10 Migliori alternative e concorrenti di Perplexity AI nel 2024

La combinazione di intelligenza artificiale e motori di ricerca ha portato un impatto e un cambiamento significativo e positivo nel modo in cui troviamo e utilizziamo le informazioni online.

I risultati della ricerca sono decisamente migliorati e la facilità di utilizzo di questo nuovo servizio di motore di ricerca in AI ha portato le nostre capacità di ricerca complessive a un livello completamente nuovo. Le limitazioni di un motore di ricerca web tradizionale sono state affrontate da strumenti di ricerca AI come Perplexity AI.

Per i motori di ricerca di oggi, Perplexity AI si sta affermando come uno degli strumenti di ricerca di IA

strumenti di IA più utilizzati

per le persone di tutti i settori.

Perplexity AI fa un ottimo lavoro nel trasformare query complesse in risposte facili da capire, ma non è l'unico strumento che utilizza motori di ricerca AI. In questo spazio non mancano i fornitori, che si contendono l'attenzione per diventare il motore di ricerca o lo strumento di chatbot più adatto a essere supportato dall'intelligenza artificiale.

Discutiamo le caratteristiche salienti di Perplexity AI, come questo motore di ricerca AI può aiutarvi a soddisfare le vostre esigenze specifiche ed esploriamo alcune delle migliori alternative a Perplexity AI in modo da trovare l'applicazione perfetta per il vostro caso d'uso.

Che cos'è Perplexity AI?

Perplexity AI è un motore di ricerca a intelligenza artificiale che consente di sollecitare le risposte in modo simile a una chat. Ponendo una domanda a Perplexity AI, quest'ultimo setaccerà Internet per conoscere la vostra richiesta e vi fornirà una risposta in base a ciò che ha trovato.

Questo strumento si differenzia da un motore di ricerca tradizionale perché è stato progettato per essere più colloquiale, proprio come l'uso del nostro linguaggio naturale. Invece di cercare "esempi di automazione del marketing", si potrebbe chiedere "Qual è il migliore

esempio di marketing

automazione nel 2024?" e risponderà in modo colloquiale.

Perplessità AI

Estensione di Chrome utilizzata in un motore di ricerca

Perplexity AI utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e sofisticati modelli linguistici per fornirvi le risposte di cui avete bisogno in un modo che abbia senso per chiunque. Non dovrete più consultare più siti web per approfondire un argomento, ma potrete chiedere a Perplexity AI di fornirvi un riassunto. 📚

Cosa cercare in un'alternativa a Perplexity AI

Ogni mese si affacciano al mondo nuovi strumenti di ricerca basati sull'intelligenza artificiale. Per scegliere la giusta alternativa a Perplexity AI è necessario considerare i propri obiettivi, esigenze e desideri.

Ecco cosa considerare quando si cerca un'alternativa a Perplexity AI:

Caratteristiche: Il motore di ricerca alternativo ha tutte le caratteristiche di cui ho bisogno? Mi offre di più?

Il motore di ricerca alternativo ha tutte le caratteristiche di cui ho bisogno? Mi offre di più? Esperienza utente: Com'è l'esperienza utente? È facile da usare e da navigare?

Com'è l'esperienza utente? È facile da usare e da navigare? Formazione: È difficile imparare a usarlo? Posso coinvolgere facilmente tutto il mio team?

È difficile imparare a usarlo? Posso coinvolgere facilmente tutto il mio team? Prezzi: Il nuovo strumento è un motore di ricerca AI gratuito? Rientra nel mio budget?

Il nuovo strumento è un motore di ricerca AI gratuito? Rientra nel mio budget? Reputazione: Il fornitore del software ha una buona reputazione? È completamente nuovo sul mercato?

Il fornitore del software ha una buona reputazione? È completamente nuovo sul mercato? Recensioni: Cosa dicono gli altri utenti di questo particolare motore di ricerca? È all'altezza delle aspettative?

Perplexity AI è uno strumento semplice da usare con un set di funzioni limitato. Questo significa che potete facilmente confrontare altri motori di ricerca AI per trovare quello migliore per voi o esplorare alternative in questo settore che possono offrirvi ancora più funzioni.

10 Migliori alternative a Perplexity AI nel 2024

Siete pronti a vedere cos'altro c'è là fuori? Abbiamo raccolto un elenco delle migliori alternative a Perplexity AI oggi disponibili. Scoprite i motori di ricerca AI, gli strumenti che vi aiutano a scrivere codice e le piattaforme che possono diventare il vostro punto di riferimento per tutto ciò che riguarda i contenuti e l'AI.

1.

ClickUp

Ottimizzare i risultati per raggiungere più velocemente contenuti migliori utilizzando il reprompting in ClickUp AI

ClickUp ha recentemente lanciato un assistente AI che sfida tutti gli altri.

Il cervello di ClickUp

è la prima rete neurale al mondo che collega attività, documenti, persone e conoscenze aziendali con l'intelligenza artificiale. Dispone di tre strumenti distinti che possono darvi un vantaggio sul lavoro, indipendentemente dal vostro ruolo:

AI Knowledge Manager: Fornisce risposte istantanee e contestuali a tutte le domande sul vostro lavoro in qualsiasi punto di ClickUp. Potete fargli domande sulle note di prodotto, sulle roadmap, sui processi, sulle attività e su molto altro ancora; estrae gli insight dalle vostre attività, dai documenti e da tutti i vostri spazi di lavoro collegati.

Fornisce risposte istantanee e contestuali a tutte le domande sul vostro lavoro in qualsiasi punto di ClickUp. Potete fargli domande sulle note di prodotto, sulle roadmap, sui processi, sulle attività e su molto altro ancora; estrae gli insight dalle vostre attività, dai documenti e da tutti i vostri spazi di lavoro collegati. **Aiuta a gestire i progetti in modo più efficiente grazie all'aggiornamento automatico delle attività e alla creazione di sottoattività all'interno di un'area di lavoro Attività ClickUp . Può inviare aggiornamenti sullo stato di avanzamento, creare standup personali e di gruppo e riassumere lunghi documenti e thread di commenti da Documenti ClickUp con elementi di azione. Inoltre, è possibile fornire semplici istruzioni testuali per creare automazioni personalizzate per scenari specifici.

**Questo assistente AI può aiutarvi a migliorare la vostra scrittura. Chiedete idee, ottenete ispirazioni creative e utilizzate lo strumento per aiutarvi a chiarire e perfezionare la vostra scrittura. Il nostro strumento AI è ottimo anche per aiutarvi a lucidare i vostri documenti, grazie a funzioni come intestazioni e tabelle pre-strutturate. 💻

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Semplificate i vostri flussi di lavoro con l'aiuto di ClickUp Brain, l'ultimo strumento per la gestione dei documenti produttività

Modificate e perfezionate la scrittura dei vostri contenuti, dalle e-mail di vendita ai documenti di ricerca

Utilizzare ClickUp Docs come luogo di archiviazione dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale

Generare elenchi di elementi di azione che si collegano a ClickUp Tasks

Iniziate rapidamente con l'aiuto di Modelli ClickUp

Utilizzate gli strumenti di IA di ClickUp non solo dall'applicazione web, ma anche dall'applicazione mobile, in arrivo!

Ottenete risultati migliori dagli strumenti di intelligenza artificiale con Spunti di ChatGPT per la scrittura di ricerche e Spunti ChatGPT per il copywriting

Limitazioni di ClickUp

Alcuni utenti suggeriscono che potrebbe esserci una curva di apprendimento ripida, dato che ClickUp è uno strumento software così completo

ClickUp Brain è relativamente nuovo, quindi le nuove funzionalità continuano ad essere aggiunte nel tempo

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile come componente aggiuntivo a qualsiasi piano a pagamento per $5/mese per membro del Workspace

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.700+ recensioni)

4,7/5 (8.700+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Bardo

Via

Bardo

Bard (noto anche come Google Bard AI) è un motore di ricerca AI gratuito che rappresenta la risposta di Google ai risultati dei motori di ricerca basati sull'AI. Caricate Bard e potrete iniziare a chattare con l'IA per farle domande, incoraggiarla a risolvere problemi o chiederle di aiutarvi a trovare idee creative per una campagna di social media marketing. 📱

Le migliori caratteristiche di Bard

Ottenere risposte tramite un'app basata sulla chat e sull'intelligenza artificiale

Verifica la fonte delle informazioni in modo da poter controllare i fatti

Si dice che abbia accesso a dati più recenti rispetto ad altre applicazioni

Costruita da Google, con una solida reputazione per gli strumenti software di alta qualità

Limitazioni di Bard

Alcuni utenti riferiscono che Bard non è così abile nel codificare le domande come altri strumenti

Google dichiara apertamente che Bard è un esperimento, quindi i risultati potrebbero non essere sempre veritieri

Non è disponibile su più motori di ricerca, a differenza di Perplexity AI

Prezzi di Bard

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Bard

G2: 4.3/5 (20+ recensioni)

4.3/5 (20+ recensioni) Capterra: N/A

3. Bing

Via

Bing

Bing, il motore di ricerca di Microsoft, ha recentemente rilasciato un motore di ricerca alimentato dall'intelligenza artificiale con un algoritmo sofisticato. Come Perplexity AI, è possibile utilizzare Bing (noto anche come Bing Chat o Bing AI) per trovare le risposte a tutte le domande più scottanti in ambito lavorativo o di vita. 💭

Se siete utenti Microsoft e volete un'alternativa a Perplexity AI, questo è lo strumento che fa per voi.

Le migliori caratteristiche di Bing

Integrato nell'ecosistema Microsoft

Sostenuto da risultati di alta qualità del motore di ricerca

Chiedete a Bing di aiutarvi a trovare le risposte, pianificare gli orari e altro ancora

Scrivere codice con l'aiuto di Bing in linguaggi come Python

Limitazioni di Bing

Alcuni utenti segnalano che Bing non sempre restituisce risultati pertinenti per domande complesse

Come qualsiasi Strumento di intelligenza artificiale è necessario verificare sempre che i dati o le statistiche citati siano realmente reali

Prezzi di Bing

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Bing

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: N/A

4. Gaspare

Via

Gaspare

A differenza di Bing e Bard,

Gaspare

non è solo un motore di ricerca AI. È invece una piattaforma progettata per aiutarvi a utilizzare l'intelligenza artificiale per creare contenuti per il vostro marchio. Jasper offre una serie di funzioni di AI copywriting, tra cui Jasper Chat, il loro chatbot di facile utilizzo che si può usare in modo simile a Perplexity AI. 🤖

Le migliori caratteristiche di Jasper

Ampio database di conoscenze per argomenti sia ampi che di nicchia

Possibilità di fare riferimento all'interno di una conversazione per aggiungere contesto

Domande, richieste di riassunti e generazione di idee

Ampia gamma di Strumenti di scrittura AI e caratteristiche

Limitazioni di Jasper

Alcuni utenti segnalano che Jasper Chat a volte può funzionare lentamente

Jasper è disponibile solo con un piano a pagamento, il che lo rende una delle alternative di Perplexitiy AI meno convenienti di questo elenco

Prezzi di Jasper

Creatore: $49/mese per utente

$49/mese per utente Team: $125/mese per utente

$125/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 1.200 recensioni)

4,7/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.700+ recensioni)

5. Komo

Via

Komo

Komo è un'alternativa elegante e minimalista a Perplexity AI. Questo strumento di ricerca AI consente di porre domande, esplorare articoli di notizie e contenuti digitali e di visualizzare i risultati pertinenti del motore di ricerca in base alla richiesta. 📷

Inoltre, Komo si vanta di essere un motore di ricerca AI privato, veloce e affidabile, il tutto senza pubblicità.

Le migliori caratteristiche di Komo

Effettuare una ricerca sul web e porre domande in un ambiente privo di distrazioni e di pubblicità

Restringere la ricerca per mostrare solo contenuti incentrati sulla comunità, come video di YouTube e articoli di notizie

Brainstorming di idee in base a un argomento o a una domanda specifici

Un'esperienza ibrida di chatbot e motore di ricerca in un unico strumento

Limitazioni di Komo

Alcuni utenti potrebbero trovare l'interfaccia utente minimalista fuori luogo

Ci sono pochissime informazioni online su Komo rispetto ad alcune delle più note opzioni alternative a Perplexity AI presenti in questo elenco

Prezzi di Komo

**Gratuito

Komo valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Scrittura

Via

Scritture sonore

Scrittura

è un'intelligenza artificiale

strumento di copywriting

che aiuta gli imprenditori e gli addetti al marketing a creare nuovi testi. Oltre a essere uno scrittore di articoli, una funzione di parafrasi e un riassuntore di articoli, questo strumento

Strumento di creazione di contenuti AI

presenta Chatsonic, una funzione di intelligenza artificiale conversazionale che utilizza il linguaggio naturale, simile a Perplexity AI. 🖊️

Inoltre, Writesonic sostiene di poter aiutare a generare contenuti completamente unici, in modo da non correre il rischio di produrre copie plagiate.

Le migliori caratteristiche di Writesonic

Elaboratore di PNL conversazionale in grado di competere con ChatGPT

Alimentato dalla ricerca, progettato per la scrittura di contenuti e la generazione di idee

Utilizzate Chatsonic per generare AI art oltre che testi scritti

Accesso a Chatsonic e ad altri programmiStrumenti per l'AI copywriting in un unico posto

Limitazioni di Writesonic

Alcuni utenti riferiscono che i limiti di parole nel Business plan possono risultare a volte frustranti

Il testo prodotto da Writesonic può risultare a volte ripetitivo; alcuni utenti suggeriscono che

Prezzi di Writesonic

Unlimited: $20/mese per utente

$20/mese per utente Business: Da $19/mese per utente

Da $19/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

4,8/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

7. Poe

Via

Poe

Poe è il chatbot AI del team software di Quora. Questa applicazione è stata progettata come un browser web e un'applicazione mobile che consente di accedere a una serie di chatbot in un unico luogo.

Da Poe, gli utenti possono eseguire richieste su servizi come Midjourney, ChatGPT, Claude e altri. 🔍

Le migliori caratteristiche di Poe

Avviare una conversazione con un gran numero di chatbot, a cui se ne aggiungono di frequente altri

Porre domande, ottenere risposte e trovare nuove idee con più chatbot

Trova nuovi bot interessanti con cui chattare grazie alla funzione Esplora

Disponibile come app per dispositivi iOS e Android

Limitazioni Poe

Poe funziona come una porta d'accesso ad altri chatbot, invece di esserne uno in sé, il che significa che la qualità dipende dallo specifico chatbot con cui si entra in contatto

Al momento non è disponibile un abbonamento aziendale per le aziende che desiderano coinvolgere più utenti, anche se si tratta di un lavoro in corso

Prezzi di Poe

**Gratuito

Impresa: Prossimamente

Poe valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1 recensione)

4.5/5 (1 recensione) Capterra: N/A

8. Pi

Via

Pi

Pi è uno strumento di intelligenza artificiale conversazionale realizzato da Inflection AI. Lo strumento è stato progettato per offrire un'atmosfera divertente e amichevole e per agire più come un assistente personale che come un chatbot tradizionale. Pi può aiutare gli utenti a pensare a idee o ispirazioni, a fare progetti, a esplorare interessi e a rispondere a domande. 🌻

Le migliori caratteristiche di Pi

Interfaccia utente semplificata e minimalista, priva di distrazioni

Un approccio più umano all'esperienza del chatbot

Porre domande, trovare ispirazione e sfogarsi sulla propria giornata lavorativa

Combina la ricerca e le risposte basate sull'intelligenza artificiale con un approccio simile a quello di un coach

Limitazioni del Pi

Alcuni utenti potrebbero preferire un'atmosfera più professionale rispetto a quella offerta da Pi, soprattutto se si sta investendo nel software per l'intero team

Lo strumento è relativamente nuovo, quindi al momento non se ne sa molto

Prezzi di Pi

Gratuito

Pi valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. ChatGPT

Via

ChatGPT

ChatGPT

è uno dei più noti chatbot basati su modelli linguistici di grandi dimensioni oggi disponibili. Questo strumento di intelligenza artificiale generativa, realizzato da OpenAI, aiuta gli utenti a trovare risposte e a ottenere informazioni in base alla cronologia delle conversazioni precedenti e al contesto. ⚒️

Le migliori caratteristiche di ChatGPT

Ottenere assistenza per compiti come la pianificazione di una campagna di marketing, la scrittura di un'e-mail o la gestione di una conversazione difficile

Definire la lunghezza, lo stile e il formato delle risposte fornite

Scrivere codice senza doverlo conoscere

Riassumere testi e fornire approfondimenti su documenti più lunghi come saggi o verbali di riunioni

Limitazioni di ChatGPT

A volte l'output non è sempre accurato, come per la maggior parte degli strumenti di chat basati sull'intelligenza artificiale, comprese le migliori alternative a ChatGPT

Alcuni utenti riferiscono che ChatGPT non sempre mantiene il contesto durante le discussioni complesse

Prezzi di ChatGPT

Gratuito

ChatGPT Plus: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (20+ recensioni)

10. Copilota GitHub

Via

Copilota GitHub

GitHub Copilot è leggermente diverso dalle altre alternative di Perplexity AI presenti in questo elenco, poiché è uno strumento progettato esclusivamente per gli sviluppatori. Come strumento di AI per sviluppatori più adottato, questa applicazione trasforma le richieste in linguaggio naturale in codice suggerito in diverse lingue. ⌨️

Le migliori caratteristiche di GitHub Copilot

Semplificare il il processo di scrittura del codice con l'aiuto dell'intelligenza artificiale

Ottenete suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale in base al vostro codice precedente

Modifica direttamente all'interno del tuo editor di codice preferito

Imparare a scrivere codice con l'aiuto di GitHub Copilot

Limitazioni di GitHub Copilot

Questa applicazione è progettata per la scrittura di codice, quindi è un'alternativa utile a Perplexity AI solo se si usa l'applicazione per questo scopo

Alcuni utenti segnalano che lo strumento può avere una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di GitHub Copilot

**Gratuito

Team: $4/mese per utente

$4/mese per utente Impresa: $24/mese per utente

Valutazioni e recensioni di GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (50+ recensioni)

4.5/5 (50+ recensioni) Capterra: 5/5 (3 recensioni)

Ottieni le risposte di cui hai bisogno con queste alternative di Perplexity AI

Ci sono così tante alternative a Perplexity AI che vale la pena esplorarle. Utilizzate questa guida per trovare le migliori alternative a Perplexity AI per le funzioni e le caratteristiche di cui avete bisogno.

Mentre siete alla ricerca di un ottimo strumento per la gestione dei contenuti basato sull'intelligenza artificiale, considerate che potrebbe esserci uno strumento in grado di offrirvi ancora di più, come ClickUp. La nostra piattaforma all-in-one ha tutto ciò che vi serve non solo per l'assistenza AI, ma anche per la gestione dei progetti, la produttività e la gestione del lavoro.

