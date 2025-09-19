Come creare un registro delle decisioni per un esito positivo nel project management

In media, una persona prende circa 35.000 decisioni al giorno. Ma come project manager, potresti avere l'impressione di prenderne il doppio, soprattutto quando devi destreggiarti tra più attività.

Uno studio di McKinsey ha dimostrato che il processo decisionale occupa una parte consistente del tempo di un manager: fino al 70% per alcuni dirigenti di alto livello.

Ciò che è ancora più fondamentale è il monitoraggio di queste decisioni, poiché può essere importante tanto quanto le decisioni stesse. Uno strumento che può tornare utile in questo caso è il registro delle decisioni relative al prodotto.

Sottovalutati ma essenziali, i registri delle decisioni relative al prodotto aiutano a effettuare un migliore monitoraggio del ciclo di vita del project management.

In questo articolo ti aiutiamo a scoprire perché un registro delle decisioni è essenziale per il monitoraggio dei progetti, come crearne uno e quali sono le best practice per un esito positivo nel project management.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Nozioni di base: I registri delle decisioni tengono traccia delle decisioni chiave relative al progetto, tra cui motivazioni, alternative, rischi e elementi da intraprendere. Migliorano la trasparenza, la responsabilità e la comunicazione

Elementi chiave: Dichiarazione decisionale, data, responsabili delle decisioni, motivazione, alternative, rischi, azioni da intraprendere, titolari e scadenze

Tipi di decisioni registrate: strategiche, tattiche, operative, relative al rischio e controverse

Quando utilizzarlo: progetti complessi, ambienti dinamici, team distribuiti, mitigazione dei rischi e revisioni post-progetto

Vantaggi: migliora la comunicazione, rafforza la responsabilità e semplifica la documentazione del progetto

Come creare: Utilizza strumenti come Utilizza strumenti come ClickUp per registri delle decisioni strutturati, collaborazione in tempo reale e collegamento delle attività

Automazione: automatizza gli aggiornamenti e le notifiche per mantenere aggiornati i registri delle decisioni senza lavoro richiesto

Modello ClickUp: offre campi personalizzati, stati, viste e un registro delle decisioni completo per migliorare il project management

Comprendere i registri delle decisioni

Prima di iniziare, vediamo innanzitutto cosa sono i registri delle decisioni, analizziamo le loro componenti principali ed esaminiamo i diversi tipi di registri delle decisioni che puoi creare.

Che cos'è un registro delle decisioni?

Un registro delle decisioni è una documentazione strutturata delle decisioni chiave prese nel corso di un progetto. Esso riporta dettagli quali la decisione stessa, la motivazione alla base di essa, le alternative prese in considerazione e le parti interessate coinvolte.

Tenendo un registro delle decisioni, aumenti la trasparenza, la responsabilità e la comunicazione all'interno del team del progetto, specialmente quando si utilizzano diverse tecniche di processo decisionale di gruppo.

🧠 Curiosità: Tradizionalmente, le decisioni relative ai progetti venivano documentate nei verbali delle riunioni. Nel corso del tempo, la necessità di un registro più strutturato e accessibile ha portato allo sviluppo di registri delle decisioni dedicati, garantendo che le scelte critiche fossero facilmente rintracciabili e non sepolte all'interno di documenti prolissi.

Componenti di un registro delle decisioni

Un registro delle decisioni del progetto ben strutturato include in genere i seguenti elementi:

Dichiarazione decisionale: un riepilogo/riassunto chiaro e conciso della decisione presa, redatto in modo da essere facilmente comprensibile da tutto il team Data della decisione: La data in cui la decisione è stata finalizzata, che aiuta al monitoraggio della sequenza del progetto e all'identificazione di potenziali ritardi Responsabili delle decisioni: Le persone incaricate di prendere le decisioni, garantendo la responsabilità e la trasparenza all'interno del team Motivazione: Il ragionamento alla base della decisione, che fornisce il contesto e fornisce il supporto alla giustificazione della scelta Alternative prese in considerazione: un elenco delle altre opzioni valutate prima di giungere alla decisione finale, a dimostrazione di un processo decisionale approfondito Rischi potenziali e strategie di mitigazione: Una valutazione dei rischi potenziali collegati alla decisione, insieme alle strategie per mitigarli e ridurne l'impatto negativo Elementi da intraprendere: Attività o passaggi specifici necessari per attuare la decisione, assicurandone l'efficace esecuzione Titolari e date di scadenza: le persone responsabili di ciascun elemento e le rispettive date di scadenza, per promuovere le persone responsabili di ciascun elemento e le rispettive date di scadenza, per promuovere la responsabilità del team e effettuare il monitoraggio dello stato delle attività

Leggi anche: Come prendere una decisione in modo efficace e rapido

Tipi di decisioni registrate

Le decisioni sono la linfa vitale di qualsiasi progetto: ne guidano la direzione e ne determinano la forma. Pertanto, un registro delle decisioni deve essere sufficientemente versatile da cogliere le sfumature dei vari stili decisionali. Esploriamo i tipi di decisioni che possono essere registrate:

Decisioni strategiche: si tratta di decisioni di alto livello che influenzano la direzione generale del progetto, in particolare nei progetti a lungo termine. Sono fondamentali per allineare il progetto agli obiettivi organizzativi più ampi Decisioni tattiche: Si tratta di decisioni di medio livello che supportano l'attuazione degli obiettivi strategici. Spesso comportano la delega ai membri del team di progetto e richiedono Si tratta di decisioni di medio livello che supportano l'attuazione degli obiettivi strategici. Spesso comportano la delega ai membri del team di progetto e richiedono modelli di comunicazione chiari, specialmente in team interfunzionali o distribuiti Decisioni operative: si tratta di decisioni quotidiane che garantiscono il regolare svolgimento del progetto. Spesso vengono prese da singoli membri del team o da piccoli gruppi e in genere richiedono un processo decisionale rapido ed efficiente Decisioni relative ai rischi: spesso prese per affrontare rischi identificati o potenziali minacce al progetto, queste decisioni possono comportare strategie di mitigazione, piani di emergenza o altre misure volte a ridurre al minimo gli impatti negativi e a gestire l'incertezza Decisioni controverse: Si tratta di decisioni che potrebbero suscitare disaccordo o dibattito all'interno del team. Registrarle garantisce trasparenza, aiuta a giustificarne le motivazioni e mantiene tutti allineati anche quando le opinioni divergono

💡Consiglio da esperto: Non limitarti a registrare la decisione in sé, ma descrivi anche la motivazione alla base di essa. Spiega brevemente i motivi che hanno portato a scegliere una determinata linea d'azione. Questo contesto è prezioso per riferimento futuro e può evitare malintesi in seguito.

Quando utilizzare i registri delle decisioni

Quando sei un project manager, le decisioni ti piovono addosso a raffica. Senza un modo strutturato per documentarle, rischi di creare malintesi e una perdita di responsabilità nei tuoi team. È qui che i registri delle decisioni diventano preziosi.

Questi registri migliorano la collaborazione all'interno del team fungendo al contempo da archivio centralizzato.

Ecco alcuni scenari chiave in cui un registro delle decisioni diventa indispensabile:

Progetti complessi: per i progetti con più parti interessate, dipendenze o risultati attesi, un registro delle decisioni tiene traccia di ogni scelta, garantendo l'allineamento con per i progetti con più parti interessate, dipendenze o risultati attesi, un registro delle decisioni tiene traccia di ogni scelta, garantendo l'allineamento con le metodologie di project management

Ambienti frenetici: per i team che lavorano con scadenze strette, i registri delle decisioni offrono un accesso rapido alle decisioni passate, riducendo i ritardi causati da discussioni ripetitive o dall'incertezza

Team distribuiti: in configurazioni remote o ibride, i registri delle decisioni migliorano la collaborazione all'interno del team. Fungono anche da fonte unica di verità, tenendo tutti i membri aggiornati, indipendentemente dalla loro posizione

Mitigazione dei rischi: aiutano a identificare modelli nel processo decisionale, forniscono approfondimenti sui rischi e consentono di apportare modifiche proattive alle strategie

Revisioni post-progetto: i registri delle decisioni sono preziosi per analizzare i risultati e perfezionare i processi

💡Suggerimento da esperto: collega le decisioni presenti nel tuo registro alla documentazione del progetto correlata, come i documenti sui requisiti, i verbali delle riunioni o le valutazioni dei rischi. In questo modo creerai una chiara traccia di controllo e fornirai un contesto prezioso per ogni decisione.

Vantaggi dell'utilizzo dei registri delle decisioni

Un registro delle decisioni non serve solo a tenere traccia delle scelte: è uno strumento strategico per il tuo team. Se gestito correttamente, non si limita a registrare le decisioni, ma favorisce una migliore collaborazione, responsabilità e organizzazione. Ecco come:

1. Migliore comunicazione

Pensa al registro delle decisioni come al manuale condiviso del tuo team. È uno spazio centralizzato in cui tutti possono accedere alle stesse informazioni sulle decisioni chiave e sui motivi per cui sono state prese.

In qualità di project manager, la maggior parte delle decisioni che prendi influisce non solo sul tuo team, ma anche su altre aree aziendali. Documentare il processo decisionale e assegnare le responsabilità riduce i malintesi e garantisce che tutti siano in sincronia con gli obiettivi del progetto.

Inoltre, conoscere il "perché" delle decisioni crea fiducia e favorisce il lavoro di squadra.

2. Maggiore responsabilità

La responsabilità diventa semplice quando gli elementi da intraprendere sono associati a nomi specifici. Il tuo registro delle decisioni conterrà i nomi dei referenti e di altre figure chiave fondamentali per il buon andamento delle attività.

Questo registro non solo monitora lo stato attuale dei progetti, ma funge anche da archivio storico, perfetto per rivedere le scelte passate e trarne insegnamento. Descrivendo in dettaglio ogni decisione e il suo impatto, i team possono evitare passi falsi e mantenere i propri progetti sulla strada giusta.

3. Documentazione del progetto semplificata

Dall'inserimento di nuovi membri del team alla preparazione per gli audit, una documentazione di progetto ben curata è una miniera di informazioni. Il tuo progetto è a prova di futuro se il registro delle decisioni viene aggiornato regolarmente.

Consolida tutti i dettagli fondamentali in un unico documento di facile consultazione, rendendo i passaggi di consegne e i controlli di conformità più agevoli che mai.

Leggi anche: 12 sfide nel project management e come risolverle

Come creare e gestire un registro delle decisioni nel project management

Fortunatamente, esiste un modo semplice per iniziare a tenere un registro delle decisioni. ClickUp, l'app completa per il lavoro, è molto utile in questo caso.

ClickUp per i team di project management può aiutarti a creare e mantenere un registro delle decisioni impeccabile. Aggiungi strumenti di gestione delle attività, documentazione, brainstorming e visualizzazione, insieme alle integrazioni più diffuse, e avrai a disposizione un kit di project management vincente. Il tuo team potrà ottenere tantissimo in una sola giornata!

Diamo un'occhiata alla creazione e alla gestione di un registro delle decisioni su ClickUp:

Passaggio 1: Crea un nuovo documento o un elenco di attività

Gestisci progetti complessi o cerchi un hub centrale per la cronologia delle decisioni del tuo team? ClickUp Docs offre la flessibilità e l'adattabilità necessarie per soddisfare le tue esigenze. E può fungere da punto di partenza per il tuo registro delle decisioni!

Collega le tue attività e ClickUp Docs per creare relazioni contestuali all'interno dei tuoi flussi di lavoro

Ecco come ClickUp Docs può aiutarti:

Design personalizzabile: crea un registro delle decisioni professionale e ben organizzato grazie alle pagine nidificate, ai modelli e alle opzioni di stile di ClickUp. Aggiungi tabelle per i dati strutturati e formatta il documento in base alle tue esigenze di flusso di lavoro

Collaborazione in tempo reale: collabora con il tuo team effettuando la modifica del registro delle decisioni in tempo reale. Usa tag e commenti per discutere le decisioni, assegnare direttamente le azioni da intraprendere e convertire il testo in attività tracciabili per garantire il follow-up su ogni problema

Accesso centralizzato: collega il tuo registro delle decisioni alle attività e ai progetti pertinenti, in modo da poter accedere facilmente a tutte le informazioni correlate in un unico posto. Mantieni il tuo team allineato e informato collegando Docs ai tuoi flussi di lavoro

Gestione del flusso di lavoro ottimizzata: aggiungi widget per aggiornare lo stato dei progetti, assegnare attività o modificare i flussi di lavoro senza dover cambiare scheda. Questa integrazione garantisce che il tuo registro delle decisioni sia sempre aggiornato e utilizzabile

Ricerca delle informazioni senza sforzo: usa l'Hub documenti per cercare, ordinare e filtrare le tue risorse. Grazie a wiki verificati, modelli predefiniti e strumenti di ricerca, trovare le informazioni di cui hai bisogno è facile e veloce

Passaggio 2: Collega le decisioni alle attività e ai progetti pertinenti

Un ottimo registro delle decisioni non si limita a registrare le scelte, ma le collega a passaggi concreti e a risultati tangibili.

Con ClickUp Tasks, puoi collegare ogni decisione direttamente alle attività e ai progetti pertinenti. Ciò garantisce una chiara connessione tra le decisioni e le loro implicazioni pratiche, anche quando si gestiscono più team.

Imposta le dipendenze nelle attività di ClickUp in modo da poter collegare le decisioni ai tuoi flussi di lavoro e vedere come influiscono su ciascuna attività

Viene utilizzato da tutta la nostra agenzia come strumento per gestire tutti i nostri progetti, le sequenze delle attività e la fatturazione. Ha sostituito un sistema precedente e ci ha permesso di passare a un flusso di project management più agile, contribuendo a migliorare le comunicazioni interne.

Viene utilizzato da tutta la nostra agenzia come strumento per gestire tutti i nostri progetti, le scadenze delle attività e la fatturazione. Ha sostituito un sistema precedente e ci ha permesso di passare a un flusso di project management più agile, contribuendo a migliorare le comunicazioni interne.

Ecco come rendere il tuo registro delle decisioni più fruibile:

Collega attività correlate e dipendenti: crea una rete di contesti collegando alle tue decisioni attività correlate o dipendenti. Questo ti fornirà una visione chiara di come le decisioni influiscono su altri aspetti del tuo progetto

Tieni traccia dello stato delle attività ed evita i colli di bottiglia: collegando le attività alle decisioni, puoi monitorarne direttamente lo stato e individuare tempestivamente eventuali colli di bottiglia. Assicurati che le tue decisioni non siano solo documentate, ma anche effettivamente eseguite

Visualizza il lavoro su più elenchi: rendi più fluido il lavoro interfunzionale aggiungendo attività o attività secondarie a più elenchi. Le attività mantengono lo stato, la priorità, le automazioni e i campi personalizzati originali, garantendo visibilità e allineamento costanti in tutto il team

Passaggio 3: Personalizza il registro delle decisioni

Quando si crea un registro delle decisioni, non esiste una soluzione valida per tutti. Ogni progetto ha esigenze specifiche. Per alcuni potrebbe essere più importante il monitoraggio delle date delle decisioni, mentre per altri potrebbe essere più importante valutare gli impatti.

Con i campi personalizzati di ClickUp, puoi progettare un registro delle decisioni su misura per il tuo progetto, assicurandoti che il tuo team raccolga i dettagli più importanti.

Crea diversi campi personalizzati di ClickUp adatti al tuo registro delle decisioni per i diversi progetti

Ecco come questa funzionalità/funzione può migliorare il tuo registro delle decisioni:

Aggiungi i dettagli essenziali delle decisioni: Includi campi personalizzati per informazioni chiave come date delle decisioni, parti interessate, motivazioni e valutazioni dell'impatto. Questi campi rendono facile documentare ogni decisione con chiarezza e contestualizzazione

Tieni traccia e gestisci le decisioni: personalizza gli elenchi a discesa, aggiungi campi numerici o monitora lo stato con i dettagli dei clienti o degli stakeholder in un unico posto. Non c'è un limite al numero di campi personalizzati che puoi aggiungere per ogni decisione

Ordina e filtra ciò che conta di più: Metti in evidenza le decisioni critiche ordinando i campi in base all'importanza. Usa le opzioni di filtro per trovare rapidamente elementi specifici o fare ordine tra le informazioni e ottenere insight più rapidamente

Automatizza i calcoli per i dati numerici: hai bisogno di calcolare il costo potenziale di una decisione o di confrontare i punteggi per le valutazioni d'impatto? Esegui rapidamente i calcoli tra i campi personalizzati numerici per prendere decisioni informate

Leggi anche: Come ottimizzare il project management con le automazioni

Passaggio 4: Promuovi la collaborazione nel team

La collaborazione e una comunicazione fluida svolgono un ruolo innegabilmente fondamentale nel mantenimento di un registro delle decisioni completo. E ClickUp Chat e ClickUp Assign Comments rendono questo processo semplicissimo.

Centralizza la comunicazione del tuo team con ClickUp Chat

Ecco come possono favorire la collaborazione sui registri delle decisioni:

Comunicazione semplificata: usa Chat per discutere le decisioni in tempo reale senza dover passare a un'altra piattaforma. Collabora con singoli o gruppi, effettua la condivisione di aggiornamenti e crea attività direttamente dai messaggi di Chat

Riepiloghi basati sull'IA: resta al passo con le discussioni grazie a AI Catchup, che riepiloga le conversazioni che ti sei perso. Rimani sempre aggiornato sulle chat relative alle decisioni, evitando di dover scorrere vecchi thread

Commenti trasformabili in passaggi: Trasforma i feedback o le approvazioni in passaggi concreti assegnando i commenti come attività. Gli assegnatari devono completarle prima di chiudere l'attività principale, in modo che ogni dettaglio venga affrontato

Tieni traccia e approva in tempo reale: usa i commenti per porre domande, richiedere approvazioni o documentare i risultati positivi direttamente sulle attività, nei documenti o negli allegati. In questo modo centralizzi il feedback, mantenendo il tuo registro delle decisioni accurato ed esaustivo

Usa i commenti assegnati di ClickUp per assegnare immediatamente elementi di attività ai colleghi

💡Suggerimento da esperto: chiedi all'IA di estrarre le decisioni e i punti chiave delle discussioni dalle tue chat, riunioni o commenti sulle attività!

La gestione di un registro dettagliato delle decisioni di progetto può richiedere molto tempo, soprattutto quando comporta aggiornamenti regolari, promemoria e notifiche. Con le automazioni di ClickUp puoi semplificare il processo, mantenendo aggiornato il tuo registro delle decisioni senza lavoro manuale aggiuntivo.

Collega il tuo registro delle decisioni all'IA in ClickUp Automations e compila i campi personalizzati per inviare promemoria, aggiornare le notifiche ed eseguire analisi dei dati

Ecco come puoi utilizzare questa funzionalità/funzione:

Automatizza l'assegnazione delle attività e gli aggiornamenti: utilizza modelli predefiniti per gestire attività ripetitive come l'assegnazione delle responsabilità e l'aggiornamento degli stati quando vengono aggiunte nuove decisioni. Assicurati che ogni decisione venga prontamente registrata e messa in atto

Aggiornamenti dinamici degli assegnatari: Mantieni flessibili le tue automazioni assegnando le attività a gruppi dinamici, come gli osservatori dell'attività o la persona che ha triggerato un aggiornamento. Questa adattabilità garantisce che le notifiche e le attività vengano sempre inviate alle persone giuste

Invia notifiche tempestive: imposta automazioni via email per avvisare i membri del team in merito a nuove decisioni o aggiornamenti su quelle esistenti. Tieni informati e coinvolti gli stakeholder senza dover redigere manualmente gli aggiornamenti

Se cerchi qualcosa di più semplice con cui iniziare, il modello di registro delle decisioni per il project management di ClickUp può aiutarti a creare il tuo registro delle decisioni senza dover partire da zero. È stato progettato per aiutarti a gestire il processo decisionale in modo accurato, senza il rischio che alcuni dettagli vengano trascurati.

Scarica questo modello Registra tutti i tuoi punti decisionali in un unico posto e delega le attività in base alle decisioni con il modello di registro delle decisioni per il project management di ClickUp

Ecco cosa offre:

Stati personalizzati: Tieni traccia dell'avanzamento delle decisioni con stati personalizzati come Da esaminare, In fase di esame, Approvato, Rifiutato e Abbandonato. Hai bisogno di altre opzioni? Puoi aggiungerle rapidamente

Campi personalizzati: Acquisisci dettagli essenziali utilizzando attributi come Approvatore, Aspetto del progetto e Impatto. Ottieni la massima chiarezza su chi ha approvato una decisione, le aree su cui incide e il suo impatto complessivo

Viste personalizzate: Accedi e organizza i tuoi dati decisionali con quattro viste distinte: Registro delle decisioni: un elenco completo di tutte le decisioni Bacheca delle decisioni: una bacheca visiva per un monitoraggio rapido Calendario: monitoraggio delle decisioni basato su una Sequenza Guida introduttiva: una panoramica strutturata per prepararti al successo

Registro delle decisioni: un elenco completo di tutte le decisioni

Bacheca delle decisioni: una bacheca visiva per un monitoraggio rapido

Calendario: monitoraggio delle decisioni basato sulla Sequenza

Guida introduttiva: una panoramica strutturata per prepararti all'esito positivo

Registro delle decisioni: un elenco completo di tutte le decisioni

Bacheca delle decisioni: una bacheca visiva per un monitoraggio rapido

Calendario: monitoraggio delle decisioni basato sulla Sequenza

Guida introduttiva: una panoramica strutturata per prepararti a un esito positivo

Migliorare il project management con una registrazione efficace delle decisioni

Nel project management, una singola decisione può modificare tempistiche, budget e risultati. Ma se disponi di un registro delle decisioni ben strutturato, il tuo team potrà individuare con facilità la causa e l'effetto di ciascuna di esse.

Ora che hai un'idea di come creare il tuo registro delle decisioni, ecco alcuni modi in cui un documento efficace può migliorare il project management:

L'importanza dei registri delle decisioni nel project management

A metà del tuo grande progetto, un nuovo stakeholder si chiede perché l'anno scorso sia stata scelta una determinata strada. Ne conseguono panico e sguardi confusi durante la tua StandUp quotidiana.

Se disponi di un registro delle decisioni ben strutturato, tutto ciò che devi fare è rivedere la decisione. Dal motivo per cui hai preso quella decisione all'impatto che ha avuto, avrai una chiarezza assoluta. Tenerne uno in ogni fase migliora la comunicazione, mitiga i rischi e si rivela utile in ogni momento del ciclo di vita del project management.

Ruolo nell'automazione dei processi aziendali (BPA)

Certo, la gestione del registro delle decisioni può sembrare un processo noioso. Ma con strumenti come ClickUp, puoi automatizzare non solo le funzioni del registro, ma anche i tuoi processi aziendali.

Immagina che gli stakeholder vengano informati delle modifiche senza alcun intervento manuale e che le attività di follow-up vengano assegnate automaticamente. Ciò riduce anche gli errori e accelera il monitoraggio del progetto grazie al minimo lavoro richiesto.

Connessione al triangolo del project management

Il triangolo del project management — ambito, tempistiche e costi — è al centro di ogni progetto. I registri delle decisioni aiutano i team a bilanciare questi vincoli documentando i compromessi e le loro implicazioni.

Immagina un progetto di sviluppo software in cui il tuo client richiede una funzionalità aggiuntiva in una fase avanzata della Sequenza del progetto. L'aggiunta di questa funzionalità amplierebbe l'ambito del progetto e inciderebbe sia sui tempi che sui costi. Il tuo team accetta di rispettare la scadenza, ma a un costo maggiore.

Il tuo registro delle decisioni conterrà ora le motivazioni alla base delle scelte effettuate e il modo in cui queste hanno influito sul risultato. In qualità di project manager, potrai dimostrare in modo trasparente come le decisioni siano in linea con gli obiettivi strategici e si adattino ai requisiti in evoluzione.

🧠Curiosità: Il Domesday Book è uno dei primi esempi di registro delle decisioni, compilato nel 1086 per volere del re Guglielmo il Conquistatore. Il libro conteneva informazioni sulla titolarità e sulle risorse in Inghilterra, nonché sulle decisioni che non potevano essere modificate.

Semplifica e ottieni risultati con i registri delle decisioni su ClickUp

Semplice nel concetto ma di inestimabile valore per i project manager, il registro delle decisioni funge da porta d'accesso a un progetto più trasparente e collaborativo.

Con lo strumento di project management di ClickUp, puoi migliorare il tuo registro delle decisioni. Qui puoi personalizzare i modelli mentre collabori con team interfunzionali, il tutto automatizzando il tuo flusso di lavoro.

Sei pronto a usufruire di un processo decisionale più intelligente e di un esito positivo per i tuoi progetti? Iscriviti oggi stesso su ClickUp!