14 Migliori modelli gratuiti di tracciatori di obiettivi in Fogli Google

Vi è mai capitato di rimanere perplessi quando qualcuno vi chiede: "Cosa sta succedendo nella vostra vita?"

Mentre siamo concentrati sulle nostre attività quotidiane, spesso non riusciamo ad agire sul quadro generale. I nostri propositi per il nuovo anno, il piano di carriera dei sogni o i corsi di aggiornamento tendono a passare in secondo piano.

Rimanere in cima ai propri obiettivi può essere impegnativo, soprattutto se si ha paura di agire. Ma con gli strumenti e i modelli giusti, il raggiungimento degli obiettivi può diventare un gioco da ragazzi!

Per coloro che amano utilizzare Fogli Google per pianificare, tracciare e monitorare i propri obiettivi, abbiamo alcuni modelli eccellenti che rappresentano un buon punto di partenza. Questo blog esplorerà alcuni dei migliori modelli di Fogli Google per il monitoraggio degli obiettivi disponibili online, aiutandovi a trovare quello perfetto per le vostre esigenze.

**Cosa rende un buon modello di tracciatore di obiettivi su Fogli Google?

Con così tanti app per il monitoraggio degli obiettivi disponibili gratuitamente, perché si dovrebbe usare un modello di Fogli Google per il tracciamento degli obiettivi?

Potrebbe essere una sorpresa, ma le persone che utilizzano i fogli di calcolo per pianificare e monitorare i loro obiettivi personali hanno maggiori probabilità di mantenere l'account e di riuscire a raggiungere gli obiettivi. Questo perché i fogli di calcolo aiutano a comprendere chiaramente gli obiettivi a lungo termine e a creare un sistema da fare settimana per settimana.

Ad esempio, se volete risparmiare per un fondo di emergenza, un modello vi fornisce un punto di partenza e un quadro di riferimento su cui basarvi.

Pertanto, una buona modello di impostazione degli obiettivi è quello che vi aiuta a partire e a iniziare il monitoraggio dei vostri obiettivi personali o professionali con funzionalità/funzione chiave come:

Struttura predefinita : Il modello deve seguire una struttura chiara con colonne per le scadenze, gli elementi d'azione e gli aggiornamenti di stato che potete personalizzare per i vostri piani

: Il modello deve seguire una struttura chiara con colonne per le scadenze, gli elementi d'azione e gli aggiornamenti di stato che potete personalizzare per i vostri piani Layout semplice : il modello dovrebbe essere corredato di istruzioni chiare per l'aggiunta di obiettivi e il monitoraggio dello stato, rendendo più facile l'inizio rispetto alla creazione di un intero foglio di calcolo da zero

: il modello dovrebbe essere corredato di istruzioni chiare per l'aggiunta di obiettivi e il monitoraggio dello stato, rendendo più facile l'inizio rispetto alla creazione di un intero foglio di calcolo da zero Facile da personalizzare : Dovreste avere la possibilità di modificare i campi del modello per adattarlo alle vostre esigenze personali, accademiche o di studioobiettivi professionali *Facile per l'utente: Il modello deve essere intuitivo da usare, il che lo rende ideale per coloro che non hanno una conoscenza estesa di Fogli Google o di qualsiasi altra app per fogli di calcolo

: Dovreste avere la possibilità di modificare i campi del modello per adattarlo alle vostre esigenze personali, accademiche o di studioobiettivi professionali *Facile per l'utente: Il modello deve essere intuitivo da usare, il che lo rende ideale per coloro che non hanno una conoscenza estesa di Fogli Google o di qualsiasi altra app per fogli di calcolo Strumenti di visualizzazione: Il modello dovrebbe includere funzionalità di visualizzazione in grado di convertire i dati in grafici o diagrammi che aiutino a monitorare lo stato nel tempo

Scegliendo un modello che soddisfi questi criteri, sarete sulla buona strada per raggiungere i vostri oggetti.

Fogli Google Modelli di tracciamento degli obiettivi

Fogli Google offre diversi modelli di tracciatori di obiettivi progettati per aiutare individui e team a gestire i propri oggetti personali e professionali. Questi modelli semplificano il processo di impostazione e monitoraggio degli obiettivi, fornendo strutture organizzate, formule predefinite e campi personalizzabili.

Sebbene ci siano molte opzioni, Da fare non è necessario setacciare Internet per trovare il modello più ideale obiettivo di sviluppo personale modelli in Fogli Google.

Lo abbiamo già fatto per voi, presentandovi alcuni fantastici modelli di tracciatori di obiettivi in Fogli Google che potete considerare di utilizzare per le vostre esigenze:

1. Modello di tracciatore di obiettivi mensili di Template.net

Via Modello.net La chiave per fissare e realizzare con successo gli obiettivi è l'impostazione di obiettivi SMART. L'acronimo sta per Obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e limitati nel tempo. Questo quadro di riferimento consente di suddividere gli obiettivi a lungo termine in parti più piccole e gestibili, aumentando le possibilità di esito positivo.

Il Modello di tracciatore di obiettivi mensili da Template.net include sezioni per la descrizione degli obiettivi, le scadenze dei traguardi, gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento e le note, aiutandovi a tenere sotto controllo i vostri oggetti per tutto il mese.

Ideale per: Chiunque abbia difficoltà con la tradizionale impostazione degli obiettivi; il quadro SMART aiuta a definire obiettivi chiari e raggiungibili e fornisce un modo strutturato per monitorare lo stato di avanzamento in modo da rimanere motivati.

2. Modello di foglio di lavoro per l'impostazione degli obiettivi nel settore immobiliare da Template.net

via Modello.net Se gestite un'agenzia immobiliare, il Modello di foglio di lavoro per l'impostazione degli obiettivi immobiliari by Template.net vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi.

Questo modello pronto all'uso fornisce un quadro strutturato per l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi relativi alle impostazioni, alle vendite, al marketing e altro ancora. Inoltre, è possibile personalizzare facilmente il modello per la propria agenzia immobiliare.

Ideale per: Agenti e agenzie immobiliari che desiderano monitorare le metriche di performance a lungo e a breve termine, come il volume commerciale, le commissioni e la chiusura degli affari.

3. Il vostro anno migliore: Modello di foglio di calcolo per gli obiettivi da So Much More Coaching

via Molto di più sul coaching Se spesso, nonostante i vostri lavori richiesti, non riuscite a realizzare i vostri propositi per il nuovo anno, la Il vostro anno migliore Il foglio di calcolo degli obiettivi di So Much More Coaching non può mancare nel vostro elenco.

Questo modello offre un layout completo per l'impostazione degli obiettivi personali e professionali, suddividendoli in passaggi attuabili. Include impostazioni per la definizione degli obiettivi, il monitoraggio e la revisione periodica, assicurandovi di rimanere in carreggiata e di apportare le modifiche necessarie.

Ideale per: Persone che desiderano monitorare i propri obiettivi professionali e personali per l'anno, con la possibilità di suddividere le attività per categorie come carriera, salute, crescita personale, famiglia e altro ancora.

4. Modello di tracciatore di obiettivi personali di Template.net

via Modello.net Non siete sicuri di voler diversificare i vostri obiettivi personali in base ad aree specifiche come finanza, apprendimento, salute, benessere o altro?

Il Modello gratuito di tracciatore di obiettivi personali da Template.net ha un'interfaccia semplice, che vi aiuta ad aggiungere le vostre attività con parametri come la categoria dell'obiettivo, la descrizione, la data di scadenza, la priorità e le note. Dispone anche di una barra di avanzamento automatica, che consente di visualizzare il raggiungimento dell'obiettivo e di vedere i progressi fatti.

Ideale per: Principianti che desiderano un semplice tracker di obiettivi personali per mettere in pratica i propri obiettivi, con scadenze e priorità cancellate per ogni attività.

5. Modello di obiettivi SMART per studenti di medicina di Template.net

via Modello.net Se siete studenti di medicina alla ricerca di un modo per monitorare i vostri ambiziosi obiettivi, il Modello di obiettivi SMART per studenti di medicina di Template.net è l'opzione perfetta.

Aiuta gli studenti a fissare obiettivi chiari e perseguibili per gli studi, le rotazioni cliniche e il piano di carriera. Include anche sezioni per la definizione degli obiettivi, l'impostazione di attività cardine e il monitoraggio dello stato, assicurando agli studenti di medicina una gestione efficiente delle loro aspirazioni accademiche e professionali.

Ideale per: Studenti di medicina e operatori sanitari che desiderano applicare il quadro SMART per raggiungere i propri obiettivi di apprendimento o di aggiornamento.

6. Modello di tracciatore di obiettivi di Zavvy

via Zavvy Il Modello di tracciatore di obiettivi di Zavvy offre un approccio semplice e personalizzabile all'impostazione degli obiettivi.

L'interfaccia user-friendly del modello consente aggiornamenti e modifiche rapidi, rendendolo l'opzione perfetta per mantenere la concentrazione e la motivazione, soprattutto per gli utenti non tecnici. Che si tratti di gestire progetti personali o di coordinare gli oggetti del team, il modello di Zavvy assicura che siate organizzati e in regola.

Ideale per: Marketing e altri professionisti creativi che desiderano un approccio strutturato per pianificare i propri oggetti e aggiungere attività che possano aiutare a raggiungere tali traguardi.

Limiti dell'uso di Fogli Google per il tracciamento degli obiettivi

Se di solito annotate le vostre cose da fare e le obiettivi del progetto su un'agenda o un taccuino giornaliero, Fogli Google è un'opzione fantastica. Invece di usare carta e penna, l'app per fogli di calcolo consente di aggiornare e monitorare gli obiettivi in modo digitale.

Tuttavia, nonostante le sue funzionalità avanzate e la sua semplicità, Fogli Google presenta alcune lacune che possono limitare la maggior parte degli utenti, soprattutto per quanto riguarda:

Mancanza di automazioni avanzate

Fogli Google può mancare di alcune funzionalità avanzate come il monitoraggio dello stato, le promemoria e le integrazioni con altri strumenti. Gli utenti devono aggiornare e gestire manualmente i propri dati, il che può richiedere molto tempo ed essere soggetto a errori.

Funzioni di collaborazione limitate

Anche se la maggior parte di noi tiene traccia dei propri obiettivi personali in modo indipendente, può essere utile condividerli con un collega o un mentore. Sebbene Fogli Google consenta una collaborazione di base, potrebbe non essere così fluida come un software dedicato al project management o al monitoraggio degli obiettivi. Queste soluzioni avanzate permettono di aggiungere commenti, suggerire aggiornamenti o persino condividere visualizzazioni personalizzabili.

Problemi di integrazione

Fogli Google potrebbe non integrarsi facilmente con altri strumenti di produttività e project management, ostacolando il flusso di informazioni tra le diverse piattaforme. Se si utilizza un'app per tenere traccia dei propri impegni o si preferisce aggiungere elementi di azione al calendario, sarà difficile tenere traccia degli stati da queste app al foglio di calcolo.

Sfide di scalabilità

Quando le esigenze di monitoraggio degli obiettivi diventano più complesse, Fogli Google potrebbe faticare a scalare in modo efficace. La gestione di grandi insiemi di dati o di complesse strutture di obiettivi in Sheets diventa ingombrante e meno efficiente rispetto a strumenti specializzati.

Modelli alternativi per il tracciamento degli obiettivi in Fogli Google

Mentre i modelli di Fogli Google possono aiutarvi con il monitoraggio e il piano degli obiettivi di base, alcune alternative possono aiutarvi a raggiungere il livello successivo. ClickUp è un software all-in-one per la produttività e il project management con tutte le funzionalità/funzione necessarie in un'app per il monitoraggio degli obiettivi. Questa piattaforma vi aiuta a gestire i vostri obiettivi in modo più efficace grazie a funzionalità avanzate di monitoraggio, automazione e integrazione, in modo da non dover cambiare app o destreggiarsi tra più schede.

Ma la parte migliore di ClickUp è l'ampia disponibilità di modelli ClickUp personalizzabili e su misura, che possono aiutarvi a impostare, pianificare e monitorare lo stato generale dei vostri obiettivi.

Dalla gestione di obiettivi semplici a quelli professionali più complessi, ecco il nostro elenco dei modelli gratuiti di ClickUp che potete utilizzare:

1. Modello di obiettivi SMART di ClickUp

Da fare una ripartizione degli obiettivi che definisca ciò che si vuole raggiungere quest'anno, mese o oggi? Senza questa suddivisione granulare delle attività, le possibilità di esito positivo sono scarse. Il Modello di obiettivi SMART di ClickUp aiuta a suddividere grandi obiettivi audaci in piccole attività cardine gestibili.

In questo modo è possibile capire facilmente quali attività sono sulla buona strada, destinate al successo, o quali sono fuori strada e richiedono la vostra attenzione. Il modello offre un approccio completo all'impostazione degli obiettivi, che comprende la definizione degli obiettivi, il monitoraggio dello stato, le promemoria e le funzionalità di collaborazione.

La parte migliore? Vi aiuta anche a impostare dei promemoria per fermare la scimmia procrastinatrice che avete nel titolo .

Ideale per: Pianificare e monitorare gli obiettivi personali o del team, assicurandosi di poter collaborare facilmente con altre parti interessate per un lavoro richiesto.

2. Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-72.png Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205450087&department=other&\_gl=1\*1vqr8dk\*\_gcl\au\*MjAwNzk2MDUwNy4xNzI0ODM5MDEzLjE5MjQ3NDM5NTguMTcyNDg2MDU3MC4xNzI0ODYwNTY5 Scarica questo modello /%cta/

Volete portare gli obiettivi SMART al livello successivo? Utilizzate il modello Modello di piano d'azione per obiettivi SMART di ClickUp per monitorare gli obiettivi rispetto a metriche specifiche. Se siete un manager, questo modello vi aiuterà a tenere traccia di quale membro del team sta lavorando a un obiettivo specifico.

Questo modello di elenco vi permette di suddividere ogni attività in base all'urgenza e all'importanza, aiutandovi a concentrarvi prima sulle attività ad alto impatto e a riadattare le Sequenze per renderle più raggiungibili.

Il modello consente anche di aggiungere tag, categorizzare le attività e utilizzare visualizzazioni personalizzate per gestire in modo efficiente i traguardi di più progetti.

Ideale per: Individui e leader aziendali che necessitano di un approccio più dettagliato e strutturato al monitoraggio degli obiettivi. La sua attenzione alla suddivisione degli obiettivi in passaggi più piccoli può aiutare a rimanere organizzati e motivati.

**Per saperne di più Come impostare e raggiungere obiettivi di leadership efficaci

3. Modello ClickUp OKRs

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-102.png Modello ClickUp OKRs https://app.clickup.com/signup?template=t-90060473973&department=operations&\_gl=1\*i0bv58\*\_gcl\au\*MjAwNzk2MDUwNy4xNzI0ODM5MDEzLjE5MjQ3NDM5NTguMTcyNDg2MDU3MC4xNzI0ODYwNTY5 Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di ClickUp OKRs è stato progettato per aiutarvi a impostare e monitorare gli Oggetti e i Risultati Chiave (OKR). L'OKR è una potente struttura per la definizione degli obiettivi che allinea i lavori richiesti dal team alla vostra visione specifica.

Il modello fornisce la struttura di base per gli obiettivi e le attività. Aiuta a suddividere gli obiettivi in attività gestibili, che possono essere assegnate a team o membri specifici. Include anche la possibilità di visualizzare le attività in una vista Elenco, Bacheca, Calendario o Attività.

Utilizzando questo modello, è possibile implementare efficacemente il framework OKR per guidare le prestazioni, migliorare l'allineamento e raggiungere gli obiettivi strategici.

Ideale per: Individui e team che desiderano un approccio strutturato all'impostazione degli obiettivi in base ai risultati attesi di un progetto.

4. Modello di obiettivo giornaliero ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-73.png Modello di obiettivo giornaliero ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039642&department=other&\_gl=1\*1hbwb8i\*\_gcl\_au\*MjAwNzk2MDUwNy4xNzI0ODM5MDEzLjE5MjQ3NDM5NTguMTcyNDg2MDU3MC4xNzI0ODYwNTY5 Scarica questo modello /%cta/

Se siete una persona che preferisce un elenco di cose da fare giorno per giorno, il modello Modello di obiettivo giornaliero ClickUp è stato creato per suddividere gli obiettivi a lungo termine in attività quotidiane gestibili.

Il modello consente di spuntare ogni attività della giornata o di riallineare quelle in sospeso a quelle successive, aiutandovi a capire quanto è stato fatto per raggiungere gli obiettivi più importanti. Questa concentrazione quotidiana vi mantiene motivati e vi assicura che state lavorando costantemente per raggiungere i vostri obiettivi più importanti, un giorno alla volta.

Ideale per: Per coloro che amano monitorare gli obiettivi personali e professionali suddividendo le visioni a lungo termine in attività realizzabili da rivedere ogni giorno.

5. Modello di obiettivi annuali ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-33.png Modello per gli obiettivi annuali di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6076468&department=personal-use&\_gl=1\*13y4u6v\*\_gcl\_au\*MjAwNzk2MDUwNy4xNzI0ODM5MDEzLjE5MjQ3NDM5NTguMTcyNDg2MDU3MC4xNzI0ODYwNTY5 Scarica questo modello /%cta/

Se preferite fissare obiettivi annuali e poi lavorare per raggiungere questa visione, il modello Modello per gli obiettivi annuali di ClickUp è perfetto per voi. Utilizzando questo modello, potrete definire i vostri obiettivi principali per l'anno, suddividendoli in passaggi e attività cardine attuabili. Potete anche fissare delle attività cardine nel corso dell'anno per misurare lo stato di avanzamento e rimanere motivati.

Se le cose non dovessero andare per il verso giusto, potete sempre dare priorità ai vostri obiettivi annuali in base al loro impatto e alla loro rilevanza, assicurandovi di recuperare le attività nel lungo periodo.

Ideale per: Coloro che vogliono pianificare e raggiungere i loro principali oggetti in un periodo prolungato. Il modello è perfetto sia per il piano personale che per quello del team, con la possibilità di delineare e monitorare gli obiettivi annuali con chiarezza e precisione.

6. Modello di obiettivi annuali ClickUp

Il Modello di obiettivi annuali di ClickUp è un'ottima scelta per i singoli e i team che intendono impostare e raggiungere gli obiettivi più significativi dell'anno. Questo modello fornisce un quadro completo per pianificare e monitorare gli obiettivi annuali, assicurandovi di rimanere concentrati e organizzati.

L'aspetto migliore di questo modello è la possibilità di utilizzare grafici e diagrammi per monitorare visivamente lo stato e i risultati ottenuti. Questi provider forniscono una panoramica rapida di come si stanno riunendo gli obiettivi annuali e dove potrebbero essere necessari degli aggiustamenti.

Migliorate la produttività utilizzando questo modello con le attività di ClickUp, come promemoria, date di scadenza e dipendenze. L'integrazione garantisce l'allineamento degli obiettivi con le attività e le scadenze quotidiane.

Ideale per: Monitoraggio degli obiettivi annuali con una suddivisione trimestrale dei traguardi da raggiungere. Perfetto per l'impostazione di obiettivi professionali e personali.

7. Modello di obiettivi e OKR aziendali ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Company-OKRs-and-Obiettivi-Templates.png Modelli di obiettivi e OKR aziendali di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-38530470&department=operations&\_gl=1\*17dc6a7\*\_gcl\_au\*MjAwNzk2MDUwNy4xNzI0ODM5MDEzLjE5MjQ3NDM5NTguMTcyNDg2MDU3MC4xNzI0ODYwNTY5 Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di obiettivi aziendali e OKR di ClickUp integra la metodologia OKR nella pianificazione delle attività quotidiane, rendendola uno strumento potente per le aziende che intendono raggiungere gli obiettivi aziendali in modo efficiente.

Utilizzando il modello, è possibile delineare risultati chiave misurabili che indicano lo stato di avanzamento di ciascun oggetto. In questo modo è possibile monitorare le prestazioni e valutare più facilmente se gli obiettivi vengono raggiunti in tutta l'organizzazione.

Il modello offre anche uno spazio per riflettere sui risultati ottenuti, identificare le aree di miglioramento e pianificare i cicli futuri.

Ideale per: Organizzazioni o piccoli team che desiderano allineare gli obiettivi strategici con risultati misurabili.

8. Modello di tracciatore di abitudini personali ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-494.png Modello di tracciamento delle abitudini personali di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216069452&department=other&\_gl=1\*1q0e8ee\*\_gcl\_au\*MjAwNzk2MDUwNy4xNzI0ODM5MDEzLjE5MjQ3NDM5NTguMTcyNDg2MDU3MC4xNzI0ODYwNTY5 Scarica questo modello /%cta/

Se volete monitorare i vostri obiettivi come Hermoine conosce i suoi incantesimi da mago, allora il modello Modello di tracciatore personale delle abitudini di ClickUp dovrebbe far parte del vostro elenco. Anche se non è strettamente un tracker di obiettivi, può essere uno strumento prezioso per supportare i vostri obiettivi generali e migliorare la vostra produttività.

Utilizzate questo modello per monitorare e registrare le vostre abitudini quotidiane, impostando obiettivi specifici per ogni abitudine (frequenza o attività cardine). Il modello può essere adattato a diverse abitudini, sia che riguardino la salute, la produttività o lo sviluppo personale.

Ideale per: Chiunque voglia migliorare la propria routine quotidiana e costruire abitudini durature, in particolare obiettivi personali.

Raggiungi i tuoi Obiettivi e Propositi di Vita con ClickUp

Il primo passaggio per raggiungere gli obiettivi è metterli su carta o, in questo caso, su un foglio di calcolo. Ma anche se questo è il punto di partenza, non è sufficiente per realizzare la vostra visione.

Altrettanto importante è la capacità di lavorare sugli obiettivi, di fissare scadenze realistiche e di monitorare regolarmente lo stato generale.

Se Fogli Google offre una solida base per il monitoraggio degli obiettivi, ClickUp lo porta a un livello superiore. Grazie alle sue funzionalità avanzate, alla collaborazione continua e alle potenti integrazioni, ClickUp è la piattaforma ideale per i singoli e i team che desiderano raggiungere i propri obiettivi in modo efficiente ed efficace.

I modelli di ClickUp per la definizione degli obiettivi si integrano perfettamente con le numerose funzionalità/funzione offerte dalla piattaforma, consentendo di utilizzarla per diverse esigenze, dalle attività quotidiane alla pianificazione strategica a lungo termine.

Siete pronti a portare il vostro monitoraggio degli obiettivi a un livello superiore?