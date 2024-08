Come impostare e raggiungere obiettivi efficaci per la leadership

In qualità di gestore del team, sapete già come gestire i vostri dipendenti e ottenere risultati. È importante far crescere le competenze del vostro team, ma quando è stata l'ultima volta che vi siete concentrati sulle vostre competenze?

Valutare regolarmente i vostri punti di forza e di debolezza vi renderà un leader migliore per il vostro team. Ma avrete bisogno di un quadro di riferimento solido, come il metodo degli obiettivi SMART, e di un impegno incrollabile per la realizzazione di obiettivi personali e di crescita professionale per vedere uno stato di avanzamento reale.

Consultate questa guida per scoprire come far lavorare gli obiettivi di leadership SMART per la vostra carriera. Vi forniremo anche alcuni esempi e modelli di obiettivi di leadership per iniziare il vostro viaggio verso l'auto-miglioramento.

Che cosa sono gli obiettivi di leadership?

Gli obiettivi di leadership sono oggetti specifici che chiunque ricopra un ruolo di leadership imposta per migliorare la propria efficacia come leader. Che si tratti di capacità di comunicazione, di lavori richiesti per la costruzione del team o di gestione delle operazioni questi tipi di obiettivi contribuiscono allo sviluppo della leadership. 🎉

Ma non tutti gli obiettivi sono da fare. Obiettivi come "Voglio diventare un manager migliore" sono troppo inconsistenti e difficili da misurare. Utilizzate il Il metodo di impostazione degli obiettivi SMART per fissare obiettivi di team o di sviluppo personale che superino i propri limiti.

Tutti gli obiettivi SMART sono:

Specifici: Definiscono esattamente cosa si vuole Da fare. "Essere un buon leader" è troppo vago. Puntate a qualcosa di specifico, come le vostre capacità di comunicazione, un'abilità tecnica o una debolezza specifica, come la risoluzione dei conflitti

Definiscono esattamente cosa si vuole Da fare. "Essere un buon leader" è troppo vago. Puntate a qualcosa di specifico, come le vostre capacità di comunicazione, un'abilità tecnica o una debolezza specifica, come la risoluzione dei conflitti **Ogni obiettivo ha bisogno di dati quantificabili a sostegno. Questo è un elemento indispensabile per capire quando si è raggiunta un'attività cardine significativa. Ad esempio, "Essere un leader migliore" non è quantificabile, ma "Aumentare il punteggio medio dei promotori netti del team da 6/10 a 9/10" o "Aumentare le vendite commerciali dell'intero team del 15%" è molto più misurabile

Raggiungibili: Non c'è niente di male a puntare in alto, ma un grande leader sa quando essere realistico. Imposta obiettivi raggiungibili. Ad esempio, se volete ottenere una certificazione professionale che richiede cinque mesi, non ponetevi l'obiettivo di completarla in tre mesi. Le aspettative irrealistiche vi portano a fallire, quindi scegliete obiettivi che potete realizzare

Non c'è niente di male a puntare in alto, ma un grande leader sa quando essere realistico. Imposta obiettivi raggiungibili. Ad esempio, se volete ottenere una certificazione professionale che richiede cinque mesi, non ponetevi l'obiettivo di completarla in tre mesi. Le aspettative irrealistiche vi portano a fallire, quindi scegliete obiettivi che potete realizzare **Un obiettivo come "Essere il primo ad arrivare e lasciare l'ufficio ogni giorno" è semi-correlato, ma non coincide necessariamente con i vostri compiti di manager o con il vostro stile di leadership. Tutti gli obiettivi SMART si riferiscono allo sviluppo della vostra leadership, al vostro ruolo e alle vostre responsabilità

È facile trascinare qualcosa se non si ha una scadenza. Tutti gli obiettivi SMART hanno bisogno di una sorta di scadenza per essere tenuti in considerazione

Utilizzare il Modello di obiettivi SMART di ClickUp per organizzarli in un sistema gestibile che supporti il vostro approccio quotidiano all'impostazione e al raggiungimento degli obiettivi

Gli obiettivi SMART funzionano meglio degli obiettivi di leadership generici perché offrono un modello strutturato che rende più facile il monitoraggio dello stato e il raggiungimento dei risultati. Sono indispensabili per creare obiettivi efficaci di sviluppo della leadership.

Obiettivi a breve termine vs. obiettivi a lungo termine

Quando si impostano gli obiettivi di sviluppo della leadership, si consiglia di creare un mix di entrambi i tipi di obiettivi obiettivi a breve termine e obiettivi a lungo termine .

Creare obiettivi SMART a breve termine per i prossimi 30 giorni, come "Dare seguito all'80% dei feedback dei dipendenti" o "Dedicare 15 minuti all'inizio della giornata per una riunione giornaliera del team" Questi obiettivi sono di solito più facili da raggiungere, ma forniscono vittorie molto necessarie che motivano ad affrontare obiettivi più grandi.

Anche gli obiettivi a lungo termine sono importanti perché vi danno qualcosa di più grande a cui puntare. Potrebbero essere: "Assumere un ruolo di C-suite entro i prossimi 18 mesi" o "Ridurre il turnover del team del 30% nei prossimi tre anni" Non vedrete un guadagno immediato, ma gli obiettivi a lungo termine portano ad alcuni dei cambiamenti più impressionanti nel tempo.

Se gli obiettivi a lungo termine vi sembrano troppo grandi, divideteli in obiettivi a breve termine per non perdere di vista la meta. Ad esempio, potete supportare un obiettivo a lungo termine come "Ridurre il turnover del team del 30% nei prossimi tre anni" con obiettivi a breve termine come:

Raccogliere feedback costruttivi sulle politiche del luogo di lavoro e sul morale dei membri del team entro due settimane

Migliorare i punteggi di soddisfazione dei dipendenti del 15%

Creare un programma di riconoscimento dei dipendenti entro i prossimi 60 giorni

In che modo gli obiettivi della leadership possono giovare ai team?

Gli obiettivi di sviluppo della leadership sono indispensabili per supportare la vostra crescita come persona e come manager, ma ci sono anche molti altri vantaggi pratici nell'impostazione degli obiettivi di leadership.

Concentrarsi sul quadro generale

Onestamente, non c'è tempo per microgestire un team se ci si concentra sulla crescita e sui risultati. Se avete problemi di micromanagement, gli obiettivi di leadership vi metteranno sulla retta via. Investendo nella vostra crescita, saprete quando è il caso di essere presenti e quando è il momento di passare le redini al vostro team.

Aumentare la motivazione e il coinvolgimento dei dipendenti

Quando fissate degli obiettivi come leader, non riguardano solo voi. Se siete in lizza per una posizione di C-suite nei prossimi 18 mesi, probabilmente dovrete sfruttare il vostro team in qualche modo Da fare. Ciò potrebbe significare implementare sistemi innovativi che aumentino la produttività o lavorare con il vostro team per ottenere un premio importante. 🏆

Se volete dare un'occhiata diversa al modello di modulo per il feedback dei dipendenti, utilizzate questa visualizzazione Bacheca per semplici funzionalità di trascinamento e rilascio

Il punto è che i vostri obiettivi influenzano gli obiettivi dei vostri dipendenti. Un'abilità cruciale della leadership è capire che, con la giusta struttura, è possibile motivare il team e mantenerlo impegnato nel lavoro.

Creare un ambiente di lavoro migliore

L'ambiente di lavoro può creare o distruggere il morale del team. L'impostazione degli obiettivi supporta la vostra crescita personale, ma vi dà anche le conoscenze per costruire un ambiente migliore per tutti. I membri del team hanno bisogno di critiche costruttive, ma spetta ai team leader sapere come farle.

Forse volete iniziare a delegare le attività in modo da dedicare meno tempo a progetti di scarso valore. Da fare non solo per ridurre il carico di lavoro, ma anche per dimostrare ai dipendenti che avete fiducia nella loro capacità di occuparsi degli affari.

Un obiettivo del tipo "Agisci sull'80% dei feedback dei dipendenti" dimostra al team che prendi sul serio i loro feedback costruttivi. Potreste anche scoprire problemi che non avevate visto prima, il che vi mette in una posizione migliore per servire il vostro team e creare una cultura migliore.

Nel tempo, vedrete una maggiore fiducia, un senso di titolarità e una maggiore motivazione nel vostro team.

Costruire relazioni

I vostri dipendenti non vedono l'ora di partecipare alle riunioni del team o Da fare storcere il naso ogni volta che ricevono un invito a Zoom? Non è necessario che i vostri dipendenti diventino migliori amici, ma delle relazioni di lavoro solide sono indispensabili per un lavoro di squadra sano e un ambiente produttivo. 🤝

Impostate obiettivi di leadership per migliorare le vostre soft skills. Quando sarete più bravi a comunicare, a risolvere i conflitti e a praticare l'ascolto attivo, creerete le basi per migliorare le relazioni del team.

Dare esempio di positività

I cambiamenti culturali partono dall'alto. Se volete che il vostro team sia più indipendente e scrupoloso, dovete prima dare il buon esempio.

Gli esseri umani sono creature sociali, quindi prima che ve ne accorgiate il vostro team inizierà a rispecchiare il vostro stile di lavoro. È un modo intelligente per far sì che "la scimmia vede, la scimmia fa" lavori per il vostro team.

10 Obiettivi di Leadership Esempi

Ogni manager ha un percorso diverso, ma sappiamo che è più facile fissare gli obiettivi se si hanno alcuni esempi di obiettivi SMART da cui attingere. Che si tratti di impostazioni obiettivi per il project management o gli obiettivi di performance, date un'occhiata a questi 10 obiettivi di leadership esempi per avere un vantaggio.

1. Programmare incontri individuali efficaci

I check-in settimanali sono la vostra occasione per aiutare i dipendenti. Sfortunatamente, troppi manager sono troppo impegnati e i colloqui individuali possono andare a vuoto molto rapidamente.

Passate dalla versatile visualizzazione Tabella di ClickUp 3.0 alla visualizzazione Calendario per visualizzare al meglio tutti i vostri lavori

Pulite le cose e programmate incontri individuali più efficaci con il vostro team. Utilizzate La visualizzazione Calendario di ClickUp per programmare tutti i check-in e vedere gli impegni in un unico posto.

È anche una buona idea prendere note a ogni check-in, quindi inserite tutto in Documenti di ClickUp . Create una cartella per ogni membro del team e monitorate facilmente il suo stato nel tempo.

Ma non preoccupatevi, non dovete passare ore a formattare questi documenti. È sufficiente richiamare il file Modello di riunione ClickUp one-to-one e si parte per le gare. 📚

2. Praticare una migliore gestione del tempo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/manual-time-tracking.gif Obiettivi di leadership: monitoraggio del tempo con ClickUp /$$$img/

Il monitoraggio del tempo in ClickUp può aiutare a fissare obiettivi più realistici come leader e a verificare il proprio carico di attività

Il vostro elenco di cose da fare cresce di minuto in minuto? La gestione del tempo non risolverà tutto, ma questo obiettivo di leadership vi renderà sicuramente più efficienti.

Fate passi avanti in questo obiettivo:

Utilizzandoblocco del tempo per mantenere la concentrazione durante la giornata

Delegare le attività al vostro team

Riunire tutti i vostri strumenti in un'unica piattaforma conIntegrazioni con ClickUp* Creazione di strumenti basati su triggerAutomazioni ClickUp per ottimizzare il flusso di lavoro

Sequenza dei progetti conmodelli ClickUp per risparmiare tempo ### 3. Essere più organizzati

Vi sentite sopraffatti da progetti, impegni, riunioni ed email? Impostate un obiettivo di leadership per diventare più organizzati.

Il primo passaggio consiste nel collegare tutte le attività a Il software di project management gratuito di ClickUp . Da qui, visualizzate tutti i vostri impegni in un'area di Bacheca di ClickUp per visualizzare una vista dettagliata di tutto in una volta sola.

Accedere alla barra degli strumenti di azione nella vista Elenco di ClickUp 3.0 per spostarsi rapidamente tra le visualizzazioni, i documenti e altro ancora

ClickUp riunisce tutte le attività, i file, le chat e i documenti in un'unica posizione, così non dovrete più cercare messaggi o file: tutto è organizzato in un unico posto.

4. Soluzioni innovative

I leader sono responsabili dell'innovazione, ma pensare fuori dagli schemi non è sempre un gioco da ragazzi. L'impostazione di questo obiettivo di leadership genera più idee di qualità per la vostra azienda, ma Da fare per diventare più innovativi?

Fate un brainstorming con i membri del vostro team utilizzando un metodo di Mappa Mentale ClickUp . Pensate a questo strumento come a una struttura collaborativa per la risoluzione dei problemi che registra tutte le vostre grandi idee in tempo reale.

Per creare nuove iniziative per il team, disegnate la vostra Mappa Mentale in ClickUp con nodi drag-and-drop

La cosa migliore è che le Mappe Mentali si integrano con gli obiettivi e le roadmap per il project management per cui agire su queste grandi idee è facile come un semplice clic.

5. Migliorare l'intelligenza emotiva

Le competenze dure sono importanti, ma le competenze morbide contano molto sul posto di lavoro. Impostate obiettivi di leadership per migliorare le vostre capacità di ascolto attivo, l'apertura mentale, l'adattabilità e il modo in cui accettate le critiche costruttive.

Utilizzare Visualizzazione del modulo ClickUp per creare moduli di feedback per i dipendenti. Visualizzate questi dati nel vostro ClickUp Dashboard per vedere come il vostro team classifica la vostra intelligenza emotiva. Questo vi fornirà dati utili e quantificati per migliorare le vostre soft skills.

Sarà facile raccogliere i feedback del team con Modulo vista, dove potrete personalizzare i vostri moduli di feedback che possono essere integrati con le attività di ClickUp per il follow-up

6. Aumenta la responsabilità del team

Ottenete una rapida visualizzazione dello stato settimanale del vostro team personalizzando la dashboard di ClickUp per mostrare lo stato del progetto, le attività rimaste, il lavoro richiesto dal team e altro ancora

Questo obiettivo di leadership è indispensabile per coinvolgere e motivare il team. Impostate una dashboard di ClickUp per monitorare gli obiettivi del team . Si vedranno le metriche delle prestazioni e il carico di lavoro di tutti in un unico posto, anche se si può usare un file di tipo app per il monitoraggio degli obiettivi per visualizzare anche le prestazioni dei dipendenti in tempo reale.

7. Imparare nuove competenze

Da fare per migliorare il proprio lavoro? Fate un elenco di certificazioni, processi o software che vi incuriosiscono. Da lì, darsi una scadenza ricorrente Attività di ClickUp nella visualizzazione Sequenza per rendere conto a se stessi.

Impostare un'attività ricorrente in ClickUp per progredire continuamente verso i propri obiettivi

Questo vi aiuterà a stabilire una migliore Sequenza per i vostri progetti e a sapere veramente quanto tempo richiedono le attività. La comprensione delle sequenze dei progetti è fondamentale per migliorare le proprie capacità di leadership.

8. Favorire lo sviluppo professionale del team

Questo obiettivo di leadership si concentra sullo sviluppo del team. Durante i colloqui individuali, chiedete ai vostri dipendenti di proporre alcuni obiettivi SMART.

Lavorate con il vostro team per inserire questi obiettivi in un'app per il monitoraggio del tempo, come ClickUp, e visualizzate i progressi di tutti in tempo reale.

Promemoria per controllare questi obiettivi SMART durante ogni check-in. Se hanno difficoltà, è il momento di offrire risorse, formazione o aiuto.

9. Restituire

Avete anni di esperienza alle spalle, ma è probabile che qualcuno vi abbia aiutato ad arrivare dove siete nella vostra carriera. Perché non restituire il favore?

Fissate un obiettivo di leadership per ricambiare in qualche modo, che si tratti di offrire una mentorship a qualcuno interessato al campo o di offrire una formazione gratuita.

10. Aumentare il morale del team

Il vostro team ha bisogno di essere tirato su? Il morale del team è difficile, ma il raggiungimento di questo obiettivo di leadership darà i suoi frutti in termini di produttività e fidelizzazione.

Il modo migliore per aumentare il morale è sedersi con il team e capire di cosa hanno bisogno. Da lì, probabilmente, dovrete creare obiettivi separati a breve termine per la costruzione della cultura, il miglioramento dei processi o le modifiche al software.

5 modelli per raggiungere gli obiettivi della leadership

Impostare gli obiettivi è una cosa, raggiungerli è un'altra. Se avete bisogno di aiuto per impostare gli obiettivi o per monitorarli, questi cinque modelli offrono una struttura pronta per l'implementazione e la responsabilità.

1. Modello di lavoro standard del leader di ClickUp

Monitorate gli obiettivi, le prestazioni e i risultati in questo modello di lavoro standard per leader di ClickUp per tenere sotto controllo le operazioni e i flussi di lavoro

Il Modello di lavoro standard del leader di ClickUp consente di registrare facilmente tutti gli oggetti del team, di valutare le prestazioni e di individuare potenziali problemi. Utilizzatelo per i vostri obiettivi personali di leadership o per quelli del vostro team.

In ogni caso, è un metodo intelligente per organizzare gli oggetti.

2. Modello di OKR e Obiettivi dell'azienda ClickUp

Costruite una gerarchia di obiettivi per il team, il reparto e l'azienda con il modello di obiettivi e OKR aziendali

Gli obiettivi e i risultati chiave (OKR) sono un tipo di obiettivi iper-strutturati. Il monitoraggio degli OKR in un'intera azienda sembra scoraggiante, ma la Modello di OKR e obiettivi aziendali di ClickUp lo rende un gioco da ragazzi.

Utilizzate questo modello per allineare il team sugli oggetti, dare priorità agli obiettivi in base all'impatto e monitorare tutto automaticamente nel tempo. È inoltre possibile collegare questo modello al vostro Obiettivi di ClickUp per il monitoraggio automatico dello stato.

3. Modello di piano di monitoraggio e controllo del progetto ClickUp

Il piano di monitoraggio e controllo dei progetti di ClickUp consente di rispettare i tempi, il budget e le aspettative dei clienti

Il Modello di piano di monitoraggio e controllo del progetto fornisce una struttura immediata per la gestione della sequenza temporale, del budget e dei risultati di un progetto. Se l'obiettivo della vostra leadership è quello di snellire il flusso di lavoro del team o di stupire i vostri client con un progetto di qualità, questo modello vi farà tagliare il traguardo.

Nel documento ClickUp è possibile delineare facilmente gli stakeholder, i collaboratori e i collegamenti alle attività o agli spazi.

4. Modello di misure degli obiettivi di ClickUp

Monitorate i dati che vi diranno se siete ancora sulla strada giusta con il modello di misurazione degli obiettivi

Il modello Obiettivi-Segnali-Misure (GSM) monitora gli indicatori di performance chiave (KPI) del team in un unico luogo, in modo da visualizzare tutti i dati di performance nella stessa dashboard.

Il Modello di Misure degli Obiettivi di ClickUp definisce chiaramente l'esito positivo per voi e per il vostro team e monitora automaticamente e in tempo reale lo stato dei vostri obiettivi. Utilizzate questo documento per un feedback costruttivo e iniziate a costruire un ambiente di lavoro più positivo per tutti.

5. Modello di Monitoraggio dello stato di salute del team di leadership ClickUp

Sia che stiate supportando una C-suite complessa o un piccolo team esecutivo, il modello di monitoraggio dello stato di salute del team di leadership di ClickUp vi aiuterà a massimizzare il potenziale del vostro gruppo dirigente

Necessità di controllare lo stato dei vostri lavori richiesti dalla leadership? Il Modello di monitoraggio dello stato di salute del team di leadership di ClickUp inserisce le statistiche di performance di ciascun manager in un tracker per esaminare le metriche di crescita in tempo reale.

Il modello identifica le aree di miglioramento, il che lo rende uno strumento perfetto per l'impostazione degli obiettivi della leadership.

Iniziare a impostare gli obiettivi di sviluppo della leadership in ClickUp

Non è facile sviluppare le proprie capacità di leadership, ma gli obiettivi giusti aumenteranno le vostre capacità di gestione in pochissimo tempo. Naturalmente, avete bisogno di un piano di sviluppo e di una piattaforma per monitorare tutti i vostri stati, ed è qui che entriamo in gioco noi!

ClickUp combina le attività, i documenti, le mappe mentali e i modelli in un'unica piattaforma per risparmiare tempo e semplificare i flussi di lavoro. E abbiamo menzionato che è Free Forever? Creare subito un'area di lavoro di ClickUp per provarlo personalmente, senza bisogno di carta di credito.