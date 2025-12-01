I 13 migliori agenti IA per la produttività

Ogni project manager e team leader conosce bene quella sensazione: l'elenco delle cose da fare cresce più velocemente di quanto tu riesca a spuntare gli elementi, ed è difficile stare al passo con i tempi.

E se alcune delle tue attività non richiedessero più tanta attenzione da parte tua?

È qui che entrano in gioco gli agenti IA.

Gli agenti IA stimolano attivamente la produttività, si adattano ai flussi di lavoro e prendono decisioni in tempo reale che trasformano il modo di lavorare.

In questo post del blog, esamineremo 13 dei migliori agenti IA in grado di aiutarti a snellire le operazioni, stabilire meglio le priorità e dare una spinta significativa alla tua produttività.

Abbiamo anche un video per te con le nostre scelte migliori!

I migliori agenti IA per la produttività in sintesi

Strumento Funzionalità principali Ideale per *Prezzi ClickUp – Project management basato sull'IA con ClickUp Brain – Automatizza le attività utilizzando flussi di lavoro senza codice – Genera contenuti con AI Writer for Work – Riassumi gli aggiornamenti e semplifica la collaborazione con gli agenti di chat Teams che gestiscono progetti complessi, documenti e collaborazione in un unico posto Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Notion IA – Estrae informazioni da Notion, Slack e Google Drive – Utilizza GPT-4 e Claude per rispondere in modo contestualizzato – Genera automaticamente elenchi di cose da fare da contenuti non strutturati – Aiuta a strutturare documenti e appunti delle riunioni Creazione di documenti e gestione delle conoscenze per team asincroni Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per utente Reclaim IA – Pianificazione basata sull'IA per attività, abitudini e riunioni – Tiene traccia del tempo dedicato alle attività e alle riunioni – Sincronizza la disponibilità con Slack, i CRM e i calendari – Dà priorità all'equilibrio tra lavoro e vita privata con blocchi di tempo intelligenti Ottimizzazione intelligente del calendario e gestione del tempo dedicato alla concentrazione Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 10 $ al mese per utente Motion IA – Pianifica e riprogramma automaticamente le attività – Prevede i ritardi nei progetti e regola i carichi di lavoro – I collegamenti IA Meeting proteggono gli orari in cui non sono previste riunioni – Automazione del flusso di lavoro con modelli integrati Pianificazione di attività e progetti con programmazione intelligente per singoli e team I piani a pagamento partono da 20 $ al mese per utente Fellow. app – Genera automaticamente resoconti delle riunioni, elementi da intraprendere e decisioni – Modelli per la pianificazione pre-riunione – Esegue la sincronizzazione delle note e delle trascrizioni con i CRM – Archivia tutte le informazioni relative alle riunioni in un unico posto Team con un fitto calendario di riunioni che necessitano di follow-up chiari e note centralizzate Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 11 $ al mese per utente Grammarly IA – Feedback in tempo reale su tono e chiarezza – Rilevamento del plagio su milioni di fonti – Integrazioni avanzate tra app e browser – Suggerimenti di scrittura basati sull'IA per email, documenti e altro ancora Scrivere contenuti chiari e privi di errori su tutte le piattaforme Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 30 $ al mese per utente SaneBox – Filtri intelligenti per ordinare le email in base alla priorità – Annulla l'iscrizione con SaneBlackHole – Posticipa le email per ridurre il disordine – Riepilogo giornaliero per gli aggiornamenti a bassa priorità Gestire il sovraccarico di email e migliorare l'efficienza della finestra In arrivo I piani a pagamento partono da 3,49 $ al mese Intuit Assist – Trasforma note e ricevute in fatture – Personalizza le analisi finanziarie con prompt basati sull'IA – Promemoria intelligenti per le fatture e monitoraggio dei clienti – Offre una connessione con QuickBooks, TurboTax e Mailchimp Automazione della contabilità delle piccole imprese e analisi del flusso di cassa Prezzi personalizzati Intercom IA – Supporto clienti basato sull'IA tramite Fin Agent: riepiloghi delle conversazioni in tempo reale e suggerimenti di risposta; finestra In arrivo unificata su tutte le piattaforme; Centro assistenza intelligente con supporto self-service Teams che desiderano un supporto rapido e basato sull'IA con un supporto umano di riserva I piani a pagamento partono da 39 $ al mese per utente Glean IA – Ricerca IA a livello aziendale su tutte le app collegate – Assistente intelligente per riassumere documenti e generare contenuti – Risposte personalizzate in base al ruolo e all'attività – Crea un grafico di conoscenza ricercabile Risposte rapide e supporto sui contenuti per team che gestiscono grandi quantità di informazioni Prezzi personalizzati AutoGPT – Esegue attività complesse con un input minimo – Utilizza la memoria per prendere decisioni informate – Suddivide gli obiettivi principali in attività secondarie gestite dall'IA – Riassume i documenti con GPT-3.5 e GPT-4 Automazioni dei flussi di lavoro, della ricerca e delle attività in più passaggi Prezzi personalizzati Superhuman – Triage IA per un smistamento più rapido delle email – Scorciatoie da tastiera per risposte immediate – Calendario integrato nelle email e approfondimenti sui social – Promemoria di follow-up e monitoraggio del coinvolgimento Produttività delle email grazie a una rapida selezione e a una personalizzazione approfondita I piani a pagamento partono da 30 $ al mese per utente RescueTime IA – Monitora e fornisce la reportistica sul tempo trascorso su ogni strumento – Le sessioni di concentrazione bloccano le distrazioni – Approfondimenti quotidiani sui modelli di produttività – Avvisi sugli obiettivi per sviluppare abitudini migliori Lavoratori autonomi e team che effettuano il monitoraggio del tempo per migliorare la concentrazione I piani a pagamento partono da 9 $ al mese per utente

Cosa sono gli agenti IA?

Gli agenti IA sono programmi software intelligenti che eseguono attività complesse, prendono decisioni e si adattano sulla base dei dati. Analizzano l'ambiente circostante, elaborano le informazioni e agiscono per raggiungere obiettivi specifici.

Grazie all'apprendimento automatico e all'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), gli agenti IA apprendono e migliorano nel tempo, diventando più dinamici e reattivi.

L'IA sul posto di lavoro migliora la produttività tramite l'automazione di processi aziendali complessi, riducendo al minimo l'affaticamento decisionale e ottimizzando l'allocazione delle risorse. Oltre all'esecuzione, gli agenti si evolvono continuamente e affrontano le sfide dell'IA, rendendoli essenziali per l'efficienza in ambienti dinamici.

I migliori agenti IA per la produttività

Scopriamo insieme i migliori agenti IA per la produttività, così potrai trovare quello perfetto per le tue esigenze di lavoro. 📊

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per la gestione dei progetti basata sull'IA, l'automazione dei flussi di lavoro e la collaborazione)

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e comunicazione di squadra, il tutto basato sull'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Scopri gli agenti ClickUp Autopilot: i tuoi compagni di squadra basati sull'IA

Ottieni di più con gli agenti IA di ClickUp

Ciò che distingue davvero ClickUp sono i suoi agenti IA di nuova generazione — chiamati Autopilot Agents — integrati direttamente nella piattaforma. Questi agenti IA non sono semplici bot o strumenti di automazione; sono compagni di squadra digitali intelligenti in grado di comprendere i tuoi obiettivi, prendere decisioni e agire all'interno della tua area di lavoro.

Gli agenti ClickUp Autopilot possono potenziare la produttività:

Automazione dei flussi di lavoro in più fasi: ad esempio, quando viene creata un'attività di onboarding di un nuovo cliente, un agente IA può assegnare automaticamente i membri del team, fissare le scadenze, inviare email di benvenuto e aggiornare lo stato dei progetti, senza bisogno di alcun intervento manuale

In qualità di assistenti proattivi: gli agenti monitorano la tua area di lavoro alla ricerca di trigger (come il passaggio di un'attività a una nuova fase o l'avvicinarsi di una scadenza) e intraprendono le azioni appropriate, come segnalare i problemi urgenti, inviare promemoria o generare riepiloghi/riassunti

Personalizzazione in base alle tue esigenze: puoi creare agenti personalizzati utilizzando istruzioni in linguaggio naturale, adattandoli ai processi specifici del tuo team, che si tratti di approvazioni dei contenuti, pianificazione degli sprint o reportistica ricorrente

Vuoi vedere come funziona davvero quando un agente IA comprende il tuo contesto lavorativo? Guarda come l'agente IA di Atlassian attinge alle conoscenze aziendali per fornire risposte ricche di sfumature. Guarda la demo →

💡 Suggerimento da esperto: Gli agenti ClickUp AI possono anche effettuare la connessione con altri strumenti (come Slack, Google Calendar o Salesforce) per mantenere la sincronizzazione dell'intero flusso di lavoro.

ClickUp Automazioni: semplifica il lavoro ripetitivo

ClickUp Automazione ti libera dal lavoro di routine, occupandosi delle attività ripetitive in modo che i team possano concentrarsi su ciò che conta. Dall'assegnazione dei compiti e dall'aggiornamento degli stati all'invio di promemoria e alla sincronizzazione dei dati, garantisce che tutto funzioni senza intoppi dietro le quinte.

AI Builder semplifica l'impostazione dell'automazione del flusso di lavoro. Invece di configurare manualmente le regole di automazione, puoi semplicemente descrivere ciò di cui hai bisogno in un linguaggio semplice, ad esempio "Assegna automaticamente un revisore quando un'attività passa alla fase 'In revisione'", e ClickUp Brain configurerà immediatamente la regola per te.

Approfondimenti, riepiloghi/riassunti e assistenza personale basati sull'IA

Crea contenuti accattivanti utilizzando ClickUp Brain

ClickUp Brain porta la gestione del lavoro basata sull'IA a un livello superiore tramite l'automazione delle attività, il riassunto degli aggiornamenti dei progetti e la fornitura di approfondimenti in tempo reale a tutta l'organizzazione. Integrato direttamente nel software di project management di ClickUp, è un ulteriore aiuto per prendere decisioni più intelligenti.

⭐ Porta la tua produttività basata sull'IA a un livello superiore con Brain MAX Per gli utenti che desiderano funzionalità di IA ancora più avanzate, ClickUp offre Brain MAX, un'app desktop autonoma che sfrutta la potenza di ClickUp Brain. Mentre ClickUp Brain è integrato nella piattaforma ClickUp, Brain MAX porta la ricerca basata sull'IA, la gestione delle attività e gli strumenti di automazione nell'intero ambiente desktop. Con Brain MAX puoi: Effettua ricerche su ClickUp, sulle tue app di lavoro collegate (come Google Drive, Figma e GitHub) e sul web, il tutto da un unico posto

Usa Talk to Text per dettare note, attività o aggiornamenti a mani libere, ovunque sul tuo computer

Crea e aggiorna attività o documenti direttamente dal tuo desktop, senza dover cambiare scheda o browser

Riassumi le attività del progetto, genera aggiornamenti di alto livello e individua le attività in stallo con gli strumenti di IA integrati

Brain MAX ti offre inoltre la flessibilità per effettuare una selezione tra i migliori modelli di IA, tra cui ChatGPT, Claude e Gemini, per chattare e svolgere ricerche, in modo da poter sfruttare i punti di forza di ciascun modello per diversi tipi di query Brain MAX è l'ideale per i team e i singoli che desiderano un hub dedicato alla produttività basato sull'IA che centralizzi il lavoro, le conoscenze e l'automazione.

Gli agenti ClickUp AI sono assistenti intelligenti integrati nella piattaforma ClickUp. Questi agenti automatizzano flussi di lavoro in più passaggi, prendono decisioni ed eseguono azioni all'interno di ClickUp, andando ben oltre la semplice automazione delle attività. Puoi creare agenti personalizzati utilizzando istruzioni in linguaggio naturale per adattarli ai tuoi processi specifici.

In quanto software di analisi predittiva, Brain utilizza i dati storici e offre approfondimenti predittivi per effettuare la previsione delle tempistiche dei progetti e delle potenziali difficoltà. Ad esempio, l'IA analizza la durata dei progetti passati e l'utilizzo delle risorse per prevedere potenziali ritardi nei progetti attuali, consentendo ai manager di allocare le risorse in modo più efficace.

Inoltre, l'utilizzo dell'IA come assistente personale aiuta a tenere sotto controllo le attività, effettuare l'automazione degli aggiornamenti di routine e snellire il processo decisionale.

E se preferisci un'interazione senza mani? ClickUp Brain Max porta gli agenti IA sul tuo desktop con comandi vocali push-to-talk, così puoi assegnare il lavoro o ricevere aggiornamenti senza toccare la tastiera.

Riunione IA Notetaker e flessibilità del modello

ClickUp Brain include anche una funzionalità di blocco note IA in grado di partecipare alle chiamate, trascrivere le riunioni, generare riassunti ed estrarre azioni da intraprendere, collegando le note direttamente alle attività e ai progetti in ClickUp.

Gli utenti di ClickUp Brain possono scegliere tra i principali modelli di IA, tra cui OpenAI, Claude e Gemini, direttamente all'interno della propria area di lavoro di ClickUp, ottenendo così flessibilità e controllo sulla propria esperienza con l'IA.

Per garantire risposte rapide, offre risposte predefinite o trasforma brevi note in messaggi ben strutturati, aiutando i team a mantenere la loro produttività senza sovraccaricare la chat.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Porta avanti i progetti anche quando sei assente: gli agenti IA (Autopilot Agents) possono automatizzare flussi di lavoro complessi e articolati in più passaggi e affidarsi a colleghi digitali proattivi per gestire le attività dietro le quinte

Collabora in tempo reale: lavora senza interruzioni su attività, documenti e progetti con lavora senza interruzioni su attività, documenti e progetti con ClickUp Docs , attraverso la condivisione di idee, scadenze e aggiornamenti all'istante

Riassumi gli aggiornamenti sul lavoro: genera rapidamente riepiloghi/riassunti basati sull'IA, evidenziando i cambiamenti chiave nelle priorità, nelle date di scadenza e nelle informazioni relative alla collaborazione

Personalizza i dashboard: visualizza lo stato di avanzamento dei progetti e monitora le metriche chiave tramite visualizza lo stato di avanzamento dei progetti e monitora le metriche chiave tramite i dashboard di ClickUp

Imposta e monitora gli obiettivi: definisci definisci obiettivi ClickUp chiari e misurabili, comunicali al tuo team e automatizza il monitoraggio dei progressi

Integrazione senza sforzo: collega ClickUp a strumenti popolari come Google Calendar, Salesforce, GitHub e Microsoft Teams per semplificare il tuo flusso di lavoro

Trova qualsiasi cosa in un attimo: usa usa ClickUp Connected Search per individuare immediatamente attività, documenti, chat e file senza dover cambiare app

Cattura automaticamente ogni spunto emerso durante le riunioni: ClickUp AI Notetaker ti aiuta a trascrivere le riunioni, a riepilogare le discussioni ed estrarre gli elementi da intraprendere, collegandoli direttamente ai tuoi progetti

Limiti di ClickUp

L'app mobile di ClickUp potrebbe non disporre di alcune funzionalità avanzate disponibili nella versione desktop

Dispone di un ampio set di funzionalità, che richiede un certo periodo di apprendimento per gli utenti meno esperti di tecnologia

Prezzi di ClickUp

tabella-prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.040 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Notion IA (Ideale per migliorare la creazione di documenti e la collaborazione in team)

tramite Notion

Notion AI trasforma il modo in cui i team gestiscono i progetti, analizzano le informazioni e prendono decisioni.

La sua capacità di raccogliere informazioni da varie fonti, estrarre insight dai documenti e effettuare l'automazione dei flussi di lavoro lo rende molto più di un semplice assistente di scrittura. È un agente IA che aiuta i team a rimanere organizzati, ridurre il lavoro manuale e prendere decisioni basate sui dati più rapidamente.

Notion AI si integra con la tua area di lavoro, il che significa che comprende il contesto, fa riferimento alla base di conoscenza dell'IA e aiuta a strutturare il lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion IA

Cerca su Notion, Slack, Google Drive e altre fonti per ottenere risposte immediate

Ottieni automaticamente informazioni rilevanti dalla conoscenza organizzativa

Utilizza GPT-4 e Claude come provider di risposte pertinenti a qualsiasi query

Genera automaticamente elenchi di cose da fare da appunti di riunioni, email e chiamate commerciali

Limiti di Notion IA

Le funzionalità/funzioni di Notion IA non sono attualmente disponibili sulle applicazioni mobili, limitando l'accessibilità per gli utenti in movimento

I nuovi utenti potrebbero trovare difficile orientarsi tra le funzionalità dell'agente

Prezzi di Notion IA

Free

Inoltre: 12 $ al mese per utente

Business: 24 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.400 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Il multitasking riduce i guadagni in termini di produttività. Gli studi dimostrano che passare da un'attività all'altra può ridurre l'efficienza fino al 40%, poiché il cervello fatica a concentrarsi nuovamente ogni volta.

3. Reclaim IA (Ideale per automatizzare la gestione delle attività e ottimizzare i programmi)

tramite Reclaim IA

Reclaim IA è un assistente di pianificazione intelligente progettato per aiutare i team e i singoli individui a ottimizzare i propri calendari senza intervento manuale.

Protegge il tuo tempo dedicato alla concentrazione, previene il burnout grazie a controlli intelligenti sull'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata e si sincronizza persino con strumenti come Slack e Asana per mantenere ininterrotto il tuo flusso di lavoro. Che tu abbia bisogno di automatizzare le riunioni, proteggere le giornate senza riunioni o monitorare come il tuo team impiega il tempo, Reclaim IA è un gestore del tempo adattivo che ottimizza costantemente la tua agenda.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni di Reclaim IA

Pianifica automaticamente le attività basate sull'IA con intervalli di tempo flessibili, classificazione delle priorità e riprogrammazione intelligente

Tieni traccia del tempo dedicato a riunioni, attività e abitudini grazie al monitoraggio personale del tempo e all'analisi delle persone

Esecuzione della sincronizzazione della pianificazione con Slack, gli strumenti CRM e i webhook per aggiornare la disponibilità, automatizzare i flussi di lavoro e migliorare la collaborazione

Supera i limiti dell'IA

L'impostazione di Reclaim IA può richiedere molto tempo e risultare eccessivamente complessa per gli utenti occasionali

La funzionalità di pianificazione delle riunioni manca di opzioni di personalizzazione, come l'aggiunta di domande per gli invitati, rendendola meno adatta come sostituto completo

Prezzi di Reclaim IA

Lite: Free

Piano Starter: 10 $ al mese per utente

Business: 15 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Reclaim IA

G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? La musica può aumentare la produttività, ma solo quella giusta. La musica strumentale, in particolare quella classica o ambient, aiuta a migliorare la concentrazione, mentre le canzoni con testo possono distrarre dalle attività che richiedono una concentrazione profonda.

📮 ClickUp Insight: Circa il 60% dei lavoratori risponde ai messaggi istantanei entro 10 minuti, ma ogni interruzione può richiedere fino a 23 minuti per ritrovare la concentrazione, rendendo le risposte rapide un costo in termini di perdita di produttività. È qui che ClickUp ti viene in soccorso. Le automazioni gestiscono gli aggiornamenti di routine, i commenti assegnati mantengono organizzate le azioni da intraprendere e ClickUp Brain riassume le discussioni chiave, così sei sempre aggiornato senza infinite distrazioni. Meno cambi di contesto, più cose portate a termine!

4. Motion AI (Ideale per la pianificazione di attività e progetti con approfondimenti basati sull'IA)

tramite Motion IA

Motion è una piattaforma di project management basata sull'intelligenza artificiale che pianifica automaticamente le attività, ottimizza i flussi di lavoro del team e garantisce che i progetti procedano secondo i piani. Assegna le priorità al lavoro in base a scadenze, dipendenze e capacità di carico di lavoro, mantenendo il tuo team allineato senza bisogno di controlli costanti.

A differenza dei tradizionali strumenti di project management basati sull'IA, Motion gestisce attivamente il tuo tempo. Prevede le tempistiche di completamento dei progetti, previene i conflitti di pianificazione e regola automaticamente le priorità quando i piani cambiano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion IA

Prevedi e previeni il mancato rispetto delle scadenze analizzando in tempo reale la disponibilità e il carico di lavoro del team e identificando i rischi prima che diventino problemi

Automatizza l'esecuzione del flusso di lavoro con modelli per gestire la creazione, l'assegnazione, la pianificazione e l'avanzamento delle fasi delle attività

Modifica i piani di progetto man mano che il lavoro viene completato, spostando automaticamente le sequenze e le responsabilità senza intervento manuale

Semplifica la pianificazione con i Meeting Links basati sull'IA, che danno priorità alle riunioni di alto valore, proteggendo al contempo il tempo dedicato alla concentrazione e applicando fasce orarie senza riunioni

Limiti di Motion IA

Alcuni utenti segnalano la presenza di bug occasionali all'interno dell'applicazione

Motion AI non offre il supporto per tante integrazioni con app di terze parti quanto altri strumenti

Non offre funzionalità/funzioni per valutazioni settimanali o monitoraggio del tempo in diverse categorie di attività

Attualmente lo strumento offre supporto solo per i calendari di Gmail e Outlook, il che può rappresentare un limite per gli utenti che utilizzano altri servizi di calendario come iCloud

Prezzi di Motion IA

Individuale: 34 $ al mese per utente

Business Standard: 20 $ al mese per utente

Business Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Motion IA

G2: 4,1/5 (oltre 110 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 60 recensioni)

🧠 Curiosità: una settimana lavorativa più breve può aumentare la produttività. I paesi che hanno sperimentato la settimana lavorativa di quattro giorni hanno riscontrato che i dipendenti erano altrettanto produttivi, a volte anche di più, godendo al contempo di un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata.

5. Fellow. app (Ideale per snellire i flussi di lavoro delle riunioni e migliorare la collaborazione tra i team)

Fellow è un assistente di riunione basato sull'IA che migliora la produttività prima, durante e dopo ogni riunione. Esegue l'automazione della presa di appunti, effettua il monitoraggio delle azioni da intraprendere e centralizza le informazioni relative alla riunione, garantendo che ogni discussione porti a risultati significativi.

Questo tipo di agente AI organizza e ottimizza attivamente le riunioni. Si integra direttamente con calendari, CRM e strumenti di collaborazione per semplificare la pianificazione, generare riepiloghi automatici e garantire che i follow-up avvengano in tempo.

Le migliori funzionalità dell'app Fellow

Ottieni approfondimenti sulle riunioni basati sull'IA chiedendo a Fellow Copilot di fornirti riassunti, elementi da intraprendere o decisioni prese nelle riunioni precedenti

Applica le migliori pratiche per le riunioni grazie a calcolatori dei costi integrati, modelli di programma e di produttività e briefing pre-riunione per ottimizzare le discussioni

Sincronizza e centralizza i dati delle riunioni archiviando tutte le registrazioni, le trascrizioni e le note in un unico posto con controlli sulla privacy per gestire l'accesso

Aggiorna automaticamente i record CRM tramite la sincronizzazione delle discussioni delle riunioni con i campi pertinenti

Limiti dell'app Fellow

Le azioni da intraprendere non sono automatizzate, quindi gli utenti devono effettuare il monitoraggio e l'aggiornamento delle attività manualmente

Sono stati segnalati occasionali problemi di sincronizzazione, che potrebbero causare incongruenze tra i dispositivi

Prezzi dell'app Fellow

Free

Solo: 29 $ al mese per utente

Team: 11 $ al mese per utente

Business: 23 $ al mese per utente

Azienda: 25 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni dell'app Fellow.

G2: 4,7/5 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 30 recensioni)

🤝 Promemoria: Il momento della giornata in cui sei più produttivo è unico per te. Alcune persone rendono al meglio al mattino, mentre altre danno il meglio di sé nel pomeriggio o alla sera. Identificare le tue ore di massima produttività ti aiuta a pianificare le attività in modo più efficace.

6. Grammarly IA (Ideale per migliorare la chiarezza, il tono e lo stile della scrittura su tutte le piattaforme)

tramite Grammarly

Grammarly migliora la chiarezza, la coerenza e il coinvolgimento in tutte le forme di comunicazione. Affina la struttura delle frasi, ottimizza il tono e riscrive interi paragrafi per una migliore leggibilità. Le analisi basate sull'IA aiutano professionisti, studenti e team a creare contenuti curati e privi di errori, in linea con il messaggio che intendono trasmettere.

Grazie al coaching strategico basato sull'IA e all'automazione del flusso di lavoro, Grammarly funge da editor personalizzato per garantire che ogni testo sia chiaro ed efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA di Grammarly

Personalizza il tono e lo stile con un feedback in tempo reale che regola il livello di formalità, sicurezza e leggibilità in base al pubblico e all'intento

Esegui una scansione alla ricerca di plagi tra miliardi di fonti per garantire l'originalità e mantenere l'integrità professionale e accademica

Integrazione perfetta con oltre 500.000 app e piattaforme, tra cui Gmail, Documenti Google, Slack, Microsoft Word e Notion

Individua e correggi gli errori grammaticali con un avanzato strumento di controllo della grammatica, della punteggiatura e dell'ortografia

Limiti dell'IA di Grammarly

Occasionalmente potrebbe trascurare degli errori o fornire suggerimenti errati, specialmente in frasi dalla struttura complessa o nei contenuti specialistici

Grammarly offre agli utenti opzioni limitate per personalizzare il feedback fornito

Prezzi di Grammarly IA

Free

Pro: 30 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grammarly IA

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 7.100 recensioni)

📖 Leggi anche: Come creare un agente IA per migliori automazioni

7. SaneBox IA (Ideale per gestire il disordine delle email e aumentare la produttività grazie all'ordinamento basato sull'IA)

tramite SaneBox

SaneBox filtra le tue email in base al tuo comportamento passato. L'app analizza quali email apri, a quali rispondi o quali elimini per classificare i messaggi futuri in diverse cartelle.

Classifica automaticamente i messaggi in cartelle come SaneLater per le email meno urgenti, SaneNews per le newsletter e SaneBlackHole per i mittenti da cui non vuoi più ricevere nulla. L'agente semplifica i follow-up, previene il sovraccarico della finestra In arrivo e genera persino un Daily Digest per consentirti di esaminare le email non essenziali a colpo d'occhio.

Le migliori funzionalità/funzioni di SaneBox IA

Ordina automaticamente le email in cartelle intelligenti per ridurre le distrazioni e mantenere la tua casella di posta ben organizzata

Annulla immediatamente l'iscrizione alle email indesiderate trascinandole in SaneBlackHole

Posticipa le email non urgenti con la funzionalità Promemoria, rimandandole a un momento successivo in modo da poterti concentrare sulle priorità immediate

Limiti di SaneBox

Sebbene l'IA di SaneBox sia progettata per filtrare e organizzare le e-mail in modo efficace, a volte può classificare erroneamente i messaggi, portando a un smistamento errato delle e-mail importanti

Alcuni utenti ritengono che i costi della sottoscrizione a SaneBox siano piuttosto elevati

Alcune funzionalità/funzioni sono limitate quando si utilizza l'agente con account Microsoft 365 tramite Microsoft Graph

Prezzi di SaneBox

Snack: 3,49 $ al mese

Prezzo: 5,99 $ al mese

Dinner: 16,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di SaneBox

G2: 4,9/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (70 recensioni)

8. Intuit Assist (Ideale per attività finanziarie e approfondimenti personalizzati)

tramite Intuit Assist

Intuit Assist è un assistente finanziario generativo basato sull'IA che semplifica la contabilità, la fatturazione e il processo decisionale per le piccole imprese e i privati. Automatizza le attività finanziarie di routine, fornisce approfondimenti personalizzati e migliora la gestione del flusso di cassa integrando QuickBooks, TurboTax, Credit Karma e Mailchimp.

Oltre alle automazioni, Intuit Assist trasforma i dati finanziari sparsi in informazioni utili. Elabora input non strutturati, come note scritte a mano, corrispondenza email e ricevute, trasformandoli in fatture, voci di spese o proiezioni finanziarie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Intuit Assist

Genera fatture e voci di spese da foto ed email convertendo note scritte a mano, ricevute e fatture dei fornitori in registrazioni finanziarie strutturate

Automatizza i promemoria delle fatture con regolazioni del tono che personalizzano i messaggi di follow-up in base alla cronologia dei pagamenti dei clienti e alle informazioni sulle relazioni

Analizza i dati finanziari tramite query interattive basate sull'IA per individuare tendenze, redditività dei clienti e modelli di flusso di cassa

Limiti di Intuit Assist

Gli utenti che si affidano ad applicazioni di terze parti o a strumenti finanziari esterni potrebbero riscontrare un supporto o un'interoperabilità limitati

Sebbene Intuit Assist utilizzi l'IA per fornire consigli personalizzati, gli utenti devono essere consapevoli che ciò comporta il trattamento di dati finanziari sensibili

Prezzi di Intuit Assist

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Intuit Assist

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Consiglio da esperto: Crea una routine di fine giornata. Concludere la giornata con un rituale, come rivedere le attività o riordinare, ti aiuta a passare senza intoppi al tempo libero.

9. Intercom IA (Ideale per migliorare il supporto clienti e automatizzare i flussi di lavoro del servizio)

tramite Intercom IA

Intercom combina chatbot basati sull'IA con team del supporto umano per gestire le domande dei clienti. L'IA si occupa di problemi comuni come il ripristino delle password o gli aggiornamenti sulle spedizioni, mentre il tuo team interviene per le questioni più complesse. Il sistema memorizza le chat precedenti, quindi se un cliente torna con un problema, viene visualizzata tutta la cronologia.

Vuoi velocizzare le operazioni? L'IA suggerisce risposte basate su ticket simili del passato, così gli agenti non devono digitare le stesse risposte più e più volte. Inoltre, la dashboard mostra quali domande ricorrono più spesso, aiutando a individuare le aree in cui una breve FAQ o una modifica al prodotto potrebbero far risparmiare tempo a tutti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Intercom IA

Implementa l'agente Fin IA per un supporto clienti immediato, addestrandolo su articoli della knowledge base, PDF e URL per fornire risposte accurate e simili a quelle umane

Migliora l'efficienza degli agenti con Fin IA Copilot generando risposte esperte, suggerendo repliche e riassumendo le conversazioni in tempo reale

Fornisci un supporto omnicanale in più lingue unificando i messaggi provenienti da email, chat live e piattaforme social in un'unica casella di posta

Passa al self-service con un Centro assistenza basato sull'IA per ottenere risposte immediate e ridurre le richieste in entrata

Limiti dell'IA di Intercom

L'IA è piuttosto rigida in termini di personalizzazione. Le aziende che cercano flussi di lavoro o risposte altamente personalizzati potrebbero trovarla poco flessibile per specifici casi d'uso dell'IA

Il suo costo può essere proibitivo per le piccole imprese o le startup

Prezzi di Intercom IA

Essential: 39 $ al mese per utente

Avanzato: 99 $ al mese per utente

Expert: 139 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Intercom IA

G2: 4,4/5 (oltre 3.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Ben l'87% dei dipendenti afferma che sarebbe più produttivo se potesse scegliere quanti giorni lavorare da casa. Alla domanda sul perché preferiscano il lavoro da remoto, la ragione principale è stata evitare gli spostamenti, mentre l'aumento della produttività è arrivata al secondo posto.

10. Glean AI (Ideale per la produttività sul posto di lavoro grazie alla ricerca basata sull'IA e all'automazione delle attività)

tramite Glean IA

Glean migliora la produttività sul posto di lavoro integrandosi perfettamente con applicazioni come Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce e Slack. Consente di individuare, creare e utilizzare in modo efficiente l'IA per automatizzare le attività. Aiuta a redigere bozze di email, a riepilogare le riunioni e a analizzare i dati.

Fondamentalmente, Glean funge da hub di conoscenza che riunisce le informazioni aziendali provenienti da più piattaforme, fornendo risultati di ricerca in tempo reale e consigli personalizzati. Si adatta ai ruoli individuali, imparando dai dati storici per migliorare l'accuratezza e la pertinenza nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Glean IA

Effettua ricerche sul posto di lavoro in tutti i dati aziendali, le applicazioni e le basi di conoscenza, garantendo ai dipendenti risposte accurate e in tempo reale alle loro query

Sfrutta un assistente IA per redigere email, generare contenuti, riassumere documenti e effettuare l'automazione di flussi di lavoro complessi con prompt personalizzabili

Utilizza il grafico di conoscenza per creare un repository consultabile delle persone, dei contenuti e delle attività della tua organizzazione

Limiti di Glean IA

Configurare la ricerca richiede la creazione di un indice completo dei dati della tua azienda, operazione che può richiedere molto tempo ed essere costosa

La ricerca basata sull'IA di Glean è ancora nella sua fase iniziale e potrebbe avere difficoltà a elaborare la terminologia specifica del settore

Prezzi di Glean IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Glean IA

G2: 4,8/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🤝 Piccolo promemoria: A volte, non fare nulla aumenta la produttività. I momenti di quiete — sognare ad occhi aperti, meditare o semplicemente guardare fuori dalla finestra — possono stimolare nuove idee e portare a soluzioni innovative.

11. AutoGPT (Ideale per l'automazione di flussi di lavoro complessi e la generazione di contenuti con un input minimo)

tramite AutoGPT

AutoGPT agisce come un assistente digitale che suddivide i compiti più grandi in parti più piccole e gestibili. Basta fornirgli un obiettivo come "ricerca dei concorrenti" e lui mappa i passaggi, raccogliendo informazioni da fonti specificate. Lo strumento effettua la connessione con GPT-4 per comprendere le attività e capire cosa fare dopo.

Per gli sviluppatori, aiuta a scrivere e correggere il codice suggerendo soluzioni o individuando potenziali bug. Spiega cosa stai cercando di realizzare e ti illustrerà i passaggi di codifica o ti aiuterà a risolvere i problemi. Poiché funziona nel cloud, puoi configurarlo una volta sola e lasciare che si occupi delle attività ripetitive mentre ti concentri su altro lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di AutoGPT

Esegui attività autonome definendo gli obiettivi e consentendo ad AutoGPT di suddividerli in attività secondarie, completandole senza l'intervento continuo dell'utente

Gestisci la memoria a breve e lungo termine per mantenere il contesto delle attività e migliorare il processo decisionale nel tempo

Genera testi simili a quelli scritti da esseri umani con GPT-4, ottenendo risposte accurate e coerenti per una vasta gamma di attività, dalla creazione di contenuti al servizio clienti

Archivia e riepiloga/riassuma i file con le funzionalità di GPT-3.5, organizzando e sintetizzando i documenti per fornire informazioni preziose

Limiti di AutoGPT

Ogni azione in AutoGPT richiede una chiamata al modello GPT-4, il che comporta costi significativi, specialmente per le attività che prevedono più passaggi

Non è in grado di convertire una serie di azioni in funzioni riutilizzabili, rendendo necessaria la ricreazione dei processi per ogni nuova attività

Prezzi di AutoGPT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AutoGPT

G2: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Suggerimento da esperto: salva i modelli di prompt IA per velocizzare le attività e garantire la coerenza all'interno del tuo team.

12. Superhuman (Ideale per migliorare la produttività nella gestione delle email grazie alla selezione automatica e alla gestione delle attività basate sull'IA)

tramite Superhuman

Superhuman velocizza la tua routine di posta elettronica grazie a scorciatoie da tastiera e azioni rapide. Suddividi la tua casella di posta in sezioni come "richiede risposta" o "può aspettare", e sfoglia i messaggi utilizzando solo la tastiera. L'app ti ricorda le email a cui dovevi dare seguito e ti permette di nascondere temporaneamente i messaggi non urgenti.

Vuoi fissare una riunione? Basta premere qualche tasto e il tuo calendario apparirà direttamente nella tua finestra In arrivo. L'app ti mostra anche informazioni su chiunque tu stia contattando via email (ruolo, azienda e profili social), evitando di dover aprire nuove schede per cercare le persone.

Le migliori funzionalità/funzioni di Superhuman

Accelera lo smistamento delle email grazie all'ordinamento automatico basato sull'IA, che classifica le email per consentire risposte facili e rapide

Usa Instant Reply per creare risposte rapide, risparmiando tempo sulle email di routine senza compromettere la qualità

Invia le email in un secondo momento con Send Later per scegliere il momento perfetto per l'invio delle tue email

Tieni traccia dell'engagement delle email verificando quando e su quale dispositivo sono state aperte, con approfondimenti in tempo reale sul comportamento dei destinatari

Limiti sovrumani

Superhuman non offre un'app nativa per Windows, limitandone l'accessibilità

Si integra principalmente con Gmail e Outlook, senza supporto nativo per altri servizi di email

Prezzi di Superhuman

Piano Starter: 30 $ al mese per utente

Business: 40 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Superhuman

G2: 4,7/5 (800 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Scopri queste alternative a Superhuman!

📖 Leggi anche: La differenza tra machine learning e intelligenza artificiale

13. RescueTime IA (Ideale per il monitoraggio delle abitudini digitali e l'ottimizzazione dell'utilizzo del tempo)

tramite RescueTime IA

RescueTime monitora come impieghi il tempo sul tuo computer e ti mostra la realtà dei fatti. Hai notato di aver trascorso tre ore su YouTube quando pensavi fosse solo una breve pausa? L'app ti mostra questi schemi senza giudicarti. Tagga diversi siti web e app come utili o fonte di distrazione e controlla la tua dashboard per vedere dove va effettivamente a finire il tuo tempo.

Puoi anche attivare una "Focus Session" per bloccare quei siti allettanti che ti distraggono dal lavoro. L'app effettua il monitoraggio di questi periodi di concentrazione, così puoi individuare le tue ore più produttive.

Le migliori funzionalità/funzioni di RescueTime IA

Blocca i siti web che distraggono durante le sessioni di lavoro concentrate con Focus Sessions, che effettua anche il monitoraggio della tua produttività senza interruzioni

Identifica modelli e tendenze nella tua produttività, confrontando le tue prestazioni tra giorni e settimane diversi

Genera report dettagliati sulle attività quotidiane, sulle tendenze di produttività e sull'utilizzo del tempo per aiutarti a comprendere le tue abitudini di lavoro

Imposta obiettivi di produttività personalizzati e ricevi avvisi quando li raggiungi o li superi, per mantenerti motivato e in linea con i tuoi obiettivi

Limiti dell'IA di RescueTime

Potresti trovare le opzioni di personalizzazione insufficienti

Lo strumento richiede un monitoraggio continuo, il che potrebbe non essere adatto se preferisci il monitoraggio manuale o hai preoccupazioni relative alla privacy

Prezzi di RescueTime IA

Solo: 12 $ al mese per utente

Team: 9 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di RescueTime IA

G2: 4,2/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 140 recensioni)

💡 Consiglio dell'esperto: Impara a dire di no. Proteggere il tuo tempo ti garantisce di poterti concentrare sul lavoro di alto valore invece di essere sovraccarico.

Cosa cercare negli agenti IA per la produttività?

Gli agenti IA sono diventati essenziali per perfezionare i flussi di lavoro e migliorare la produttività, ma con così tante opzioni a disposizione può essere difficile capire quale di essi farà davvero la differenza.

Per assicurarti di ottenere il massimo dall'agente, ecco cosa cercare:

Automazione delle attività: scegli un'IA in grado di gestire attività ripetitive come la pianificazione, la raccolta dei dati, la gestione delle email e la generazione di contenuti, in modo da poterti concentrare su lavoro di maggior valore

Integrazioni intelligenti: Assicurati che il tuo agente IA possa connettersi senza soluzione di continuità con strumenti come Google Drive, Slack e Salesforce per un flusso di lavoro unificato

Informazioni in tempo reale: Trova una soluzione che fornisca riepiloghi immediati e analisi dei dati per aiutarti a stabilire le priorità delle attività e a prendere decisioni informate in modo rapido

Personalizzazione: cerca un agente che si adatti alle tue esigenze specifiche, imparando dalle tue preferenze e migliorando la sua assistenza nel tempo

Funzionalità di collaborazione: scegli un agente che offra supporto per il lavoro di squadra aiutandoti a redigere contenuti, creare aggiornamenti e gestire le attività

Scalabilità e flessibilità: scegli un agente che cresca insieme alle tue esigenze, sia che tu faccia parte di un piccolo team o che gestisca progetti su larga scala

Project management basato sull'intelligenza artificiale con ClickUp

Ciascuno degli agenti IA che abbiamo presentato ha uno scopo specifico, dall'automazione delle attività alla comunicazione. Aiutano a perfezionare i flussi di lavoro, a migliorare il processo decisionale e a potenziare la collaborazione all'interno del team, rendendo più efficienti le attività quotidiane.

Tuttavia, ClickUp si distingue come la soluzione all-in-one che unifica tutto.

Grazie alle funzionalità basate sull'IA e alle solide automazioni di ClickUp, puoi integrare perfettamente la project management, la delega delle attività e la comunicazione in un'unica piattaforma.

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