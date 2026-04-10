Oltre 50 prompt per immagini generati dall'IA per creare immagini straordinarie

Immagina questa situazione: è tarda notte e sei in un circolo vizioso di schizzi, cancellature e riflessioni eccessive. Provi una combinazione di colori, poi un'altra, modifichi la composizione, ma la tua immagine continua a non sembrare giusta.

I generatori di immagini basati sull'IA consentono agli artisti e a chi non possiede competenze di progettazione di creare immagini straordinarie semplicemente descrivendo i propri concetti a parole.

Tuttavia, proprio come con altri strumenti di IA, le tue immagini sono dipendenti dai prompt che fornisci. Da ritratti realistici a paesaggi astratti e onirici, puoi creare immagini infinite.

In questo blog esploreremo oltre 50 prompt per immagini generati dall'IA per aiutarti a dare vita alla tua visione in diversi contesti. 🎯

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco come creare immagini straordinarie con i prompt IA: Fornisci istruzioni chiare agli strumenti di IA per generare immagini, con descrizioni che vanno da semplici a dettagliate Includi il tipo di immagine, il soggetto principale, lo sfondo, lo stile compositivo e ulteriori dettagli Sii specifico, trasmetti un'atmosfera, usa riferimenti artistici, perfeziona il risultato attraverso iterazioni e sperimenta per creare immagini generate dall'IA

Puoi creare immagini per progetti di design professionale, arte, fumetti, video giochi, brochure di marketing, eventi e molto altro!

Dai priorità alle attività di ClickUp con ClickUp Tasks, fai brainstorming con le lavagne online, salva i prompt in documenti e collabora tramite ClickUp Chat per ricevere feedback in tempo reale

Cosa sono i prompt per immagini basati sull'IA?

Un prompt per immagini basato sull'IA è un'istruzione o una descrizione chiara utilizzata per generare un'immagine visiva. Si tratta di una guida dettagliata per lo strumento di IA, che delinea aspetti quali soggetto, stile, illuminazione, tavolozza dei colori e atmosfera.

La qualità del prompt dipende da quanto bene descrivi la tua visione. Un prompt chiaro e dettagliato riduce la confusione e porta a risultati migliori.

Elementi essenziali di un buon prompt

Un prompt efficace è chiaro, specifico e coinvolgente, e fornisce all'IA un contesto sufficiente per orientare la sua risposta, lasciando al contempo spazio alla creatività.

Dovrebbe delineare il formato o il risultato desiderato — che si tratti di un saggio, di un elenco o di una narrazione — e includere eventuali dettagli chiave che aiutino a definire la forma della risposta.

Scopriamo alcuni consigli sui prompt per immagini generati dall'IA. 👇

Tipo di immagine

Scegli il tipo di immagine che desideri: un modello 3D, un'illustrazione, una scena animata o persino uno schizzo disegnato a mano. Devi anche specificare eventuali preferenze riguardo allo stile visivo, ad esempio in stile cartone animato o iperrealistico.

📌 Esempio: “Crea un modello 3D iperrealistico di un’auto sportiva futuristica dalle curve slanciate e con un’illuminazione blu brillante.”

⚠️ Stai pensando di acquistare un altro strumento di IA per la generazione di immagini? Aspetta un attimo! Abbiamo uno strumento in grado di gestire il tuo flusso di lavoro dall'inizio alla fine!

Soggetto principale

Indica chiaramente il soggetto principale dell'immagine. Potrebbe trattarsi di un personaggio, un oggetto, un animale o anche una scena come una catena montuosa o lo skyline di una città. Sii il più specifico possibile; se necessario, puoi descrivere la posa, l'aspetto o il ruolo nella scena.

📌 Esempio: “Un carattere in stile cyberpunk con una giacca di pelle e braccia cibernetiche luminose, in piedi con aria sicura sotto la pioggia.”

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di IA per i designer

Scena di sfondo

Crea l'ambientazione per il tuo soggetto. Che si tratti di una vivace strada cittadina, di una foresta tranquilla o di qualcosa di astratto, lo sfondo contribuisce a dare forma all'immagine.

📌 Esempio: “Un mercato futuristico e vivace con insegne olografiche, venditori robotici e una folla animata.”

Stile compositivo

Esprimi come desideri che l'immagine sia composta. Si tratta di un primo piano o di un'inquadratura grandangolare? Preferisci un design pulito e minimalista o uno più dettagliato? Valuta di includere elementi che creino un'impostazione di atmosfera, come ombre drammatiche o un'illuminazione morbida e calda, nelle tue idee per i prompt artistici basati sull'IA.

📌 Esempio: “Un primo piano drammatico dell’occhio di un drago, che riflette la sagoma di un cavaliere in avvicinamento con la spada alzata.”

Prova ClickUp Brain

Scegli uno dei campioni di prompt per immagini qui sotto o descrivi la tua immagine

Ulteriori dettagli

Aggiungi dettagli unici ai prompt del generatore di arte IA e conferisci più carattere alla tua immagine. Potresti includere texture come la ruvidità di un muro di pietra o la levigatezza di una superficie di vetro.

Puoi anche descrivere combinazioni di colori, l'atmosfera della scena o persino influenze artistiche, come colori vivaci ispirati alla pop art o un effetto morbido e sbiadito simile alle foto vintage.

📌 Esempio: “Le piume della fenice dovrebbero brillare di riflessi arcobaleno e i suoi occhi dovrebbero risplendere come lava fusa.”

Bonus: Scopri come generare immagini utilizzando ChatGPT!

Perché è importante padroneggiare i prompt per immagini basati sull'IA

Padroneggiare i prompt IA ti permette di usufruire appieno del potenziale dei generatori di immagini, colmando il divario tra idee vaghe e immagini straordinarie. Ti offre il controllo su stile, atmosfera e altri dettagli complessi per realizzare la tua visione artistica.

Ecco come questi promoti possono aiutarti:

Maggiore creatività: puoi esplorare rapidamente un intervallo più ampio di concetti e stili per generare idee visive non convenzionali e sperimentali

Maggiore efficienza: gli strumenti di IA automatizzano e accelerano il processo di progettazione, favorendo flussi di lavoro agili come le campagne di marketing

Miglioramento del processo decisionale: la progettazione dei prompt facilita un feedback rapido e offre approfondimenti visivi sulle scelte di progettazione, consentendo alle parti interessate di valutare rapidamente diversi concetti

Convenienza: la creazione di immagini tramite prompts IA riduce la dipendenza dalle risorse tradizionali di progettazione grafica, che possono essere costose e richiedere molto tempo

Esempi di prompt efficaci per immagini generate dall'IA

Per creare opere d'arte stimolanti e uniche, il prompt giusto può fare la differenza. Esploriamo alcuni esempi di prompt artistici basati sull'IA per trovare un ottimo prompt per immagini. Esamineremo anche alcuni altri casi d'uso. 💁

l. Arte

Ecco alcuni suggerimenti efficaci per i prompt per l'arte generata dall'IA per creare splendide opere d'arte" ":

Creazione di storyboard: Genera vignette di storyboard per [tipo di film], illustrando momenti chiave come [descrizione della scena]. Concentrati sulle [emozioni] con uno stile che combini [stile visivo] Illustrazioni editoriali: Crea un'illustrazione editoriale per [tipo di pubblicazione] su [argomento, ad es. salute mentale]. Usa [elementi artistici] per rappresentare visivamente [concetto]

tramite Stable Diffusion

Illustrazioni per libri per bambini: Crea caratteri stravaganti per una storia per bambini sul tema [tema], con [dettagli]. Includi impostazioni come [posizione] con uno [stile] coerente Arte surreale: Genera immagini surreali che raffigurino [concetto] con [elementi chiave]. Usa una combinazione di [combinazioni di colori] per creare un [atmosfera] Arte astratta: Genera immagini surreali che raffigurano [concetto] con [elementi chiave]. Usa una combinazione di [schemi di colore] per creare un [atmosfera] Arte sperimentale: Crea un'opera sperimentale in cui [elemento] si fonde con [forme inaspettate], in una fusione surreale ma armoniosa

Crea immagini personalizzate utilizzando prompt in linguaggio naturale con ClickUp Brain

Arte paesaggistica: Genera una rappresentazione in stile impressionista di [impostazione], con pennellate spesse e toni caldi per evocare [emozione] Arte ritrattistica: Crea un ritratto stravagante di [carattere], incorporando elementi surreali come lanterne fluttuanti o animali da compagnia con espressioni umane Arte concettuale: Progetta un'opera concettuale che raffiguri [idea], combinando elementi come l'architettura antica intrecciata con cavi illuminati al neon e schermi

II. Progetti professionali

Ecco alcuni esempi di prompt IA per progetti professionali:

Layout di un sito e-commerce: Crea un layout [aggettivo] per un sito e-commerce che vende [categoria di prodotti]. La homepage dovrebbe presentare una grande immagine hero di [prodotto in primo piano] e includere una navigazione chiara con sezioni dedicate a [categorie specifiche]. Utilizza una tavolozza di colori moderna e assicurati che il layout sia facile da navigare, ponendo l'accento sull'esperienza dell'utente Progettazione di una brochure aziendale: Progetta una brochure aziendale per [nome azienda], un'azienda del [settore]. La brochure deve includere sezioni dedicate alla panoramica dell'azienda, ai servizi offerti e alle testimonianze dei clienti. Utilizza [tavolozza di colori] e integra [elementi visivi specifici]

tramite Stable Diffusion

Progetto del logo per [Nome azienda]: Progetta un logo in stile massimalista per [nome azienda], un'azienda del settore [settore]. Il logo dovrebbe utilizzare lo [stile del font] e includere un elemento grafico discreto che rifletta i [valori] dell'azienda. La tavolozza dei colori dovrebbe essere [colori] per un look moderno e pulito Progettazione dell'interfaccia utente di un'app mobile: Progetta un'interfaccia utente elegante e intuitiva per un'app mobile per [nome app], una [funzione app]. L'app dovrebbe presentare una [combinazione di colori] e includere schede, pulsanti e notifiche di facile navigazione. La schermata iniziale dovrebbe mostrare [funzionalità/funzioni chiave] e l'app dovrebbe avere [elementi di design specifici] Rendering 3D del prodotto [Nome del prodotto]: Crea un rendering 3D fotorealistico di [nome del prodotto], che ne mostri le funzionalità in [impostazione]. Il [prodotto] deve essere posizionato su una superficie liscia con riflessi di luce. Il rendering deve mettere in risalto [funzionalità specifiche], con un'[illuminazione] che enfatizzi le texture e i contorni del prodotto

tramite il generatore di immagini IA in ClickUp Brain

Design del packaging del prodotto: Progetta un packaging elegante e moderno per [nome del prodotto]. Dovrebbe presentare [materiale specifico] e una [tavolozza di colori]. Il logo del prodotto deve avere una tipografia minimalista; qualsiasi testo aggiuntivo dovrebbe essere in [font]. Il design dovrebbe trasmettere [attributi del marchio]

III. Fotografia

Ecco alcuni prompt per immagini generati dall'IA per diversi tipi di fotografia:

tramite Adobe Firefly

Blog/siti web di viaggio: Genera foto del tramonto su [destinazione di viaggio specifica], catturando il caldo bagliore del crepuscolo. Includi [dettagli come sagome di edifici o cieli colorati con sfumature di arancione, rosa e viola] Vetrina prodotti: Scatta una foto ad alta risoluzione di [tipo di prodotto] posizionato su una [tipo di superficie] in un'[impostazione da studio]. Realizza la composizione in uno [stile compositivo] per enfatizzare [funzionalità/funzioni del prodotto] come [caratteristiche specifiche] Riviste di lifestyle: Genera foto di [ambiente domestico], inondate dalla luce naturale che filtra attraverso [tipo di finestre]. Metti in risalto [elementi decorativi chiave], con piccoli dettagli come [accenti decorativi] Blog sul benessere: Crea immagini serene di persone che praticano [attività di benessere] in [posizione] durante [ora del giorno]. Usa una tavolozza di [tonalità specifiche] per evocare [sensazione]

Utilizzo del prodotto nella vita quotidiana: Cattura un'immagine di [persona, ad es. un uomo, una donna o un bambino] che utilizza [tipo di prodotto] in una [posizione specifica, ad es. cucina, soggiorno]. Mostralo mentre [azione specifica, ad es. si gode una tazza di caffè, usa il prodotto] con un'illuminazione morbida e naturale proveniente da una [fonte di luce, ad es. finestra, lampada] Editoriale di moda: Genera un servizio fotografico di alta moda incentrato su [tema] in [posizione]. Includi modelle vestite con [elementi], in posa in [posizioni dinamiche]. Usa un'illuminazione che enfatizzi [atmosfera] per mettere in risalto [caratteristiche principali]

IV. Cartoni animati e caricature

Ecco alcuni prompt per immagini generati dall'IA per creare fumetti e caricature:

Progettazione di caratteri per serie web: Crea caratteri unici per [tema della serie], incorporando [funzionalità/funzioni di design]. Enfatizza [tono specifico] con uno [stile] Caricature di promozione: Crea caricature divertenti per [tipo di evento], caratterizzate da [espressioni esagerate, oggetti di scena chiave o impostazioni giocose] in linea con il [tema] della campagna

tramite Adobe Firefly

Souvenir personalizzati: Crea caricature di [persone specifiche], cogliendo [dettagli chiave] che riflettono le loro [esperienze o personalità] Murales d'arte pubblica: Progetta un concept vivace per un murale che celebri [tema], incorporando [elementi chiave]. Assicurati che il design trasmetta [messaggi specifici] in uno [stile]

🔍 Lo sapevi? Si prevede che la dimensione del mercato globale dei generatori di immagini basati sull'IA raggiungerà 917.448.000 dollari nei prossimi cinque anni.

V. Progettazione di videogiochi

Ecco alcuni prompt per immagini generati dall'IA per la progettazione di videogiochi:

Combinazioni di colori e temi: Sviluppa una tavolozza di colori per [tipo di gioco], caratterizzata da [tonalità specifiche] che evocano [emozioni]. Assicurati che la tavolozza si abbini agli [elementi chiave] Progettazione dei personaggi: Crea disegni per [tipo di carattere] nell'impostazione [del gioco]. Concentrati sui [dettagli] che riflettono i loro [ruoli] Concetti ambientali: Genera immagini di [posizione specifica], mettendo in risalto [dettagli]. Usa [illuminazione] per esaltare il [tono] dell'ambiente Materiale promozionale per giochi: Progetta un'immagine banner per [tipo di gioco] con [personaggio principale o scena]. Includi [dettagli] per attirare l'attenzione ed evidenziare le [funzionalità/funzioni] del gioco

Brain può persino aiutarti a perfezionare i tuoi prompt e a ottenere risultati più definiti!

VI. Branding e identità

Ecco alcuni prompt basati sull'IA che puoi utilizzare per immagini relative al branding e all'identità aziendale:

Materiale di branding: Crea materiali visivi di branding come biglietti da visita e carta intestata utilizzando il logo e la combinazione di colori di [nome del marchio]. Assicurati che tutto sia coerente e rifletta l'identità del marchio, con elementi quali [ad es. linee pulite, font professionali] Design del packaging: Progetta concept di packaging per [tipo di prodotto], utilizzando materiali ecologici come [ad es. carta riciclata, plastica biodegradabile] ed elementi di design moderni che riflettano [lo stile del marchio] Mockup di prodotti: Crea mockup di prodotti di marca come magliette o tazze con il logo di [nome del marchio] per mostrare come apparirebbero i tuoi prodotti nella realtà

tramite Stable Diffusion

Progettazione di uno stand per eventi: Progetta immagini per uno stand che presenti i prodotti di [nome del marchio]. Includi banner, configurazioni espositive ed elementi come [ad es. oggetti di scena con il marchio] per rappresentare efficacemente il marchio

VII. Tipografia e grafica

Ecco alcuni promoti che ti aiuteranno a utilizzare l'IA per la grafica e la tipografia su :

Layout tipografici sperimentali: Crea un design tipografico audace e futuristico caratterizzato da lettere sovradimensionate e sovrapposte in [combinazione di colori]. Integra motivi geometrici e forme astratte come complementi visivi, garantendo un flusso dinamico degli elementi di testo Illustrazioni con testo integrato: Crea un lavoro tipografico in cui le lettere facciano parte di un'illustrazione, come [esempio di tema]. Usa [stile specifico] per unire perfettamente testo e immagini Progettazione di poster: Genera un poster di grafica in [stile] incentrato su una tipografia pulita e uno spazio negativo audace. Utilizza uno stile di font semplice con [una tavolozza di colori specifica] per enfatizzare la chiarezza e l'impatto Motivi tipografici: Crea un motivo ripetitivo composto interamente da elementi tipografici, in cui le lettere sono distorte, ruotate o trasformate in motivi decorativi. Scegli [tema] e una tavolozza di colori armoniosa per un design coerente

tramite Adobe Firefly

Fusione tra tipografia e fotografia: Progetta un'immagine in cui la tipografia sia integrata in una fotografia, ad esempio parole che formano un [punto di riferimento o un oggetto]. Assicurati che le lettere riproducano la texture e l'illuminazione della foto per ottenere una fusione perfetta

VIII. Immagini di marketing

Ecco alcuni prompt per immagini generati dall'IA per il marketing:

Stile infografico per social media: Crea un'infografica colorata che metta in evidenza i vantaggi di [servizio/prodotto]. Usa icone come [esempi di icone] e testi brevi per renderla visivamente accattivante e di facile comprensione Timer per il conto alla rovescia sui social media: Crea un'immagine con il conto alla rovescia per la prossima vendita di [prodotto]. Usa elementi dinamici come orologi o timer, accompagnati da frasi come "[nome della vendita]" o "[dettagli del conto alla rovescia]" per creare aspettativa Immagine di intestazione per l'email marketing: Progetta un'intestazione pulita e accattivante per la tua newsletter, incentrata su [tema o prodotto], con il tuo logo su un lato e uno sfondo semplice di [colore/texture] Banner promozionale: Crea un banner per la campagna email di [prodotto] per promuovere lo sconto su [prodotto/servizio]. Usa una tipografia audace che metta in risalto la [percentuale di sconto] e colori vivaci per attirare l'attenzione Pulsante di invito all'azione: Progetta un pulsante luminoso e accattivante per un invito all'azione. Il testo dovrebbe recitare "[frase di azione]" in grassetto e con colori vivaci per incoraggiare i clic

tramite Stable Diffusion

Immagini per la pagina di destinazione: Progetta immagini per la pagina di destinazione di [nome del sito web] che mettano in risalto le funzionalità principali di [prodotto/servizio]. Usa icone e brevi testi come "[Funzionalità 1], [Funzionalità 2], [Funzionalità 3]" per mantenere il tutto semplice e d'impatto Illustrazioni personalizzate: Crea illustrazioni uniche per [nome del sito web] che rappresentino [i valori fondamentali del tuo marchio], inserite in contesti pertinenti che si adattino al messaggio, come [ad es. lo skyline di una città, motivi ispirati alla natura] Immagine per annuncio display: Progetta un annuncio display che presenti [tipo di prodotto] su uno sfondo pulito. Usa un testo in grassetto come "[vantaggio chiave del prodotto]" e colori accattivanti come [arancione brillante, blu, ecc.] per farlo risaltare Miniatura del video: Crea una miniatura accattivante per il tuo annuncio video su [servizio/prodotto]. Usa immagini coinvolgenti come [ad es. il prodotto in azione, testo animato] e sovrapposizioni di testo per attirare l'attenzione Volantino promozionale: Crea un volantino accattivante per promuovere il tuo evento o i tuoi saldi. Includi immagini dei [prodotti in evidenza] e tutti i dettagli chiave dell'evento, come [data e luogo dell'evento], in un formato chiaro e di facile lettura Infografica di un caso di studio: Crea un'infografica che riepiloghi i risultati chiave di un caso di studio su [argomento o prodotto], rendendola facilmente comprensibile dal punto di vista visivo Immagini per white paper: Progetta la grafica per un white paper su [argomento], scomponendo idee complesse in elementi visivi semplici per facilitarne la comprensione

IX. Marketing degli eventi

Ecco alcuni prompt per il generatore di immagini basato sull'IA per il marketing degli eventi:

Banner per conferenze: Crea immagini per banner di conferenze, promuovendo sessioni su argomenti relativi a [settore o argomento] in modo che risaltino Grafica per l'invito all'evento: Crea una grafica per l'invito al tuo evento, indicando chiaramente data, ora, posizione e dettagli per la conferma di partecipazione con un design accattivante

tramite Adobe Firefly

Segnaletica di riconoscimento degli sponsor: Progetta una segnaletica che riconosca gli sponsor del tuo evento, incorporando i loro loghi e gli elementi del loro marchio in un layout pulito e professionale Progetto per lo sfondo di un photobooth: Crea un divertente progetto per lo sfondo del photobooth del tuo evento, incorporando il tema dell'evento e lasciando spazio per il tuo logo Grafica di riepilogo post-evento: Crea grafiche che riespongano i momenti salienti del tuo evento, incluse citazioni chiave, approfondimenti dei relatori e testimonianze dei partecipanti

Crea facilmente risorse di marketing con ClickUp Brain

🔍 Lo sapevi? Negli Stati Uniti, il 71% delle immagini condivise sui social media è generato dall'IA. La percentuale è più alta in Canada e nella regione APAC, dove raggiunge il 77%, mentre in Europa è del 68%.

Prima di capire come scrivere un prompt per immagini generato dall'IA, familiarizziamo con gli strumenti di generazione artistica basati sull'IA.

Eccone alcuni che puoi utilizzare: DALL. E 3: Integrato con ChatGPT, offre un'esperienza fluida per la creazione e la generazione di prompt Midjourney: Rinomato per i suoi risultati artistici, Midjourney genera immagini che spesso ricordano illustrazioni professionali e arte concettuale Stable Diffusion: Adatto a sviluppatori e autori grazie alla sua flessibilità e personalizzazione, è uno strumento di IA open source utilizzato per la messa a punto Adobe Firefly: Integrato nella Adobe Creative Suite, Firefly è l'ideale per i professionisti del marketing e i designer che lavorano su contenuti curati

Gli strumenti giusti semplificano questo processo, rendendo la creazione di prompt più intuitiva ed efficiente.

Strumenti di ingegneria dei prompt come ChatGPT possono aiutarti a perfezionare e sviluppare prompt creativi, mentre piattaforme come Canva consentono di modificare i concetti generati.

Ma c'è qualcosa di meglio là fuori.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, ti permette di generare suggerimenti unici basati su parametri definiti dall'utente, come lo stile artistico, il tema e le preferenze cromatiche.

📮 ClickUp Insight: L'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede a queste idee brillanti in seguito? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, basta chiedere al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti permette di ideare, visualizzare e realizzare più velocemente!

ClickUp Brain

Con ClickUp Brain, creare prompt per l'IA è molto più semplice.

A differenza degli strumenti di IA generici, ClickUp Brain comprende il contesto del tuo lavoro, quindi non devi preoccuparti troppo dei prompt o utilizzare istruzioni complicate.

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Che tu stia riiepilogando riunioni, generando contenuti o automatizzando attività di routine, basta digitare ciò di cui hai bisogno in un linguaggio semplice e ClickUp Brain fornirà risultati intelligenti e pertinenti. Elimina le congetture dai prompt dell'IA, rendendola accessibile e potente per tutti i membri del tuo team.

Inoltre, ti aiuta a creare prompt precisi ed efficaci per ottenere i risultati desiderati. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per chi ha difficoltà a tradurre idee astratte in descrizioni concrete.

💟 Vuoi catturare le idee nel momento stesso in cui ti vengono in mente? Brain MAX, il compagno AI desktop di ClickUp, ti permette di dare istruzioni all'IA con la tua voce: perfetto per il pensiero in stile flusso di coscienza e la creatività in stato di flusso. Basta parlare e Brain MAX trasforma i tuoi pensieri in opere d'arte mozzafiato, senza il fastidio di doverli digitare!

ClickUp offre anche funzionalità di project management e di gestione delle attività. Fornisce tutto ciò di cui il tuo flusso di lavoro di progettazione ha bisogno, dai modelli di brainstorming " " agli strumenti di collaborazione efficaci.

Diamo un'occhiata ad alcune delle sue funzioni che puoi utilizzare per le tue esigenze artistiche e grafiche. 📃

Attiività di ClickUp

Semplifica il tuo flusso di lavoro di progettazione con le attività di ClickUp

Le attività di ClickUp semplificano il tuo flusso di lavoro creativo, permettendoti di realizzare immagini accattivanti senza perdere l'organizzazione. Suddividi la tua Sequenza di progettazione in attività più piccole e gestibili.

Ogni attività include dettagli quali descrizioni del progetto, scadenze e livelli di priorità per aiutarti a rimanere in linea con gli obiettivi.

Ad esempio, durante il brainstorming di immagini generate dall'IA, puoi creare attività per creare un elenco di concetti relativi a stili specifici, come la tipografia, l'arte concettuale o la grafica. Aggiungi priorità chiare per affrontare prima i progetti più urgenti.

📖 Leggi anche: Esempi essenziali di prompt Midjourney per artisti e designer

Lavagne ClickUp

Mappa visivamente i progetti e collabora con il tuo team in tempo reale con le lavagne online di ClickUp

Le lavagne online di ClickUp sono un ottimo modo per creare una bacheca delle idee, fare brainstorming e pianificare spunti per l'IA, offrendo un ambiente di lavoro dinamico e collaborativo. Puoi mappare visivamente i tuoi pensieri utilizzando vari strumenti creativi come post-it, mappe mentali e diagrammi di flusso per organizzare e perfezionare le idee.

Grazie alle funzionalità di collaborazione in tempo reale, più membri del team possono aggiungere e modificare idee contemporaneamente, lasciare commenti e sviluppare i suggerimenti degli altri. Ciò garantisce che tutti i contributi vengano raccolti in modo efficiente.

Ad esempio, se stai pianificando una serie artistica surreale, puoi creare sezioni dedicate a temi come "paesaggi onirici", "ibridi natura-tecnologia" e "figure astratte".

🧠 Curiosità: L'opera d'arte realizzata dall'IA più costosa è stata venduta a 432.000 dollari. Si tratta del Ritratto di Edmond de Belamy, che raffigura una persona immaginaria creata da un'IA chiamata Generative Adversarial Network. È stata realizzata dai membri del collettivo artistico francese "Obvious Art".

ClickUp Docs

Crea un database centralizzato di prompt per immagini basati sull'IA all'interno di ClickUp Docs

ClickUp Docs è uno strumento eccellente per creare e archiviare un repository centralizzato di prompt artistici basati sull'IA ( ) per organizzare e accedere alle tue idee creative in un unico posto.

I team possono collaborare senza soluzione di continuità, creando, modificando e perfezionando i prompt per varie attività artistiche e di progettazione.

Puoi organizzare questi prompt in pagine, cartelle o spazi annidati in base a categorie, come "Creazione artistica con l'IA", "Fotografia di prodotto" o "Grafica per i social media". Inoltre, offre una connessione perfetta con le attività e le lavagne online per mantenere tutte le tue informazioni centralizzate.

📖 Leggi anche: Le 11 migliori alternative e concorrenti di Midjourney per la generazione di immagini tramite IA

Chat di ClickUp

Ricevi feedback dal team e discuti le modifiche con i tuoi colleghi tramite la chat di ClickUp

ClickUp Chat offre potenti strumenti di collaborazione per favorire la comunicazione e il feedback in tempo reale all'interno del team. Puoi utilizzare Chat per discutere idee, condividere spunti o dare un parere critico sul lavoro degli altri quando si lavora a progetti artistici.

Puoi anche creare canali dedicati a progetti specifici o integrarli con Attività e Documenti, consentendo a tutti di partecipare alle discussioni e avere accesso diretto ai prompt e alle risorse pertinenti.

Usa i commenti di assegnazione di ClickUp per taggare specifici stakeholder e ricevere feedback

Inoltre, ClickUp Assign Comments migliora il processo di feedback trasformando i commenti in attività concrete. Ad esempio, durante una revisione del progetto, puoi taggare direttamente il designer per una modifica al layout.

Invierà loro un avviso immediato per garantire una chiara responsabilità.

Best practice e consigli per perfezionare i tuoi prompt

La creazione di prompt efficaci per la generazione di immagini tramite IA è fondamentale per ottenere i risultati visivi desiderati.

Ecco alcune strategie chiave per migliorare i tuoi prompt: Atmosfera e stile: Gli aggettivi sono un ottimo modo per trasmettere l'atmosfera o l'estetica che desideri. Se cerchi un look moderno e pulito, potresti specificare: "Crea un design minimalista con linee nette e una tavolozza di colori neutri" Riferimenti artistici: Fai riferimento ad artisti o movimenti famosi. Ad esempio, chiedi "un'immagine impressionista" o "che ricordi i lavori astratti di Picasso". Equilibrio tra lunghezza e dettagli: un buon prompt deve essere dettagliato ma non deve sovraccaricare il generatore di immagini. Per concetti semplici, 5-7 parole sono sufficienti, mentre i prompt complessi potrebbero richiedere qualche spiegazione in più Perfeziona attraverso l'iterazione: se l'IA non coglie la tua visione al primo tentativo, modifica il prompt e riprova. Piccole modifiche possono fare una grande differenza, e tenere un registro dei prompt con esito positivo aiuta a migliorare i risultati futuri Sperimenta con le varianti: prova a modificare gli aggettivi o ad aggiungere nuovi elementi per esplorare risultati diversi. Sperimentare con diverse formulazioni o dettagli aiuta a scoprire nuove interpretazioni visive e ad avvicinarsi al risultato perfetto

Trasforma le tue idee in immagini straordinarie con ClickUp

Con oltre 50 prompt per immagini generati dall'IA nel tuo kit di strumenti, grazie a questo post del blog, le possibilità di creare immagini straordinarie sono infinite. Dalla fotografia di prodotto ai post accattivanti sui social media, l'IA può portare il tuo processo creativo a nuovi livelli.

Ma mentre l'IA offre ispirazione infinita, mantenere i tuoi progetti creativi organizzati e in linea con gli obiettivi è la chiave dell'esito positivo. È qui che entra in gioco ClickUp.

ClickUp organizza le tue attività, imposta le scadenze e facilita la collaborazione, assicurando che le tue idee non rimangano solo concetti, ma prendano vita nel modo più efficiente possibile.

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