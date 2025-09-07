Esempi di marketing B2B dal mondo reale: strategie stimolanti per la crescita aziendale

Il marketing B2B ha la reputazione di essere arido, prevedibile e, beh... un po' noioso. Ma qual è la verità? I migliori esperti di marketing B2B stanno facendo del lavoro audace e creativo come chiunque altro nel B2C.

Sono finiti i giorni in cui un sito web accattivante e una stretta di mano bastavano per concludere un affare. Oggi, vendere alle aziende significa comprendere i complessi comitati di acquisto, creare casi d'uso dettagliati per mappare i percorsi dei clienti e i punti critici e utilizzare i canali digitali per farsi strada nel rumore di fondo. 📣

In questo post del blog approfondiremo alcuni interessanti esempi di marketing B2B che mostrano come le aziende affrontano queste sfide per promuovere la crescita. 📊

Comprendere il marketing B2B

il marketing B2B, o marketing aziendale-business, consiste nella promozione di prodotti o servizi da un'azienda all'altra. *

A differenza del marketing business-to-consumer (B2C), che ha come traguardo i singoli consumatori, il marketing B2B si concentra sulla costruzione di relazioni e sulla risoluzione di problemi organizzativi. Comporta cicli commerciali più lunghi, più decisori e transazioni di valore più elevato.

Anziché puntare su pubblicità appariscenti o acquisti impulsivi, il marketing B2B dà la priorità alle connessioni professionali, alle soluzioni personalizzate e all'allineamento strategico.

Gli esempi includono piattaforme SaaS, servizi di consulenza o partnership nella catena di fornitura che aiutano le aziende a operare in modo più efficiente.

🔍 Lo sapevi? In media, le organizzazioni B2B dedicano l'8,7% del loro budget totale al marketing, sottolineandone l'importanza nel promuovere la crescita aziendale e il coinvolgimento dei clienti.

Tipi di marketing B2B

Le strategie di marketing B2B variano a seconda degli obiettivi, dei settori e del pubblico di destinazione. Ecco alcuni degli approcci più efficaci:

*content marketing: condivisione di blog, white paper e video aiuta a informare i potenziali client e a accompagnarli nel processo decisionale. Posiziona il tuo Business come leader di pensiero e crea fiducia

marketing di riferimento: *Incoraggiare i referral crea un effetto a catena, poiché i potenziali clienti sono più propensi a fidarsi dei consigli provenienti da fonti credibili

Marketing degli eventi: partecipare a fiere, ospitare webinar o partecipare a conferenze offre l'opportunità di interagire direttamente con potenziali client

Influencer marketing: collaborare con esperti del settore rispettati aumenta la credibilità e amplia la tua portata all'interno di un mercato specifico. Il loro sostegno può conferire autore al tuo marchio e attirare il pubblico giusto

*account-based marketing (ABM): Adattare il lavoro richiesto alle account di alto valore aiuta ad affrontare le sfide e gli obiettivi specifici dei client target per creare relazioni più solide e ottenere rendimenti più elevati

*email marketing: coinvolgere lead e client attraverso messaggi personalizzati, newsletter e campagne è un modo conveniente per coltivare relazioni a lungo termine

social media marketing: *Creare connessioni con professionisti, condividere contenuto di leadership di pensiero e costruire una presenza online attraverso piattaforme come LinkedIn e Twitter aiuta i Business a crescere

*ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO): ottimizzare il contenuto e i siti web per migliorare il posizionamento nei motori di ricerca garantisce che il tuo aziendale raggiunga i potenziali client quando questi sono attivamente alla ricerca di soluzioni

*pubblicità pay-per-click (PPC): la pubblicazione di annunci a pagamento sui motori di ricerca e sui canali dei social media aiuta a raggiungere settori specifici o decisori, fornendo risultati rapidi con un ritorno sull'investimento (ROI) misurabile

🤖⚡ Dalla pianificazione delle campagne alla reportistica, l'IA sta cambiando il modo in cui i professionisti del marketing lavorano. Il video qui sopra mostra come aiuta i team B2B a fare di più con meno.

🔍 Lo sapevi? Circa il 35% delle aziende aziendali B2B gestisce le proprie attività di marketing internamente, dimostrando una preferenza per il mantenimento del controllo e lo sfruttamento delle competenze interne.

8 esempi stimolanti di marketing B2B

Diamo un'occhiata più da vicino a otto campagne di marketing B2B di spicco e a ciò che ha determinato l'esito positivo di ciascuna di esse. 👀

risorse personalizzate e specifiche per il settore di ClickUp*

Accedi al vasto repository di blog di ClickUp su vari argomenti

Dimentica lo stereotipo delle pubblicità B2B pulsanti. ClickUp ha adottato un approccio incentrato sugli autori, prendendo in prestito il meglio dei playbook B2C (brevi video su TikTok e Instagram, storytelling basato sui meme e sketch altamente condivisibili sulle "difficoltà di lavoro") per entrare nei feed e nelle conversazioni che la maggior parte delle aziende SaaS non riesce a raggiungere.

Queste campagne non si sono limitate a intrattenere, ma hanno anche contribuito a rafforzare la notorietà del marchio e a creare un flusso di potenziali clienti riunendosi con il pubblico nei luoghi in cui trascorre effettivamente il proprio tempo. Ciò che ha colpito è stato il modo in cui ClickUp ha saputo combinare tattiche social virali con una forte narrativa di prodotto: ogni video rimandava alla promessa della piattaforma di porre fine al caos del lavoro.

E il bello? Il team ha utilizzato ClickUp stesso per gestire l'intero motore dei contenuti. Gli script erano archiviati in Documenti, i calendari dei contenuti in ClickUp Calendario, le dipendenze tracciate in Attività di ClickUp e le prestazioni misurate in Dashboard. Con ClickUp Brain, i marketer redigono didascalie, testano varianti dei titoli e generano persino hashtag direttamente nel flusso. Queste funzionalità riflettono un cambiamento più ampio nel modo in cui gli strumenti di scrittura IA vengono integrati nei flussi di lavoro di marketing, consentendo ai team di accelerare la creazione di contenuti mantenendo la coerenza dei messaggi.

Questo meta-approccio, che consiste nel fare marketing all'interno del prodotto, lo ha reso autentico e incredibilmente efficiente.

📌 Elementi chiave:

Campagne in stile autore su TikTok e Instagram che hanno umanizzato il marketing B2B

L'attenzione ai punti critici del lavoro con cui è facile identificarsi si è trasformata in sketch virali e condivisibili

Flusso di lavoro dietro le quinte interamente gestito da ClickUp (documenti, dashboard, automazioni, Brain AI)

🧐 Cosa ha funzionato: ClickUp ha reso il marketing B2B accattivante puntando su un umorismo facilmente riconoscibile e su uno storytelling in stile autore. Invece di promuovere direttamente le funzionalità/funzione, il team ha attinto a momenti universali del lavoro che accumulano visualizzare e condivisione, collegandoli sottilmente al caos della produttività (il problema esatto che ClickUp risolve).

Stanno parlando ma non dicono nulla #projectmanager #corporate #corporatelife #9to5 #manager #management #leadership

Questa scenetta sul caos dei project manager mostra come 30 secondi di risate possano generare milioni di impressioni e avviare conversazioni che un white paper non potrebbe mai suscitare.

Riunione delle risorse umane Non potrò mai dimenticarlo #corporatehumor #officehumor

Riunione delle risorse umane Non potrò mai dimenticarlo #corporatehumor #officehumor

Parodiando la cultura aziendale, questo video dimostra che il B2B può giocare negli stessi spazi sociali del B2C e vincere con un umorismo immediatamente condivisibile.

🎯 Conclusione: Arricchite il vostro marketing B2B con la creatività dei playbook dei consumatori. Abbinate contenuti divertenti a descrizioni chiare dei prodotti e gestite le vostre campagne attraverso gli stessi strumenti che state promuovendo per rendere la storia reale.

📖 Leggi anche: Come il team di marketing di ClickUp utilizza ClickUp

2. Il movimento di inbound marketing di HubSpot

tramite HubSpot Academy

HubSpot ha introdotto la metodologia inbound concentrandosi sui contenuti formativi. La campagna ha attirato le aziende offrendo risorse gratuite come corsi, guide, webinar e post di blog che affrontavano le sfide comuni del marketing.

📌 Elementi chiave:

Risorse di alto valore che hanno risolto problemi reali

Strumenti pratici, inclusi modelli e analisi, per i professionisti del marketing

Un'attenzione costante alle esigenze del pubblico piuttosto che alla promozione dei prodotti

🧐 Cosa ha funzionato: HubSpot ha dimostrato la propria competenza risolvendo i problemi del pubblico prima di promuovere la propria piattaforma. Questo approccio ha portato i Business a considerare HubSpot un partner prezioso per la loro crescita.

🎯 Conclusione: Creare contenuti formativi che affrontino i punti deboli del pubblico può contribuire a costruire una fiducia e un'autorevolezza durature.

3. Campagna 'Experience Aziendale' di Adobe*

tramite The Rolling Notes

Adobe ha lanciato una campagna pubblicitaria programmatica per mostrare la potenza dell'automazione e dell'IA nella pubblicità digitale. La campagna ha utilizzato dati in tempo reale per fornire annunci personalizzati in base al comportamento del pubblico. Le creatività dinamiche hanno adattato i messaggi in base alle interazioni degli utenti, dimostrando la capacità di Adobe di ottimizzare le prestazioni degli annunci su larga scala.

📌 Elementi chiave:

Annunci programmatici basati sull'IA che si adattano al comportamento del pubblico

Un approccio basato sui dati per migliorare il targeting pubblicitario e il coinvolgimento

Perfetta integrazione tra automazione e creatività nel marketing

cosa ha funzionato: *Adobe ha dimostrato che la pubblicità basata sull'automazione e sui dati migliora la personalizzazione e l'efficienza senza sacrificare la creatività.

🎯 Conclusione: sfruttare l'automazione del marketing basata sull'IA può perfezionare il tracciato pubblicitario, migliorare il coinvolgimento e massimizzare l'impatto del marketing.

🧠 Curiosità: i podcast non servono solo all'intrattenimento. Sempre più aziende B2B (come Slack) stanno saltando sul carro dei podcast per creare una connessione con il proprio pubblico in modo più personale e di conversazione.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti software per le automazioni del marketing

4. Campagna "Trailblazer" di Salesforce

tramite Salesforce

Salesforce ha celebrato i propri utenti come innovatori attraverso la campagna "Trailblazer". Questa iniziativa ha messo in evidenza gli esiti positivi dei clienti, sottolineando come hanno guidato la trasformazione del settore utilizzando la piattaforma Salesforce.

📌 Elementi chiave:

Storie di clienti personalizzati che hanno umanizzato il marchio

Un focus su come Salesforce ha reso possibile l'innovazione

Contenuto visivo e scritto che mette in risalto i risultati ottenuti dagli utenti

cosa ha funzionato: *Salesforce ha messo in primo piano i propri clienti, creando una comunità di fedeli sostenitori e rafforzando al contempo la propria reputazione come strumento per la crescita.

🎯 Conclusione: Celebrare l'esito positivo dei clienti umanizza il tuo marchio e ispira i potenziali utenti a fidarsi del tuo prodotto.

🧠 Curiosità: Il più antico utilizzo documentato dei white paper nel marketing B2B risale agli inizi del 1900, quando il governo britannico li rese popolari come documenti informativi per persuadere i responsabili politici.

5. Casi di studio di Shopify

tramite Shopify

Shopify ha attirato l'attenzione dei business in forte crescita attraverso casi di studio dettagliati. Queste storie hanno dimostrato come abbia aiutato i marchi a espandere le loro attività mantenendo efficienza e redditività.

📌 Elementi chiave:

Storie di esito positivo di funzionalità/funzione di aziende ambiziose e rinomate

Prova evidente della scalabilità attraverso risultati misurabili

Messaggi in linea con gli obiettivi delle aziende orientate alla crescita

🧐 Cosa ha funzionato: L'attenzione della campagna sui risultati comprovati l'ha resa altamente riconoscibile e persuasiva per le aziende alla ricerca di risultati simili.

🎯 Conclusione: Evidenziare i risultati reali attraverso casi di studio rafforza la credibilità e motiva i business ad agire.

6. Campagna "The Network. Intuitive" di Cisco

tramite Cisco

Cisco ha introdotto il networking basato sull'intento attraverso la campagna "The Network. Intuitive. ", mettendo in evidenza soluzioni basate sull'IA che apprendono, si adattano e garantiscono la sicurezza delle reti in tempo reale. La campagna ha utilizzato immagini interattive dei prodotti in 3D, tabelle comparative competitive e un consulente di preparazione al DNA per coinvolgere le aziende e dimostrare le capacità della rete.

📌 Elementi chiave:

Dimostrazioni interattive che hanno chiarito concetti complessi

Casi di studio reali che mostrano come i Business hanno ottenuto una maggiore efficienza

Messaggi in linea con la crescente domanda di strumenti di IA

cosa ha funzionato: *Cisco ha semplificato i concetti tecnici, rendendoli accessibili e coinvolgenti e rafforzando al contempo la propria posizione di leader nell'innovazione.

🎯 Conclusione: La creazione di contenuto interattivo con messaggi semplificati rende più comprensibili le soluzioni complesse e favorisce il coinvolgimento.

🔍 Lo sapevi? Secondo il Content Marketing Institute: *il 50% dei Teams B2B esternalizza almeno un'attività di contenuto marketing

Per le aziende con oltre 1.000 dipendenti , questa percentuale sale al 75%

l'84% di coloro che ricorrono all'outsourcing si affida a un aiuto esterno per la creazione di contenuto*

Le imprese di media dimensione ricorrono all'outsourcing nel 54% dei casi, mentre le imprese di piccola dimensione nel 37% dei casi

7. Campagna "In It Together" di LinkedIn

tramite LinkedIn

LinkedIn celebra i professionisti che stanno facendo crescere le loro aziende attraverso la sua piattaforma. La campagna includeva storie che combinavano appeal emotivo ed esempi pratici di esito positivo.

📌 Elementi chiave:

Storie di professionisti che hanno raggiunto la crescita e la collaborazione

Messaggi che hanno rafforzato il valore di LinkedIn per lo sviluppo professionale

Attenzione alla comunità e allo stato di condivisione

🧐 Cosa ha funzionato: La campagna ha ispirato fiducia mostrando storie di successo con cui è facile identificarsi, sottolineando al contempo il ruolo di LinkedIn nel favorire le connessioni.

🎯 Conclusione: Combinare una narrazione emozionante e un valore pratico aiuta a creare una connessione profonda con il tuo pubblico.

🔍 Lo sapevi? Il 65% degli acquirenti B2B trova più coinvolgenti i contenuti a breve termine come i post dei blog e le infografiche, sottolineando il valore di informazioni concise e facilmente comprensibili.

8. Campagna "Second Act" di Mailchimp

tramite Mailchimp

Mailchimp ha lanciato 'Second Act', una serie di contenuto che celebra gli imprenditori che hanno avviato nuove iniziative in età avanzata. In collaborazione con VICE Media, la campagna ha messo in evidenza storie stimolanti di resilienza e reinvenzione. Ogni episodio ha seguito un diverso titolare, mostrando le sfide che ha affrontato e le strategie che ha utilizzato per costruire qualcosa di nuovo.

📌 Elementi chiave:

Storie reali che hanno colpito gli aspiranti imprenditori

Una partnership mediatica che ha ampliato la portata e la credibilità

Messaggi in linea con i valori e la missione del marchio Mailchimp

cosa ha funzionato: *Mailchimp ha instaurato una connessione personale con i titolari di aziende, utilizzando lo storytelling per ispirare e coinvolgere.

🎯 Conclusione: La condivisione di storie di esito positivo reali rafforza la credibilità del marchio e favorisce connessioni più profonde con il tuo pubblico.

💡 Suggerimento professionale: personalizza i modelli di piano di marketing in base agli obiettivi del tuo marchio. Questi modelli possono essere facilmente adattati agli obiettivi, ai budget e al pubblico della tua azienda, garantendo un approccio pertinente.

come applicare questi esempi alle tue campagne B2B*

Un ottimo marketing B2B richiede più di idee audaci: richiede un'esecuzione impeccabile. È qui che entra in gioco ClickUp . Essendo l'app completa per il lavoro, aiuta i team a ridurre la proliferazione di strumenti unificando il piano delle campagne, la creazione di contenuto, i lanci e il monitoraggio delle prestazioni in un'unica piattaforma. Con ClickUp per il marketing, i team leader (compreso il nostro) trasformano la strategia in risultati misurabili con rapidità e precisione. 📈

1. Inizia con un brief chiaro e obiettivi allineati

Ogni grande campagna inizia con l'allineamento. Raccogli le richieste di campagna tramite i moduli ClickUp, quindi trasformale in attività di ClickUp attuabili con titolari, budget e scadenze.

Organizza le campagne utilizzando attività di ClickUp

Utilizza ClickUp Obiettivi per definire i risultati, come 1.000 lead qualificati in un trimestre, e suddividili in attività cardine che tutto il tuo team può monitorare in tempo reale.

Crea obiettivi ClickUp in linea con il tuo piano di marketing

📌 Perché è importante: gli obiettivi trasformano idee vaghe in metriche che interessano realmente al tuo team esecutivo: pipeline, ricavi e ROI.

➡️ Supporta le tue affermazioni con prove concrete: condividi casi di studio, testimonianze o immagini prima e dopo che dimostrino come il tuo prodotto riduca i tempi di risposta, aumenti le conversioni o riduca i costi.

🔍 Lo sapevi? Negli Stati Uniti, il 66% degli acquirenti B2B scopre i prodotti attraverso i risultati di ricerca su Internet, sottolineando il ruolo fondamentale di una forte visibilità online e della SEO nelle strategie di marketing.

2. Crea un calendario dei contenuti che funzioni come una redazione giornalistica

La coerenza genera fiducia. Utilizza il calendario ClickUp o il modello di calendario dei contenuti LinkedIn ClickUp per pianificare le campagne con settimane di anticipo. I calendari efficaci lavorano al meglio se abbinati a modelli di piani di comunicazione strutturati, che garantiscono l'allineamento dei messaggi su tutti i canali e tra tutti gli stakeholder fin dal primo giorno.

Assegna scrittori, designer e social manager direttamente dal calendario e effettua il monitoraggio degli aggiornamenti di stato senza infinite catene di email.

📌 Perché è importante: un calendario in stile redazione garantisce che il tuo marchio sia presente con contenuti regolari e di alto valore, sia su LinkedIn, TikTok o Reddit. Modelli di calendario dei contenuti ben strutturati rendono questa struttura ripetibile, aiutando i Teams ad assegnare la titolarità, effettuare il monitoraggio dei formattare e mantenere la cadenza di pubblicazione su larga scala. Reddit.

➡️ Aggiungi valore: abbina al tuo calendario risorse interattive, come calcolatori del ROI, liste di controllo o modelli personalizzati dal tuo pubblico. Queste risorse ti consentono di guadagnare fiducia e di accompagnare i potenziali clienti lungo il percorso di conversione.

🧠 Curiosità: la rivista di John Deere del 1895, The Furrow , è uno dei primi esempi di contenuto marketing B2B.

3. Crea contenuto in modo collaborativo e più veloce con l'IA

La collaborazione alimenta l'esecuzione. ClickUp Chattare offre al tuo team uno spazio per aggiornamenti rapidi, brainstorming e feedback sulle campagne. Utilizza i post per fissare annunci importanti, come linee guida creative o riepiloghi delle campagne, in modo che nulla venga sepolto dallo scorrimento.

Chattare su ClickUp per collaborare e ideare con il tuo team

All'interno di ClickUp Documenti, i membri del team possono effettuare la modifica insieme al contenuto in tempo reale, lasciare commenti di assegnazione che diventano immediatamente attività e taggano le parti interessate per ottenere il loro contributo. Ciò consente di mantenere una collaborazione strutturata senza infinite catene di email o scambi di messaggi su Slack.

Esamina i progetti, aggiungi commenti e mantieni tutti i feedback in connessione e organizzati con ClickUp Documento

Durante le riunioni, ClickUp AI Notetaker acquisisce automaticamente le discussioni, trasformandole in note strutturate e assegnando attività di follow-up. Nessuno se ne va chiedendosi cosa sia stato deciso.

📌 Perché è importante: quando la comunicazione, il feedback e le decisioni avvengono all'interno del tuo spazio di lavoro, il tuo team dedica meno tempo a cercare aggiornamenti e più tempo a portare avanti le campagne.

➡️ Estendi la tua leadership di pensiero: utilizza Documenti per collaborare all'autore di white paper, reportistica o serie di blog con esperti interni o partner esterni, posizionando il tuo marchio come voce autorevole del settore.

📮ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuto, inclusi scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuto e il tuo spazio di lavoro. Con ClickUp, ottieni un'assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutto lo spazio di lavoro, inclusi email, commenti, chat, doc e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intero spazio di lavoro.

Una volta che il team è allineato, passa alla creazione. Redigi le bozze in ClickUp Documento, dove sono già disponibili schemi approvati. Potenzia la produttività con ClickUp Brain, che può generare testi pubblicitari, schemi di blog o bozze di didascalie in pochi secondi.

ClickUp Brain può creare idee accattivanti per campagne B2B e aiutarti a generare contenuto

Con ClickUp Brain Max, puoi catturare idee grezze mentre sei in movimento con la funzione talk-to-testo e convertirle istantaneamente in attività o bozze di contenuto. E con ClickUp Clips, puoi registrare rapide guide passo passo o video di feedback sul design per accelerare le revisioni.

I marketer si affidano anche alle priorità delle attività per assicurarsi che i risultati urgenti (come un TikTok dell'ultimo minuto o una presentazione esecutiva) non vadano persi tra le attività di routine. Con i campi personalizzati, puoi monitorare i budget delle campagne, i tipi di contenuto, i profili target o le fasi del funnel direttamente su ogni attività, in modo che ogni risorsa abbia il contesto di cui ha bisogno.

➡️ Estendi il tuo storytelling ai social media: usa Brain per suggerire didascalie per TikTok, varianti di annunci per LinkedIn o risposte AMA per Reddit che mantengano un tono coerente con il tuo marchio.

📌 Perché è importante: Brain, Brain Max e Clip aiutano il tuo team a creare più rapidamente senza perdere il contesto, trasformando le idee in campagne raffinate in meno tempo.

💡 Suggerimento professionale: migliora la SEO utilizzando l'IA nel content marketing. Lascia che questi strumenti ottimizzino i tuoi contenuti per i motori di ricerca suggerendo miglioramenti alle parole chiave, meta descrizioni e una struttura dei contenuti più efficace.

5. Lancia campagne e coinvolgi le comunità dove si trovano

L'esecuzione è ciò che determina il successo o il fallimento delle campagne. Fai un piano per grandi lanci in modo visivo con le lavagne online ClickUp, quindi trasferisci le idee direttamente nelle attività. Utilizza le dipendenze delle attività per assicurarti che nulla venga pubblicato troppo presto, ad esempio bloccando l'email di invito al webinar fino all'approvazione della pagina di destinazione.

Piano le strategie delle campagne e i flussi di lavoro in modo visivo utilizzando le lavagne online ClickUp

Le automazioni di ClickUp mantengono il flusso di lavoro: aggiornano lo stato delle attività quando vengono caricati gli asset, trigger follow-up quando i lead rispondono o avvisano il team quando vengono raggiunti gli attività cardine. Nelle moderne campagne B2B, un'automazione efficace è la colonna portante dell'esecuzione scalabile e il miglior software di automazione del marketing estende tale efficienza all'intero funnel, dalla coltivazione dei lead alla reportistica dei risultati.

📌 Perché è importante: comunità come LinkedIn o Reddit si aspettano un coinvolgimento autentico. Liberando il tuo team da attività di amministratore ripetitive, gli dai più tempo per partecipare alle conversazioni, gestire AMA e rispondere in tempo reale.

🧠 Curiosità: a differenza degli annunci Google a pagamento che smettono di lavorare una volta terminata la campagna, i contenuti B2B possono durare per sempre, continuando a generare lead e a costruire fiducia.

6. Misura l'impatto e riutilizza i risultati positivi

Utilizza i dashboard di ClickUp per monitorare in tempo reale i KPI su tutti i canali: CTR, registrazioni, lead o costo per acquisizione. Condividi i dashboard con gli stakeholder invece di passare ore a preparare presentazioni.

Ottieni informazioni in tempo reale sulle prestazioni delle campagne attraverso i dashboard di ClickUp

Quindi, riutilizza le risorse più performanti: trasforma un webinar in Clip LinkedIn, un AMA su Reddit in un blog o una scenetta su TikTok in un'introduzione per un'email. Mappa questo processo di riutilizzo all'interno di ClickUp in modo che ogni campagna generi più risorse.

📌 Perché è importante: misurare il ROI mantiene vivo l'interesse della leadership. Il riutilizzo prolunga la vita (e il ROI) di ogni idea.

💡 Suggerimento professionale: sfrutta i dati per un'allocazione più intelligente delle risorse. Utilizza le informazioni basate sui dati per allocare le tue risorse alle campagne che hanno storicamente dimostrato un forte ROI, rendendo più efficiente la tua spesa di marketing.

marketing in sincronia con ClickUp*

Un ottimo marketing non è solo una questione di creatività, ma anche di esecuzione. L'esecuzione è più facile quando tutto è presente su un'unica piattaforma.

ClickUp riunisce contenuto, collaborazione, dati e automazione in un unico posto, mantenendo i team di marketing organizzati, agili e allineati.

Dalla definizione di obiettivi chiari alle idee generate con l'IA, ClickUp ti aiuta a pianificare meglio, a effettuare il monitoraggio in modo più intelligente e a commercializzare in modo più efficace.

Sei pronto a dare vita alla tua prossima campagna? Iscriviti a ClickUp e inizia a fare marketing in sincronizzazione. 🎨