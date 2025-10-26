I 10 migliori software gratis per la creazione di diagrammi di Gantt nel 2026

Crea un diagramma Gantt in un attimo

Crea sequenze, assegna attività e visualizza le dipendenze in pochi secondi con questo generatore gratuito di diagrammi di Gantt.

Creare roadmap di progetto sembrava un po' come risolvere un puzzle con dei pezzi mancanti. Essendo una persona che apprende in modo visivo, facevo fatica con la pianificazione su carta: era disordinata e difficile da monitorare. Le lavagne online aiutavano un po', ma erano più adatte al brainstorming che alla gestione delle sequenze reali dei progetti.

Le cose sono cambiate quando ho iniziato a usare un software per diagrammi di Gantt. Improvvisamente, potevo vedere tutto in un unico posto: attività, sequenze, scadenze, dipendenze. È stato come accendere le luci in una stanza buia.

Se hai mai trovato la pianificazione dei progetti opprimente o macchinosa, non sei il solo. Ecco perché io e il team di ClickUp abbiamo provato una serie di strumenti gratis per la creazione di diagrammi di Gantt per individuare quelli che semplificano davvero la pianificazione dei progetti.

Scopriamo insieme i migliori strumenti gratuiti per la creazione di diagrammi di Gantt disponibili sul mercato e troviamo quello più adatto a te.

💡 Consiglio da esperti: il miglior diagramma di Gantt non è quello con più funzionalità/funzioni, ma quello che il tuo team utilizzerà davvero. Inizia in modo semplice. Poi adegua il software man mano che i tuoi progetti crescono.

La creazione gratuita di diagrammi di Gantt è possibile grazie a numerosi strumenti online e modelli. Piattaforme come ClickUp, GanttPRO, TeamGantt e Zoho Projects sono comunemente utilizzate. Numerosi strumenti di project management includono anche funzionalità Gantt nelle versioni gratis.

Se, come me, hai una predisposizione per l'apprendimento visivo, dai un'occhiata a questo video per scoprire i nostri consigli:

10 software gratis per la creazione di diagrammi Gantt in sintesi

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp – Vista Gantt con pianificazione drag-and-drop – Gestione del percorso critico e delle dipendenze – Stati delle attività e sequenze personalizzabili – IA integrata e oltre 1000 integrazioni Teams e singoli alla ricerca di una soluzione completa per la pianificazione di progetti e diagrammi di Gantt Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende. GanttProject – Open source con codice sorgente modificabile – Semplice accesso offline – Monitoraggio della linea di base e calcolo dei costi – Esportazione in diversi formati di file Piccoli team o singoli utenti che desiderano uno strumento gratuito e open source per la creazione di diagrammi di Gantt Gratis; si accettano donazioni volontarie Office Sequenza Online – Integrazione con PowerPoint – Modelli predefiniti per diagrammi di Gantt e Sequenze – Controlli di personalizzazione del design – Importazione/esportazione con Excel e Wrike Professionisti che creano sequenze curate e grafici di Gantt per le presentazioni Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 149 $ all'anno Gantt online – Nessuna registrazione o installazione richiesta – Accesso tramite browser – Visualizzazione di progetti e risorse – File Gantt scaricabili Per chiunque abbia bisogno di un modo veloce e leggero per creare diagrammi Gantt online Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 5 $ al mese GanttPRO – Generatore di diagrammi di Gantt con funzionalità drag-and-drop e gestione delle dipendenze– Gestione delle risorse e del carico di lavoro– Collaborazione in team con commenti e menzioni– Visualizzazioni multiple dei progetti Teams che gestiscono sequenze complesse e la capacità del team Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 9,99 $ al mese ProjectManager – Dashboard di progetto in tempo reale – Vista Gantt con attività e dipendenze contrassegnate da colori – File di progetto e comunicazioni centralizzati – Monitoraggio dello stato in tempo reale Teams che necessitano di visibilità e reportistica in tempo reale sui progetti I piani a pagamento partono da 13 $ al mese; prezzi personalizzati per le aziende Smartsheet – Interfaccia in stile foglio di calcolo con vista Gantt – Gestione del portafoglio per più progetti – Avvisi, automazioni e condivisione di file – IA integrata per il riempimento automatico e le formule Utenti di fogli di calcolo che desiderano funzioni collaborative per i diagrammi di Gantt Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 9 $ al mese Toggl Plan – Pianificazione visiva con sequenze drag-and-drop – Monitoraggio del tempo integrato tramite Toggl Track – Opzioni di condivisione pubblica – Facile pianificazione delle risorse Freelancer e piccoli team che gestiscono progetti con scadenze ravvicinate Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 9 $ al mese Instagantt – Creazione rapida di diagrammi di Gantt con il drag-and-drop – Viste che includono Kanban, Carico di lavoro e altro – Filtri per attività, assegnazioni e tag di priorità – Integrazione nativa con Asana Utenti che desiderano una rapida visualizzazione del progetto con una configurazione minima I piani a pagamento partono da 12 $ al mese Monday – Diagrammi di Gantt e dashboard personalizzabili – Oltre 30 widget e automazioni basate sull'IA – Visualizzazioni multiple: Gantt, Sequenza, Kanban – Gestione integrata delle attività e dei team Teams che necessitano di grafici Gantt flessibili e intuitivi da affiancare agli strumenti di gestione dei progetti Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per postazione

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi potete stare certi che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

I 10 migliori software gratis per la creazione di diagrammi Gantt

Allora, allacciate le cinture mentre valuto ciascuna delle dieci soluzioni gratis di software per diagrammi di Gantt, in modo che possiate prendere una decisione informata su quale scegliere.

1. ClickUp ( Il miglior software gratis per la creazione di diagrammi di Gantt)

Prova la vista Gantt gratis Visualizza lo stato di avanzamento di tutte le tue attività utilizzando visualizzazioni come i diagrammi Gantt di ClickUp

ClickUp, l'app completa per il lavoro, è uno strumento di project management a tutti gli effetti, e i grafici di Gantt di grande effetto sono una delle sue numerose funzionalità/funzionalità.

La funzionalità Diagramma di Gantt di ClickUp rivoluziona la pianificazione dei progetti grazie alla sua sequenza dinamica. Consente di pianificare facilmente le attività, monitorare lo stato dei lavori e gestire le scadenze, il tutto in un'unica vista intuitiva.

Con i diagrammi di Gantt di ClickUp, puoi visualizzare l'intero progetto a colpo d'occhio. Trascina e rilascia le attività per modificare le pianificazioni, imposta le dipendenze per evitare colli di bottiglia e assegna le priorità per garantire che il tuo team si concentri su ciò che conta di più. La Sequenza interattiva semplifica l'identificazione di potenziali ritardi e la riallocazione delle risorse in tempo reale, mantenendo i tuoi progetti in linea con gli obiettivi.

Il piano gratuito di ClickUp è generoso e offre fino a 60 diagrammi di Gantt, più che sufficienti per la maggior parte dei piccoli team e delle startup. Per i team in crescita, il piano Unlimited consente di usufruire di un numero illimitato di diagrammi di Gantt, rendendo ClickUp una soluzione scalabile per aziende di qualsiasi dimensione.

L'assistente IA di ClickUp, ClickUp Brain, è in grado di generare diagrammi di Gantt a partire da semplici prompt, ottimizzare le pianificazioni delle attività, identificare i percorsi critici e gestire automaticamente l'allocazione delle risorse.

Mi piace molto il fatto di poter semplicemente disegnare le relazioni tra le attività (vedi l'immagine). Posso anche definire i percorsi critici e tenere conto dei margini di flessibilità per garantire che il progetto proceda senza intoppi.

Definisci i percorsi critici su ClickUp nella vista Gantt

Mi piace poter codificare le attività con colori diversi per capire a colpo d'occhio cosa è in corso, cosa è urgente, le scadenze, i titolari delle attività e ogni altro minimo dettaglio. La vista a cascata mostra una sequenza cronologica del progetto, mentre le barre di avanzamento aiutano a misurare i tassi di completamento.

Inoltre, ClickUp offre una ricca libreria di modelli di diagrammi di Gantt per vari casi d'uso e applicazioni. Puoi utilizzare il modello "Simple Gantt Chart" di ClickUp per la project management e lo sviluppo software. È pronto all'uso, completamente personalizzabile e può offrirti una visione d'insieme del progetto, mostrarti le dipendenze e anticipare gli ostacoli prima che si presentino.

Inizia a utilizzare il modello Ottieni una panoramica del progetto, visualizza le dipendenze e anticipa gli ostacoli con il modello di diagramma di Gantt semplice di ClickUp

Ma ecco una delle mie parti preferite: convertire i miei dati in diagrammi di Gantt con pochi clic! In ClickUp, i diagrammi di Gantt sono un tipo di visualizzazione. Quindi, in sostanza, che i dettagli del tuo progetto siano in forma di elenco, tabella o persino calendario, puoi convertirli in una visualizzazione a diagramma di Gantt con un paio di clic. Avrai un diagramma di Gantt completo in un attimo: una roadmap istantanea per l'esecuzione del progetto!

Consiglio dell'esperto: Se sei alle prime armi con la project management e non riesci a decidere tra la vista Gantt e la vista Sequenza per i tuoi progetti, guarda il nostro video che mette a confronto i grafici Gantt con la vista Sequenza: ti sarà di grande aiuto!

Le migliori funzionalità di ClickUp

diverse modalità : diagrammi di Gantt, Sequenze, elenchi, calendari, Visualizza il tuo progetto in: diagrammi di Gantt, Sequenze, elenchi, calendari, bacheche Kanban di ClickUp e altro ancora

Definisci e collega le dipendenze tra le attività e pianifica automaticamente le attività lungo l'intera catena in un solo clic

Aggiornate lo stato delle attività con una semplice funzionalità drag-and-drop; definite inoltre stati delle attività personalizzati in base alle esigenze del vostro progetto

Gestisci il tuo progetto in modo dinamico con la pianificazione delle attività, il monitoraggio del progetto , l'identificazione dei colli di bottiglia, la gestione delle scadenze e molto altro ancora con ClickUp Project Time-Tracking

Centralizza tutte le informazioni in una pratica gerarchia che abbraccia spazi, progetti, elenchi, attività e attività secondarie, e aggiungi campi personalizzati per ottenere dettagli granulari

Collaborate con il vostro team utilizzando commenti, chat, @menzioni, ecc.

Utilizza tag e priorità per distinguere le attività di alto valore, ad alto impatto o urgenti e ordinale con un solo clic grazie a ClickUp Task Priorities

assistente AI integrato , per automatizzare le attività, cercare qualsiasi cosa all'interno del tuo ecosistema ClickUp in pochi secondi e molto altro ancora Risparmia tempo e lavoro richiesto utilizzando ClickUp Brain , l', per automatizzare le attività, cercare qualsiasi cosa all'interno del tuo ecosistema ClickUp in pochi secondi e molto altro ancora

Monitorate e condividete lo stato con gli stakeholder interni ed esterni grazie con gli stakeholder interni ed esterni grazie alle dashboard personalizzabili di ClickUp che si aggiornano in tempo reale

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento può essere ripida, poiché ClickUp è un software di project management completo

L'app mobile è ancora in fase di sviluppo e non ha ancora raggiunto la stessa raffinatezza della versione web

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (oltre 9.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5,0 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Un utente di G2 dice

ClickUp offre uno spazio di lavoro altamente personalizzabile che aiuta il nostro team a gestire attività, progetti e scadenze in un unico posto. La possibilità di passare da una visualizzazione all'altra (Elenco, Bacheca, Gantt, ecc.) rende facile adattare l'esperienza al flusso di lavoro di ciascun membro del team. Le automazioni, le attività ricorrenti e le integrazioni con altri strumenti come Slack e Google Drive sono particolarmente utili per mantenere tutto sincronizzato ed efficiente.

ClickUp offre un'area di lavoro altamente personalizzabile che aiuta il nostro team a gestire attività, progetti e scadenze in un unico posto. La possibilità di passare da una visualizzazione all'altra (Elenco, Bacheca, Gantt, ecc.) rende facile adattare l'esperienza al flusso di lavoro di ciascun membro del team. Le automazioni, le attività ricorrenti e le integrazioni con altri strumenti come Slack e Google Drive sono particolarmente utili per mantenere tutto sincronizzato ed efficiente.

🎯 Prova questo: quando imposti il tuo diagramma di Gantt, assegna un codice colore alle attività in base alla priorità o allo stato. Questo ti darà (e darà al tuo team) una visione immediata della situazione.

2. GanttProject (Il miglior software gratis per grafici Gantt open source)

tramite GanttProject

Mi piace sostenere le soluzioni open source, quindi mi piace lavorare con GanttProject. Questo software gratuito per diagrammi di Gantt esiste da oltre due decenni e garantisce assoluta trasparenza grazie alla documentazione aggiornata. È distribuito sotto licenza GPL3 ed è possibile scaricare, modificare e ridistribuire il codice sorgente. Questa personalizzazione rende GanttProject un investimento conveniente per le piccole e medie imprese.

Mi piace molto anche l'interfaccia utente semplice e retrò, che semplifica la creazione dei grafici Gantt, l'assegnazione delle risorse e il calcolo dei costi dei progetti. Tuttavia, capisco che per alcuni possa essere un motivo di scoraggiamento, specialmente se si desidera qualcosa di più moderno e intuitivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di GanttProject

Accedete gratis al prodotto software, al codice sorgente e alle librerie

Implementate il software sul cloud con GanttProject Cloud a un costo basato sull'utilizzo

Aggiungi attività e attività cardine al diagramma di Gantt e definisci le dipendenze

Valutate lo stato e fate confronti diretti con i valori di riferimento per mappare gli scostamenti

Leggi e modifica i file di Microsoft Project ed esportali in diversi formati

Limiti di GanttProject

Ideale per un utilizzo di base; non consente di eseguire analisi complesse

Il design dell'interfaccia utente è goffo e datato (non si può biasimarlo: ha più di 20 anni!)

Prezzi di GanttProject

Free

Contributi volontari a partire da 5 dollari

GanttProject Cloud ha un modello pay-as-you-use in cui un punto credito costa 1 euro

Valutazioni e recensioni di GanttProject

G2 : 4,3/5,0 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,2/5,0 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di GanttProject

Un utente di G2 dice

La sua semplicità d'uso mi permette di creare facilmente un programma e di effettuare il monitoraggio.

La sua semplicità d'uso mi permette di creare facilmente un programma e di effettuare il monitoraggio.

🔎 Suggerimento veloce: le viste Gantt sono più utili quando non sono troppo affollate. Inizia in modo semplice: mappa prima le attività cardine e le dipendenze, poi parti da lì.

3. Office Sequenza Online (Il miglior software gratis per diagrammi di Gantt per l'ecosistema Microsoft PowerPoint)

tramite Office Sequenza

Essendo praticamente cresciuto utilizzando i prodotti Microsoft, apprezzo la familiarità offerta da Office Timeline Online. Ho utilizzato questo componente aggiuntivo per PowerPoint per preparare rapidamente sequenze e diagrammi Gantt per le presentazioni. Questo mi ha permesso di risparmiare tempo, generando al contempo ottime immagini per i miei progetti. Ho anche scoperto che è possibile utilizzarlo con Microsoft Excel, Wrike e Smartsheet per importare ed esportare set di dati.

L'interfaccia utente è piuttosto semplice e non ci vorrà molto per imparare a usarla. Inoltre, puoi accedere a una libreria di modelli di base di diagrammi di Gantt per iniziare. Sebbene abbia funzionato bene per il mio uso occasionale, il mio team ha riscontrato dei problemi durante la gestione di progetti complessi. Pertanto, lo consiglierei principalmente per un uso di base.

Le migliori funzionalità/funzioni di Office Sequenza Online

Convertite set di dati e informazioni da PowerPoint, Excel, ecc. in grafici di Gantt e Sequenze visivamente accattivanti ed esteticamente gradevoli

Attivalo come componente aggiuntivo per Microsoft PowerPoint per un'integrazione fluida e un accesso nativo

Elementi di design personalizzabili come frecce, linee, simboli, ecc., per un'esperienza più su misura

Limiti di Office Sequenza Online

Funziona solo come generatore di diagrammi Gantt, il che ne limita l'applicabilità a fronte del prezzo elevato

Il componente aggiuntivo di PowerPoint non dispone di funzionalità di collaborazione

La gestione dei diagrammi di Gantt diventa difficile quando un progetto non rientra in una singola pagina di PowerPoint

Prezzi di Office Sequenza Online

Free

Pro: Licenza annuale a 149 $

Pro+: 199 $ per una licenza annuale

Valutazioni e recensioni di Office Sequenza Online

G2 : 4,3/5. 0 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Office Sequenza Online

Un utente di G2 dice

È incredibilmente facile da usare, con semplici integrazioni con Smartsheet, Project e alcuni altri, quindi l'importazione dei dati è un gioco da ragazzi.

È incredibilmente facile da usare, con semplici integrazioni con Smartsheet, Project e alcuni altri, quindi l'importazione dei dati è un gioco da ragazzi.

📅 Trucco per il flusso di lavoro: invece di aggiornare manualmente le sequenze, cercate strumenti Gantt che regolino automaticamente le date delle attività quando cambiano le dipendenze. Ciò consente di risparmiare molto tempo in caso di modifiche al progetto.

4. Online Gantt (Il miglior software online per grafici Gantt, accessibile ovunque tramite browser)

tramite Online Gantt

Se state cercando di creare diagrammi di Gantt sul vostro browser senza registrarvi o scaricare nulla, allora Online Gantt è una scelta eccellente. L'ho usato in situazioni di emergenza in cui non avevo accesso ad altri strumenti e ho potuto lavorare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Una volta soddisfatto del mio diagramma di Gantt, lo scarico in formato .gantt per importarlo su un altro dispositivo o browser o persino su altri strumenti compatibili per diagrammi di Gantt. È un'esperienza piuttosto fluida.

Inoltre, Online Gantt offre anche una versione cloud del software per diagrammi di Gantt, che puoi utilizzare per stabilire una connessione con team remoti a un prezzo simbolico.

Le migliori funzionalità/funzioni dei diagrammi di Gantt online

Visualizza le tue attività nella vista Progetto e nella vista Risorse

Esporta i tuoi grafici di Gantt per incorporarli in presentazioni, report o altri strumenti di project management

Godetevi un'esperienza fluida grazie alla sua interfaccia utente semplice

Limiti dei diagrammi Gantt online

Offre una larghezza di banda per scaricare limitata

Le opzioni di personalizzazione sono limitate

Non è possibile aggiornare le dipendenze senza utilizzare il pulsante Modifica

Non è possibile assegnare colori diversi alle diverse attività

Prezzi dei diagrammi Gantt online

Gratis (applicazione browser)

Diagramma di Gantt online con cloud: 5 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni dei diagrammi di Gantt online

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Online Gantt

Un utente di G2 dice

Grazie alla sua facilità d'uso, al funzionamento fluido e alle funzioni di accesso online senza interruzioni, questo strumento per diagrammi di Gantt è il miglior software per generare diagrammi di Gantt senza alcuna installazione.

Grazie alla sua facilità d'uso, al funzionamento fluido e alle funzioni di accesso online senza interruzioni, questo strumento per diagrammi di Gantt è il miglior software per generare diagrammi di Gantt senza alcuna installazione.

🔁 A dire il vero: se il tuo team riprogramma costantemente le attività o non rispetta le scadenze, forse è il momento di ripensare il layout del tuo diagramma di Gantt. Prova a definire fasi più brevi con attività cardine più chiare: funziona a meraviglia.

5. GanttPRO (Il miglior software gratis per grafici Gantt per l'ottimizzazione delle risorse)

tramite GanttPRO

Come ClickUp, GanttPRO è un software di project management con strumenti per i diagrammi di Gantt. Tuttavia, ClickUp offre un piano gratuito, mentre GanttPRO è uno strumento a pagamento. Può essere piuttosto deludente se state cercando un generatore di diagrammi di Gantt per uso personale (come la ricerca) o per la vostra piccola impresa o startup.

A parte questo, GanttPRO eccelle nel consentire ai project manager di gestire più risorse. Offre una visione d’insieme del progetto, così potete visualizzare i carichi di lavoro del team, le tempistiche, la capacità, ecc. e ottimizzare le risorse. L'ho trovato utile per prevenire il burnout tra i team e mantenere alto il morale. Tuttavia, il mio team ha riscontrato alcuni problemi relativi alla personalizzazione, alla fluidità del design e ai layout. Quindi, se state cercando qualcosa che possiate adattare alle vostre esigenze, GanttPRO potrebbe non fare al caso vostro.

📮ClickUp Insight: Un tipico knowledge worker deve interagire in media con 6 persone per portare a termine il proprio lavoro. Ciò significa contattare quotidianamente 6 contatti chiave per raccogliere informazioni essenziali, allinearsi sulle priorità e far avanzare i progetti. La sfida è reale: follow-up costanti, confusione sulle versioni e "buchi neri" di visibilità minano la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo immediatamente disponibile il contesto a portata di mano.

Le migliori funzionalità/funzioni di GanttPRO

Crea grafici di Gantt accattivanti per effettuare il monitoraggio delle attività, delle date di scadenza, delle date limite, delle dipendenze, degli assegnatari e altro ancora.

Visualizza il tuo progetto nelle viste Griglia, Bacheca, Elenco e Portfolio

Collegate le attività in base alla dipendenza per bloccare i tempi di anticipo e di ritardo delle attività dipendenti

Collaborate con team remoti grazie alla sincronizzazione dei dati in tempo reale, alla condivisione di file, ai commenti e alle menzioni, nonché alle notifiche

Gestisci le risorse in modo dinamico tramite registri delle azioni, dettagli sul team, panoramica del carico di lavoro e altro ancora

Limiti di GanttPRO

La curva di apprendimento iniziale può risultare ripida per chi non ha familiarità con strumenti avanzati di project management

La mancanza di opzioni di personalizzazione limita le sue funzionalità di project management

Prezzi di GanttPRO

Basic: 9,99 $ al mese

Pro: 15,99 $ al mese

Aziendale: 24,99 $ al mese

Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di GanttPRO

G2 : 4,8/5,0 (oltre 490 recensioni)

Capterra: 4,8/5,0 (oltre 480 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di GanttPRO

Un utente di G2 dice

L'interfaccia è estremamente intuitiva, anche per chi non ha esperienza precedente con gli strumenti di project management.

L'interfaccia è estremamente intuitiva, anche per chi non ha esperienza precedente con gli strumenti di project management.

🧠 Lo sapevate? I diagrammi di Gantt non servono solo per le sequenze. Potete usarli anche per visualizzare piani di assunzione, calendari dei contenuti e flussi di onboarding dei clienti.

6. ProjectManager (Il miglior software gratis per diagrammi di Gantt per ottenere informazioni in tempo reale)

tramite ProjectManager

Se non avete familiarità con i diagrammi di Gantt, vi consiglio di iniziare con ProjectManager. È uno di quegli strumenti di project management che gestiscono i diagrammi di Gantt nel modo giusto. Dispone di una dashboard intuitiva e facile da usare che semplifica la creazione dei diagrammi di Gantt. Potete definire le dipendenze nei diagrammi di Gantt, ottenere una panoramica dello stato del progetto, valutare lo stato di salute del progetto e correggerne la rotta, generare report e molto altro ancora.

Tuttavia, ProjectManager non offre un piano gratuito o freemium. Pertanto, l'investimento iniziale risulta piuttosto scoraggiante per chi lavora con un budget limitato.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProjectManager

Pianifica il tuo progetto online con grafici di Gantt interattivi ed esteticamente gradevoli

Organizza tutti i dettagli relativi al tuo progetto in un unico posto

Visualizza le dipendenze delle attività, le attività cardine, lo stato del progetto, il percorso critico e altro ancora in un'unica piattaforma

Pianifica le attività utilizzando il drag-and-drop e assegnagli un codice colore

Collaborate con il vostro team tramite la condivisione di file, i commenti e le notifiche automatiche

Limiti di ProjectManager

L'integrazione con applicazioni e servizi di terze parti è complessa e con limiti

La funzione di reportistica offre opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di ProjectManager

Team: 13 $ al mese (fatturazione annuale)

Aziendale: 24 $ al mese (fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ProjectManager

G2 : 4,4/5,0 (93 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (338 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ProjectManager

Un utente di G2 dice

Le funzioni offerte sono ben studiate e non richiedono una personalizzazione approfondita.

Le funzioni offerte sono ben studiate e non richiedono una personalizzazione approfondita.

💡 Consiglio dell'esperto: quando utilizzi le dipendenze nel tuo grafico di Gantt, ricordati di tenere conto del tempo di ritardo tra le attività. Questo margine di sicurezza può aiutarti a evitare ritardi dell'ultimo minuto quando i progetti si complicano.

7. Smartsheet (Il miglior software gratuito per diagrammi di Gantt con funzionalità di foglio di calcolo)

tramite Smartsheet

Di solito utilizzo Smartsheet per colmare il divario tra i software di project management e i fogli di calcolo. Con Smartsheet, puoi facilmente passare dai fogli di calcolo ai diagrammi di Gantt. Puoi importare i dati esistenti dai tuoi fogli di calcolo e convertirli in diagrammi di Gantt visivi con informazioni codificate a colori, dipendenze tra le attività, durate, ecc.

Al contrario, è possibile esportare i dati del diagramma di Gantt in fogli di calcolo per un'analisi rapida o la manipolazione dei dati. Ciò consente di sfruttare i punti di forza di entrambi — diagrammi di Gantt e fogli di calcolo — per una pianificazione e un'esecuzione dei progetti basate sui dati.

L'unica mia critica a Smartsheet è che la funzionalità di IA è ancora in corso di sviluppo. Considerando che gli assistenti basati sull'IA sono ormai indispensabili piuttosto che un optional, Smartsheet ha avuto un avvio un po' in ritardo.

Le migliori funzionalità di Smartsheet

Compila automaticamente formule o testo nelle celle dei fogli di calcolo utilizzando l'IA di Smartsheet

Coordina le attività del team con la condivisione di file, avvisi e notifiche, thread di conversazione e correzione di bozze per i documenti

Lavorate su più progetti utilizzando le funzionalità di gestione del portfolio per controllare budget, rischi e risorse

Crea e monitora i percorsi critici per gestire le dipendenze delle attività, l'allocazione delle risorse e il carico di lavoro

Limiti di Smartsheet

È possibile utilizzare un solo foglio di calcolo per file

La capacità di spazio di archiviazione dei dati su righe e colonne è limitata

Prezzi di Smartsheet

Free

Pro: 9 $ al mese per utente

Aziendale: 32 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2 : 4,4/5,0 (oltre 15.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5. 0 (oltre 3.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Smartsheet

Un utente di G2 dice

Mi piace il fatto che sia possibile visualizzare la cronologia delle voci, inserire commenti, immagini, file, ecc. Utilizza tutte le stesse formule di Excel

Mi piace il fatto che sia possibile visualizzare la cronologia delle voci, inserire commenti, immagini, file, ecc. Utilizza tutte le stesse formule di Excel

📚 Leggi anche: alternative a Smartsheet che potete prendere in considerazione

8. Toggl Plan (Il miglior software gratuito per diagrammi di Gantt con funzionalità di monitoraggio del tempo)

tramite Toggl Plan

Toggl Plan offre una rappresentazione visiva del vostro progetto, mettendo d'accordo gli stakeholder interni ed esterni. Ho utilizzato la combinazione di Toggl Plan e Toggl Track per creare semplici diagrammi di Gantt con funzionalità di monitoraggio del tempo. Aiuta a visualizzare le tempistiche del progetto, monitorare il tempo dedicato a ciascuna attività, ottimizzare l'allocazione delle risorse e molto altro ancora.

L'inserimento di dati relativi a progetti passati aiuta anche a stimare quanto tempo richiederanno in futuro progetti, attività o compiti simili. Questa capacità di previsione ha migliorato la mia abilità nel calcolare tempistiche, budget e capacità.

Mi piacerebbe solo che offrisse quel "qualcosa in più" che hanno gli altri strumenti Gantt presenti in questo elenco. Non è proprio una critica, perché fa il suo lavoro, ma dato che abbiamo l'imbarazzo della scelta, possiamo permetterci di essere esigenti, giusto?

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl Plan

Tieni traccia dell'utilizzo del tempo del tuo team, delle attività assegnate, dello stato delle attività, delle sequenze e di altri dettagli fondamentali

Riunisci diversi team e parti interessate in un unico posto e mantieni il controllo sullo stato del progetto

Pianifica attività e risorse per ridurre al minimo conflitti e sovrapposizioni

Genera link di sola lettura condivisibili pubblicamente per gli stakeholder esterni

Automatizza le attività ricorrenti per eliminare il lavoro manuale e ridondante

Limiti di Toggl Plan

La sua app mobile non è versatile come l'applicazione web (manca di un numero di strumenti)

Integrazione limitata con applicazioni di terze parti

Aggiungere nuove persone e assegnare attività a più utenti è una seccatura

Prezzi di Toggl Plan

Team: 9 $ al mese per utente

Business: 15 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Toggl Piano

G2 : 4,3/5,0 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 110 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Toggl Plan

Un utente di G2 dice

Le funzionalità collaborative di Toggl Plan ci consentono di coinvolgere rapidamente tutti i nostri membri, in modo che possano aggiungere facilmente le attività.

Le funzionalità collaborative di Toggl Plan ci consentono di coinvolgere rapidamente tutti i nostri membri, in modo che possano aggiungere facilmente le attività.

📋 Suggerimento per i modelli: volete saltare la configurazione? Utilizzate un modello di diagramma di Gantt già pronto per il lancio di prodotti, campagne o sprint di sviluppo software. Basta inserire le vostre informazioni e il gioco è fatto.

9. Instagantt (Il miglior software per diagrammi Gantt per la visualizzazione dei progetti)

tramite Instagantt

Instagantt è all'altezza del suo nome: questo strumento per i grafici Gantt li prepara alla velocità della luce. È la mia soluzione preferita per creare diagrammi Gantt in modo rapido e semplice. Vanta un'interfaccia intuitiva e facile da usare con una semplice funzionalità drag-and-drop, che riduce qualsiasi carico cognitivo associato all'utilizzo dell'applicazione. Questo, unito alla sua reattività, consente di creare una chiara rappresentazione visiva dei piani dei progetti in pochi minuti.

Instagantt dispone di un assistente IA in grado di generare un diagramma di Gantt completo — attività, sequenze, dipendenze — in pochi secondi.

A causa delle sue funzionalità limitate (rispetto a un software di project management completo), lo utilizzo principalmente durante le fasi di pianificazione e brainstorming. Una volta pronti i semplici grafici di Gantt, li importo in altri strumenti per un'ulteriore messa a punto e collaborazione. Naturalmente, se non volete affrontare tutte queste complicazioni, potete optare invece per qualcosa di più completo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Instagantt

Visualizza i progetti in modalità diverse dalla vista Gantt: vista Tabella, Bacheca Kanban, Carico di lavoro e Progetto

Organizza il tuo progetto e le sue risorse in modo logico utilizzando Workbooks

Resta al passo con il tuo lavoro grazie a funzionalità di gestione delle attività quali creazione, assegnazione, filtraggio, ordinamento, definizione delle priorità, ecc.

Comunicate con il vostro team tramite la finestra In arrivo, i commenti e altro ancora

Configura i tuoi grafici Gantt con l'importazione CSV e l'integrazione nativa con Asana

Limiti di Instagantt

Un'interfaccia utente disordinata riduce l'usabilità dello strumento del grafico Gantt

Supporta solo l'accesso utente per cartella di lavoro

Prezzi di Instagantt

Instagantt Standalone:

Piano individuale: 12 $ al mese

Team Plan: 24 $ al mese

Instagantt Asana:

Piano individuale: 12 $ al mese

Team Plan: 24 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Instagantt

G2 : 4,4/5,0 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,3/5. 0 (oltre 430 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Instagantt

Un utente di G2 dice

Instagantt è un ottimo strumento per funzionalità dettagliate del diagramma di Gantt come linee di base, opzione di visualizzazione/nascondimento delle attività secondarie, mantenimento del ritardo tra le attività, opzione di zoom.

Instagantt è un ottimo strumento per funzionalità dettagliate del diagramma di Gantt come linee di base, opzione per visualizzare o nascondere le attività secondarie, mantenimento del ritardo tra le attività, opzione di zoom.

🧩 Consiglio per il progetto: Lavorate con team remoti? Assicuratevi che il vostro diagramma di Gantt supporti la collaborazione in tempo reale, in modo da non perdere di vista i progressi tra i diversi fusi orari.

10. Monday (Il miglior software per diagrammi Gantt personalizzati per l'applicazione)

via Monday

Monday è un software gratuito di project management per uso personale. Non solo offre ottime funzionalità di project management, ma anche la possibilità di personalizzare i diagrammi di Gantt in base alle mie esigenze specifiche è davvero notevole.

Mi permette di personalizzare le colonne visualizzate in modo da potermi concentrare sugli aspetti più critici dei dettagli del progetto. Inoltre, posso espandere la visualizzazione dalla vista Gantt semplice a quelle del Carico di lavoro e delle risorse. Questo a volte contrasta l’affaticamento da pianificazione o evidenzia le inefficienze che potrebbero essersi insinuate nel progetto. Le sue funzionalità basate sull’IA, tra cui un analizzatore di progetto e il rilevamento dei rischi in tempo reale su tutti i portfolio, sono integrate nelle funzionalità del diagramma Gantt e del flusso di lavoro.

I costi crescenti sono l'unico problema degno di nota che ho affrontato mentre lavoravo lunedì. La piattaforma si è adattata molto bene alla crescita del mio team, ma il costo ha raggiunto livelli insostenibili praticamente in un batter d'occhio!

Le migliori funzionalità di Monday

Crea processi di automazione con l'aiuto di Monday AI, un assistente basato sull'IA

Personalizza i tuoi grafici Gantt con oltre 30 widget che adattano l'esperienza dell'utente

Integra le funzionalità di project management nei tuoi grafici Gantt

Visualizza il tuo progetto in diverse modalità oltre ai diagrammi di Gantt, come elenchi, bacheche Kanban, ecc.

Allinea obiettivi e strategie alla gestione delle attività e delle risorse per garantire un esito positivo per il progetto

Limiti di Monday

Diventa costoso man mano che si cresce

La versione gratis dello strumento di project management ha funzioni limitate

Prezzi del lunedì

Da 3 a 49 postazioni:

Gratis: 0 $ per 2 postazioni

Basic: 12 $ al mese per postazione

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Contattateci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Monday

G2 : 4,7/5,0 (oltre 10.680 recensioni)

Capterra: 4,6/5,0 (oltre 4.740 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Monday

Un utente di G2 dice

Monday.com offre dashboard visive che forniscono una chiara panoramica delle attività, delle scadenze e dello stato di avanzamento, garantendo che tutti siano allineati.

Monday.com offre dashboard visive che forniscono una chiara panoramica delle attività, delle scadenze e dello stato di avanzamento, garantendo che tutti siano allineati.

🔍 Approfondimento: Non siete sicuri di Monday? Abbiamo alcune alternative a Monday per voi

Cosa dovreste cercare in un software per la creazione di diagrammi Gantt?

Abbiamo valutato le opzioni disponibili in base a numerosi parametri per giustificare la loro presenza in questo elenco. Quindi, mentre li prendi in considerazione, poniti le seguenti domande:

Funzionalità : quali sono le funzionalità che vi aspettate da un software per diagrammi di Gantt? Preferite funzionalità di base come la creazione di grafici tramite drag-and-drop o qualcosa di più avanzato come l'identificazione del percorso critico, : quali sono le funzionalità che vi aspettate da un software per diagrammi di Gantt? Preferite funzionalità di base come la creazione di grafici tramite drag-and-drop o qualcosa di più avanzato come l'identificazione del percorso critico, l'allocazione delle risorse o la gestione delle attività?

Facilità d'uso : Chi utilizzerà il generatore di grafici Gantt? Di quanta formazione, inserimento e supporto avrà bisogno?

Integrazioni : il software per diagrammi Gantt può integrarsi con il vostro stack tecnologico esistente?

Compatibilità : Il generatore di diagrammi Gantt è compatibile con altri strumenti, come un strumento di monitoraggio del tempo o un software di project management?

Collaborazione : Utilizzerete lo strumento da soli o ci lavorerà un team (o più team) insieme? I membri del team lavoreranno nella stessa sede o da remoto?

Personalizzazione : volete poter personalizzare il grafico di Gantt in qualsiasi modo? Ad esempio, per indicare priorità o urgenze?

Budget : Qual è il vostro budget per un generatore di diagrammi Gantt? Prevedete un investimento una tantum o il pagamento di una sottoscrizione?

Reportistica : quali funzionalità di analisi dei dati e reportistica vi aspettate dal diagramma di Gantt? Preferite dashboard in tempo reale o il vostro team genera report statici periodicamente?

Accessibilità mobile: avete bisogno di accedere allo strumento dal vostro telefono mentre siete in viaggio?

⚙️ Aumento dell'efficienza: suddividi le attività più grandi in attività secondarie sul tuo grafico Gantt. Le parti più piccole sono più facili da monitorare, più facili da assegnare e molto meno opprimenti.

Vantaggi dell'utilizzo di software gratuiti per la creazione di diagrammi Gantt

Ecco alcuni motivi per cui i generatori di diagrammi di Gantt occupano i primi posti nell'elenco degli strumenti funzionali indispensabili:

Visualizzazione del progetto : i generatori di diagrammi di Gantt visualizzano : i generatori di diagrammi di Gantt visualizzano la sequenza del vostro progetto e la relativa roadmap. Questo offre un quadro completo del progetto e delle sue varie parti funzionali e in evoluzione. Ciò include le tempistiche del progetto, le attività, le dipendenze, le priorità, gli stakeholder, ecc. I project manager trovano estremamente utile poter avere una visione completa di ogni progetto

Migliore collaborazione : gli strumenti per i diagrammi di Gantt non sono solo per i project manager, ma vanno a vantaggio di tutte le persone coinvolte! I membri del team possono vedere le attività assegnate o in sospeso e come queste influenzano i : gli strumenti per i diagrammi di Gantt non sono solo per i project manager, ma vanno a vantaggio di tutte le persone coinvolte! I membri del team possono vedere le attività assegnate o in sospeso e come queste influenzano i risultati del progetto . Questo aiuta a creare un senso di lavoro di squadra e collaborazione. Allo stesso modo, i clienti possono seguire lo stato del progetto – e intendo davvero tutte le parti interessate. La conseguente comprensione condivisa del lavoro, che mostra come i contributi individuali si colleghino agli obiettivi generali, unisce tutti

Pianificazione più accurata : gli strumenti per i diagrammi di Gantt offrono una vista dettagliata del progetto, delle attività, delle attività cardine, delle sequenze e del flusso di lavoro. Questo aiuta i project manager a tenere traccia delle dipendenze tra le attività e delle scadenze. Inoltre, mettono in evidenza eventuali inefficienze procedurali o operative o punti di interruzione che potrebbero ritardare il progetto. È possibile sviluppare una pianificazione più realistica ed efficiente visualizzando come questi blocchi si incastrano tra loro.

Gestione efficiente delle risorse : grazie agli strumenti per i diagrammi di Gantt, i project manager possono allocare le risorse in modo strategico. Questi strumenti mostrano il carico di lavoro di ogni team o individuo, consentendovi di assicurarvi che nessun dipendente sia sovraccarico o sottoutilizzato. Fate lo stesso anche per risorse come soluzioni software, applicazioni, dispositivi, macchinari, ecc.! Una gestione così proattiva aiuta a ottenere il meglio da persone, processi e tecnologia

Maggiore produttività : i diagrammi di Gantt mettono tutti d'accordo sugli : i diagrammi di Gantt mettono tutti d'accordo sugli obiettivi del progetto . Aiutano anche nella gestione delle risorse e stimolano il coinvolgimento dei dipendenti e la produttività complessiva. È una situazione vantaggiosa per tutti, considerando che il risultato ottenuto motiverà ulteriormente i team: io lo chiamo un ciclo di feedback positivo che continua a dare i suoi frutti

Gestione proattiva dei rischi: una visibilità dettagliata sul progetto consente ai project manager di identificare i problemi, in alcuni casi in modo proattivo. Avere una visione d'insieme delle potenziali minacce vi prepara a gestire e mitigare i rischi. Questo approccio preventivo evita ritardi o interruzioni in seguito e mantiene il progetto in linea con gli obiettivi

🀚 Potere di pianificazione: aggiungi delle attività cardine al tuo grafico di Gantt per festeggiare i piccoli successi e effettuare il monitoraggio dei momenti salienti del progetto. Questo mantiene tutti motivati e allineati.

Casi d'uso comuni dei grafici Gantt

Prima di concludere, vorrei effettuare una condivisione di alcune applicazioni pratiche e casi d'uso dei grafici Gantt per fornirvi maggiore chiarezza. Ecco alcuni esempi di utilizzo dei grafici Gantt in base a casi d'uso specifici:

Pianificazione del progetto : crea una sequenza realistica e pratica per il tuo progetto. I grafici di Gantt rendono più chiara la visione d'insieme della pianificazione del progetto, delle attività e delle dipendenze, consentendoti di consegnare i risultati entro le scadenze previste : crea una sequenza realistica e pratica per il tuo progetto. I grafici di Gantt rendono più chiara la visione d'insieme della pianificazione del progetto, delle attività e delle dipendenze, consentendoti di consegnare i risultati entro le scadenze previste

Assegnazione delle risorse : utilizzate i diagrammi di Gantt per visualizzare i carichi di lavoro del team e dei singoli individui. Questo previene il burnout e aiuta i project manager ad assegnare le attività o le risorse giuste alle persone giuste al momento giusto. Ricordate: un team felice produce risultati che rendono felici gli altri

Gestione delle scadenze : i diagrammi di Gantt sono utili per il monitoraggio dei progressi rispetto alle tempistiche. Tenere d'occhio le scadenze o le attività cardine aiuta a prevenire i ritardi e mantiene un margine di manovra per riportare i progetti in carreggiata. Potete abbinare questa applicazione all'allocazione delle risorse e sarete a posto : i diagrammi di Gantt sono utili per il monitoraggio dei progressi rispetto alle tempistiche. Tenere d'occhio le scadenze o le attività cardine aiuta a prevenire i ritardi e mantiene un margine di manovra per riportare i progetti in carreggiata. Potete abbinare questa applicazione all'allocazione delle risorse e sarete a posto

Collaborazione di squadra : in quanto roadmap condivisa, il diagramma di Gantt riunisce l'intero team. Essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda favorisce la trasparenza, la comunicazione mirata e la titolarità delle attività. Ciò mantiene tutti allineati e responsabili

Determinazione del percorso critico: creare grafici Gantt che delineino il percorso critico. Avere questa sequenza di attività che influiscono direttamente e in modo significativo sui progetti permette ai team di operare concentrandosi sui risultati

📚 Leggi anche: La differenza tra grafici Gantt e roadmap

Trova il miglior software gratuito per diagrammi di Gantt per il tuo team

Che tu stia pianificando una semplice sequenza o gestendo complesse dipendenze di progetto, lo strumento giusto per i diagrammi di Gantt può farti risparmiare tempo, ridurre la confusione e mantenere il tuo team allineato. La buona notizia? Non devi più accontentarti di strumenti macchinosi o obsoleti.

Molte delle opzioni che abbiamo esaminato qui offrono funzionalità avanzate gratis e, se state cercando qualcosa che vada oltre la semplice creazione di sequenze, una piattaforma di project management potrebbe essere la soluzione più adatta. Abbiamo infatti stilato un elenco dei migliori strumenti di project management che potrebbero esservi utili.

Se desiderate la flessibilità di un diagramma di Gantt e la potenza di uno spazio di lavoro all-in-one, vale la pena dare un'occhiata a ClickUp. Dalla pianificazione all'esecuzione, riunisce tutto — attività, scadenze, documenti, dashboard e persino l'intelligenza artificiale — in un unico posto.

Iscriviti gratis su ClickUp per scoprirli!