16 migliori strumenti di comunicazione aziendale da considerare nel 2025

Anche quando si lavora dall'ufficio, se il team non comunica bene, la produttività complessiva e la qualità dei risultati ne risentono.

La risposta? Uno strumento di comunicazione aziendale che permetta le comunicazioni unificate. Questi strumenti consentono di soddisfare requisiti quali videoconferenze, messaggi istantanei, condivisione di file, condivisione dello schermo e altre funzionalità/funzione.

Ma Da fare per scegliere uno strumento di comunicazione aziendale per il proprio team? Dovete concentrarvi sulle funzionalità di gestione delle relazioni con i clienti o sul miglioramento delle comunicazioni aziendali?

Mi sono trovato di fronte a un dilemma simile quando ho dovuto scegliere uno strumento di comunicazione aziendale.

Dopo ricerche e test approfonditi, ho compilato un elenco con le migliori funzionalità/funzione presenti sul mercato. Continuate a leggere per conoscere le opzioni da me consigliate per esigenze generali e specifiche.

**Cosa bisogna cercare negli strumenti di comunicazione per le aziende?

Da dove ho scelto il miglior sistema di comunicazione aziendale?

Tanto per cominciare, essendo specifici. La maggior parte degli strumenti di comunicazione aziendale sono progettati per affrontare una sfida particolare. Quindi, conoscere i requisiti e i flussi di lavoro del team è la chiave per trovare lo strumento giusto.

Nel corso degli anni, ho imparato che alcune funzionalità/funzioni chiave aiutano a colmare il divario tra i due sistemi comunicazione sul posto di lavoro per le comunicazioni interne ed esterne. Queste funzionalità/funzione includono:

Messaggi istantanei : Scegliete uno strumento che vi permetta di inviare istantaneamente un messaggio di testo o di chat per conversazioni e aggiornamenti rapidi con il team

: Scegliete uno strumento che vi permetta di inviare istantaneamente un messaggio di testo o di chat per conversazioni e aggiornamenti rapidi con il team Videoconferenze : selezionare uno strumento che permetta di inviare messaggi di testo o di chat all'istante per conversazioni rapide e aggiornamenti con il team la comunicazione video asincrona con i Teams, con funzionalità/funzione chiave come la condivisione di schermo e video, sale di pausa e opzioni di registrazione per massimizzare la produttività

: selezionare uno strumento che permetta di inviare messaggi di testo o di chat all'istante per conversazioni rapide e aggiornamenti con il team la comunicazione video asincrona con i Teams, con funzionalità/funzione chiave come la condivisione di schermo e video, sale di pausa e opzioni di registrazione per massimizzare la produttività Condivisione dei file : Privilegiare uno strumento di comunicazione aziendale che abbia la capacità di condividere in sicurezza documenti, immagini e altri file all'interno del team

: Privilegiare uno strumento di comunicazione aziendale che abbia la capacità di condividere in sicurezza documenti, immagini e altri file all'interno del team Funzionalità/funzione del team : Cercate strumenti che abbiano funzionalità/funzione come il project management, il piano di progetto, la lavagna bianca, la collaborazione con i documenti e altro ancora, che facilitino il lavoro del teamla collaborazione in tempo reale Forte sicurezza : Per l'uso in azienda, scegliere strumenti di comunicazione che garantiscano funzionalità/funzione di sicurezza avanzate, tra cui la crittografia, l'autenticazione a più fattori e la conformità agli standard di privacy

: Cercate strumenti che abbiano funzionalità/funzione come il project management, il piano di progetto, la lavagna bianca, la collaborazione con i documenti e altro ancora, che facilitino il lavoro del teamla collaborazione in tempo reale Integrazione con altri strumenti: Non lavoriamo più in silos e nemmeno i nostri strumenti dovrebbero farlo. Scegliete uno strumento di comunicazione efficace che si integri perfettamente con lo stack tecnologico esistente, che si tratti di software di project management, CRM o piattaforme di archiviazione cloud

I 16 migliori strumenti di comunicazione per le aziende

Concentrandoci su queste funzionalità/funzione chiave e sui requisiti fondamentali della comunicazione aziendale, abbiamo individuato 16 strumenti unici. Cerchiamo di capire i vantaggi e i limiti di ogni strumento, uno per uno.

1. ClickUp (migliore per la comunicazione asincrona, la collaborazione e il project management)

Se mi chiedete come si misura una comunicazione efficace all'interno di un'azienda, i miei parametri sarebbero la produttività e la collaborazione del team.

E l'unico strumento che gestisce entrambe le cose? ClickUp.

ClickUp si colloca costantemente tra i migliori strumenti di comunicazione aziendale grazie alle sue funzionalità/funzione versatili.

Come piattaforma di produttività all-in-one, offre una piattaforma di comunicazione unificata per una comunicazione efficace comunicazione interna ed esterna . È possibile utilizzarlo per riunire in un'unica area di lavoro tutta la messaggistica del team, le discussioni private e i commenti all'interno dei documenti o i follower specifici per le attività.

condividi senza problemi gli aggiornamenti sui progetti con team e client su ClickUp Chat_ ClickUp Chattare consente di gestire progetti e comunicazioni aziendali in un'unica finestra. Permette di rimanere in contatto con il team, di discutere le attività relative ai progetti e di condividere gli aggiornamenti senza dover passare da uno strumento all'altro. Le sue funzionalità/funzione integrate includono 'Link to Task', che consente di collegare specifici thread di chattare alle attività.

Inoltre, con ClickUp Chat, la conversazione avviene all'interno dello stesso strumento, eliminando la necessità di passare a un altro strumento per inviare messaggi al team. Addio alle tasse attivate/disattivate!

registrate lo schermo e condividete facilmente le informazioni con ClickUp Clips

Inoltre, è possibile registrare e inviare facilmente registrazioni dello schermo per discussioni più complesse utilizzando ClickUp Clip . In questo modo si aggiunge un maggiore contesto alle discussioni e le funzionalità IA integrate aiutano a trascrivere i messaggi per una maggiore chiarezza.

collaborate in tempo reale con i vostri compagni di squadra con le lavagne ClickUp

Un altro aspetto dei sistemi di comunicazione aziendale è l'ottimizzazione dei flussi di lavoro e la possibilità di collaborare in tempo reale. Con ClickUp Lavagne online , si ottiene una tela virtuale per sessioni di piano e di brainstorming, perfetta per le postazioni di lavoro remote e ibride.

assegnare i commenti come elementi d'azione con ClickUp_

Naturalmente, ci saranno casi in cui vorrete aggiungere ulteriori note a qualcuno in un documento o in un'attività. Assegnazione dei commenti di ClickUp è la funzionalità/funzione di ClickUp che brilla in questo caso. Crea istantaneamente un elemento d'azione quando si assegna un commento a qualcuno, sia in un documento che in una discussione di team, assicurando che non sfugga ai controlli!

Per unire il tutto, è possibile evidenziare il testo di un commento o di un documento e "citarlo" per aggiungere un commento che fornisca un feedback o un chiarimento.

La parte migliore di ClickUp è l'ampia gamma di opzioni disponibili modelli di piani di comunicazione che vi aiutano a iniziare facilmente. Ho trovato due modelli che possono essere utili per i canali di comunicazione delle aziende: Il Modello di comunicazione interna ClickUp e il Modello di piano di comunicazione ClickUp .

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Pianificate progetti, assegnate attività e ottenete aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei vostri team usando Attività di ClickUp per mantenere la produttività

Assegnare commenti direttamente sugli allegati delle attività con Correzione di bozze con ClickUp che vi aiuta a fornire un contesto chiaro e un feedback aggiuntivo su immagini, video, PDF e altri documenti

Collaborare in tempo reale con ClickUp Documenti dove i team condividono, modificano e lavorano insieme sui documenti con funzionalità/funzione di controllo degli accessi in sicurezza

Portate la collaborazione e la comunicazione a un livello superiore, riepilogando/riassumendo i messaggi e generando approfondimenti pertinenti utilizzando ClickUp Brain /IA l'assistente IA

Integrazione con oltre 1.000 app per consolidare tutte le discussioni, il project management e la comunicazione in un'unica piattaforma centralizzata

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti hanno menzionato il fatto che il numero di funzionalità/funzione è eccessivo per i nuovi membri

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Microsoft Teams (il miglior strumento di comunicazione aziendale per gli ecosistemi Microsoft)

via Microsoft Per le organizzazioni che già utilizzano Microsoft 365, Microsoft Teams è una scelta naturale.

Microsoft Teams è un hub di comunicazione aziendale all-in-one che riunisce tutto ciò di cui un team ha bisogno per comunicare in modo efficiente: messaggistica istantanea, videoconferenze o condivisione di file. È estremamente utile per la comunicazione interna del team, poiché tutte le comunicazioni del team sono in un unico luogo. Inoltre, qualsiasi file che si desidera condividere con i membri del team può essere condiviso come link, consentendo aggiornamenti in tempo reale e la possibilità di suddividere i file in cartelle.

Questo lo rende l'opzione ideale per un sistema di comunicazione aziendale altamente sicuro, abbastanza flessibile da facilitare le attività quotidiane.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Organizzate la vostra comunicazione creando canali specifici per team o per progetto

Utilizzate videochiamate di alta qualità con condivisione dello schermo, sfocatura dello sfondo e sale di pausa

Condividere e collaborare in sicurezza su documenti, fogli di calcolo e presentazioni

Collaborare facilmente con gli strumenti di Microsoft Office come Word, Excel e PowerPoint

Limiti di Microsoft Teams

L'interfaccia utente è complessa e può generare confusione negli utenti alle prime armi

Richiede una sottoscrizione a Microsoft 365, il che non è l'ideale se non si fa uso di Microsoft Office o come soluzione di comunicazione aziendale

Prezzi di Microsoft Teams

Teams Essentials : 4 dollari al mese per utente

: 4 dollari al mese per utente Microsoft 365 Business Basic : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (oltre 15.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 15.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 9.500 recensioni)

3. Slack (Migliore piattaforma di comunicazione asincrona per team)

via Sla*ck*Slack è diventato sinonimo di messaggistica del team, e per una buona ragione. Si tratta di un sistema altamente strumento di comunicazione asincrona progettato per semplificare la comunicazione tra team, reparti e persino intere organizzazioni.

Se il vostro team vive di messaggistica istantanea e collaborazione in tempo reale, la struttura e i thread di Slack basati sui canali terranno tutto organizzato.

La mia preferita è la funzionalità Canva, che mi permette di fissare tutti i thread correlati in un unico posto, assicurando che le conversazioni non si perdano nella giungla.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Organizza le conversazioni per team, progetti o argomenti con canali specifici

Si connette senza problemi con strumenti come l'area di lavoro di Google, ClickUp, Trello e altri ancora

Trovare rapidamente conversazioni, file e collegamenti passati con le potenti funzionalità/funzione di ricerca di Slack

Passare dalla messaggistica di testo alle chiamate vocali o alle videochiamate con Huddle

Limiti di Slack

La versione gratuita presenta limiti per la cronologia dei messaggi e lo spazio di archiviazione dei file

La presenza di notifiche per tutti i canali di comunicazione diventa difficile da gestire, vanificando lo scopo degli strumenti di comunicazione unificati

Prezzi di Slack

**Gratuito

Pro : $7,25/mese per utente, con fatturazione annuale

: $7,25/mese per utente, con fatturazione annuale Business+ : $12,50/mese per utente con fatturazione annuale

: $12,50/mese per utente con fatturazione annuale Enterprise Grid : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Slack Sales Elevate: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,3/5 (33.000+ recensioni)

4,3/5 (33.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.000+ recensioni)

4. Area di lavoro di Google (miglior sistema di comunicazione aziendale integrato per GSuite)

via Google Workspace L'area di lavoro di Google è lo strumento ideale per gli utenti che preferiscono lavorare con l'ecosistema Google.

Precedentemente noto come G Suite, riunisce tutti gli strumenti di lavoro di Google in un'unica piattaforma coesa, tra cui Gmail, Google Drive, Documenti Google, Google Meet e altro ancora.

Ciò che mi piace di G Suite è la possibilità di condividere efficacemente file e documenti con utenti esterni di terze parti. Condivido un link di sola visualizzazione in modo che l'utente possa accedere al contenuto del documento senza avere l'opzione di apportare modifiche. Dovrà richiedere l'accesso di modifica per apportare modifiche. Questa efficace funzionalità vi permette di avere un controllo completo sui vostri documenti

Inoltre, Google Workplace è accessibile da qualsiasi dispositivo, mobile o desktop, garantendo la possibilità di continuare a lavorare anche in mobilità.

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Gestione perfetta di email, chat e videoconferenze con Gmail e Google Meet

Collaborazione su documenti, fogli di calcolo e presentazioni con Documenti Google, Fogli Google e Slides

Archiviare e condividere facilmente i file con la solida soluzione di archiviazione cloud di Google Drive

Programmare riunioni ed eventi tra i team con Google Calendar, con notifiche integrate

Limiti dell'area di lavoro di Google

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad altri strumenti per le aziende

Non è l'ideale se avete bisogno di uno strumento di comunicazione aziendale per qualcosa di più di riunioni di team, chat e chiamate vocali

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Business Starter : $7,20/mese per utente con fatturazione mensile

: $7,20/mese per utente con fatturazione mensile Business Standard : $14,40/mese per utente con fatturazione mensile

: $14,40/mese per utente con fatturazione mensile Business Plus : $21,60/mese per utente con fatturazione mensile

: $21,60/mese per utente con fatturazione mensile Azienda: Prezzi personalizzati

Area di lavoro di Google: valutazioni e giudizi

G2: 4,6/5 (42.000+ recensioni)

4,6/5 (42.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (15.000+ recensioni)

5. Zoom (Miglior strumento per le videoconferenze)

via Zoom Zoom è utilizzato in tutti i tipi di aziende aziendali per le interazioni con i clienti e le comunicazioni interne ai team. L'ho usato più volte durante la pandemia per ospitare riunioni e condividere presentazioni virtualmente.

Principalmente, ho preferito questo strumento per la sua facilità d'uso e le sue incredibili funzionalità/funzione.

Permette di ospitare riunioni audio e video di alta qualità, di condividere schermi, di inviare documenti o file ai partecipanti, e persino di disporre di sale di pausa virtuali per facilitare la comunicazione e la collaborazione senza soluzione di continuità tra le varie parti interessate.

È particolarmente adatto alle grandi organizzazioni, in quanto supporta più partecipanti e dispone di eccellenti funzionalità/funzione per ospitare webinar su larga scala con successo.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Qualità video e audio HD per riunioni senza interruzioni

Condivisione dello schermo con i partecipanti per riunioni, webinar ed eventi virtuali

Dividete le riunioni di grandi dimensioni in gruppi più piccoli per discussioni più mirate

Assistenza a webinar su larga scala con supporto per migliaia di partecipanti

Rispondete alle chiamate e partecipate alle riunioni dai vostri dispositivi mobili utilizzando l'app per IOS e Android

Limiti di zoom

La versione gratuita di Zoom limita la durata delle riunioni a 40 minuti e 100 partecipanti

Funzionalità/funzione come riunioni di grandi dimensioni (oltre 100 partecipanti), webinar, audioconferenze e sale conferenze sono disponibili solo con i piani premium

Prezzi di Zoom

Basic: $0

$0 Pro: $14,99/mese per utente con fatturazione mensile

$14,99/mese per utente con fatturazione mensile Business: $21,99/mese per utente con fatturazione mensile

$21,99/mese per utente con fatturazione mensile Business Plus: $26,99/mese per utente con fatturazione mensile

$26,99/mese per utente con fatturazione mensile Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4.5/5 (55.000+ recensioni)

4.5/5 (55.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (13.000+ recensioni)

6. RingCentral (Miglior sistema telefonico per le comunicazioni aziendali)

via RingCentral Se i vostri reparti commerciali, di marketing o di altro tipo passano la maggior parte del tempo a telefonare, RingCentral è l'opzione ideale per voi.

Questa piattaforma completa e unificata consente comunicazioni aziendali senza soluzione di continuità, **gestendo sotto un unico tetto le videochiamate, i messaggi e le riunioni video

Ciò che mi è piaciuto di questo strumento sono le funzionalità di comunicazione basate sull'IA, che forniscono approfondimenti personalizzati sulle discussioni aziendali. Sia che si utilizzino le note delle chiamate in diretta, la traduzione in tempo reale o le risposte istantanee alle query dei clienti, l'assistente IA ottimizza le operazioni e migliora la produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di RingCentral

Combina sistemi telefonici aziendali, riunioni video e messaggi in un'unica piattaforma

Funzionalità avanzate di gestione delle chiamate, come l'assistente automatico e l'instradamento delle chiamate

Integrazione con MS Teams, l'area di lavoro di Google, Salesforce e altri strumenti di produttività

Accesso a tutti gli strumenti di comunicazione in movimento grazie a una potente app mobile per iOS e Android

Limiti di RingCentral

Prezzo più alto per le aziende che non necessitano di funzionalità/funzione complete

I piani per le videochiamate e i webinar non sono inclusi nel piano di chiamate telefoniche

Prezzi di RingCentral

RingEx Core: $30/mese per utente con fatturazione mensile

$30/mese per utente con fatturazione mensile RingEx Advanced: $35/mese per utente con fatturazione mensile

$35/mese per utente con fatturazione mensile RingEx Ultra: $45/mese per utente con fatturazione mensile

$45/mese per utente con fatturazione mensile RingCentral Contact Center Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di RingCentral

G2: 4.1/5 (350+ recensioni)

4.1/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 300 recensioni)

7. Trello (Migliori strumenti di collaborazione e di project management visuale)

via Trello Se la semplice lavagna Kanban è la vostra vista preferita per la comunicazione e la produttività del team, dovete provare Trello. Questo strumento visivo di project management eccelle nell'aiutare i team a organizzare attività e progetti utilizzando un sistema basato su schede.

Ho apprezzato la capacità di Trello di organizzare tutte le informazioni sui progetti e sulle attività in una struttura flessibile, come tavole Kanban, elenchi o schede. In questo modo i team sanno cosa devono fare, tengono traccia dello stato di avanzamento e assegnano facilmente le attività. Inoltre, **i commenti all'interno delle schede di Trello possono essere utilizzati per fornire un contesto aggiuntivo o chiarire i dubbi

Questa facilità d'uso lo rende ideale per la maggior parte dei casi, che si tratti di una configurazione formale o di un team creativo che ha bisogno di capire le proprie priorità.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Organizza progetti e attività utilizzando bacheche, elenchi e schede personalizzabili

Commenti, allegati e date di scadenza migliorano la comunicazione e la collaborazione sulle attività

Connessione con Slack, Google Drive e altri strumenti popolari per snellire i flussi di lavoro

Utilizza l'automazione di Butler per impostare regole e automatizzare le attività ripetitive

Limiti di Trello

Potrebbe non essere adatto a esigenze di project management complesse e con requisiti avanzati

Ottimo per il project management, ma non è tra i migliori strumenti di collaborazione tra team, in quanto manca di molte funzionalità/funzione di base

Prezzi di Trello

**Gratis

Standard: $5/mese per utente

$5/mese per utente Premium: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda (da 50 a 5000 utenti): Da $7,38/mese a $17,50/mese per utente

Da $7,38/mese a $17,50/mese per utente Azienda (più di 5000 utenti): Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.500+ recensioni)

4,4/5 (13.500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (23.000+ recensioni)

8. Asana (Miglior strumento di gestione delle attività e di coinvolgimento dei dipendenti)

via Asana Se i membri del vostro team interno preferiscono integrare la gestione dei progetti con la comunicazione, Asana è un'ottima piattaforma per la gestione delle attività e la gestione del lavoro evitare errori di comunicazione sul posto di lavoro .

Questa piattaforma di project management aiuta a organizzare, monitorare e gestire le attività, garantendo la trasparenza di tutte le discussioni relative alle attività.

L'approccio completo di Asana al coordinamento e alla comunicazione dei progetti garantisce che tutti i team lo utilizzino in modo efficace. Ho anche notato che **i membri del team non tecnici apprezzano in particolare la sua interfaccia pulita e facile da usare

Consente agli utenti di creare facilmente progetti, assegnare attività e fissare scadenze senza troppe istruzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Creare e assegnare attività, impostare date di scadenza e tenere traccia dello stato con facilità

Possibilità di passare da viste Elenco, Bacheca e Sequenza per adattarsi alle esigenze del progetto

Automazioni delle attività di routine con le Regole di Asana per snellire i flussi di lavoro

Connessione con Slack, Microsoft Teams e altri strumenti per una maggiore collaborazione

Limiti di Asana

Complesso per i nuovi utenti a causa delle sue estese funzionalità/funzione

Diventa complicato quando si lavora con più canali, progetti e team, poiché non dispone delle funzionalità/funzione della maggior parte degli strumenti di comunicazione

Prezzi di Asana

Personale: $0

$0 Starter : $13,49/mese per utente, con fatturazione mensile

: $13,49/mese per utente, con fatturazione mensile Avanzato : $30,49/mese per utente con fatturazione mensile

: $30,49/mese per utente con fatturazione mensile Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (10.000+ recensioni)

4,4/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12.000+ recensioni)

9. Confluence (migliore soluzione di gestione della documentazione e della conoscenza)

via Confluenza Confluence è un potente strumento di collaborazione progettato per i team per creare, condividere e gestire la documentazione dei progetti.

Parte dell'ecosistema Atlassian, ho trovato questo strumento estremamente utile per creare wiki dettagliati e risorse per progetti.

Se siete come me e vi stressate a guardare una tela bianca, Confluence ha numerosi modelli che potete scegliere in base al vostro caso d'uso. Questo vi aiuta a iniziare rapidamente e potete anche usare il suo editor IA per riempire gli spazi vuoti, rendendo più facile mettere i vostri pensieri su carta (o su un documento virtuale, in questo caso).

Le migliori funzionalità/funzione di Confluence

Creare, condividere e gestire la documentazione e le basi di conoscenza di un progetto

Lavorare in tempo reale sulle pagine con i membri del team

Utilizzo di spazi, etichette e modelli per mantenere strutturate le informazioni

Connessione con Jira, Trello e altri strumenti per un flusso di lavoro coesivo

Limiti di Confluence

Progettato per essere un'estensione degli strumenti di comunicazione aziendale di Altassian, limita le sue capacità come strumento indipendente

Prezzi di Confluence

Free (fino a 10 utenti)

Standard (da 11 a 50000 utenti) : da $6,05/mese a $1,95/mese per utente con fatturazione mensile

: da $6,05/mese a $1,95/mese per utente con fatturazione mensile Premium (da 11 a 50000 utenti) : da $11,55/mese a $3,46/mese per utente con fatturazione mensile

: da $11,55/mese a $3,46/mese per utente con fatturazione mensile Azienda (più di 50000 utenti): Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4.1/5 (3.000+ recensioni)

4.1/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

10. Discord (Migliore piattaforma per la creazione di comunità)

via Discordia Discord è nato come piattaforma per i giocatori, ma si è evoluto in uno strumento di comunicazione versatile adatto a team di ogni tipo. Le sue funzionalità di chattare in tempo reale con voce, video e testo sono eccellenti per la collaborazione, in particolare per i team remoti o dinamici.

Questo strumento ha la capacità di creare canali all'interno di un gruppo, aiutandomi a ottimizzare le discussioni e a recuperare le informazioni in un secondo momento. Posso anche agire come moderatore del gruppo, impostando le regole della comunità e assicurandomi che le persone le rispettino per semplificare la comunicazione e la gestione dei documenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Discord

Segregate la vostra comunità in più sezioni, come canali per gli annunci, canali per le fasi, canali per i forum, thread privati, eventi e molto altro ancora

Effettuate videochiamate e chiamate vocali di alta qualità con la vostra comunità

Condivisione di schermate, accesso a file e tutte le funzionalità/funzione di base delle chiamate di gruppo per presentazioni in tempo reale

Integrare app di terze parti come GitHub, Google Calendar, Trello e altre nei vostri canali

Accedere a Discord su più piattaforme, che si tratti di desktop, smartphone, web app o qualsiasi altro dispositivo

Limiti di Discord

Potrebbe non essere ideale come software di comunicazione aziendale, data la sua interfaccia informale

Prezzi di Discord

Discord : Free

: Free Discord Nitro Basic : $2,99/mese per utente, con fatturazione mensile

: $2,99/mese per utente, con fatturazione mensile Discord Nitro: $9,99/mese per utente con fatturazione mensile

Valutazioni e recensioni di Discord

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (400+recensioni)

11. Dropbox (Miglior strumento per la condivisione di file)

via Dropbox Dropbox è una piattaforma leader nello spazio di archiviazione e condivisione dei file che consente ai team di collaborare in modo efficiente su documenti e progetti. La sua interfaccia intuitiva permette agli utenti di **caricare, condividere e gestire facilmente i file in un ambiente sicuro

Ciò che mi piace di Dropbox è la sua capacità di sincronizzare i file tra i vari dispositivi, garantendo ai membri del team l'accesso ai documenti più aggiornati ovunque si trovino.

Le migliori funzionalità/funzione di Dropbox

Accesso ai file da qualsiasi dispositivo, per garantire la flessibilità dei team remoti e ibridi

Condividere i file in modo sicuro con opzioni di sola visualizzazione e funzionalità/funzione di sicurezza avanzate per proteggere i dati

Commenti sui file e richieste di feedback direttamente all'interno della piattaforma

Limiti di Dropbox

Le funzionalità/funzione di comunicazione di Dropbox sono limitate ai commenti

Per i team che già utilizzano un sistema di archiviazione cloud o uno strumento di comunicazione aziendale, avere un altro strumento per condividere i file potrebbe non avere senso

Prezzi di Dropbox

Plus: $11,99/mese per utente, con fatturazione mensile

$11,99/mese per utente, con fatturazione mensile Essenziale : $19,99/mese per utente con fatturazione mensile

: $19,99/mese per utente con fatturazione mensile Business : $18/mese per utente con fatturazione mensile

: $18/mese per utente con fatturazione mensile Business Plus: $30/mese per utente con fatturazione mensile

Valutazioni e recensioni di Dropbox Business

G2: 4.4/5 (27.000+ recensioni)

4.4/5 (27.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (21.000+ recensioni)

12. Skype (la migliore soluzione di comunicazione in azienda per chiamate e messaggi)

via Skype Skype è uno dei nomi più antichi e riconoscibili tra gli strumenti di comunicazione.

Inizialmente progettato per uso personale, si è evoluto per supportare le aziende con le sue funzionalità/funzione complete, tra cui videochiamate, messaggistica istantanea e condivisione dei file.

Skype mi piace ancora per la sua interfaccia familiare e la facilità d'uso. È una scelta obbligata per i team che cercano una piattaforma di comunicazione semplice.

Le migliori funzionalità/funzione di Skype

Video ad alta definizione e audio cristallino per una comunicazione efficace

Chattare rapidamente con i membri del team o con i client in tempo reale

Inviare facilmente file all'interno dell'interfaccia di chattare

Ospitare chiamate di gruppo con un massimo di 50 partecipanti

Limiti di Skype

Integrazioni limitate rispetto ai più recenti strumenti per le comunicazioni aziendali

Manca di alcune delle solide misure di sicurezza richieste per le soluzioni software aziendali, rendendolo suscettibile di hacking e perdita di dati

Prezzi di Skype

**Gratis: Funzionalità di base per messaggi, voce e videochiamate

Credito Skype : A pagamento per le chiamate a telefoni fissi e cellulari

: A pagamento per le chiamate a telefoni fissi e cellulari Sottoscrizioni Skype: Piani mensili per chiamate illimitate verso paesi specifici

Valutazioni e recensioni di Skype

G2: 4.3/5 (23.000+ recensioni)

4.3/5 (23.000+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (450+ recensioni)

13. Miro (Miglior strumento per la lavagna online)

via Miro Esistono diversi strumenti di lavagna virtuale, ma raramente sono all'altezza della semplicità di Miro. Questa piattaforma di lavagna online consente ai team di fare brainstorming, pianificare ed eseguire progetti in tempo reale.

Per me è stata incredibilmente utile durante le sessioni di brainstorming con team remoti. Si scaricano le idee e le note sulla tela virtuale e l'IA di Miro creerà riepiloghi, diagrammi di flusso, brief e altro ancora in pochi minuti. Questi aiutano a strutturare le discussioni e a creare flussi di lavoro interattivi che possono essere facilmente aggiunti agli sprint dei progetti o alle attività quotidiane.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Creazione e condivisione di bacheche visive per il brainstorming e il piano di progetto

Accesso a un ampio intervallo di modelli per avviare i progetti

Connessione con strumenti come Slack, Google Drive e Microsoft Teams per una collaborazione senza soluzione di continuità

Limiti di Miro

Potrebbe essere difficile da usare per alcuni utenti

La funzione offline limitata ostacola l'accesso in situazioni di bassa connettività

Prezzo di Miro

**Gratuito

Starter : $10/mese per utente, con fatturazione mensile

: $10/mese per utente, con fatturazione mensile Business : $16/mese per utente con fatturazione mensile

: $16/mese per utente con fatturazione mensile Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.500+ recensioni)

14. Chanty (Miglior strumento di comunicazione e messaggistica per il team)

via Chanty Chanty è un'app di messaggistica per team semplice ma potente, progettata per migliorare la comunicazione e la collaborazione organizzativa. Fornisce una piattaforma intuitiva per la condivisione di messaggi, file e idee da parte dei team.

Mi piace Chanty per il suo focus sulla semplicità, che rende facile per i membri del team iniziare senza una curva di apprendimento ripida.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chanty

Partecipa alle riunioni su qualsiasi dispositivo, sia esso un desktop, un laptop, un cellulare o un browser web

Riunioni con video e audio in 4K con supporto fino a 1000 partecipanti video e 49 video sullo schermo

Creare e gestire attività insieme alle riunioni, impostando date di scadenza e compiti dalle note della riunione

Limiti di fantasia

Integrazioni limitate rispetto ad altri strumenti di comunicazione

Prezzi di vendita

Free

Aziendale: $4/mese per utente con fatturazione mensile

Valutazioni e recensioni di Chanty

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

15. SurveyMonkey (Miglior strumento per la raccolta di sondaggi e feedback)

via SurveyMonkey Se comunicate principalmente via email o chat, potreste perdere importanti informazioni e feedback.

A questo scopo, è sempre ideale utilizzare un alternativa all'email che permetterà ai membri del team di organizzare meglio i loro pensieri e di condividere anche feedback anonimi.

SurveyMonkey fa proprio questo, permettendovi di creare sondaggi, raccogliere feedback e analizzare meglio i dati.

L'ho usato per generare sondaggi per raccogliere il feedback del team, la soddisfazione dei clienti e persino ricerche di marketing. Sebbene sia semplice e facile da compilare, le risposte vengono convertite in report realistici e approfondimenti che determinano l'impatto aziendale. È anche possibile condividere queste risposte con altri stakeholder, aiutandovi a prendere decisioni basate sui dati e sulle risposte al sondaggio.

Le migliori funzionalità/funzione di Sondaggio di Monkey

Creazione di sondaggi su misura utilizzando vari formati di domande e un'interfaccia facile da usare

Analizzare i risultati con la reportistica e l'analisi integrate

Distribuzione dei sondaggi tramite email, social media o collegamenti al sito web

Accesso a modelli predefiniti per una rapida configurazione del sondaggio

Limiti di Sondaggio Monkey

Le funzionalità/funzione limitate della versione gratuita limitano la profondità dei sondaggi

Può avere dei limiti quando si tratta di approfondimenti granulari, richiedendo l'esportazione dei dati in uno strumento analitico esterno

Prezzi di Sondaggio Monkey

Individual Advantage: $39/mese

$39/mese Individual Standard: $99/mese

$99/mese Individual Premier: $119/mese

$119/mese Teams Advantage : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Team Premier : $75/mese per utente

: $75/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Sondaggio

G2: 4,4/5 (oltre 20.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 20.000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (10.000+ recensioni)

16. Jitsi (Miglior strumento di comunicazione cloud open-source)

via Jitsi Per chi considera gli strumenti di comunicazione aziendale gratuiti e open-source, Jitsi è un'opzione fantastica. Questo strumento di videoconferenza open-source offre una soluzione senza costi per le riunioni virtuali e consente persino di effettuare chiamate senza creare un account.

Jitsi, nonostante sia una piattaforma open-source, è semplice per gli utenti non tecnici. L'interfaccia è facile da usare. Lo strumento è disponibile su diverse piattaforme, tra cui Android, iOS, Linux, macOS e Windows.

Le migliori funzionalità/funzione di Jitsi

Strumento di videoconferenza completamente open-source, che lo rende più scalabile e meno costoso

Possibilità di partecipare alle videochiamate senza bisogno di iscriversi o creare un account, con funzionalità/funzione di base come la composizione, la registrazione e altro ancora

Possibilità di ospitare riunioni riservate con una voce protetta da password che può essere distribuita su un canale privato

Limiti di Jitsi

Funzionalità/funzione limitate rispetto agli altri strumenti di comunicazione in uso nel settore del digital workplace

La maggior parte dei suoi concorrenti offre un migliore supporto clienti e la risoluzione dei problemi si basa in gran parte su un modello self-service con il supporto della comunità degli sviluppatori

Prezzi di Jitsi

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Jitsi

G2: 4.3/5 (150+ recensioni)

4.3/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (70+ recensioni)

