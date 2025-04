10 migliori strumenti di ingegneria dei prompt per l'IA generativa nel 2025

Vi siete mai chiesti come mai a volte gli strumenti di IA generativa sono in grado di produrre esattamente ciò che desiderate, ma forniscono risultati di ricerca inadeguati per determinate query? Tutto dipende dalla qualità dei prompt.

Per ottenere risposte precise dagli strumenti di IA, è necessario fornire istruzioni specifiche. Tuttavia, i modelli generativi di IA si evolvono continuamente man mano che forniamo loro nuove informazioni. È quindi necessario perfezionare i prompt.

Questo processo è chiamato "prompt engineering". Si tratta di una tecnica di input che consiste nel fornire prompt specifici agli strumenti di intelligenza artificiale in modo che possano comprendere l'intento umano e fornire il risultato desiderato. Questo blog elenca i 10 principali strumenti di prompt engineering per aiutarvi a portare il vostro gioco di IA al livello successivo!

Cosa cercare negli strumenti di prompt engineering?

Sia che si utilizzino gli strumenti di IA per generare una bozza di blog o per sfornare alcuni blocchi di codice, ci sono alcuni attributi chiave da considerare nella scelta. Questi includono:

Usabilità

Design dell'interfaccia: dovete cercare un'interfaccia pulita e organizzata. Cercate funzionalità di drag-and-drop, pulsanti cancellati ed etichette che consentano interazioni fluide tra gli utenti

Efficacia

Performance: Non si vuole perdere tempo ad aspettare che i prompt vengano elaborati. Uno strumento reattivo manterrà il flusso creativo

Integrazione

Compatibilità: Deve lavorare senza problemi con altri software e sistemi comunemente utilizzati, come Documenti Google o qualsiasi piattaforma di codifica

Scalabilità

Performance in scala: Man mano che i progetti crescono, i prompt diventano più complessi. Lo strumento deve essere in grado di gestire logiche complesse e carichi di lavoro più pesanti senza rallentamenti

Opzioni di personalizzazione: Cercate funzionalità che vi permettano di personalizzare l'area di lavoro e di ottimizzare il flusso di lavoro

10 Migliori strumenti di ingegneria prompt da usare nel 2024

Ecco un elenco dei migliori strumenti di prompt engineering per ottimizzare le prestazioni dei modelli generativi di IA:

1. PromptAppGPT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/PromptAppGPT-1.png PromptAppGPT /%img/

via PromptAppGPT PromptAppGPT è una piattaforma di ingegneria dei prompt di facile utilizzo che semplifica la creazione dei prompt con un'interfaccia drag-and-drop. Supporta prompt in linguaggio naturale per LLM come GPT-3 e offre un feedback in tempo reale durante la creazione del prompt, aiutandovi a perfezionare il vostro approccio e a ottenere risultati ottimali.

È possibile utilizzare PromptAppGPT per lo sviluppo di app in codice ridotto, la generazione di testi, immagini e interfacce utente automatiche.

Le migliori funzionalità di PromptAppGPT

Costruite, modificate, compilate ed eseguite i prompt in modo visuale grazie all'interfaccia drag-and-drop

Ottenete suggerimenti e approfondimenti in tempo reale mentre create prompt efficaci

Creare rapidamente framework per lo sviluppo di app utilizzando prompt a basso codice

Limiti di PromptAppGPT

Si concentra principalmente sui modelli basati su GPT-3, limitando il suo campo di applicazione

Prezzi di PromptAppGPT

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PromptAppGPT

Non ci sono abbastanza recensioni disponibili

2. Aprire il prompt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/OpenPrompt-1-1400x607.png Aprire il prompt /%img/

via OpenPrompt OpenPrompt è uno strumento per la creazione di prompt efficaci per ChatGPT e Midjourney. Supporta anche la generazione di prompt per codice Python, Refactor Code, TypeScript, C++ e JavaScript, il che lo rende ideale per gli sviluppatori di software .

Si ha accesso a una libreria personalizzabile che supporta la messa a punto avanzata e l'integrazione con framework popolari come PyTorch e TensorFlow.

Le migliori funzionalità/funzione di OpenPrompt

Esercitate rapidamente le idee per l'apprendimento dei prompt con l'estensione web di OpenPrompt

Ottimizzazione dei prompt per attività specifiche e miglioramento della precisione

Provate varie strategie di prompt, come il modello, la verbalizzazione e l'ottimizzazione

Limiti di OpenPrompt

Richiede alcune conoscenze di codice per un uso avanzato

Manca di un'interfaccia visiva per la costruzione dei prompt

Prezzi di OpenPrompt

Pro: 4 dollari al mese

4 dollari al mese Pro + : $8 al mese

: $8 al mese Pro ++: 16 dollari al mese

Valutazioni e recensioni su OpenPrompt

GitHub: 4.200+ valutazioni

3. ChatGPT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ChatGPT.png ChatGPT /%img/

via ChatGPT Chiunque abbia sentito il termine IA probabilmente conosce ChatGPT. È noto per la sua interfaccia semplice e per la grande comunità di utenti. È possibile sperimentare prompt per varie attività, come riepilogare/riassumere le note di una riunione, scrivere contenuti, la generazione e il debug dei codici e la creazione di immagini. Accedere a una libreria di prompt condivisi da altri utenti per trarre ispirazione.

Funzionalità/funzione migliori di ChatGPT

Sperimentate facilmente i prompt per varie attività grazie alla sua interfaccia semplice e user-friendly

Entrate a far parte di un'ampia comunità di utenti per avere accesso a prompt condivisi e discussioni

Limiti di ChatGPT

Il controllo sull'output è limitato, poiché le capacità di regolazione fine sono limitate

Il livello gratis può subire ritardi per le richieste complesse

Prezzi di ChatGPT

Free

Plus: $20 al mese per utente

$20 al mese per utente Team: $30 al mese per utente

$30 al mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

ChatGPT valutazioni e recensioni

Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) G2: 4.7/5 (500+ recensioni)

4. IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Helicone.ai\_-1400x743.png Helicone.ai /$$$img/

via Helicone.ai Helicone.ai è una piattaforma open-source per lo sviluppo di prompt per modelli di apprendimento automatico. Può migliorare le prestazioni degli LLM raccogliendo dati, monitorando le loro prestazioni e sperimentando vari modelli di prompt.

Inoltre, i suoi strumenti di collaborazione e le funzionalità/funzione di interpretabilità migliorano il lavoro di gruppo e forniscono approfondimenti sul perché i prompt generano risultati specifici. Tuttavia, il modello di prezzo di Helicone.ai può essere complesso per i team più grandi e alcune funzionalità/funzione sono ancora in fase di sviluppo.

Le migliori funzionalità/funzione di Helicone.ai

Gestire e distribuire prompt insieme ai modelli di apprendimento automatico

Condivisione dei prompt e iterazione con il proprio team

Eseguire test di regressione dei prompt e confrontare e analizzare i set di dati per capire perché certi prompt generano risultati specifici

Limiti di Helicone.ai

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altri strumenti di monitoraggio

Helicone richiede un server proxy per eseguire le query di completamento di OpenAI per conto dell'utente

Prezzi di Helicone.ai

**Gratis

Crescita: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Helicone.ai valutazioni e recensioni

GitHub: 1.400 valutazioni

1.400 valutazioni G2: 4.5/5

5. PromptHero

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/PromptHero-1400x470.png PromptHero /%img/

via PromptHero Se state cercando una piattaforma ricca di prompt precostituiti per immagini di IA, PromptHero è un potente strumento di ingegneria dei prompt. Offre milioni di idee di prompt provenienti da modelli e librerie di IA popolari come Stable Diffusion, ChatGPT, Midjourney e Openjourney.

Dispone inoltre di un mercato guidato dalla comunità in cui è possibile acquistare e vendere prompt, favorendo un ambiente collaborativo.

Le migliori funzionalità di PromptHero

Accesso a prompt precostituiti per varie attività

Acquisto e vendita di prompt da altri utenti dal mercato della comunità in base alla lunghezza del prompt stesso

Limiti di PromptHero

Limitato supporto per le attività di scrittura tecnica

Il piano Free offre un accesso limitato alla libreria di prompt

Prezzi di PromptHero

Assistenza: $5/mese

$5/mese Pro: $9

$9 Accademia: $29

$29 Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su PromptHero

Non abbastanza valutazioni e recensioni

6. Catena di Lang

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/LangChain-1400x1011.png Catena di Langhe /$$$img/

via LangChain LangChain è un framework open source per l'ingegnerizzazione avanzata dei prompt. Permette di costruire prompt complessi concatenando quelli più semplici. È un sistema modulare per costruire flussi di lavoro complessi e affrontare attività che richiedono una sequenza logica di passaggi.

Inoltre, LangChain offre il controllo della versione per monitorare le modifiche e tornare alle versioni precedenti, se necessario. Tuttavia, l'interfaccia può essere più complessa per i nuovi utenti e la compatibilità con LLM può essere limitata.

Le migliori funzionalità/funzione di LangChain

Creazione di prompt complessi utilizzando varie classi e funzioni

Comando di modelli di prompt riutilizzabili per migliorare la leggibilità del codice e risparmiare tempo

Monitoraggio delle modifiche e ritorno a versioni precedenti dei prompt

Creare prompt per attività che richiedono il pensiero logico

Limiti di LangChain

Curva di apprendimento più ripida rispetto alle interfacce drag-and-drop

La compatibilità con LLM può essere limitata (verificare sul sito web i modelli supportati)

Prezzi di LangChain

Free: per sempre

per sempre Plus: $39 al mese per utente

$39 al mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

LangChain valutazioni e recensioni

G2: 5/5 (2 recensioni)

5/5 (2 recensioni) GitHub: 83.800 valutazioni

Leggi anche: Gli impatti e le previsioni future dell'IA

7. PromptBase

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/PromptBase-1400x835.png PromptBase /%img/

via PromptBase Se state cercando una vasta collezione di prompt prontamente disponibili per l'esplorazione, provate PromptBase. È un mercato in cui è possibile acquistare e vendere prompt per modelli di IA come ChatGPT, MIdjourney e Dall-E. Utilizzate le funzioni di ricerca e di filtro per trovare prompt adatti alle vostre esigenze.

Il costruttore di app IA senza codice di PromptBase aiuta a creare semplici app IA con prompt personalizzati.

Le migliori funzionalità di PromptBase

Esplorate una vasta collezione di prompt per vari casi d'uso con la sua enorme libreria di prompt

Provate il modello pay-per-prompt per pagare solo i prompt che utilizzate

Limiti di PromptBase

Opzioni di personalizzazione dei prompt limitate rispetto agli strumenti del costruttore

La qualità dei prompt può variare in dipendenza dei contributi degli utenti

Prezzi di PromptBase

$1,99+ per ogni prompt

Valutazioni e recensioni di PromptBase

GitHub: 5.100 valutazioni

8. MigliorePrompt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/BetterPrompt-1400x792.jpg MigliorePrompt /%img/

via {\an8}Migliorare il messaggio BetterPrompt aiuta a creare prompt personalizzati e a eseguire test di massa per misurarne l'efficacia. Fornisce inoltre strumenti per identificare potenziali distorsioni all'interno dei prompt, garantendo un uso responsabile dell'IA.

Inoltre, le sue funzionalità/funzione di IA spiegabili offrono approfondimenti sul ragionamento che sta alla base dell'output, favorendo la fiducia e la comprensione. BetterPrompt è attualmente in fase di beta testing, ma è promettente per le attività che richiedono un recupero accurato delle informazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di BetterPrompt

Uso di strumenti per identificare potenziali distorsioni nei prompt

Comprendere il ragionamento alla base dei risultati confrontando i vari prompt

Limiti di BetterPrompt

Capacità di generazione di testi creativi limitata

Attualmente in fase di beta testing, le funzionalità/funzione possono essere soggette a modifiche

Prezzi di BetterPrompt

A partire da 4,9 dollari

Valutazioni e recensioni di BetterPrompt

GitHub: 144 valutazioni

9. PromptChainer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/PromptChainer.png PromptChainer /$$$img/

via PromptChainer Se si desiderano flussi di lavoro automatizzati e complessi, vale la pena di esplorare PromptChainer. Eccelle nella costruzione di catene di prompt avanzate con condizioni logiche per impostazioni di dati complesse, consentendo ai prompt di adattarsi in base alla risposta dell'IA.

Utilizzate il suo framework open-source per creare app e soluzioni IA avanzate.

Le migliori funzionalità/funzioni di PromptChainer

Costruite intricati flussi di lavoro con prompt sequenziali grazie alle sue avanzate capacità di concatenazione dei prompt

Prova i prompt a condizione che si adattino in base alla risposta dell'IA

Automazioni di attività ripetitive con catene di prompt precostituite

Limiti di PromptChainer

L'interfaccia complessa può essere eccessiva per i nuovi utenti

Richiede una forte comprensione dei principi di ingegneria del prompt

Prezzi di PromptChainer

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PromptChainer:

Non ci sono abbastanza recensioni

10. Google Bard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Google-Bard.png Google Bard /$$$img/

via Gemini Google Bard, ora chiamato Gemini, offre accesso a modelli linguistici all'avanguardia e dispone di funzionalità multilingue per la generazione di testi in varie lingue. È possibile integrarlo perfettamente con altri prodotti Google come Search e Documenti, il che lo rende un'opzione conveniente per gli sviluppatori e per chi fa già parte dell'ecosistema Google.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Bard

Genera testi in più lingue

Si integra perfettamente con Ricerca e Documenti Google

Limiti di Google Bard

A volte fornisce informazioni imprecise o distorte

Capacità limitata di svolgere attività prolungate o complesse

Valutazioni e recensioni di Google Bard

Free: per sempre

per sempre Avanzato: $19,99 al mese

Altri strumenti di IA

Sebbene gli strumenti di prompt engineering di cui sopra consentano di guidare modelli linguistici di grandi dimensioni verso specifici risultati creativi, possono anche rendere complesso il flusso di lavoro. È qui che gli strumenti di IA per il project management possono rivelarsi utili.

Ecco ClickUp, una piattaforma di project management all-in-one con potenti funzionalità di IA. Vediamo come è possibile prompt le funzionalità AI di ClickUp per potenziare il vostro lavoro.

ClickUp ClickUp Brain , l'integrazione dell'IA di ClickUp, è una rete neurale che riunisce tutte le informazioni aziendali in un unico luogo, mettendo in connessione le attività di ClickUp, i documenti e le persone.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-391-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

automatizzare i flussi di lavoro, la collaborazione e il project management con ClickUp Brain_

Lavora come knowledge manager, gestore di attività e generatore di diagrammi. ClickUp Brain vi tiene aggiornati sulle conversazioni, riepilogando i dettagli del progetto e gli aggiornamenti di stato e creando elementi d'azione e sottoattività. Basta inserire il prompt e il gioco è fatto!

Avete poco tempo? Gli oltre 100 prompt e modelli precostituiti di ClickUp semplificano l'automazione dei flussi di lavoro, la collaborazione e la gestione dei progetti

Ecco alcuni dei casi d'uso dell'ingegneria dei prompt che ClickUp Brain può aiutarvi a risolvere:

Potenziate la vostra scrittura

ClickUp Brain è il migliore Alternativa a ChatGPT perché è integrato nell'area di lavoro. Aiuta a scrivere più velocemente suggerendo email, post di blog e altro ancora. Si può anche usare per inviare risposte rapide e creare tabelle, modelli e trascrizioni.

Inoltre, ClickUp dispone di una vasta libreria di prompt per vari tipi di persone e casi d'uso. Per istanza, il Modelli di prompt ChatGPT per il marketing fornisce oltre 600 prompt per campagne di marketing, distribuzione di contenuti, ottimizzazione del tasso di conversione e altro ancora.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-171.png Utilizzate i prompt di ClickUp per i modelli di marketing per aumentare l'engagement https://clickup.com/templates/chatgpt-prompts-for-marketing-kkmvq-6353947 Scarica questo modello /$$$cta/

Automazioni delle attività amministrative

ClickUp Brain è il programma perfetto per Strumento di assistente virtuale IA . Vi aiuta ad affrontare le incombenze amministrative a titolo di riepilogare/riassumere documenti lunghi, generare elementi attuabili dalle discussioni sui progetti e fornire un riassunto istantaneo dei punti chiave. È possibile creare facilmente Attività di ClickUp e Documenti ClickUp dagli output generati dall'IA.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-325-1400x1135.png ClickUp Brain /$$$img/

modificare i prompt in ClickUp Brain per creare documenti o attività a partire dai risultati generati

Avviare i progetti più velocemente con la libreria dei prompt

ClickUp offre una libreria di prompt curata di modelli per marketer, team commerciali, scrittori e sviluppatori. I prompt precostituiti favoriscono la creatività e l'efficienza. È possibile esplorare un'ampia gamma di modelli di ClickUp migliori prompt dell'IA per lo storytelling , scrittura di saggi, quiz online, analisi della concorrenza, casi di studio e creazione di contenuti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Brain-for-storytelling-1400x716.png ClickUp Brain per lo storytelling /$$$img/

usate ClickUp Brain per lo storytelling e costruite narrazioni avvincenti

Costruire un hub centralizzato per i prompt

Consolidate tutti i prompt per funzione e le relative informazioni all'interno di ClickUp. Utilizzate ClickUp Docs per archiviare i prompt con esito positivo, i dettagli sull'attività svolta e il modello di IA utilizzato (versione del modello). In questo modo si crea una base di conoscenza centrale per il team, garantendo che tutti possano accedere ai prompt più efficaci.

Le potenti funzionalità organizzative di ClickUp AI, come i tag, le visualizzazioni personalizzate e le relazioni, possono aiutare a classificare i prompt in base allo scopo, al progetto o al modello di IA utilizzato. In questo modo è più facile trovare il prompt giusto quando serve, risparmiando tempo e lavoro richiesto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-22.gif Documenti di ClickUp /$$$img/

utilizzate ClickUp Docs per collaborare con il vostro team in tempo reale, assegnare attività e semplificare i flussi di lavoro

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Ottimizzate la vostra scrittura in pochi secondi con la potenza dell'IA

Creazione rapida di contenuti con i prompt dell'IA a portata di mano

Ottimizzazione del testo senza sforzo grazie alla barra degli strumenti IA

Generazione istantanea di riepiloghi/riassunti dei documenti e di elementi utili per l'azione

Traduzione e controllo grammaticale in più lingue all'interno di ClickUp

Brainstorming in tempo reale e in modo asincrono con le lavagne online

Personalizzazione del flusso di lavoro grazie a modelli predefiniti

Collaborazione perfetta sui documenti con ClickUp Documenti

Accelerazione del processo di revisione del progetto con le annotazioni di Correzione di bozze

Limiti di ClickUp

Le limitate funzionalità di gamification possono ostacolare la motivazione degli utenti.

Curva di apprendimento ripida a causa dell'estensione delle funzionalità/funzione

Le funzionalità di IA sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

Free: Per sempre

Per sempre Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare il reparto commerciale per un piano personalizzato

Contattare il reparto commerciale per un piano personalizzato ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $5 al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Prova ClickUp per la creatività alimentata dall'IA

L'IA sta cambiando il nostro modo di creare! Gli strumenti di ingegneria di prompt vi permettono di chiedere all'IA esattamente ciò che si desidera come un genio superpotente per le vostre idee. Ma questo è solo l'inizio: i prompt dell'IA possono aiutarvi ad automatizzare il vostro flusso di lavoro, ad aumentare l'efficienza e a fare molto di più.

Le funzionalità di integrazione dell'IA di ClickUp possono essere un super-assistente per la vostra creatività. Registratevi per un'area di lavoro di ClickUp gratuita e scoprite tutte le cose incredibili che potete fare con i prompt di qualità!