Oltre 25 prompt ChatGPT per il marketing

I professionisti del marketing hanno sempre molto da fare: gestire campagne, creare contenuti, stabilire connessioni con il pubblico e stare al passo con i dati. Trovare un equilibrio tra tutte queste attività può sembrare una corsa senza fine. E se esistesse un modo per alleggerire il carico di lavoro e ottenere risultati migliori? La Gen IA può aiutarti in questo.

Strumenti di IA come ChatGPT stanno rapidamente diventando indispensabili per i professionisti del marketing. Inizialmente progettato per conversazioni informali, per rispondere a domande e per interazioni semplici, ChatGPT ora può aiutarti a sviluppare idee, scrivere testi persuasivi, perfezionare le tue strategie e rimanere all'avanguardia.

Grazie a successive iterazioni, si è trasformato da assistente intelligente a vero e proprio motore di contenuti. Ora è uno strumento indispensabile per i professionisti del marketing di tutto il mondo.

Dai un'occhiata a oltre 25 prompt ChatGPT creati appositamente per i professionisti del marketing. Aumenta la tua produttività, stimola la creatività e semplifica il tuo lavoro.

Comprendere i prompt di ChatGPT

I prompt di ChatGPT sono input dell'utente progettati per guidare l'output dell'IA. Questi possono variare da richieste di contenuti specifici, come "Scrivi un'email per il lancio di un prodotto", a domande più ampie orientate alla ricerca, come "Quali sono le ultime tendenze nel social media marketing?"

Più preciso è il tuo prompt, più specifica ed efficace sarà la risposta fornita da ChatGPT.

Per i professionisti del marketing, ChatGPT offre enormi vantaggi:

È in grado di generare rapidamente idee, bozze e approfondimenti di ricerca, liberando tempo da dedicare alle attività strategiche

Sperimentando con i prompt, i professionisti del marketing possono usufruire di nuovi punti di vista e idee che forse non avevano preso in considerazione

Questo ti aiuta a garantire che i messaggi aziendali siano coerenti su tutte le piattaforme, creando prompt riutilizzabili per campagne di marketing simili

Può aiutare ad analizzare tendenze, parole chiave e feedback dei clienti, fornendo una base per decisioni basate sui dati

Ma ricorda: non tutti i prompt sono ugualmente efficaci. Affinché un prompt di marketing funzioni bene, deve avere le seguenti caratteristiche: 📌Linguaggio orientato all'azione: l'uso di comandi come "genera", "crea" o "elenca" chiarisce l'intento e il formato desiderato della risposta 📌Chiarezza: Prompt chiari e specifici garantiscono risultati più pertinenti e accurati 📌Concisione: Mantenere i prompt mirati aiuta ChatGPT a non andare fuori tema, fornendo risposte pertinenti 📌Dettagli contestuali: fornire informazioni sul contesto, come il pubblico di destinazione o gli obiettivi della campagna, migliora la pertinenza dei risultati di ChatGPT

🤖 Se sei un appassionato di IA, ecco una spiegazione approfondita del modello linguistico ChatGPT e di come funziona!

I migliori prompt di ChatGPT per i professionisti del marketing

👉🏼 Secondo un recente sondaggio condotto da Salesforce, il 71% dei professionisti del marketing ritiene che l'IA generativa contribuirà a eliminare le attività ripetitive e consentirà loro di concentrarsi maggiormente sul lavoro strategico.

ChatGPT è un esempio perfetto di come l'IA possa semplificare le attività ripetitive, lasciandoti il tempo e lo spazio per pensare in grande. Per aiutarti a iniziare, ecco un elenco di oltre 25 prompt di marketing che puoi aggiungere al tuo arsenale.

💡Suggerimento da esperto: per rendere questi prompt più efficaci, valuta la possibilità di effettuare la condivisione con ChatGPT delle tue linee guida di marketing e di brand, il profilo del cliente ideale, la voce e il tono desiderati, ecc. Questo aiuterà ChatGPT a personalizzare le risposte in modo che riflettano la personalità del tuo brand. Tuttavia, presta attenzione alle questioni relative alla privacy e alla sicurezza dei dati e assicurati di non condividere informazioni riservate!

Suggerimenti per la creazione di contenuti

È difficile creare costantemente contenuti nuovi e pertinenti. Questi prompt aiutano a generare post per blog, articoli e contenuti per i social media, consentendoti di mantenere la voce del tuo marchio e allo stesso tempo di beneficiare di strategie di content marketing basate sull'IA.

Scrivi un'introduzione accattivante seguendo il modello di copywriting PAS per un post sul blog dedicato a [argomento] e a come le aziende possono adattarsi a [tendenza/problema]. Utilizza dati interessanti tratti da recenti sondaggi, studi o notizie per iniziare con un gancio che catturi l'attenzione. Elenca 10 consigli di content marketing per le aziende del settore [settore] per migliorare del 10% i tassi di apertura delle email di marketing. Elabora un calendario dei contenuti per il lancio di [prodotto/servizio] nei prossimi tre mesi. Il calendario dei contenuti deve prevedere un mix di post sul blog, e-book, casi di studio e white paper, con una distribuzione che garantisca il massimo impatto. Concentrati su un rapporto di 3:1 tra contenuti formativi e contenuti commerciali.

tramite Open IA

Suggerimenti per l'engagement sui social media

Utilizzando ChatGPT sui social media, puoi stimolare le conversazioni, rispondere alle tendenze e interagire con i tuoi follower per rafforzare efficacemente la tua presenza online.

Scrivi una didascalia per i social media per annunciare un nuovo [prodotto/servizio], mettendo in evidenza [vantaggio 1], [vantaggio 2] e [punto di forza unico]. Concludi con un invito all'azione (CTA) per provare il prodotto con uno sconto del 20% nei prossimi 7 giorni. Genera cinque post su X (ex Twitter) che promuovano il nostro evento su [argomento] e che attraggano [pubblico di riferimento]. Suggerisci tre domande coinvolgenti su LinkedIn che daranno il via a conversazioni su [argomento di settore] tra [professionisti target]. Scrivi un post su Facebook per promuovere il nostro nuovo [ebook] su [argomento] e incoraggiare i follower a scaricare una copia. Offri loro un'anteprima dei contenuti come segue e rendila così irresistibile da spingerli ad agire immediatamente: [Punto 1], [Punto 2], [Punto 3]

Prompt per il servizio clienti

Un servizio clienti efficace è essenziale per la fedeltà al marchio e la fidelizzazione dei clienti. Questi prompt guideranno ChatGPT nella creazione di risposte empatiche e utili alle domande più comuni.

Redigi una risposta professionale a un cliente che ha riscontrato [problema], concentrandoti sulla risoluzione del problema e sul mantenimento della sua fedeltà. Sii empatico e gentile e offri un supporto orientato alla soluzione. Crea un modello di ringraziamento per i clienti che lasciano recensioni, offrendo uno sconto del 10% sul loro prossimo acquisto. Scrivi uno script per un chatbot che risponda alle domande frequenti su [tipo di prodotto], incluse [funzionalità 1], [funzionalità 2] e [politica].

tramite Open IA

Suggerimenti per i testi pubblicitari che promettono

Creare testi pubblicitari accattivanti richiede sia creatività che intuito. Usa questi prompt per sfruttare l'IA nella pubblicità e generare contenuti persuasivi su misura per gli obiettivi delle campagne su tutte le piattaforme.

Scrivi un annuncio Google per un [prodotto/servizio], concentrandoti su come aiuta il [pubblico di destinazione] a risolvere [problema]. Sii conciso, chiaro e coinvolgente. Dammi 5 versioni diverse da testare. Crea un annuncio Facebook con titolo e testo che promuova [funzionalità/funzione] di [prodotto] per [pubblico di destinazione]. Assicurati che inizi con un'introduzione accattivante e che contenga una CTA efficace. Scrivi un annuncio LinkedIn per un webinar su [argomento], concentrandoti sul valore per i leader nel [settore]. Metti in evidenza il [relatore] e sottolinea la sua esperienza nel settore e i risultati raggiunti nella carriera per creare credibilità e autorevolezza.

tramite OpenAI

Scrivi un testo pubblicitario promozionale per i saldi di fine stagione su [tipo di prodotto], sottolineando [vantaggio 1] e [vantaggio 2]. Scrivi un titolo accattivante per un annuncio di retargeting rivolto ai clienti che hanno visitato la pagina dei prezzi di [prodotto] ma non hanno effettuato la conversione, concentrandoti sull'offerta di un valore aggiunto o di un incentivo. Forniscimi 3 versioni, ciascuna incentrata su un incentivo diverso.

Prompt per l'email marketing

👉🏼 L'email marketing rimane uno dei canali di marketing più efficaci, generando un ROI di 36 dollari per ogni dollaro speso.

Utilizza questi prompt specifici di ChatGPT per impiegare l'IA nelle campagne email personalizzate, dalle newsletter ai contenuti di promozione, assicurandoti che i tuoi messaggi si distinguano.

Scrivi un oggetto e un testo personalizzati e spiritosi per un'email di ringraziamento dopo che un cliente ha acquistato [prodotto], incoraggiandolo a lasciare una recensione su [sito web]. Crea un'email promozionale per un'offerta a tempo limitato su [prodotto], creando un senso di urgenza con due messaggi di invito all'azione distinti per un test A/B. Genera un'email di follow-up per coinvolgere nuovamente i clienti che non hanno aperto le email recenti, offrendo uno sconto o contenuti esclusivi. Scrivi un'email di lead nurturing per i potenziali clienti che hanno mostrato interesse per [prodotto] ma non hanno ancora effettuato l'acquisto.

tramite OpenAI

Suggerimenti per le ricerche di mercato

Stare al passo con le tendenze di mercato è fondamentale per l'esito positivo delle campagne. Questi prompt consentono di ottenere ricerche e approfondimenti basati sull'IA per fornire preziose informazioni sulle tendenze del settore, analisi della concorrenza e preferenze dei consumatori, in modo da guidare la tua strategia.

Crea un sondaggio con 10 domande per raccogliere il feedback dei clienti su [prodotto/servizio], concentrandoti sulla loro esperienza.

tramite OpenAI

Elenca le principali tendenze del settore per quest'anno e fornisci consigli su come i leader aziendali nel [settore] possono rimanere all'avanguardia. Fornisci un'analisi competitiva di [prodotto] rispetto a [prodotto della concorrenza], specificando pro, contro, prezzi e valutazioni.

Prompt per la SEO e l'analisi delle parole chiave

L'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) è fondamentale per la visibilità online, ma la ricerca e l'analisi delle parole chiave possono richiedere molto tempo. Utilizza questi prompt per generare idee per le parole chiave, ottimizzare il contenuto e garantire che le tue risorse di marketing siano ottimizzate per la ricerca e in linea con le attuali pratiche SEO.

Genera un elenco di parole chiave a coda lunga relative a [prodotto] con l'obiettivo di indirizzare più traffico alla pagina del prodotto. Scrivi una meta descrizione per un post sul blog riguardante [argomento], rivolta a [pubblico specifico] e volta a incoraggiare i clic. Forniscimi alcune opzioni di titolo SEO per un blog su [argomento] rivolto a [target di riferimento]. Genera un elenco di domande che le persone pongono comunemente su [prodotto] per ottimizzare la sezione delle FAQ e migliorare la visibilità nei motori di ricerca.

Applicazioni ed esempi pratici

I prompt di ChatGPT per il marketing digitale hanno dimostrato di essere molto più di una semplice moda: stanno diventando uno strumento fondamentale per ottenere risultati aziendali tangibili. Ora che hai trovato i modelli di prompt IA giusti per il marketing, vediamo come alcune aziende lungimiranti utilizzano ChatGPT e l'IA.

1. Expedia utilizza ChatGPT per personalizzare i consigli 🔦Il team di marketing di Expedia ha sfruttato ChatGPT per creare consigli di viaggio e contenuti personalizzati. Il team utilizza inoltre approfondimenti generati dall'IA basati sul comportamento degli utenti per personalizzare i messaggi di marketing e i materiali di promozione. 2. GoodWine utilizza ChatGPT per identificare le preferenze dei clienti 🎨GoodWine, un rivenditore di vino online, ha integrato ChatGPT per personalizzare le interazioni con i clienti. Il team di marketing utilizza l'IA per analizzare i dati dei clienti, inclusi gli acquisti passati e le preferenze, al fine di generare consigli personalizzati sui vini che vengono visualizzati in evidenza sulla homepage. Ciò ha aumentato significativamente i tassi di conversione, offrendo ai clienti esperienze personalizzate. 3. Coca-Cola utilizza ChatGPT per creare testi pubblicitari e messaggi di grande impatto 📣Il colosso delle bevande analcoliche ha collaborato con la società di consulenza Bain & Company per sfruttare ChatGPT al fine di potenziare le proprie iniziative di marketing. L'azienda ha un piano per utilizzare ChatGPT insieme allo strumento di generazione di immagini DALL-E per creare testi pubblicitari, immagini e messaggi personalizzati che risuonino in modo più efficace con i singoli clienti.

Best practice per l'utilizzo di ChatGPT nel marketing

Ecco alcune best practice e trucchi per ChatGPT da tenere a mente mentre integri l'IA nei tuoi flussi di lavoro di marketing:

Sii specifico con i prompt

Più i tuoi prompt sono dettagliati, meglio ChatGPT sarà in grado di comprendere l'attività. Pertanto, quando formuli i prompt di marketing per ChatGPT, fornisci il contesto, come il pubblico di destinazione, il tono di voce, i punti chiave e il risultato desiderato.

Ad esempio, invece di dire: "Scrivi un annuncio per strumenti di IA", prova: "Scrivi un annuncio Facebook per un nuovo prodotto di IA rivolto agli influencer dei social media, concentrandoti su efficienza e automazione".

Personalizza le risposte in base alla voce del tuo marchio

ChatGPT è in grado di adattarsi a diversi toni e stili, quindi definisci sempre la voce del tuo marchio prima di generare contenuto. Specifica se desideri che il tono sia professionale, informale, giocoso o qualsiasi altro stile che rispecchi l'identità del tuo marchio.

Puoi anche addestrare ChatGPT affinché rispecchi la personalità unica del tuo marchio, fornendo campioni di output o descrizioni del tono che preferisci.

Usa ChatGPT per fare brainstorming e generare idee

Anziché utilizzare ChatGPT esclusivamente per redigere i contenuti finali, può rivelarsi incredibilmente utile per il brainstorming.

Chiedi idee per i contenuti, spunti per campagne email, concetti per campagne digitali o suggerimenti per i post sui social media. Questo può ispirare il tuo team a pensare in modo creativo e a sviluppare le idee generate dall'IA per adattarle alla tua strategia.

Sperimenta con i test A/B

Uno dei principali punti di forza di ChatGPT è la sua capacità di generare rapidamente molteplici varianti di contenuto.

Sfrutta questo vantaggio creando test A/B per tutto, dalle landing page agli annunci, dagli oggetti delle email alle didascalie sui social media, per capire quali versioni riscuotono maggiore successo tra il tuo pubblico. Questo approccio ti aiuterà a ottimizzare le prestazioni dei contenuti grazie a informazioni in tempo reale.

Sfrutta ChatGPT per l'analisi della concorrenza e del mercato

Puoi utilizzare un prompt per chiedere a ChatGPT di generare approfondimenti basati sull'intento di ricerca, sulle attività della concorrenza o sulle tendenze di mercato. Questo può aiutarti a identificare le lacune nel mercato o i modi per ottenere una posizione migliore per il tuo marchio.

Può anche aiutarti a creare un benchmarking competitivo che possa fornire informazioni utili ai team di prodotto, identificando le funzionalità/funzioni per le prossime versioni, e ai team commerciali che si trovano a competere con i concorrenti nelle trattative.

Per usufruire appieno del potenziale di ChatGPT nella tua strategia di marketing, integralo con gli strumenti giusti, come ad esempio:

ClickUp : Una potente piattaforma di project management che combina strumenti di gestione delle attività e di collaborazione con la generazione di contenuti di ChatGPT per migliorare i flussi di lavoro, il monitoraggio delle prestazioni e Una potente piattaforma di project management che combina strumenti di gestione delle attività e di collaborazione con la generazione di contenuti di ChatGPT per migliorare i flussi di lavoro, il monitoraggio delle prestazioni e la gestione delle scadenze (ne parleremo più approfonditamente a breve!) Hootsuite per le piattaforme social: crea post con ChatGPT, poi pianifica, pubblica e analizza il coinvolgimento con Hootsuite. Questa combinazione ottimizza le strategie sui social media fornendo informazioni in tempo reale sul pubblico SurferSEO per la SEO: ChatGPT crea contenuti, mentre SurferSEO garantisce che siano ottimizzati per i motori di ricerca. Ideale per potenziare post di blog, meta descrizioni e pagine web in termini di impatto SEO Mailchimp per le campagne di email marketing: usa ChatGPT per creare contenuti e oggetti personalizzati per le email, quindi effettua l'automazione delle campagne, effettua il monitoraggio del coinvolgimento e segmenta il pubblico con Mailchimp per una comunicazione efficace

Leggi anche: Le migliori alternative a ChatGPT

In che modo ClickUp può fornire supporto alle iniziative di marketing

Usi già ChatGPT ma vorresti che potesse fare di più? Prova ad aggiungere ClickUp al tuo stack di strumenti per il lavoro di marketing.

Sebbene ChatGPT sia un ottimo strumento per la generazione di contenuti, ClickUp for Marketing offre una piattaforma di produttività all-in-one progettata per aiutare i team di marketing a ideare, pianificare e realizzare campagne in modo più efficiente.

Inoltre, ClickUp Brain, il suo assistente IA, è completamente integrato nella piattaforma. Ciò significa che è in grado di offrirti risposte contestualizzate in tempo reale a tutte le tue query, anziché quelle generiche che sono il massimo che gli strumenti esterni riescono a fornire.

Inizia con ClickUp Brain Usa ClickUp Marketing come alternativa all-in-one a ChatGPT

Ecco in cosa ClickUp Brain è superiore a ChatGPT: Si integra perfettamente anche con altri strumenti e piattaforme di marketing basati sull'IA

ClickUp Brain integra l'IA direttamente nei flussi di lavoro, consentendo di ottenere informazioni in tempo reale e contestualizzate

È l'ideale per le attività di marketing collaborativo, dalla gestione delle attività al monitoraggio delle prestazioni

A differenza di ChatGPT, ClickUp supporta flussi di lavoro olistici e interfunzionali in un unico posto

Continua a leggere per scoprire cos'altro può offrire ClickUp per il supporto di tutte le tue iniziative di marketing.

Automatizza le attività ripetitive legate al marketing

Una delle funzionalità/funzioni più potenti di ClickUp è ClickUp Automazioni. Grazie ai flussi di lavoro automatizzati di ClickUp, i team possono automatizzare l'assegnazione delle responsabilità relative alla creazione e alla distribuzione di contenuti come post sui blog, aggiornamenti sui social media o campagne e-mail.

Utilizza i modelli predefiniti della libreria di automazioni di ClickUp per automatizzare qualsiasi attività o azione

Con oltre 100 modelli di automazione predefiniti, ClickUp consente ai professionisti del marketing di automatizzare azioni quali l'assegnazione delle attività, gli aggiornamenti di stato e persino le campagne e-mail. I team possono dedicare meno tempo alle attività ripetitive, come la pianificazione dei post sui social media o l'aggiornamento dello stato delle attività, e più tempo alla pianificazione strategica e alla creatività.

Raddoppia il potere dell'IA

ClickUp Brain, il motore di intelligenza artificiale di ClickUp, include una funzionalità di scrittura chiamata AI Writer for Work. Grazie a questa funzionalità, i professionisti del marketing possono facilmente generare e perfezionare prompt AI per creare qualsiasi contenuto, dai post sul blog alle campagne email.

Genera contenuti di alta qualità più velocemente con AI Writer for Work di ClickUp Brain

Adatta i contenuti allo stile del tuo marchio, rendendo la generazione dei contenuti più fluida ed efficiente.

Può anche fungere da gestore delle conoscenze e fornire un accesso rapido alle informazioni rilevanti provenienti dalle tue attività, dai tuoi documenti e dai progetti precedenti. Puoi facilmente raccogliere approfondimenti o recuperare contenuti passati, conservando tutto in un unico posto per una rapida consultazione.

Chiedi informazioni su attività, documenti o persone per trovare risposte rapide dalla tua knowledge base con ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, tra cui scrittura, modifica ed e-mail. Tuttavia, questo processo comporta solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come ad esempio uno strumento di generazione di contenuti e il tuo spazio di lavoro. Con ClickUp, ottieni un'assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutto lo spazio di lavoro, inclusi e-mail, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intero spazio di lavoro.

Visualizza le prestazioni e effettua il monitoraggio delle metriche chiave

I professionisti del marketing utilizzano le dashboard di ClickUp per visualizzare i dati e effettuare il monitoraggio delle prestazioni di progetti, attività e team. Queste dashboard possono fornire informazioni in tempo reale sull'efficacia dei contenuti generati dall'IA.

Che si tratti di monitorare il numero di lead generati dai post del blog, dalle campagne email o dai post sui social media, le dashboard di ClickUp consentono di visualizzare facilmente queste metriche in un'unica schermata.

I professionisti del marketing possono vedere rapidamente in che modo i prompt generano conversioni o dove sono necessari degli aggiustamenti per migliorare i risultati.

Tieni traccia dello stato e della conversione delle iniziative di marketing di priorità in un'unica schermata con i dashboard di ClickUp

La funzionalità AI Insights, basata su ClickUp Brain, potenzia ulteriormente le tue capacità di monitoraggio dei dati. I professionisti del marketing possono porre domande specifiche sull'IA e ricevere analisi immediate basate sui dati rilevanti da ogni dashboard.

Ciò è particolarmente utile per il monitoraggio contemporaneo delle prestazioni di più campagne generate dall'IA, risparmiando tempo che altrimenti verrebbe impiegato nella raccolta e nell'analisi manuale dei dati.

Integrazione perfetta con altre app

ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti, consentendo ai team di marketing di migliorare i flussi di lavoro e collegare le loro piattaforme preferite in un unico posto. Che tu stia gestendo attività, effettuando il monitoraggio del tempo o collaborando tra più team, queste integrazioni garantiscono che tutto proceda senza intoppi.

Le integrazioni con Google Drive, Dropbox e OneDrive rendono semplicissimo allegare e gestire gli allegati all'interno delle attività: non dovrai più attivare/disattivare le app.

L'integrazione di ClickUp con Google Calendar o Outlook garantisce che le tue attività di marketing siano sempre sincronizzate. Le integrazioni con Zoom e Google Meet consentono ai team di ospitare o incorporare riunioni e registrazioni direttamente all'interno delle attività.

Esecuzione della sincronizzazione del tuo Google Calendar con ClickUp utilizzando le integrazioni di ClickUp

L'API di ClickUp consente inoltre ai team di creare integrazioni personalizzate su misura per le loro esigenze specifiche, garantendo che, indipendentemente dalla composizione del proprio stack tecnologico, tutto funzioni in modo fluido. Queste potenti integrazioni consentono ai professionisti del marketing di automatizzare i flussi di lavoro, risparmiare tempo e concentrarsi sul raggiungimento dei risultati.

Usa il futuro del marketing con l'IA

L'IA ha già iniziato a ridefinire le strategie di marketing e strumenti come ChatGPT e ClickUp Brain stanno aprendo la strada. Integrando l'IA nei tuoi flussi di lavoro di marketing, non stai solo automatizzando le attività, ma stai anche usufruendo di nuove opportunità di creatività, approfondimento e coinvolgimento.

Che tu stia perfezionando la tua strategia di contenuti, aumentando la produttività o migliorando il percorso del cliente attraverso la personalizzazione, i nostri migliori prompt ChatGPT per il marketing aiutano i professionisti del settore a lavorare in modo più intelligente ed efficace.

Il futuro del marketing dipenderà in larga misura da chi saprà sfruttare il potere dell'IA.

Iscriviti oggi stesso gratis a ClickUp e scopri come ClickUp AI può migliorare le tue attività di marketing!