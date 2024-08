I 10 principali strumenti di automazione del browser per automatizzare i processi nel 2024

Testare manualmente le applicazioni web può essere un'attività che richiede molto tempo ed è soggetta a errori, a maggior ragione se si tratta di un software stratificato e ricco di funzioni.

È qui che entra in gioco l'automazione del browser. Gli strumenti di automazione del browser aiutano gli sviluppatori, i non sviluppatori e i professionisti del controllo qualità (QA) ad accelerare e perfezionare i test delle applicazioni.

Da fare gestendo attività ripetitive e noiose come la compilazione di moduli, l'estrazione di dati o la conduzione di test dell'interfaccia utente, liberando così il vostro tempo e permettendovi di concentrarvi su lavori creativi e strategici.

Con gli strumenti intelligenti di automazione del browser, le vostre applicazioni web funzionano in modo fluido e con dipendenza. È inoltre possibile accelerare il ciclo di rilascio e soddisfare le aspettative dei clienti con facilità: un vantaggio aziendale innegabile, dato che la domanda di flussi di lavoro semplificati cresce.

Se state cercando i migliori strumenti per automatizzare il vostro browser, ecco 10 alternative da esplorare quest'anno.

Cos'è uno strumento di automazione del browser?

Uno strumento di automazione del browser è un software in grado di controllare e automatizzare le azioni del browser web, come visitare URL, compilare moduli, fare clic su pulsanti, estrarre dati ed eseguire attività web ripetitive senza l'input manuale dell'utente. Utilizza il software di automazione per imitare le interazioni umane con i siti o le applicazioni web. L'obiettivo è semplificare i processi di automazione del web ed eliminare i lavori manuali ripetitivi.

Cosa cercare negli strumenti di automazione del browser?

Ci sono molti fattori da considerare quando si sceglie uno strumento di automazione del browser, come il supporto della piattaforma, i linguaggi di programmazione e il budget. Ecco una comoda lista di controllo per guidare la decisione.

Compatibilità : Innanzitutto, verificate se lo strumento supporta il vostro sistema operativo e i vostri browser preferiti. Lo strumento deve lavorare all'interno del vostro ambiente tecnologico

: Innanzitutto, verificate se lo strumento supporta il vostro sistema operativo e i vostri browser preferiti. Lo strumento deve lavorare all'interno del vostro ambiente tecnologico Linguaggio di programmazione : Verificare se lo strumento supporta i linguaggi di programmazione utilizzati

: Verificare se lo strumento supporta i linguaggi di programmazione utilizzati Efficienza: Scegliete strumenti in grado di tenere il passo con le vostre attività sensibili al tempo. L'efficienza è la chiave. In questo caso, le interfacce user-friendly vincono su software complessi e goffi

Scegliete strumenti in grado di tenere il passo con le vostre attività sensibili al tempo. L'efficienza è la chiave. In questo caso, le interfacce user-friendly vincono su software complessi e goffi Flessibilità: Assicuratevi di poter personalizzare lo strumento in base alle vostre esigenze specifiche e ai casi d'uso

Assicuratevi di poter personalizzare lo strumento in base alle vostre esigenze specifiche e ai casi d'uso Costo: Considerate il costo complessivo, compresi i costi di licenza e le spese nascoste. Lo strumento perfetto non deve solo soddisfare le vostre esigenze, ma anche essere in linea con il vostro budget

Parliamo ora degli strumenti di automazione per browser che hanno ottenuto buoni risultati su questi fronti.

I 10 migliori strumenti di automazione del browser da usare nel 2024

Grazie al nostro elenco di strumenti di automazione del browser ottimali, sarete in grado di automatizzare i vostri flussi di lavoro in pochissimo tempo e senza stress.

1. ClickUp

creare attività, salvare contenuti web e automatizzare flussi di lavoro sul browser con le estensioni di ClickUp per Chrome e le funzioni di automazione_

ClickUp è l'ultimo multi-tasker per tutti gli ambienti di lavoro. Le sue funzionalità/funzione per automatizzare la produttività e i flussi di lavoro direttamente dal browser sono il sogno di ogni hacker della produttività.

In ClickUp è possibile automatizzare i flussi di lavoro mediante l'impostazione di dipendenze da attività, azioni personalizzate e trigger, promemoria automatici, ecc. Ad esempio, quando un'attività precedente viene completata, è possibile triggerare attività sequenziali. Automazioni di ClickUp completate da avvisi di utilizzo e documentazione dettagliata, si prendono cura del vostro lavoro e vi rinfrescano per fare lavori più significativi come team o come utente singolo.

Inoltre, è possibile automatizzare facilmente i flussi di dati tra ClickUp e gli altri strumenti utilizzati. È sufficiente abilitare L'integrazione Zapier di ClickUp per connettere i flussi di lavoro di ClickUp con oltre 1000 altre app. Estensione per Chrome di ClickUp consente di creare attività direttamente dal browser. È possibile evidenziare il testo di una pagina web e creare un'attività o aggiungerla a un elenco esistente in ClickUp. È anche possibile salvare pagine web, immagini, collegamenti, ecc. direttamente nelle attività di ClickUp per potervi fare riferimento.

Integrando le attività del browser con le attività di ClickUp gestione delle attività flusso di lavoro, ClickUp impedisce il cambio di contesto e vi renderà più produttivi.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Personalizzazione di ClickUp per adattarlo ai vostri processi di lavoro specifici

Automazioni di attività ripetitive con trigger e azioni personalizzate

Applicare modelli di automazione, gestione delle attività e organizzazione dei progetti preimpostati e multipli, oppure crearne di propri

Creare attività automaticamente dalle email inviate a un particolare indirizzo

Connettete ClickUp con app popolari come Bugsnag, Calendly, Email, GitHub, Twilio e HubSpot per una gestione fluida dei flussi di lavoro

Ottenere l'accesso alle API per gestire programmaticamente attività, elenchi, voci, ecc

Limiti di ClickUp

Meno integrazioni rispetto ad alcuni concorrenti

I nuovi utenti sperimentano una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

GratuitoUnlimited : $7 al mese per membro

: $7 al mese per membro Business : $12 al mese per membro

: $12 al mese per membro Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9200+ recensioni)

4.7/5 (9200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3900+ recensioni)

2. Burattinaio

via Burattinaio Puppeteer è una libreria di Nodo.js usata per l'automazione di attività in un browser. Il suo punto di forza è che è in grado di controllare i browser dietro le quinte in modo molto furtivo.

A differenza di altri strumenti di automazione del browser come Selenium, Puppeteer controlla direttamente il browser Chrome senza lanciarlo in visibilità sullo schermo. Tutte le interazioni con il browser avvengono in background.

Questo dà a Puppeteer alcuni vantaggi:

È molto veloce e leggero, poiché non deve eseguire il rendering dell'interfaccia utente del browser, che occupa risorse

I test e le automazioni non sono visibili a un osservatore, consentendo un'automazione discreta

È più simile al controllo del comportamento di un utente piuttosto che di un robot

Tuttavia, è necessario fornire istruzioni chiare e scrivere codice per fargli eseguire le azioni desiderate in modo automatizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Puppeteer

Un'API semplice e intuitiva, che garantisce facilità di apprendimento e di utilizzo

Esecuzione di flussi di lavoro flessibili grazie alla compatibilità con diversi linguaggi di programmazione come JavaScript, Python e C#

Utilizzabile senza problemi su diversi sistemi operativi, tra cui Windows, Mac e Linux

Limiti di Puppeteer

Lavora solo su browser Chrome o Chromium

Gli script potrebbero diventare lenti durante le interazioni estese con il browser

Prezzi di Puppeteer

Gratuito

Valutazioni e recensioni su Puppeteer

Non ci sono abbastanza valutazioni

3. Bardeen

via Bardeen Bardeen è una soluzione ideale per semplificare flussi di lavoro complessi . Grazie a un'interfaccia utente intuitiva e senza problemi, Bardeen IA consente agli utenti di integrare l'IA nei loro flussi di lavoro quotidiani, liberandoli per attività strategiche e di grande valore.

Con poche righe di istruzioni, è possibile delegare a Bardeen attività ripetitive e creare un ambiente di lavoro più efficiente e snello.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bardeen

Crea egestire i flussi di lavoro senza competenze di codice

Sicurezza dei dati in quanto eseguiti localmente nel browser

Ricevere suggerimenti su quali attività automatizzare

Limiti di Bardeen

Manca di piani per team ed è progettato principalmente per casi d'uso individuali

Prezzi di Bardeen

Starter: Free

Free Professionale: $10 al mese

$10 al mese Aziendale: Prezzo personalizzato

Bardeen valutazioni e recensioni

G2: 4.9/5 (20+ recensioni)

4. Cipresso

via Cipresso Cypress è un framework di test front-end costruito per il web moderno. Con Cypress, si è pronti a creare, eseguire il debug e testare automaticamente i test all'interno delle build di integrazione continua.

Il servizio Cypress Dashboard fornisce registrazioni di test, screenshot dei fallimenti e registrazioni video su più macchine. Vanta un'API di facile comprensione e consente di osservare l'esecuzione dei test end-to-end e dei componenti in tempo reale durante lo sviluppo delle applicazioni.

Il debugger che viaggia nel tempo consente di tornare indietro nel tempo per riprodurre l'esecuzione del test, rendendo più semplice il debug delle applicazioni. Il debug dei guasti diventa ancora più semplice utilizzando gli strumenti di sviluppo del browser già in uso.

Le migliori funzionalità/funzione di Cypress

Utilizzare API semplici e concatenabili per descrivere le interazioni del browser in modo leggibile

Interrompere i test in qualsiasi punto per controllare come sta andando l'applicazione Da fare

Evitare qualsiasi lavoro aggiuntivo poiché tutte le librerie e le dipendenze esistono già

Acquisizione di screenshot durante l'esecuzione dei test

Limiti di Cypress

Cypress non supporta più linguaggi di programmazione, ma solo JavaScript

Non può controllare due browser contemporaneamente

Prezzi di Cypress

Gratis : Per piccoli team

: Per piccoli team Teams: A partire da $75/mese

A partire da $75/mese Aziendale : A partire da $300/mese

: A partire da $300/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Cypress valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (90+ recensioni)

4.8/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

5. Testigramma

via Testigramma Testsigma automatizza i test su web, dispositivi mobili e API in un'unica comoda piattaforma. Lo strumento di automazione dei test offre un laboratorio di test integrato con un ampio intervallo di dispositivi e browser reali su un cloud ad alta disponibilità, che consente di eseguire test simultanei su più dispositivi.

Testsigma utilizza un algoritmo intelligente per rilevare e correggere gli elementi della pagina, garantendo un'esecuzione fluida dei test anche in caso di modifiche all'applicazione in fase di test.

La piattaforma fornisce report completi sui test con informazioni dettagliate sui risultati, sul tempo di esecuzione, sui dettagli del dispositivo e su altre metriche essenziali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Testsigma

Regolazione degli elementi della pagina per un test senza problemi anche se l'app cambia

Connessione facile con strumenti comuni come Jira, Jenkins, GitHub e Slack per un migliore lavoro di squadra e miglioramenti continui

Espandere rapidamente la copertura dei test con i test basati sui dati integrati

Limiti di Testsigma

Alcuni utenti trovano tedioso il processo di aggiunta di passaggi in Testsigma

L'identificazione dell'elemento HTML corretto può essere impegnativa

Prezzi di Testsigma

Pro: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Azienda: Prezzi personalizzati

Testsigma valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Lupo QA

via QA Wolf QA Wolf semplifica e accelera i test delle applicazioni web e vi aiuta a ottenere una copertura di test end-to-end automatizzata in poche settimane. Grazie a un numero illimitato di esecuzioni parallele e alla garanzia Zero Flake, QA Wolf riduce significativamente la spesa per la QA, aumentando al contempo la copertura dei test.

La piattaforma offre una panoramica completa della spesa QA, della copertura dei test, della frequenza di rilascio e della capacità di sviluppo.

La funzionalità/funzione Wolf-O-Vision consente di eseguire test in parallelo, riducendo i cicli QA ed eliminando il tradizionale processo di assemblaggio.

Le migliori funzionalità/funzione di QA-Wolf

Eliminazione della necessità di installazione o configurazione, risultante in zero problemi

Libertà di concentrarsi su altre attività senza l'onere dei test

Consente ai team di eseguire i test dei browser in parallelo con esecuzioni efficienti e veloci

Limiti di QA-Wolf

Alcuni utenti riferiscono che l'automazione dei test è costosa

Prezzi di QA-Wolf

Pagamento per test

Valutazioni e recensioni di QA-Wolf

G2: 4.8/5 (60+ recensioni)

7. Watir

via Watir Watir, abbreviazione di "Web Application Testing in Ruby" (e pronunciato come "Water") è una libreria open-source, facile da usare, realizzata in Ruby per automatizzare le applicazioni web.

Watir consente di catturare screenshot durante i test quando necessario e di monitorare lo stato intermedio dei test. Esegue le istruzioni come farebbe un essere umano e supporta diversi browser, tra cui Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari ed Edge.

In genere, è più compatibile con framework di test come RSpec e Cucumber.

Le migliori funzionalità/funzioni di Watir

Cattura automaticamente screenshot quando il test è completato

Misurare le prestazioni delle pagine con facilità

Supporto da parte di una comunità open-source attiva che aggiunge nuove funzionalità/funzione e mantiene l'integrazione con i browser più recenti

Limiti di Watir

Non è compatibile con framework di testing diversi da Ruby

Manca l'ottimizzazione dei test per i dispositivi mobili

Prezzi di Watir

Gratis

Valutazioni e recensioni Watir

Non ci sono abbastanza recensioni

8. Appium

via Appium Appium è un progetto open-source e un ecosistema autonomo di software associato. Aiuta ad automatizzare app native, ibride e web mobile su piattaforme iOS, Android e Windows.

Utilizza il protocollo WebDriver per pilotare le app native come farebbe un utente. Può toccare, scorrere, inserire testo ed eseguire altre interazioni per ottimizzare l'interfaccia utente automazioni delle attività su diverse piattaforme di app.

La pagina dell'ecosistema offre un intervallo di driver e plugin per migliorare l'esperienza di automazione del browser. L'attenzione è rivolta ai test black box dal punto di vista dell'utente finale piuttosto che alla qualità del codice interno.

Appium consente inoltre di navigare nella CLI Reference per l'uso della riga di comando e di esplorare la Command Reference per un elenco completo di comandi.

Le migliori funzionalità/funzione di Appium

Integrazione perfetta di Appium con vari software di sviluppo e test, tra cui Perfecto, Bamboo, Jenkins e altri

Creare test per diverse piattaforme mobili utilizzando una base di codice unificata

Scrivere test in diversi linguaggi come Java, Python, JavaScript, C#, ecc.

Limiti di Appium

Offre un supporto limitato per le applicazioni web e desktop

La configurazione e la configurazione di Appium possono essere complicate

Prezzi di Appium

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Appium

G2: 4.4/5 (50+ recensioni)

9. Katalon

via Katalon Katalon offre agli utenti una potente piattaforma per l'automazione dei test. Integra perfettamente le funzionalità avanzate di Strumenti di IA per migliorare i test di regressione.

Combinando la semplicità del codice basso con la flessibilità del codice completo, Katalon Studio facilita la creazione rapida dei test grazie a funzionalità/funzione come la registrazione e la riproduzione e l'acquisizione automatica degli oggetti di test.

La versatilità della piattaforma si estende ai test su web, mobile, API e desktop, mostrando un approccio moderno alla garanzia di qualità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Katalon

Esecuzione di test senza bisogno di estensioni aggiuntive

Generazione di analisi approfondite con Katalon grazie a reportistica integrata che può essere esportata in PDF, HTML, Excel o CSV

Limiti di Katalon

Può essere impegnativo per le persone più inclini ai linguaggi di programmazione in funzione, come Python e JavaScript

Prezzi di Katalon

Free: Per piccoli team

Per piccoli team Premium: $167/mese

$167/mese Ultimo: Prezzo personalizzato

Katalon valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (60+ recensioni)

4.4/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (700+ recensioni)

10. Selenio

via Selenio Selenium è un potente strumento che automatizza i test sui browser simulando il comportamento umano, sia localmente che su una macchina remota utilizzando il server Selenium. Gli utenti possono adattarlo alle loro esigenze specifiche con tre diversi strumenti.

Selenium WebDriver fornisce strumenti di automazione API per controllare le operazioni del browser come la navigazione, la ricerca di elementi, l'esecuzione di Javascript, ecc. Aiuta a costruire test forti e automatizzati per i siti web, per garantire che lavorino in modo impeccabile. Può essere utilizzato per i test funzionali, di accettazione e di regressione delle app web.

Selenium IDE è disponibile come componente aggiuntivo per Chrome, Firefox ed Edge e consente di registrare e riprodurre in modo semplice le interazioni del browser. Gli utenti possono registrare i test come una serie di passaggi/azioni sul browser, che possono essere esportati come script.

Infine, Selenium Grid aiuta gli utenti a scalare i loro lavori richiesti di automazione, distribuendo ed eseguendo i test su più macchine. È utile quando si eseguono suite di test di grandi dimensioni su browser, versioni e sistemi operativi diversi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Selenium

Test della funzione di un sito web su vari browser

Sviluppo di suite di automazione e test flessibili per applicazioni basate su browser

Scalare e distribuire gli script in ambienti diversi

Limiti di Selenium

Non è un buon sostituto per i tradizionali strumenti di analisi dei siti web, poiché non dispone di reportistica integrata sui risultati

Gli script sono inclini a rompersi quando vengono apportate modifiche al sito web da testare

Gli utenti hanno segnalato l'indisponibilità di un supporto tecnico affidabile

Prezzi di Selenium

Gratis

Valutazioni e recensioni su Selenium

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

Navigare nel panorama delle Automazioni per browser nel 2024

Gli strumenti di automazione del browser come Puppeteer, Watir e Selenium consentono di gestire i browser per i test, le automazioni e altro ancora in modo programmatico. Tuttavia, ogni strumento ha dei compromessi per quanto riguarda il supporto dei linguaggi, le capacità e i casi d'uso.

Sebbene sia redditizia e potente, l'automazione dei browser comporta dei rischi se non viene implementata con attenzione. Utilizzando tecniche di web scraping, i bot possono sovraccaricare i server di richieste o raschiare dati in modo non etico. Siate prudenti e usate l'automazione con giudizio per evitare la sospensione degli account delle vostre app.

Abbinate gli strumenti a una piattaforma come ClickUp per l'automazione delle attività e dei flussi di lavoro per massimizzare i vantaggi dell'automazione del browser e ridurre al minimo i problemi.

ClickUp consente di pianificare e orchestrare azioni automatiche del browser per una gestione più ampia del flusso di lavoro. Inoltre, è possibile provarlo gratis e scalarlo a un prezzo molto conveniente. Quindi, che siate sviluppatori, professionisti della QA o appassionati di efficienza, iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per vedere i guadagni immediati in termini di produttività.