l'evento Willy Wonka a Glasgow, dove le pubblicità generate dall'IA hanno fuorviato i consumatori, provocando una reazione negativa da parte dell'opinione pubblica.

Le misure preventive includono:

Verifica dei contenuti: implementa protocolli di fact-checking per i contenuti generati dall'IA

Informativa: Etichetta chiaramente i contenuti generati dall'IA per informare i consumatori

Conformità normativa: Rispetta gli standard e le normative pubblicitarie per prevenire pratiche ingannevoli

5. IA washing e false dichiarazioni

Alcune aziende esagerano l'uso dell'IA nei propri prodotti o servizi, una pratica nota come "AI washing". Ciò può fuorviare consumatori e investitori, come si è visto in casi in cui le aziende hanno subito sanzioni per false dichiarazioni sull'integrazione dell'IA.

I nostri consigli?

Rappresenta accuratamente il ruolo dell'IA nei prodotti e nei servizi

Rimani aggiornato sulle normative relative alle dichiarazioni sull'IA per evitare ripercussioni legali

Costruisci la fiducia attraverso la trasparenza e l'autenticità nelle comunicazioni relative all'IA

7. Equilibrio nella collaborazione tra uomo e IA

Forse la sfida più complessa è mantenere il giusto equilibrio tra l'efficienza dell'IA e la creatività umana.

Un articolo dell'HBR riporta che gli esseri umani che collaborano con l'IA generativa ottengono prestazioni ed efficienza significativamente migliori in attività quali la scrittura e il brainstorming rispetto agli esseri umani che lavorano da soli o all'IA da sola. Tuttavia, la motivazione intrinseca è diminuita dell'11% e la noia è aumentata del 20% per i partecipanti che hanno collaborato con l'IA generativa su un'attività e poi hanno affrontato un'attività diversa da soli.

La magia avviene quando smetteremo di vedere l'IA come un sostituto e inizieremo a considerarla come un partner creativo. I team di maggior successo stanno progettando flussi di lavoro intelligenti in cui l'IA si occupa delle attività di routine che richiedono tempo, mentre gli esseri umani si concentrano su ciò che sanno fare meglio: il pensiero strategico e la direzione creativa.

8. Impatto ambientale negativo

L'impatto ambientale dell'IA sta diventando una vera e propria preoccupazione per i team di marketing impegnati nella sostenibilità. I modelli di IA di grandi dimensioni richiedono notevoli risorse computazionali, contribuendo alle preoccupazioni ambientali.

Conviene adottare un approccio pratico: implementare politiche di utilizzo che riservino l'elaborazione intensiva dell'IA alle applicazioni di alto valore, utilizzando modelli più leggeri per le attività di routine. Si tratta di usare questi potenti strumenti con attenzione, piuttosto che applicarli indiscriminatamente.

9. Considerazioni sulla proprietà intellettuale

Il panorama giuridico relativo ai contenuti generati dall'IA e alla proprietà intellettuale rimane incerto. Le questioni relative alla titolarità del copyright, al fair use e all'attribuzione continuano a evolversi. I team di marketing dovrebbero sviluppare politiche chiare su come gli strumenti di IA interagiscono con le opere protette e prendere in considerazione l'uso di filigrane o l'attribuzione per le risorse generate dall'IA.

Il percorso da seguire richiede un approccio ponderato che bilanci innovazione e responsabilità. Affrontando queste sfide in modo proattivo, i professionisti del marketing possono sfruttare il potenziale dell'IA e, al contempo, sviluppare pratiche sostenibili ed etiche che rafforzino la fiducia nel marchio in un panorama sempre più guidato dall'IA.

Tendenze future dell'IA generativa nel marketing

Sulla base delle attuali tendenze tecnologiche e dei segnali del mercato, ecco dove sta andando il settore.

1. L'IA generativa diventa fondamentale per le operazioni di marketing

L'IA generativa è passata dall'essere una novità a diventare una necessità nel marketing moderno.

L'88% dei professionisti del marketing utilizza oggi l'IA nei propri ruoli quotidiani: il 93% la impiega per generare contenuti più rapidamente e il 90% per accelerare il processo decisionale.

2. L'ottimizzazione generativa dei motori (AEO) sostituisce la SEO tradizionale

Con l'ascesa dei chatbot basati sull'IA come ChatGPT e Claude, gli utenti cercano sempre più spesso informazioni attraverso interfacce di conversazione, portando alla nascita della Generative Engine Optimization (GEO).

A differenza della SEO tradizionale, che si concentra sul posizionamento delle parole chiave, la GEO mira a ottimizzare i contenuti per le risposte generate dall'IA, affrontando gruppi di domande correlate per aumentare la visibilità su varie piattaforme di IA.

🧠 Curiosità: il 19% dei professionisti del marketing ha già un piano per sviluppare una strategia SEO per l'IA generativa nei motori di ricerca.

3. L'iper-personalizzazione avviene su larga scala

Il limite della personalizzazione sta per essere superato. Le esperienze personalizzate motivano già l'80% dei clienti a convertirsi, ma gli approcci attuali tendono a segmentare i clienti in gruppi generici.

I sistemi di IA possono consentire un vero marketing 1:1 su scala aziendale, con i marchi leader che offrono esperienze di contenuto personalizzate a ciascun cliente sulla base dei modelli di comportamento in tempo reale.

👀 Lo sapevi? Strumenti come Dynamic Yield e Adobe Target facilitano gli aggiustamenti in tempo reale dell'esperienza dei clienti, consentendo di offrire contenuti personalizzati, consigli sui prodotti e messaggi che risuonano a livello individuale.

4. L'IA multimodale migliora la creazione di contenuti

Il futuro appartiene ai sistemi di IA che funzionano senza soluzione di continuità su testo, immagini, audio e video. Questi sistemi consentiranno ai professionisti del marketing di creare campagne integrate in cui i contenuti si adattano automaticamente su tutti i canali, mantenendo al contempo la coerenza del marchio, ad esempio generando riassunti video da descrizioni testuali o creando immagini sulla base di prompt testuali

👀 Lo sapevi? Gartner prevede che entro il 2027 il 40% delle soluzioni di IA generativa ( GenAI) sarà multimodale, rispetto all'1% del 2023. Un quarto dei professionisti del marketing ha già nel piano di sfruttare l'IA per trasformare il testo in campagne multimodali.

5. Gli agenti IA trasformano le relazioni con i clienti

Agenti IA avanzati stanno rivoluzionando le interazioni con i clienti, garantendo un coinvolgimento più personalizzato, reattivo e continuo. Integrati in piattaforme di messaggistica come WhatsApp, questi agenti svolgono attività che spaziano dal servizio clienti alla programmazione, passando per l'assistenza legale e la gestione degli appuntamenti sanitari, sfruttando enormi quantità di dati degli utenti per personalizzare le esperienze.

Tuttavia, questa intimità comporta dei rischi, poiché gli errori possono minare la fiducia.

🧠 Curiosità: un marketer su cinque ha nel piano di valutare l'utilizzo di agenti IA per automatizzare le iniziative di marketing, dalla strategia all'esecuzione.

I professionisti del marketing che avranno successo in questa era incentrata sull'IA saranno quelli che sapranno abbracciare queste tendenze, mantenendo al contempo il pensiero strategico e l'intuizione creativa che la tecnologia non può replicare.

Probabilmente l'IA non sostituirà i professionisti del marketing nell'immediato futuro, ma quelli che la utilizzano in modo efficace sostituiranno coloro che non lo fanno.

Fai marketing in modo più intelligente con un'IA che lavora per te

Dai percorsi e-mail iper-personalizzati ai testi pubblicitari ad alto rendimento, l'IA ha già iniziato a trasformare ogni passaggio del funnel. Ma qual è il vero vantaggio competitivo? Non sta solo negli strumenti. Sta nel modo in cui li orchestri.

Ecco il punto chiave: l'IA ha bisogno di strategia, struttura e visibilità per offrire un valore reale. Ed è qui che ClickUp fa la differenza.

Con ClickUp Brain, i professionisti del marketing vanno oltre la semplice generazione di contenuti e li collegano senza soluzione di continuità al quadro generale. Crea bozze di risorse per le campagne direttamente all'interno delle attività, automatizza i flussi di lavoro ripetitivi, utilizza l'IA per riepilogare e analizzare le tendenze e monitora lo stato tra le parti interessate: tutto in un unico spazio di lavoro progettato per i team di marketing moderni.

Che tu stia scalando un motore di contenuti, ottimizzando il tuo SEO o testando creatività su cinque set di annunci e tre personas, ClickUp ti aiuta a farlo in modo più veloce, più intelligente e senza perdere il tuo vantaggio competitivo.

L'IA generativa sta riscrivendo le regole del gioco. Se sei pronto a costruire il team di marketing del futuro, inizia con uno strumento che pensa insieme a te. 👉 Prova ClickUp oggi stesso e dai vita alla tua strategia di marketing basata sull'IA.