Le 10 migliori alternative Superhuman per la gestione delle email nel 2025

Se state leggendo questo articolo, è probabile che facciate parte di uno dei due gruppi: Annegare nelle email o usare Superhuman, l'elegante app per le email.

Se è la prima ipotesi, vi aspetta una sorpresa: 10 strumenti all'avanguardia per le email, progettati per alleggerire il peso della lettura e della risposta alle email.

Se invece fate parte del secondo gruppo e pensate che Superhuman non sia all'altezza del successo, continuate a leggere.

Ci sono diverse alternative da esplorare.

Avete bisogno di un'intelligente gestione delle email per mantenere il contenuto delle email e la finestra In arrivo liberi. Questa guida approfondisce le alternative di Superhuman per il 2024, con funzionalità/funzione adatte alle vostre esigenze, al vostro budget e al vostro flusso di lavoro.

Cosa cercare nelle alternative a Superhuman?

Scegliete un client email che migliori la produttività: ecco alcuni fattori chiave da considerare:

Velocità ed efficienza: Cercate un'interfaccia veloce, con scorciatoie da tastiera intuitive per comporre, inviare e organizzare le email

Cercate un'interfaccia veloce, con scorciatoie da tastiera intuitive per comporre, inviare e organizzare le email Funzionalità/funzione di organizzazione: Scegliete un'alternativa che mantenga la vostra finestra In arrivo libera da ingombri con robuste funzioni di tag, etichetta e ricerca

Scegliete un'alternativa che mantenga la vostra finestra In arrivo libera da ingombri con robuste funzioni di tag, etichetta e ricerca Collaborazione: Cercate funzioni come l'inoltro delle email, le finestre In arrivo condivise e le funzionalità/funzione di commento che sono preziose per team grandi o piccoli

Cercate funzioni come l'inoltro delle email, le finestre In arrivo condivise e le funzionalità/funzione di commento che sono preziose per team grandi o piccoli Integrazioni: Assicuratevi che il sistema si aggiunga ai vostri preferiti strumenti di produttività come le piattaforme di project management o i calendari

Le 10 migliori alternative a Superhuman da usare nel 2024

Riuniamo i campioni che possono rivaleggiare con Superhuman, ognuno dei quali offre una miscela unica di funzionalità/funzioni:

1. Posta Canary

via Posta canaria Canary Mail offre solide funzionalità/funzione di sicurezza, come la crittografia e l'anti-impersonazione, un'interfaccia user-friendly e utili funzioni IA per la gestione del browser email.

Offre un forte equilibrio tra sicurezza e funzioni rispetto alla priorità data da Superhuman a velocità ed efficienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canary Mail

Automazione di attività noiose come la programmazione delle email, il follow-up e l'invio di saluti personalizzati con l'IA

Blocco delle distrazioni dando priorità alle email importanti e mettendo a tacere le altre

Combina tutti i vostri account email in un'unica visualizzazione organizzata

Limiti di Canary Mail

Alcuni utenti hanno segnalato bug occasionali con l'assistente IA

L'interfaccia utente potrebbe essere più intuitiva

Prezzi di Canary Mail

**Free

Pro : $49/utente all'anno

: $49/utente all'anno Azienda: $100/utente all'anno

Valutazioni e recensioni di Canary Mail

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

2. BlueMail

via Bluemail BlueMail offre un'alternativa potenzialmente più conveniente ai prezzi premium di Superhuman. Il suo set di funzionalità/funzione si rivolge a un intervallo più ampio di utenti, in particolare a quelli che potrebbero non aver bisogno dell'attenzione laser alla velocità offerta da Superhuman email.

Utilizza ChatGPT per semplificare le produttività delle email e del flusso di lavoro. Inoltre, esegue un push intelligente delle email in arrivo in modo che arrivino immediatamente, risparmiando tempo prezioso.

Le migliori funzionalità/funzioni di BlueMail

Accedere al Calendario e pianificare eventi dall'interno di BlueMail

Combinare le email di tutti i vostri account e visualizzarle in cartelle unificate per una rapida visualizzazione

Gestione della finestra In arrivo per mittente e gruppo in modo dinamico e intelligente

Backup, ripristino e trasferimento sicuro degli account e delle impostazioni tra tutti i dispositivi

Limiti di BlueMail

In alcune operazioni (come la ricerca), Bluemail tende a utilizzare molta CPU e RAM

Con un numero crescente di email e account, diventa lento e laggoso e presenta problemi di sincronizzazione

Prezzi di BlueMail

Standard: Free

Free Bluemail Plus : $5/utente al mese

: $5/utente al mese Business Pro: $10/utente al mese

BlueMail valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (50+ recensioni)

4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

3. Posta aerea

via Posta aerea Airmail offre un intervallo di funzionalità più ampio rispetto a Superhuman. È stato progettato specificamente per i dispositivi Apple e lavora bene con iOS, macOS e watchOS.

Si rivolge agli utenti che hanno bisogno di qualcosa di più della velocità e che apprezzano funzioni che vanno oltre la gestione delle email, che mancano a Superhuman.

La sua finestra In arrivo intelligente ordina automaticamente le email, filtrando i messaggi di promozione e il disordine. In questo modo i messaggi più importanti vengono messi in primo piano, aiutandovi a concentrarvi su ciò che ha veramente bisogno della vostra attenzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airmail

Visualizzate tutte le email nelle vostre caselle di posta in una sola volta con la funzionalità di finestra In arrivo unificata

Programmare le email in modo che arrivino nella finestra In arrivo del destinatario al momento giusto

Assegnazione di colori per identificare rapidamente gli account email e personalizzare la visualizzazione nell'elenco dei messaggi

Condivisione di documenti o anche di testi da altre app sul dispositivo in Airmail per creare un'email con facilità

Limiti di Airmail

Manca l'integrazione con il calendario

A volte i thread si confondono e se si cerca di eliminare un messaggio si cancella l'intero thread

Prezzi di Airmail

Versione base : Free

: Free Pro: $$$a 2,99/utente al mese (inclusa una versione di prova gratuita di 3 giorni)

Valutazioni e recensioni di Airmail

G2: 3.6/5 (20+ recensioni)

3.6/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (Non abbastanza recensioni)

4. Cassetta postale

via Casella postale Postbox vanta una maggiore compatibilità con diversi servizi di email, mentre Superhuman ha dei limiti.

Postbox supporta anche i gesti per chi utilizza macOS con un trackpad o un altro dispositivo che supporta i gesti multitouch.

Le migliori funzionalità/funzione di Postbox

Archiviare i messaggi digitando il nome della cartella di destinazione nella barra rapida

Spostare i messaggi dalla finestra In arrivo a una cartella di archiviazione dedicata facendo clic sul pulsante Archivia nella barra degli strumenti

Creare filtri per account o globalmente per tutti gli account ed eseguirli automaticamente, manualmente o in un periodo

Limiti di Postbox

L'interfaccia utente/UX deve essere migliorata

Troppe cartelle ed etichette possono portare a sistemi multipli di posta indesiderata che non sembrano lavorare correttamente nella loro configurazione predefinita

Prezzi di Postbox

Versione di prova di 30 giorni: Free

Free Licenza a vita di Postbox: $49

Valutazioni e recensioni di Postbox

G2: 3.5/5 (30+ recensioni)

3.5/5 (30+ recensioni) Capterra: Non abbastanza valutazioni

5. eM Client

via client eM eM Client offre un intervallo di funzionalità più ampio rispetto ai client email più semplici. Oltre alla semplice email, offre una suite completa di calendario e gestione delle attività.

Supporta anche potenti strumenti di organizzazione come le regole e la ricerca lato server, funzionalità/funzione non facilmente disponibili in Superhuman.

le migliori funzionalità/funzione di #### eM Client

Posizione di email specifiche con filtri di ricerca avanzati che includono gli allegati, le informazioni di contatto e il contenuto degli allegati

Personalizzazione dell'interfaccia con una varietà di temi, layout e opzioni di notifica

Integrazione dei servizi di chat più diffusi, come WhatsApp e Telegram, per una comunicazione centralizzata

limiti del client #### eM

Curva di apprendimento leggermente più ripida, soprattutto per gli utenti non tecnici

Alcuni utenti hanno segnalato occasionali rallentamenti delle prestazioni, in particolare su macchine più vecchie

Prezzi del client eM

**Gratuito

Pro : $31,17/dispositivo (pagamento una tantum)

: $31,17/dispositivo (pagamento una tantum) Business Pro: $148,12/dispositivo (pagamento una tantum)

eM Valutazioni e recensioni dei client

G2: 4.0/5 (50+ recensioni)

4.0/5 (50+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Scintilla

via Scintilla Spark offre un'alternativa completamente gratis al modello di sottoscrizione a pagamento di Superhuman. Pur mancando di alcune funzionalità/funzioni avanzate di Superhuman, può essere un'opzione eccellente per gli utenti attenti al budget.

Le migliori funzionalità/funzioni di Spark

Archivia, posticipa o cancella le email con un semplice gesto di scorrimento, risparmiando tempo e ottimizzando il lavoro la gestione delle email Collaborate con i colleghi sulle bozze delle email e create modelli riutilizzabili per i messaggi usati più di frequente, risparmiando tempo e garantendo la coerenza

Programmare l'invio delle email a un'ora specifica, per garantire che i messaggi arrivino in un momento ottimale o quando si è fuori ufficio

Limiti di Spark

Alcuni utenti hanno segnalato bug occasionali o problemi di prestazioni, in particolare dopo gli aggiornamenti

Spark potrebbe avere una minore flessibilità di personalizzazione rispetto ad altri client email

Prezzi di Spark

**Gratuito

Premium Individual : $4,99/utente al mese

: $4,99/utente al mese Premium Teams: $6,99/utente al mese

valutazioni e recensioni di #### Spark

G2: 3.7/5 (Non abbastanza recensioni)

3.7/5 (Non abbastanza recensioni) Capterra: 4.8/5 (15+ recensioni)

7. Molla per posta

via La sorgente della posta Mailspring è un client email gratuito e leggero con versioni per tutte le principali piattaforme, mentre Superhuman offre un intervallo più ampio di funzionalità/funzioni avanzate e un supporto eccezionale a un prezzo superiore.

Una funzionalità/funzione di Mailspring è la possibilità di tradurre le email dall'inglese a varie lingue all'interno della bozza.

Le migliori funzionalità di Mailspring

Tradurre i messaggi scritti in inglese in spagnolo, russo, cinese, francese e tedesco direttamente all'interno della bozza di testo

Monitoraggio dei collegamenti e delle attività per ricevere una notifica non appena i contatti leggono i messaggi

Creazione di una libreria di email personalizzabili grazie a modelli di risposta rapida

Limiti di Mailspring

A volte, alcune email vengono spostate automaticamente in altre cartelle

Problemi ricorrenti di sincronizzazione

Prezzi di Mailspring

free : Mailspring Pro : Free : Free : Free : Free : Free

Mailspring Pro Free Free Free Free Free Mailspring Pro: $8 al mese

Valutazioni e recensioni su Mailspring

G2: 3.8/5 (18+ recensioni)

3.8/5 (18+ recensioni) Capterra: 5/5 (Non abbastanza recensioni)

8. Mailbird

via Mailbird Come Spark, Mailbird è un'app gratuita per la gestione delle email con un'interfaccia facile da usare. Può essere una buona scelta per gli utenti che privilegiano l'economicità e un'esperienza utente piacevole rispetto all'approccio di Superhuman incentrato sulla velocità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mailbird

Personalizzate il vostro sfondo con una selezione di immagini

Utilizza ChatGPT per generare email dal suono naturale e simile a quello umano in pochi secondi

Trovare qualsiasi allegato nella finestra In arrivo con una potente funzione di ricerca

Inviate email nella vostra lingua madre scegliendo tra il crescente elenco di lingue supportate

Limiti di Mailbird

Problemi nell'aggiunta di immagini a un'email

Manca di efficienti funzionalità/funzione di automazione

Prezzi di Mailbird

**Gratuito

Annuale standard : $2,28/utente al mese

: $2,28/utente al mese Annuale premium: $4,03/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Mailbird

G2: 3.7/5 (90+ recensioni)

3.7/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (300+ recensioni)

9. Front

via Front Pensato per la collaborazione in team, Front si distingue per funzionalità/funzione come la finestra In arrivo condivisa e le funzioni per i team.

Questo sistema operativo è ideale per gli utenti che gestiscono la comunicazione email in un ambiente di team, mentre Superhuman è più orientato all'efficienza del singolo utente.

Le migliori funzionalità/funzione di Front

Gestione di finestre In arrivo condivise per tutti i canali in un unico posto

Organizzare, instradare e risolvere le comunicazioni in scala grazie all'IA

Escalation delle conversazioni non risolte al team per un più rapido follower via chat o email

Limiti di Front

Trovare i vecchi messaggi, archiviare e importare i contatti può essere difficile per alcuni utenti

Per gli utenti che escono da un programma come Outlook, c'è una curva di apprendimento e ci vuole un po' di tempo per adattarsi alla matrice di funzionalità/funzione

Prezzi Front

Starter: $29/postazione al mese

$29/postazione al mese Crescita : $79/postazione al mese

: $79/postazione al mese Scala : $$$a al mese (disponibile solo come piano annuale)

: $$$a al mese (disponibile solo come piano annuale) Premier: $229/seduta al mese (disponibile solo come piano annuale)

Valutazioni e recensioni di Front

G2: 4.7/5 (oltre 2000 recensioni)

4.7/5 (oltre 2000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

10. Mailman

via Mailman Mailman offre un approccio completamente diverso rispetto all'applicazione desktop di Superhuman. Potrebbe essere una buona opzione se si preferisce una soluzione basata sul web.

Lavora come un firewall per le email che si integra con le vostre app preferite. In questo modo, è possibile bloccare le fasce orarie per il lavoro profondo ed eliminare le distrazioni dalla finestra In arrivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mailman

Predisposizione di orari "Da non disturbare" per un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e per un tempo di concentrazione libero dalle email

Impostazione di Mailman per gestire il vostro elenco numerato di e-mail e consegnarle a intervalli di un'ora, per un numero prestabilito di volte al giorno

Bloccate le email non importanti e scegliete come trattare i mittenti in futuro

Aggiungete mittenti, domini o parole chiave importanti all'elenco VIP, in modo da evitare i filtri e vedere sempre le cose che vi servono

Limiti di Mailman

Il meccanismo di ricerca a volte non funziona correttamente

È necessario alimentare manualmente i dati per ottenere i risultati migliori

Prezzi di Mailman

**Versione di prova gratuita per 21 giorni

Standard: $10 al mese

valutazioni e recensioni di #### Mailman

G2: 4.6/5 (11+ recensioni)

4.6/5 (11+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Altri strumenti per la gestione delle email

Non sempre si ha bisogno di uno strumento dedicato software di gestione delle email per soddisfare le vostre esigenze di email. Anche potenti strumenti di project management come ClickUp possono offrire solide capacità di integrazione delle email.

Una soluzione così completa può anche facilitare il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori tramite aggiornamenti via email e altri mezzi.

Diamo un'occhiata più da vicino.

Immaginate di rispondere alle email all'interno di un progetto, di assegnare attività direttamente dalle conversazioni e di tenere traccia delle scadenze con la massima precisione.

Questa è la potenza di ClickUp Email Project Management !

Spedire messaggi e pubblicare risposte da ClickUp Integrazioni di ClickUp trasforma il disordine delle email in un superpotere collaborativo. Si integra perfettamente con i servizi di posta elettronica più diffusi, come Gmail e Outlook, consentendo di gestire le email all'interno della sua interfaccia intuitiva. ClickUp Brain e le sue funzionalità di IA possono automatizzare attività come la programmazione delle email, i follow-up, le notifiche e le risposte intelligenti, organizzando ulteriormente il flusso di lavoro.

Gestisci le email e il calendario con ClickUp Brain

ClickUp offre un piano gratuito per uso personale. Ad esempio, offre un'opzione economica per i privati che vogliono gestire le email e i progetti con pochi clic e un'unica suite di software.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Creazione di elementi d'azione dalle email dei clienti, dai ticket, dai bug e altro ancora

Aggiungete allegati, collegate le email alle attività e taggate il vostro team per mantenere le comunicazioni organizzate e fruibili

Invio di email in base a campi personalizzati, invio di moduli o attività di ClickUp

Integrazione di qualsiasi account email da Gmail, Outlook, Office 365 o IMAP

Limiti di ClickUp

Alcuni nuovi utenti notano una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $10/utente al mese

: $10/utente al mese Business : $19/utente al mese

: $19/utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

Scegliere la giusta piattaforma di gestione delle email

La scelta del giusto client di email aziendale può sembrare opprimente, ma è possibile trovare la soluzione perfetta con un'attenta valutazione.

ClickUp è una soluzione eccellente, che consente di mantenere tutte le comunicazioni e la collaborazione in un hub centralizzato. Provate ClickUp oggi.