i 10 migliori browser da utilizzare nel 2024

Con quale browser state leggendo questo articolo? Google Chrome? Safari? Sebbene siano tra i browser più popolari, non sono le uniche opzioni disponibili.

Esiste infatti un mondo di browser, ognuno dei quali ha punti di forza e funzionalità/funzioni uniche.

Dopo aver effettuato numerosi test pratici e aver consultato gli esperti di ClickUp, ho stilato un elenco dei migliori browser attualmente disponibili. Alcuni si distinguono per sicurezza e privacy, altri per la velocità di caricamento. Ho strutturato il mio elenco in modo da concentrarmi sulle migliori funzionalità/funzioni di ogni browser, sui limiti e sui prezzi.

Cominciamo!

Cosa cercare nei migliori browser?

Alcuni di noi ricordano i tempi in cui Internet Explorer (ora in pensione) era l'unico modo per accedere al proprio sito web preferito. Oggi abbiamo l'imbarazzo della scelta. Per questo motivo, mentre acquistate un browser, ecco alcuni fattori da considerare:

Prestazioni e velocità

Un browser veloce migliora la vostra esperienza online. Cercate browser che carichino rapidamente le pagine, che scorrano senza problemi e che usino le risorse di sistema in modo efficiente. Faccio anche attenzione alla velocità con cui posso cambiare scheda.

Sicurezza e privacy

La sicurezza è un fattore critico durante la navigazione. Anche un piccolo compromesso può portare a problemi come infezioni da malware, furto di dati o addirittura al dirottamento del browser. Cercate le protezioni integrate per bloccare gli annunci indesiderati e le attività sospette e attivate i gestori di password, gli scudi anti-malware e i rilevatori di phishing.

Ad esempio, alcuni browser hanno una funzionalità/funzione che avvisa se una pagina web sembra sospetta o può danneggiare il computer. I browser con forti controlli sulla privacy consentono di gestire le preferenze relative a cookie, monitoraggio e condivisione dei dati.

Interfaccia utente

L'interfaccia utente (UI) di un browser deve essere intuitiva e chiara, il che significa che è possibile capire come usarla senza troppo lavoro richiesto e accedere a tutto ciò di cui si ha bisogno con una sola occhiata.

Opzioni di personalizzazione

Chi non ama un'esperienza di navigazione personalizzata? Cercate browser che supportino la personalizzazione del layout, dove è possibile riorganizzare le barre degli strumenti e aggiungere i siti web preferiti alla pagina iniziale per un accesso rapido.

Un ottimo browser consente anche di personalizzare l'aspetto in base al proprio stile personale, migliorando ulteriormente l'esperienza dell'utente.

Gestione delle attività

Cercate un browser che supporti le funzioni di la gestione del flusso di lavoro aggiungendo estensioni per gli elenchi di cose da fare, la gestione del tempo, il project management e l'automazione delle attività.

I 10 migliori browser del 2024

Ecco i 10 migliori browser, secondo le mie ricerche, ognuno progettato per migliorare la vostra esperienza online:

1. Arc Browser

via Browser ad arco Arc è il mio browser preferito per ottimizzare i flussi di lavoro. Posso creare spazi e profili diversi per il lavoro, lo studio e le cose personali in un unico browser, risparmiando così tempo nel passare da una finestra all'altra. La funzionalità/funzione di divisione è molto utile quando voglio lavorare in multitasking o confrontare documenti. Arc offre anche un look minimalista e un'esperienza intuitiva.

La parte migliore di Arc è la sua funzionalità/funzione di ricerca, Arc Search. Inserisco la mia query di ricerca, seleziono Sfoglia per me e ottengo una scheda personalizzata con le risposte più pertinenti sul web. Mi piace anche il modo in cui Arc archivia automaticamente le vecchie schede e blocca gli annunci pubblicitari, rendendomi più facile concentrarmi sulle mie attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Arc Browser

Creazione di spazi personalizzati per progetti di lavoro e personali, per un'esperienza di navigazione migliorata

Accorciare automaticamente i nomi delle schede fissate su MacOS per ottenere un aspetto più pulito con i Tidy Tab Titles di Arc

Accedere in un attimo ai siti web o alle azioni visitate più di frequente con la funzionalità Instant Links di Arc

Creare un hub centralizzato per le note, i cavalletti (lavagne online), i media e altri elementi salvati con la libreria di Arc

Integrarele app per la produttività come Gmail, Notion, Documenti Google e Google Calendar per snellire il flusso di lavoro e migliorare la collaborazione del team

Limiti del browser Arc

Arc Browser offre un'interfaccia pulita e mirata, ma attualmente ha una libreria di estensioni inferiore a quella di altri browser come Chrome o Firefox. Questo potrebbe limitare le funzioni se si fa molto affidamento sulle estensioni per attività specifiche o per la personalizzazione dell'area di lavoro

Prezzi di Arc Browser

Free Forever

Arc Browser valutazioni e recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni

2. Mozilla Firefox

via Mozilla Firefox Firefox è un compagno di navigazione affidabile che si adatta perfettamente alle vostre abitudini di ricerca. Si sincronizza su tutti i dispositivi, così posso visualizzare e accedere a tutte le schede aperte sul telefono o sul portatile. Apprezzo particolarmente la funzionalità/funzione Pocket, un servizio integrato di lettura a posteriori che salva le pagine web. È come avere una biblioteca digitale personale.

Mi piacciono le opzioni di personalizzazione: Posso personalizzare la mia nuova scheda con i miei siti web preferiti o con immagini di ispirazione.

Con una vasta libreria di estensioni e robuste funzionalità/funzione, Firefox offre anche un'esperienza di navigazione personalizzata e sicura. Raggruppa le schede in base alle attività o alle query di ricerca, fissa gli elementi importanti e chiude automaticamente le schede inattive per ottimizzare le prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Mozilla Firefox

Protezione dal monitoraggio migliorata con la modalità di navigazione privata. Questa modalità offre un ulteriore livello di privacy cancellando la cronologia di navigazione alla chiusura del sito

Adattare Firefox alle proprie preferenze con varie estensioni e temi per gestire il carico di lavoro. Per istanza, gli sviluppatori web possono usare Stylus per creare, modificare e gestire i fogli di stile CSS

Modificare moduli direttamente in Firefox, risparmiando il tempo e il lavoro richiesto per stampare i PDF

Limiti di Mozilla Firefox

Rispetto ad alcuni concorrenti, Firefox può richiedere più risorse, con conseguente rallentamento delle prestazioni sui dispositivi più vecchi o meno potenti

Prezzi di Mozilla Firefox

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Mozilla Firefox

G2: 4.4/5 (480+ recensioni)

3. Google Chrome

via Google Chrome Chrome è uno dei browser più popolari al mondo. La sua funzionalità/funzione "aree di lavoro" è particolarmente utile. Mi piace in particolare il modo in cui Chrome sincronizza i segnalibri, la cronologia e le preferenze su tutti i dispositivi e mi permette di dare un codice colore alle schede, assicurando un'esperienza coerente sia che si tratti di laptop, tablet o smartphone.

Apprezzo il suo gestore delle attività, che mi permette di monitorare e controllare le risorse utilizzate da ogni scheda ed estensione. Un'altra funzionalità/funzione che spicca è la Omnibox. Non è solo una barra di ricerca, è un portale per tutto. Avete bisogno di trovare un sito web? Digitate. Cercate un file specifico sul vostro computer? L'Omnibox è a portata di mano.

Le migliori funzionalità/funzione di Chrome

Si integra perfettamente con gli altri servizi di Google (come previsto), quali Documenti Google e Fogli Google

Personalizza e migliora le funzioni del browser con le estensioni, come Google Translator e Zoom

Salvataggio di indirizzi e password e riempimento automatico dei dati in moduli e siti web

Migliorare l'esperienza di navigazione con le funzionalità di risparmio energetico e di memoria

Limiti di Chrome

Chrome è noto per il suo consumo di risorse, soprattutto quando gestisce numerose schede o siti web impegnativi. Ciò risulta spesso in un'esperienza di navigazione lenta

Prezzi di Chrome

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Chrome

Software Advice: 4.8/5 (1400+ valutazioni)

4.8/5 (1400+ valutazioni) GetApp: 4.8/5 (oltre 1400 valutazioni)

4. Microsoft Edge

via Microsoft Edge Edge mi ha davvero sorpreso. È molto diverso dal browser OG di Microsoft di anni fa. Sono rimasto particolarmente colpito dalla funzionalità/funzione Collezioni di Edge, che salva i miei articoli, immagini e note per un accesso rapido. Un'altra funzionalità/funzione che mi ha colpito è l'Immersive Reader, che semplifica il layout del web per migliorare l'esperienza di lettura online.

Ma ciò che contraddistingue Edge è la sua impostazione automazioni . Il browser anticipa le mie esigenze, suggerisce azioni e completa le attività, riducendo il mio carico di lavoro. Ad esempio, compila automaticamente moduli, suggerisce termini di ricerca pertinenti e offre persino opzioni di traduzione senza che io muova un dito.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Edge

Riduzione dell'utilizzo della memoria con le schede a riposo e la modalità Efficienza per ottimizzare le prestazioni

Migliorare la gestione delle schede grazie a funzionalità/funzione come Schede verticali, Gruppi di schede, Raccolte e Aree di lavoro

Utilizzare Copilot per l'assistenza IA, Image Creator per la generazione di immagini e Designer per la creazione di progetti

Utilizzate la funzionalità/funzione Drop per condividere i file tra il telefono e il desktop

Limiti di Microsoft Edge

Ha limiti di estensione e problemi di compatibilità con alcuni siti web

Prezzi di Microsoft Edge

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Microsoft Edge

Capterra: 4.3/5 (480 valutazioni)

5. Waterfox

via Waterfox Waterfox è un browser veloce, super reattivo ed efficiente. Carica rapidamente i siti web e consente una navigazione fluida tra le schede. L'ho trovato particolarmente adatto a gestire più attività contemporaneamente, come guardare video senza ritardi e prendere note.

Una delle sue caratteristiche principali è la raccolta limitata di dati. Posso navigare facilmente sui siti web senza preoccuparmi del monitoraggio delle mie attività. Waterfox migliora anche la produttività e facilita la concentrazione creando schede contenitore per il lavoro, lo shopping o la navigazione personale.

Le migliori funzionalità/funzione di Waterfox

Organizza separatamente le diverse attività di navigazione (lavoro, shopping, personale) e utilizza codici colore per una facile identificazione

Salvare e ripristinare la sessione di navigazione per completare facilmente le attività

Importazione di segnalibri e password da altri browser

Avvio di schede private per navigare in modo anonimo

Limiti di Waterfox

I browser Waterfox non ricevono sempre gli aggiornamenti di sicurezza con la stessa rapidità dei browser tradizionali, lasciando potenzialmente la maggior parte degli utenti vulnerabili alle nuove minacce scoperte

Prezzi di Waterfox

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Waterfox

Non ci sono abbastanza recensioni

6. DuckDuckGo

via DuckDuckGo DuckDuckGo è la scelta preferita dagli utenti preoccupati per la privacy e la sicurezza. È un browser altamente sicuro che non raccoglie né condivide alcuna informazione personale, garantendomi la massima tranquillità durante la navigazione sul web. Dal momento in cui lo apro, noto un'interfaccia più pulita, gratis da annunci e pop-up che distraggono.

Il suo Duck Player mi permette di guardare i video di YouTube senza essere bombardato da annunci o senza che le mie abitudini di visualizzazione vengano monitorate. Inoltre, blocca i tracker delle email sui siti web, salvando la mia finestra In arrivo dai messaggi di spam.

Le migliori funzionalità/funzioni di DuckDuckGo

Blocco attivo dei tracker di terze parti che tentano di seguire la vostra attività online

Ricerca rapida di siti web specifici direttamente da DuckDuckGo utilizzando scorciatoie (ad esempio, digitando "!a" per Amazon)

Cancellare tutte le schede e i dati di navigazione con un solo clic utilizzando il pulsante di fuoco

Limiti di DuckDuckGo

Il browser non dispone di funzionalità avanzate e di opzioni personalizzate per ottimizzare il flusso di lavoro

Prezzi di DuckDuckGo

Ricerca DuckDuckGo: Gratis

Gratis Browser privato di DuckDuckGo: Free

Free Privacy Pro: $99,99/anno

Valutazioni e recensioni di DuckDuckGo

Non ci sono abbastanza recensioni

7. Safari

via Safari Safari, come quasi tutto l'universo Apple, ha un'interfaccia pulita che mi permette di navigare senza distrazioni. Una delle funzionalità/funzione chiave di Safari è la prevenzione intelligente del monitoraggio, che limita il cross-site tracking e protegge la mia privacy.

Faccio molto affidamento sulla funzionalità Elenco di lettura, che mi permette di salvare gli articoli per leggerli in seguito offline. È perfetto per quando sono in viaggio o in zone con scarsa connessione a Internet. Mi piace anche la funzionalità/funzione Live Text di Safari, che mi permette di copiare, tradurre e cercare il testo nelle immagini.

Anche la funzionalità Web Apps è molto utile, in quanto mi aiuta a salvare i siti web visitati di frequente nel Dock, offrendo un'esperienza simile a quella delle app.

Le migliori funzionalità/funzione di Safari

Prendete note direttamente su un sito web senza dover cambiare scheda

Funzionalità avanzate di gestione delle schede, tra cui la possibilità di creare gruppi di schede

Accesso a varie funzionalità/funzione per la privacy online, come "Nascondi la mia email" per creare indirizzi email unici e casuali quando ci si iscrive a un servizio, evitando lo spam e proteggendo il proprio indirizzo email reale

Limiti di Safari

Safari è disponibile solo sui dispositivi Apple. Gli utenti Windows o Android non possono utilizzare Safari, il che ne limita l'accessibilità

Prezzi di Safari

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Safari

Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

4.5/5 (200+ recensioni) G2: 4/5 (200+ recensioni)

8. Opera

via Opera Il browser Opera è un altro strumento popolare con funzionalità interessanti e incentrate sull'utente. La sua funzionalità/funzione Speed Dial trasforma la homepage in un dashboard visivo dei siti web preferiti, eliminando la necessità di cercare tra i segnalibri. Inoltre, Opera offre "Flow", una funzionalità/funzione che connette senza soluzione di continuità le versioni mobile e desktop, in modo da poter sincronizzare le schede tra i vari dispositivi.

Ho trovato molto utile la funzionalità di blocco degli annunci incorporata in Opera. Elimina le distrazioni e i fastidiosi pop-up. Posso anche accedere facilmente a piattaforme di social media come X (ex Twitter) e Instagram integrandole nella barra laterale del browser. Questo mi aiuta a tenere d'occhio il mio feed, a rispondere ai messaggi dei social media o a partecipare ai post dal browser stesso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Opera

Utilizzare la VPN integrata gratis per navigare senza sottoscrizione o login, per una maggiore privacy e sicurezza

Integrazione di Aria per accedere a informazioni in tempo reale dal web, generare contenuti in base alle richieste dell'utente e ottenere risposte direttamente dal browser

Raggruppare le schede in contesti separati per una migliore organizzazione e una navigazione più semplice tra le attività grazie alle "Isole di schede"

Ricevere avvisi in caso di alterazione dei dati degli appunti per proteggersi dalle minacce informatiche di tipo "clipboard hijacking"

Limiti di Opera

Opera può rallentare il sistema a causa dell'elevato utilizzo di risorse

Alcuni siti web potrebbero non essere completamente compatibili con il browser Opera

Prezzi di Opera

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Opera

Capterra: 4.5/5 (182 recensioni)

9. Vivaldi

via Vivaldi Usare il browser Vivaldi è come avere un assistente web personale. Posso modificare tutto, dall'aspetto al comportamento delle schede. Offre una gestione delle schede come nessun altro browser di questo elenco. Gli utenti possono raggruppare un numero illimitato di schede in pile a due livelli, il che facilita l'ordinamento delle schede in sottocategorie per un facile accesso.

Un altro aspetto che mi ha colpito è la funzionalità/funzione di annotazione. Posso annotare idee o frammenti di informazioni direttamente all'interno del browser, rendendolo uno strumento versatile per la ricerca o il piano. Mi è piaciuto anche il modo in cui Vivaldi permette di sincronizzare le impostazioni del browser su tutti i dispositivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Vivaldi

Possibilità di personalizzare in modo esteso i temi, la disposizione delle schede, gli scorciatoi da tastiera e altro ancora

Utilizzare gli strumenti integrati, come l'app per prendere appunti, il client email, il calendario e altro ancora, per la produttività

Un'esperienza di lettura libera da distrazioni grazie ai pannelli web e alla visualizzazione del lettore che elimina i contenuti non necessari

Limiti di Vivaldi

Le sue funzionalità/funzioni avanzate e l'interfaccia complessa possono risultare eccessive per alcuni utenti

Prezzi di Vivaldi

Free Forever

Vivaldi valutazioni e recensioni

Capterra: 4.8/5 (40+ recensioni)

4.8/5 (40+ recensioni) Software Advice: 4.8/5 (40+ recensioni)

10. Coraggioso

via Coraggioso Brave è stato un cambiamento rinfrescante rispetto ai soliti browser. La sua velocità fulminea è stata immediatamente percepita perché le pagine si sono caricate in un attimo. Gli annunci invadenti non mi hanno mai raggiunto, perché Brave ha un blocco degli annunci incorporato che tiene lontano la confusione.

Ma il browser non è solo velocità e semplicità. Il motore di ricerca di Brave fornisce risultati di ricerca senza monitoraggio delle query. Inoltre, il design elegante e l'interfaccia intuitiva del browser lo rendono un piacere da usare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brave

Concessione di autorizzazioni per l'accesso al dispositivo (come il microfono o la fotocamera) in modo temporaneo, ad esempio "finché non chiudo questo sito" o "per 24 ore"

Accesso a un lettore di PDF integrato per visualizzare i documenti senza software aggiuntivo

Blocco di singoli elementi di una pagina web direttamente dal menu contestuale, migliorando il controllo sulla vostra esperienza di navigazione

Limiti di Brave

Il blocco aggressivo degli annunci di Brave può talvolta interferire con la funzione dei siti web. Questo può causare problemi con i siti web che si basano molto sugli annunci per i contenuti o le funzionalità/funzioni

Prezzi di Brave

Free Forever

Brave valutazioni e recensioni

Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

Come i browser migliorano il flusso di lavoro

I browser si sono trasformati in hub di produttività che consentono di accedere istantaneamente a email, calendari, strumenti di project management e materiali di ricerca.

I migliori browser web eliminano la necessità di di passare continuamente da un sito all'altro tra le applicazioni, risparmiando tempo prezioso ed energia mentale. Riducendo il tempo trascorso ad attivare/disattivare programmi diversi, si riduce anche il carico cognitivo e si migliora la concentrazione.

Se vi piace utilizzare Google Chrome e non volete passare a un altro browser pur migliorando la produttività, potete iniziare con ClickUp , uno strumento all-in-one per il project management, la collaborazione e la comunicazione del team.

Ho installato L'estensione di ClickUp per Chrome per tenere sotto controllo le attività e i progetti direttamente dal browser. È una delle migliori Estensioni di Chrome per l'IA per creare attività, allegare email, monitorare il tempo trascorso su schede diverse e prendere note.

Scopriamo come l'estensione ClickUp per Chrome aiuta a migliorare la produttività.

Creare attività

Uso l'estensione per Chrome di ClickUp per creare attività direttamente dalle email e dai siti web. Posso anche impostare una posizione predefinita e aggiungere il link del sito web direttamente a un'attività per migliorare il contesto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Google-Chrome-Extension.png Creare attività di ClickUp con un solo clic utilizzando l'estensione per Chrome di ClickUp /$$$img/

creare attività con un solo clic utilizzando l'estensione per Google Chrome di ClickUp

Monitoraggio del tempo

L'attività di ClickUp su Chrome traccia automaticamente il tempo speso per ogni attività, così so esattamente dove vanno a finire le mie ore. Non c'è più bisogno di tirare a indovinare o di monitorare manualmente il tempo, il che mi aiuta a stabilire meglio le priorità delle attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Chrome-Extension.png Monitoraggio del tempo su varie schede con l'estensione per Chrome di ClickUp /$$$img/

traccia il tempo su varie schede con l'estensione per Chrome di ClickUp

Allegare email

Avete bisogno di salvare un'email importante con una discussione relativa a un'attività? L'estensione per Chrome di ClickUp consente di allegare l'intera email a un'attività con un solo clic. Niente più copia e incolla! Posso anche trasformare le email in nuove attività, mantenendo tutto organizzato in un unico posto.

Web clipper

Avete trovato un sito web da segnalibro? Basta aggiungerlo a una cartella di Attività di ClickUp o Documenti ClickUp con un solo clic. È anche possibile catturare screenshot o copiare testi direttamente nell'attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Clip-websites.png Clip di siti web nelle attività o nei documenti per potervi tornare in un secondo momento /$$$img/

appuntate i siti web alle attività o ai documenti per potervi tornare in seguito_

Rendere produttiva l'esperienza di navigazione con ClickUp

Browser come Edge e Safari sono utili, ma l'ubiquità e le ampie integrazioni di Google Chrome gli conferiscono un vantaggio distintivo. Se volete migliorare la vostra produttività su Chrome senza passare a un nuovo browser, L'estensione per Chrome di ClickUp è l'ideale. Dalla creazione rapida di attività al monitoraggio del tempo e al salvataggio di siti web, semplifica la vostra vita digitale. Iscrivetevi a ClickUp e vedrete la differenza nella vostra esperienza di navigazione.