Produzione di video di marketing: passaggi, strumenti e best practice

Scorri qualsiasi feed social e lo vedrai: i contenuti video sono ovunque. E per una buona ragione: sono uno dei modi più semplici per attirare l'attenzione, spiegare il tuo messaggio e stimolare l'azione.

Ma c'è un problema: non basta premere "registra". Con un pubblico sempre più esperto e algoritmi delle piattaforme di content marketing in continua evoluzione, un video di alto livello richiede molto più di una buona illuminazione e un audio decente. Hai bisogno di una strategia di marketing chiara, degli strumenti giusti e di una solida comprensione di ciò che funziona davvero.

Questa guida ti accompagnerà attraverso l'intero processo di produzione di un video di marketing, dalla pianificazione e la sceneggiatura alle riprese, la modifica e la pubblicazione.

Troverai anche strumenti pratici per il project management della produzione video e best practice che ti aiuteranno a creare video non solo belli da vedere, ma anche efficaci.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi La produzione di video di marketing consiste nel creare video con uno scopo preciso: aumentare la consapevolezza del marchio, generare lead o favorire le conversioni

Passaggi per creare un video di marketing Pianificazione pre-produzione: definisci obiettivi chiari, conosci il tuo pubblico, scrivi la sceneggiatura e lo storyboard del tuo video e prepara il tuo team e l'attrezzatura Fase di produzione: cattura filmati di alta qualità con illuminazione e audio adeguati e riprese multiple che corrispondono al tono della sceneggiatura Post-produzione e modifica: modifica per maggiore chiarezza, aggiungi grafica e audio, correggi il colore, ottimizza per le piattaforme ed esegui test su diversi dispositivi

Suggerimenti per una produzione efficace di video di marketing Inizia con una strategia Cattura l'attenzione degli spettatori nei primi 5 secondi Scrivi script in stile conversazionale Sii breve e conciso Progetta per la visualizzazione senza audio Mostra, non raccontare Un branding sottile vince Concludi con una CTA chiara Prova diverse versioni Ottimizza per la piattaforma

Che cos'è la produzione di video di marketing?

La produzione di video di marketing è il processo di creazione di video per promuovere prodotti, servizi, marchi o idee. L'obiettivo principale di questi video è quello di coinvolgere, informare, influenzare o persuadere un pubblico.

Ciò che rende diversi questi percorsi video è l'intento. Sono realizzati tenendo conto della strategia e dei KPI del content marketing, ottimizzati per ottenere risultati e legati a obiettivi quali la brand awareness, la generazione di lead o le conversioni.

👀 Lo sapevi? Secondo uno studio del MIT, il cervello umano è in grado di riconoscere e reagire alle immagini in soli 13 millisecondi: è questo il tempo necessario per fare una buona impressione. Proprio questa velocità e questo impatto sono i motivi per cui i video di marketing sono diventati indispensabili.

Passaggi per creare un video di marketing

La creazione di un video di marketing è un processo strutturato che bilancia creatività e strategia. Ecco come si articola in genere il flusso di lavoro della produzione di un video di marketing:

🎬 Pianificazione della pre-produzione

È qui che si gettano le basi, ed è senza dubbio la fase più critica. Un solido piano di pre-produzione mantiene tutto in carreggiata e previene costosi errori in seguito.

I passaggi chiave nella pre-produzione includono:

Definisci il tuo obiettivo : desideri aumentare le registrazioni, incrementare il traffico o migliorare la consapevolezza del marchio? Ogni decisione da questo momento in poi dovrà essere in linea con questo obiettivo

Conosci il tuo pubblico di destinazione : capire a chi ti stai rivolgendo ti aiuta a dare forma al tono, al messaggio e al formato

Scegli il formato : sarà un video aziendale, un video live-action, un'animazione o un mix? Breve o lungo? Anche la piattaforma è importante: YouTube, Instagram o LinkedIn?

Scrivi il copione : un copione conciso e coinvolgente è fondamentale per i video professionali. Mantienilo conciso, mirato e colloquiale

Crea uno storyboard o un elenco delle riprese : questo ti aiuterà a visualizzare le scene e a pianificare le transizioni, le angolazioni della telecamera e il ritmo

Assembla il tuo team e l'attrezzatura : che la produzione del video di marketing sia interna o esternalizzata, conferma chi fa cosa: regista, operatore di ripresa, editor, ecc. Organizza anche l'attrezzatura e le autorizzazioni relative alla posizione

Pianifica le riprese: considera il tempo necessario per la configurazione, le riprese e gli imprevisti. Puoi anche provare i modelli gratuiti di calendario dei contenuti

📮 Approfondimento ClickUp: 1 dipendente su 4 utilizza quattro o più strumenti solo per creare contesto sul lavoro. Un dettaglio chiave potrebbe essere nascosto in un'email, ampliato in un thread Slack e documentato in uno strumento separato, costringendo i team a perdere tempo alla ricerca di informazioni invece di portare a termine il lavoro. ClickUp converge l'intero flusso di lavoro in un'unica piattaforma unificata. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tutto rimane connesso, sincronizzato e immediatamente accessibile. Dì addio al "lavoro sul lavoro" e recupera il tuo tempo produttivo. 💫 Risultati reali: I team sono in grado di recuperare più di 5 ore ogni settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

🎬 Fase di produzione

Questa fase della produzione di video di marketing è quella in cui le telecamere iniziano a girare e il piano prende vita. Il tuo obiettivo qui dovrebbe essere quello di catturare immagini e suoni di alta qualità, attenendoti al modello dello storyboard o all'elenco delle riprese.

Tra gli elementi importanti della produzione figurano:

Illuminazione : la luce naturale funziona bene, ma assicurati che il soggetto sia ben illuminato e che le ombre siano controllate

Qualità audio : un audio scadente rovinerà un video di qualità. Utilizza microfoni a clip o microfoni a braccio invece di affidarti al microfono integrato nella videocamera

Composizione : inquadra le tue riprese con attenzione. Segui la regola dei terzi, mantieni lo sfondo pulito e assicurati che il soggetto sia a fuoco

Performance e ritmo : che si tratti di un presentatore, un attore o un cliente, assicurati che la presentazione sia chiara, naturale e in linea con il tuo tono

Riprese multiple: gira più di quanto pensi sia necessario. Ti offre più opzioni di modifica e ti evita costose riprese aggiuntive

🧠 Curiosità: i professionisti del video marketing ottengono il 66% di lead qualificati in più all'anno e registrano un aumento del 54% della brand awareness rispetto a chi non utilizza i video.

🎬 Post-produzione e modifica

Una volta acquisito il filmato, è il momento di assemblare il tutto e rifinirlo per la consegna finale.

I passaggi della post-produzione includono:

Modifica per chiarezza e flusso : elimina le parti superflue, rendi il ritmo più serrato e assicurati che la storia proceda in modo logico e veloce

Aggiungi grafica e testo : utilizza terzi inferiori, didascalie o titoli animati per enfatizzare i punti chiave e migliorare la comprensione degli spettatori. Puoi anche provare i generatori di video IA per contenuti straordinari

Incorpora musica e sound design : la musica di sottofondo crea l'atmosfera, mentre gli effetti sonori aggiungono raffinatezza e impatto

Correzione e gradazione del colore : garantisci la coerenza tra le scene e applica una gradazione del colore adatta allo stile del tuo brand

Ottimizza per la piattaforma : piattaforme diverse hanno specifiche diverse, come rapporto di aspetto, durata e requisiti per le miniature. Esporta di conseguenza

Prova e modifica: prova il tuo video su diversi dispositivi e piattaforme prima di pubblicarlo. Apporta le modifiche finali in base al feedback per creare video su misura per il pubblico di destinazione

Siamo realistici: il video marketing moderno non è solo una questione di modifiche nitide e transizioni cinematografiche. Si tratta di velocità, collaborazione e di mantenere la tua energia creativa concentrata sul messaggio.

Gli editor video basati sull'IA hanno reso la produzione di video di marketing più veloce che mai, aiutandoti a realizzare modifiche di alta qualità in pochi minuti anziché in ore.

Ma mentre la modifica diventa più semplice, la produzione spesso diventa caotica. Le scadenze slittano, i feedback vanno persi e i team parlano tra loro senza ascoltarsi.

È qui che serve più di uno strumento di modifica. Serve l'app che fa tutto per il lavoro: ClickUp. Connette script, riprese, modifiche, approvazioni e campagne in un unico flusso di lavoro pulito. Ecco come:

Project management, ma pensato per i creativi

Organizza ogni parte del processo di creazione dei contenuti e produzione dei video con gli strumenti di Project Management di ClickUp: stati personalizzati, automazioni, dipendenze e visualizzazioni multiple

La produzione video non è lineare. Ti ritrovi a destreggiarti tra decine di attività su più sequenze temporali e le cose cambiano molto. È qui che entrano in gioco le funzionalità/funzioni di Project Management di ClickUp.

Puoi creare stati personalizzati che riflettono il tuo processo, come "Revisione script", "Filmati ricevuti" o "In attesa di doppiaggio", invece di utilizzare etichette generiche.

Le automazioni gestiscono le azioni ripetitive al posto tuo, come l'assegnazione degli editor, la notifica ai produttori o l'avanzamento delle attività una volta approvate, senza bisogno di aggiornamenti manuali.

Ruoli diversi richiedono prospettive diverse e le funzionalità di gestione dei progetti di produzione video le supportano. Il tuo editor potrebbe preferire una vista Elenco per tenere traccia dei clip, mentre il responsabile della campagna può utilizzare le viste Calendario o Gantt per pianificare lanci e scadenze.

Avrai anche a disposizione dipendenze e attività cardine, così nessuno passerà accidentalmente alla post-produzione senza aver bloccato il filmato giusto.

Quando si tratta della capacità del team, la vista Carico di lavoro mostra chiaramente chi è sovraccarico e chi potrebbe avere tempo per un'altra modifica promozionale questa settimana. È flessibile, visiva e progettata per il modo in cui lavorano i team video.

Come afferma Page Olver, Release Train Engineer presso Yoga International:

Che tu sia un videografo, un produttore o una persona creativa, o che tu sia come me e più attento all'organizzazione, puoi impostare e cliccare nel modo che funziona meglio per te.

Che tu sia un videografo, un produttore o una persona creativa, o che tu sia come me e molto esigente su come organizzare le cose, puoi impostare e cliccare nel modo che funziona meglio per te.

Collaborazione in tempo reale, senza caos

Collabora in tempo reale senza caos utilizzando gli strumenti di collaborazione di ClickUp, come commenti in thread, correzione di bozze visiva, registrazioni dello schermo e visualizzazioni condivisibili

Non dovrai più cercare tra thread di email o messaggi vaghi come "Usa la seconda versione della settimana scorsa. " Rendi i feedback più rapidi e trasparenti con le funzionalità di collaborazione di ClickUp. Sono state create per consentirti di concentrarti sullo sviluppo dei progetti invece che sulla ricerca di chiarezza.

Con i thread di commenti specifici per attività, puoi mantenere le conversazioni organizzate e ricche di contesto, complete di note con indicazione dell'ora che chiariscono esattamente ciò che viene discusso. Puoi caricare filmati grezzi o bozze di modifiche direttamente nelle attività, rendendo facile per i client o i colleghi rivedere e rispondere senza cambiare piattaforma.

La "Modalità correzione bozze" consente inoltre di inserire commenti direttamente su fotogrammi o miniature specifici del video, in modo che non ci sia confusione su ciò che deve essere modificato.

E se hai bisogno dell'opinione di qualcuno, basta @menzionarlo, che si tratti di un collega o di un collaboratore esterno, per coinvolgerlo immediatamente nella conversazione.

👀 Lo sapevi? ClickUp può aiutarti ad aumentare l'efficacia della collaborazione fino al 30%.

ClickUp Brain: l'assistente IA che capisce il video marketing

Genera idee migliori più velocemente con ClickUp Brain, il tuo assistente IA integrato per scrivere script, brainstorming e riutilizzare contenuti video di marca

ClickUp Brain non serve solo per scrivere email: è progettato per supportare i flussi di lavoro creativi dall'inizio alla fine. Pensalo come uno stratega, un copywriter e un assistente ai contenuti, tutto in un unico pannello intelligente. Questo assistente è pronto a intervenire ogni volta che hai bisogno di una spinta creativa!

Hai bisogno di uno script per un annuncio video ad alto tasso di conversione? ClickUp Brain può redigerlo con il tono della tua marca, facendoti risparmiare tempo e mantenendo la coerenza dei messaggi. Se sei bloccato sul concetto, può aiutarti a trovare nuove idee e modelli per la scrittura di contenuti basati sul tuo pubblico, sul tuo prodotto o sugli obiettivi della tua campagna: non dovrai più fissare una pagina vuota.

Una volta che il tuo contenuto lungo è pronto, ClickUp Brain può rapidamente riutilizzarlo in script video brevi, didascalie o persino schemi strutturati. Questo ti aiuta a ottenere più valore da ogni contenuto senza dover ricominciare da zero ogni volta.

ClickUp Clips: registra, spiega, condividi in pochi secondi

Registra e condividi feedback visivi istantaneamente con ClickUp Clips, perfetto per walkthrough, tutorial e modifiche alle spiegazioni senza riunioni extra

Hai bisogno di mostrare al tuo editor come vuoi che funzioni il flusso della demo di un prodotto? ClickUp Clips ti semplifica il lavoro e ti evita di spiegare la stessa cosa dieci volte. È perfetto per walkthrough, revisioni di modifiche o tutorial rapidi che devono essere chiari e visivi.

Puoi registrare istantaneamente lo schermo, con o senza audio, a seconda di ciò che funziona meglio per l'attività. Durante la registrazione, puoi aggiungere annotazioni o narrazioni per evidenziare i momenti chiave o spiegare passaggi specifici man mano che procedi, senza bisogno di domande di follow-up.

Una volta terminato, puoi allegare il video direttamente a un'attività, mantenendo tutto nel contesto ed eliminando ogni confusione. È un modo veloce ed efficace per comunicare visivamente.

Integrazioni perfette con il tuo stack video

Collega perfettamente i tuoi strumenti di modifica utilizzando le integrazioni di ClickUp con Adobe Premiere, Frame.io, Google Drive e altri strumenti già utilizzati dal tuo team

ClickUp si connette perfettamente con strumenti come Adobe Premiere Pro, After Effects, Frame. io, Google Drive e altri ancora, così l'intero flusso di lavoro di produzione rimane connesso ed efficiente, senza dover passare da un'app all'altra. Queste integrazioni ClickUp rendono più facile lavorare su più piattaforme senza interrompere il flusso creativo.

Puoi sincronizzare e modificare direttamente i file e le risorse del progetto, assicurando a tutti l'accesso alla versione più recente. Le automazioni aiutano anche a velocizzare le operazioni, ad esempio attivando le attività di revisione non appena viene caricata una nuova bozza, in modo che nessun passaggio venga tralasciato.

La cronologia delle versioni, i feedback e le approvazioni rimangono centralizzati all'interno di ClickUp, anche quando i flussi di lavoro per la creazione dei contenuti si trovano su altre piattaforme.

📖 Leggi anche: Le migliori piattaforme di collaborazione per i contenuti

Modelli di progetto per la produzione di video di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Avvia immediatamente il tuo flusso di lavoro con il modello di produzione video di ClickUp, progettato per strutturare le riprese, le modifiche e le revisioni dall'inizio alla fine

Inizia con una solida base utilizzando il modello di produzione video ClickUp, creato appositamente per i team multimediali. Ha tutto ciò che serve:

Liste di controllo per la pre-produzione (brief, script, moodboard)

Pianificazione della produzione con ruoli assegnati e date di scadenza

Attività di post-produzione per modifiche, voci fuori campo, revisioni e caricamenti

Tag di stato come "Necessita di filmati", "Pronto per la revisione" e "Pubblicato" per evitare qualsiasi dubbio

Se stai utilizzando i video come parte di campagne più ampie, utilizza il modello di piano di marketing dei contenuti di ClickUp per allineare le sequenze dei video con i post del blog, i calendari dei social media e il lancio degli annunci a pagamento.

Aree di lavoro specifiche per il marketing che hanno davvero senso

Unifica i tuoi team creativi, di contenuti e media all'interno dell'area di lavoro Marketing di ClickUp, dove calendari delle campagne, obiettivi di performance e risorse video sono disponibili in un unico posto

L'area di lavoro Marketing di ClickUp è progettata pensando sia ai creativi che ai professionisti del marketing, in modo che nessuno debba semplificare eccessivamente il proprio lavoro solo per rimanere allineato.

Puoi visualizzare le sequenze temporali delle campagne utilizzando grafici Gantt per una pianificazione dettagliata o bacheche Kanban per l'esecuzione quotidiana. È sufficientemente flessibile da adattarsi al modo naturale di lavorare del tuo team.

Puoi anche impostare obiettivi e OKR legati a risultati reali, come visualizzazioni, lead o conversioni, in modo che la tua produzione creativa rimanga connessa alle prestazioni.

🧠 Curiosità: Cartoon Network ha raddoppiato la sua produzione in metà tempo utilizzando ClickUp per i suoi flussi di lavoro di marketing.

Suggerimenti per una produzione efficace di video di marketing

Ecco alcuni suggerimenti collaudati per aiutarti a realizzare video che si distinguono e convertono:

1. Inizia con la strategia, non con lo stile

È allettante buttarsi subito sulle idee visive e sugli effetti, ma è sempre meglio iniziare ponendosi le seguenti domande:

Qual è l'obiettivo di questo video?

Stai cercando di generare lead, creare fiducia o aumentare le registrazioni ai prodotti?

Oppure un modello per i social media può aiutarti a risolvere il problema?

Le risposte ti guideranno in tutto, dalla sceneggiatura e dal tono alla call to action e al piano di distribuzione.

2. Cattura l'attenzione del tuo pubblico nei primi 5 secondi

Le persone scorrono velocemente. Se il tuo video non cattura immediatamente l'attenzione, li hai persi. Inizia con un gancio accattivante: un'affermazione audace, una statistica sorprendente o una domanda con cui il tuo pubblico può identificarsi. Evita lunghe introduzioni o loghi del marchio all'inizio.

Attenetevi a un messaggio principale per ogni video. Come linea guida generale:

Pubblicità sui social: 15-30 secondi

Video esplicativi sui prodotti: 60-90 secondi

Testimonianze o approfondimenti: 1-3 minuti

Se hai bisogno di più tempo, valuta la possibilità di suddividere la tua storia in una serie di video.

💡 Suggerimento professionale: utilizza tagli netti, movimenti, trendspotting sul lavoro o didascalie all'inizio per catturare l'attenzione, soprattutto per i contenuti video sui social media.

3. Scrivi come parli

Il tuo copione dovrebbe sembrare scritto da una persona, non da un opuscolo. Evita il gergo tecnico quando scrivi il copione per un video. Usa frasi brevi. Rendi il tono colloquiale e diretto, soprattutto se il video sarà presentato da una persona davanti alla telecamera.

💡 Suggerimento professionale: Leggi il copione ad alta voce. Se ti sembra innaturale o rigido, modificalo.

4. Progetta per la visualizzazione senza audio

Molte persone guardano i video senza audio, soprattutto sui dispositivi mobili. Utilizza didascalie, testo su schermo e storytelling visivo per garantire che il tuo messaggio venga comunque recepito.

Allo stesso tempo, non trascurare l'audio: la voce fuori campo, la musica di sottofondo e gli effetti continuano ad avere importanza per chi guarda con l'audio attivato.

5. Mostra, non limitarti a raccontare

Usa immagini per dimostrare il valore. Non limitarti a dire che il tuo prodotto è facile da usare: mostra qualcuno che lo utilizza in tempo reale.

Le prove visive creano credibilità più rapidamente delle semplici affermazioni. Inoltre, rendono i tuoi contenuti più memorabili.

6. Usa il branding in modo sottile e intelligente

Il tuo logo non deve essere presente in ogni angolo. Concentrati invece sul tono, i colori e la voce del tuo brand nei tuoi brief creativi. Lascia che gli spettatori entrino prima in connessione con la storia. Guadagnerai più fiducia e sarai comunque memorabile.

7. Concludi con una chiara call to action

Sii chiaro e specifico. Non dare per scontato che il pubblico sappia già cosa fare. Ogni video di marketing dovrebbe spingere lo spettatore a compiere un'azione successiva:

Visita la pagina

Iscriviti per una versione di prova

Prenota una demo

Condividi il video

8. Prova diverse versioni

Non affidarti a una sola modifica. Prova diverse introduzioni, CTA o lunghezze dei video e testale con il tuo pubblico. Anche piccoli cambiamenti possono portare a significativi miglioramenti delle prestazioni.

💡 Suggerimento professionale: esegui test A/B su miniature, didascalie e hook su piattaforme come YouTube e Facebook Ads.

9. Ottimizza per ogni piattaforma

Non esiste una soluzione valida per tutti. Adatta i tuoi video al luogo in cui saranno ospitati:

Instagram Reels/TikTok: verticali, veloci, ricchi di sottotitoli

YouTube: Orizzontale, valore di produzione più elevato, formattato più lungo

LinkedIn: tono professionale, messaggi incentrati sui vantaggi

Email incorporate: miniature brevi, informative e con riproduzione automatica

📖 Leggi anche: TikTok Growth Hacks per rendere virale il tuo marchio

Consigli di esperti sulla creazione di video da Chris Cunningham, responsabile del social media marketing presso ClickUp.

I migliori video marketer non sono solo editor veloci, ma anche produttori intelligenti. Con ClickUp, non ti limiti a pubblicare. Rispetta tutte le scadenze, centra il messaggio e resta sempre un passo avanti.

Dalle istruzioni preliminari alla produzione al feedback post-lancio, tutto è disponibile in un unico posto, organizzato, accessibile e personalizzato in base al flusso di lavoro del tuo team.

Non dovrai più chiederti chi sta facendo cosa o a che punto è un progetto. Solo sequenze chiare, collaborazione fluida e meno corse contro il tempo all'ultimo minuto.

ClickUp offre al tuo team bacheche delle attività personalizzate, sequenze dinamiche, strumenti di correzione di bozze e aggiornamenti in tempo reale, il tutto in un'unica piattaforma.

Che tu stia gestendo i feedback dei client, le risorse o la sincronizzazione con gli editor, ClickUp mantiene l'intero flusso di produzione in movimento senza confusione.

Sei pronto ad abbandonare strumenti sparsi e passaggi di consegne caotici? Crea il tuo quartier generale per la produzione video in ClickUp.

Iscriviti gratis su ClickUp!