Le migliori alternative Agile: alla scoperta di efficaci strutture di project management

Il project management non è una soluzione unica.

Sebbene Agile sia ampiamente utilizzato (adottato dal 32% dei leader aziendali e dal 31% dei team tecnici ), non è la soluzione più adatta per ogni flusso di lavoro.

Agile prospera in ambienti in rapida evoluzione, ma la sua flessibilità può essere una sfida per i team che hanno bisogno di maggiore struttura, sequenze prevedibili o conformità a normative rigorose.

I cicli iterativi di Agile, la mancanza di una struttura rigida e l'elevato coinvolgimento delle parti interessate possono creare attrito per alcuni. È qui che diventa prezioso esplorare le alternative Agile.

Che si tratti dell'approccio graduale di Waterfall, del flusso di lavoro visivo di Kanban o di modelli ibridi che combinano più metodologie, trovare il giusto quadro di riferimento può fare la differenza.

In questo post del blog parleremo delle migliori alternative Agile, dei loro pro e contro e di come ClickUp può aiutare i team a implementarle in modo efficace.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Agile è ottimo per progetti che necessitano di flessibilità iterativa ma che hanno difficoltà con scadenze rigide, conformità e team di grandi dimensioni

Le sfide comuni dell'Agile includono ambito poco chiaro, disallineamento degli stakeholder e difficoltà di scalabilità

Considera le alternative se hai bisogno di una pianificazione strutturata, di documentazione normativa o di un budget prevedibile

Le alternative Agile più diffuse includono Waterfall, Lean, Kanban, Scrum, Hybrid, Critical Path Method (CPM) e PRINCE2

ClickUp supporta tutte queste metodologie con strumenti come le Bacheche Kanban, i Grafici Gantt e le Automazioni

I documenti, le attività e le dashboard di ClickUp basati sull'IA aiutano i team a collaborare e a monitorare lo stato dei lavori in modo semplice

ClickUp rende anche più facile il passaggio a nuove metodologie di project management, offrendo modelli e integrazioni per transizioni fluide

Perché prendere in considerazione alternative Agile?

Agile ha trasformato il project management, aiutando i team a muoversi e adattarsi rapidamente. Tuttavia, per molti team, la flessibilità di Agile può diventare uno svantaggio.

Se devi gestire scadenze rigide, requisiti di conformità rigorosi o progetti interdipendenti tra più team, l'approccio iterativo di Agile può creare più caos che chiarezza.

I team nei settori regolamentati (come la finanza e la sanità) hanno spesso bisogno di documentazione strutturata, mentre le grandi aziende possono avere difficoltà con il processo decisionale decentralizzato dell'Agile. In questi casi, un quadro alternativo, che bilanci la flessibilità con la prevedibilità, potrebbe essere più adatto.

Limiti della metodologia Agile

Il project management agile sembra eccellente in teoria, ma in pratica può creare le seguenti sfide:

Ambito poco chiaro: L'agilità si basa sulla flessibilità, ma senza un piano solido i progetti possono sfuggire al controllo

Disallineamento delle parti interessate: lo sviluppo rapido delle applicazioni e le frequenti iterazioni richiedono un feedback costante. Se le parti interessate non sono coinvolte, lo stato rallenta

Difficoltà di scalabilità: Agile funziona bene per i piccoli team, ma le grandi organizzazioni spesso faticano a coordinare più team Agile

Mancanza di prevedibilità: la definizione del budget e la pianificazione delle risorse possono essere difficili quando l'ambito del progetto cambia a metà sprint

Sfide di conformità: i settori regolamentati (come quello sanitario e finanziario) necessitano di documentazione dettagliata, che spesso Agile non considera prioritaria

👉🏼 Considera un team di sviluppo software per il settore sanitario che cerca di rispettare le rigide linee guida della FDA. L'approccio agile alla documentazione non è sufficiente. Passare al modello a cascata sarà la soluzione, mantenendo tracciabile e conforme il ciclo di vita del progetto.

👀 Lo sapevi? Il 95% dei professionisti afferma che Agile è di fondamentale importanza per le operazioni.

Quando esplorare le alternative Agile

Lo sviluppo iterativo di Agile si adatta ad ambienti dinamici, ma non è sempre l'ideale. Dovresti prendere in considerazione alternative ad Agile quando:

Il tuo progetto ha requisiti fissi. Se le modifiche a metà progetto non sono un'opzione, un approccio strutturato come Waterfall potrebbe funzionare meglio

Il tuo settore richiede una documentazione dettagliata. I settori con requisiti di conformità elevati, come la finanza, la sanità o la pubblica amministrazione, spesso necessitano di processi rigorosi e documentati

Il tuo team è alle prese con continue iterazioni. Non tutti i team riescono a prosperare in un ambiente in rapido movimento e basato sul feedback

Il tuo progetto richiede una pianificazione rigorosa delle risorse. Se il budget e la pianificazione delle capacità sono fondamentali, la flessibilità di Agile potrebbe creare incertezza

La tua organizzazione deve affrontare le sfide legate alla scalabilità dell'Agile. I team di grandi dimensioni con attività interdipendenti possono trarre vantaggio dalle metodologie ibride o PRINCE2 (non preoccuparti, ti presenteremo presto tutti questi metodi!)

💡Consiglio dell'esperto: prova le alternative ad Agile su un progetto più piccolo o su un team pilota prima di adottarle completamente. Questo ti permette di valutarne la praticità, identificare le sfide e mettere a punto il tuo approccio riducendo al minimo i rischi.

Le migliori alternative Agile per il project management

Di seguito, esploriamo le alternative per un approccio pratico al project management con punti di forza e limiti unici e applicazioni ideali.

🧠 Curiosità: Solo il 7% dei team di project management è pienamente competente in Agile.

1. Metodologia a cascata

Il metodo di project management Waterfall è un approccio lineare e sequenziale alla pianificazione e all'esecuzione di un progetto. Segue un processo strutturato in cui ogni fase deve essere completata prima di procedere alla successiva, come l'acqua che fluisce lungo una cascata.

Immagina un provider sanitario che aggiorna il proprio sistema per soddisfare rigide regole di conformità. Poiché i requisiti sono fissi, adotta il modello a cascata, perfetto per un'esecuzione del progetto prevedibile, fase per fase.

🎯 Ecco perché funziona:

Definire i risultati per ogni fase (progettazione, test, implementazione) per semplificare il monitoraggio

Mantenere una documentazione dettagliata per garantire la conformità normativa

⚠️ Lo svantaggio di questa metodologia è la sua rigidità: le modifiche a metà progetto possono essere difficili e costose, e i ritardi in una fase possono ripercuotersi sull'intero progetto.

📖 Leggi anche: Metodologia Agile vs. Waterfall: quale scegliere?

2. Metodologia Lean

Vi siete mai chiesti come aziende come Toyota siano diventate leader del settore? La risposta sta nella metodologia di project management Lean. Radicata nella produzione, si concentra sulla riduzione ed eliminazione degli sprechi e sulla fornitura del massimo valore. Ora è ampiamente adottata in settori come lo sviluppo di software e la vendita al dettaglio.

👉🏼 Ad esempio, un'azienda di vendita al dettaglio che deve far fronte a ritardi nella catena di fornitura può utilizzare i principi della produzione snella per identificare ed eliminare i colli di bottiglia, riducendo i costi e accelerando la consegna.

🎯 Può aiutare:

Offrire valore con ogni decisione

Effettuare revisioni frequenti per adattarsi ai miglioramenti del mercato

Rilevare ed eliminare tempestivamente le inefficienze

⚠️ Occorre essere consapevoli delle potenziali sfide della metodologia Lean. Sostenere progetti grandi o complessi può essere complicato e richiede personale esperto e dedito al miglioramento continuo. Inoltre, un'eccessiva attenzione all'efficienza può talvolta andare a scapito della qualità.

3. Kanban

Kanban è un metodo visivo di gestione del flusso di lavoro che aiuta i team a ottimizzare l'efficienza limitando il lavoro in corso (WIP) e migliorando continuamente i processi. Utilizza una bacheca Kanban con colonne che rappresentano le diverse fasi di lavoro (ad esempio, Da fare, In corso, Terminato) per tenere traccia delle attività e garantire un progresso regolare.

👉🏼 Un esempio di project management Kanban potrebbe essere un progetto di sviluppo software o un team che utilizza Kanban per gestire la correzione dei bug.

Visualizzando le attività su una semplice bacheca con colonne come "Da fare", "In corso" e "Completato", è possibile dare rapidamente la priorità ai problemi urgenti di consegna del progetto e migliorare le sequenze di rilascio senza sovraccaricare i team di sviluppo.

⚠️ Tuttavia, Kanban può fallire nei settori in cui la conformità è fondamentale a causa della documentazione limitata e della mancanza di prevedibilità per i progetti con scadenze ravvicinate.

🧠 Curiosità: sebbene sia il Lean che il Kanban siano in linea con i principi Agile (flessibilità, miglioramenti iterativi e consegna incentrata sul cliente), possono anche funzionare indipendentemente al di fuori dell'Agile in settori come la produzione e la gestione dei servizi.

4. Scrum

Supponiamo che tu stia gestendo un progetto di revisione di un sito web per un client esigente. Con requisiti in continua evoluzione, attenersi a un piano rigido non è pratico.

È qui che entra in gioco Scrum. Suddividendo il lavoro in brevi sprint, il team può fornire aggiornamenti, testare funzionalità/funzioni e rispondere rapidamente al feedback senza perdere slancio. Ecco perché il project management Scrum funziona:

Fornire regolarmente versioni funzionanti attraverso sprint mirati

Consenti al tuo team di scegliere l'approccio migliore, aumentando la titolarità

Analizzare cosa funziona (o non funziona) nelle retrospettive degli sprint

Raccogliere feedback frequenti per evitare sorprese al traguardo

Scrum si basa sull'adattabilità, ma richiede disciplina. Preparatevi a gestire gli standup quotidiani e a proteggere il vostro team dallo scope creep per mantenere le sequenze sotto controllo.

🔑 Informazioni chiave: Ti chiedi quali sono le differenze tra Agile e Scrum? A differenza dell'adattabilità generale di Agile, Scrum lavora in sprint di lunghezza fissa (di solito 1-4 settimane), fornendo piccoli incrementi utilizzabili ogni ciclo. I team Agile possono utilizzare altri metodi come Kanban o Lean, mentre i team Scrum seguono sempre il framework di Scrum all'interno della mentalità Agile.

📖 Leggi anche: Modelli Scrum gratis per il monitoraggio del flusso di lavoro

5. Metodologie ibride

Ora, consideriamo un altro scenario.

Una multinazionale che si occupa di soluzioni software globali mantiene il ritmo di consegna utilizzando un processo di sviluppo software Agile. Tuttavia, sceglie di passare a Waterfall per le fasi di conformità e integrazione, dove sono necessarie sequenze e documentazione precise.

Questa combinazione consente al team di rimanere flessibile e reattivo senza perdere di vista la struttura dettagliata necessaria per determinate fasi. I modelli ibridi che combinano le metodologie Waterfall e Agile sono cresciuti in modo significativo.

I vantaggi chiave delle metodologie di project management ibride sono:

Unisci l'adattabilità dell'Agile alla struttura del Waterfall per un approccio personalizzabile

Utilizzalo per qualsiasi cosa, dai piccoli team agili ai grandi e complessi progetti aziendali

Combinare la mitigazione del rischio del metodo a cascata con la flessibilità del project management Agile

⚠️ Ma i metodi ibridi non sono privi di difficoltà. Trovare un equilibrio tra le due filosofie può essere complicato e richiede un piano solido per garantire un coordinamento senza soluzione di continuità tra i team e le fasi man mano che il progetto va avanti.

6. Metodo del percorso critico (CPM)

Il CPM consente ai project manager di mappare la sequenza di attività più lunga per determinare la durata complessiva del progetto. È essenziale per i progetti di grandi dimensioni in cui la tempistica precisa è tutto.

I vantaggi del CPM sono:

Monitoraggio preciso delle tempistiche delle attività chiave per il rispetto delle scadenze

Individuare dove allocare le risorse in modo che siano utilizzate in modo efficace, eliminando gli sprechi

Identificare tempestivamente i colli di bottiglia per affrontare i problemi prima che interrompano il flusso

Monitorare l'intero progetto in tempo reale per garantire che tutto sia in linea con i piani

⚠️ La complessità e la rigidità del CPM lo rendono meno adattabile a programmi mutevoli o a risorse scarse. Dipendenze gestite male possono causare ritardi, rendendo più difficile l'implementazione per i team interfunzionali più piccoli.

7. PRINCE2 (Progetti in ambienti controllati)

PRINCE2 è una metodologia di sviluppo strutturata e basata sui processi. Si concentra su ruoli chiari, fasi definite e documentazione completa per garantire una consegna fluida e controllata. È utile per progetti con requisiti di governance rigorosi.

Con PRINCE2, puoi:

Assegnare una chiara titolarità a ogni attività per mantenere la responsabilità e la trasparenza

Dare priorità alla gestione continua dei rischi per essere pronti ad affrontare potenziali sfide

Adattare PRINCE2 per adattarlo a qualsiasi cosa, dai piccoli progetti localizzati ai principali lanci nazionali

Allineare i progetti agli obiettivi aziendali per garantire che forniscano un valore reale

⚠️ Tuttavia, PRINCE2 può risultare pesante in termini di scartoffie, soprattutto per i progetti più piccoli. È anche rigido, il che potrebbe rendere difficile il cambiamento quando le cose cambiano rapidamente. Inoltre, la necessità di un team altamente qualificato significa che non tutti i team potrebbero avere le competenze per ottenere il massimo da esso.

📮ClickUp Insight: Il cambio di contesto sta intaccando silenziosamente la produttività del tuo team. La nostra ricerca mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal destreggiarsi tra piattaforme, gestire le email e saltare da una riunione all'altra. E se potessi eliminare queste costose interruzioni? ClickUp unisce i flussi di lavoro (e la chat) in un'unica piattaforma semplificata. Avvia e gestisci le tue attività da chat, documenti, lavagne online e altro ancora, mentre le funzionalità/funzioni basate sull'IA mantengono il contesto connesso, ricercabile e gestibile!

Scegliere la metodologia giusta per il tuo progetto

Che si tratti di gestire un piccolo progetto di sviluppo software o un'implementazione di infrastrutture su larga scala, la metodologia deve essere adeguata alle esigenze del progetto, alle capacità degli sviluppatori o del team di sviluppo software e agli obiettivi aziendali.

Fattori da considerare nella scelta di una metodologia

Ecco cosa valutare prima di scegliere un approccio di project management:

Ambito e complessità: i progetti di grandi dimensioni con molte dipendenze possono trarre vantaggio da metodi strutturati come Waterfall o CPM, mentre i team più piccoli e dinamici possono trarre vantaggio da Scrum

*dinamiche di team: i team esperti e autogestiti spesso eccellono con il metodo Lean o Kanban, mentre quelli nuovi al project management potrebbero aver bisogno della guida strutturata di PRINCE2

Coinvolgimento del cliente: Agile funziona bene quando il feedback regolare del cliente guida l'iterazione, come nello sviluppo del software

Risorse: Gli approcci ibridi combinano la pianificazione strutturata e gli elementi Agile per lavorare entro i limiti delle risorse

Vincoli di tempo: il CPM è ideale per rispettare scadenze rigorose concentrandosi sulle dipendenze delle attività

Standard di settore: settori come l'edilizia e la sanità spesso richiedono metodi conformi come Waterfall o PRINCE2

Metodologie di fusione per la massima efficacia

Combinando le metodologie, è possibile adattare il proprio approccio alle esigenze del progetto. Ad esempio, un'azienda di vendita al dettaglio che lancia una piattaforma di e-commerce potrebbe utilizzare Waterfall per lo sviluppo back-end e Scrum-Kanban per la progettazione front-end.

Questo approccio ibrido è sempre più diffuso nei settori che gestiscono diversi portfolio di progetti. Ecco come combinare le metodologie in modo efficace:

Utilizzare le bacheche Kanban per gestire il flusso di attività dello sprint Scrum per una migliore chiarezza visiva e trasparenza del flusso di lavoro

Incorporare i principi Lean per eliminare gli sprechi, aderendo al contempo al quadro basato sui processi di PRINCE2 per progetti più grandi che richiedono governance

Alcuni vantaggi delle metodologie di fusione sono:

Flussi di lavoro su misura per soddisfare esigenze specifiche

Maggiore flessibilità nell'allocazione delle risorse e nella programmazione

Migliore adattabilità del team nelle diverse fasi del progetto

Tuttavia, le sfide includono una maggiore complessità nell'integrazione e nella formazione continua e il rischio di disallineamento tra gli approcci combinati.

👀 Da fare? I team Agile monitorano in media 7,5 metriche di esito positivo, due metriche in più rispetto ai 5,9 dei team non Agile.

Che si tratti di gestire un progetto Waterfall con fasi lineari o di adattarsi ai flussi di lavoro dinamici di Agile, lo strumento giusto per il project management può fare la differenza tra esito positivo e fallimento.

Il lavoro oggi è frammentato. Il 60% del nostro tempo è dedicato alla condivisione, alla ricerca e all'aggiornamento delle informazioni su diversi strumenti. I nostri progetti, la documentazione e la comunicazione sono sparsi su strumenti scollegati che riducono la produttività.

ClickUp risolve questo problema con l'app Tutto per il lavoro che combina progetto, conoscenza e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA per il lavoro più coesa al mondo.

Oggi, oltre 2 milioni di team utilizzano ClickUp per lavorare più velocemente con flussi di lavoro più efficienti, conoscenze centralizzate e la possibilità di chattare in modo mirato, eliminando le distrazioni e usufruendo di una maggiore produttività organizzativa.

In precedenza avevamo utilizzato Jira per il project management e una serie di strumenti a livello di piccoli team, ma avevamo bisogno di trovare qualcosa che fosse flessibile come Jira senza essere così intimidatorio per il personale non tecnico. ClickUp era la migliore combinazione di facilità d'uso, funzionalità/funzioni e potenza

Scopriamo come le funzionalità/funzioni di ClickUp si adattano alle diverse metodologie di project management e amplificano l'efficienza del team.

Semplifica gli sprint e aumenta la collaborazione tra i team utilizzando ClickUp per i team Agile

Visualizza i flussi di lavoro e gli sprint per identificare i colli di bottiglia del progetto utilizzando ClickUp per i team Agile

Semplifica la pianificazione dello sprint con ClickUp per i team Agile.

Accedi a Sprints in ClickUp e assicurati che le attività siano prioritarie, stimate con Story Points e assegnate ai membri giusti del team, il tutto in un'unica visualizzazione organizzata.

Gestisci in modo efficiente gli standup quotidiani asincroni utilizzando gli aggiornamenti delle attività e i thread dei commenti di ClickUp, dove i membri del team possono condividere lo stato, gli ostacoli e i passaggi successivi, riducendo le riunioni non necessarie e migliorando la visibilità.

Tieni traccia dello stato dello sprint in tempo reale con i grafici di burndown e i report di velocità, aiutando i team a rimanere in carreggiata, identificare tempestivamente i colli di bottiglia e prendere decisioni basate sui dati per un miglioramento continuo.

💡 Suggerimento dell'esperto: Genera riunioni stand-up automatizzate con l'IA con ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, per avere aggiornamenti asincroni a portata di mano! Svolgi rapidamente il tuo lavoro quotidiano con ClickUp Brain

Consenti al tuo team di ottenere di più con la piattaforma di project management ClickUp

Gestisci i tuoi progetti utilizzando la metodologia che preferisci con la piattaforma di project management ClickUp

La piattaforma ClickUp Project Management è un potente strumento per il monitoraggio dei progetti.

Pianifica ed esegui i progetti senza intoppi utilizzando più di 15 viste ClickUp (bacheche Kanban, elenchi, grafici Gantt e altro), che forniscono una chiara sequenza visiva di attività, dipendenze e pietre miliari, indipendentemente dalla metodologia scelta.

Ad esempio, un team di costruzione che segue la metodologia a cascata può utilizzare i grafici di Gantt per il monitoraggio delle dipendenze e delle sequenze. D'altra parte, un team di produzione snella potrebbe preferire le bacheche Kanban per tenere sotto controllo le attività ed eliminare i colli di bottiglia.

Centralizza la comunicazione e la collaborazione utilizzando ClickUp Chat, dove i team possono documentare i dettagli del progetto, condividere aggiornamenti e discutere le attività in tempo reale, il tutto senza cambiare strumento.

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alle chat per comunicare con il team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene sprecata passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app che fa di tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutti in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

Le dashboard di ClickUp rendono più facile monitorare e migliorare le prestazioni, fornendo ai manager informazioni in tempo reale sulla capacità del team, sui tassi di completamento delle attività e sui colli di bottiglia del progetto.

Configurazione degli sprint di progetto e controllo dello stato delle varie attività tramite le dashboard di ClickUp

Che si tratti di un piccolo progetto o di un lavoro interfunzionale di grandi dimensioni, ClickUp garantisce l'assegnazione di ogni attività, il monitoraggio dello stato e un flusso di collaborazione senza intoppi.

Migliore documentazione dei progetti con l'IA in ClickUp Docs

La documentazione è al centro di metodologie come Waterfall e PRINCE2, e ClickUp Docs semplifica il processo e riduce al minimo gli errori. I team possono collaborare senza interruzioni in tempo reale, rendendo più semplice rivedere, commentare e modificare i documenti, il tutto in un unico posto.

Abbinalo a ClickUp Brain, il tuo assistente IA, per generare rapidamente brief di progetto, riepiloghi di riunioni o specifiche tecniche, risparmiando tempo in modo da poterti concentrare su ciò che conta.

Genera i brief di progetto con ClickUp Brain in ClickUp Docs

Rimani organizzato e concentrato con le attività di ClickUp

La gestione delle attività è il cuore di un project management efficiente. Le attività di ClickUp possono suddividere progetti complessi e a lungo termine in passaggi chiari e attuabili, facilitando il monitoraggio delle responsabilità e dello stato di avanzamento.

Devi trasformare un commento in un'attività? È semplice con i commenti assegnati in ClickUp.

Infine, è anche possibile migliorare la produttività del team con gli stati e le priorità delle attività personalizzate di ClickUp, assicurandosi che tutti sappiano cosa richiede attenzione, cosa è in corso e cosa è completato a colpo d'occhio.

Convertire i commenti in attività e assegnarli con le attività di ClickUp

Aumenta l'efficienza con ClickUp Automazioni

Le automazioni ClickUp gestiscono i flussi di lavoro di routine dei progetti, riducendo il lavoro manuale attraverso l'assegnazione automatica delle attività, l'invio di promemoria e l'aggiornamento dello stato in base a trigger e condizioni predefinite.

Ad esempio, nel metodo del percorso critico (CPM), l'automazione delle dipendenze delle attività garantisce un passaggio fluido tra le fasi del progetto senza ritardi.

Aggiorna automaticamente gli stati o gli assegnatari per altre attività nel progetto quando modifichi lo stato dell'attività corrente, utilizzando Automazioni ClickUp

Semplificare i flussi di lavoro con le integrazioni ClickUp

Che tu stia usando GitHub per il codice o Figma per il design, ClickUp Integrations riunisce i tuoi strumenti preferiti. Collega gli strumenti di uso quotidiano del tuo team a ClickUp, mantenendo gli aggiornamenti del codice, i file di progettazione e le risorse chiave del progetto collegati direttamente alle attività. Semplifica la collaborazione centralizzando il feedback, il monitoraggio dei progressi e i flussi di lavoro, tutto in un unico posto.

Riunisci tutti i tuoi strumenti su un'unica piattaforma con ClickUp Integrations

ClickUp offre potenti funzionalità/funzioni di pianificazione dei progetti per mantenerli sotto controllo. Hai bisogno di evitare il sovraccarico di attività? La vista Carico di lavoro di ClickUp aiuta a bilanciare gli incarichi mostrando chi è al limite delle proprie capacità.

Quando le scadenze sono importanti, la vista Calendario di ClickUp mantiene tutto in visibilità. Che si tratti di lanci di prodotti o di cicli di contenuti, questi strumenti semplificano la pianificazione e l'esecuzione.

Monitoraggio dei team con ClickUp Obiettivi

Gli Obiettivi ClickUp aiutano i team a concentrarsi sull'impostazione di obiettivi chiari e misurabili. I team di sviluppo Agile possono utilizzarli per il monitoraggio dei risultati degli sprint, mentre i team Lean possono utilizzarli per il monitoraggio delle metriche di miglioramento continuo.

Configurazione degli obiettivi del progetto e delle attività che si desidera realizzare utilizzando gli obiettivi di ClickUp

Organizza i tuoi progetti con i modelli di project management di ClickUp

ClickUp offre modelli di project management gratis per aiutare i team a lavorare più velocemente. Utilizza flussi di lavoro, elenchi di attività e viste di progetto già pronti per un'esecuzione più fluida.

Il modello di project management ClickUp è perfetto per gestire progetti complessi e multifase che richiedono un piano dettagliato e un monitoraggio.

Ottieni il modello gratis Organizza e dai la giusta priorità alle tue attività utilizzando il modello di project management di ClickUp

Ecco cosa puoi fare con il modello:

Monitoraggio dello stato dei progetti tramite grafici Gantt, calendari e dashboard

Organizza rapidamente i dati con campi personalizzati su misura per le esigenze del tuo progetto

Gestisci in modo efficiente fino a 25 stati di attività personalizzabili per un migliore controllo del flusso di lavoro

Collaborazione perfetta con i membri del team attraverso commenti sulle attività e condivisione dei file

Monitorare in modo completo le sequenze e i risultati finali per rispettare le scadenze in modo efficiente

Se stai esplorando alternative Agile, diversi strumenti si adattano a diverse metodologie. Microsoft Project è ideale per progetti strutturati a cascata, aiutando i team a mappare le dipendenze e a rispettare le scadenze. Sciforma supporta PRINCE2 con solide funzionalità/funzioni di governance, gestione del rischio e reportistica.

Per le metodologie Lean, LeanKit di Planview offre la visualizzazione del flusso di lavoro per eliminare le inefficienze. Nel frattempo, Wrike fornisce una soluzione flessibile che unisce l'adattabilità Agile alla pianificazione strutturata, rendendola perfetta per i team che necessitano sia di flessibilità che di controllo.

Le sfide nella transizione alle alternative Agile

Il passaggio a un nuovo approccio al project management può aumentare l'efficienza, ma spesso comporta delle sfide. Ecco come superare gli ostacoli chiave:

Adattarsi a processi più rigidi : I team abituati alla flessibilità di Agile potrebbero avere difficoltà a rispettare sequenze rigorose. Utilizza : I team abituati alla flessibilità di Agile potrebbero avere difficoltà a rispettare sequenze rigorose. Utilizza i grafici Gantt di ClickUp per visualizzare le pianificazioni dei progetti e monitorare le attività, assicurandoti che tutto rimanga in carreggiata

Mantenere forte la collaborazione del team : in Agile, la collaborazione è costante, ma gli approcci strutturati possono ridurla. : in Agile, la collaborazione è costante, ma gli approcci strutturati possono ridurla. Le bacheche Kanban di ClickUp e i commenti in tempo reale mantengono i team connessi e impegnati, anche senza check-in giornalieri

Gestione delle dipendenze complesse dei progetti : le metodologie tradizionali richiedono dipendenze precise tra le attività. La funzionalità/funzione : le metodologie tradizionali richiedono dipendenze precise tra le attività. La funzionalità/funzione Task Dependencies (Dipendenze delle attività) di ClickUp aggiorna automaticamente le attività e le sequenze quando si verificano cambiamenti, evitando ritardi e confusione

Bilanciare diverse metodologie: quando si passa da metodi Agile a metodi strutturati, i team possono rimanere bloccati nel mezzo. I flussi di lavoro personalizzati di ClickUp consentono ai team di combinare approcci diversi senza perdere produttività o flessibilità

📖 Leggi anche: Esempi reali di project management per il tuo team

Adottare le migliori alternative Agile con ClickUp

Anche se il 58% delle organizzazioni dà priorità all'adozione di metodi Agile rispetto a quelli tradizionali, le pratiche Agile non sono sempre la soluzione ideale per ogni progetto.

Le alternative alla metodologia Agile, come i modelli Waterfall, Lean, Kanban, Scrum e ibridi, offrono soluzioni su misura per diverse complessità e obiettivi.

La scelta del quadro di riferimento adeguato implica la valutazione della scala, della conformità, delle dinamiche del team e delle esigenze di documentazione.

Essendo un'app versatile per il lavoro, ClickUp supporta tutti i framework di project management che aumentano la collaborazione, semplificano i flussi di lavoro e si adattano alle esigenze del progetto. Questo aiuta i team a mantenere la produttività e ottenere esiti positivi.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e ridefinisci la tua esperienza di project management.