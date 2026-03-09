Come l'automazione intelligente dei flussi di lavoro con l'IA trasforma il lavoro

Hai tutto: il miglior prodotto, il miglior servizio e i migliori talenti. Eppure, la tua azienda fatica ancora a ottenere risultati costanti.

È probabile che il tuo team dedichi più tempo alle attività ripetitive che al lavoro vero e proprio: copia e incolla dati tra diversi strumenti, cerca aggiornamenti su Slack e prepara manualmente i report.

Peggio ancora, quando riescono a mettersi al lavoro, ci mettono ore a trovare il file o le informazioni giuste per andare avanti!

Non con l'IA, però.

I flussi di lavoro basati sull'IA assorbono il carico operativo che rallenta il tuo team. Accelerano sia le attività semplici che quelle articolate in più fasi, come l'invio di follow-up, la trascrizione delle riunioni, la riepilogazione/riassunzione di documenti lunghi e l'assegnazione del lavoro al membro del team giusto. 💪

Non ci credi? Scorri verso il basso per scoprire tutto sull'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA: come funziona, i vantaggi reali, i casi d'uso pratici, i migliori strumenti e come implementarla.

Che cos'è l'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA?

L'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA consiste nell'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale per coordinare, ottimizzare ed eseguire i processi aziendali senza l'intervento umano.

In pratica, l'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA può:

Analizza le informazioni in arrivo e decidi quale azione intraprendere

Genera automaticamente riepiloghi/riassunti, attività o documentazione

Indirizza il lavoro in base all'urgenza, al carico di lavoro o all'intento

Migliora continuamente i flussi di lavoro in base ai risultati

📌 Esempio: l'IA monitora i ticket di supporto in arrivo e ne analizza il tono per individuare eventuali segni di urgenza o frustrazione. I messaggi rabbiosi o i bug tecnici segnalati dai clienti VIP vengono immediatamente inoltrati allo Slack di un senior manager. Nel frattempo, le domande di routine vengono gestite da un agente IA o indirizzate agli agenti umani disponibili.

Automazione tradizionale dei flussi di lavoro vs. automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA

Cosa distingue quindi le attività automatizzate basate sull'IA dall'automazione tradizionale? Ecco sei differenze chiave:

Automazione tradizionale dei flussi di lavoro Automazione dei flussi di lavoro tramite IA Segue regole e passaggi fissi definiti manualmente Apprende dai dati e adatta le proprie azioni nel tempo Automatizza le attività semplici, ripetitive e prevedibili Gestisce attività semplici e complesse con diverse varianti Comprende i dati strutturati (moduli, campi, fogli di calcolo) Comprende sia i dati strutturati che quelli non strutturati (email, documenti, chat, immagini) Di solito ti aiuta nelle decisioni di base del tipo sì/no È in grado di analizzare modelli, prevedere risultati e scegliere i passaggi successivi migliori Scarsa flessibilità; si interrompe facilmente quando gli input sono diversi Elevata flessibilità; gestisce input complessi e realistici Richiede supervisione manuale È in grado di rilevare anomalie e risolvere o indirizzare automaticamente molti problemi

Come funziona l'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA

Gli strumenti di automazione basati sull'IA combinano tecnologie fondamentali per gestire diverse parti di un flusso di lavoro, quali:

Elaborazione del linguaggio naturale (NLP): Aiuta l'IA a comprendere il linguaggio umano e a scomporlo in parti più piccole che possa elaborare. Ad esempio, può leggere un'email o una chat e identificare "superamento del budget" come la preoccupazione principale

Algoritmi di machine learning: consentono all'IA di apprendere dai dati, identificare modelli e prendere decisioni per conto tuo. Ad esempio, possono analizzare i progetti passati per assegnare automaticamente le attività al membro del team con le migliori competenze, disponibilità e punteggio di rendimento

Analisi predittiva: i modelli di ML utilizzano dati storici e attuali per effettuare una previsione degli eventi futuri. Ad esempio, l'IA prevede il sovraccarico di risorse per un progetto con due settimane di anticipo, sulla base di progetti simili realizzati in passato

Strumenti di automazione robotica dei processi (RPA): imitano le azioni umane sugli schermi digitali per automatizzare le attività ripetitive. Ad esempio, copiare i dati delle fatture dalle email al software di contabilità senza errori

Modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM): si tratta di modelli di IA avanzati addestrati su enormi set di dati per generare risposte e ragionamenti simili a quelli umani. Ad esempio, riepilogare le registrazioni delle riunioni, redigere una risposta a una domanda complessa di un cliente ed estrarre informazioni sui clienti dai feedback

Insieme, queste tecnologie rendono i tuoi flussi di lavoro intelligenti e adattivi.

📮 ClickUp Insight: Il 21% delle persone afferma di dedicare più dell'80% della propria giornata lavorativa a attività ripetitive. E un altro 20% sostiene che le attività ripetitive occupino almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi la metà della settimana lavorativa (41%) dedicata a attività che non richiedono molto pensiero strategico o creatività (come le email di follow-up 👀). Gli agenti IA di ClickUp aiutano a eliminare questa routine. Pensa alla creazione di attività, ai promemoria, agli aggiornamenti, agli appunti delle riunioni, alla stesura di email e persino alla creazione di flussi di lavoro end-to-end! Tutto questo (e molto altro) può essere automatizzato in un attimo con ClickUp, la tua app completa per il lavoro. 💫 Risultati concreti: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente grazie alle automazioni di ClickUp, con un conseguente aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

🧠 Curiosità: Sviluppato alla fine degli anni '60, Shakey è stato il primo robot mobile dotato di capacità di ragionamento logico. Mentre altre macchine necessitavano di passaggi dettagliati, a Shakey bastava dire "spingi il blocco" perché capisse da solo il percorso da seguire. Il suo nome deriva dal fatto che oscillava violentemente.

Vantaggi dell'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA

Ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni, ha bisogno dell'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA. Che si tratti di un team di 1, 10 o 100 persone, i vantaggi sono universali:

Libera i dipendenti dal lavoro ripetitivo: né tu né i tuoi dipendenti dovrete più preoccuparvi di attività amministrative noiosissime come l'inserimento dati, gli aggiornamenti di stato, ecc. L'IA si occupa del lavoro di routine, così potrai dedicare le tue energie a strategie di alto valore e alla risoluzione creativa dei problemi

Migliora l'esperienza del cliente grazie a un'assistenza personalizzata: i chatbot e gli assistenti virtuali forniscono un aiuto immediato e contestualizzato, attingendo alle interazioni passate, ai dettagli dell'account e alle preferenze. Ciò riduce i tempi di attesa da ore a secondi, aumentando la soddisfazione del cliente

Riduce i costi operativi: Il calcolo è semplice: quando implementi l'automazione per le attività manuali, il tuo team dedica più tempo al lavoro fatturabile. Ottieni il massimo rendimento possibile da ogni euro speso

Standardizza i processi aziendali: mantenere risultati costanti è difficile con i flussi di lavoro manuali, poiché ognuno ha il proprio modo di operare. L'IA garantisce che ogni attività segua esattamente le tue procedure operative standard (SOP) in ogni occasione, indipendentemente da chi la gestisce

Aiuta a scalare il volume senza aumentare il carico di lavoro: la scalabilità diventa semplice quando l'IA si fa carico della crescita delle attività di routine. Puoi aumentare il fatturato e la base clienti mantenendo il tuo team snello e le operazioni stabili

Elimina l'errore umano: il lavoro manuale è soggetto a passaggi saltati, inserimenti di dati errati e pregiudizi personali. L'IA, al contrario, garantisce una precisione del 100%, gestisce i dati correttamente e applica le regole esattamente come le hai configurate

Ti fornisce informazioni più intelligenti e rapide: invece di dover setacciare fogli di calcolo, ricevi riepiloghi/riassunti in tempo reale e report sulle tendenze generati dall'IA. Questo ti offre la sicurezza, supportata dai dati, necessaria per modificare le strategie o allocare le risorse al momento giusto

Questo video ti mostra come risparmiare tempo prezioso grazie all'automazione delle attività tramite l'IA:

📚 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per automatizzare le attività

Tipi di automazione dei flussi di lavoro basati sull'IA

I flussi di lavoro aziendali variano in termini di complessità. Alcune attività richiedono un inserimento dati ad alta velocità, mentre altre richiedono capacità di ragionamento o di previsione.

Conoscere i diversi tipi di automazione dei flussi di lavoro basati sull'IA ti aiuta a scegliere lo strumento giusto per le tue esigenze di automazione dei processi aziendali (BPA):

1. Automazione intelligente dei processi (IPA)

L'automazione intelligente dei processi combina l'automazione robotica dei processi con l'apprendimento automatico.

Si programma il sistema per passare dal Passaggio 1 al Passaggio 2 al Passaggio 3. Mentre i bot RPA seguono questa sequenza e queste regole definite, l'IA gestisce le parti più complesse dell'elaborazione dei dati, come leggere e comprendere una fattura o classificare correttamente un ticket di supporto.

📌 Esempio: Una compagnia assicurativa utilizza l'IPA per elaborare i sinistri. L'RPA accede a un vecchio portale desktop per estrarre i dati, mentre il sistema di IA legge le fatture mediche allegate per estrarne gli elementi e verificarli rispetto alla copertura della polizza prima che il sistema RPA emetta un pagamento.

2. Automazione del flusso di lavoro basato sull'IA

Il flusso di lavoro agentico basato sull'IA si affida ad agenti IA autonomi che vanno oltre le singole attività per pianificare, ragionare ed eseguire processi in più passaggi.

Invece di una regola o di una sequenza, si assegna a un agente IA un obiettivo finale da raggiungere e una serie di strumenti a cui accedere. L'agente ragiona quindi sull'attività. Decide quali strumenti utilizzare, valuta il risultato di ogni passaggio e modifica il proprio piano se incontra un errore o scopre nuove informazioni.

📌 Esempio: un agente di content marketing basato sull'IA analizza nuovi argomenti per il blog, ricerca dati sulla concorrenza da fonti esterne, genera bozze di contenuti, assegna le attività ai membri del team in base alla disponibilità e monitora lo stato delle attività.

3. Automazione predittiva dei flussi di lavoro

Questi flussi di lavoro sfruttano l'analisi predittiva per effettuare la previsione dei risultati e adattarsi automaticamente di conseguenza. Ciò rende l'esecuzione del flusso di lavoro più intelligente, proattiva e adattiva.

📌 Esempio: un'azienda di logistica utilizza l'automazione predittiva per monitorare le condizioni meteorologiche e il traffico. Se il sistema effettua una previsione di ritardo per una spedizione ad alta priorità, reindirizza automaticamente l'autista e invia un aggiornamento in tempo reale al cliente con la nuova durata stimata di arrivo, evitando così l'apertura di un ticket di assistenza.

4. Automazione dei flussi di lavoro con l'IA generativa

L'automazione generativa dei flussi di lavoro basata sull'IA integra modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e altri strumenti generativi direttamente nei flussi di lavoro per creare o trasformare contenuti senza alcun prompt.

📌 Esempio: Dopo un webinar, un flusso di lavoro basato sull'IA generativa prende la trascrizione grezza e crea automaticamente un riepilogo/riassunto di 500 parole per il blog, redige cinque email di follow-up personalizzate per i partecipanti e genera un elenco di domande frequenti basato sulla cronologia della chat.

⚡ Archivio modelli: I migliori modelli gratis per i flussi di lavoro

Casi d'uso reali dell'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA

Ora, diamo un'occhiata a cinque esempi concreti di automazione dei flussi di lavoro:

Elaborazione dei prestiti (Finanza)

Richiedere un prestito è solitamente un'attesa snervante per il richiedente. L'automazione basata sull'IA risolve questo problema occupandosi del processo di verifica non appena viene inviato il modulo. 💸

Mentre il richiedente è ancora sul tuo sito, l'IA utilizza il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per scansionare le sue buste paga. Quindi estrae i suoi dati creditizi per verificare la sua idoneità in base alle tue regole di concessione del credito.

Se tutto sembra a posto, il richiedente riceve immediatamente un'email di approvazione. Se invece la risposta è un "forse", il sistema segnala il rischio specifico, come ad esempio un picco di indebitamento, e avvisa un funzionario addetto ai prestiti.

Questo mantiene il processo in movimento e evita che il tuo team venga sommerso da calcoli matematici di base.

✅ Dato verificato: il 54,2% dei responsabili finanziari ammette che i propri processi sono automatizzati solo in parte. La maggior parte di questi team si affida ancora a strumenti OCR legacy inaffidabili che si limitano a convertire immagini, documenti o modelli in testo. Gli strumenti OCR basati sull'IA, invece, estraggono i dati, comprendono il contesto e gestiscono persino note disordinate o scritte a mano! tramite Rossum.ia

Qualificazione intelligente dei lead (Commerciale)

Supponiamo che un potenziale cliente abbia appena scaricato il tuo rapporto sulle "Tendenze del settore". 📈

Non appena il file viene scaricato, l'IA analizza il profilo LinkedIn del potenziale cliente e i bilanci aziendali per verificare se corrispondono al tuo elenco di account target.

Se si tratta di un contatto di alto valore, l'IA redige un'email di follow-up personalizzata in cui fa una menzione di una sfida specifica che la loro azienda sta affrontando e avvisa un rappresentante commerciale. In caso contrario, il contatto rimane in un ciclo di nurturing a basso contatto. ➰

In questo modo il tuo team potrà concentrare le proprie energie solo sui lead pronti alla conversione.

✅ Verifica dei fatti: Secondo Bain & Company, i team di vendita che utilizzano l'IA per gestire le attività amministrative di routine registrano un aumento del 30% o più nei tassi di successo. Automatizzando il lavoro di routine che solitamente appesantisce l'agenda dei venditori, i team possono dedicare più tempo all'interazione diretta con i clienti, che è il fattore principale alla base di questi numeri di conversione più elevati.

Previsione della domanda di magazzino (e-commerce)

Rimanere senza scorte di un bestseller è un incubo per qualsiasi azienda. 📦

Tuttavia, implementando una soluzione di IA con analisi predittiva, puoi monitorare la velocità delle vendite e le tendenze di mercato in tempo reale per comprendere la domanda futura.

Infatti, l'IA calcola automaticamente il volume di rifornimento necessario ed effettua un ordine presso il tuo fornitore per anticipare i picchi di domanda.

Nessun controllo manuale dell'inventario. Nessuna rottura di stock o eccedenza di magazzino.

✅ Verifica dei fatti: McKinsey and Company riferisce che l'IA può ridurre i livelli di inventario dal 20% al 30%. L'apprendimento automatico e la segmentazione dinamica consentono una previsione della domanda più accurata rispetto ai metodi manuali o agli strumenti di automazione tradizionali.

Onboarding automatizzato dei dipendenti (Risorse umane)

Durante una riunione, ti presentiamo Sarah, la tua nuova stagista grafica.

Di solito, il primo giorno di Sarah sarebbe stato un totale spreco di tempo trascorso ad aspettare accessi e hardware. Ma nel momento stesso in cui ha firmato la sua offerta, un flusso di lavoro basato sull'IA ha preso in mano le operazioni logistiche.

Il sistema ha creato automaticamente il suo profilo HR, ha ordinato il suo laptop e ha generato le credenziali di accesso per gli account Figma e Adobe Creative Cloud. L'ha persino aggiunta ai canali Slack appropriati e ha inserito nel suo Calendario le riunioni introduttive.

Invece di dover chiedere le password all'IT o stare con le mani in mano, Sarah può finalmente iniziare a lavorare e incontrare il suo team. 🥳

✅ Verifica dei fatti: I dati dell'HBR mostrano che i neoassunti soddisfatti della loro esperienza di inserimento dopo 90 giorni hanno il doppio delle probabilità di rimanere in azienda 1,5 anni dopo. Ciò evidenzia che i primi tre mesi sono un periodo cruciale per garantire l'impegno a lungo termine dei dipendenti.

Come implementare l'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA (passaggio dopo passaggio)

Di seguito ti guideremo attraverso i sei passaggi principali per implementare l'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA. Alla fine di questa sezione, avrai un'idea chiara di come automatizzare esattamente i tuoi processi aziendali utilizzando l'IA.

⭐ Bonus: Continua a leggere per scoprire come ClickUp, il primo spazio di lavoro convergente basato sull'IA al mondo, ti supporta in ogni fase. Che si tratti di prepararti all'automazione del flusso di lavoro o di crearne uno vero e proprio, ClickUp è al tuo fianco.

Passaggio 1: Identifica i processi ideali per l'automazione

Prima di scegliere uno strumento per l'automazione dei flussi di lavoro basato sull'IA, individua con precisione quali processi automatizzare. Devi scegliere un flusso di lavoro che, una volta automatizzato, garantisca un ROI misurabile, liberi tempo per il tuo team ed elimini gli attriti operativi.

Da fare, esamina innanzitutto tutti i processi aziendali. Cerca i flussi di lavoro ripetitivi, ad alto volume e misurabili. (Se non riesci a misurare i risultati, non puoi dimostrare il ROI.)

Valuta ogni flusso di lavoro utilizzando questi criteri:

Perdita di tempo: quante ore vengono sprecate qui ogni settimana?

Complessità: quanto giudizio umano è effettivamente necessario?

Colli di bottiglia: Il tuo team si blocca spesso in questa fase specifica?

Dai priorità ai flussi di lavoro ad alto impatto e a basso lavoro richiesto per ottenere risultati positivi e scalare di conseguenza.

In che modo ClickUp può aiutarti?

Verificare i flussi di lavoro sembra come scavare in una montagna di note quando sei già al limite delle tue forze. Usa ClickUp Docs per creare un'unica fonte di verità per tutti i tuoi processi.

Crea un centro di controllo del flusso di lavoro utilizzando ClickUp Docs per registrare ogni passaggio, attività, ruolo, punto critico, ecc.

Acquisisci questi dettagli per ogni processo:

Passaggi attuali (chi, cosa, strumenti utilizzati)

Monitoraggio del tempo per passaggio/attività

Punti critici comuni in un flusso di lavoro (ad es. ritardi, errori, passaggi di mano manuali)

Input, output e punti decisionali

Volume/frequenza (ad es. giornaliera, settimanale)

Eccezioni (ciò che interrompe il flusso)

I membri del team possono commentare, suggerire modifiche e aggiornare i documenti in tempo reale, rendendo più facile raccogliere feedback e individuare eventuali lacune. Inoltre, puoi anche tenere traccia delle modifiche nel tempo, rivedere ciò che è stato aggiornato e ripristinare le versioni precedenti del flusso di lavoro, se necessario.

Successivamente, apri un canale dedicato nella chat di ClickUp per raccogliere i suggerimenti dei dipendenti. Chiedi ai membri del team di descrivere dove riscontrano ritardi, confusione o lavoro manuale extra.

Entra in contatto direttamente con il tuo team e raccogli feedback sui flussi di lavoro attuali utilizzando ClickUp Chat

Se hai un team numeroso, usa ClickUp Forms per raccogliere feedback strutturati e identificare le attività ripetitive.

⭐ Bonus: Non è necessario leggere manualmente ogni singolo feedback, risposta al modulo o testo nel tuo documento di audit. ClickUp Brain, l'assistente IA integrato nella piattaforma, riepiloga istantaneamente tutti i risultati dei tuoi audit per individuare i principali punti critici, i colli di bottiglia IT ricorrenti e le opportunità di risparmio sui costi. Ad esempio, chiedi a Brain di “Analizzare la verifica del mio flusso di lavoro esistente ed evidenziare le tre attività che richiedono più tempo.” Poiché Brain è profondamente integrato nella tua area di lavoro, analizza le tue risposte ai moduli e la cronologia delle chat per indicarti esattamente a quali flussi di lavoro dare la priorità. Utilizza ClickUp Brain per individuare i modelli ricorrenti nelle analisi dei flussi di lavoro e stabilire le priorità nel lavoro richiesto per l'automazione

Passaggio 2: Scegli lo strumento o la piattaforma di IA più adatti

Una volta deciso quali flussi di lavoro automatizzare, devi trovare uno strumento dotato delle giuste funzionalità di IA.

Scegli soluzioni no-code e low-code. Consentono a diversi team di impostare i propri flussi di lavoro senza dover ricorrere agli sviluppatori. Ad esempio, un responsabile marketing automatizza la creazione delle campagne mentre un responsabile commerciale automatizza l'instradamento dei lead utilizzando la stessa piattaforma.

Successivamente, assicurati che lo strumento abbia una connessione diretta con il tuo attuale CRM, ERP e con altri software specializzati. Uno strumento valido ti consente di creare rami condizionali personalizzati per gestire i tuoi processi aziendali specifici.

Infine, investite in una piattaforma in grado di gestire la crescita in termini di volume, utenti, complessità e casi d'uso senza compromettere le prestazioni.

In che modo ClickUp può aiutarti?

Ottieni risposte contestualizzate alle tue query utilizzando ClickUp Brain

Scegliere lo strumento giusto per l'automazione dei flussi di lavoro basati sull'IA è difficile. Devi trovare un equilibrio tra le funzionalità/funzioni di cui hai bisogno oggi e quelle che vorrai domani, il tutto rispettando il budget.

ClickUp offre tutto ciò di cui hai bisogno per progettare, effettuare automazioni, eseguire, monitorare, ottimizzare e gestire i flussi di lavoro end-to-end.

Il vantaggio principale: avrai a disposizione strumenti di IA e automazione di livello aziendale integrati in un'interfaccia intuitiva per i principianti ma allo stesso tempo avanzata per gli utenti più esperti.

Ecco cosa rende possibile tutto questo:

Motore IA nativo per l'intelligenza del flusso di lavoro: ClickUp Brain potenzia l'intero spazio di lavoro: attività, documenti, chat, moduli, dashboard, obiettivi... tutto. Basta menzionare @Brain per porre domande, riassumere progetti, trascrivere riunioni, assegnare attività, creare contenuti o analizzare i colli di bottiglia nei tuoi dati

Automazioni senza codice anche per flussi di lavoro avanzati: trascina gli elementi sullo schermo per creare un'automazione del flusso di lavoro personalizzata. Oppure descrivi il tuo flusso di lavoro automatizzato in un linguaggio semplice e Brain creerà, testerà e implementerà l'automazione per te

Adatto a tutti: chiunque può creare automazioni basate sull'IA in ClickUp. Gli autori indipendenti possono gestire i propri progetti personali, i team di marketing possono automatizzare il lancio delle campagne e i reparti delle risorse umane possono automatizzare il processo di inserimento dei nuovi assunti

Modelli predefiniti per tutto: non partire mai da zero. Utilizza modelli pronti all'uso per marketing, commerciale, assistenza, agenzie creative e molto altro

Integrazioni plug-and-play: ClickUp offre oltre 1000 integrazioni native (Slack, Gmail, HubSpot, Zoom, Figma, ecc.) per effettuare istantaneamente la sincronizzazione dei dati e implementare i tuoi flussi di lavoro

Crea uno stack tecnologico IA integrato utilizzando le integrazioni di ClickUp

In breve, con ClickUp, il tuo stack tecnologico lavora davvero a tuo vantaggio invece che contro di te. Questo dovrebbe essere il tuo obiettivo finale quando scegli uno strumento di automazione del flusso di lavoro.

👀 Lo sapevi? Prima degli anni '40, un "computer" era una persona, solitamente una donna, il cui compito era quello di eseguire a mano lunghi e ripetitivi calcoli matematici. Durante la Seconda guerra mondiale, questi "computer umani" erano responsabili del calcolo delle tabelle balistiche e della decifrazione dei codici, prima che le macchine elettroniche attuassero l'automazione completa della loro professione.

Passaggio 3: Mappa il tuo flusso di lavoro

Mappare un flusso di lavoro significa visualizzare come il lavoro si svolge dall'inizio alla fine. Si documentano ogni passaggio, persona, decisione, input e output per comprendere come il flusso di lavoro si comporta nel mondo reale.

Ad esempio, un flusso di lavoro di base per l'onboarding dei clienti potrebbe presentarsi così:

Inizio (il cliente firma il contratto) → Azione (invia email di benvenuto) → Decisione (serve un piano personalizzato?) → Ramo (sì: il responsabile approva; no: configurazione standard) → Fine (accesso concesso)

In che modo ClickUp può aiutarti?

Le lavagne online di ClickUp offrono uno spazio collaborativo per il brainstorming e la progettazione dei tuoi flussi di lavoro. Sono la tela perfetta per delineare la tua logica prima di iniziare l'automazione.

Visualizza le tue idee dall'ideazione alla realizzazione con le lavagne online di ClickUp

Qui puoi:

Crea diagrammi di flusso di lavoro dettagliati: trascina e rilascia le forme per rappresentare i passaggi e usa i connettori per mostrare la sequenza degli eventi. Aggiungi note adesive per annotare idee veloci o promemoria mentre crei il diagramma

Collabora in tempo reale: Le lavagne online sono completamente collaborative. Più membri del team possono partecipare, effettuare modifiche e commentare sulla stessa lavagna contemporaneamente. Il tuo flusso di lavoro finale riflette il contributo collettivo del team

Trasforma le idee in azioni: Trasforma qualsiasi forma o nota in un'attività di ClickUp attiva con un solo clic

Dopo aver progettato il tuo processo rinnovato, implementalo direttamente utilizzando le attività di ClickUp. Aggiungi date di scadenza, descrizioni delle attività, liste di controllo, allegati, commenti e campi personalizzati per catturare ogni dettaglio necessario per l'esecuzione.

Trasforma i flussi di lavoro in attività concrete utilizzando le attività di ClickUp

Puoi anche specificare quali attività devono essere completate prima che altre possano iniziare utilizzando le dipendenze di ClickUp. Questo impedisce al tuo team di saltare dei passaggi e garantisce che il lavoro proceda nella sequenza corretta.

Modifica le dipendenze delle attività in ClickUp per una maggiore efficienza del team

E con questo, sei pronto per l'automazione dei tuoi flussi di lavoro!

💡 Suggerimento da esperto: usa ClickUp Brain + ClickUp Docs per generare istantaneamente la documentazione dei processi. Basta chiedere a ClickUp Brain di creare una procedura operativa standard (SOP) o una guida al flusso di lavoro. Estrarrà i dettagli rilevanti dalle tue lavagne online, dalle tue attività e dalle discussioni in chat per creare una guida chiara e aggiornata per il tuo team. Usa la combinazione Docs + Brain per scrivere procedure operative standard (SOP) di automazione

Passaggio 4: Configurazione di modelli, trigger e regole di IA

Molti strumenti di automazione dei flussi di lavoro offrono diversi modelli di IA tra cui scegliere. Scegli e configura il tipo di modello di IA più adatto in base all'attività che desideri automatizzare.

Ad esempio, GPT-4o eccelle nella generazione di testo e codice, mentre DALL-E 3 è progettato per creare immagini di alta qualità a partire da prompt testuali.

Infine, crea la tua automazione. Ciò richiede:

Definizione dei trigger: l'evento specifico che avvia il flusso di lavoro (ad es. “Quando lo stato di un'attività passa a terminato”)

Impostazione delle regole: la logica condizionale che determina se l'automazione deve procedere (ad es. “Solo se la lista di controllo delle attività è completata al 100%”)

Azioni decisionali: L'attività effettiva svolta dall'IA (ad es. “Aggiungi un revisore all'attività e modifica lo stato in In revisione”)

In che modo ClickUp può aiutarti?

Scegliere il modello di IA giusto è facile come attivare/disattivare un pulsante in ClickUp.

Con ClickUp Brain MAX, l'app desktop dedicata all'IA della piattaforma, avrai accesso immediato a una suite di modelli all'avanguardia come GPT-4o, Claude e Gemini direttamente all'interno della tua area di lavoro.

Passa da un modello di IA all'altro direttamente da ClickUp utilizzando Brain MAX

Basta selezionare il modello più adatto alle tue esigenze di automazione, che si tratti di generare post sui social media, rispondere a domande o produrre frammenti di codice, e il gioco è fatto!

📌 Esempi di casi d'uso: Gemini per attività che richiedono un elevato volume di informazioni o riferimenti incrociati

ChatGPT per le attività quotidiane e le bozze veloci

Claude per analisi e sintesi di testi lunghi

Per semplificare ulteriormente il lavoro, usa Brain MAX per:

Effettua ricerche istantanee in tutto il tuo spazio di lavoro: Enterprise Search è in grado di trovare qualsiasi file, documento o attività su ClickUp e sulle tue app integrate (come Slack o Google Drive) in pochi secondi

Lavora il 400% più velocemente con la dettatura: usa usa Talk-to-Text per dettare le automazioni, ottimizzare i flussi di lavoro a voce e digitare ovunque nella tua area di lavoro senza toccare la tastiera.

🚀 Per automatizzare attività semplici, usa ClickUp Automations. Si tratta di automazioni intuitive e basate su regole che funzionano con trigger, regole e azioni predefiniti.

Configura le sequenze con ClickUp Automazione per gestire automaticamente l'intero avanzamento del flusso di lavoro

✏️ Nota: Ogni automazione creata in ClickUp viene automaticamente registrata. Se un flusso di lavoro dovesse interrompersi o funzionare in modo imprevisto, potrai controllare i registri di audit per vedere esattamente cosa è successo e risolvere il problema immediatamente

📌 Esempio: Puoi creare un'automazione del tipo: “Quando un cliente invia un modulo di supporto, assegna immediatamente l'attività a uno specialista, applica un tag di alta priorità e invia un'email di conferma automatica al cliente.”

⭐ Bonus: Per automatizzare attività complesse, configura i Super Agent in ClickUp. Si tratta di agenti IA ambientali, autonomi e a più passaggi che funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in background, monitorando i progetti e intervenendo quando necessario. Attiva i Super Agent all'interno di ClickUp per automatizzare completamente le attività e i flussi di lavoro

Di seguito sono riportati alcuni super agenti comuni offerti da ClickUp:

Super Agent per il caffè del mattino: hai messaggi accumulati durante la notte? Usa questo Super Agent per redigere rapidamente risposte pronte all'invio e riassumerle per l'approvazione

Super Agent per la gestione delle riunioni: Stanco di programmare riunioni e di chiedere a tutti di confermare la propria partecipazione? Usa questo Super Agent per creare riunioni, impostare un programma e inviare promemoria

Brand Voice Writer Super Agent: Allinea i tuoi contenuti alle linee guida, alle preferenze, allo stile e al tono definiti dal marchio

Per vederlo in azione, guarda questo video su come ClickUp utilizza i Super Agents 👇

💡 Suggerimento da esperto: usa il generatore di linguaggio naturale per creare istantaneamente agenti IA autonomi in ClickUp. Basta chattare con ClickUp Brain, spiegare cosa deve fare l'agente e rispondere ad alcune domande. Brain scrive automaticamente il codice e la logica dietro le quinte, testa l'agente e lo distribuisce in pochi minuti!

🚀 Il vantaggio di ClickUp: cosa c'è di più veloce della creazione di un'automazione senza codice? I campi IA di ClickUp! Aggiungili alle tue attività o ai tuoi moduli e verranno compilati automaticamente in base alle tue istruzioni personalizzate. Ad esempio, puoi aggiungere un campo IA che riassume automaticamente ogni commento in un'attività o uno che genera un aggiornamento sullo stato di avanzamento ogni venerdì pomeriggio. Automatizza un'ampia gamma di attività per la tua organizzazione utilizzando i campi ClickUp AI

Passaggio 5: Testare e ottimizzare prima di scalare

Invece di effettuare l'automazione di tutti i flussi di lavoro contemporaneamente, inizia con 1-2 flussi di lavoro pilota. Testali e monitora i risultati per valutare l'accuratezza dell'IA.

Ad esempio, se hai automatizzato la qualificazione dei lead, inserisci 20 lead nel nuovo flusso di lavoro. Verifica manualmente se l'IA li ha classificati correttamente e effettua il monitoraggio del tempo risparmiato.

Individua le lacune nei tuoi flussi di lavoro automatizzati e ottimizzali prima di implementarli a livello aziendale.

🛠️ Suggerimento veloce: crea un ambiente sandbox per i tuoi processi appena automatizzati all'interno di ClickUp duplicando il tuo attuale spazio ClickUp. Duplica il tuo spazio ClickUp per testare i nuovi flussi di lavoro in un ambiente sicuro, ma quasi reale Ecco come impostarlo: Duplica: Copia l'intera struttura (o una parte di essa) del tuo Spazio, inclusi attività, campi personalizzati, modelli, autorizzazioni, ecc.

Test: configura qui la tua nuova automazione, esegui scenari di test e osserva l'impatto sulle attività

Miglioramento: invita alcuni membri del team a partecipare ai test di accettazione da parte degli utenti e a fornire un feedback Applica la stessa automazione al tuo spazio di lavoro originale solo quando ti senti sicuro.

Configura dashboard dedicati per ogni flusso di lavoro e un dashboard principale per il monitoraggio di tutti i processi in un unico posto.

Monitora in tempo reale i KPI specifici del tuo flusso di lavoro per valutarne le prestazioni. Alcuni KPI comuni includono:

Produttività delle attività (attività create, completate, scadute)

Attività di automazione (tassi di esito positivo/fallimento dell'automazione)

Colli di bottiglia (attività bloccate in determinati stati o ostacolate da dipendenze)

Conformità agli SLA (tempi di completamento, tempi di risposta)

Carico di lavoro e capacità del team

Imposta avvisi automatici in modo che i membri chiave del team ricevano una notifica immediata se un flusso di lavoro rileva un errore. Inoltre, pianifica verifiche periodiche per esaminare i dati sulle prestazioni e ottimizzare la tua logica per ottenere risultati migliori.

In che modo ClickUp può aiutarti?

Monitora le metriche di esecuzione del flusso di lavoro per prendere decisioni basate sui dati con i dashboard di ClickUp

Stai ancora monitorando i processi basati sull'IA e preparando i report manualmente?

ClickUp Dashboard risolve questo problema.

Crea dashboard personalizzate utilizzando un'ampia varietà di widget, come grafici a torta, a barre, grafici cronologici, ecc., per visualizzare le metriche chiave in tempo reale. Questi strumenti raccolgono i dati in tempo reale dell'area di lavoro in un'unica vista personalizzabile per ottenere informazioni a colpo d'occhio.

Puoi anche configurare più dashboard per diversi destinatari (ad es. responsabili di team, dirigenti, project manager) e effettuare la condivisione con le parti interessate per garantire la trasparenza.

💡 Suggerimento da esperto: aggiungi le schede AI alle tue dashboard di ClickUp per ottenere approfondimenti qualitativi basati sull'IA (riepiloghi/riassunti, tendenze, raccomandazioni) insieme alle tue metriche quantitative. Queste schede utilizzano ClickUp Brain per analizzare i dati della tua area di lavoro e della tua dashboard e generare riepiloghi/riassunti o report utilizzabili.

Di seguito trovi i quattro principali strumenti per l'automazione dei flussi di lavoro basati sull'IA, insieme alle loro funzionalità principali e ai profili utente ideali:

1. ClickUp (Ideale per integrare IA, automazione dei flussi di lavoro e project management)

Automatizza i processi e i flussi di lavoro all'interno di ClickUp

ClickUp combina l'automazione della gestione dei progetti con un'intelligenza artificiale avanzata, rendendolo la soluzione all-in-one ideale per i team che desiderano visibilità oltre che efficienza.

Puoi gestire attività e progetti quotidiani, comunicare con clienti e membri del team, documentare i processi, creare automazioni ed eseguire flussi di lavoro, il tutto su un'unica piattaforma.

L'interfaccia drag-and-drop lo rende ideale per i principianti e gli utenti non esperti di tecnologia. Allo stesso tempo, l'estensibilità della funzionalità/funzione è un vantaggio per i team delle aziende.

Oltre a creare automazioni e integrare l'IA, puoi collegare i tuoi flussi di lavoro a più piattaforme utilizzando integrazioni predefinite e personalizzate.

Funzionalità principali:

Crea agenti di IA utilizzando l'NLP (o scegli dal catalogo di ClickUp) per automatizzare i flussi di lavoro end-to-end senza input manuali

Imposta trigger personalizzati "se-allora" per automatizzare azioni ripetitive come modificare le priorità, riassegnare i titolari o cambiare lo stato delle attività utilizzando un generatore di automazioni no-code

Tieni traccia del lavoro attraverso diverse visualizzazioni, imposta le dipendenze e utilizza le funzionalità native di project management basate sull'IA per gestire le attività quotidiane da un'unica piattaforma

Ideale per:

Teams di qualsiasi dimensione che desiderano gestire progetti e automatizzare i flussi di lavoro in un sistema unificato basato sull'IA senza dover passare da uno strumento all'altro

📚 Per saperne di più: I migliori software di automazione delle attività per aumentare la produttività

2. Make (Ideale per l'automazione basata principalmente sulla grafica)

via Make

Make (precedentemente Integromat) è una piattaforma di automazione altamente visiva che utilizza un'area di lavoro drag-and-drop per creare flussi di lavoro denominati "scenari". È pensata per gli utenti che hanno bisogno di vedere esattamente come i loro dati fluiscono e si ramificano, rendendola ideale per i team che creano flussi con grandi quantità di dati, come sincronizzazioni di inventario o reportistica personalizzata.

Poiché la fatturazione si basa sulle singole operazioni anziché sulle singole attività, questa soluzione è più conveniente per flussi di lavoro complessi e articolati con numerosi passaggi.

Funzionalità principali:

Visualizza ogni ramo, ciclo e condizione del tuo flusso di lavoro grazie a un editor visivo di diagrammi di flusso

Imposta regole per i passaggi non riusciti in modo da ripetere automaticamente il tentativo, avvisare i team o indirizzare le operazioni ai backup

Archivia le informazioni tra le diverse esecuzioni del flusso di lavoro in database integrati

Ideale per:

Teams operativi, analisti che sviluppano logiche di ramificazione e pipeline di dati

3. n8n (ideale per l'automazione dei flussi di lavoro che richiedono un uso intensivo di codice)

tramite n8n

n8n è uno strumento di automazione dei flussi di lavoro pensato principalmente per utenti tecnici che necessitano di una personalizzazione al 100%. Sebbene la piattaforma offra un editor visivo basato su nodi, gli utenti la apprezzano per la sua flessibilità di codifica: è possibile inserire un codice JavaScript o Python personalizzato in qualsiasi punto di un flusso di lavoro.

Funzionalità principali:

Ospita tutto in proprio (sì, anche i modelli di IA) per garantire la totale privacy dei dati e una scalabilità illimitata

Integra senza soluzione di continuità codici personalizzati direttamente nei tuoi flussi di lavoro per gestire trasformazioni di dati che i blocchi IA no-code non sono in grado di gestire

Progetta flussi di lavoro agenti e integra i modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) utilizzando un editor drag-and-drop

Ideale per:

Sviluppatori, team tecnici GTM e utenti dell'azienda che necessitano di un controllo completo dell'infrastruttura con funzionalità di codice personalizzato

Best practice per l'automazione dei flussi di lavoro basati sull'IA

Per implementare efficacemente l'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA, adotta queste cinque best practice:

Scegli 1-2 flussi di lavoro pilota da testare per primi: automatizza attività semplici con input e output chiari, come l'approvazione delle fatture o l'inoltro dei ticket. Identifica eventuali problemi tecnici e dimostra il valore dell'automazione prima di committere a flussi di lavoro più complessi

Prepara piani di backup in caso di malfunzionamento dell'IA: nessuna tecnologia è perfetta. Anche i sistemi di IA possono trovarsi ad affrontare situazioni che bloccano il flusso di lavoro (ad es. dati incompleti, qualità dei risultati ridotta). Assicurati quindi di definire regole di passaggio di consegne a personale umano per le previsioni a bassa affidabilità o in caso di interruzioni delle API

Coinvolgi fin dall'inizio gli esperti di processo nel tuo team: parla con esperti professionisti di processi aziendali o con i membri del team attualmente responsabili dell'esecuzione del processo. Individua dove si trovano i veri colli di bottiglia e riprogetta il flusso di lavoro in modo che sia il più efficiente possibile nella sua forma manuale.

Utilizza dati puliti ed etichettati per addestrare i modelli: elimina i duplicati, correggi i campi mancanti e tagga gli esempi di risultati positivi/negativi prima di inserire i dati nel ML. Dati coerenti portano a previsioni, instradamenti e risultati dell'IA più accurati

Forma i team prima di avviare le automazioni: prepara un piano chiaro per aiutare il tuo team a passare a questi nuovi flussi di lavoro. Spiega esattamente come cambieranno i loro ruoli e fornisci la formazione necessaria per gestire i nuovi strumenti

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per agenti

Errori comuni da evitare durante l'automazione dei flussi di lavoro

Prima di concludere, esaminiamo rapidamente alcune insidie comuni che le aziende devono affrontare quando automatizzano i flussi di lavoro (e come evitarle):

Errore comune Cosa significa Come evitarlo Investire in troppi strumenti di IA Molte aziende acquistano diversi strumenti specializzati di IA che svolgono funzioni sovrapposte, causando una proliferazione incontrollata dell'IA Esamina innanzitutto i tuoi 3 flussi di lavoro principali. Scegli uno strumento che li gestisca al meglio. Espandi le funzionalità/funzioni solo dopo aver verificato il ROI sulle funzioni di base Fidarsi ciecamente dei risultati dell'IA I modelli di IA possono generare allucinazioni o errori logici. Se non verifichi i risultati, questi errori raggiungono i tuoi clienti o compromettono i tuoi processi fondamentali Imposta delle soglie di affidabilità per l'IA. Quando il punteggio scende al di sotto della soglia, inoltra l'attività a un operatore umano. Controlla queste soglie settimanalmente Cercare di effettuare le automazioni su ogni processo Spesso i teams perdono tempo ad automatizzare processi a basso volume o in continua evoluzione che sarebbe più veloce gestire manualmente Automatizza i processi ripetitivi, che richiedono molto tempo e sono ripetibili. Se un processo richiede una profonda empatia o un giudizio complesso in una zona grigia, mantienilo manuale Automatizzare un processo inefficiente con l'IA Se un processo manuale è disorganizzato o presenta troppi passaggi superflui, l'automazione non farà altro che generare errori a un ritmo più elevato Inizia con una verifica dei tuoi processi. Mappa il flusso di lavoro, elimina i passaggi superflui e standardizza le regole prima di procedere all'automazione

Automatizza e prendi il controllo dei tuoi processi con ClickUp

L'IA e l'automazione offrono ai team l'opportunità di ridurre il lavoro manuale e velocizzare i processi quotidiani. Tuttavia, molti esitano ancora a utilizzare queste tecnologie perché si sentono sopraffatti dalla complessità o non sanno da dove iniziare.

ClickUp cambia tutto questo. L'automazione no-code della piattaforma e l'IA in grado di comprendere il linguaggio naturale aiutano chiunque a iniziare rapidamente. Con tutti i tuoi progetti, documenti e comunicazioni unificati in un unico spazio di lavoro basato sull'IA, è più facile che mai automatizzare le attività ripetitive e velocizzare quelle noiose.

Che tu abbia bisogno di intelligenza artificiale nativa, automazioni dei flussi di lavoro senza codice, project management o documentazione, con ClickUp puoi accedere a tutto questo da un'unica interfaccia. È progettato per snellire e semplificare il tuo lavoro, non per aggiungere ulteriori livelli.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e ottimizza i tuoi processi con l'IA.

Domande frequenti

L'automazione tradizionale segue regole fisse e rigide. L'automazione basata sull'IA utilizza agenti intelligenti in grado di comprendere il contesto, ricordare le decisioni passate e adattarsi alle eccezioni. Ciò consente loro di gestire la complessità del mondo reale che mette in difficoltà i sistemi basati su regole.

Gli Zap sono semplici connettori che trasferiscono i dati tra due strumenti sulla base di un singolo trigger. Gli agenti IA operano in tutta l'area di lavoro e comprendono il linguaggio naturale. Conservano la memoria delle interazioni e sono in grado di formulare giudizi sfumati entro i limiti che hai impostato.

Inizia con flussi di lavoro ripetitivi ma che richiedono comunque un certo grado di giudizio umano. Tra le attività più adatte figurano la reportistica relativa allo stato, la classificazione delle richieste o la sintesi di informazioni provenienti da più fonti. Queste attività offrono un valore immediato e ti consentono di vedere in azione la potenza delle automazioni basate sull'agente.

Sì, puoi integrare fasi di approvazione nei tuoi flussi di lavoro. I Super Agent di ClickUp possono essere configurati per gestire tutta la preparazione e poi sottoporre una decisione a un operatore umano affinché prenda la decisione finale. Questo ti offre il mix perfetto di velocità e controllo.