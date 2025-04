Impostazione degli obiettivi per la valutazione delle prestazioni

L'impostazione degli obiettivi è il primo passaggio della gestione delle prestazioni, in quanto aiuta voi e il vostro team ad accordarsi su ciò che ci si aspetta da loro.

Gli obiettivi sono traguardi o oggetti che un professionista deve raggiungere entro un determinato periodo (in genere un anno) per ottenere una buona valutazione delle prestazioni. Le valutazioni delle prestazioni determinano i bonus di fine anno, gli aumenti di stipendio e le promozioni per il personale.

Se impostati in modo realistico, gli obiettivi di performance motivano il personale a lavorare sodo e a raggiungere i traguardi prefissati per ottenere una buona valutazione.

L'impostazione degli obiettivi e la valutazione delle prestazioni sono aspetti essenziali della gestione delle prestazioni e sono fondamentali per il successo dell'azienda.

In questo articolo parleremo dell'impostazione degli obiettivi per le valutazioni delle prestazioni e del modo più efficace per definire gli obiettivi del team.

Comprendere la valutazione delle prestazioni e la gestione delle prestazioni

Spesso le persone usano la valutazione delle prestazioni e la gestione delle prestazioni in modo intercambiabile, anche se non corretto. Si tratta di due concetti diversi, che verranno chiariti in questa sezione.

Valutazione delle prestazioni Valutazione o revisione delle prestazioni è il processo di valutazione delle prestazioni lavorative di ogni singolo dipendente e del suo contributo all'azienda. Di solito viene condotta annualmente e ha lo scopo di aiutarli ad apprendere e a crescere.

Le aziende utilizzano le valutazioni anche per identificare i membri del personale con le migliori prestazioni per i programmi di ricompensa e riconoscimento.

Gestione delle prestazioni

La gestione delle prestazioni, invece, è un concetto più ampio, di cui le valutazioni fanno parte. Comprende tutto, dall'impostazione degli obiettivi al monitoraggio dello stato di ciascun dipendente, alla fornitura di feedback e alla ricompensa delle buone prestazioni.

Similitudini e differenze tra valutazione e gestione delle prestazioni

Le analogie tra la valutazione delle prestazioni e la gestione consistono nel fatto che entrambe si occupano dello sviluppo e delle prestazioni dei dipendenti. Come spiegato, la prima è una parte del secondo processo.

Per capire meglio, date un'occhiata alle differenze tra i due processi.

valutazione delle prestazioni | Gestione delle prestazioni | | Gestione delle prestazioni |

| ------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |

| Scopo | Misurare le prestazioni annuali dei dipendenti | Monitorare e migliorare regolarmente le prestazioni del personale

| Frequenza | Annuale | Processo continuativo |

Campo di applicazione | Ristretto: Si occupa solo delle valutazioni annuali formali | Ampio: Coinvolge l'impostazione degli obiettivi, il monitoraggio delle prestazioni, il feedback, ecc. |

Il processo di impostazione degli obiettivi durante una valutazione delle prestazioni

L'esito positivo del processo di valutazione delle prestazioni dipende dall'impostazione corretta degli obiettivi all'inizio dell'anno. Il processo di impostazione degli obiettivi, sebbene semplice, richiede il contributo di più parti interessate e la dovuta diligenza.

In questa sezione, vi forniremo i consigli degli esperti su come impostare nel modo giusto gli obiettivi di performance dei dipendenti per le valutazioni delle prestazioni.

Coinvolgimento del team nell'impostazione degli obiettivi

L'impostazione degli obiettivi per la valutazione delle prestazioni deve essere un lavoro richiesto dalla collaborazione. Sebbene il vostro ruolo di manager o di team leader sia fondamentale, dovete coinvolgere anche il vostro team nel processo.

Ecco alcuni suggerimenti per iniziare:

Iniziate valutando le prestazioni di ciascun dipendente e identificate le aree di miglioramento

di ciascun dipendente e identificate le Chiedete loro quali sono gli obiettivi di sviluppo professionale, le motivazioni e i percorsi di carriera preferiti

Discutete le aree chiave su cui entrambi siete d'accordo che debbano lavorare nel prossimo anno, compreso l'apprendimento di nuove abilità

su cui entrambi siete d'accordo che debbano lavorare nel prossimo anno, compreso l'apprendimento di nuove abilità Cancellate i traguardi e gli oggetti che ogni membro del team deve raggiungere entro la fine dell'anno

Creare obiettivi SMART per raggiungere i vostri oggetti a lungo termine con il modello di obiettivi annuali di ClickUp

Se qualcuno dei membri del team è nuovo all'impostazione degli obiettivi per la valutazione delle prestazioni, potete suggerire loro di usare Modello di obiettivi annuali di ClickUp . Ideale per i principianti, questo modello vi aiuta a identificare il vostro futuro ideale e ciò che desiderate raggiungere.

Il modello di documento consente di impostare e monitorare gli obiettivi annuali sia per la vita personale che per il lavoro. Il modello può:

Aiutare a decidere gli obiettivi misurabili da monitorare nel corso dell'anno

Guidare l'utente su come impostare obiettivi realistici e realizzabili

Facilitare la suddivisione di grandi obiettivi in attività più piccole e gestibili

Permettere di visualizzare e modificare rapidamente gli obiettivi in base alle necessità

Approfittate di Riunioni ClickUp per impostare le discussioni per la definizione degli obiettivi con i vostri collaboratori. Facilita la definizione dell'agenda e l'impostazione.

Alla fine del processo di revisione, chiedere un feedback da tutti i dipendenti per migliorare il processo e renderlo più trasparente.

La funzionalità/funzione di sondaggio di Visualizzazione del modulo ClickUp è perfetto per cercare il feedback dei dipendenti. Può anche creare moduli di autovalutazione facili da usare per le discussioni di valutazione delle prestazioni.

utilizzate la visualizzazione Modulo di ClickUp per creare moduli di feedback e autovalutazione dei dipendenti per il processo di revisione delle prestazioni_

suggerimento: utilizzare ClickUp Brain per riepilogare/riassumere le note della riunione e ricavarne elementi d'azione. Condivideteli con i membri del team dopo la riunione per assicurarvi che siate sulla stessa pagina.

Il ruolo della leadership nell'impostazione degli obiettivi di rendimento

Oltre ai membri del team, è necessario includere la leadership senior nel processo di impostazione degli obiettivi. Possono aiutarvi nell'impostazione degli obiettivi gli obiettivi del team per l'anno in corso. Il vostro prossimo passaggio dovrebbe essere quello di riunirvi con i leader senior e chiedere le loro visualizzazioni sui vostri piani.

I capi reparto o i leader verticali hanno in genere i propri obiettivi, oltre a quelli collettivi assegnati al loro reparto. Per raggiungerli, devono assicurarsi che tutti i team sotto la loro supervisione si impegnino a raggiungere tali traguardi.

Il coinvolgimento della leadership nel processo di definizione degli obiettivi assicura che gli obiettivi dei singoli team siano in sincronizzazione con gli obiettivi generali dell'organizzazione. Inoltre, il compromesso della leadership aiuta a far sì che i team siano allineati sui traguardi.

Inclusione degli indicatori di performance nell'impostazione degli obiettivi

Gli obiettivi, che siano per la valutazione delle prestazioni o per qualsiasi altro scopo, dovrebbero sempre essere accompagnati da indicatori di performance chiave. Non impostate obiettivi qualitativi per i quali non potete misurare le prestazioni. Per ogni obiettivo, dovete avere un KPI che userete per valutare se l'obiettivo è stato raggiunto o meno.

Il passaggio successivo nel processo di definizione degli obiettivi è quindi l'impostazione di indicatori di prestazione misurabili o KPI per gli obiettivi.

Utilizzate gli Modello di obiettivi SMART di ClickUp per creare obiettivi specifici e misurabili che si possono anche monitorare facilmente.

Impostare obiettivi migliori con il modello di obiettivi SMART di ClickUp

Il modello aiuta i team leader e i gestori del team a fissare e raggiungere gli obiettivi:

Definendo obiettivi SMART e suddividendoli in passaggi e attività più piccoli

Monitoraggio e visualizzazione dello stato di avanzamento delle attività

Valutare le risorse necessarie per completare le attività

Tenere aggiornati gli stakeholder sullo stato di avanzamento dei lavori

Offre cinque diverse visualizzazioni, tra cui un Foglio di lavoro per obiettivi SMART per il brainstorming e la memorizzazione delle idee

Misurazione delle prestazioni rispetto agli obiettivi

Una volta finalizzati e fissati gli obiettivi, utilizzare le app per il monitoraggio degli obiettivi come ClickUp per monitorare e misurare le prestazioni. Obiettivi di ClickUp rende più semplice e veloce il processo di impostazione e monitoraggio degli obiettivi. Utilizzatelo per creare obiettivi SMART, monitorare il loro stato e misurare i risultati chiave.

stabilite gli obiettivi e seguite visivamente il loro stato con ClickUp Obiettivi

È necessario valutare i risultati e i KPI alla fine del periodo di revisione. Utilizzando un buon software di revisione delle prestazioni vi aiuterà a semplificare il processo.

È inoltre possibile utilizzare il Modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp per condurre discussioni individuali sulla valutazione delle prestazioni con punti di discussione cancellati per ciascun dipendente.

Utilizzate il modello di valutazione delle prestazioni di ClickUp per fissare punti di discussione chiari per la riunione di valutazione e fornire un feedback

Utilizzatelo per elencare i punti chiave di discussione per le vostre sessioni di valutazione delle prestazioni individuali. Potete anche annotare il feedback che volete fornire a un individuo durante la sessione di revisione.

Utilizza il format start, stop e continue per far sapere all'individuo cosa sta facendo bene e cosa dovrebbe migliorare o smettere del tutto.

Una volta terminata la riunione, condividete il feedback con ogni singolo individuo per riferimenti futuri.

In alternativa, potete utilizzare uno degli altri modelli di valutazione delle prestazioni di ClickUp.

Per i dipendenti con scarse prestazioni, ci sono molti modelli di piano di miglioramento delle prestazioni che potete utilizzare.

Suggerimento: Aiutate il vostro team a tenere sotto controllo le metriche delle prestazioni e a creare una cultura della trasparenza, impostando dashboard per monitorare e aggiornare automaticamente le metriche delle prestazioni individuali e del team. Da fare con pochi clic usando _ClickUp Dashboards

Importanza della creatività e del lavoro di squadra nel processo di impostazione degli obiettivi

Non è possibile valutare le prestazioni del personale in silos. Non è sufficiente valutare il rendimento delle singole attività. Si deve anche determinare il livello di lavoro con i membri del team e le attività di collaborazione.

Assicuratevi di includere obiettivi relativi al lavoro di squadra, alla creatività e all'innovazione durante il processo di impostazione degli obiettivi. Le persone che propongono soluzioni creative ai problemi e sono pronte ad aiutare gli altri devono essere riconosciute e premiate. ClickUp per i Teams delle Risorse Umane può aiutarvi a gestire i talenti e a premiare i membri del personale con le migliori prestazioni.

Iniziate con il Matrice del bonus ClickUp modello per assegnare valutazioni delle prestazioni e bonus ai membri del personale.

Organizzate visivamente le valutazioni del personale e la distribuzione dei bonus utilizzando il modello ClickUp Bonus Matrice

Ecco come vi aiuta:

Vedere le valutazioni delle prestazioni di tutti i membri del team in un colpo d'occhio

Utilizzare la codifica a colori per classificare le attività in base al livello di competenza richiesto per le stesse

Organizzare le informazioni sullo stipendio attuale e proposto di ciascun dipendente in un formato visivo

Allineare gli obiettivi individuali con il processo di valutazione delle prestazioni

Uno degli aspetti cruciali strategie di impostazione degli obiettivi è allineare gli obiettivi individuali con gli obiettivi aziendali generali.

Progettate il processo di valutazione delle prestazioni tenendo conto degli oggetti del dipendente e dell'azienda. Quindi, stabilite obiettivi individuali e di team che aiutino a raggiungere gli obiettivi aziendali.

Riassunto rapido: Impostazione degli obiettivi per la valutazione delle prestazioni

Iniziare con il team: identificare i punti di forza individuali e le aree di sviluppo e lasciare che ogni membro del team esponga i propri piani per il futuro

Allineare gli obiettivi individuali con gli oggetti dell'azienda

Ottenere il consenso della leadership

Scegliete obiettivi misurabili e decidete come monitorarli

Assicuratevi di includere anche obiettivi relativi al lavoro di squadra e alla collaborazione

Impostare meccanismi di monitoraggio degli obiettivi e di revisione delle prestazioni

Benefici e sfide dell'impostazione degli obiettivi per la valutazione delle prestazioni

L'importanza dell'impostazione degli obiettivi in una valutazione delle prestazioni sul posto di lavoro non può essere negata. Imposta l'intero processo di valutazione e aiuta i team leader e i manager a valutare in modo oggettivo le prestazioni del personale.

Tuttavia, l'impostazione degli obiettivi non è facile. Discutiamo i vantaggi e le sfide ad essa associati.

Benefici

Ecco alcuni dei vantaggi chiave dell'impostazione degli obiettivi per la valutazione delle prestazioni.

Fornisce una chiara comprensione di ciò che ci si aspetta da ciascun dipendente e rende il processo di valutazione delle prestazioni più oggettivo e snello

Avere obiettivi chiari mantiene il personale motivato a fornire buone prestazioni e a raggiungere i traguardi per ottenere le ricompense

a fornire buone prestazioni e a raggiungere i traguardi per ottenere le ricompense Comunicare gli obiettivi di performance aiuta a mantenere la trasparenza nel processo di valutazione delle prestazioni

nel processo di valutazione delle prestazioni L'impostazione di chiari parametri di riferimento per le prestazioni rende i singoli responsabili del loro lavoro e li incoraggia ad assumersi la titolarità delle loro responsabilità

del loro lavoro e li incoraggia ad assumersi la titolarità delle loro responsabilità L'impostazione di obiettivi annuali aiuta ad allineare le prestazioni individuali e del team con gli obiettivi aziendali generali, favorendo l'esito positivo del business

Sfide

Sebbene sia vantaggiosa, l'impostazione degli obiettivi presenta anche alcune sfide. Discutiamone brevemente alcune.

L'impostazione di obiettivi non realistici potrebbe demotivare i membri del personale e avere l'effetto opposto sulle prestazioni . La soluzione è assicurarsi che tutti gli obiettivi fissati siano realistici e raggiungibili. Se l'obiettivo è un "moonshot", assicuratevi di collegare i criteri di prestazione non solo al suo raggiungimento, ma anche ai lavori richiesti per raggiungerlo

. La soluzione è assicurarsi che tutti gli obiettivi fissati siano realistici e raggiungibili. Se l'obiettivo è un "moonshot", assicuratevi di collegare i criteri di prestazione non solo al suo raggiungimento, ma anche ai lavori richiesti per raggiungerlo Occorre un'attenta considerazione per stabilire obiettivi olistici che non si concentrino solo sulle prestazioni in un'area, ma che coprano tutti gli aspetti importanti. Coinvolgere i team, gli stakeholder e i leader nella discussione sull'impostazione degli obiettivi può aiutare a prevenire questo problema

che non si concentrino solo sulle prestazioni in un'area, ma che coprano tutti gli aspetti importanti. Coinvolgere i team, gli stakeholder e i leader nella discussione sull'impostazione degli obiettivi può aiutare a prevenire questo problema Uno dei problemi più comuni nell'impostazione degli obiettivi è che spesso si fissano obiettivi vaghi o ampi che sono difficili da monitorare . Per evitare che ciò accada, definite metriche e meccanismi di monitoraggio per ogni obiettivo scelto.

. Per evitare che ciò accada, definite metriche e meccanismi di monitoraggio per ogni obiettivo scelto. Se gli obiettivi non includono il lavoro di squadra e la collaborazione, si può finire per mettere i membri del personale l'uno contro l'altro, il che ostacola la cultura aziendale . Per evitare questo problema, assicuratevi che alcuni degli obiettivi riguardino le competenze del team, come la collaborazione, il mentoring e l'essere disponibili e avvicinabili

. Per evitare questo problema, assicuratevi che alcuni degli obiettivi riguardino le competenze del team, come la collaborazione, il mentoring e l'essere disponibili e avvicinabili Mantenere equità e trasparenza nel processo di impostazione degli obiettivi e di monitoraggio delle prestazioni è una sfida per molti. Le organizzazioni devono lavorare attivamente su questo aspetto, impostando una cadenza di comunicazione sugli obiettivi, tra cui incontri aperti e aggiornamenti via email

Tipi di obiettivi di performance ed esempi

Ecco alcuni tipi comuni di obiettivi per le revisioni delle prestazioni.

Obiettivi di team building

Questi obiettivi mirano a migliorare la collaborazione e le dinamiche del team. Come già detto, gli individui non possono lavorare ed essere valutati in silos. È importante anche il grado di collaborazione all'interno di un team.

Includere gli obiettivi di team building nel processo di valutazione delle prestazioni garantisce di incoraggiare il personale a lavorare sulle proprie capacità di collaborazione e lavoro di squadra.

Esempi:

Partecipare a quattro attività ed eventi di team building nel corso dell'anno

Mantenere il 90% di presenze alle riunioni del team e parteciparvi attivamente

Fare da mentore a un nuovo membro del team ogni trimestre

Obiettivi di gestione del tempo

La gestione del tempo è un'abilità aziendale cruciale che aiuta i professionisti a essere più produttivi sul lavoro. Obiettivi SMART per la gestione del tempo mirano a migliorare la capacità di un individuo di gestire più attività rispettando le scadenze.

Misurate e analizzate il tempo speso per le attività di ClickUp per garantire la produttività e il rispetto del budget con il monitoraggio del tempo del progetto

Per tenere traccia di questi obiettivi, spesso utilizziamo le metriche del progetto relative al completamento tempestivo delle attività e alla riunione delle scadenze del progetto.

ClickUp consente di aggiungere stime della durata stimata per ogni attività, che vengono poi assegnate a varie persone. Il monitoraggio del tempo impiegato per completare un'attività rispetto alla stima iniziale consente di determinare le capacità di gestione del tempo di un individuo.

Esempi:

Rispettare tutte le scadenze dei progetti e completare le attività in tempo o in anticipo rispetto ai tempi previsti

Creare un piano di gestione del tempo personalizzato per dare priorità alle attività e dedicare tempo alle varie attività quotidiane

Ridurre il tempo di risposta alle query del supporto clienti del 15%

Obiettivi di project management Obiettivi del project management mirano a verificare le capacità e le prestazioni professionali di un individuo in termini di gestione delle attività lavorative quotidiane e dei progetti. Possono includere qualsiasi cosa, dal rispetto dell'ambito e del budget del progetto all'ottenimento di valutazioni elevate da parte dei client.

Utilizzo ClickUp per l'impostazione degli obiettivi e per monitorare le prestazioni del personale in relazione a tali obiettivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/OKRs\_List\_View-1400x935.png Gestire le operazioni end-to-end con ClickUp /$$$img/

stabilite gli obiettivi dei progetti e monitorate regolarmente se sono in regola con ClickUp_

Esempi:

Creare l'ambito di un progetto ed eseguirlo senza modifiche dell'ultimo minuto e senza crolli dell'ambito

Fare una previsione di budget per un progetto con una precisione del 95%

Riduzione dei costi del progetto del 10%

Obiettivi di risoluzione dei problemi

Questi obiettivi mirano a migliorare la capacità di un individuo di identificare i problemi ed elaborare soluzioni efficaci e innovative. Si tratta di un'importante abilità aziendale che aiuta il team a superare gli ostacoli che si presentano nei progetti.

La risoluzione dei problemi non è un'abilità intrinseca, ma deve essere affinata con il tempo e la pratica. Rendendola parte del processo di valutazione delle prestazioni, si incentivano i membri del personale a contribuire alle sfide del progetto in modo proattivo, invece di lasciarle ai loro manager o supervisori.

Esempi:

Identificare tre problemi chiave legati ai processi e offrire soluzioni fattibili per ciascuno di essi

Proporre un piano per migliorare l'efficienza del progetto e l'utilizzo delle risorse

Creare ed eseguire un piano per ridurre del 20% il tasso di abbandono dei clienti

Obiettivi tecnologici educativi

Si tratta di obiettivi di apprendimento e sviluppo che si concentrano specificamente sull'apprendimento dell'uso di nuovi software e tecnologie per il lavoro. Con tecnologie come l'IA e la robotica che stanno cambiando completamente il panorama aziendale, l'aggiornamento del team per l'utilizzo degli strumenti più recenti è un must.

Per questo motivo è necessario consentire al personale di partecipare a programmi di formazione sponsorizzati dall'azienda e fornire loro gli strumenti migliori per Da fare.

Il Modello di impostazione degli obiettivi per l'apprendimento e lo sviluppo di ClickUp può aiutarvi a definire gli obiettivi di formazione per i membri del vostro team.

Questo modello utilizza il quadro degli obiettivi SMART per la definizione degli obiettivi, ma offre alcune funzionalità aggiuntive. È possibile, ad esempio, taggare le attività in base al loro stato di avanzamento: in corso, fuori corso, ecc.

Utilizza anche un codice colore per classificare le attività in base al lavoro richiesto per completarle. La cosa migliore è che permette di assegnare ogni attività a uno o più assegnatari per garantire la responsabilità.

Esempi:

Completate 10 ore di formazione sulla tecnologia quest'anno

Partecipare o ospitare una sessione di condivisione delle conoscenze con il proprio team ogni mese

Obiettivi di comunicazione

Una comunicazione efficace è fondamentale per tutti gli aspetti di un'azienda di successo, poiché aiuta le persone a scambiare idee, condividere conoscenze e collaborare con gli altri.

Queste competenze sono particolarmente importanti per chi ricopre ruoli manageriali e sono una qualità fondamentale per la leadership. Infatti, molte organizzazioni considerano questa abilità necessaria per la promozione di persone a posizioni di responsabilità.

Ecco perché è essenziale fissare degli obiettivi per migliorare le capacità di comunicazione del team. Questi obiettivi possono riguardare le capacità verbali e di conversazione o la comunicazione scritta, a seconda dei punti di forza e di debolezza di ciascun individuo.

Esempi: sono stati definiti obiettivi di comunicazione

Completare tre sessioni di formazione sul miglioramento delle capacità di comunicazione verbale o scritta quest'anno

Intervenire in due riunioni del team, eventi, presentazioni o sessioni di condivisione delle conoscenze

Produrre un white paper relativo alla ricerca del team

Relativo:_ Guida agli obiettivi operativi (con esempi e modelli)

Semplificare l'impostazione degli obiettivi con ClickUp

L'impostazione degli obiettivi è parte integrante della valutazione delle prestazioni. Senza obiettivi chiari e misurabili, i team leader non possono determinare le prestazioni lavorative di un dipendente nell'arco di un anno.

Avere obiettivi chiari aiuta a identificare i membri del personale con prestazioni migliori e quelli con prestazioni inferiori. Sulla base delle valutazioni delle prestazioni, possono premiare alcuni dipendenti e fornire ad altri un feedback costruttivo per migliorare le prestazioni.

Questo processo contribuisce alla formazione e allo sviluppo professionale del personale, assicurando che migliorino il loro lavoro ogni anno.

Una soluzione all-in-one per la gestione dei talenti e dei progetti come ClickUp aumenta la produttività del team e semplifica le valutazioni annuali delle prestazioni. Dall'impostazione degli obiettivi alla valutazione delle prestazioni, ClickUp può aiutare a gestire tutti gli aspetti della gestione delle prestazioni. Iscriviti gratis ed esplorate tutte le sue funzionalità/funzioni.

Domande frequenti (FAQ)

**1. Che cos'è l'impostazione degli obiettivi per la valutazione delle prestazioni?

È il processo di impostazione degli obiettivi di prestazione e di sviluppo professionale per i dipendenti di un'organizzazione. Questi obiettivi diventano la base per la valutazione annuale delle prestazioni. I team normalmente impostano gli obiettivi all'inizio dell'anno aziendale. Mentre le prestazioni vengono misurate in periodi successivi, la revisione formale finale viene fatta alla fine dell'anno.

2. Da fare per scrivere gli obiettivi per una valutazione delle prestazioni?

Utilizzate il quadro degli obiettivi SMART per creare obiettivi specifici e misurabili che potete realisticamente raggiungere entro il periodo specificato.

Considerate vari tipi di obiettivi e fissatene di diversi, come quelli per la risoluzione dei problemi, per la leadership e per la collaborazione con il team. Quindi, identificate ed elencate gli indicatori chiave di prestazione che userete per misurare le prestazioni di un individuo per ogni obiettivo.

Prendete spunto dalla leadership e discutete gli obiettivi con ogni membro del personale prima di finalizzarli. Documentate gli obiettivi in modo organizzato e condivideteli con ciascun membro del personale, in modo che possano farvi riferimento nel corso dell'anno.

**3. Che cos'è l'impostazione degli obiettivi sul posto di lavoro?

L'impostazione degli obiettivi è il processo attraverso il quale i team leader e i manager stabiliscono obiettivi individuali e di squadra per i loro team, in linea con gli obiettivi aziendali generali. Lo scopo è quello di rendere ogni individuo responsabile di contribuire all'esito positivo dell'azienda e di fargli assumere la titolarità della propria parte.

L'impostazione degli obiettivi aiuta anche a mantenere la trasparenza nel processo di valutazione delle prestazioni, facendo sapere ai singoli membri del team cosa ci si aspetta da loro. Questo migliora anche la soddisfazione e l'impegno dei dipendenti.