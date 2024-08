10 esempi strabilianti di arte generata dall'IA

All'inizio degli anni '70, l'artista Harold Cohen ha iniziato a sviluppare sistemi artistici IA presso l'Università della California a San Diego. Da allora, ricercatori del MIT, di Stanford e di altre università di tutto il mondo hanno creato arte utilizzando l'IA. In sostanza, abbiamo esempi di arte IA da oltre mezzo secolo.

Arte IA di Harold Cohen del 1977-78 (Fonte: Museo d'arte americana Whitney )

La differenza più grande tra questi primi pezzi e l'arte dell'IA di oggi è la possibilità di crearla da parte di chiunque - tu, io e praticamente ogni persona con una connessione a Internet funzionante.

Nell'ultimo decennio, l'IA art si è evoluta in modo esponenziale, aprendo possibilità mai viste prima. In questo articolo abbiamo scelto alcuni esempi popolari di IA per darvi un'idea di ciò che potete fare con GenAI.

Comprendere il processo di creazione dell'arte dell'IA

L'arte dell'intelligenza artificiale si riferisce a qualsiasi artefatto visivo creato o migliorato con l'assistenza dell'IA generativa. In genere, l'utente inserisce una descrizione testuale della propria idea e l'IA crea l'immagine.

Sia che si utilizzi l'IA di Canva per rimuovere lo sfondo di una fotografia o Midjourney per dare vita a un'idea, si sta creando arte IA.

Casi d'uso dell'arte dell'IA

Avete bisogno di una foto formale per il vostro profilo su LinkedIn? Niente paura. Un ritratto generato dall'IA può aggiungere giacca e cravatta a un selfie appena scattato. Volete commissionare un'opera d'arte per il vostro salotto, ma non avete il budget necessario? Basta creare un quadro generato dall'IA.

In tutti i settori, l'IA può fare molto di più. In quanto tecnologia emergente, gli esempi di arte generata dall'IA sono prevalenti in casi d'uso quali:

Marketing : Banner digitali, immagini, post sui social media basati su linee guida specifiche del marchio

: Banner digitali, immagini, post sui social media basati su linee guida specifiche del marchio Prototipazione : Soprattutto nel design architettonico o della moda, per creare prototipi che altrimenti sarebbero costosi o richiederebbero molto tempo per essere prodotti

: Soprattutto nel design architettonico o della moda, per creare prototipi che altrimenti sarebbero costosi o richiederebbero molto tempo per essere prodotti Miglioramento delle immagini : Generazione di elementi aggiuntivi a immagini esistenti, come l'aggiunta di una giacca formale o di un'auto di lusso a una foto

: Generazione di elementi aggiuntivi a immagini esistenti, come l'aggiunta di una giacca formale o di un'auto di lusso a una foto Scala: Moltiplicazione di immagini con semplici modifiche, come la dimensione, una parte dell'immagine o un testo all'interno. Astrumento di IA per i social media da fare è una benedizione per i team di marketing

Bonus: Come utilizzare l'IA per i progetti grafici

Strumenti di IA per l'arte

A seconda delle esigenze e della complessità del caso d'uso di ogni persona, lo strumento da utilizzare è molto diverso. Ecco alcuni strumenti comunemente disponibili Generatori di arte IA che potete utilizzare per creare opere d'arte generate dall'IA.

OpenAI DALL-E

Conosciuto come il primo generatore di immagini IA mainstream, DALL-E continua a essere molto popolare. Le immagini create dall'ultima versione, DALL-E 3, tendono a essere estremamente realistiche e di alta qualità.

Imagen 2 di Google

Gemini di Google, precedentemente noto come Bard, consente ora di generare immagini direttamente all'interno della sua interfaccia. I maggiori vantaggi di Gemini sono la sua semplice e pulita interfaccia utente simile a Google Search e il fatto che è gratis!

Midjourney

Midjourney è noto per essere uno dei generatori d'arte più stabili, in grado di produrre risultati di altissima qualità che sono diventati vincere premi anche. La lamentela più grande su Midjourney è che non è facile da usare e si può accedere solo tramite Discord.

Se siete disposti a fare i salti mortali per utilizzare lo strumento, ecco alcuni suggerimenti Esempi di prompt a metà percorso per iniziare.

Adobe Firefly

Come naturale estensione della propria suite di prodotti creativi, Adobe ha recentemente lanciato Firefly, un programma per la gestione della creatività Strumento di IA per i progettisti . Oltre a creare immagini in risposta a prompt, Firefly accetta anche immagini di riferimento. Ciò significa che è possibile fornire allo strumento uno schizzo o un'opera d'arte e chiedere a Firefly di creare un risultato simile. E voilà!

Microsoft Designer

A differenza degli strumenti di cui sopra, che utilizzano i propri modelli, il designer di Microsoft utilizza DALL-E. Offre un'alternativa semplice, accessibile, facile da usare per i principianti e gratuita a ChatGPT Plus, il che lo rende estremamente interessante sia per i dilettanti che per gli appassionati.

Inoltre, in quanto parte della suite di prodotti Copilot, è anche un'ottima aggiunta alla gamma di prodotti Microsoft Strumenti di creazione di contenuti IA di Microsoft .

Canva

Un esempio di arte IA creato con Designer Microsoft Tempo: L'arte tradizionale è meticolosa e richiede molto tempo. L'arte dell'IA è veloce: l'immagine qui sopra ha richiesto 10 secondi per essere generata.

Iterazione: L'arte tradizionale richiede tempo e abilità per l'iterazione. Qualsiasi aggiunta al brief iniziale potrebbe richiedere un lavoro significativo. L'arte dell'IA può iterare molto rapidamente. Aggiungendo "Rendi il gatto bianco. Aggiungi una penna stilografica" al prompt dell'IA di cui sopra, ho ottenuto immediatamente le immagini seguenti.

Varianti artistiche IA create con Microsoft Designer

L'esempio qui sopra illustra come sia possibile immaginare qualcosa e creare istantaneamente un'immagine per essa. È così semplice!

Diamo un'occhiata ad alcune delle IA art più popolari e strabilianti per capire le reali possibilità che si aprono davanti a noi.

Arte IA in esempi del mondo reale

Qualsiasi arte creata con Strumenti di IA come DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon o Runway è arte dell'IA. Ecco cosa hanno fatto finora gli early adopter e i pionieri dell'IA.

1. Ritratto di Edmond de Belamy

edmond de Belamy (Fonte:) Wikimedia Commons )_

Nel 2018, i membri del collettivo parigino Obvious hanno utilizzato l'IA generativa per creare un ritratto di Edmond de Belamy, un personaggio di fantasia da loro creato. Hanno utilizzato un algoritmo open-source e lo hanno addestrato su 15.000 ritratti dal XIV al XIX secolo.

Questo lavoro ha acquisito notorietà quando è diventato il primo dipinto creato con l'IA a essere messo all'asta da Christie's, a New York. Il dipinto è stato venduto per 432.500 dollari in quell'asta.

2. DeepDream di Google

immagine creata con DeepDream (Fonte:) Wikimedia Commons )_

DeepDream è un modulo di IA art che utilizza la pareidolia algoritmica per creare una versione onirica e psichedelica di immagini esistenti. I ricercatori hanno utilizzato DeepDream in combinazione con ambienti di realtà virtuale per esperimenti di psicologia cognitiva e ricerca sul cervello.

3. Realtà artificiali di Refik Anadol

realtà artificiali: Coral di Refik Anadol (fonte: refikanadol.com )_

Commissionata dal World Economic Forum, questa IA art di Refik Anadol combina enormi serie di dati di immagini di coralli per sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici. Si tratta di un progetto multidisciplinare che combina la visualizzazione dei dati, l'apprendimento automatico e la stampa 3D.

4. Organismi ibridi di Sofia Crespo

zoo neurale di Sofia Crespo (Fonte:) neuralzoo.com )_

L'artista argentina Sofia Crespo prende dati dal mondo naturale e crea moduli di vita speculativi. Nel progetto Neural Zoo, l'artista prende immagini dal mondo naturale e le riorganizza per creare immagini sorprendenti di una natura immaginaria, riflettendo il modo in cui lavora la creatività umana. Utilizza questo modulo per interrogarsi sull'impatto dell'IA sull'arte e sulla creatività, sollevando domande chiave per il suo futuro.

5. Campagna d'arte digitale di BMW

auto d'arte BMW (fonte:) bmw.com )_

L'arte non si limita ai musei e alle dimostrazioni. Nemmeno l'arte dell'IA lo è. Diverse aziende hanno utilizzato l'arte dell'IA in vari modi. Una delle campagne più sorprendenti del recente passato è quella delle auto d'arte della BMW.

Nell'ambito dei programmi di patrocinio artistico e culturale, BMW ha collaborato con il tecnologo creativo Nathan Shipley e il collezionista d'arte Gary Yeh per addestrare l'IA su 900 anni di storia dell'arte e creare 50 nuovi lavori. Le hanno poi mappate su un rendering virtuale della Serie 8 Gran Coupé.

6. Etichette uniche di Nutella

etichette dei prodotti generate dall'IA di Nutella (Fonte: Ogilvy Italia )_

L'etichetta dei prodotti è una delle attività più banali della linea di produzione. Un'etichetta predefinita viene stampata e incollata su tutti i prodotti per mantenere la coerenza e il marchio. Nutella ha utilizzato l'IA art per cambiare questa situazione.

Nutella ha creato sette milioni di etichette uniche per il mercato italiano. Questo ha creato curiosità e aumentato la domanda. Anche molti amanti della Nutella erano entusiasti di possedere un barattolo unico e irripetibile.

7. Non vedo l'ora che arrivi l'inverno a New York

arte IA basata sui pixel di un utente di Reddit (Fonte:) BlickyBloop )_

Ci sono centinaia di migliaia, se non milioni, di fotografie che cercano di catturare la sensazione dell'inverno a New York. È un'immagine romantica nei film, nella musica, in televisione e in molti altri generi. Tuttavia, questo utente di Reddit ha trovato un modo semplice ma eccezionale per rappresentare una classica scena invernale della Grande Mela utilizzando l'IA.

Gli strati, la profondità e i piccoli dettagli (compresi i fiocchi di neve che cadono) creano un effetto sorprendente in un'immagine piuttosto comune. L'utente ha applicato un trattamento visivo in stile vecchio videogioco per far sembrare l'arte generata dall'IA allo stesso tempo vintage e ultramoderna.

8. Animali in tute da spazio

animali in tuta spaziale dell'utente Reddit (Fonte:) {\an8}Multigrin )_

Se vi siete mai chiesti come il vostro amato compagno felino sarebbe stato equipaggiato per i viaggi nello spazio, l'arte generata dall'IA può mostrarvelo.

Questa immagine iperrealistica, fino al pelo e ai baffi del gatto, mostra come i generatori d'arte IA, come l'Image Creator di Bing, in questa istanza, possono trasformare le vostre inattive visioni ad occhi aperti in arte fotorealistica.

9. Robot post-apocalittici

robot post-apocalittici (Fonte:) Vetrina di metà viaggio )_

Un utente di Midjourney immagina un mondo post-apocalittico con un robot arrugginito che interagisce con i fiori in un grintoso paesaggio urbano. Il modello interpreta il IA art prompt precisamente, aggiungendo cloud gialli, un muro ricoperto di graffiti, ecc.

La capacità dell'IA di sviluppare opere d'arte IA così meticolosamente progettate è una svolta per la prototipazione. Immaginate un aspirante sceneggiatore di Hollywood in grado di creare i propri moodboard e storyboard per una presentazione più efficace!

10. Crediti di apertura di Secret Invasion

immagine dai crediti iniziali di Secret Invasion (Fonte:) The Verge )_

A proposito di Hollywood, i produttori di Marvel's Secret Invasion hanno usato l'IA per creare i crediti di apertura. È particolarmente interessante perché il produttore esecutivo ha dichiarato di aver scelto deliberatamente di usare l'IA perché "gioca con i temi stessi dello show", ovvero una popolazione Skrull che cambia forma.

Tuttavia, questo caso d'uso ha aperto un vaso di Pandora di domande nel mondo dell'arte sui dati di formazione, sui diritti degli artisti, sui pericoli dell'IA e sulla creatività etica.

Il futuro dell'arte generata dall'IA

Gli esempi di arte generata dall'IA sopra riportati dimostrano due cose: le infinite possibilità dell'arte generata dall'IA e l'impatto reale che può avere sul futuro delle vite umane.

Sebbene sia possibile utilizzare qualsiasi strumento e creare vaste possibilità, l'impatto dell'arte generata dall'IA è oggetto di un serio dibattito. Alcuni dei temi chiave di discussione sono:

Capacità: Come ausilio creativo, l'IA è più potente di qualsiasi strumento utilizzato finora dagli artisti. Non solo permette una creazione rapida, ma consente anche iterazioni e miglioramenti a grande velocità. Con l'evolversi dei modelli, ci aspettiamo che questo possa migliorare in modo drammatico.

Dati: Uno degli aspetti fondamentali dell'arte dell'IA sono i dati utilizzati per addestrare i modelli. Molti generatori di IA non divulgano i loro dati di addestramento, il che rende il terreno scivoloso quando si tratta di violazioni del copyright e dei diritti degli artisti tradizionali che hanno creato questi stili.

Per istanza, la funzione vocale ChatGPT di Open IA era sufficientemente simile a quella dell'attrice Scarlett Johansson da essere ha portato a conseguenze legali .

Etica dell'IA: Anche l'uso etico di questi dati è complicato, soprattutto per gli artisti che potrebbero non essere abbastanza esperti di tecnologia da comprendere i fondamenti di tale uso.

Ad esempio, il regista e produttore esecutivo di Secret Invasion, Ali Selim, ha dichiarato di non capire bene come lavora l'IA, ma di essere affascinato da ciò che può creare. È chiaro che c'è molto da imparare e da valutare, sia per gli artisti che per chi costruisce i generatori d'arte IA.

Copyright: A Il tribunale statunitense ha stabilito l'anno scorso che le immagini generate dall'IA senza alcun input umano non possono essere protette da copyright secondo la legge statunitense. Senza una chiara conoscenza dei dati di addestramento - che è parte integrante del significato di "input" - manca il consenso su ciò che costituisce proprietà intellettuale.

Tuttavia, si tratta di problemi iniziali comuni a qualsiasi nuova tecnologia. Per arrivare a una soluzione che funzioni per tutti, la comunità artistica e gli esperti legali e tecnologici dovranno sedersi insieme e definire i dettagli.

Il punto è che una collaborazione proficua ed equa tra esseri umani e algoritmi di IA è vantaggiosa per tutti. Gli esempi di arte con l'IA di cui sopra dimostrano che l'IA democratizza la capacità di creare arte. Non è necessario saper mescolare gli acquerelli o conoscere bene i principi del design, ma la capacità di immaginare e articolare sarà la chiave per creare una grande arte dell'IA.

Gli strumenti di IA per l'arte sfornano anche iterazioni e variazioni a velocità fulminea, creando straordinarie efficienze su scala sia per gli esseri umani che per le organizzazioni.

