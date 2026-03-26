14 modelli gratuiti di Fogli Google per il monitoraggio delle attività quotidiane

Immagina di creare un elenco delle cose da fare all'inizio della giornata, ma di perdere di vista tutte le attività prima di arrivare alla fine. Questo può succedere quando hai troppo da fare; il monitoraggio delle attività e la gestione delle scadenze diventano caotici.

Allora, qual è la soluzione? I tracker delle attività di Fogli Google.

I tracker delle attività di Fogli Google sono utili sia che tu sia un professionista alle prime armi o esperto. Sono semplici, facili da usare e utili per pianificare e effettuare il monitoraggio delle tue attività.

In questo blog condivideremo modelli gratuiti di Fogli Google per il monitoraggio giornaliero delle attività che renderanno la gestione delle attività e dei team semplicissima. Quindi, resta con noi fino alla fine!

14 Modelli gratuiti di Fogli Google per il monitoraggio delle attività

I modelli di Fogli Google per il monitoraggio delle attività quotidiane sono strumenti preziosi che ti aiutano a semplificare la gestione delle attività. Ecco alcuni modelli gratis di Fogli Google per il monitoraggio delle attività:

1. Modello per il monitoraggio delle attività di ClickUp

Scarica il modello gratis Organizza il tuo flusso di lavoro utilizzando il modello di monitoraggio delle attività di ClickUp

Il modello Task Tracker di ClickUp è un modello di Fogli Google pronto all'uso per organizzare e monitorare le tue attività in modo strutturato. Include campi come Nome attività, Priorità, Assegnato a, Stato, Data di inizio, Data di scadenza e Note per aiutarti a tenere sotto controllo il tuo lavoro quotidiano.

Come utilizzarlo:

Aggiungi attività con scadenze e priorità per organizzarti al meglio

Tieni traccia dello stato delle attività utilizzando elenchi a discesa come "Da fare", "In corso" e "Terminato"

Assegna le attività e aggiorna lo stato di avanzamento man mano che il lavoro procede

Usa la sezione delle note per aggiungere contestualizzazioni o aggiornamenti

Ideale per:

Professionisti che gestiscono carichi di lavoro quotidiani — perfetti per un project manager che assegna attività, effettua il monitoraggio delle scadenze e monitora lo stato di avanzamento di più deliverable in un'unica vista semplificata.

Studenti con impegni accademici — ideali per gli studenti che devono organizzare compiti, progetti di gruppo e attività di preparazione agli esami, per mantenere una routine costante ed evitare lo stress dell'ultimo minuto.

Per chi deve destreggiarsi tra le faccende personali — ideale per chi vuole effettuare il monitoraggio delle faccende domestiche, delle commissioni e dei progetti secondari, mantenendo tutto organizzato in un'unica lista di controllo.

2. Modello per il monitoraggio delle attività giornaliere e mensili di Template.net

Il modello per il monitoraggio delle attività giornaliere e mensili di Template.net è un modello di base che ti consente di pianificare e gestire le tue attività in modo efficace. Ti aiuta a semplificare i flussi di lavoro, monitorare lo stato delle attività e non perdere mai le scadenze.

Come utilizzarlo:

Pianifica e visualizza le attività su base giornaliera e mensile

Concentrati sulla gestione del tempo

Crea elenchi di attività personalizzati, inclusi aggiornamenti sullo stato, priorità e date di scadenza

Assegna la priorità alle attività in base alle loro scadenze

Tieni traccia dello stato in tempo reale

Ideale per: chiunque desideri organizzarsi al meglio e gestire il proprio tempo in modo efficace. È perfetto per le persone impegnate che devono destreggiarsi tra attività quotidiane e progetti a lungo termine.

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2. Modello per il monitoraggio delle attività quotidiane di Template.net

Il modello per il monitoraggio delle attività quotidiane di Template.net è un semplice modello di Fogli Google che ti aiuta a rimanere in linea con le tue attività quotidiane. Il modello personalizzabile di elenco delle cose da fare ti consente di strutturare il tuo programma di lavoro in modo efficiente.

Come utilizzarlo:

Crea e organizza elenchi di cose da fare personalizzati in un unico posto

Semplifica le attività quotidiane per aumentare la produttività

Tieni traccia delle attività in sospeso e di quelle completate

Collabora alle attività con i membri del team

Ideale per: professionisti impegnati che pianificano e stabiliscono le priorità delle loro attività su base giornaliera o mensile e effettuano il monitoraggio del loro stato in tempo reale per evitare di non rispettare le scadenze.

3. Modello per il monitoraggio delle attività di Template.net

Il modello Task Tracker di Template.net è un altro modello di Fogli Google per il monitoraggio giornaliero delle attività che ti permette di tenere traccia delle attività con facilità. Puoi scaricarlo in formato Excel o Fogli Google per monitorare le tue attività e le scadenze in modo efficiente.

Come utilizzarlo:

Categorizza le attività per monitorarle facilmente

Visualizza lo stato di avanzamento delle attività tramite grafici

Crea stati personalizzati per le attività, tra cui "Da fare", "in sospeso", "completato", "in attesa", ecc.

Personalizza i campi e le note per ogni attività

Ideale per: chiunque cerchi un modo organizzato per classificare e effettuare il monitoraggio dello stato delle attività, al fine di rispettare le scadenze in modo efficiente.

Bonus: Dai un'occhiata anche a questi modelli di elenchi di attività in Word!

4. Modello per il monitoraggio dello stato delle attività di Template.net

Il modello per il monitoraggio dello stato delle attività di Template.net ti evita il lavoro richiesto per ricordare le attività e ne semplifica il monitoraggio. Offre un layout professionale per monitorare le attività e gli aggiornamenti dei tuoi progetti.

Come utilizzarlo:

Inserisci e organizza i dati nelle colonne

Aggiungi campi personalizzabili in base alle tue esigenze specifiche

Modifica le sezioni per aggiungere ulteriori informazioni

Visualizza i dati con tabelle e grafici

Ideale per: professionisti impegnati che desiderano visualizzare rapidamente lo stato di avanzamento delle attività tramite tabelle e grafici.

5. Modello di elenco delle cose da fare per Fogli Google di Zapier

via Fogli Google

Il modello di lista delle cose da fare per Fogli Google di Zapier è un modello di Fogli Google per il monitoraggio delle attività quotidiane che ti permette di impostare la tua lista delle cose da fare e di tenere traccia dello stato delle attività. Sebbene sia più adatto alle attività personali, puoi utilizzare questo modello anche per il lavoro e condividerlo con il tuo team per tenerlo aggiornato.

Come utilizzarlo:

Usa le sezioni "attività", "giorni" e "note" per impostare il tuo elenco delle cose da fare

Etichetta le attività ad alta priorità e scegli i colori per indicare lo stato di ciascuna attività

Aggiungi colonne personalizzate come tipo di attività, durata stimata, attività da fare in un secondo momento, ecc.

Spunta le attività man mano che le completi aggiungendo lo stato o cancellandole

Ideale per: chiunque desideri creare elenchi di attività da fare quotidiane per completare le proprie attività in tempo.

📮 ClickUp Insight: Quando i sistemi falliscono, i dipendenti danno sfogo alla creatività, ma non è sempre una cosa positiva. Il 17% dei dipendenti ricorre a soluzioni personali, come salvare le email, fare screenshot o prendere meticolosamente note, per tenere traccia del lavoro. Nel frattempo, il 20% dei dipendenti non riesce a trovare ciò di cui ha bisogno e ricorre a chiedere ai colleghi, interrompendo il tempo di concentrazione di entrambe le parti. Con ClickUp, puoi trasformare le email in attività tracciabili, collegare le chat alle attività, ottenere risposte dall'IA e molto altro ancora all'interno di un unico spazio di lavoro! Sostituisci oltre 20 strumenti con un unico potente spazio di lavoro all'interno di ClickUp 💫 Risultati concreti: Quando l'agenzia di marketing Hit Your Mark Media ha analizzato le proprie operazioni, il problema era evidente. Il lavoro era distribuito su Slack, Miro, Toggl, Loom e altri strumenti. I progetti procedevano più lentamente del dovuto perché le informazioni erano sparse su più strumenti. Così il team ha consolidato tutto nella Small Business Suite di ClickUp : Oltre 5 strumenti sostituiti nei settori della comunicazione, della pianificazione e della reportistica

Risparmio di 3.000 $ all'anno grazie all'eliminazione di Slack dopo il passaggio a ClickUp Chat

Dashboard in tempo reale per il monitoraggio dei punti dello sprint, dei carichi di lavoro e delle prestazioni

Pagamenti dei bonus più rapidi grazie a dati sulla produttività chiari e misurabili Il fondatore Derek Archer afferma che questo cambiamento ha trasformato il modo di operare dell'agenzia. Invece di mettere insieme gli aggiornamenti da più app, il team ora gestisce il lavoro con i clienti, la comunicazione, la documentazione e la reportistica da un unico spazio di lavoro. 🚀

6. Modello di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività in Fogli Google di Unito

via Fogli Google

Il modello di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività in Fogli Google di Unito è un modello completo che ti consente di collegare i tuoi strumenti e scegliere le attività che desideri effettuare la sincronizzazione. Questo modello di foglio di calcolo ti aiuta a creare report sullo stato di avanzamento per una facile analisi.

Come utilizzarlo:

Usa la scheda "Data dump" per effettuare la sincronizzazione di tutte le attività del tuo progetto

Crea rapporti sullo stato di avanzamento per tenere traccia delle attività aperte, completate e scadute

Crea grafici a barre, a torta e burndown per monitorare i progressi per attività e sprint

Tieni traccia del carico di lavoro di ciascun membro del team e pianifica le risorse

Ideale per: responsabili di progetto e manager alla ricerca di modi rapidi e semplici per generare report sullo stato di avanzamento delle attività da effettuare in fase di condivisione con le parti interessate.

Limiti dell'utilizzo dei Fogli Google per il monitoraggio delle attività

Sebbene i modelli di Fogli Google per il monitoraggio delle attività quotidiane possano aiutarti a tenere traccia delle cose da fare in modo efficiente, potresti incontrare alcune difficoltà.

Ecco gli svantaggi dell'utilizzo dei Fogli Google per il monitoraggio delle tue attività quotidiane:

Collaborazione limitata : Fogli Google non sono lo strumento migliore per la collaborazione. Sono più soggetti a errori e potrebbero rallentare se più persone ci lavorano contemporaneamente

Problemi di scalabilità : man mano che l'elenco delle attività si allunga, i modelli di Fogli Google diventano disordinati. È necessario gestire fogli di lavoro separati, il che rende difficile trovare e effettuare il monitoraggio delle attività

Automazione limitata : con i modelli di Fogli Google non è possibile automatizzare i flussi di lavoro o l'assegnazione delle attività. Ciò richiede molto lavoro manuale, tra cui l'aggiornamento dello stato delle attività, la personalizzazione, ecc.

Problemi di sicurezza : non sono presenti funzionalità di sicurezza avanzate, come controlli di accesso granulari, il che rende lo strumento rischioso per l'archiviazione di dati sensibili relativi ai progetti

Mancanza di notifiche: i modelli di Fogli Google non forniscono promemoria automatici per il completamento delle attività o le date di scadenza imminenti

Modelli alternativi per il monitoraggio e la gestione delle attività

Se hai difficoltà con i limiti dei modelli di Fogli Google, è ora di cercare delle alternative. Ti consigliamo ClickUp per un monitoraggio e una gestione efficiente delle attività.

ClickUp è uno strumento di gestione delle attività all-in-one che ti aiuta a creare e gestire le cose da fare sia personali che professionali. Ti permette di fissare obiettivi e attività cardine, creare elenchi di cose da fare, collaborare con il tuo team sulle attività, monitorare le scadenze, gestire le risorse e automatizzare promemoria e flussi di lavoro.

Con ClickUp, puoi anche visualizzare le attività nel modo che preferisci grazie alle viste personalizzate, tra cui le viste Tabella, Elenco, Calendario e Bacheca.

Prova subito ClickUp! Visualizza i tuoi dati nei fogli di calcolo utilizzando la vista Tabella di ClickUp

Ad esempio, la vista Tabella di ClickUp ti aiuta a creare fogli di calcolo istantanei e a visualizzare i dati del progetto in campi e righe. Puoi anche utilizzare questa vista per creare database e organizzare le attività come record. La parte migliore? Utilizzando questa vista, puoi collegare i clienti agli ordini e inserire link ai rapporti sui bug.

Quindi, se sei abituato a lavorare con i Fogli Google ma non vuoi fare i conti con i suoi limiti, la vista Tabella di ClickUp è la soluzione perfetta.

Inoltre, ClickUp offre diversi modelli per la gestione delle attività. Questi modelli semplificano il tuo lavoro quotidiano e rappresentano un'ottima alternativa ai Fogli Google. Esaminiamo questi modelli nel dettaglio.

1. Modello ClickUp per la gestione semplice delle attività

Scarica questo modello Crea un sistema di gestione delle attività ben organizzato con il modello ClickUp per la gestione semplice delle attività

Se ti stai avvicinando alla gestione delle attività e cerchi app per le liste di controllo giornaliere, prova il modello ClickUp per la gestione semplice delle attività.

Questo modello per il monitoraggio dei progetti è perfetto per tenere in ordine le tue attività, che si tratti delle tue attività quotidiane o di quelle lavorative. Il modello offre le visualizzazioni Elenco, Bacheca e Documento per visualizzare le attività nel modo che preferisci. Con questo modello puoi:

Visualizza e assegna priorità alle attività

Effettua il monitoraggio delle tue cose da fare

Aggiungi i dettagli delle attività utilizzando i campi personalizzati

Perché lo consigliamo

Uno dei modi più semplici per mantenere il tuo lavoro organizzato è utilizzare un modello con istruzioni integrate per creare un sistema di gestione delle attività duraturo.

Ideale per:

Piccoli team che necessitano di un sistema di gestione delle attività chiaro — perfetto per le startup SaaS che gestiscono il lancio di nuove funzionalità/funzioni, le richieste dei clienti e la correzione dei bug senza processi complessi.

Team di marketing che coordinano campagne : ideali per il monitoraggio della creazione di contenuti, del lancio di annunci e delle attività sui social media in un unico elenco semplice e facile da aggiornare.

Team commerciale che gestisce attività di outreach e follow-up — ideali per SDR e account manager che organizzano attività di prospezione, pianificazioni delle chiamate e attività di pipeline senza confusione.

2. Modello ClickUp per la gestione delle attività quotidiane

Scarica questo modello Pianifica le tue attività quotidiane con il modello ClickUp per la gestione delle attività quotidiane

Il modello ClickUp per la gestione delle attività quotidiane è un planner che ti permette di programmare le tue riunioni, attività, eventi e commissioni di tutti i giorni. Questo planner personalizzabile ti aiuta a rispettare gli orari, così non finirai per lavorare tutto il giorno.

Con questo planner giornaliero puoi:

Classifica le attività in base alla categoria: lavoro, personali o obiettivi

Tieni traccia dello stato con tabelle e grafici

Dai priorità alle attività

Migliora la gestione del tempo

Il modello ti aiuta a rimanere concentrato e motivato, così puoi terminare le cose rapidamente senza procrastinare.

Perché lo consigliamo

Puoi impostare obiettivi specifici e attività cardine, pianificare la tua giornata utilizzando la vista Calendario e effettuare il monitoraggio dei progressi tramite i diagrammi Gantt.

Ideale per:

Team di sviluppo prodotto : perfetti per il monitoraggio delle attività quotidiane degli sprint, dei test di controllo qualità e delle rapide correzioni di bug, per garantire che i rilasci procedano senza intoppi.

Team di marketing : ideali per gestire le attività quotidiane come bozze di contenuti, post sui social e ottimizzazioni delle campagne senza perdere slancio.

Team di assistenza clienti — ideali per organizzare i controlli quotidiani sui clienti, i passaggi di onboarding e i follow-up di supporto, al fine di garantire la soddisfazione dei clienti.

3. Modello di elenco delle attività quotidiane di ClickUp

Scarica questo modello Pianifica e assegna le priorità al lavoro con il modello di elenco delle attività quotidiane di ClickUp

Il modello ClickUp per l'elenco delle attività quotidiane è un pianificatore e tracker di routine che ti aiuta a sviluppare buone abitudini e a pianificare e dare priorità al tuo lavoro quotidiano senza sentirti sopraffatto. Offre inoltre opzioni di personalizzazione, come viste, campi, stati e flussi di lavoro personalizzati, tra cui Gantt, Elenco e Calendario.

Con questo modello puoi:

Crea e gestisci un elenco dettagliato delle cose da fare

Organizza le attività e concentrati su ciò che conta di più

Tieni traccia di tutte le attività in un unico posto

Perché lo consigliamo

Il modello di lista delle cose da fare dispone di integrazioni e notifiche automatiche per aiutarti a rispettare le scadenze.

Ideale per:

Team di progettazione : perfetti per suddividere le attività creative quotidiane come wireframe, mockup e revisioni, in modo che le scadenze non si accumulino.

Team commerciale : aiutano a strutturare gli elenchi di contatti, i follow-up e le scadenze delle proposte per mantenere attiva la pipeline ogni singolo giorno.

Team delle risorse umane: ideali per gestire le attività di reclutamento, i calendari dei colloqui e le richieste dei dipendenti senza perdere nemmeno un dettaglio.

Per saperne di più: 11 modelli gratis di elenchi di attività in Excel e ClickUp

4. Modello di elenco attività di progetto ClickUp

Scarica questo modello Gestisci le tue attività personali e professionali con il modello di elenco attività di progetto di ClickUp

Il modello di elenco attività di progetto di ClickUp combina funzionalità di base e avanzate, rendendolo uno dei migliori modelli per la gestione delle attività.

Questo modello di gestione dei progetti può essere utilizzato per monitorare e gestire le attività personali e di gruppo. È dotato di cinque visualizzazioni: Documento, Bacheca, Elenco, Calendario e Incorporato. Inoltre, puoi aggiungere stati personalizzati come "Da fare", "In corso" e "Completato" per monitorare le attività in modo efficiente.

Perché lo consigliamo

Il punto forte del modello è che la vista "Incorpora" ti consente di incorporare video nel modello per una maggiore chiarezza nel lavoro.

Ideale per:

Team di prodotto : gestisci il lancio delle funzionalità/funzioni, gli elementi in sospeso e i risultati degli sprint in un elenco di attività strutturato che mantiene allineati sviluppatori, team di controllo qualità e project manager.

Team di marketing : pianificate le attività delle campagne, la produzione dei contenuti e le approvazioni in un unico posto, così nessuna scadenza vi sfuggirà.

Team operativi: monitorate i progetti interdipartimentali, come il miglioramento dei processi, l'inserimento dei fornitori e le attività di conformità, in un formato chiaro e trasparente.

5. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Scarica questo modello Porta a termine i tuoi progetti con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Il modello di project management di ClickUp è un modello indispensabile per ogni team che voglia garantire il successo dei propri progetti. Grazie agli strumenti integrati, questo modello è ideale per gestire più progetti e collaborare con il tuo team su diversi flussi di lavoro in un unico posto.

Il modello include sei visualizzazioni dinamiche, tra cui spicca la vista Team.

Con questo modello puoi:

Classifica le attività in tre elenchi: Idee, Attività arretrate e Azioni da intraprendere

Collabora con i team

Organizza le attività in base alla priorità, allo stato o al reparto

Tieni traccia e ottimizza i flussi di lavoro

Perché lo consigliamo

La vista Team (precedentemente Box) ti consente di valutare il carico di lavoro di tutti per assegnare le attività in modo ponderato. Offre campi personalizzati predefiniti che ti permettono di vedere a chi è stata assegnata ogni attività, quando è prevista la scadenza e lo stato di avanzamento in tempo reale. Inoltre, puoi aggiungere campi personalizzati per dettagli quali budget, link o altri allegati.

Ideale per:

Team di gestione del prodotto : non lasciate mai più che una richiesta di funzionalità o un bug vi sfuggano. Mappate gli sprint, effettuate il monitoraggio dei rilasci e coordinate sviluppatori, QA e PM senza sforzo, in modo che la vostra roadmap venga effettivamente realizzata.

Team di marketing : gestite le campagne come una macchina ben oliata. Effettuate il monitoraggio dei contenuti, delle approvazioni, dei lanci di annunci e degli eventi in un unico posto, rispettando ogni scadenza senza caos o confusione.

Team commerciale: chiudi le trattative più velocemente grazie a un monitoraggio delle attività estremamente chiaro. Gestisci le attività di contatto, i follow-up, le proposte e i contratti in un unico elenco e non lasciare mai che un'opportunità vada persa.

6. Modello ClickUp per le attività da fare

Scarica questo modello Gestisci le attività, dalla creazione all'assegnazione e al monitoraggio, con il modello "Work To Do" di ClickUp

Il modello ClickUp Work To Do è lo strumento perfetto per organizzare le tue attività settimanali. Ti aiuta a pianificare le attività quotidiane in base al tuo piano settimanale per assicurarti una settimana di produttività. In breve, questo modello ha tutto ciò che ti serve per portare a termine i tuoi compiti.

Con il modello "Work To Do" di ClickUp, puoi:

Tieni traccia dello stato con i grafici di Gantt e le bacheche Kanban

Concentrati sulle attività con priorità

Suddividi le attività complesse di un progetto in attività più gestibili

Tieni traccia della durata delle attività

Per utilizzare questo modello, definisci obiettivi chiari e inizia a creare le tue attività. ClickUp Tasks ti consente di pianificare e organizzare le attività con descrizioni, attività secondarie e date di scadenza. Puoi aggiungere tag alle attività per facilitarne la ricerca, assegnare attività ai membri del team e persino visualizzare la sequenza delle attività con la vista del Calendario.

Perché lo consigliamo

Questo modello è perfetto per definire l'ambito e stabilire le priorità del tuo programma di lavoro settimanale grazie alla sua vista calendario settimanale.

Ideale per:

I team di prodotto trasformano le richieste di funzionalità, le correzioni di bug e gli elementi degli sprint in attività chiare e concrete che mantengono i progetti in linea con gli obiettivi

I team di marketing gestiscono campagne, contenuti e attività di lancio in un unico posto per rispettare ogni scadenza

I team di vendita organizzano le attività quotidiane di contatto, i follow-up e le attività cardine delle trattative per mantenere una pipeline solida e una chiara visibilità

Per saperne di più: 10 modelli gratuiti Getting Things Done (GTD) per la produttività

7. Modello ClickUp per semplici cose da fare

Scarica questo modello Gestisci tutte le tue cose da fare in un unico posto con il modello ClickUp Simple To-Dos

Il modello ClickUp Simple To-Dos semplifica la gestione delle attività riunendo tutte le tue cose da fare in un unico posto. Ti permette di visualizzare le priorità, gli assegnatari e le date di scadenza, così non ti perderai nessuna informazione importante.

Con questo modello puoi:

Organizza le attività in diverse categorie

Assegna le attività ai membri del team

Crea un elenco chiaro delle cose da fare che tutti possano seguire

Come gli altri modelli di ClickUp, anche questo include stati, campi e visualizzazioni personalizzati. È dotato di una bacheca degli stati per garantire un facile accesso a tutte le attività. Il modello ti consente inoltre di effettuare il monitoraggio delle attività tramite tag e semplificare la gestione delle attività grazie alle automazioni.

Perché lo consigliamo

Questo semplice modello ti aiuta quando devi destreggiarti tra più responsabilità. Puoi assegnare una priorità alle tue attività e utilizzare la Visualizzazione attività prioritarie per assicurarti di affrontarle nell'ordine corretto.

Ideale per:

I team di prodotto effettuano il monitoraggio delle attività quotidiane relative alle funzionalità/funzioni, delle correzioni rapide e degli elementi degli sprint senza complicare eccessivamente i flussi di lavoro

I team di marketing organizzano bozze di contenuti, attività relative alle campagne e approvazioni in una lista di controllo semplice e facile da aggiornare

I team commerciali gestiscono in modo efficiente le attività di contatto, i follow-up e le azioni relative alle trattative in un unico posto

8. Modello di elenco delle cose da fare per il calendario di ClickUp

Scarica questo modello Ottieni una panoramica delle tue attività settimanali o mensili con il modello di elenco delle cose da fare del calendario di ClickUp

Il modello di elenco delle cose da fare per il calendario di ClickUp è uno strumento che ti offre una rapida panoramica dei tuoi piani settimanali, bisettimanali o mensili. Ti aiuta a rimanere organizzato in modo da poter raggiungere tutti gli obiettivi che ti sei prefissato.

Con questo modello puoi:

Pianifica le attività per evitare di non rispettare le scadenze

Organizza le attività in categorie per maggiore chiarezza

Visualizza i dettagli dettagliati delle attività

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle attività

Scopri quanto tempo occorre per terminare un'attività

Questo modello include cinque visualizzazioni personalizzate in diverse configurazioni di ClickUp: Per ruolo, Richiesta di riunione, Per categoria, Pianificazioni e Guida introduttiva. Puoi anche migliorare il monitoraggio delle liste di cose da fare nel Calendario con avvisi di dipendenza, monitoraggio del tempo e altro ancora.

Perché lo consigliamo

Il modello include una vista "Richieste di riunione" per tenere traccia delle riunioni imminenti e delle attività che devono essere completate prima di esse.

Ideale per:

I team di prodotto pianificano il lancio delle funzionalità/funzioni, le scadenze dei sprint e le correzioni dei bug direttamente su un calendario per una maggiore visibilità

I team di marketing pianificano le attività delle campagne, le scadenze dei contenuti e le tempistiche di lancio in un'unica schermata per rimanere in linea con gli obiettivi

I team commerciali organizzano le attività di outreach, i follow-up e le attività cardine delle trattative in base alle date chiave per mantenere il flusso della pipeline

Ideale per: chiunque abbia un'agenda fitta di impegni e desideri avere una panoramica di tutti gli appuntamenti e le attività delle prossime settimane.

Ma non è tutto. Oltre a questi modelli, la funzionalità Modelli di attività di ClickUp ti consente anche di crearne di personalizzati. In questo modo, puoi creare modelli per attività e flussi di lavoro ripetitivi e migliorare la produttività. Inoltre, sono semplici, personalizzabili e non richiedono alcuna formazione.

Cosa rende un modello di tracker delle attività un buon modello?

I modelli di tracker delle attività ti aiutano a monitorare e gestire le tue attività quotidiane. Un buon modello di tracker delle attività include quanto segue:

Descrizioni delle attività : il modello dovrebbe prevedere uno spazio per le descrizioni delle attività, ad esempio per aggiungere link, immagini, documenti e altre risorse

Priorità : i modelli efficaci per la gestione delle attività ti consentono di classificare ogni attività in base al suo livello di priorità, tenendo conto delle date di scadenza o dell'importanza dell'attività stessa

Tag delle attività : il modello dovrebbe consentirti di utilizzare i tag per applicare etichette alle attività, in modo da facilitarne la ricerca e l'accessibilità

Personalizzazione : il modello deve essere modificabile e personalizzabile per adattarsi alle esigenze aziendali specifiche

Visualizzazione dei dati : i modelli per la gestione delle attività devono includere tabelle e grafici per visualizzare le attività in sospeso, quelle completate, ecc.

Note: È necessario che sia presente una sezione dedicata alle note per aggiungere ulteriori dettagli sulle attività e garantire maggiore chiarezza

Gestisci meglio le tue attività con ClickUp

Senza dubbio, i modelli di Fogli Google per il monitoraggio delle attività quotidiane sono utili per gestire le attività e gli elenchi delle cose da fare.

Tuttavia, i Fogli Google non sono perfetti. Se devi gestire regolarmente più attività e collaborare con diversi team, il monitoraggio di tutto utilizzando i modelli di Fogli Google sarà impegnativo. È qui che entra in gioco un software di gestione delle attività come ClickUp.

La galleria di modelli di ClickUp offre numerosi modelli di fogli di calcolo ideali per gestire le attività personali e i progetti professionali. Questi modelli gratis offrono molte opzioni di personalizzazione e funzionalità aggiuntive, tra cui notifiche e automazione del flusso di lavoro.

Inoltre, ClickUp offre un'enorme comodità grazie alle sue funzionalità di gestione delle attività e all'IA.

Allora, perché complicarti la vita con i Fogli Google? Registrati su ClickUp e scarica questi modelli oggi stesso.