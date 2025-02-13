le 10 migliori estensioni AI di Chrome per aumentare la produttività nel 2025

Se vi è mai capitato di avere così tante schede aperte da non riuscire più a leggerne i titoli, allora capite il sovraccarico di app. Quando cerchiamo di terminare il lavoro e passiamo continuamente da un'app web all'altra, sia i nostri browser che il nostro cervello arrivano al limite.

Abbiamo bisogno di app con estensioni per il browser che ci soddisfino a metà strada.

Le estensioni di Google Chrome riducono il carico delle schede e le estensioni con intelligenza artificiale incorporata riducono anche il carico mentale.

Ecco le 10 migliori estensioni di Chrome dotate di IA che vi aiuteranno a fare di più in meno tempo (con meno schede).

Cosa cercare in un'estensione IA per Chrome? Strumenti di IA non possono sostituirsi al vostro lavoro di alto livello. Ma possono snellire il flusso di lavoro controllando gli errori, scrivendo, riepilogando/riassumendo e gestendo altre attività ripetitive. Idealmente, questi strumenti dovrebbero togliervi il lavoro più impegnativo.

La migliore estensione di IA per Chrome dipende dal vostro ruolo. I project manager vorranno l'AI strumenti per il project management con funzionalità/funzione di annotazione. Ma Estensioni di Chrome per sviluppatori devono includere Strumenti di IA per il codice . Cercate le funzionalità/funzione legate alle attività che Da fare più spesso.

Inoltre, cercate queste tre funzionalità/funzione chiave per assicurarvi che l'estensione di Chrome vi semplifichi la vita:

Elaborazione del linguaggio naturale : Gli strumenti di IA vivono o muoiono in base alle loro capacità di elaborazione del linguaggio naturale: la loro capacità di comprendere i prompt e di rispondere correttamente. I provider costruiti su modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT-4 o sull'apprendimento automatico forniranno la migliore elaborazione del linguaggio naturale

Gli strumenti di IA vivono o muoiono in base alle loro capacità di elaborazione del linguaggio naturale: la loro capacità di comprendere i prompt e di rispondere correttamente. I provider costruiti su modelli linguistici di grandi dimensioni come GPT-4 o sull'apprendimento automatico forniranno la migliore elaborazione del linguaggio naturale Box di chat pop-up: Dovreste essere in grado di richiamare il vostro chatbot IA da qualunque pagina web vi troviate, dargli il vostro prompt, ottenere la vostra risposta e continuare la vostra giornata

Dovreste essere in grado di richiamare il vostro chatbot IA da qualunque pagina web vi troviate, dargli il vostro prompt, ottenere la vostra risposta e continuare la vostra giornata Velocità: Una buona estensione di Chrome non deve mai rallentare il browser e deve sempre aiutare a risparmiare tempo

Le 10 migliori estensioni IA per Chrome da usare nel 2024

Tenendo conto di queste funzionalità/funzione irrinunciabili, abbiamo raccolto le 10 migliori estensioni per Chrome da utilizzare nel 2024 Estensioni di Chrome per la produttività -Tutte dotate di intelligenza artificiale integrata per aiutarvi a ottimizzare il flusso di lavoro. Le abbiamo suddivise in base al tipo di attività che questi strumenti fanno meglio per facilitarvi la riunione con l'IA. 👯

1. ClickUp #### Ideale per riepilogare/riassumere le note

L'estensione per Chrome di ClickUp riunisce cinque delle funzionalità più scollegate del project management in un'unica incredibile app. Crea attività di ClickUp, monitora il tempo, memorizza screenshot, segnalibro di siti web, salva note e allega email, il tutto dall'estensione per Chrome di ClickUp

ClickUp è la cura per il sovraccarico di app. 🩺

Con strumenti per la collaborazione, la scrittura, il brainstorming, il piano e la gestione delle attività modelli di produttività questa app potrebbe sostituire tutte le altre. Oltre alla web app e alle app mobili per iOS e Android, è possibile accedere alle funzionalità/funzione di ClickUp dal sito web ClickUp per Chrome .

È una delle migliori estensioni di Chrome per i project manager. È possibile creare attività, allegare email da Gmail o da Outlook, scattare e marcare screenshot, aggiungere pagine web alle attività, monitorare il tempo e prendere note da qualsiasi luogo su Internet. ClickUp AI semplifica la presa di note generando riepiloghi/riassunti e identificando elementi di azione in pochi secondi. In questo modo si può arrivare più velocemente al nocciolo della questione. 😍

Migliori funzionalità/funzione

Ottenete il TL;DR per le note di riunioni, sessioni di brainstorming e lunghe conversazioni con il riepilogare/riassumere automatico

Trova gli elementi d'azione nelle note più lunghe e trasformali in attività con un solo clic

Aggiungete un contesto alle attività e alle note allegando le email,screenshoto pagine web

limiti di ####

La funzione IA non è inclusa nel piano Free

Prezzi

**Free Forever

Unlimitato: $7 per membro al mese

$7 per membro al mese Business: $12 per membro al mese

$12 per membro al mese Business Plus: $19 per membro al mese

$19 per membro al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato IA Componente aggiuntivo : $5 aggiuntivi per membro al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (8.300+ recensioni)

4.7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.750+ recensioni)

2. Senza soluzione di continuità.ai

Migliore per riepilogare/riassumere le note

via Seamless.ai Progettata per i team commerciali, Seamless.ai è una delle estensioni di Chrome alimentate dall'IA che cambierà il vostro processo di prospezione. Si descrive come un motore di ricerca per lead commerciali B2B. Con la loro estensione per Chrome, l'app si integra con il vostro motore di ricerca preferito. 🔍

È possibile utilizzare Seamless per raccogliere lead commerciali da Salesforce, LinkedIn, Sales Navigator, Recruiter o qualsiasi sito B2B su Internet. Può trovare le informazioni di contatto dei responsabili delle decisioni sui siti web B2B, oppure può utilizzare l'account LinkedIn di una persona per fornire un numero di telefono e un indirizzo email verificati.

Questo programma non solo vi aiuterà a costruire un elenco, ma vi fornirà anche preziose informazioni commerciali per rendere più efficace la vostra attività di sensibilizzazione. Potrete visualizzare i dati sugli intenti, conoscere l'attuale stack tecnologico dei vostri potenziali clienti e scoprire le loro esigenze aziendali più pressanti.

Poi potrete importare le vostre note di prospezione in Salesforce, HubSpot o nel vostro CRM preferito con un semplice pulsante.

Le migliori funzionalità/funzioni

Costruite elenchi di clienti ideali con informazioni di contatto B2B verificate, compresi i numeri di telefono cellulare e di chiamata diretta

Importazione delle note di lead generation nel vostro CRM con un solo clic

Ottenete ulteriori informazioni sui vostri clienti potenziali che possono rendere più efficace la vostra attività di sensibilizzazione

limiti di ####

Alcuni clienti riferiscono di non ricevere sempre dati accurati, il che può portare a un'elevata frequenza di rimbalzo

Seamless.ai non elenca i prezzi sul sito o non fornisce trasparenza sui prezzi, e molti clienti esistenti lo descrivono come costoso

Prezzi

**Gratis

Piano Free: Visualizza il prezzo dopo l'iscrizione gratuita

Visualizza il prezzo dopo l'iscrizione gratuita Piano Pro: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Contattare il reparto commerciale per i prezzi Piano Enterprise: Contattare il reparto commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni

G2: 4,2/5 (1.100+ recensioni)

4,2/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (135+ recensioni)

3. Diaspro

Il migliore per la generazione di testi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Jasper.ai\\_.jpg Jasper.ai /$$$img/

Via Jasper.ai Jasper non sostituisce il vostro team di copywriter. Robot e umani possono coesistere! ✌️

Ma questo programma può accelerare il vostro flusso di lavoro del marketing sputando contenuti di alta qualità sia long-form che short-form creati dall'IA. Può creare una prima bozza in un istante e consentire al team creativo di concentrarsi su aspetti più complessi, come l'aggiunta di un tocco umano.

È possibile scegliere un tono per i contenuti e addestrare Jasper alla voce del marchio, in modo che diventi più preciso nel tempo. Inoltre, lo strumento di IA è in grado di convertire i contenuti esistenti in nuovi formati, in modo che possiate scrivere un post sul blog e trasformarlo istantaneamente in un podcast, in un video su YouTube, in un post sui social media o in un articolo di testo newsletter via email .

Con l'estensione per Chrome di Jasper, dotata di IA, è possibile utilizzare queste Strumenti di IA ovunque si scriva online, da Gmail a Documenti Google.

Migliori funzionalità/funzione

UtilizzoScrittura dell'IA per creare qualsiasi tipo di contenuto, dai post sui social media ai blog agli script dei podcast

Scrivere con l'IA su qualsiasi elaboratore di testi basato sul web

Scegliete il tono che desiderate per ogni contenuto e adattatelo al vostro processo di scrittura

Questo strumento essenziale vi farà risparmiare tempo insegnandogli a scrivere con la voce del vostro marchio e a seguire il vostro stile di scrittura

limiti di ####

Molti utenti segnalano la presenza di errori nei contenuti, per cui è necessario un fact-checkers umano per mantenere il bot onesto

Non ci sono strumenti SEO integrati, quindi è necessario un secondo strumento se si desidera ottimizzare i contenuti per il posizionamento sui motori di ricerca

prezzi di ####

Autore: 39 dollari al mese

39 dollari al mese Teams: $99 al mese

$99 al mese Business: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1.200+ recensioni)

4.7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.800+ recensioni)

Bonus:_ Alternative di Jasper IA !

4. Comporre IA

Migliore per la generazione di testi

via Comporre IA Questo assistente di scrittura IA è stato creato appositamente per il browser Chrome. Mentre molte delle altre app di questo elenco offrono applicazioni web e mobili oltre alle loro estensioni per Chrome, Compose IA è solo un'estensione.

Quindi, se siete a corto di titoli per la semplicità, Compose IA è pronta a catturarvi. 💘

Questo programma offre cinque funzionalità/funzione chiave per la scrittura IA: componi qualsiasi cosa, risposta facile alle email, componi email, completamento automatico e riformulazione. È in grado di scrivere diversi paragrafi sulla base di un singolo prompt, oppure può aiutarvi a scrivere più velocemente fornendo opzioni di completamento automatico per completare le frasi in tempo reale. Scrivete le email in metà tempo con questa integrazione perfetta in Google Chrome.

Migliori funzionalità/funzione

Scrivete e rispondete rapidamente alle email con la funzionalità/funzione Risposta facile, che può scrivere una risposta completa basandosi sul thread dell'email precedente e su poche parole aggiuntive da parte vostra

Riformulare la propria scrittura per renderla più professionale, più amichevole o più divertente

Chiedere all'IA di Compose di aiutarvi a scrivere contenuti completamente nuovi in base ai vostri prompt

limiti di ####

Questo programma è relativamente nuovo e non testato rispetto agli altri assistenti di scrittura IA presenti in questo elenco

Molti recensori sul Chrome Web Store riferiscono di aver avuto difficoltà a cancellare la sottoscrizione a pagamento dopo aver effettuato l'abbonamento

Prezzi

**Gratis

Premium: $9,99 al mese

$9,99 al mese Ultimate: $29,99 al mese

Valutazioni e recensioni

G2: Non disponibile

Non disponibile Capitanata: Non disponibile

5. ChatGPT per Google

Il migliore per la generazione di testi

via ChatGPT Forse il chatbot IA più conosciuto è ChatGPT di OpenAI. È programmato sul modello linguistico GPT-4 di OpenAI, che è uno dei migliori modelli linguistici di grandi dimensioni in circolazione. È il modulo alla base di molti chatbot IA, quindi è come se molti di questi bot condividessero un DNA simile. 🧬

ChatGPT è sempre stato disponibile gratuitamente, nell'ambito della missione di OpenIA di creare IA a beneficio di tutta l'umanità. È quindi disponibile anche come estensione gratuita per Chrome.

L'estensione per Chrome di ChatGPT consente di vedere i risultati di ChatGPT affiancati a quelli della ricerca. È possibile utilizzare ChatGPT per Google su qualsiasi motore di ricerca utilizzato su Chrome, compresi Google Search, Bing, Yahoo e Duck, Duck, Go.

Migliori funzionalità/funzione

Chiedete a ChatGPT di scrivere per voi contenuti originali sulla base dei vostri prompt e delle vostre indicazioni

Chiedete a ChatGPT di riformulare, riepilogare/riassumere o semplificare contenuti che avete già scritto

Utilizzate ChatGPT mentre fate ricerche per la vostra scrittura, ponendogli domande sui risultati della ricerca

limiti di ####

Come la maggior parte dei chatbot, ChatGPT spesso commette errori nei contenuti scritti, quindi è necessario verificare i fatti di ciò che scrive

Alcuni utenti lamentano che i contenuti scritti da ChatGPT possono sembrare generici o poco originali

Prezzi

**Gratis

Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (290+ recensioni)

4.7/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

Bonus: alternative a ChatGPT !_

6. Grammatica

Il migliore per la correzione di bozze

via Grammatica Immaginate i vostri compiti di inglese del liceo segnati con una penna rossa e capirete immediatamente il valore di Grammarly. ✍️

Questo plugin per la correzione di bozze corregge la grammatica e fornisce suggerimenti per semplificare il processo di scrittura durante il lavoro. Ha anche un controllore di plagio per assicurarsi che tutto il lavoro sia in regola, perché anche quando si scrivono i propri contenuti, il plagio involontario può comunque insinuarsi.

L'estensione di Grammarly per Chrome vi farà essere onesti e renderà la vostra scrittura più chiara. E con GrammarlyGO, l'assistente di Grammarly dotato di intelligenza artificiale, potete chiedere aiuto per riscrivere ampie sezioni o prompt al chatbot IA per scrivere nuovi testi al posto vostro, ovunque scriviate sul vostro browser Chrome.

È possibile utilizzare GrammarlyGO anche sul piano Free, ma solo per un numero limitato di prompt al mese.

Migliori funzionalità/funzione

Mantenete la vostra scrittura libera da errori con le correzioni grammaticali in tempo reale

Semplifica la scrittura e rende più chiare le idee con suggerimenti per la riformulazione delle frasi

Verifica la presenza di plagi accidentali prima di pubblicare o inviare la vostra scrittura

limiti di ####

Alcuni utenti segnalano che i suggerimenti di Grammarly per la riformulazione possono far sembrare la loro scrittura troppo formale

Il controllore di plagio e le correzioni più avanzate sono disponibili solo per gli abbonati a pagamento

Prezzi

**Gratis

Premium: $12 al mese

$12 al mese Business: $15 per membro al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (4.300+ recensioni)

4.7/5 (4.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6.900+ recensioni)

7. Parlare IA

Il migliore per convertire l'audio

via Parlare IA Sia che stiate assistendo a una lezione, creando una trascrizione per il vostro podcast o cercando di catturare le note da un tutorial di YouTube, Speak IA può fare il lavoro pesante per voi. 🏋️‍♀️

Questa app converte l'audio in trascrizioni scritte. Con l'estensione per Chrome è possibile catturare l'audio da qualsiasi pagina web. Poi si può usare il chatbot IA integrato, chiamato Speak Magic Prompts, per esaminare la trascrizione e fornire risposte rapide. 🧙

Così, nei giorni in cui la vostra agenda è piena di impegni e non avete tempo di ascoltare l'audio o di leggere la trascrizione, potete trarre da Speak IA i vostri insegnamenti di alto livello.

Migliori funzionalità/funzione

Crea trascrizioni di qualsiasi audio, dalle riunioni del team ai podcast ai video di YouTube

Porre domande al chatbot dell'IA sulla trascrizione per ottenere informazioni di alto livello o per localizzare rapidamente informazioni in contenuti lunghi

Automazioni per estrarre dalla trascrizione approfondimenti basati sui dati con analisi, grafici e diagrammi automatizzati

limiti di ####

La trascrizione di file audio lunghi richiede comunque molto tempo, quasi quanto il file audio stesso

Alcuni utenti hanno trovato la formattazione delle panoramiche delle trascrizioni difficile da leggere e non attraente dal punto di vista visivo

Prezzi

Pay-as-You-Go: $0 in anticipo, pagamento per funzionalità/funzione utilizzata

$0 in anticipo, pagamento per funzionalità/funzione utilizzata Starter: $57 al mese

$57 al mese Personalizzato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni

G2: 5/5 (9+ recensioni)

5/5 (9+ recensioni) Capterra: Nessuna recensione disponibile

8. Lontra.ai

Il migliore per convertire l'audio

via Lontra.ai Un'altra app di trascrizione con un chatbot IA integrato, Otter è stata progettata specificamente per le riunioni. 👥

È possibile invitare questa app a una riunione di Zoom o Google Teams, oppure utilizzarla per registrare l'audio durante una lezione, una telefonata con un client o una riunione di persona. Apparirà nell'elenco dei partecipanti, proprio come un altro compagno di squadra.

Otter.ai offre anche un chatbot in grado di rispondere alle domande durante le riunioni. Così, se qualcuno si è perso informazioni importanti, può recuperarle in un attimo. È come avere sempre con sé l'amico dell'ufficio durante le riunioni.

Migliori funzionalità/funzione

Trascrive l'audio delle riunioni del team per creare rapidamente i verbali delle riunioni

Acquisizione automatica di diapositive da aggiungere alle note della riunione

Utilizzare il chatbot Otter.ai per rispondere alle domande e aiutare i singoli membri del team a mettersi in pari senza dover interrompere la riunione

limiti di ####

Alcuni utenti lamentano che la trascrizione non funziona bene in presenza di rumore di fondo o di persone che parlano l'una sopra l'altra

Non c'è un'opzione per impostare un orario di stop o una promemoria per interrompere la registrazione, quindi alcuni utenti riferiscono di aver dimenticato di spegnere l'audio e di aver registrato troppe informazioni che poi è difficile rimuovere dalla trascrizione

Prezzi

**Free

Pro: $8,33 per utente al mese

$8,33 per utente al mese Business: $20 per utente al mese

$20 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (110+ recensioni)

4.1/5 (110+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (65+ recensioni)

9. Qualsiasi Raccoglitore

Il migliore per lo scraping dei dati

via Qualsiasi selezionatore I giorni in cui dovevate costruire il vostro scraper di dati sono finiti! Non è più necessario avere competenze di codice per identificare, scaricare e organizzare le informazioni dalle pagine web che si desidera scansionare.

AnyPicker è dotato di IA per riconoscere automaticamente i modelli di dati. L'interfaccia utente consente di immettere le informazioni che si desidera che il programma cerchi e, da fare, si possono scaricare le informazioni in formato XLS o CSV. È anche possibile salvare le formule in modo da poter effettuare più rapidamente la scansione di pagine web future alla ricerca delle stesse informazioni.

Potete usarlo per confrontare i prezzi, raccogliere lead commerciali o Da fare ricerche di mercato. Anypicker lavora anche dietro le pagine di login. Con questo scraper, il limite è il cielo. 🏙️

Migliori funzionalità/funzione

Esegue il crawling di più pagine web contemporaneamente per accelerare lo scraping dei dati

Scarica automaticamente le immagini

Lavoro per aggirare i programmi di rilevamento anti-scraping, come CAPTCHA

limiti di ####

Alcuni utenti segnalano problemi di crash dell'app a metà del processo di scraping dei dati

È necessario un account Google per accedere alla piattaforma

Prezzi

Free

Professionale: $39 al mese

$39 al mese Business: $99 al mese

Valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

10. Perplessità IA

Migliore per riepilogare/riassumere pagine web

Via Perplessità IA Immaginate di avere un amico intelligente nel vostro browser, pronto ad aiutarvi: questo è Perplexity IA. Questa estensione di Chrome è come un tutor sempre pronto a rispondere alle vostre query mentre genera al volo riepiloghi di informazioni complesse.

Grazie alla facilità di accesso e ai collegamenti per la ricerca nel portale, esplora Internet per darvi risposte chiare e ben citate, arricchendo il vostro viaggio di esplorazione del web e facendovi risparmiare tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni

Questo potente strumento fornisce riepiloghi/riassunti immediati delle pagine web

È possibile porre facilmente domande sul dominio, sulla pagina di destinazione e altro ancora per ottenere riepiloghi veloci

Limiti

Alcuni utenti affermano che l'estensione per Chrome gira all'infinito senza generare un riepilogo/riassunto

Può essere limitante per quanto riguarda i tipi di pagine da riepilogare/riassumere

Prezzi

**Gratis

versione Pro: $20 al mese o $200 all'anno

Valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

prova questi**_

{\an8}Capitolo: {\an8}Sono stati pubblicati i risultati di un'indagine su /https://clickup.com/it/blog/103800/alternative-di-perplessita-ai/ alternative all'IA per la complessità /%href/**_

!

Estensione della produttività con le estensioni IA per Chrome

L'IA e le estensioni di Chrome vanno d'accordo come le patatine fritte e il frullato. 🍟🥤

Entrambe sono state concepite per rendere la vostra vita più facile e migliore. Le estensioni consentono di utilizzare le app preferite senza lasciare la pagina web su cui si sta lavorando. E l'IA consente di svolgere attività ripetitive in modo più rapido.

Combinando queste due cose insieme nelle estensioni di IA per Chrome, la vostra produttività otterrà un notevole incremento.

Per aumentare la produttività, scaricate l'estensione L'estensione per Chrome di ClickUp e iniziate a connettere il vostro lavoro sul web a note, attività e progetti.