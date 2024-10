Ripartizione dei prezzi di Slack: Trova il piano giusto per la tua azienda

La scelta del giusto strumento di comunicazione può essere travolgente, soprattutto quando si cerca di bilanciare i costi con le funzionalità/funzione di cui il team ha bisogno.

Trovare il giusto piano tariffario per Slack può creare confusione: si vuole migliorare la collaborazione e la produttività senza spendere troppo.

Che siate titolari di un'azienda, leader di un team o professionisti, avete bisogno di chiarezza su ciò che ogni piano offre per eliminare la frustrazione di pagare per funzionalità inutilizzate o prive di quelle essenziali.

In questo articolo analizzeremo i piani tariffari di Slack per aiutarvi a trovare il piano perfetto che si adatti alle esigenze e al budget della vostra organizzazione. 👇

Ripartizione dei piani tariffari di Slack

Da fare: quanto costa Slack? Diamo un'occhiata a tutti i suoi piani:

Piano Free

Se state iniziando o gestite un piccolo team, il piano Free può essere un'ottima opzione per le comunicazioni essenziali senza alcun costo. Il piano Free di Slack copre le esigenze di base, compresi i messaggi diretti e le integrazioni al limite

Tuttavia, il piano presenta alcuni limiti che potrebbero non supportare appieno la crescita a lungo termine del team, in quanto le esigenze si evolvono.

Funzioni/funzione chiave:

Cronologia dei messaggi e dei file: Avrete accesso agli ultimi 90 giorni di cronologia dei messaggi e di spazio di archiviazione dei file. Sebbene questo possa funzionare per il momento, potrebbe diventare un problema se si ha bisogno di recuperare le conversazioni più vecchie per riferimento o per conformità in futuro

Avrete accesso agli ultimi 90 giorni di cronologia dei messaggi e di spazio di archiviazione dei file. Sebbene questo possa funzionare per il momento, potrebbe diventare un problema se si ha bisogno di recuperare le conversazioni più vecchie per riferimento o per conformità in futuro **Il piano Free consente di collegare fino a 10 app di terze parti, come Google Drive, Office 365 e Trello. Sebbene questo sia utile per i piccoli team, se la vostra organizzazione si basa su un ampio intervallo di strumenti, potreste trovare questo limite limitante

È possibile condurre solo riunioni audio e video uno-a-uno, il che lo rende ideale per check-in veloci o riunioni individuali. Ma se il vostro team si affida a chiamate di gruppo, incontrerete un ostacolo poiché questo piano non copre tali funzionalità/funzione

Per chi è indicato:

Il piano Free è ideale per i piccoli team, le startup o le organizzazioni che cercano un servizio di base strumento di comunicazione sul posto di lavoro per le attività di routine. È un modo gratuito per iniziare a usare Slack, ma ha dei limiti per quanto riguarda la cronologia dei messaggi, le integrazioni e le capacità di chiamata.

Piano pro

Se gestite un'azienda di piccole e medie dimensioni e avete bisogno di funzionalità più avanzate per supportare un team in crescita, il piano Pro è un'ottima opzione.

Migliora la comunicazione con ulteriori funzionalità/funzione, come messaggi diretti illimitati, riunioni audio e video e la possibilità di creare strumenti di monitoraggio personalizzati per un migliore project management. Questo piano rappresenta un solido passaggio di qualità rispetto al piano Free e fornisce tutto ciò che serve per aumentare la produttività e la collaborazione del team.

Caratteristiche chiave:

Cronologia dei messaggi illimitata: Il piano Unlimited fornisce un accesso illimitato a tutti i messaggi diretti e alle chat del team, assicurando che le conversazioni importanti siano sempre disponibili per riferimento o per esigenze di conformità

Il piano Unlimited fornisce un accesso illimitato a tutti i messaggi diretti e alle chat del team, assicurando che le conversazioni importanti siano sempre disponibili per riferimento o per esigenze di conformità Integrazioni illimitate: Collega app di terze parti in modo illimitato, trasformando Slack in un hub centrale per tutti i tuoi strumenti, dal project management allo spazio di archiviazione dei file

Collega app di terze parti in modo illimitato, trasformando Slack in un hub centrale per tutti i tuoi strumenti, dal project management allo spazio di archiviazione dei file Migliore comunicazione: Con le riunioni giornaliere di Slack, potete ospitare videochiamate e chiamate vocali di gruppo con un massimo di 50 partecipanti, il che lo rende perfetto per le riunioni del team, i check-in veloci o le sessioni di formazione

Con le riunioni giornaliere di Slack, potete ospitare videochiamate e chiamate vocali di gruppo con un massimo di 50 partecipanti, il che lo rende perfetto per le riunioni del team, i check-in veloci o le sessioni di formazione Criteri di conservazione personalizzabili: Impostazione di regole di conservazione personalizzate per messaggi e file, in linea con le politiche e le normative aziendali

Impostazione di regole di conservazione personalizzate per messaggi e file, in linea con le politiche e le normative aziendali Accesso ospiti: Collaborate in modo sicuro con client e appaltatori concedendo loro un accesso ampliato come ospiti, assicurando che possano lavorare all'interno della vostra area di lavoro senza compromettere la sicurezza dell'area di lavoro principale del team

Collaborate in modo sicuro con client e appaltatori concedendo loro un accesso ampliato come ospiti, assicurando che possano lavorare all'interno della vostra area di lavoro senza compromettere la sicurezza dell'area di lavoro principale del team Gruppi di utenti personalizzati: Create gruppi di utenti personalizzati per organizzare i team, gestire le autorizzazioni e ottimizzare le notifiche

Create gruppi di utenti personalizzati per organizzare i team, gestire le autorizzazioni e ottimizzare le notifiche Assistenza prioritaria: Il piano Pro offre un supporto di priorità per risolvere rapidamente i problemi. Ideale per mantenere il team attivo e funzionante senza tempi di inattività significativi

Il piano Pro offre un supporto di priorità per risolvere rapidamente i problemi. Ideale per mantenere il team attivo e funzionante senza tempi di inattività significativi Tendenze d'uso: Il dashboard analitico di Slack garantisce visibilità sulle funzionalità/funzione analitiche di base, tra cui l'utilizzo dei canali, il volume dei messaggi e l'attività degli utenti

Altre funzionalità/funzione: Costruttori di flussi di lavoro illimitati, possibilità di collaborare su elenchi e documenti

Per chi è indicato:

Il piano Pro è perfetto per le aziende in crescita che hanno bisogno di strumenti avanzati per mantenere i team in connessione ed efficienti. È ideale per chi ha bisogno di messaggi diretti completi, cronologia delle chiamate e altro ancora Integrazioni con Slack e la possibilità di ospitare riunioni di gruppo.

Prezzi:

$7,25 per utente al mese (con fatturazione annuale)

8,75 dollari per utente al mese (con fatturazione mensile)

Piano Business+

Progettato per aziende di medie e grandi dimensioni, questo piano offre maggiore sicurezza, funzioni di conformità e controlli amministrativi, perfetti per gestire le esigenze organizzative più complesse.

Caratteristiche fondamentali:

Single Sign-On (SSO) basato su SAML: Con l'SSO, il team può accedere in sicurezza a più piattaforme con un solo set di credenziali. Questo ulteriore livello di sicurezza significa che solo il personale autorizzato ha accesso alla vostra area di lavoro Slack

Con l'SSO, il team può accedere in sicurezza a più piattaforme con un solo set di credenziali. Questo ulteriore livello di sicurezza significa che solo il personale autorizzato ha accesso alla vostra area di lavoro Slack Supporto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con tempi di risposta di 4 ore: Quando qualcosa va storto, non potete permettervi di aspettare. Con il piano Business+, avrete un supporto di priorità con un tempo di risposta garantito di quattro ore per eliminare rapidamente qualsiasi problema

Quando qualcosa va storto, non potete permettervi di aspettare. Con il piano Business+, avrete un supporto di priorità con un tempo di risposta garantito di quattro ore per eliminare rapidamente qualsiasi problema SLA del 99,99% di uptime: Slack garantisce il 99,99% di uptime, assicurando tempi di inattività minimi per consentire al team di collaborare senza intoppi e di mantenere i progetti in linea

Slack garantisce il 99,99% di uptime, assicurando tempi di inattività minimi per consentire al team di collaborare senza intoppi e di mantenere i progetti in linea **Funzionalità/funzione di sicurezza migliorate: il piano Business+ include l'esportazione dei dati, l'integrazione degli strumenti di Data Loss Prevention (DLP) e impostazioni di conservazione personalizzabili per soddisfare i requisiti di protezione dei dati

Maggiore controllo delle autorizzazioni: Gestite facilmente team di grandi dimensioni controllando chi può postare nei canali o utilizzare menzioni che avvisano tutti i membri, mantenendo i canali di annuncio privi di distrazioni

Gestite facilmente team di grandi dimensioni controllando chi può postare nei canali o utilizzare menzioni che avvisano tutti i membri, mantenendo i canali di annuncio privi di distrazioni Accesso ospiti: Collabora facilmente con partner esterni, come client o appaltatori, senza lasciare Slack e consentendo loro un accesso controllato all'area di lavoro, mantenendo al contempo i dati interni in sicurezza

Collabora facilmente con partner esterni, come client o appaltatori, senza lasciare Slack e consentendo loro un accesso controllato all'area di lavoro, mantenendo al contempo i dati interni in sicurezza Gruppi di utenti personalizzati: Questa funzionalità consente di gestire in modo efficiente le autorizzazioni e le notifiche, assicurando che le persone giuste siano sempre nel giro

Altre funzionalità/funzione: Tutto ciò che è presente nel piano Pro, più il provisioning e il de-provisioning degli utenti per gli account ospiti, la gestione delle identità e l'esportazione dei dati per tutti i messaggi.

Per chi è indicato:

Il piano Business+ offre alle aziende che hanno superato i piani Basic e Pro un maggiore controllo sulle loro operazioni. Se la vostra azienda ha bisogno di una conformità rigorosa e di sicurezza avanzata, il piano Business+ offre gli strumenti per tenere tutto sotto controllo.

Funzionalità/funzione come il supporto a priorità e l'accesso ospite aiutano a risolvere rapidamente i problemi e consentono una collaborazione sicura con partner esterni, rendendolo ideale per le aziende che gestiscono informazioni sensibili e operazioni su larga scala.

Prezzi:

$12,50 per utente al mese (fatturazione annuale)

$15 per utente al mese (fatturazione mensile)

Piano Enterprise Grid

Il piano Enterprise Grid (il più costoso) di Slack è adatto alle grandi aziende con esigenze di comunicazione complesse. A differenza di altri piani, personalizza il prezzo in base alle esigenze specifiche dell'organizzazione

Questo piano offre una solida suite di funzionalità che migliorano la collaborazione e la sicurezza nelle aree di lavoro interconnesse.

Caratteristiche chiave:

Aree di lavoro illimitate: Il piano Enterprise Grid consente di creare e gestire più aree di lavoro Slack in modo centralizzato, ideale per le grandi aziende con diversi reparti o team, mantenendole interconnesse

Il piano Enterprise Grid consente di creare e gestire più aree di lavoro Slack in modo centralizzato, ideale per le grandi aziende con diversi reparti o team, mantenendole interconnesse Sicurezza e conformità avanzate: Fornisce la crittografia dei dati, la gestione delle chiavi aziendali, l'integrazione DLP e la conformità HIPAA, perfetta per i settori con requisiti rigorosi di protezione dei dati

Fornisce la crittografia dei dati, la gestione delle chiavi aziendali, l'integrazione DLP e la conformità HIPAA, perfetta per i settori con requisiti rigorosi di protezione dei dati Discovery e conservazione legale: Include funzionalità avanzate di eDiscovery, che consentono ai team legali di accedere a comunicazioni specifiche e di conservarle per verifiche e registrazioni

Include funzionalità avanzate di eDiscovery, che consentono ai team legali di accedere a comunicazioni specifiche e di conservarle per verifiche e registrazioni Supporto clienti dedicato: Offre un supporto prioritario 24/7 con un tempo di risposta di quattro ore, oltre all'accesso ai team di esito positivo per l'onboarding, la formazione e l'ottimizzazione dell'uso di Slack

Altre funzionalità/funzione: Tutto ciò che è presente nel piano Business Plus, oltre al supporto per la prevenzione della perdita di dati, i registri di audit, l'integrazione con l'Enterprise Mobility Management (EMM), la rivendicazione dei domini, i termini di servizio personalizzati e altro ancora.

Per chi è indicato:

Il piano Enterprise Grid è perfetto per le grandi aziende con migliaia di dipendenti che necessitano di un sistema di comunicazione sicuro, scalabile e personalizzabile strumento di collaborazione remota .

È il migliore per le organizzazioni che operano in settori regolamentati come quello sanitario, finanziario o governativo, dove la sicurezza dei dati e la conformità sono importanti. Inoltre, è possibile gestire più aree di lavoro e disporre di funzionalità/funzione di sicurezza avanzate.

Offrendo la serie di funzionalità/funzione più completa, questo piano è l'opzione premium per le aziende che richiedono un servizio di alto livello dalla loro piattaforma di comunicazione.

Prezzi:

Prezzi personalizzati

Piani tariffari di Slack: Confronto rapido

Piano Prezzo Caratteristiche/funzione chiave Per chi è Piano Free Gratuito 90 giorni di cronologia dei messaggi e dei file Fino a 10 integrazioni SlackVideochiamate e voce a tu per tu Piccoli team, startup o organizzazioni con esigenze di comunicazione di base e budget limitati Piano Pro $7,25 per utente/mese (annuale) $8,75 per utente/mese (mensile) Cronologia messaggi illimitataIntegrazioni app illimitateChiamate di gruppo con un massimo di 50 partecipantiPolitiche di conservazione personalizzabiliSupporto 24/7 Aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di funzionalità/funzione di comunicazione avanzate e di molteplici integrazioni app Piano Business+ $12,50 per utente/mese (annuale) $15 per utente/mese (mensile) SSO basato su SAML24/7 supporto con tempo di risposta di 4 ore99,99% uptime SLAFunzioni di sicurezza avanzate Aziende di medie e grandi dimensioni che necessitano di sicurezza avanzata, conformità e controlli amministrativi Piano Enterprise Grid Prezzi personalizzati Spazi di lavoro illimitatiSicurezza e conformità avanzate (HIPAA, DLP)eDiscovery e registrazioni legali99,99% uptime SLASupporto dedicato 24/7 con tempo di risposta di 4 ore Grandi aziende con esigenze di comunicazione complesse, in particolare in settori regolamentati come quello sanitario, finanziario o governativo

Nota: Il componente aggiuntivo Slack IA è disponibile per i piani Pro e superiori.

Come scegliere il giusto piano Slack per il vostro team

La scelta del giusto piano Slack può migliorare la produttività e il flusso di comunicazione del team. Poiché ogni piano offre i propri pro e contro, la scelta di quello sbagliato potrebbe comportare dei limiti che rallentano il team.

Ecco come scegliere il miglior piano Slack concentrandosi sui fattori più importanti per la vostra organizzazione:

1. Per dimensioni del team

I Piani Free o Pro sono ideali per le startup o i piccoli team. Il piano Free offre strumenti di comunicazione di base, mentre il piano Pro offre funzionalità avanzate come la cronologia dei messaggi illimitata e lo spazio di archiviazione dei file con integrazioni avanzate per i team in crescita

Piani Free Pro sono ideali per le startup o i piccoli team. Il piano Free offre strumenti di comunicazione di base, mentre il piano Pro offre funzionalità avanzate come la cronologia dei messaggi illimitata e lo spazio di archiviazione dei file con integrazioni avanzate per i team in crescita Per le organizzazioni che hanno più dipendenti e flussi di lavoro complessi, i piani Business+ o Enterprise Grid permettono di gestire un'ampia base di utenti e offrono un controllo amministrativo aggiuntivo

2. Funzionalità/funzione di sicurezza e conformità

Esigenze di sicurezza standard: Il Piano Business offre funzionalità/funzione di sicurezza essenziali come la crittografia dei dati (a riposo e in transito) e l'autenticazione a due fattori (2FA), rendendolo adatto ai team che gestiscono dati aziendali di routine

Il offre funzionalità/funzione di sicurezza essenziali come la crittografia dei dati (a riposo e in transito) e l'autenticazione a due fattori (2FA), rendendolo adatto ai team che gestiscono dati aziendali di routine Esigenze di sicurezza avanzate: Per i settori che gestiscono informazioni sensibili, i piani Business+ e Enterprise Grid offrono SSO basato su SAML, Data Loss Prevention (DLP) e conformità HIPAA per una maggiore protezione dei dati

3. Per esigenze di comunicazione

Comunicazione di base: Il Piano Free copre le esigenze di messaggistica di base con un limite di 90 giorni per la cronologia dei messaggi e dei file. Tuttavia, potrebbe essere insufficiente per i team che necessitano di strumenti di collaborazione più potenti

Il copre le esigenze di messaggistica di base con un limite di 90 giorni per la cronologia dei messaggi e dei file. Tuttavia, potrebbe essere insufficiente per i team che necessitano di strumenti di collaborazione più potenti Se il team ha bisogno di videochiamate di gruppo, integrazioni illimitate di app e automazione del flusso di lavoro, il piano Pro è essenziale. Il Piano Business+ aggiunge strumenti avanzati e supporto premium

4. Per budget

Il Piano Free è adatto a team attenti al budget che necessitano di funzionalità/funzione di base. Il piano Pro, a partire da 7,25 dollari/utente al mese (con fatturazione annuale), offre un grande valore con funzionalità/funzione avanzate

Piano Free piano Pro, a partire da 7,25 dollari/utente al mese (con fatturazione annuale), offre un grande valore con funzionalità/funzione avanzate Per i team più grandi che necessitano di solide funzionalità/funzione di sicurezza e conformità, il piano Business+ a 12,50 dollari per utente al mese (con fatturazione annuale) o il piano Enterprise Grid sono investimenti migliori

Introduzione a ClickUp: Una migliore alternativa a Slack

E se vi dicessimo che esiste un'alternativa migliore a Slack? Alternativa a Slack ?

Sì, stiamo parlando di ClickUp , un popolare sito di strumento per il project management e la collaborazione più versatile.

Se Slack è da tempo popolare per le chat dei team, se cercate qualcosa che faccia di più della messaggistica, ClickUp vi sorprenderà.

Vediamo perché ClickUp supera Slack:

ClickUp Chattare

Dal momento che stiamo esaminando un'alternativa alla piattaforma di chattare, iniziamo con ClickUp Chattare .

A differenza di Slack, dove la chat è l'evento principale, ClickUp va oltre, legando le conversazioni direttamente alle attività di ClickUp.

Ottimizzare la comunicazione del team con ClickUp' Chat, Commenti e @menzioni

Con ClickUp Chat, tutte le attività e le conversazioni convergono in un unico luogo, eliminando la necessità di passare da un'app all'altra come Slack. Invece di saltare da uno strumento all'altro o di perdere il contesto, ClickUp mantiene le chat del team, le attività e i file unificati e connessi all'interno di un'unica area di lavoro.

ClickUp si distingue anche per la possibilità di convertire istantaneamente i messaggi di chat più importanti in attività da svolgere.

Utilizzate i commenti assegnati da ClickUp per mantenere tutti responsabili e informati.

A differenza di Slack, dove i commenti chiave possono rimanere sepolti nei thread, ClickUp offre funzionalità/funzione utili, come ad esempio Commenti assegnati per assegnare attività a membri specifici del team e garantire la responsabilità in ogni momento. Avviate una conversazione in qualsiasi punto della vostra area di lavoro, tra attività, documenti o direttamente in chat, e dite addio all'attivazione/disattivare le tasse!

È sufficiente evidenziare un testo all'interno di un documento o citare un commento per avviare un thread di conversazione con i colleghi

ClickUp Documenti

Collabora in tempo reale con ClickUp Docs: mantieni tutti i documenti del progetto in un unico posto

Slack eccelle nella comunicazione, Documenti di ClickUp fa un ulteriore passaggio, combinando la comunicazione con la documentazione, la gestione delle attività e l'organizzazione del flusso di lavoro, il tutto in un'unica piattaforma.

Utilizzate funzionalità/funzione come Rilevamento della collaborazione ClickUp , la cronologia delle versioni e la perfetta integrazione con $$$a per creare una bozza di progetto con i colleghi e assegnare attività direttamente dai documenti. I documenti sono dotati di elementi di formattazione ricchi, come banner e funzionalità di incorporamento, che consentono di personalizzare l'aspetto dei documenti e di aggiungere immagini e collegamenti.

La parte migliore? È possibile organizzare le pagine come elementi annidati e categorizzarle ulteriormente in diverse categorie Spazi ClickUp utilizzando cartelle e tag.

🌈Lo sapevate? Team Liquid, un popolare marchio di eSports, ha utilizzato ClickUp per incrementare il suo efficienza di 3 volte . Le principali sfide che hanno dovuto affrontare sono state la disconnessione dei team tra più strumenti, la cattiva comunicazione e la scarsa documentazione.

Il consolidamento di quattro strumenti diversi in ClickUp ha permesso di snellire i flussi di lavoro, migliorare la collaborazione tra i team e ottenere una migliore visibilità dei progetti.

Questo passaggio è risultato in un'adozione del 100% di ClickUp in tutta l'organizzazione e ha contribuito a far crescere l'azienda di ben 10 volte in soli quattro anni.

ClickUp Brain

Aumenta la produttività con ClickUp Brain: ottieni suggerimenti intelligenti, riepiloghi/riassunto delle attività e automazione per semplificare il tuo lavoro ClickUp Brain offre più di un semplice riepilogo/riassunto delle attività: è un assistente IA completo integrato direttamente nell'area di lavoro. Con oltre 100 prompt precostituiti, automatizza tutto, dalla scrittura di contenuti al riepilogare/riassumere lunghe discussioni, aumentando la produttività grazie alla razionalizzazione delle attività in un unico luogo.

Questo riduce al minimo la necessità di app esterne e migliora la produttività integrando perfettamente le capacità dell'IA con la gestione dei progetti, la documentazione e il monitoraggio delle attività

A differenza di ClickUp AI, che si concentra principalmente sui thread di comunicazione, ClickUp Brain si integra con l'intero flusso di lavoro, rendendolo ideale per i team che gestiscono progetti complessi e più strumenti. L'IA di Slack si limita a riepilogare/riassumere le conversazioni o a trovare risposte rapide.

Risorsa aggiuntiva: Per i team che desiderano migliorare ulteriormente la comunicazione, l'utilizzo di un'intelligenza artificiale efficace è un'ottima soluzione modelli di piano di comunicazione ed esplorando i migliori strategie di comunicazione possono aiutare ancora di più la collaborazione.

L'insieme di queste funzionalità/funzione fanno di ClickUp il migliore Concorrente di Slack .

Prezzi ClickUp

Il piano Free di ClickUp è piuttosto generoso e offre 100 MB di spazio di archiviazione, attività illimitate e accesso alla maggior parte delle funzionalità. I nostri piani a pagamento partono da soli 7 dollari per utente al mese (fatturati annualmente) e offrono uno spazio di archiviazione illimitato e strumenti avanzati.

In confronto, come illustrato nel nostro articolo ClickUp vs Slack il piano Free di Slack è più limitato, soprattutto per quanto riguarda la cronologia dei messaggi e lo spazio di archiviazione. Il prezzo di partenza del piano Slack Pro negli Stati Uniti è di 8,75$ per utente (con fatturazione mensile). Se state cercando un piano a pagamento per ottimizzare il vostro budget, i prezzi di ClickUp offrono maggiore flessibilità e valore per i team.

Suggerimento per i professionisti: Esplorate questi Modelli di piano di comunicazione gratis di ClickUp per semplificare la comunicazione con il team e tenere tutto organizzato.

ClickUp offre di più a meno

ClickUp è il coltellino svizzero delle aree di lavoro: ha tutto ciò che serve in un unico posto.

È possibile chattare, gestire le attività, monitorare il tempo e persino gestire i documenti senza lasciare la piattaforma. È un ottimo modo per ridurre il sovraccarico di strumenti e tenere tutto organizzato.

D'altra parte, Slack è un sistema che punta alla semplicità. È facile da usare e perfetto per chi ha bisogno di essere diretto, comunicazione senza problemi. Ma se il vostro team ha bisogno di qualcosa di più, potreste trovarvi a destreggiarvi tra Slack e altri strumenti di project management.

Quindi, se siete fan di Slack, vale la pena di provare ClickUp: potrebbe essere la soluzione all-in-one di cui non sapevate di aver bisogno, rendendo la vostra vita lavorativa molto più accessibile e forse anche più divertente. Iscrivetevi gratis a ClickUp e vedete voi stessi perché ClickUp potrebbe essere una scelta migliore.