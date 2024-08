15 modelli gratuiti di valutazione delle prestazioni dei dipendenti (e suggerimenti)

La valutazione delle prestazioni e il feedback regolare dei dipendenti sono una parte essenziale di un buon programma di valutazione delle prestazioni.

Oltre a contribuire a mantenere i dipendenti impegnati, motivati e proattivi, le revisioni sono ideali per raccogliere feedback attuabili e stabilire obiettivi di progetto realistici . È un modo per dimostrare loro che siete attenti e che vi interessa il loro sviluppo. Per non parlare del fatto che può aiutarli a capire dove devono migliorare e dare loro gli strumenti necessari per farlo.

Ma lo capiamo: il pensiero di condurre revisioni per tutti i vostri dipendenti potrebbe sembrare un po' opprimente, ma non preoccupatevi; non è così difficile come sembra. Infatti, l'utilizzo di un modello può rendere il processo molto più semplice e uniforme in tutta l'organizzazione.

Ecco 15 modelli gratuiti di valutazione delle prestazioni dei dipendenti da utilizzare come punto di partenza per creare il vostro programma. Date un'occhiata a questi modelli e iniziate a usarli per gestire un processo di valutazione coinvolgente ed efficace con il vostro team!

Cos'è un modello di valutazione delle prestazioni?

Un modello di revisione delle prestazioni, una valutazione o un esame valutano formalmente le prestazioni di un dipendente. L'obiettivo è quello di identificare i punti di forza e di debolezza di un dipendente, fornire un feedback attuabile e fissare obiettivi chiari per l'auto-miglioramento.

In passato, le valutazioni annuali delle prestazioni erano il metodo di valutazione preferito dalla maggior parte delle organizzazioni. Tuttavia, il 92% dei dipendenti è favorevole a ricevere un feedback dettagliato dai superiori più di una volta all'anno.

Inoltre, le valutazioni annuali possono essere ingiuste, poiché la produttività di un dipendente fluttua più volte all'anno. Ciò che funziona ora potrebbe non funzionare più tra sei mesi.

La cosa positiva è che sono emerse tecniche alternative di valutazione delle prestazioni. Ad esempio, è possibile effettuare una valutazione trimestrale, semestrale o basata sul ruolo. Il periodo di valutazione può variare da azienda ad azienda: dovrete stabilire l'approccio migliore per la vostra organizzazione.

L'importante è ottenere il meglio dai propri dipendenti utilizzando le valutazioni per fissare obiettivi raggiungibili.

Cosa includere in un modello di valutazione delle prestazioni dei dipendenti?

Un modello di valutazione delle prestazioni deve includere una serie di dettagli sul dipendente e una scala di valutazione standardizzata:

Autovalutazione

Qualità del lavoro

Etica del lavoro

Risultati ottenuti

E altre metriche chiave che rivelano le loro prestazioni lavorative

Uno studio del Harvard Business Review ha rilevato che "solo il 15% delle donne e il 24% degli uomini manager ha fiducia nel processo di valutazione delle prestazioni, mentre la maggior parte lo considera soggettivo e altamente ambiguo"

Inoltre, i modelli di valutazione delle prestazioni dovrebbero facilitare una comunicazione efficace tra i dirigenti e i loro diretti collaboratori, incoraggiandoli a lavorare insieme per fissare obiettivi individuali e condivisi e a mantenere il processo coerente ed equo per tutti i dipendenti.

Cosa evitare in un modello di valutazione delle prestazioni dei dipendenti?

Oltre a includere gli elementi necessari, ci sono alcuni elementi da evitare quando si crea un modello di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Tra questi vi sono:

Un linguaggio vago o poco chiaro che potrebbe portare a un'interpretazione errata.

Troppe categorie o metriche da valutare, che potrebbero rendere il processo di revisione eccessivo e dispendioso in termini di tempo.

Opinioni o pregiudizi personali che possono influire sull'obiettività della valutazione.

Mancanza di specificità o di obiettivi di miglioramento misurabili.

Evitando questi elementi, è possibile creare un modello di valutazione delle prestazioni equo ed efficace, a beneficio sia del dipendente che dell'organizzazione nel suo complesso.

15 Modelli gratuiti di valutazione delle prestazioni dei dipendenti

Mentre la maggior parte dei modelli di valutazione delle prestazioni sono ideali per le valutazioni trimestrali, biennali e annuali, altri modelli sono utili per l'inserimento dei dipendenti , la semplificazione dei percorsi di carriera e lo sviluppo delle competenze.

Date un'occhiata a ciascuno di essi e scoprite come utilizzarli per migliorare il vostro processo di valutazione delle prestazioni!

1. Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

Valutate le prestazioni lavorative, condividete il feedback e delineate le azioni di miglioramento con questo modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp

Frequenza di revisione: Trimestrale, semestrale o annuale

Se siete alla ricerca di un semplice modello di valutazione delle prestazioni che permetta a voi e al vostro dipendenti di confrontare le note di valutazione , allora questo è per voi!

Questo modello di Doc in ClickUp include sezioni in cui sia i manager che i diretti collaboratori possono commentare la comprensione del lavoro, le competenze, la crescita, le prestazioni, i risultati ottenuti e così via.

È inoltre dotato di software di valutazione delle prestazioni funzioni come i codici di misurazione delle prestazioni come insoddisfacente, scarso, buono, eccellente e non applicabile per aiutarvi a stabilire una scala di valutazione.

Il Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp è un modello che suddivide i compiti e le consegne in termini di priorità e offre spazio per il feedback. Quindi, se siete alla ricerca di un modello di valutazione delle prestazioni che valuti adeguatamente i punti di forza e di debolezza dei dipendenti, fornisca un feedback attuabile e fissi obiettivi chiari per l'auto-miglioramento, allora dovreste scegliere questa opzione. Scarica il modello di valutazione delle prestazioni

2. Modello di revisione delle prestazioni con azione correttiva ClickUp

Il modello di piano di azione correttiva di ClickUp aiuta a organizzare le discussioni più difficili e i punti di discussione con il vostro team

Frequenza di revisione: Mensile o trimestrale

Questo modello è adatto ai manager che cercano un metodo alternativo per migliorare il comportamento o le prestazioni di un dipendente sul posto di lavoro. Il modello presenta sei temi principali: aree di miglioramento, problemi e cause principali, possibili soluzioni, misura del successo, proprietari dei compiti e tempistica

Si tratta di un piano di miglioramento delle prestazioni passo dopo passo, per aiutare il dipendente a compiere passi concreti per soddisfare le aspettative di rendimento. Il Modello di piano di azione correttiva ClickUp aiuta a creare uno spazio per le azioni correttive e fornisce una lavagna visivamente accattivante in cui è possibile registrare tutte le informazioni pertinenti e dare seguito alle azioni in passi concreti. Scarica il modello di piano d'azione correttivo

3. Modello di modulo di valutazione dei dipendenti di ClickUp

Raccogliete facilmente informazioni e risposte all'interno di questo semplice modello di modulo

Frequenza di revisione: Settimanale o bimestrale

Questo semplice modulo ClickUp vi aiuta a valutare le prestazioni dei dipendenti in base alla qualifica e alla descrizione del lavoro. È ideale per stabilire obiettivi settimanali o di effettuare valutazioni bimestrali in cui non è necessario inserire molti dettagli.

Il Modello di modulo di valutazione dei dipendenti ClickUp contiene questi campi personalizzati, tra cui _ricompense e traguardi raggiunti, ore totali prestate, titolo di lavoro, aree da migliorare, lavora bene con un team, competenze tecniche, data di valutazione, compiti in sospeso, numero di compiti completati e capacità di comunicazione Scarica il modello di modulo di valutazione dei dipendenti

4. Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni

Utilizzate questo modello ClickUp per pianificare i futuri check-in con i nuovi assunti

Frequenza di revisione: Dopo uno, due e tre mesi

Il Modello di piano ClickUp 30-60-90 giorni è ideale per l'onboarding dei nuovi assunti e per stabilire piani di sviluppo professionale fin dall'inizio.

Poiché una valutazione completa delle prestazioni non è l'ideale per i nuovi assunti, i manager possono adottare l'approccio 30-60-90 per verificare e valutare le loro prestazioni dopo il primo, il secondo e il terzo mese, per valutare le prestazioni del nuovo assunto rispetto alle aspettative sul lavoro.

Utilizzate questo modello per accedere alla scheda di onboarding, al piano di onboarding, ai progressi di onboarding, al calendario, alla chat e alla sezione referenze.

Questo approccio e questo modello possono aiutarvi a capire se i nuovi assunti hanno adattato le loro aree di interesse, le priorità e le aspettative, e se sono necessari ulteriori corsi di formazione o altre azioni per farli ambientare nel loro ruolo. Scarica il modello di piano 30-60-90 giorni

5. Modello di percorso di carriera ClickUp

Utilizzate questo modello di percorso di carriera come base per le discussioni sulla crescita dei dipendenti nelle valutazioni delle prestazioni

Frequenza di revisione: Semestrale o annuale

Il Modello di percorso di carriera consente di far coincidere le aspettative di carriera di un dipendente con la visione aziendale. Con questo modello è possibile visualizzare su una lavagna digitale infiniti percorsi di carriera per un dipendente.

Pensate a questo modello come a un " mappa mentale della carriera " che consente di creare diversi scenari di sviluppo professionale per un dipendente.

È possibile utilizzare più quadri e modelli per gestire le informazioni relative alla crescita, alle opportunità di carriera, ai risultati dell'apprendimento e ai benefici. Il modello presenta anche interessanti visualizzazioni, come la formattazione intelligente, i temi di colore, le forme e i connettori. Scarica il modello di percorso di carriera

6. Modello ClickUp per dipendenti e manager 1-on-1

Utilizzate questo modello 1-on-1 per rivedere rapidamente i vostri obiettivi e rimanere concentrati su ciò che conta.

Frequenza di revisione: Settimanale

Gli incontri settimanali 1 a 1 tra manager e dipendenti sono uno dei modi migliori per rimanere in contatto e garantire che tutti siano sulla stessa pagina.

Utilizzo di Il modello di ClickUp per dipendenti e manager a tu per tu è possibile programmare facilmente incontri ricorrenti tra un dipendente e il suo manager. In questo modo non solo ci si assicura che entrambe le parti abbiano un orario prestabilito per parlare dei progressi compiuti, ma si tiene anche traccia di tutti gli argomenti che il manager e il dipendente desiderano discutere. Scarica il modello di rapporto 1 a 1

7. Modello di valutazione dei dipendenti in Microsoft Word

Tramite Microsoft

Frequenza di revisione: Mensile, trimestrale, semestrale o annuale

Questo Microsoft Word consente ai manager di valutare i livelli di prestazione e le strutture salariali dei propri dipendenti. È possibile personalizzare il modello come si desidera e utilizzare un sistema di classificazione per valutare le prestazioni di un dipendente.

Il sistema di valutazione si concentra su aree quali responsabilità, puntualità, presenza, flessibilità, completamento degli incarichi, qualità del lavoro, capacità organizzative, riservatezza, risoluzione dei conflitti e disponibilità a sviluppare le competenze. Il modello prevede 37 aree di interesse, ma è sempre possibile aggiungerne o rimuoverne alcune per adattarle alle esigenze e alla struttura della propria azienda.

I manager possono esaminare l'attuale retribuzione oraria nella sezione di revisione dei salari e raccomandarne una nuova in base al punteggio complessivo delle prestazioni. Se desiderate ridurre i salari dei dipendenti non performanti o premiare quelli più performanti, questo modello è l'ideale per voi. Scarica il modello di valutazione dei dipendenti

8. Modello di relazione sulle prestazioni del progetto in Excel

Tramite Microsoft

Frequenza di revisione: Ogni due anni o ogni anno

È possibile utilizzare questo Modello di Excel per esaminare le prestazioni dei progetti ad alta priorità all'interno dell'organizzazione. Questo modello è particolarmente importante in quanto può collaborare con i dipartimenti di contabilità e finanza per determinare l'efficienza di specifici programmi organizzativi. Alcune aree chiave su cui concentrarsi sono il modo in cui è stato utilizzato il budget, i costi effettivi delle voci coinvolte, le variazioni di costo e le variazioni di programma.

Grazie a questo modello, si può essere certi che le risorse dell'azienda vengano utilizzate come previsto. La rendicontazione delle prestazioni è importante perché comporta la raccolta di dati sul progetto e il loro utilizzo per comunicare i progressi.

I manager possono utilizzare i modelli di revisione delle prestazioni dei progetti per analizzare come i dipendenti hanno contribuito al successo o al fallimento del progetto. Scarica il modello di rapporto sulle prestazioni del progetto

9. Modello di revisione annuale delle prestazioni in Excel

Via Someka

Frequenza di revisione: Annualmente

Il modello di revisione annuale delle prestazioni in Excel dispone anche di un sistema di valutazione che aiuta a valutare le prestazioni dei dipendenti. I manager possono inserire le informazioni di base e il background dei dipendenti nella prima scheda del modello. La scheda successiva offre un sistema di valutazione delle prestazioni: è possibile valutare le prestazioni di un dipendente in un'area specifica come scarse, soddisfacenti o insoddisfacenti. Tuttavia, è possibile valutare solo un singolo fattore di prestazione sotto ciascuna delle tre metriche di valutazione.

Nel complesso, il modello di valutazione annuale delle prestazioni in Excel ha un design professionale facile da compilare ed è pronto per la stampa. Inoltre, non è necessario installarlo sui sistemi Mac o Windows.

Inoltre, è possibile modificare il sistema di valutazione e le metriche in base alle proprie preferenze. Scarica il modello di valutazione annuale delle prestazioni

10. Fogli Google Obiettivi e risultati Modello di revisione delle prestazioni

via Fogli Google

Frequenza di revisione: Annualmente

Il Fogli Google Il modello di valutazione delle prestazioni Obiettivi e risultati combina un'area di autovalutazione dei dipendenti con una sezione di valutazione del manager. Il modello consente alle aziende di valutare se i dipendenti hanno raggiunto gli obiettivi e i traguardi prestabiliti. C'è anche spazio per i manager per esaminare quanto il comportamento di un dipendente sia in linea con i valori dell'azienda.

Ciò che rende unico questo modello è la necessità di fornire risposte scritte, in modo che i dipendenti possano ricevere la loro valutazione delle prestazioni. In questo modo, non ci possono essere pregiudizi, poiché i dipendenti possono esaminare i vostri commenti prima di apporre la propria firma in calce.

Il formato facile da usare rende anche meno impegnativo per i dipendenti capire i processi di pensiero dei manager che hanno portato alla valutazione delle prestazioni. È anche facile identificare ciò che possono fare per raggiungere gli obiettivi nel prossimo anno. Scarica il Template Obiettivi e Risultati di Google Sheets

11. PeopleGoal Fogli Google Valutazione delle competenze e delle prestazioni dei dipendenti

Via PeopleGoal

Frequenza di revisione: Annualmente

Mentre il modello di revisione delle prestazioni di Google Sheets Obiettivi e risultati si concentra sulle prestazioni annuali dei dipendenti e sul loro allineamento con i valori aziendali, questo modello valuta le loro competenze chiave. Il modello utilizza l'anzianità organizzativa classificando i dipendenti in base ai ruoli lavorativi ed è ideale per le organizzazioni gerarchiche.

Per ogni ruolo lavorativo è presente un elenco di competenze chiave, una scheda di valutazione, una scheda di ponderazione e una sezione di commenti. Ad esempio, se un dipendente è un analista, ci si può concentrare su competenze come l'abilità tecnica e la capacità di lavorare in un'azienda comunicazione di gruppo . In questo modo si ottiene una panoramica delle potenziali aree di miglioramento.

Le cinque ponderazioni sono top performer, supera le aspettative, soddisfa le aspettative, necessita di miglioramenti e ha prestazioni significativamente inferiori. Tuttavia, non sarete vincolati alla scala di valutazione di cui sopra. Potete personalizzare la ponderazione delle competenze a vostro piacimento, in base a ciò che è vitale per la vostra organizzazione. Scarica il modello di valutazione delle competenze

12. GooDocs Modello di valutazione delle prestazioni in Google Docs

Tramite GooDocs

Frequenza di revisione: Trimestrale, semestrale o annuale

Questo semplice modello di valutazione delle prestazioni, composto da una sola pagina, consente di commentare le prestazioni complessive di un dipendente, gli obiettivi raggiunti, le aree di miglioramento e i valori fondamentali.

Si tratta di un modulo di valutazione delle prestazioni sintetico, che integra tutte le aree importanti di interesse senza entrare troppo nei dettagli. Se siete proprietari di una piccola impresa, questo modello è ideale per la vostra organizzazione.

Oltre alla facilità di compilazione, il modello di valutazione delle prestazioni di Google Docs è anche visivamente accattivante. La combinazione di colori grigio e viola aumenta la bellezza del suo layout. È inoltre possibile modificare il documento per adattarlo alle proprie esigenze e preferenze e stamparlo gratuitamente. Scarica il modello di valutazione delle prestazioni

13. Template.net Microsoft Word Ristorante Modulo per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti Template

Via Template.net

Frequenza di revisione: Trimestrale, semestrale o annuale

Questo modello di valutazione è ideale per valutare le prestazioni dei dipendenti di un ristorante. Si concentra sull'evidenziazione dei risultati ottenuti dai lavoratori e delle potenziali aree di miglioramento. Il sistema di valutazione prevede cinque parametri: eccellente, superiore alla media, medio, inferiore alla media e _molto scarso.

Il modello fornisce anche una valutazione affiancata: l'autovalutazione del dipendente e la valutazione del manager. Le valutazioni vengono date per competenze specifiche, come la creatività, l'onestà e l'etica del lavoro. Nella seconda pagina è possibile scrivere se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, il che dovrebbe corrispondere alle valutazioni della prima sezione.

Trattandosi di un documento Word scaricabile, è sempre possibile modificare le tabelle, il sistema di valutazione e le competenze chiave per adattarle alle proprie esigenze organizzative. Scarica il modello di valutazione delle prestazioni dei dipendenti del ristorante

14. Modello di sviluppo dei dipendenti in Microsoft Word

Via Template.net

Frequenza di revisione: Annualmente

Questo modello di valutazione annuale delle prestazioni è un documento di sei pagine che aiuta a raccogliere informazioni per la creazione dei piani di sviluppo individuale (IDP) dei dipendenti. L'obiettivo è quello di aiutare ogni dipendente nello sviluppo personale e di carriera. Il modello fornisce uno schema che i manager possono seguire per creare questi piani di sviluppo, entrando nel dettaglio delle aree chiave. Scarica il modello di sviluppo dei dipendenti

15. Template.net Modello di valutazione delle prestazioni dei dipendenti

Via Template.net

Frequenza di revisione: Semestralmente e annualmente

L'ultimo esempio del nostro elenco di 15 modelli gratuiti per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti è questo documento che copre tutti i prerequisiti importanti in un'unica pagina. Il modello contiene quattro aree principali per la revisione: informazioni sul dipendente, valutazione delle prestazioni, opportunità di sviluppo e commenti del revisore.

La sezione della valutazione delle prestazioni si concentra sulle competenze fondamentali, come la collaborazione, l'entusiasmo, l'atteggiamento, la puntualità, la conoscenza del lavoro e le capacità di comunicazione.

Indipendentemente dall'organizzazione o dal settore, è possibile personalizzare questo documento sintetico in base alle proprie preferenze. Inoltre, è disponibile nei formati Google Docs e Microsoft Word, il che significa che potete modificarlo o stamparlo a vostro piacimento. Modello di valutazione delle prestazioni dei dipendenti

Tipi di valutazione e revisione delle prestazioni dei dipendenti

Per utilizzare al meglio questi modelli, è fondamentale comprendere i diversi tipi di valutazione delle prestazioni disponibili. Ecco alcuni tipi comuni e le loro descrizioni:

1. Revisioni annuali delle prestazioni

Come suggerisce il nome, si tratta di valutazioni annuali che hanno luogo una volta all'anno. Valutano le prestazioni complessive di un dipendente nell'ultimo anno e stabiliscono gli obiettivi per l'anno successivo. In genere sono più formali e dettagliate di altri tipi di valutazione delle prestazioni.

2. Valutazioni trimestrali delle prestazioni

Queste valutazioni si svolgono ogni tre o sei mesi e offrono un'opportunità più frequente di verificare i progressi del dipendente. Possono essere meno formali delle revisioni annuali, ma consentono comunque di fissare obiettivi e discutere di sviluppo.

3. Valutazioni delle prestazioni basate su progetti

Queste valutazioni si concentrano sulle prestazioni di un dipendente nell'ambito di un progetto o di un compito specifico. Possono svolgersi alla fine di un progetto o in modo continuativo per tutta la sua durata.

4. Revisioni delle prestazioni in prova

Tipicamente utilizzate per i nuovi dipendenti, queste valutazioni valutano i loro progressi durante il periodo di prova e determinano l'eventuale assunzione a tempo indeterminato.

5. Valutazioni delle prestazioni in autovalutazione

In queste valutazioni, i dipendenti hanno l'opportunità di valutare le proprie prestazioni e di fornire un feedback su come ritengono di essersi comportati. Questo può essere utilizzato come punto di partenza per le discussioni con i manager.

Come scrivere una valutazione delle prestazioni?

Sebbene i modelli possano fornire un quadro utile per le valutazioni delle prestazioni, è importante anche capire come scriverne e condurne una in modo efficace. Ecco alcuni suggerimenti:

Iniziare con un feedback positivo: Iniziare la valutazione evidenziando i punti di forza e i risultati ottenuti dal dipendente.

Siate specifici: Usate esempi concreti per sostenere la vostra valutazione delle prestazioni del dipendente. In questo modo si evita l'ambiguità e si garantisce che il feedback sia perseguibile.

**Concentratevi sui comportamenti, non sulla personalità: è importante concentrarsi sulle azioni e sui comportamenti del dipendente piuttosto che sui tratti della sua personalità. Questo aiuta a mantenere la revisione obiettiva e produttiva.

**Stabilire obiettivi chiari per il miglioramento: se ci sono aree in cui il dipendente può migliorare, fornire obiettivi specifici e raggiungibili su cui lavorare.

**Sebbene sia importante essere onesti e aperti nelle valutazioni delle prestazioni, è altrettanto importante mantenere un tono professionale ed evitare attacchi personali.

**Ascoltate attivamente: le valutazioni delle prestazioni devono essere una conversazione a due vie. Prendetevi il tempo necessario per ascoltare il punto di vista del dipendente e rispondere alle sue eventuali preoccupazioni.

Migliorare le valutazioni delle prestazioni con i modelli

Dare e ricevere feedback è una parte importante di qualsiasi ambiente di lavoro. Ci aiuta a crescere, imparare e migliorare le nostre capacità. Tuttavia, può essere difficile sapere da dove iniziare, cosa includere e come rendere il processo più coinvolgente per tutti i partecipanti.

Ecco perché abbiamo creato questa libreria di modelli gratuiti di valutazione delle prestazioni. Utilizzate questi 15 modelli per migliorare la vostra prossima valutazione delle prestazioni e per creare un programma di valutazione delle prestazioni efficace e coinvolgente che aiuti la vostra azienda e i vostri collaboratori a prosperare.

La cosa migliore del I modelli HR di ClickUp è che sono personalizzabili e gratuiti: basta scaricarli e configurarli per adattarli alle esigenze dei clienti alle vostre esigenze in materia di risorse umane .

E poiché ClickUp è uno strumento di gestione dei progetti all-in-one che funziona per ogni team è possibile creare, modificare e archiviare la valutazione delle prestazioni insieme al proprio lavoro. Collegate i vostri modelli di valutazione alle attività, alla directory dei dipendenti e ad altri file importanti, quindi monitorate i progressi utilizzando i nostri potenti strumenti come Obiettivi e dashboard . Già. È così semplice 😊 Iniziare gratuitamente oggi