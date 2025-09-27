Come [e come non] utilizzare ChatGPT per i social media

Essere un social media manager è un lavoro impegnativo.

Non solo devi pianificare e gestire un intero calendario di post sui social media in linea con la tua strategia di marketing (che non è quasi mai statica), ma devi anche stare costantemente all'erta, tenendo d'occhio argomenti e tendenze che possano migliorare la tua presenza sui social media.

Aggiungici il costante coordinamento con i team che si occupano di contenuti, design e persino prodotti, e ti ritroverai con giornate lavorative in cui farai fatica persino a trovare il tempo per pranzare.

Fortunatamente, puoi utilizzare ChatGPT per i social media per semplificare alcuni dei tuoi flussi di lavoro di piano e di esecuzione. 🤖

Come utilizzare ChatGPT per i social media

Ci sono sei modi in cui puoi utilizzare ChatGPT per il social media marketing: ideazione, creazione di calendari per i social media, generazione di brief, creazione di post sui social media, riutilizzo dei contenuti e generazione di immagini.

1. Ideazione

Hai appena speso le tue ultime energie mentali per pianificare il calendario social, e il tuo CMO ti chiede di "cavalcare" una tendenza di attualità. Ti ritrovi con un blocco creativo e ti vengono in mente idee che vengono scartate prima ancora che tu possa dire "virale".

È qui che ChatGPT può diventare un ottimo punto di riferimento e aiutarti a generare idee (soprattutto se riceve supporto dalle informazioni raccolte dagli strumenti di social listening ).

Con il contesto giusto e un'idea di partenza, ChatGPT può indirizzarti nella giusta direzione in pochi secondi e persino creare didascalie per i social media e idee per i post.

Esempio: supponiamo che tu voglia creare un post su LinkedIn o Facebook basato su un modello di meme di tendenza.

Puoi fornire a ChatGPT il modello, aggiungere dettagli sul tuo prodotto o servizio e chiedere allo strumento di fornirti opzioni di contenuto che rimandino ai vantaggi principali o alle sfide specifiche del pubblico relative alla tua offerta.

Chiedigli di generare un hashtag accattivante, imposta l'output su un documento Google Doc, effettua la modifica del contenuto in base alle tue esigenze e il gioco è fatto!

Genera nuove idee per post sui social e campagne in pochi secondi con ChatGPT

💡Consiglio da esperto: usa documenti e immagini per aiutare ChatGPT a trovare idee per i contenuti. Ad esempio, supponiamo che tu voglia estrarre idee per i social media da un white paper pubblicato di recente dalla tua azienda. Fai analizzare il PDF da ChatGPT e chiedigli di proporre rami correlati. Voilà! Idee illimitate.

2. Calendari

Se gli vengono forniti il contesto e i dettagli giusti, ChatGPT può elaborare rapidamente un calendario completo per i social media per te.

Crea calendari dettagliati per i social media con ChatGPT

Esempio: supponiamo che la tua azienda SaaS abbia appena lanciato una nuova funzionalità/funzione del prodotto. Per diffondere la notizia, ti è stato chiesto di elaborare un calendario dei contenuti e una strategia di promozione multipiattaforma per i social media. Ecco come puoi utilizzare ChatGPT per creare un calendario della campagna.

Per prima cosa, decidi la direzione generale e il tema della campagna. C'è un'idea di fondo su cui vuoi che si basi ogni post della campagna? Quindi, fornisci a ChatGPT le istruzioni giuste. Queste includono dettagli su: La nuova funzionalità/funzione che verrà lanciata, gli obiettivi sui social media e il tuo pubblico di riferimento Il tema della campagna e i canali social che desideri esplorare Il numero di post per piattaforma e i formati da esplorare La durata complessiva della campagna e la frequenza di pubblicazione La nuova funzionalità in fase di lancio, gli obiettivi sui social media e il tuo pubblico di riferimento Il tema della campagna e i canali social che vuoi esplorare Il numero di post per piattaforma e i formati da esplorare La durata complessiva della campagna e la frequenza di pubblicazione Quindi, chiedi a ChatGPT di fare riferimento alle tue istruzioni e di elaborare un Calendario con potenziali argomenti. Puoi richiedere l'output in formato tabellare o con elenchi puntati. Infine, chiedi allo strumento di modificare il tuo Calendario in base alle tue indicazioni e il gioco è fatto!

La nuova funzionalità in fase di lancio, gli obiettivi sui social media e il tuo pubblico di riferimento

Il tema della campagna e i canali social che vuoi esplorare

Il numero di post per piattaforma e i formati da esplorare

La durata complessiva della campagna e la frequenza di pubblicazione

💡Consiglio da esperto: prima di utilizzare ChatGPT per la creazione del calendario dei social media, assicurati di aver definito le diverse colonne da popolare nel tuo tracker dei contenuti. Quindi, verifica che il calendario finale generato da ChatGPT corrisponda alle colonne che hai definito. Ti farà risparmiare un sacco di tempo nella formattazione e di frustrazione.

Se hai bisogno di un modello già pronto per il tuo calendario dei social media, il modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp è esattamente ciò che fa al caso tuo.

Scarica questo modello Crea il tuo calendario social con il modello di pianificazione dei post sui social media di ClickUp

Con questo modello, puoi creare il tuo calendario di pubblicazione su ClickUp e collaborare con il tuo team per raccogliere spunti e arricchire il calendario con nuove idee.

Puoi utilizzare la vista "Elenco delle cose da fare settimanale" per tenere tutto sotto controllo e creare e assegnare attività classificabili in diverse fasi di avanzamento. Apprezzerai anche la vista "Per piattaforma", che organizza automaticamente i post in base alla piattaforma.

Puoi anche prendere in considerazione altri utili modelli di calendario per i contenuti social, tra cui calendari per eventuali test A/B che potresti intraprendere nelle tue campagne, oppure un modello editoriale per i post sui social per ottimizzare la tua pipeline di contenuti social.

3. Brief

ChatGPT può essere ottimo per generare rapidamente testi efficaci e brief creativi.

Crea testi efficaci per i social media e brief di progettazione con ChatGPT

Ci sono due approcci per la generazione di brief che puoi adottare quando lavori con ChatGPT.

Se sai già cosa deve essere incluso nel tuo documento di briefing, definisci i parametri richiesti nei tuoi prompt, chiedi a ChatGPT di compilare quei campi e apporta le modifiche necessarie

Se non sai cosa inserire nel brief, scegli un buon modello di brief creativo e chiedi a ChatGPT di definire meglio le tue esigenze. Se adotti questo approccio, è una buona idea far sì che ChatGPT assuma il ruolo del tuo copywriter o designer e ti ponga domande pertinenti in grado di rafforzare il tuo brief

4. Copywriting

Scrivere testi pubblicitari con strumenti di IA come ChatGPT può essere complicato.

Certo, l'IA ti aiuta a produrre contenuti in modo esponenzialmente più veloce rispetto agli esseri umani. Ma allo stesso tempo, ha capacità di pensiero creativo molto limitate, il che produce risultati robotici che il pubblico riconosce a un chilometro di distanza (“In questo panorama competitivo…”).

Il modo migliore per produrre contenuti generati dall'IA che non sembrino scritti da un bot? Adotta un approccio "cyborg" al copywriting, ovvero lascia che ChatGPT faccia il lavoro pesante mentre tu ti occupi di pensare. Ciò comporta suddividere la tua attività di copywriting in tre passaggi.

Passaggio 1: Fornisci un brief di base

È qui che si crea un brief principale, lo si suddivide in brief più piccoli e si utilizza ciascuno di questi mini-brief come una serie progressiva di prompt per ChatGPT.

In questa fase del processo di copywriting, ci si aspetta che ChatGPT colga il tono e il contenuto del marchio, ma il risultato conterrà comunque istanze di contenuto che sembrano scritte da un bot.

💡Consiglio da esperto: Hai difficoltà a trovare il tono giusto per i tuoi testi sui social media? Chiedi a ChatGPT di utilizzare un tono di voce "conversazionale e divertente" per qualsiasi contenuto educativo, oppure un tono di voce "conversazionale, assertivo e deciso" per i contenuti pubblicati dai tuoi account personali. Inoltre, puoi semplificare la struttura delle frasi definendo il livello di lettura come quello di uno studente di terza media.

Passaggio 2: Modifica i contenuti con l'aiuto dell'IA

Solo circa il 30-50% dei contenuti generati da GPT nel passaggio precedente sarà effettivamente utilizzabile. Ora è il momento di eliminare gli elementi di contenuto che non sembrano scritti da un essere umano.

Eliminare le frasi inutili che non aggiungono alcun valore reale al lettore

Parole, frasi, terminologie e segni di punteggiatura ripetuti

Analogie e metafore inutili o inaccurate

Uso eccessivo o non necessario delle emoji

Mancato rispetto delle linee guida del marchio

Mancanza di umorismo o sfumature nel testo

Passaggio 3: Modifica tu stesso i contenuti

Dopo il passaggio precedente, scoprirai che circa il 50-70% dei contenuti generati da GPT è utilizzabile. Per arrivare al 100%, devi apportare tu stesso alcune modifiche fondamentali che ChatGPT non è in grado di gestire.

Migliorare il tono (ad esempio aggiungendo un tocco di umorismo ai tuoi contenuti)

Ristrutturazione del testo per migliorare il flusso logico

Aggiungere analogie e metafore utili

Aggiungere terminologia tecnica con cui il tuo pubblico possa identificarsi

Effettuare la modifica per eliminare eventuali istanze di contenuti inutili già presenti

Accorciare le sezioni per rispettare i limiti di caratteri della piattaforma

5. Riciclaggio dei contenuti

Il riutilizzo dei contenuti costituisce probabilmente una parte importante della tua strategia sui social media. Ed è una mossa intelligente: vuoi ottenere il massimo da ogni singolo contenuto che produci. ChatGPT può essere utile in questo caso.

Ci sono tre modi in cui puoi chiedere a ChatGPT di riformulare i tuoi contenuti esistenti.

Condividi un link a una risorsa di contenuto pubblicata

Carica i contenuti in formato PDF e chiedi a ChatGPT di analizzarli

Usa il buon vecchio Ctrl C + V (o Cmd C + V, se sei un utente Mac) e passa subito al riutilizzo

Prima della condivisione del contenuto che desideri riformulare, assicurati di aver fornito a ChatGPT le istruzioni corrette in termini di piattaforma, pubblico, formato del contenuto, tono di voce ed eventuali limiti di caratteri applicabili.

6. Immagini

Sapevi che ChatGPT può generare immagini e contenuti creativi per te? Non c'è bisogno di andare a disturbare il tuo designer o di mandargli messaggi privati ogni volta che hai bisogno di un contenuto creativo per i social.

Ma c'è un avvertimento: al momento, ChatGPT e strumenti simili di IA generativa hanno difficoltà a creare contenuti creativi basati su testo, al punto che il testo all'interno del contenuto creativo risulta completamente illeggibile.

Quindi, se stai utilizzando ChatGPT per la generazione di immagini per i social media, limitati a prompt incentrati esclusivamente su immagini prive di testo. Ci sono due modi da fare.

Prompt per le immagini

Hai bisogno di creare un'immagine da zero? Puoi scegliere un prompt descrittivo, fornire istruzioni specifiche sullo stile dell'immagine e generare immagini in pochi secondi.

Genera nuove immagini direttamente dalla tua dashboard di ChatGPT

Immagini di riferimento

Hai un'immagine che desideri convertire in uno stile artistico specifico? Puoi effettuare la condivisione di quell'immagine di riferimento con ChatGPT, definire il risultato atteso e modificare le tue istruzioni per ottenere più varianti.

Converti le immagini esistenti nel tuo stile artistico preferito con ChatGPT

💡Suggerimento da esperto: Ogni immagine creata con ChatGPT può essere allineata alle linee guida del tuo marchio. Puoi definire i codici esadecimali dei colori del tuo marchio, suddividerli in colori primari, secondari e terziari, e chiedere a GPT di generare immagini pertinenti nei colori del marchio da te specificati.

Suggerimenti per l'utilizzo di ChatGPT sui social media

Per ottenere il massimo da ChatGPT per l'ideazione e la creazione di contenuti sui social media, da fare: suddividi i prompt in parti più piccole, crea i tuoi GPT personalizzati, costruisci un repository di prompt condivisibile e condividi degli esempi.

Adotta un approccio iterativo con i prompt

Ecco un errore da evitare: fornire a qualsiasi modello LLM un prompt completo in un'unica soluzione.

Strumenti come ChatGPT non funzionano bene con grandi quantità di informazioni e tendono a dimenticare le istruzioni. Ciò significa dedicare più tempo a fornire commenti di follow-up, ricominciare l'intero processo o, peggio ancora, apportare la maggior parte delle modifiche da soli.

L'idea migliore? Suddividi il tuo brief in parti più piccole e adotta un approccio iterativo per ottenere il risultato desiderato.

Esempio: supponiamo che tu voglia un testo accattivante per un carosello su LinkedIn. Invece di dare a ChatGPT tutte le istruzioni in una volta sola, fornisci allo strumento più contesto, inizia con un wireframe e poi dedica un paio di prompt a ciascuna slide del carosello.

Un approccio iterativo richiede più messaggi per chat, il che significa che raggiungerai il limite di chat più velocemente (ne parleremo meglio tra poco). Ma è di gran lunga meglio che lavorare con risultati mediocri che finirai per perfezionare o rielaborare tu stesso.

Configura GPT personalizzati per obiettivi specifici

Nei piani a pagamento di ChatGPT, puoi configurare GPT specifici per determinati obiettivi, ovvero puoi definire le tue istruzioni personalizzate o utilizzare i modelli GPT di OpenAI.

Crea assistenti ChatGPT personalizzati per obiettivi di marketing specifici

L'idea di creare il proprio GPT è quella di ridurre i tempi di istruzione. Non dovrai continuare a definire il tono e il pubblico in ogni chat o effettuare ripetute condivisioni di riferimenti importanti ogni volta che desideri contenuti per i social media.

Per creare o utilizzare GPT personalizzati su ChatGPT, clicca sulla scheda "Esplora GPT" nella barra laterale dello strumento, premi il pulsante "Crea" oppure cerca i modelli GPT predefiniti e inizia subito.

Crea un repository di prompt

ChatGPT è sicuramente uno strumento che aumenta la produttività.

Ma il vero trucco per aumentare la produttività è la condivisione delle conoscenze, ovvero: «Ehi, questo prompt ha funzionato davvero bene per questo specifico tipo di contenuto o argomento. Dovresti provarlo!»

È una buona idea creare un repository solido (ma ben gestito) di prompt di ChatGPT da condividere con il tuo team. Il modo più veloce da fare è su un foglio di calcolo, ma il modo più gestibile e personalizzabile è tramite la vista Tabella in ClickUp.

Crea un repository di prompt personalizzabile con la vista Tabella di ClickUp

💡Suggerimento da esperto: quando crei un repository di prompt, assicurati di impostare delle misure di sicurezza. Ciò significa mantenere uno stretto controllo su chi può aggiungere e visualizzare i prompt, chi può condividere il repository con altri, la qualità dei risultati associati a prompt specifici, ecc. Con le autorizzazioni personalizzate in ClickUp Docs, farlo è semplicissimo!

Crea un contesto migliore con degli esempi

Qualsiasi autore di contenuti che lavori su un brief trarrà sempre vantaggio da buoni esempi. Questo vale anche per gli strumenti di IA generativa come ChatGPT.

Un'area in cui gli strumenti di IA incontrano difficoltà è quella di emulare la voce o il tono del tuo marchio per i contenuti dei social media. Grazie alla capacità di ChatGPT di scansionare il web, questo problema è ora facilmente risolvibile.

Esempio: supponiamo che tu voglia adottare un tono di conversazione ma autorevole per i contenuti di marketing relativi a un prodotto. Tuttavia, hai difficoltà a far capire questo a ChatGPT. La soluzione più semplice è fornire a ChatGPT un link a un contenuto il cui tono desideri emulare e lasciare che sia lui a elaborare alcune bozze iniziali.

Fornisci esempi a ChatGPT per perfezionare i contenuti generati

Se lo strumento non riesce a scansionare un link specifico, puoi anche copiare e incollare un paragrafo o una frase specifici come riferimento (ma assicurati di non plagiare nulla).

Limiti dell'utilizzo di ChatGPT per i social media

ChatGPT può sicuramente aiutarti a migliorare la tua presenza sui social media. Tuttavia, nonostante tutti i suoi vantaggi, lo strumento presenta alcune carenze significative.

Per prima cosa, può fornire informazioni imprecise e persino link a fonti errate. Inoltre, può avere difficoltà a fornire risposte creative.

ChatGPT ha anche un limite rigido al numero di chat che puoi avere con esso in un determinato periodo di tempo. Se vuoi un limite di chat più alto, dovrai pagare di più.

Inesattezze fattuali

Le informazioni inesatte sono state una sfida per ChatGPT sin dal primo giorno. OpenAI ha persino aggiunto un avviso (sotto ogni chat) per avvertire gli utenti di potenziali errori nei risultati.

Quando non puoi fidarti dell'accuratezza dei fatti di una risorsa di contenuti, ti ritrovi di fronte a un'enorme perdita di tempo. Il tempo che impiegheresti a verificare i risultati di ChatGPT vanifica lo scopo stesso di affidare l'attività allo strumento: la produttività.

Per ora, evita di utilizzare ChatGPT per creare contenuti per i social media che richiedono un'elevata accuratezza fattuale. Se hai bisogno di utilizzare lo strumento per creare contenuti accurati, chiedi che ti fornisca le fonti per ogni dato e fatto incluso nel risultato.

Risposte automatiche

Purtroppo, gli attuali modelli di ChatGPT non sono creativamente validi.

Lo strumento non è in grado di cogliere le sfumature creative e del pubblico come fanno gli esseri umani, quindi il suo output per impostazione predefinita consiste in risposte poco stimolanti e robotiche. Il risultato sono contenuti mediocri che il pubblico può facilmente distinguere da quelli generati da esseri umani.

La sfida maggiore è che, anche quando si definisce un tono di voce specifico o si forniscono indicazioni creative allo strumento, ChatGPT tende a dimenticare le istruzioni e spesso torna ai propri dati di addestramento per produrre risultati deludenti.

Limiti di utilizzo

Come abbiamo detto prima, l'unico modo per avvicinarsi al risultato desiderato con ChatGPT è attraverso prompt iterativi. Naturalmente, ciò richiederà un maggior numero di messaggi per ogni chat.

Tuttavia, la sfida è che anche con i piani a pagamento di ChatGPT, puoi inviare solo fino a 160 messaggi ogni tre ore. E questo vale per il piano più costoso.

Questi limiti di chat sono gestibili se sei un utente individuale. Ma se hai un account di squadra condiviso, questo limite può esaurirsi rapidamente, il che significa addio produttività.

Se ChatGPT è parte integrante dei tuoi flussi di lavoro sui social media, l'unica soluzione per ora è creare più account con un limite di utenti per account.

Leggi anche: Le 15 migliori alternative a ChatGPT

ClickUp AI per il social media marketing

ClickUp Brain è il cugino più potente e versatile di ChatGPT. 🧠

Quindi, pur essendo un ottimo assistente per la scrittura e l'ideazione (come ChatGPT) per i social media marketer, ClickUp Brain offre anche il supporto per i tuoi flussi di lavoro di gestione del marketing.

Accelera, effettua automazioni e potenzia il social media marketing con ClickUp Brain

Aggiungi contesto ai contenuti

Come ChatGPT, ClickUp Brain è un assistente di scrittura basato sull'IA in grado di generare contenuti e idee per te. Ma c'è una differenza fondamentale: ClickUp Brain è IA, ma con un contesto molto più ampio.

ClickUp Brain funziona su reti neurali (da cui il nome "brain") che collegano i tuoi progetti, documenti e attività su un'unica piattaforma. Ciò significa che ogni volta che utilizzi ClickUp Brain, il risultato si basa su una profonda comprensione dei tuoi progetti e flussi di lavoro.

Ad esempio, con l'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain, puoi ottenere risposte a domande relative a documenti specifici, wiki, persone, prodotti o attività presenti o collegate a ClickUp. Quindi, se dovessi convertire uno dei blog del tuo centro assistenza su ClickUp in un post carosello sui social media, dovresti dedicare pochissimo tempo a impostare il contesto giusto affinché lo strumento di IA integrato generi i post.

Da fare con ChatGPT, passeresti metà del tempo a dare allo strumento istruzioni estremamente dettagliate.

Automatizza le attività ripetitive

ClickUp Brain è un utile strumento per la creazione di contenuti. Ma a differenza di ChatGPT, ClickUp Brain integra l'intelligenza artificiale anche nei tuoi progetti di marketing e nei flussi di lavoro di project management.

Ad esempio, con AI Project Manager di ClickUp, puoi generare aggiornamenti di stato e report accurati per qualsiasi attività o attività secondaria associata a un progetto specifico.

Puoi anche chiedere allo strumento di eseguire azioni specifiche (come modificare lo stato delle attività), creare piani di progetto dettagliati e convertirli in documenti collaborativi, nonché estrarre automaticamente i dati corretti e compilare i campi rilevanti dei documenti.

ClickUp Brain può anche generare trascrizioni delle riunioni, impostare risposte rapide simili a quelle umane, riepilogare le azioni da intraprendere e creare modelli per attività ripetitive.

Non otterrai nulla di tutto ciò con l'assistente IA generativa di ChatGPT.

Lavora senza limiti

A differenza di ChatGPT, ClickUp Brain non pone limiti al numero di prompt che puoi inserire. Ciò significa che puoi adottare un approccio più ponderato alla creazione dei prompt e produrre contenuti accattivanti che si avvicinano molto di più al risultato desiderato.

ClickUp per la gestione del marketing

L'ampiezza delle funzionalità di IA non è l'unica differenza tra ClickUp e ChatGPT.

Andando più a fondo, emerge la vera differenza: ClickUp è una piattaforma strategica basata sull'IA, mentre ChatGPT è un assistente tattico basato sull'IA.

In altre parole, se cerchi un ottimo copywriter di marketing o un partner per il brainstorming sui post social, sia ClickUp che ChatGPT possono terminare egregiamente il lavoro.

Ma se hai bisogno di una solida piattaforma di gestione del marketing basata sull'intelligenza artificiale (compresa la project management sui social media ) che integri l'IA generativa, ClickUp è ciò che devi aggiungere al tuo stack tecnologico.

Oltre alla gestione dei social media, ClickUp per i team di marketing aggiunge un enorme valore alle tue operazioni di marketing quotidiane in molti modi.

Pianificazione

Crea e organizza calendari dettagliati dei contenuti per i social media tramite la vista Calendario di ClickUp

Crea un calendario dettagliato per le tue campagne di social media marketing tramite per le tue campagne di social media marketing tramite la vista Calendario su ClickUp . Pianifica le attività e assegna il lavoro con pochi clic

Visualizza le tue idee e i tuoi piani di marketing sotto forma di diagrammi di flusso con e i tuoi piani di marketing sotto forma di diagrammi di flusso con ClickUp Mappe mentali . Trasforma automaticamente i diagrammi di flusso in attività e personalizzale secondo necessità

Tieni traccia delle tue attività di marketing con le varie altre con le varie altre visualizzazioni di ClickUp : la vista Elenco per una panoramica dettagliata delle attività, la vista Bacheca per un resoconto dei progressi in stile Kanban, la vista Riquadro per gestire la capacità e così via

Collaborazione

Collabora in modo più rapido ed efficace con ClickUp Documenti

Crea contenuti automaticamente con l'IA e modifica le bozze dei contenuti di marketing con il tuo team in tempo reale tramite e modifica le bozze dei contenuti di marketing con il tuo team in tempo reale tramite ClickUp Docs . Aggiungi commenti, assegna e monitora le attività, crea pagine nidificate e molto altro ancora

collabora con i tuoi team in modo più rapido ed efficace con Smetti di destreggiarti tra diversi strumenti di comunicazione econ la Chat View di ClickUp . Condividi link e contenuti multimediali nelle chat e tagga i commenti nelle chat per indirizzarli a specifici membri del team

Reportistica

obiettivi individuali e di squadra con Imposta e condividicon ClickUp Goals per garantire trasparenza e responsabilità

visualizzano i risultati delle campagne e lo stato verso gli obiettivi del team Mantieni tutti sincronizzati e in linea con gli obiettivi grazie alle dashboard di ClickUp chee lo stato verso gli obiettivi del team

Modelli

L'ampia gamma di funzionalità di automazione di ClickUp non è l'unico modo in cui la piattaforma ti fa risparmiare tempo: puoi anche risparmiare ore preziose grazie alla nostra vasta libreria di modelli per attività specifiche e flussi di lavoro di progetto.

Di seguito sono riportati alcuni modelli con cui i social media marketer possono iniziare a lavorare su ClickUp.

Modello ClickUp per i social media

Scarica questo modello Arricchisci la tua strategia sui social media con il modello Social Media di ClickUp

Il modello per i social media di ClickUp ti aiuta a visualizzare la tua strategia sui social media in blocchi organizzati. Ogni blocco descrive in dettaglio ogni singolo post, inclusi gli assegnatari delle attività, le date di pubblicazione, le piattaforme su cui pubblicare, i link alle bozze dei contenuti, gli hashtag da utilizzare e altro ancora.

Per visualizzare queste informazioni in modo diverso, puoi anche provare il modello di post per social media di ClickUp.

Il modello di flusso di lavoro per la strategia sui social media di ClickUp offre inoltre un ottimo punto di partenza per sviluppare e organizzare le tue campagne sui social media.

Integrazioni

ClickUp è una piattaforma altamente estensibile e supporta oltre 1000 integrazioni, tra cui CRM, help desk, strumenti di produttività e collaborazione, database e altro ancora.

Hai bisogno di assegnare attività relative ai social media su ClickUp tramite un messaggio Slack? Puoi farlo! Hai bisogno di trasferire bozze di contenuti da Google Drive a ClickUp? Facile. Hai un file di progettazione Figma o una lavagna online Miro che vuoi includere nel tuo brief di copywriting? Importalo. Vuoi aiutare i tuoi copywriter a mantenere la coerenza grammaticale? Effettua la sincronizzazione di ClickUp con Grammarly.

Ci sono molte cose che puoi fare con l'ampia gamma di connettori per app di ClickUp. Ma non è così con ChatGPT, che è utilizzabile principalmente come assistente IA autonomo. Si integra con altri strumenti tramite API, ma è un processo complesso e persino costoso.

Tu sei il cervello, lascia che l'IA sia il braccio

Un buon marketing è frutto di un buon pensiero.

Sebbene alcuni dei migliori strumenti di IA per i social media, come ChatGPT, siano ottimi esecutori, non sono grandi pensatori. Come professionisti del marketing, a volte ce ne dimentichiamo e diamo per scontato che l'IA generativa abbia lo stesso senso del contesto e la stessa capacità creativa che abbiamo noi. Non è così.

Che tu stia utilizzando strumenti di IA per generare didascalie sui social media o per trovare idee per campagne di attualità, considerali sempre come un potente strumento che ti permette di portare a termine le cose in modo più rapido ed efficiente. Il controllo creativo, tuttavia, deve rimanere nelle tue mani.

Inoltre, ricorda che la vera efficienza dei processi non deriva solo dal ridurre il tempo di produzione dei contenuti da due ore a due minuti (anche se questo aiuta), ma anche dal fatto che l'IA fornisca supporto ad altri flussi di lavoro nella tua giornata lavorativa e ti sollevi da alcune attività.

È proprio per questo che sono stati creati strumenti come ClickUp. Prova ClickUp gratis e rendi la tua giornata di lavoro più produttiva!