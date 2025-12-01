Le 10 migliori app di messaggistica all-in-one del 2026

In media, una persona passa da un'app all'altra e da un sito web all'altro quasi 1.200 volte al giorno .

Con continui cambi di contesto, è facile perdersi qualcosa. 🤷🏻

È qui che entrano in gioco le app di messaggistica all-in-one. Questi strumenti integrano più app in un'unica piattaforma, migliorando la comunicazione, aumentando la produttività e aiutandoti a organizzarti.

Che si tratti di coordinarti con i colleghi o di gestire le interazioni con i clienti, le app di messaggistica all-in-one ti aiutano a concentrarti su ciò che conta di più.

Ecco le dieci migliori app di messaggistica all-in-one per trasformare il modo in cui ti connetti e collabori!

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Scopri le 10 migliori app di messaggistica all-in-one che riuniscono tutte le tue chat, chiamate e collaborazioni in un unico posto per una comunicazione senza interruzioni. ClickUp : il miglior strumento all-in-one per la collaborazione e il project management

Franz : Ideale per gestire più chat ed email in un unico posto

IM+ : La migliore per unire app di chat e social media

Rambox : la migliore per una personalizzazione avanzata dell'area di lavoro di messaggistica

Beeper: Ideale per unificare iMessage e altre piattaforme

Shift : la migliore per integrare email e strumenti di messaggistica

Messenger all-in-one: Ideale per accedere rapidamente alle app per chattare

Station : Ideale per integrare la messaggistica con strumenti di produttività

Slack (con componenti aggiuntivi) : Ideale per una collaborazione di squadra ottimizzata

Mattermost: la scelta migliore per una messaggistica sicura e di livello aziendale

Cosa dovresti cercare in un'app di messaggistica all-in-one?

Scegliere un'app di messaggistica all-in-one è relativamente facile. Devi solo assicurarti che soddisfi i seguenti criteri: 👇🏻

Facilità d'uso: cerca un'app con un'interfaccia intuitiva e una navigazione semplice per un utilizzo senza intoppi

Compatibilità: scegli uno strumento compatibile con tutte le piattaforme di messaggistica che utilizzi. Questo garantisce il massimo supporto

Personalizzazione: scegli un'app che ti consenta di modificare aspetti quali notifiche push, layout, integrazioni, ecc., in base alle tue esigenze

Integrità: scegli uno strumento con standard di sicurezza rigorosi per garantire che il servizio e i tuoi dati siano al sicuro da accessi non autorizzati

Prestazioni elevate: scegli uno strumento leggero e veloce. In questo modo non ci saranno scegli uno strumento leggero e veloce. In questo modo non ci saranno interruzioni nella comunicazione sul posto di lavoro

📮ClickUp Insight: oltre il 60% del tempo di un team viene dedicato alla ricerca di contesti, informazioni e elementi da intraprendere. Richiedi il report gratis Secondo una ricerca di ClickUp, i team trascorrono ore preziose passando da uno strumento all'altro, come l'email (42%) e la messaggistica istantanea (41%). Ciò che è più preoccupante è che il 92% delle persone che hanno partecipato alla nostra ricerca rischia di perdere decisioni chiave e elementi da intraprendere. 📊 Vuoi sapere perché? Scarica il rapporto "The State of Workplace Communication" di ClickUp e scopri cosa sta davvero rallentando i team.

➡️ Per saperne di più: 15 modelli gratis di piani di comunicazione per progetti: Excel, Word e ClickUp

Le 10 migliori app di messaggistica all-in-one

Dai un'occhiata a queste dieci app di messaggistica all-in-one per gestire i tuoi messaggi di testo con facilità ed efficienza:

1. ClickUp (Il miglior strumento all-in-one per la collaborazione e il project management)

Prova ClickUp Chat Centralizza le tue conversazioni, le attività e molto altro su ClickUp Chat

È facile commettere errori e fare passi falsi quando si gestiscono il lavoro e i messaggi su piattaforme diverse. Ma con ClickUp, l'app completa per il lavoro, puoi unificarli tutti in un'unica app per creare un'area di lavoro efficiente e collaborativa.

ClickUp Chat è progettata per massimizzare la produttività. È una soluzione completa che ti consente di gestire contemporaneamente il lavoro e la comunicazione sul posto di lavoro.

ClickUp Chat ti permette di creare attività e elenchi di cose da fare direttamente dai messaggi. Ogni conversazione che contiene informazioni essenziali è collegata direttamente al documento, all'attività o alla chat correlati.

Dispone inoltre di funzionalità IA integrate. Con l'aiuto di ClickUp Brain, può suggerire risposte, creare automaticamente attività dalle conversazioni e persino riepilogare i thread!

Inoltre, puoi utilizzare le integrazioni di ClickUp per effettuare la connessione con altre piattaforme di conversazione di terze parti come Gmail, Skype, Zoom, Slack e Teams con ClickUp, per un'esperienza completa.

💡 Suggerimento da esperto: Hai bisogno di aiuto per gestire i messaggi istantanei? Prova il modello per messaggi istantanei di ClickUp: è gratis! Questo modello ti permette di unire le conversazioni in un unico posto ben organizzato. In questo modo, puoi dare priorità alle conversazioni per migliorare la produttività.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Attiva le notifiche push per avvisare immediatamente il tuo team in caso di messaggi importanti

Tieni traccia delle modifiche nelle conversazioni collegando automaticamente gli aggiornamenti delle attività e i commenti alla chat originale

Imposta le date di scadenza all'interno della chat per mantenere il tuo team allineato sulle scadenze

Usa ClickUp Clips per effettuare la condivisione dei momenti salienti delle conversazioni in modo asincrono

Usa ClickUp Assign Comments per taggare membri specifici del team nelle discussioni, assicurandoti che le azioni di follow-up siano chiare

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero dover affrontare una leggera curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

L'interfaccia intuitiva consente di creare un progetto e assegnare le attività al team per il monitoraggio e la raggiungimento dell'obiettivo. I grafici di Gantt, utili per ottenere informazioni approfondite sull'attività, e la funzionalità di chat in tempo reale rendono ClickUp il miglior software.

L'interfaccia intuitiva consente di creare un progetto e assegnare le attività al team per effettuare il monitoraggio e raggiungere l'obiettivo. I grafici di Gantt, utili per ottenere informazioni approfondite sull'attività, e la funzionalità di chat in tempo reale rendono ClickUp il miglior software.

➡️ Per saperne di più: La chat non funziona. La stiamo sistemando

2. Franz (Ideale per gestire più chat ed email in un unico posto)

via Franz

Franz è un servizio di messaggistica facile da usare. Se hai difficoltà a gestire il flusso di testi sul tuo desktop, questo strumento dovrebbe esserti d'aiuto.

Franz è compatibile con tutti i dispositivi Windows, Mac e Linux e si integra con alcuni dei canali di comunicazione più utilizzati.

L'app offre modalità chiara e scura per la personalizzazione. Inoltre, Franz è interamente basato sul cloud, così puoi passare da un dispositivo all'altro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Franz

Offre supporto per oltre 70 servizi di messaggistica, tra cui WhatsApp, Messenger e Telegram

Consente di inviare testi in diverse lingue, come inglese, tedesco e spagnolo

Ti consente di gestire le notifiche push per i messaggi in arrivo

Si integra con oltre 1.000 servizi

Limiti di Franz

Disponibile solo su desktop

Richiede una configurazione manuale

Prezzi di Franz

Free Forever

Personale: 3,99 $ al mese

Professional: 7,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Franz

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: Come utilizzare la messaggistica istantanea nel lavoro

3. IM+ (Ideale per unire app di chat e social media)

IM+ è un'app che ti permette di unire tutte le piattaforme di messaggistica sul desktop e sullo smartphone. Ha un'interfaccia intuitiva e, secondo lo sviluppatore, bastano solo due minuti per configurare il software.

Ma non è tutto. IM+ integra il supporto per ChatGPT per aiutarti a redigere i tuoi testi e dispone di funzionalità avanzate di blocco degli annunci per un'esperienza utente senza interruzioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di IM+

Offre supporto per un'ampia gamma di piattaforme di messaggistica come WhatsApp, Facebook e LinkedIn

Si integra con Gmail, consentendo l'accesso alle finestre In arrivo insieme alle chat

Include un browser web integrato per la condivisione di link

Consente di inviare messaggi contemporaneamente su più account

Limiti di IM+

Integrazioni limitate

Può essere lenta

Prezzi di IM+

Free Forever

Valutazioni e recensioni di IM+

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? ChatGPT riceve più di 10 milioni di query al giorno.

4. Rambox (Ideale per la personalizzazione avanzata dell'area di lavoro di messaggistica)

via Rambox

Rambox è un'app di messaggistica all-in-one altamente personalizzabile. Pur potendo essere utilizzata sia per scopi personali che professionali, le sue funzionalità/funzioni contribuiscono a migliorare la produttività in ufficio.

Puoi modificare l'aspetto della tua area di lavoro, mettere in pausa le notifiche, attivare la modalità concentrazione e molto altro ancora. Lo strumento si integra con le principali soluzioni aziendali come Google Suite e Microsoft Teams.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rambox

Offre supporto per oltre 700 piattaforme di messaggistica come Instagram, Discord e Skype

Ti permette di personalizzare i temi e le preferenze di notifica

Offre una modalità di concentrazione che mette in pausa le notifiche dei messaggi e gli effetti sonori

Si integra con diversi componenti aggiuntivi di terze parti, come correttori grammaticali, gestori di password, ecc.

Limiti di Rambox

La versione gratis è limitata

Presenta occasionali problemi di connessione

Prezzi di Rambox

Basic: Free Forever

Pro: 7 $ al mese

Enterprise: 14 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Rambox

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (30 recensioni)

Adoro avere tutte le mie app in un unico posto, e il software non è pieno di bug come altri che ho provato.

Adoro avere tutte le mie app in un unico posto, e il software non è pieno di bug come altri che ho provato.

5. Beeper (Ideale per unificare iMessage e altre piattaforme)

tramite Beeper

Hai account su diverse piattaforme di messaggistica? Beeper può riunirli tutti in un'unica app.

Questo strumento è disponibile per dispositivi Android, iOS, Windows e Linux e offre una connessione con le principali piattaforme (tra cui iMessage) per un'esperienza completa. L'interfaccia utente è inoltre molto interattiva e facile da navigare.

Tuttavia, una delle funzionalità/funzioni più interessanti di Beeper è la sua funzionalità di traduzione integrata, che consente di tradurre il testo nella tua lingua preferita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Beeper

Combina 14 servizi di messaggistica come WhatsApp, Telegram, ecc. in un'unica piattaforma

Supporta contenuti multimediali come immagini, video e link

La funzionalità di supporto per la messaggistica SMS oltre alle piattaforme basate su Internet

Disponibile sia in versione mobile che desktop

Limiti di Beeper

Mancano opzioni di personalizzazione avanzate

Per accedere a tutte le funzioni è necessaria una sottoscrizione

Prezzi di Beeper

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Beeper

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: Le 10 migliori app di messaggistica aziendale

via Shift

Se passi continuamente da un profilo all'altro su una piattaforma di messaggistica, passa a Shift. Questa app di messaggistica all-in-one crea aree di lavoro separate per uso personale e aziendale.

Usandola, puoi gestire facilmente i tuoi account su diverse piattaforme di messaggistica. Oltre a questo, lo strumento facilita anche la gestione delle email. L'interfaccia utente è intuitiva; puoi aggiungere o rimuovere tutte le estensioni che desideri.

Le migliori funzionalità/funzioni di Shift

Supporta Gmail, Telegram, Asana e altri strumenti di lavoro in un'unica interfaccia

Offre la sincronizzazione multipiattaforma tra le versioni desktop e mobile

Include la gestione delle aree di lavoro per una maggiore concentrazione

Si integra con strumenti di terze parti come Google Drive e Zoom

Limiti di Shift

Funzionalità principali disponibili solo con i piani a pagamento

Problemi ricorrenti di sincronizzazione

Prezzi di Shift

Basic: Gratis Forever

Avanzato: 149 $/anno

Teams: 149 $ all'anno per utente

Valutazioni e recensioni di Shift

G2: 4,3/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 310 recensioni)

Adoro il fatto che tutte le mie caselle di posta e le mie comunicazioni siano in un unico posto. Mi aiuta a organizzarmi meglio. È stato facile effettuare la connessione con tutti i miei account e la uso letteralmente ogni minuto di ogni giorno!

Adoro il fatto che tutte le mie caselle di posta e le mie comunicazioni siano in un unico posto. Mi aiuta a organizzarmi meglio. È stato facile effettuare la connessione con tutti i miei account e la uso letteralmente ogni minuto di ogni giorno!

7. All-in-One Messenger (Ideale per un accesso rapido alle app di chat)

All-in-One Messenger è un software completo pensato per i professionisti sempre indaffarati. Non si limita a riunire le tue app di messaggistica, ma ti permette anche di cercare le chat più vecchie in base alla data, gestire le notifiche push, personalizzare i temi e molto altro ancora.

L'app è anche molto facile da usare e da imparare.

Le migliori funzionalità/funzioni di All-in-One Messenger

Offre supporto per oltre 40 servizi di messaggistica, tra cui WhatsApp, LinkedIn e Skype

Fornisce notifiche in tempo reale per i messaggi in arrivo

Dispone di una funzionalità per la modalità scura negli ambienti con scarsa illuminazione

Supporta le chat di gruppo, facilitando la comunicazione all'interno del team

Limiti di All-in-One Messenger

Non offre supporto per videochiamate né chiamate vocali

Nessuna app mobile

Prezzi di All-in-One Messenger

Free Forever

Valutazioni e recensioni di All-in-One Messenger

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: I 16 migliori strumenti di comunicazione per l'azienda da prendere in considerazione

via Station

Un'altra app di messaggistica all-in-one, Station, aiuta a ridurre al minimo il disordine. Si tratta di una piattaforma inclusiva che offre accesso a tutte le tue app di messaggistica e agli strumenti professionali in un'unica posizione centrale.

Con Smart Dock, puoi sfogliare documenti essenziali, Messaggi e altro ancora. La funzionalità Page Autosleep disattiva le schede inattive per garantire prestazioni veloci. Il vantaggio? L'interfaccia utente semplice dello strumento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Station

Combina oltre 600 app web come Instagram, HubSpot e Mailchimp in un unico spazio di lavoro

Offre una casella di posta intelligente per dare priorità ai messaggi importanti

Offre un'interfaccia elegante e priva di distrazioni

Aiuta a personalizzare le notifiche per ogni app

Limiti della stazione

La versione gratis ha funzionalità limitate

Può essere lenta

Prezzi di Station

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Station

G2: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Station è probabilmente una delle piattaforme che uso di più; questa app dall'aspetto semplice mi ha permesso di passare facilmente da uno strumento all'altro, come la posta elettronica e gli strumenti di gestione delle attività, il tutto in un'unica finestra. Inoltre, a differenza di app simili come Shift, non comporta alcun costo.

Station è probabilmente una delle piattaforme che uso di più; questa app dall'aspetto semplice mi ha permesso di passare facilmente da uno strumento all'altro, come la posta elettronica e gli strumenti di gestione delle attività, il tutto in un'unica finestra. Inoltre, a differenza di app simili come Shift, non comporta alcun costo.

9. Slack (con componenti aggiuntivi) (Ideale per una collaborazione di team ottimizzata)

tramite Slack

Slack è una nota app di messaggistica. Viene utilizzata principalmente per migliorare la collaborazione in team, e le sue funzionalità/funzioni ne spiegano il motivo.

Slack aiuta ad automatizzare le attività di routine, creare e organizzare canali per diversi team, effettuare chiamate di gruppo, effettuare la condivisione dello schermo e molto altro ancora. Lo strumento è inoltre progettato in modo molto efficiente, con una navigazione e un'interfaccia utente intuitive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Offre l'integrazione con strumenti come Google Drive, Trello e GitHub

Offre una solida funzionalità di ricerca per messaggi e file

Supporta chiamate vocali e videochiamate

Sincronizza messaggi e notifiche su tutti i dispositivi

Limiti di Slack

Può essere opprimente

Alcune integrazioni sono difficili da configurare

Free Forever

Pro: 7,25 $ al mese

Business+: 12,50 $ al mese

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (oltre 33.640 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.450 recensioni)

Ottimo strumento che ci permette di mettere in pratica ciò che predichiamo quando lavoriamo con i nostri clienti.

Ottimo strumento che ci permette di mettere in pratica ciò che predichiamo quando lavoriamo con i nostri clienti.

➡️ Per saperne di più: Le 17 migliori integrazioni per l'app Slack

10. Mattermost (Ideale per una messaggistica sicura e di livello aziendale)

tramite Mattermost

Mattermost non è una tipica app di messaggistica all-in-one. È piuttosto una piattaforma di collaborazione.

Utilizzando questa app, puoi creare canali e collaborare con il tuo team remoto per discutere di progetti, scadenze e altri argomenti. La piattaforma è nota per la sua sicurezza e personalizzazione. Puoi scegliere le integrazioni, ospitare autonomamente la piattaforma e personalizzare gli elementi dell'app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mattermost

Offre supporto per la messaggistica in tempo reale con conversazioni in thread

Offre integrità e conformità di livello aziendale

Include la gestione dei ruoli utente per l'organizzazione del team

Si integra con strumenti CI/CD come Jenkins e GitHub

Limiti di Mattermost

Richiede competenze tecniche

Problemi ricorrenti di prestazioni

Prezzi di Mattermost

Free Forever

Professional: 10 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mattermost

G2: 4,3/5 (oltre 330 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)

Mattermost è la piattaforma ideale per organizzare riunioni e comunicare con i membri del team. Inoltre, offre diverse funzionalità/funzioni come canali, condivisione di file, condivisione dello schermo, ecc.

Mattermost è la piattaforma ideale per organizzare riunioni e comunicare con i membri del team. Inoltre, offre diverse funzionalità/funzioni come canali, condivisione di file, condivisione dello schermo, ecc.

➡️ Per saperne di più: Sfruttare le regole di comportamento nelle chat di gruppo nel lavoro per una collaborazione ottimale

Scegli la migliore app di messaggistica all-in-one: usa ClickUp!

Ci sono molti vantaggi nell'utilizzare un'unica app per comunicare. Ti permette di mantenere una buona produttività, efficienza e, soprattutto, una buona sincronizzazione con tutto ciò che accade. Tuttavia, le cose possono rapidamente andare in tilt se non scegli un'app di messaggistica all-in-one e ben organizzata.

Scegli ClickUp. Grazie alle sue solide funzionalità e funzioni e a una potente suite di gestione del lavoro, ClickUp può aiutarti a gestire facilmente tutte le tue chat personali e professionali e le tue app di messaggistica.

Non aspettare: scarica ClickUp oggi stesso. Per maggiori dettagli, visita il sito di ClickUp o registrati per una versione di prova gratis!