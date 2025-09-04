I 10 migliori strumenti di IA per redigere valutazioni delle prestazioni nel 2026

La "stanchezza da feedback" funziona in entrambi i sensi? Immagina di scrivere valutazioni delle prestazioni personalizzate per i tuoi 30 collaboratori. Le prime relazioni conterranno feedback incisivi e approfondimenti utili, ma l'entusiasmo iniziale per i feedback dettagliati è destinato a scemare. Man mano che il numero di valutazioni aumenta, la qualità del feedback può gradualmente diminuire — e non c'è niente di peggio delle valutazioni generiche!

I dipendenti preferiscono i manager che forniscono il giusto livello di feedback: hanno effettuato una valutazione media di 8,6 per questi manager. Inoltre, molti dipendenti tenderanno a impegnarsi maggiormente per ricevere valutazioni efficaci e personalizzate.

Affidarti a un aiuto come l'intelligenza artificiale può aiutarti a superare le difficoltà legate alla stesura di valutazioni delle prestazioni dettagliate e costruttive.

L'IA va oltre l'automazione delle funzioni di base. È in grado di identificare le aree di miglioramento, accelerare il processo di feedback e aiutare a definire gli obiettivi per la valutazione delle prestazioni.

Per creare rapporti sulle prestazioni oggettivi, equi e dettagliati, è necessario monitorare ogni dipendente dell'azienda in modo molto attento e costante, oppure utilizzare strumenti software che lo facciano al posto tuo. Chiaramente, la scelta più semplice è uno strumento, quindi vediamo alcuni criteri importanti per selezionarne uno.

Utilizza questi requisiti come lista di controllo per identificare quale strumento di IA soddisfa tutti i criteri riportati di seguito, al fine di migliorare il processo di valutazione delle prestazioni:

Feedback costruttivo: le valutazioni generate dovrebbero fornire un feedback concreto, evidenziando i punti di forza, i punti deboli e le aree di miglioramento

Accuratezza e pertinenza: lo strumento dovrebbe generare valutazioni che riflettano accuratamente le prestazioni del dipendente, in linea con gli standard aziendali e i ruoli lavorativi specifici

Riduzione dei pregiudizi: il generatore di valutazioni delle prestazioni dovrebbe essere progettato per ridurre al minimo i pregiudizi nel processo di valutazione, garantendo valutazioni eque e imparziali

Personalizzazione: lo strumento dovrebbe consentire la personalizzazione dei lo strumento dovrebbe consentire la personalizzazione dei modelli di valutazione delle prestazioni , delle scale di valutazione e delle metriche specifiche per soddisfare le esigenze della tua organizzazione

Integrazione: il software dovrebbe integrarsi perfettamente con i sistemi HR esistenti, come l'HRIS o i software di gestione delle prestazioni, per semplificare il processo di valutazione

Privacy e sicurezza dei dati: lo strumento basato sull'IA dovrebbe dare priorità alla privacy e alla sicurezza dei dati, garantendo la protezione delle informazioni sensibili dei dipendenti

Facilità d'uso: lo strumento dovrebbe essere facile da usare, con un'interfaccia chiara e intuitiva che riduca al minimo il tempo e il lavoro richiesto per generare le valutazioni

La maggior parte degli strumenti di generazione di valutazioni delle prestazioni basati sull'IA utilizza modelli strutturati che i professionisti possono compilare, come un questionario, per poi generare una valutazione. Altri si integrano con la tua area di lavoro, comprendono meglio la tua attività e i tuoi dipendenti e generano valutazioni immediate sotto forma di feedback o riconoscimenti.

Diamo un'occhiata a questi 10 strumenti di IA e decidiamo quale può aiutarti a risparmiare tempo e ad arricchire la reportistica sulle prestazioni:

1. ClickUp (Ideale per la creazione collaborativa di valutazioni delle prestazioni)

Fornisci un feedback basato sui dati con ClickUp Brain Raccogli informazioni dai dati delle aree di lavoro utilizzando ClickUp Brain per orientare le valutazioni delle prestazioni

ClickUp, la soluzione di produttività onnipotente, è eccellente nelle sue funzionalità di valutazione delle prestazioni tanto quanto lo è per altre esigenze relative allo spazio di lavoro. È completamente personalizzabile e adatto sia ai singoli individui che ai team di grandi e piccole dimensioni.

Con ClickUp Brain, avrai a disposizione la soluzione di IA contestuale più potente al mondo. Risponde alle tue domande, si basa sui dati della tua azienda e analizza chat, attività e discussioni precedenti per creare valutazioni dettagliate delle prestazioni dei dipendenti. Inoltre, identifica come un dipendente ha svolto determinati compiti e quando!

Utilizza ClickUp Brain per valutazioni delle prestazioni dettagliate nei seguenti modi:

Crea riepiloghi/riassunti basati sull'IA delle prestazioni, dei punti deboli e dei risultati dei dipendenti

Crea un modello personalizzabile per le valutazioni delle prestazioni su misura per ruoli specifici, risparmiando tempo e garantendo coerenza

Trasforma le conversazioni vocali in testo tramite la trascrizione automatica ed estrai informazioni chiave da includere nei rapporti di valutazione

Utilizza l'assistente di scrittura integrato con IA di Brain per redigere feedback costruttivi , mantenendo il tono, il formato, la leggibilità e la chiarezza del pensiero

Traduci le valutazioni in diverse lingue, garantendo inclusività e diversità alle aziende con una forza lavoro globale

Inizia a utilizzare ClickUp Brain Usa ClickUp Brain come strumento per la creazione di valutazioni delle prestazioni in più lingue

Se parlare ti viene più naturale che scrivere, puoi anche dettare il tuo feedback al tuo assistente AI da desktop, ClickUp Brain MAX. All'interno dell'app, Talk to Text trascrive la tua voce in valutazioni ben strutturate e crea un documento ClickUp Doc consolidato su comando. Puoi anche provare diversi modelli di IA all'interno di Brain MAX — da Gemini a ChatGPT e Claude — per personalizzare la voce, il tono e lo stile delle valutazioni come preferisci.

Guarda questo video per scoprire tutto ciò che Brain MAX può fare per te, facendoti risparmiare più di un giorno ogni settimana!

Oltre alle funzionalità AI di ClickUp, usa ClickUp Chat per collegare le conversazioni a attività e documenti e mantenere le discussioni sulle valutazioni delle prestazioni contestualizzate e accessibili. Le chat organizzate in spazi o canali dedicati consentono ai team delle risorse umane e ai manager di collaborare e comunicare in modo professionale senza dover passare a un altro strumento.

ClickUp Chat può essere utile per:

Collega elenchi, cartelle e spazi in ClickUp per mantenere la cronologia relativa alle prestazioni collegata alle attività/ai progetti interessati

Suddividi le discussioni aggiungendo descrizioni/intestazioni per specificare se le chat riguardano valutazioni individuali o di team

Aggiungi membri del team alle chat in corso senza interrompere il flusso e promuovi discussioni collaborative

Crea attività o annunci relativi alle prestazioni direttamente dalla chat senza ulteriore lavoro richiesto

Utilizza l'interfaccia della chat di ClickUp per organizzare le valutazioni delle prestazioni in un unico posto

Un'altra funzionalità collaborativa di ClickUp è ClickUp Docs. I membri del team possono utilizzarla per effettuare la modifica delle valutazioni delle prestazioni in modo collaborativo, taggare i colleghi per richiedere il loro contributo e aggiungere commenti concreti ai documenti.

Le numerose opzioni di formattazione, come tabelle, divisori, banner e comandi Markdown, aiutano i manager a strutturare le valutazioni in modo da includere metriche dettagliate sui dipendenti, riepiloghi dei feedback e piani d'azione in modo organizzato e visivamente accattivante.

Utilizza ClickUp Docs e le sue numerose opzioni di formattazione per le valutazioni delle prestazioni

In alternativa, il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp può aiutare le organizzazioni a superare la sfida di misurare le prestazioni del team in modo efficace e coerente. La struttura predefinita aiuta i team delle risorse umane ad adattare il formato e il contenuto alle esigenze della propria organizzazione.

È dotato di strutture di autovalutazione predefinite, che consentono una valutazione delle prestazioni strutturata. Promuove le "conversazioni sulla crescita professionale" che allineano la crescita dei dipendenti e le responsabilità lavorative agli obiettivi organizzativi, favorendo un esito positivo per il team.

Il modello facilita inoltre le valutazioni da parte dei manager, consentendo alla dirigenza di fornire feedback costruttivi e riconoscimenti durante il periodo di valutazione.

Dopotutto, numerosi studi dimostrano che i dipendenti che ricevono un feedback rapido e costruttivo sono più coinvolti e motivati.

💡 Suggerimento: con gli Autopilot Agents di ClickUp, puoi impostare un flusso di lavoro personalizzato che si attiva ogni trimestre per raccogliere automaticamente i feedback dei colleghi, aggiornare le metriche del progetto e assegnare promemoria a manager e dipendenti per la condivisione delle loro valutazioni delle prestazioni. Gli agenti possono anche monitorare gli OKR o gli obiettivi personali in ClickUp. Se qualcuno sta perdendo terreno rispetto a un traguardo, l'agente può avvisare tempestivamente il manager, rendendo le valutazioni meno incentrate su critiche a sorpresa e più orientate alla crescita continua.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Organizza, cerca e accedi a tutte le valutazioni delle prestazioni con l'Hub documenti, assicurandoti che le valutazioni rimangano accessibili e organizzate

Tieni immediatamente aggiornati gli stakeholder sugli argomenti chiave con IA Catch Up, riducendo la necessità di spiegazioni ripetitive o riunioni

Integra ClickUp con varie piattaforme per garantire che le valutazioni siano basate sui dati e riflettano l'intera gamma dei contributi e delle metriche di un dipendente con le integrazioni di ClickUp

Supporto per follow-up concreti con le attività di ClickUp , in modo che i manager possano assegnare attività, fissare obiettivi intelligenti e monitorare i progressi direttamente una volta completate le valutazioni delle prestazioni

Modelli predefiniti per le valutazioni delle prestazioni. Inizia subito con il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp!

Ottieni un modello gratis Valuta, documenta e pianifica ovunque ti trovi con il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

L'interfaccia può risultare complessa per i nuovi utenti a causa delle numerose funzionalità/funzioni

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

In qualità di TL devi monitorare il lavoro svolto dagli altri e ClickUp semplifica la gestione delle attività, del carico di lavoro, ecc. Inoltre, mi ha aiutato a presentare le prestazioni del team e quelle individuali dei membri.

In qualità di TL devi monitorare il lavoro svolto dagli altri e ClickUp semplifica la gestione delle attività, del carico di lavoro, ecc. Inoltre, mi ha aiutato a presentare le prestazioni del team e quelle individuali dei membri.

2. Easy Peasy IA (Ideale per l'implementazione rapida di modelli di valutazione delle prestazioni)

tramite Easy Peasy IA

Lo strumento di generazione di valutazioni delle prestazioni basato sull'IA Easy Peasy AI è pensato su misura per le piccole e medie imprese. I suggerimenti in tempo reale aiutano la piattaforma a migliorare la qualità del feedback, mentre le funzionalità di integrazione facilitano la condivisione dei dati con gli strumenti HR esistenti.

Grazie alla sua semplicità e rapidità, unita a una comprensione contestuale approfondita, rappresenta una soluzione affidabile per valutazioni delle prestazioni rapide, pratiche e concrete.

Funzionalità di Easy Peasy IA

Sfrutta modelli pronti all'uso, facilmente personalizzabili e diversificati

Genera valutazioni da diversi punti di vista: in prima, seconda e terza persona

Approfitta dell'assistenza per oltre 40 lingue e vari accenti grazie alla funzione di sintesi vocale

Limiti di Easy Peasy IA

Le immagini generate dall'IA a volte possono mancare di sostanza e precisione

La mancanza di demo o guide pratiche per lo strumento può creare confusione nell'utente

Prezzi di Easy Peasy IA

Free Forever

Piano Starter: 16 $ al mese per utente

Unlimited 50: 24 $ al mese per utente

Unlimited: 32 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni Easy Peasy IA

G2: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Spesso i manager possono lasciare che una singola qualità positiva (come la puntualità) oscuri tutto il resto, portando a valutazioni distorte. Questo fenomeno è chiamato "effetto alone".

3. Writify. IA (Ideale per valutazioni delle prestazioni altamente personalizzate)

Writify.IA crea valutazioni dettagliate e specifiche per ogni ruolo che riflettono i risultati raggiunti dai dipendenti ed evidenziano le aree di miglioramento. Puoi offrire un feedback personalizzato a più dipendenti contemporaneamente utilizzando approfondimenti basati sui dati.

Una volta superata la curva di apprendimento, inizialmente un po' ripida, sarai in grado di sviluppare valutazioni delle prestazioni efficaci con il minimo lavoro richiesto.

Writify. Le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Genera contenuti scritti di alta qualità in modo rapido ed efficiente grazie ai suoi algoritmi avanzati di elaborazione del linguaggio naturale, indipendentemente dal numero di valutazioni delle prestazioni di cui hai bisogno

Crea valutazioni strutturate e significative con l'IA Paragraph Expander, l'Outline Generator e il Review Comment Generator

Mantieni la credibilità ed evita problemi legati alla violazione del copyright utilizzando lo strumento integrato di rilevamento del plagio

Writify. Limiti dell'IA

Una curva di apprendimento potenzialmente più ripida per gli utenti che non hanno familiarità con le sue opzioni di personalizzazione avanzate

Prezzi di Writify. IA

Free Forever

Writify. Valutazioni e recensioni basate sull'IA

G2: Valutazioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

4. Galaxy. AI (Ideale per trovare tutti gli strumenti di IA in un unico posto per la valutazione delle prestazioni)

Galaxy.AI è una suite di strumenti di IA che riunisce in un unico posto modelli di IA leader del settore come GPT-4, Claude, Gemini e altri, così non dovrai acquistare più sottoscrizioni.

Grazie a funzionalità/funzioni progettate per garantire precisione, personalizzazione ed efficienza, Galaxy. IA consente ai professionisti delle risorse umane di fornire valutazioni approfondite e concrete con la massima semplicità. Utilizzalo per generare feedback equilibrati che riconoscano i risultati raggiunti e individuino le aree di miglioramento. Puoi modellarne il tono e lo stile per garantire un linguaggio professionale appropriato durante tutta la valutazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Galaxy. IA

Approfitta delle nuove funzionalità/funzioni di IA che vengono aggiunte ogni settimana

Scopri consigli e best practice per generare valutazioni delle prestazioni più efficaci

Sfrutta il sistema di chat multimodello che ti permette di confrontare contemporaneamente le risposte di diversi strumenti di IA per fare una scelta informata

Galaxy. Limiti dell'IA

Richiede una configurazione iniziale dei dati per un'analisi accurata delle prestazioni

Tutte le funzionalità/funzioni sono accessibili solo dopo aver effettuato il pagamento

Prezzi di Galaxy. IA

Unlimited: 15 $ al mese per utente

Galaxy. Valutazioni e recensioni IA

G2: Valutazioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

👀 Lo sapevi? Un numero significativo di multinazionali, tra cui Adobe, Microsoft, Dell, Juniper e altre, stanno abbandonando l'approccio formale e retrospettivo delle valutazioni annuali delle prestazioni a favore di incontri più frequenti, informali e orientati al futuro con i dipendenti durante tutto l'anno.

5. Venngage (Ideale per visualizzare i dati sulle prestazioni)

tramite Venngage

Venngage è una piattaforma di progettazione intuitiva basata sull'IA che consente agli utenti di creare immagini e infografiche di grande effetto.

Semplifica la presentazione delle valutazioni delle prestazioni, l'analisi dei dati e la creazione di report in modo coinvolgente e visivamente accattivante con pochi clic.

Utilizzalo per ottenere facilmente un feedback a 360 gradi sui tuoi dipendenti: lo strumento consente a più membri di effettuare modifiche e lasciare commenti su qualsiasi modello di valutazione delle prestazioni che scegli di generare e condividere il tuo feedback.

Le migliori funzionalità/funzioni di Venngage

Personalizza facilmente i modelli e crea elementi visivi senza bisogno di competenze avanzate di progettazione grazie a un editor intuitivo di tipo drag-and-drop

Trova rapidamente un punto di partenza adatto ai tuoi progetti con oltre 10.000 modelli

Importa i dati da file CSV o Excel e visualizzali in modo efficace tramite grafici, diagrammi e diagrammi intelligenti

Limiti di Venngage

Richiede un duro lavoro manuale per spostare widget ed elementi

Un design troppo pesante può causare il blocco dello strumento

Prezzi di Venngage

Free Forever

Premium: 19 $ al mese per utente

Business: 49 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Venngage

G2: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

6. PerfromanceReviews. IA (Ideale per generare feedback imparziali per lo sviluppo dei dipendenti)

PerformanceReviews.ai è uno strumento di generazione di valutazioni delle prestazioni basato sull'IA che automatizza la creazione di valutazioni personalizzate, dettagliate e approfondite.

Scegli se la valutazione è per te o per un dipendente, compila il modello e fornisci all' strumento esempi specifici di valutazioni delle prestazioni. L'ultimo passaggio definirà il tono della valutazione generata dall'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di PerformaceReviews.ai

Utilizza un modello predefinito per risparmiare tempo e generare valutazioni delle prestazioni

Naviga in un'interfaccia intuitiva che semplifica il processo di creazione delle valutazioni

Effettua l'automazione della generazione di feedback, inclusi punti di forza, punti deboli e aree di miglioramento

Adatta il linguaggio e il tono al tuo stile per mantenere un tocco umano nelle tue valutazioni

Limiti di PerformanceReviews.ia

Esempi simili possono portare a risultati monotoni

Prezzi di PerformanceReviews. IA

Unlimited: 19 $ al mese

Valutazioni e recensioni su PerformanceReviews.ai

G2: Valutazioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

7. Typli.ai (Ideale per scrivere valutazioni delle prestazioni senza errori)

tramite Typli.ai / IA

Typli.ai supporta i professionisti delle risorse umane tramite l'automazione del processo di redazione delle valutazioni delle prestazioni, consentendo loro di risparmiare il tempo che altrimenti verrebbe dedicato alla stesura e alla formattazione dei contenuti.

I suoi oltre 184 strumenti di scrittura automatizzano anche la creazione di altri tipi di contenuti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Typli.ai

Ricevi suggerimenti in tempo reale che ti aiutano a completare le frasi, effettuare la creazione di elenchi e inserire citazioni pertinenti, rendendo la scrittura più fluida e veloce

Descrivi ciò di cui hai bisogno e Typli creerà immagini di alta qualità per completare i tuoi contenuti

Crea contenuti apprezzati dai motori di ricerca grazie ai controlli SEO integrati e alle funzionalità di suggerimento delle parole chiave

Limiti di Typli.ai

Potrebbe mancare una comprensione approfondita delle prestazioni individuali dei dipendenti

C'è il rischio che le valutazioni generate possano risultare generiche se non sufficientemente personalizzate

Prezzi di Typli.ai / IA

Base: 16,99 $ al mese per utente

Inoltre: 24,99 $ al mese per utente

Pro: 69,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Typli.ai

G2: Valutazioni insufficienti

Capterra: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Leggi anche: Esempi efficaci di feedback ai dipendenti per fornire input oggettivi e migliorare il morale

8. Performance Review Generator di Michael Schmitt (Ideale per ambienti di lavoro eterogenei)

tramite Michael Schmitt

Michael Schmitt è uno sviluppatore di software con sede in Illinois che ama creare "cose divertenti". Uno dei suoi esperimenti è uno strumento gratis di generazione di valutazioni delle prestazioni basato sull'IA con un'interfaccia intuitiva. Semplifica il processo di valutazione consentendo agli utenti di inserire informazioni e caratteristiche specifiche dei dipendenti, che lo strumento utilizza poi per generare un modello di valutazione completo.

Generatore di valutazioni delle prestazioni di Michael Schmitt: le migliori funzionalità/funzioni

Valuta le prestazioni in base a oltre 40 attributi, assegnando a ciascuno un punteggio tra Perfetto, Buono, Nella media, Scadente o Pessimo

Seleziona gli attributi e i punteggi corrispondenti per generare un modello di valutazione

Approfitta dei prompt per richiamare alla mente gli attributi di rendimento rilevanti, rendendo più facile formulare valutazioni complete senza rimanere bloccato su cosa dire

Limiti del generatore di valutazioni delle prestazioni di Michael Schmitt

Lo strumento si concentra principalmente sulla generazione di testo basato su input predefiniti, senza riuscire a cogliere le sfumature del feedback

La qualità della valutazione generata è direttamente proporzionale all'accuratezza e al livello di dettaglio delle informazioni fornite

Generatore di valutazioni delle prestazioni di Michael Schmitt: prezzi

Free Forever

Generatore di valutazioni delle prestazioni di Michael Schmitt: valutazioni e recensioni

G2: Valutazioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: le persone potrebbero considerare le valutazioni basate sull'IA meno soggettive rispetto a quelle effettuate dagli esseri umani. Il 47% degli intervistati in un sondaggio del Pew Research Center ritiene che l'IA sarebbe più efficace degli esseri umani nel valutare tutti i candidati allo stesso modo.

9. Max Review (Ideale per ottenere suggerimenti personalizzati)

tramite Max Review

MaxReview semplifica il processo di valutazione delle prestazioni fornendo suggerimenti personalizzati basati sui dati inseriti dall'utente. Crea valutazioni di grande effetto che mettano in risalto i risultati chiave, su misura per ruoli e aziende specifici. Puoi anche chiedere all'IA di migliorare la qualità della tua scrittura e di rendere la valutazione più breve o più lunga.

Le migliori funzionalità di Max Review

Scegli tra una varietà di modelli personalizzabili pensati per diversi tipi di valutazioni delle prestazioni

Sfrutta un sistema di valutazione basato su attributi che ti consente di valutare i dipendenti in base a varie metriche di rendimento

Integrazione con i sistemi HR esistenti, per un trasferimento e una gestione dei dati senza soluzione di continuità

Limiti di Max Review

La qualità del risultato è fortemente dipendente dai dati inseriti dall'utente

Lo strumento potrebbe non offrire funzionalità analitiche o di integrazione complete

Prezzi di Max Review

Unlimited: 15 $ al mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Max Review

G2: Valutazioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. GravityWrite (Ideale per compilare domande predefinite per la valutazione)

tramite GravityWrite

GravityWrite è uno strumento gratuito di generazione di valutazioni delle prestazioni basato sull'IA con una visione orientata al futuro, che consente di inserire dettagli specifici relativi al titolo del dipendente, ai risultati raggiunti e ai punti di forza. Successivamente, genera un feedback personalizzato che può essere utilizzato per guidare lo sviluppo dei dipendenti e motivarli a perseguire obiettivi e sfide future.

Le migliori funzionalità di GravityWrite

Sfrutta oltre 80 diversi strumenti di IA pensati per soddisfare diverse esigenze di contenuto, tra cui post per blog, didascalie per i social media, newsletter via email e contenuti SEO

Approfitta del supporto multilingue per creare contenuti nella lingua e con il tono che preferisci, rivolgendoti così a un pubblico globale

Limiti di GravityWrite

Lo strumento potrebbe aggiornare e cancellare automaticamente i contenuti non salvati

Prezzi di GravityWrite

Free Forever

Piano Starter: 19 $ al mese per utente

Pro: 79 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su GravityWrite

G2: 4,6/5 (80 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Leggi anche: Come utilizzare lo stack ranking per il monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti

Usa ClickUp come strumento per generare valutazioni delle prestazioni

Scrivere le valutazioni delle prestazioni è un processo noioso, ma necessario. Hai bisogno di uno strumento conforme e personalizzabile che offra tutto in un unico posto per ridurre la confusione.

Ecco perché dovresti scegliere ClickUp.

Si integra con la tua area di lavoro per aiutarti ad acquisire una comprensione contestuale più approfondita della tua azienda. Elimina la necessità di attivare/disattivare diverse app e offre i vantaggi sia di un software per le valutazioni delle prestazioni che di una soluzione di project management.

Iscriviti a ClickUp, uno strumento gratis per la generazione di valutazioni delle prestazioni basato sull'IA, e riconosci il lavoro richiesto dai tuoi dipendenti utilizzando funzionalità dettagliate relative alla valutazione.