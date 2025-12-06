Gli 8 migliori browser con IA da provare nel 2026

Ricordi come navigavamo su Internet un tempo?

Un mare di schede, segnalibri che avevi giurato di organizzare un giorno e quel continuo passaggio dal browser agli strumenti di project management. Ti sembrava che metà della tua giornata fosse dedicata solo a stare al passo con le informazioni invece che a utilizzarle.

Ma i browser basati sull'IA stanno cambiando rapidamente le cose.

Leggono ciò che appare sullo schermo, forniscono rapidi riassunti, aiutano a confrontare le informazioni, redigono bozze di risposta ed evidenziano ciò che è importante.

In questo post del blog, quindi, esamineremo i migliori browser basati sull'IA in grado di ricordare il contesto e guidarti verso le risposte più velocemente che mai. 🦾

👀 Spoiler alert: Scopriamo anche come ClickUp riunisce IA, attività, documenti, promemoria e integrazioni di app in un unico posto per eliminare la dispersione del lavoro.

Cominciamo!

I migliori browser web basati sull'IA in sintesi

Ecco un rapido confronto tra i migliori browser con IA. 📊

Strumento Ideale per Le migliori funzionalità/funzioni Prezzi* Comet Ricerca basata sull'IA, esplorazione del deep web con fonti verificate per studenti, analisti e team orientati alla ricerca Riassunti IA di più pagine web, query vocali e gestione intelligente delle sessioni delle schede Free ChatGPT Atlas Navigazione contestuale per professionisti della conoscenza, studenti permanenti e docenti Chat IA integrata nel browser con contesto sensibile alla pagina, memoria persistente tra le sessioni e generazione intelligente di contenuti Free Brave Navigazione che mette al primo posto la privacy con protezione dei contenuti per utenti attenti alla sicurezza e professionisti del web Funzioni integrate di riassunto e traduzione basate sull'IA, spiegazioni delle pagine in tempo reale e pulizia tramite comandi Gratuito; i piani a pagamento partono da 14,99 $ al mese per cinque utenti Microsoft Edge Navigazione pronta per le aziende con accesso all'ecosistema Microsoft e strumenti di produttività per team aziendali, reparti IT e utenti Windows Analisi incrociata, scrittura e programmazione assistite dall'IA, supporto per l'input vocale e delle immagini Free Sigma IA Browser Navigazione mirata con controllo delle distrazioni, ricerca approfondita e aree di lavoro contestuali per professionisti e minimalisti digitali Compilazione automatica dei moduli e flussi di checkout, estrazione dei dati da ricevute o tabelle in fogli di calcolo Free Arc Navigazione creativa con schede visive per designer, team di prodotto e professionisti creativi Organizzazione delle schede con barra laterale in primo piano e navigazione a schermo diviso per il multitasking, aree di lavoro contestuali Free Dia Navigazione assistita dall'IA ottimizzata per la velocità e prestazioni leggere per studenti, utenti quotidiani e flussi di lavoro frenetici Confronto dei contenuti su più schede, creazione di attività direttamente dai contenuti e risultati di ricerca web unificati Gratis; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese per utente Opera Navigazione con messaggistica integrata e barre laterali modulari per utenti social, giocatori e esploratori di contenuti Chat IA istantanea nella barra laterale o accesso da riga di comando, traduzione e generazione di immagini basata su prompt Free

🔍 Lo sapevi? Il primo browser web, chiamato WorldWideWeb (in seguito ribattezzato "Nexus"), fu sviluppato da Tim Berners-Lee al CERN su un computer NeXT nel 1990.

Cosa cercare nei migliori browser con IA?

Ecco alcune funzionalità di IA da privilegiare in un browser web:

Assistenza IA sensibile al contesto: fornisce riassunti, approfondimenti e consigli basati sul contenuto delle pagine web e sulla tua cronologia di navigazione

Comprensione multi-scheda: traccia e crea connessioni tra le schede aperte per ridurre traccia e crea connessioni tra le schede aperte per ridurre il cambio di contesto

Integrazione di attività e flussi di lavoro: ti consente di salvare link, screenshot e note direttamente negli strumenti di progetto o di produttività

Funzionalità IA personalizzabili: Offre opzioni quali diversi modelli di IA, comandi vocali e impostazioni di automazione per adattarsi al tuo flusso di lavoro

Ricerca e generazione di contenuti in tempo reale: fornisce risposte, ricerche e creazione di contenuti senza uscire dal browser

🔍 Lo sapevi? Al browser Mosaic (lanciato nel 1993) viene attribuito il credito di aver dato il via al boom di Internet, poiché è stato uno dei primi browser grafici a visualizzare testo e immagini in linea, rendendo il web molto più intuitivo.

Gli 8 migliori browser con IA

Ecco i migliori browser che sfruttano l'IA per trasformare la navigazione quotidiana in un flusso di lavoro intelligente ed efficiente.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. Comet di Perplexity IA (Ideale per eseguire agenti IA leggeri direttamente nel browser)

via Comet

Comet è un centro di comando basato sull'IA che integra perfettamente la familiare interfaccia di Chrome con un assistente intelligente in grado di ragionare in modo contestuale. Utilizza l'IA per migliorare la produttività anticipando i tuoi prossimi passaggi, aiutandoti a incrociare più fonti e ad esplorare prospettive più sfumate.

Inoltre, il browser con IA si adatta al tuo flusso di lavoro unico, imparando come esplori i contenuti e navighi sul web. Questo contesto gli permette di suggerirti i passaggi successivi, le scorciatoie e l'ottimizzazione del flusso di lavoro su misura per le tue abitudini.

Le migliori funzionalità di Comet

Integra il tutto con calendari e piattaforme di email per pianificare riunioni direttamente dalla tua sessione di navigazione

Trova offerte, confronta prodotti e verifica la disponibilità su diversi siti web con il suo assistente per lo shopping basato sull'IA

Accedi ai comandi vocali per navigare tra le pagine, eseguire ricerche intelligenti e trigger flussi di lavoro

Genera riassunti basati sull'IA per più schede o intere sessioni senza dover aprire ogni pagina singolarmente

Limiti di Comet

Nessuna sincronizzazione tra dispositivi per cronologia, segnalibri o sessioni tra desktop e dispositivi mobili

Richiede autorizzazioni molto ampie (schermo, cookie, attività di navigazione), sollevando preoccupazioni relative alla privacy per attività sensibili come quelle bancarie

Prezzi di Comet

Free

Valutazioni e recensioni su Comet

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Comet?

Ecco la condivisione di un utente di Reddit:

Oggi ho provato Comet Browser. La mia prima impressione: è buono, ma per me non è ancora niente di eccezionale. Ho provato a usarlo per trasferire le mie playlist di YouTube Music su Spotify e crearne una copia, ma non ci è riuscito. Inoltre, ha mostrato molti rallentamenti quando ho provato a eseguire attività più complesse. […]

Oggi ho provato Comet Browser. La mia prima impressione: è buono, ma per me non è ancora niente di eccezionale. Ho provato a usarlo per trasferire le mie playlist di YouTube Music su Spotify e crearne una copia, ma non ci è riuscito. Inoltre, ha mostrato molti rallentamenti quando ho provato a eseguire attività più complesse. […]

🧠 Curiosità: La piccola icona del sito che vedi nella scheda del browser, chiamata favicon, è stata supportata per la prima volta da Internet Explorer 5 nel marzo 1999. Inizialmente veniva utilizzata nel menu "Preferiti" del browser e aiutava a stimare quante persone avessero aggiunto una pagina come segnalibro.

2. ChatGPT Atlas (Ideale per ricerche visive e di esplorazione in stile mappa)

tramite ChatGPT Atlas

ChatGPT Atlas reinventa il browser come un partner attivo nel processo decisionale. Integra ChatGPT direttamente nell'esperienza di navigazione tramite una barra laterale sempre visibile che capisce cosa stai guardando e perché.

Mentre navighi tra le pagine, il browser interpreta i contenuti in tempo reale, riepilogando articoli lunghi, confrontando le specifiche dei prodotti, analizzando report ricchi di dati e rispondendo a domande complesse senza interrompere il tuo flusso di lavoro.

Grazie ai controlli sulla privacy integrati direttamente nell'interfaccia, sei tu a scegliere cosa il browser vede, ricorda o cancella, rendendo Atlas una soluzione raffinata per i professionisti che desiderano un supporto intelligente integrato con discrezione nel proprio flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT Atlas

Usa Browser Memories per salvare approfondimenti e selezioni di preferenze e ottenere suggerimenti più pertinenti in futuro

Attiva la Modalità Agente per consentire all'IA di eseguire attività in più passaggi con il pieno controllo del cursore

Evidenzia il testo ovunque per riscrivere, riformulare o ampliare i contenuti direttamente sul posto

Gestisci controlli granulari sulla privacy per decidere cosa Atlas può visualizzare, conservare o eliminare

Limiti di ChatGPT Atlas

La modalità Agente è inaffidabile, spesso non funziona o impiega molto tempo per completare attività semplici come aggiungere elementi al carrello o prenotare ristoranti

La sua interfaccia in stile comando e le "parole magiche" riducono la facilità di utilizzo; gli utenti devono indovinare i prompt invece di utilizzare semplici clic e link

Prezzi di ChatGPT Atlas

Free

Valutazioni e recensioni di ChatGPT Atlas

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT Atlas?

Un utente ha condiviso la propria esperienza:

Ho provato i browser basati sull'IA per un po' di tempo. A prima vista, Atlas sembra effettivamente più naturale da usare. Probabilmente continuerò a utilizzarlo per un po'. ADORO il fatto che sia estremamente minimalista, elegante e che sembri più naturale da usare. […] È un vero divoratore di batteria. Non mi riferisco alla RAM, ma all'energia: l'utilizzo della RAM finora è paragonabile a quello di Chrome.

Ho provato i browser basati sull'IA per un po' di tempo. A prima vista, Atlas sembra effettivamente più naturale da usare. Probabilmente continuerò a utilizzarlo per un po'. ADORO il fatto che sia estremamente minimalista, elegante e che sembri più naturale da usare. […] È un vero divoratore di batteria. Non mi riferisco alla RAM, ma all'energia: l'utilizzo della RAM finora è paragonabile a quello di Chrome.

📮ClickUp Insight: Il 44% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza da 1 a 5 schede durante la navigazione, mentre l'8% vive in una "modalità caotica" con oltre 31 schede. Anche se non sempre è intenzionale, capita anche ai migliori: una bacheca Miro per il brainstorming, un documento Google per le procedure operative standard, una scheda dedicata al project management e poi ChatGPT per un supporto extra. 👀 Ma ogni passaggio da un'app all'altra o da una finestra all'altra comporta un "costo per attivare/disattivare", ovvero un carico mentale nascosto che erode la tua capacità di concentrazione e ti fa sentire dispersivo. Con ClickUp, puoi centralizzare tutti i tuoi strumenti: lavagne online, documenti, attività, ricerca web, modelli di IA come ChatGPT, Gemini e Claude e molto altro in un unico spazio di lavoro IA convergente. È ora di dire addio al cambio di contesto e chiudere definitivamente quelle schede in eccesso!

3. Brave (Il migliore per la navigazione privata con riepiloghi/riassunti IA direttamente sulla pagina)

tramite Brave

Brave adotta un approccio fondamentalmente diverso all'integrazione dell'IA, dando priorità alla privacy fin dall'inizio.

Il suo assistente IA, Leo, opera all'interno dell'ecosistema incentrato sulla privacy di Brave, dove sono richiesti un account, un login o un addestramento. Agisce come un livello invisibile sovrapposto a ogni pagina web, pronto a interpretare il testo, riepilogare documenti lunghi o generare nuovo contenuto senza rivelare la tua attività.

Leo si rivela utile grazie alla sua capacità di lavorare con materiali effettivamente presenti sulla pagina, come PDF, Documenti Google, Fogli e persino immagini, ricavando informazioni istantaneamente senza costringerti a caricare file o a cambiare strumento. Mentre navighi, puoi chiedergli di chiarire concetti complessi, tradurre testi, estrarre punti chiave o creare contenuti completamente nuovi nel contesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brave

Richiamate Leo direttamente dalla barra degli indirizzi o dalla barra laterale per un'assistenza immediata e contestualizzata per ogni pagina

Avvia videochiamate e streaming direttamente dal browser con Brave Talk senza bisogno di effettuare il login

Garantisci la massima privacy senza conservazione dei dati, requisiti di accesso o addestramento dei modelli sulle tue chat

Passa da un modello all'altro o utilizza il tuo per prestazioni IA personalizzate

Accedi alle risposte di Ask Brave su Brave Search per una sintesi in tempo reale delle informazioni con le fonti citate

Limiti di Brave

Un blocco aggressivo di pubblicità e tracker può compromettere il funzionamento di alcuni siti, costringendo gli utenti a disattivare manualmente Shields affinché funzionino correttamente

Brave Rewards può effettuare il monitoraggio dei dati degli utenti se questi sono iscritti, il che riduce i vantaggi in termini di privacy per tali utenti

Prezzi di Brave

Free

Brave VPN: 9,99 $ al mese

Brave Search Premium: 3 $ al mese

Leo IA Premium: 14,99 $ al mese per cinque utenti

Brave Talk Premium: 7 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Brave

G2: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Brave?

Come recita una recensione su G2:

Ciò che apprezzo di più di Brave è la sua forte attenzione alla privacy e alla sicurezza. Blocca automaticamente i tracker e gli annunci intrusivi, rendendo la navigazione molto più pulita e veloce. [.] Lo svantaggio principale è che alcuni siti web non funzionano sempre perfettamente con il rigoroso blocco di annunci e tracker di Brave, costringendomi a disattivare gli scudi di tanto in tanto.

Ciò che apprezzo di più di Brave è la sua forte attenzione alla privacy e alla sicurezza. Blocca automaticamente i tracker e gli annunci intrusivi, rendendo la navigazione molto più pulita e veloce. [.] Lo svantaggio principale è che alcuni siti web non funzionano sempre perfettamente con il rigoroso blocco di annunci e tracker di Brave, costringendomi a disattivare gli scudi di tanto in tanto.

🔍 Lo sapevi? Esistono browser ultraleggeri come Dillo, lanciato nel 1999, progettati per funzionare anche su hardware molto vecchio e connessioni dial-up, che ignorano gli script pesanti a favore della velocità e dell'accessibilità.

4. Microsoft Edge (Il migliore per il supporto IA nelle attività di Windows)

tramite Microsoft Edge

Microsoft Edge ti aiuta a navigare in rete, lavorare e fare ricerche in modo più efficiente direttamente all'interno del browser. La gestione multi-scheda ti aiuta a comprendere il contesto e a rispondere istantaneamente senza distoglierti dal tuo flusso di lavoro.

La modalità Copilot offre anche supporto per comandi vocali, riconoscimento visivo e caricamento di file, consentendoti di descrivere i problemi a voce, generare immagini, riepilogare documenti e persino ottenere aiuto nella scrittura di codice o nella gestione dei file di lavoro.

Briefing giornalieri personalizzati, controlli sulla privacy integrati e perfetta integrazione con Microsoft 365 rendono Edge ideale per gli utenti che gestiscono carichi di ricerca elevati e attività di livello aziendale.

Le migliori funzionalità di Microsoft Edge

Passa dalle modalità Creativa , Bilanciata e Ricerca approfondita per personalizzare la profondità e lo stile delle risposte

Genera immagini, scrivi codice o crea contenuti per email, report e social media dalla barra laterale

Usa Copilot Voice e Vision per descrivere a voce le attività o ottenere interpretazioni in tempo reale di ciò che appare sullo schermo

Attiva Copilot dalla barra degli indirizzi utilizzando @Copilot o una scorciatoia da tastiera per ricevere supporto immediato

Limiti di Microsoft Edge

Sembra piuttosto semplice e limitato nelle funzionalità rispetto ad altri browser moderni, quindi spesso finisce per essere utilizzato come ultima risorsa o browser di backup

Blocchi o arresti occasionali durante determinate attività o l'esecuzione di script, che costringono a riavviare il sistema o a passare a un altro browser

Prezzi di Microsoft Edge

Free

Valutazioni e recensioni di Microsoft Edge

G2: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Edge?

Come ha osservato un recensore:

L'uso delicato dei colori crea un'atmosfera tranquilla e raffinata, conferendo al browser un'aria di alta qualità. […] La navigazione potrebbe risultare meno intuitiva sugli schermi più piccoli a causa del modo in cui la barra laterale attraversa lo schermo.

L'uso delicato dei colori crea un'atmosfera tranquilla e raffinata, conferendo al browser un'aria di alta qualità. […] La navigazione potrebbe risultare meno intuitiva sugli schermi più piccoli a causa del modo in cui la barra laterale attraversa lo schermo.

📖 Leggi anche: Estensioni di Chrome per la produttività

5. Sigma AI Browser (Ideale per flussi di lavoro con IA in parallelo durante la navigazione)

tramite Sigma IA Browser

Sigma AI Browser agisce come un agente privato integrato nel dispositivo in grado di effettuare l'accesso, navigare e completare attività web per conto dell'utente, posizionandosi come un motore di azione autonomo.

Descrivi ciò che desideri, ad esempio cercare un hotel, esportare dati da una dashboard o ripulire la tua finestra In arrivo, e l'agente gestisce ogni clic, compilazione di moduli e selezione di filtri direttamente all'interno dei siti web pertinenti.

Questo approccio incentrato sull'esecuzione rende Sigma particolarmente interessante per gli utenti stanchi dei flussi di lavoro web manuali e delle attività ripetitive. Esegue azioni in più passaggi grazie a strumenti di automazione della memoria, del contesto e del browser.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sigma IA Browser

Automatizza le azioni con Agentic Workflows per suddividere le attività in attività secondarie e completarle direttamente all'interno dei siti web

Esegui azioni basate sulla memoria per richiamare dettagli (come preferenze, input precedenti o informazioni sull'account) e applicarli automaticamente

Estrai i dati con gli strumenti di estrazione dati per trasferire ricevute, tabelle o informazioni strutturate nei fogli di calcolo

Gestisci i calendari con Smart Scheduling per individuare le fasce orarie disponibili per le riunioni, inviare inviti e aggiornare gli eventi su tutte le piattaforme

Limiti del browser Sigma IA

In alcune configurazioni, l'IA non può visitare o navigare direttamente su siti web o URL esterni

Alcuni utenti segnalano che le estensioni non funzionano affatto in modo affidabile

Prezzi del browser Sigma IA

Free

Valutazioni e recensioni del browser Sigma IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Sigma IA Browser?

Ecco cosa ne pensa un utente:

Mi piace l'idea di SigmaOS, ma non fa per me. […] SigmaOS vuole che tu abbia tutto il tuo lavoro in un'unica finestra e che cambi profilo con diverse aree di lavoro. Per me, cambiare contesto in questo modo interrompe il mio flusso di lavoro.

Mi piace l'idea di SigmaOS, ma non fa per me. […] SigmaOS vuole che tu abbia tutto il tuo lavoro in un'unica finestra e che cambi profilo con diverse aree di lavoro. Per me, cambiare contesto in questo modo interrompe il mio flusso di lavoro.

🧠 Curiosità: Nel novembre 1994 è stato rilasciato per Windows un browser chiamato SlipKnot, che ha offerto un'esperienza web grafica prima ancora di alcuni dei principali e più noti browser, ingannando un terminale remoto Unix affinché rendesse le pagine e le inviasse al PC.

6. Arc (Il migliore per una gestione delle schede organizzata e minimalista con l'assistenza dell'IA)

via Arc

Arc è un browser IA basato su Chromium progettato intorno alle tue abitudini, routine e progetti. Sposta tutto in una barra laterale che funziona più come un Centro di comando.

Spazi e Profili ti consentono di separare facilmente lavoro, scuola, hobby e navigazione personale senza dover gestire le finestre. Split View ti permette di visualizzare due siti o strumenti affiancati, mentre Themes crea atmosfere visive adatte al tuo flusso di lavoro.

Puoi scegliere di attivare tutte o alcune delle funzionalità/funzioni IA di Arc Max per sfruttare le sue capacità di miglioramento della produttività.

Se confronti Arc Browser con Brave, Arc migliora la tua esperienza di navigazione con nomi delle schede più chiari, una denominazione dei file più intelligente e una barra dei comandi intuitiva che mette tutto insieme.

Le migliori funzionalità/funzioni di Arc

Visualizza le pagine con anteprime di 5 secondi per vedere cosa c'è dietro un link senza aprirlo

Richiedi ChatGPT tramite la barra dei comandi per porre domande, generare riassunti o ottenere spiegazioni rapide

Riproduci audio e video mentre navighi attivando il Mini Player

Metti in ordine la tua area di lavoro con Tidy Tab Titles per rinominare automaticamente le schede fissate ai preferiti e renderle più chiare

Ordina i tuoi download con Tidy Downloads per rinominare i file in modo intelligente e mantenere le tue cartelle ben organizzate

Limiti di Arc

L'archiviazione automatica forzata delle schede (max 30 giorni, spesso 12 ore per impostazione predefinita) può essere frustrante

Consuma più RAM e risorse, rendendolo pesante sui dispositivi

Prezzi di Arc

Free

Valutazioni e recensioni di Arc

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Arc?

Un utente di Reddit ha riassunto la situazione in questo modo:

In realtà mi piace molto. Apprezzo il loro impegno totale sulle schede verticali e il flusso di lavoro è ottimo. Su Windows però ho riscontrato alcuni bug e mancano alcune funzioni di base, il che è fastidioso (anche se presumo che verranno aggiunte).

In realtà mi piace molto. Apprezzo il loro impegno totale sulle schede verticali e il flusso di lavoro è ottimo. Su Windows però ho riscontrato alcuni bug e mancano alcune funzioni di base, il che è fastidioso (anche se presumo che verranno aggiunte).

📖 Leggi anche: I migliori software per reti neurali

7. Dia (Ideale per il debug IA incentrato sugli sviluppatori e per l'analisi del codice)

via Dia

Il browser Dia legge le tue schede aperte, ricorda il contesto delle sessioni precedenti e ti permette di passare dalla ricerca alla chat e all'esecuzione delle attività senza costringerti a cambiare modalità.

Puoi creare "skill" per automatizzare le attività ripetitive, definire la forma e lo stile di scrittura dell'IA e creare piccoli flussi di lavoro che si adattino al tuo modo di navigare.

L'assistente può scansionare più schede contemporaneamente, generare report o analizzare documenti e fogli di calcolo in un unico thread. E poiché è basato su Chromium, avrai a disposizione tutte le estensioni e la compatibilità a cui sei abituato.

Le migliori funzionalità di Dia

Riassumi PDF, Documenti Google, Fogli Google e pagine web direttamente nel browser senza caricarli altrove

Redigi bozze di email, report e documenti utilizzando l'IA che comprende già le tue schede aperte e le attività recenti

Passa istantaneamente dalla chat alla ricerca grazie alla barra IA integrata che sostituisce il tradizionale campo URL

Mantieni il contesto tra una sessione e l'altra, in modo che l'IA ricordi ciò che stavi cercando o su cui stavi lavorando in precedenza

Limiti di Dia

L'estensione Bitwarden e l'autenticazione tramite passkey sono problematiche

Mancano alcune funzionalità standard del browser, come la barra dei preferiti, le scorciatoie da tastiera e il classico comportamento delle schede

Prezzi di Dia

Free

Pro: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Dia

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Dia?

Come ha scritto un recensore:

Finalmente l'attesa è finita. Dia è arrivato ed è stupendo, utile e più veloce di Arc. Mi mancano così tanto gli elementi fissi e le schede verticali che non riesco a impostarlo per impostazione predefinita come browser, ma onestamente, l'aumento delle prestazioni — specialmente con le schede verticali — rende quasi giustificato il passaggio. […] Sembra più un browser di nicchia per utenti profondamente concentrati sulla produttività.

Finalmente l'attesa è finita. Dia è arrivato ed è stupendo, utile e più veloce di Arc. Mi mancano così tanto gli elementi fissi e le schede verticali che non riesco a impostarlo per impostazione predefinita come browser, ma onestamente, l'aumento delle prestazioni — specialmente con le schede verticali — rende quasi giustificato il passaggio. […] Sembra più un browser di nicchia per utenti profondamente concentrati sulla produttività.

8. Opera (Il migliore per risposte rapide e integrate tramite IA durante la navigazione)

tramite Opera

Aria trasforma Opera in un browser pronto ad aiutarti nel momento stesso in cui evidenzi del testo, apri una scheda o premi una scorciatoia. Risponde con risposte web in tempo reale, genera immagini, traduce contenuti e svolge persino azioni a livello di scheda, senza richiedere un account.

Inoltre, riconosce le immagini caricate, legge le risposte ad alta voce e fornisce spiegazioni più approfondite in occasione di una selezione di testo.

Sono integrati servizi di messaggistica come WhatsApp, Slack e Facebook Messenger. Inoltre, ti permette di organizzare le schede automaticamente raggruppandole, chiudendole, aggiungendole agli elementi fissi o salvandole tramite comandi digitati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Opera

Accedi all'IA all'istante con la riga di comando Ctrl+/ (Cmd+/), la chat nella barra laterale o le scorciatoie di composizione rapida su dispositivi mobili

Genera immagini gratis utilizzando prompt di testo basati su Imagen 2, con limiti giornalieri che aumentano una volta effettuato l'accesso

Effettua la condivisione sicura di file, link e note tra il tuo computer e il tuo telefono con My Flow

Riassumi le pagine web utilizzando la modalità Page Context per ottenere una rapida panoramica e i punti chiave

Traduci il testo selezionato o intere pagine in oltre 50 lingue grazie alla funzione Evidenziazione intelligente

Naviga in sicurezza grazie al blocco degli annunci e alla VPN integrati

Limiti di Opera

Aria IA può essere invadente e insistente, attivandosi talvolta anche quando gli utenti la disattivano

A volte produce contenuti imprecisi o di parte

Prezzi di Opera

Free

Valutazioni e recensioni di Opera

G2: 4,2/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Opera?

Ecco la condivisione di un recensore di Capterra:

Opera offre un'esperienza di navigazione veloce e leggera con una VPN integrata e un blocco degli annunci per una maggiore privacy. […] Alcuni siti web non vengono visualizzati correttamente su Opera rispetto ad altri browser, causando problemi di compatibilità. Inoltre, in caso di uso intensivo delle schede possono verificarsi occasionali arresti anomali o rallentamenti.

Opera offre un'esperienza di navigazione veloce e leggera con una VPN integrata e un blocco degli annunci per una maggiore privacy. […] Alcuni siti web non vengono visualizzati correttamente su Opera rispetto ad altri browser, causando problemi di compatibilità. Inoltre, in caso di uso intensivo delle schede possono verificarsi occasionali arresti anomali o rallentamenti.

🧠 Curiosità: La capacità dei browser di rivelare se hai visitato un link (fenomeno del cambio di colore del link) è stata utilizzata per un exploit di monitoraggio chiamato "history sniffing". Le prime versioni dei principali browser consentivano al codice di controllare i colori dei link e dedurre la tua cronologia di navigazione.

Automatizza le azioni del tuo browser web con ClickUp

Hai visto come i browser basati sull'intelligenza artificiale come Arc, Comet e Opera siano ricchi di funzionalità intelligenti. Ma, in fin dei conti, rimangono comunque solo dei browser web. Puoi effettuare ricerche più velocemente o riassumere le pagine, ma hai comunque bisogno di strumenti separati per le attività, i documenti, la project management, la comunicazione con il team e l'automazione.

È qui che subentra la dispersione del lavoro.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

E poiché funziona su browser, desktop e dispositivi mobili, puoi rimanere concentrato senza dover passare da una app all'altra.

Vediamo come. 🤩

Cattura il lavoro da qualsiasi scheda

L'estensione Chrome di ClickUp aumenta la produttività della navigazione senza dover cambiare strumento.

Ad esempio, quando trovi qualcosa di importante online, puoi creare immediatamente un'attività di ClickUp con il link alla pagina web, così non perderai nulla.

Puoi anche acquisire screenshot, annotarli e allegarli alle attività per contestualizzarle rapidamente. Se lavori dalla tua casella di posta, puoi allegare email complete alle attività o persino convertirle in nuove attività con un clic, rendendo più facile la gestione dei follow-up. L'estensione include anche il monitoraggio del tempo di progetto di ClickUp.

Annota rapidamente le tue idee con l'estensione ClickUp per Chrome per salvare i contenuti all'interno della tua area di lavoro di ClickUp

Christian Gonzalez, coordinatore amministrativo presso la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo di Guadalajara, condivide la sua esperienza con ClickUp:

Semplifichiamo tutti i processi dei nostri reparti integrando piattaforme di business intelligence, strumenti di mailing con automazione e archiviando KPI, moduli, documenti di processo e dipendenze in un'unica app (ClickUp).

Semplifichiamo tutti i processi dei nostri reparti integrando piattaforme di business intelligence, strumenti di mailing con automazioni e archiviando KPI, moduli, documenti di processo e dipendenze in un'unica app (ClickUp).

Automatizza il tuo flusso di attività

Le automazioni di ClickUp ti aiutano a gestire le attività ripetitive all'interno della tua area di lavoro, in modo che le attività procedano senza costanti aggiornamenti manuali. Puoi impostare semplici regole if this, then that in cui scegli il trigger, imposti l'azione e ClickUp si occupa del resto.

Imposta trigger personalizzati per automatizzare il tuo flusso di lavoro con ClickUp Automazioni

La parte migliore è che le automazioni ti aiutano a mantenere la connessione con gli altri strumenti del tuo flusso di lavoro.

Puoi inviare webhook a Zapier, Make o altre integrazioni per trasferire automaticamente i dati in migliaia di app. Ciò significa che se qualcosa viene aggiornato in ClickUp, puoi trigger un'azione altrove senza dover cambiare scheda.

L'estensione Chrome per l'IA rappresenta un potente punto di partenza in questo senso. Una volta che le attività vengono inserite in ClickUp, puoi impostare l'automazione per organizzarle, avvisare i colleghi o aggiornare automaticamente i campi, mantenendo tutto in movimento mentre continui a navigare.

Supponiamo che il tuo tester QA individui un bug mentre esamina un'app web. Acquisisce uno screenshot e crea un'attività utilizzando l'estensione di Chrome.

Da lì, le automazioni avvengono istantaneamente:

Tag it as a bug

Passalo allo sprint di ingegneria

Assegna uno sviluppatore

Crea un problema su GitHub

Inserisci il link del problema nell'attività

Ulteriori informazioni qui:

Porta l'IA in ogni clic

ClickUp Brain è un assistente integrato basato sull'IA progettato per aiutarti a lavorare in modo più intelligente e veloce.

Questa IA connessa comprende il contesto delle tue attività, dei tuoi documenti e delle tue conversazioni, così puoi ottenere immediatamente risposte, riepiloghi/riassunti o elementi da intraprendere senza dover cercare tra le schede o i file.

Ottieni riepiloghi immediati delle chiamate dei clienti con priorità e titolari utilizzando ClickUp Brain

Ricerca aziendale

La ricerca Enterprise di ClickUp Brain funziona con tutti gli strumenti che utilizzi quotidianamente, come Google Drive, GitHub, Figma e altri ancora. Così, quando hai bisogno dell'ultimo documento con le specifiche o della cronologia delle versioni, i risultati vengono visualizzati direttamente in ClickUp.

Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni su Enterprise Search:

Compagno desktop IA

E quando il tuo lavoro va oltre l'app ClickUp, ClickUp Brain MAX ti segue ovunque. È presente nel tuo browser o sul desktop come compagno di lavoro universale basato sull'IA per riepilogare qualsiasi pagina web, trascrivere note vocali e ricavare risposte da tutta la tua impronta digitale.

Lavora più velocemente con ClickUp Brain MAX, un assistente desktop basato sull'IA

Puoi persino passare da un modello di IA all'altro in tempo reale. Brain MAX include ChatGPT, Claude e Gemini, così puoi ottenere il miglior risultato per l'attività che stai svolgendo, che si tratti di scrittura creativa, spiegazioni tecniche o generazione di codice.

E quando la digitazione ti rallenta, la funzione Talk to Text di ClickUp Brain MAX ti permette di parlare in modo naturale per effettuare ricerche, creare attività o redigere contenuti senza usare le mani. Brain MAX trascrive con precisione, comprende il contesto di ciò che stai dicendo e ti suggerisce l'azione migliore da intraprendere mentre continui a mantenere il flusso di lavoro senza interruzioni.

📮 ClickUp Insight: Il 20% degli intervistati nel nostro sondaggio ammette di aver tenuto aperte fino a 15 schede per settimane! Sì, settimane! Queste "schede zombie" 🧟 consumano memoria e spazio mentale, prosciugando silenziosamente la concentrazione anche quando vengono ignorate. Si tratta di un classico residuo di attenzione in cui gli elementi incompleti assorbono energia in background. Con la ricerca aziendale basata sull'IA di ClickUp, puoi dire addio in tutta sicurezza a quei browser pieni di file inutili. Qualsiasi cosa importante è immediatamente ricercabile nella tua area di lavoro e negli strumenti di terze parti integrati. Puoi persino chiedere all'IA di ClickUp cosa è stato discusso nella riunione di venerdì scorso, e lei recupererà le note per te!

Trasforma la navigazione in lavoro concreto con ClickUp

I migliori browser basati sull'IA riepilogano i contenuti, riducono il sovraccarico di schede, effettuano l'automazione delle piccole attività e ti consentono di procedere senza intoppi.

Ma anche con l'esperienza di navigazione più intelligente, il tuo lavoro rimane frammentato tra progetti, attività, messaggi e documenti. Ed è qui che inizia il divario.

Per chiudere davvero il cerchio, hai bisogno di un'area di lavoro IA convergente che mantenga le tue attività organizzate, effettui la sincronizzazione delle informazioni all'interno del tuo team e centralizzi tutto ciò su cui agisci una volta terminata la navigazione.

Questo è ciò che fa ClickUp.

Abbina uno qualsiasi di questi browser con IA a ClickUp per un'area di lavoro più intelligente, veloce e intuitiva. Cattura le idee con un clic grazie all'estensione ClickUp per Chrome, lascia che ClickUp Automazioni gestisca il lavoro ripetitivo e utilizza ClickUp Brain + Brain MAX per trasformare le informazioni in attività, documenti e conoscenze organizzate.

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Domande frequenti (FAQ)

Un browser IA integra l'IA direttamente nell'esperienza di navigazione di base. Anziché limitarsi a caricare le pagine web, è in grado di leggere e interpretare i contenuti, riepilogare articoli lunghi, rispondere a domande o persino eseguire comandi in base ai tuoi prompt.

Sì, alcuni browser basati sull'IA come Comet o ChatGPT Atlas dichiarano di essere in grado di navigare nei siti, compilare moduli e completare flussi di lavoro in più fasi per conto dell'utente. Tuttavia, la portata e l'affidabilità delle automazioni possono variare in modo significativo a seconda del sito, delle autorizzazioni dell'utente e della struttura specifica del browser.

Possono esserlo, ma non sempre. La maggior parte dei browser con IA richiede autorizzazioni più ampie rispetto a quelli tradizionali (accesso alla cronologia di navigazione, ai cookie, alle credenziali di accesso, ecc.) per abilitare le funzionalità intelligenti. A causa di questo accesso, esistono rischi reali: alcuni indicano vulnerabilità in cui malintenzionati potrebbero indurre l'assistente IA a divulgare dati o eseguire attività non previste.

Sia Comet che ChatGPT Atlas si basano sui fondamenti dell'IA e di Chromium, ma il loro approccio e le loro funzionalità differiscono. Comet (di Perplexity) pone l'accento sulla ricerca, la navigazione contestuale, la riabilitazione/riassunzione dei contenuti e l'organizzazione delle schede e delle sessioni. ChatGPT Atlas (di OpenAI) si concentra su un'assistenza IA profondamente integrata con un chatbot incorporato nella barra di ricerca.

La maggior parte dei browser basati sull'IA si affida a funzionalità/funzioni più recenti o sperimentali, il che li rende meno maturi rispetto ai browser consolidati. Per molti utenti, i browser tradizionali (o le loro versioni potenziate dall'IA) potrebbero continuare a essere sufficienti, specialmente se la privacy e l'affidabilità contano più dell'automazione.