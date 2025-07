i 11 migliori agenti IA per l'automazione e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro

Immagina se i tuoi report settimanali sullo stato fossero redatti automaticamente, le attività fossero assegnate in base al carico di lavoro e il tuo team non mancasse mai una scadenza, il tutto senza muovere un dito. Questo è il potere degli agenti IA in azione.

Con il 72% delle organizzazioni globali che già utilizza l'IA in almeno una funzione aziendale, è chiaro: l'automazione è il nuovo punto di riferimento.

Dalla semplificazione dei flussi di lavoro all'eliminazione delle attività ripetitive, gli agenti IA aiutano i team a recuperare tempo e a concentrarsi su attività significative.

Per aiutarti a iniziare, abbiamo raccolto potenti agenti IA che rendono i tuoi flussi di lavoro più veloci, più intelligenti e molto meno manuali.

I migliori agenti IA in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Automazione dei flussi di lavoro e project management basato sull'IA Agenti Autopilot, approfondimenti IA (ClickUp Brain), automazioni senza codice, modelli Gratis; piani a pagamento a partire da 7 $ al mese per utente; Enterprise: prezzi personalizzati Zapier Automazione del flusso di lavoro senza codice e integrazione delle app oltre 5.000 integrazioni di app, logica condizionale, Zaps multi-passaggio Gratis; piani a pagamento a partire da 29,99 $ al mese; Enterprise: personalizzato UiPath Automazione dei processi robotici (RPA) di livello aziendale Flussi di lavoro visivi, monitoraggio in tempo reale, bot presidiati/non presidiati Gratis; 420 $/mese/licenza; Enterprise: personalizzato Notion Gestione delle conoscenze e documenti basati sull'IA Assistenza per i contenuti IA, collaborazione in tempo reale, modelli personalizzati Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese; Enterprise: personalizzato Workato Automazione avanzata dei processi e integrazioni Generatore low-code, connettori predefiniti, sincronizzazione dei dati in tempo reale, dashboard Prezzi personalizzati Fathom Trascrizione delle riunioni e generazione di approfondimenti Riepiloghi automatici, assistenza multilingue, condivisione di evidenziazioni Gratis; piani a pagamento a partire da $15/mese/utente AgentGPT Esecuzione autonoma delle attività IA con agenti personalizzati Implementa agenti basati su GPT, concatenazione multitasking, integrazione API Versione di prova gratuita; Pro: 40 $/mese; Enterprise: personalizzato Fireflies Trascrizione vocale e collaborazione basate sull'IA Monitoraggio di parole chiave/azioni, note ricercabili, riepiloghi/riassunti delle riunioni Gratis; piani a pagamento a partire da 18 $/mese/utente Bardeen IA Automazione delle attività personali e flussi di lavoro basati su browser Estensione browser, comandi in linguaggio naturale, web scraping I piani a pagamento partono da 129 $ al mese Claude Scrittura assistita dall'IA e intelligenza conversazionale Assistenza multilingue, risposte basate sulla PNL, suggerimenti contestualizzati Gratuito; piani a pagamento a partire da 20 $/mese/utente; Enterprise: personalizzato Grain Riepiloghi/riassunti delle videochiamate e approfondimenti utili Registrazione video, condivisione di clip, modelli di note IA Gratis; piani a pagamento a partire da 19 $/mese/utente; Enterprise: personalizzato

Cosa sono gli agenti IA?

Gli agenti IA sono strumenti o funzionalità/funzioni che utilizzano tecnologie come l'intelligenza artificiale (IA), l'apprendimento automatico (ML) e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per eseguire un'attività in modo autonomo. Analizzano i dati, prendono decisioni ed eseguono le decisioni senza l'intervento umano.

Quando si tratta di automazione del flusso di lavoro, gli agenti IA gestiscono attività ripetitive, pianificano, ottimizzano i flussi di lavoro e generano informazioni utili per prendere decisioni informate. Tali azioni autonome aiutano a semplificare le operazioni aziendali e rendono la tua forza lavoro più produttiva.

🧠 Curiosità: ELIZA, il primo chatbot basato sull'IA, è stato creato da Joseph Weizenbaum nel 1966. ELIZA era in grado di imitare le conversazioni umane utilizzando semplici modelli di corrispondenza!

Tipi di agenti IA

Gli agenti IA possono essere classificati in base alle loro capacità decisionali, alla loro complessità e alle loro interazioni con l'ambiente. Alcuni tipi chiave includono:

Agenti riflessi semplici : lavorano sulla base di semplici regole condizione-azione, rispondendo a input di dati specifici senza tenere conto delle esperienze passate. Sono affidabili in ambienti prevedibili, ma non sono in grado di gestire condizioni complesse

Agenti riflessi basati su modelli : questi agenti IA mantengono un modello interno del mondo che li aiuta nel processo decisionale. Utilizzano dati passati e presenti per prevedere i risultati e adeguare le risposte

Agenti basati su obiettivi : gli agenti IA basati su obiettivi prendono decisioni in base ai risultati desiderati. Per farlo, tengono conto di vari fattori e scelgono l'opzione migliore in base a questi obiettivi

Agenti basati sull'utilità : questi agenti IA si concentrano sugli obiettivi e sulle prestazioni durante il processo decisionale. Ciò consente loro di valutare diverse azioni in base a una funzione di utilità, come metriche per una maggiore efficienza, risparmi sui costi o riduzione dei rischi

Agenti di apprendimento : gli agenti di apprendimento lavorano al miglioramento continuo delle prestazioni attraverso l'esperienza e l'adattamento. Utilizzano meccanismi di apprendimento basati sull'analisi dei dati e algoritmi di apprendimento automatico per comprendere il contesto e migliorare i risultati

Sistemi multi-agente: queste configurazioni coinvolgono più agenti IA che lavorano in modo collaborativo o competitivo per svolgere attività complesse e prendere decisioni collettive

🔍 Lo sapevi? Lo strumento di traduzione IA di Google, chiamato Google Neural Machine Translation (GNMT), una volta creato il suo linguaggio interlingua segreto per comunicare con diversi modelli di IA!

Cosa cercare negli agenti IA per l'automazione?

La scelta dello strumento di IA giusto per l'automazione dipende da vari fattori, quali le esigenze aziendali, la scalabilità e la facilità di integrazione. Quando prendi questa decisione, cerca le seguenti funzionalità/funzioni:

Automazione delle attività: un agente IA per l'automazione del flusso di lavoro dovrebbe possedere capacità di automazione delle attività. Dovrebbe gestire in modo efficiente le attività ripetitive per ridurre il lavoro manuale richiesto all'utente

Adattabilità : l'agente IA dovrebbe migliorare imparando dalle interazioni passate, dai modelli di dati e dal feedback degli utenti. Questo è un dato di fatto se gli agenti IA lavorano utilizzando modelli di apprendimento automatico

Comprensione del linguaggio : se hai in piano di implementare agenti IA che devono conversare, questi dovrebbero possedere capacità NLP per sostenere interazioni ricche, sia tramite voce che testo

Collaborazione : gli agenti che utilizzano : gli agenti che utilizzano l'IA per la collaborazione sono in grado di migliorare il lavoro di squadra, i processi e la comunicazione tra i reparti

Integrazione : che tu stia utilizzando l'agente IA come parte di sistemi di gestione dell'inventario o sistemi multi-agente, deve integrarsi con il tuo stack tecnologico esistente

Personalizzazione : l'agente IA deve essere personalizzabile per gestire attività semplici o complesse, a seconda dei processi aziendali

Sicurezza e conformità: gli agenti IA devono rispettare i protocolli di protezione e sicurezza dei dati, in modo che i dati aziendali sensibili rimangano protetti

I migliori agenti IA per l'automazione

Che tu stia cercando di creare agenti basati su obiettivi o agenti gerarchici per attività più complesse, ecco una panoramica delle migliori soluzioni basate sull'IA per automatizzare le attività:

1. ClickUp (Il migliore per l'automazione del flusso di lavoro e il project management basato sull'IA)

Usufruisci degli agenti automatici IA in ClickUp Continua a lavorare in modo automatico con gli agenti Autopilot di ClickUp

ClickUp è una potente app tuttofare per il lavoro che utilizza agenti IA per migliorare l'automazione e la pianificazione delle attività. Questo la rende uno strumento eccellente per semplificare i flussi di lavoro e aumentare la produttività del tuo team e della tua organizzazione.

Gli agenti Autopilot di ClickUp eseguono attività in modo autonomo sulla base di trigger, condizioni e istruzioni predefiniti. Puoi attivarli nei tuoi spazi, cartelle, elenchi e canali di chat nell'area di lavoro di ClickUp. Monitorano gli eventi all'interno delle tue attività, dei tuoi documenti, dei messaggi di chat, dei report e altro ancora, in modo da rispondere ai cambiamenti in tempo reale.

Metti al lavoro gli agenti ClickUp AI: automatizza le attività, rispondi alle domande e ottieni di più

Esistono due tipi di agenti IA che puoi creare/utilizzare in ClickUp:

Agenti Autopilot predefiniti : soluzioni chiavi in mano che puoi attivare/disattivare direttamente, come Report giornaliero, Report settimanale, Standup del team o Agenti con risposte automatiche

Agenti Autopilot personalizzati: configurati tramite un'interfaccia senza codice per adattarsi ai tuoi flussi di lavoro unici

Gli agenti in ClickUp si basano sull'intelligenza sottostante di ClickUp Brain e sulla configurazione "quando-allora" delle automazioni ClickUp.

Crea agenti Autopilot personalizzati in ClickUp utilizzando semplici istruzioni senza codice

Brain è un assistente basato sull'IA sensibile al contesto che conosce alla perfezione la tua area di lavoro e condivide suggerimenti intelligenti e risposte a domande relative ai tuoi progetti, alle attività e alle conoscenze aziendali. Questo aiuta i team a prendere decisioni più intelligenti e a ottimizzare i flussi di lavoro.

Puoi integrare questo potente assistente in altre funzionalità/funzioni, come ClickUp Docs. I suggerimenti dell'IA velocizzano la scrittura e riducono al minimo gli errori umani. I suggerimenti aiutano anche gli utenti a ideare meglio mentre lavorano a nuovi progetti, idee di design e così via.

Integra l'IA per scrivere, riepilogare/riassumere e migliorare i tuoi documenti con ClickUp Brain

Le automazioni gestiscono attività di routine e ripetitive come la condivisione degli aggiornamenti di stato, l'assegnazione delle attività e la modifica delle scadenze. Questo ti libera per attività ad alta priorità.

A differenza delle automazioni basate su regole, tuttavia, gli agenti comprendono il contesto, gestiscono le ambiguità e possono anche creare contenuti originali. Sono alimentati dallo stack AI completo di ClickUp Brain (gestione delle conoscenze, automazione dei progetti, generazione di testi e immagini IA), che conferisce loro un contesto approfondito e creatività.

📌 Ad esempio, un agente di analisi del sentiment personalizzato può esaminare automaticamente le risposte ai moduli (ad esempio CSAT, NPS, moduli di feedback) inviati in ClickUp e contrassegnare il sentiment dei clienti (positivo, negativo o neutro) insieme a informazioni utili.

Ecco un confronto diretto tra Agenti e Automazioni:

Funzionalità/funzione Automazioni Agenti Autopilot Livello di intelligenza Basato su regole Basato sull'IA + contestuale Richiede un ragionamento simile a quello umano ❌ ✅ Comprensione del linguaggio naturale ❌ ✅ Triggerato da eventi ✅ ✅ Agisce sui contenuti nei documenti/chat ❌ ✅ Istruzioni personalizzate ❌ Logica fissa ✅ Prompt, strumenti e condizioni personalizzati Complessità dei casi d'uso Da semplice a moderato Da moderato a complesso Ideale per Aggiornamenti di stato, assegnazioni, tag Riepiloghi/riassunti, approfondimenti, consigli, domande e risposte sull'IA

💡 Suggerimento: puoi combinare entrambi Agenti e Automazioni per flussi di lavoro più intelligenti che ti consentono di risparmiare ancora più tempo! Esempio: un'Automazione crea un'attività quando viene inviato un modulo di feedback. Un Agente personalizzato analizza il sentiment del modulo e aggiunge una risposta suggerita o un'azione di follow-up.

Scopri come creare un agente Autopilot in ClickUp qui:

L'integrazione di IA e automazione sotto forma di agenti rende ClickUp una soluzione eccellente per un project management efficace.

Utilizza il modello di automazione email di ClickUp per rendere efficienti le tue campagne email

Oltre a queste funzionalità/funzioni, ClickUp dispone di una vasta libreria di modelli che puoi utilizzare per completare più rapidamente il tuo lavoro quotidiano. Il modello di automazione email di ClickUp è un'ottima opzione se gestisci migliaia di email ogni giorno. Ti consente di:

Invia email automaticamente al momento giusto per rimanere aggiornato su ogni conversazione

Assegna rapidamente attività e responsabilità

Migliora il servizio clienti nel tempo con risposte tempestive a ogni query

Oltre a questo, ecco un paio di altre opzioni che puoi esplorare: Modello di proposta di progetto di automazione: identifica le attività che puoi automatizzare per ridurre i tempi, tagliare i costi e ottimizzare i flussi di lavoro dei tuoi progetti

: le tue iniziative Modello per il monitoraggio dei KPI dell'automazione: le tue iniziative di automazione sono incomplete senza il monitoraggio. Utilizza questo modello per misurare i KPI, monitorare le prestazioni complessive del lavoro richiesto e prendere decisioni basate sui dati

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Implementa agenti intelligenti che monitorano lo stato di avanzamento, classificano le richieste, riepilogano/riassumono gli aggiornamenti, rispondono alle domande o persino creano attività in modo autonomo

Definisci trigger, istruzioni e azioni per gli agenti in linguaggio naturale, senza bisogno di codice

Automatizza le attività di routine con modelli di automazione personalizzabili per una maggiore efficienza

Utilizza le informazioni basate sull'IA per analisi predittive e decisioni informate. Aggiungi i campi AI Assign e AI Prioritize di ClickUp in modo che l'assegnazione delle attività e le priorità si adattino automaticamente al contenuto, all'urgenza e alla capacità del team di ciascuna attività

Integrazione perfetta con oltre 1000 applicazioni di terze parti per unificare i flussi di lavoro

Adatta facilmente gli agenti e le automazioni per soddisfare le esigenze di team in crescita e progetti complessi

Assicurati che le attività vengano gestite anche al di fuori dell'orario di lavoro regolare, poiché gli agenti e le automazioni possono operare in modo continuo

📮 Approfondimento ClickUp: il 21% delle persone afferma che oltre l'80% della propria giornata lavorativa è dedicato ad attività ripetitive. Un altro 20% sostiene che le attività ripetitive occupano almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi la metà della settimana lavorativa (41%) dedicata ad attività che non richiedono molto pensiero strategico o creatività (come le email di follow-up 👀). Gli agenti IA di ClickUp aiutano a eliminare questa routine. Pensa alla creazione di attività, ai promemoria, agli aggiornamenti, alle note delle riunioni, alla stesura di email e persino alla creazione di flussi di lavoro end-to-end! Tutto questo (e molto altro) può essere automatizzato in un attimo con ClickUp, la tua app per il lavoro che fa tutto. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente che utilizza le automazioni di ClickUp, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti hanno difficoltà con la curva di apprendimento associata alle numerose funzionalità/funzioni della piattaforma

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione di G2:

ClickUp è come avere un centro di comando completo per il tuo lavoro. Attività, documenti, obiettivi, calendari: tutto in un unico posto e in modo organizzato, senza confusione. Gli ultimi aggiornamenti, in particolare al Calendario e all'Agente di risposta automatica, rendono ancora più facile stare al passo senza essere sommersi dal lavoro. Se desideri uno strumento che mantenga il tuo cervello e il tuo team sulla stessa pagina, ClickUp è la soluzione giusta.

ClickUp è come avere un centro di comando completo per il tuo lavoro. Attività, documenti, obiettivi, calendari: tutto in un unico posto e in modo organizzato, senza confusione. Gli ultimi aggiornamenti, in particolare al Calendario e all'Agente di risposta automatica, rendono ancora più facile stare al passo senza essere sommersi dal lavoro. Se desideri uno strumento che mantenga il tuo cervello e il tuo team sulla stessa pagina, ClickUp è la soluzione giusta.

2. Zapier (ideale per l'automazione dei flussi di lavoro senza codice e l'integrazione delle app)

tramite Zapier

Zapier ti consente di creare automazioni tra app diverse senza scrivere una sola riga di codice. Aiuta anche a integrare il tuo stack tecnologico, facilitando il trasferimento dei dati tra due o più app.

Poiché Zapier si integra con migliaia di app, è un collegamento chiave per l'automazione del flusso di lavoro IA in diversi settori e sistemi. Con Zapier, ottieni una piattaforma consolidata che offre una maggiore efficienza con un intervento umano minimo.

Migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Connettiti con oltre 5.000 app per automatizzare i flussi di lavoro

Crea agenti IA personalizzabili chiamati Zaps per automatizzare le attività ripetitive

Utilizza flussi di lavoro in più passaggi per automatizzare sequenze complesse

Implementa la logica condizionale per personalizzare i flussi di lavoro in base alle tue esigenze

Limiti di Zapier

L'esecuzione delle attività potrebbe subire ritardi occasionali

Le sequenze di attività complesse hanno una curva di apprendimento più ripida

Prezzi Zapier

Free

Professional : 29,99 $ al mese

Team : 103,50 $/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2 : 4,5/5 (oltre 1.330 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.950 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?

Ecco una recensione di Capterra:

Lo uso per automatizzare l'acquisizione dei lead, l'onboarding, la segmentazione dei clienti e altro ancora. Ad esempio, quando qualcuno prenota un appuntamento tramite TidyCal, Zapier lo aggiunge immediatamente alla mia lista di email marketing, lo tagga in modo appropriato e invia un messaggio di benvenuto, il tutto senza che io muova un dito

Lo uso per automatizzare l'acquisizione dei lead, l'onboarding, la segmentazione dei clienti e altro ancora. Ad esempio, quando qualcuno prenota un appuntamento tramite TidyCal, Zapier lo aggiunge immediatamente al mio elenco di email marketing, lo tagga in modo appropriato e invia un messaggio di benvenuto, il tutto senza che io debba muovere un dito

💡 Suggerimento: inizia automatizzando le attività ripetitive ad alto impatto prima di estendere l'automazione basata sull'IA a tutto il flusso di lavoro.

3. UiPath (Il migliore per l'automazione dei processi robotici di livello aziendale)

via UiPath

UiPath è una popolare piattaforma di automazione dei processi robotici (RPA) che automatizza le attività ripetitive e basate su regole nelle impostazioni aziendali. Consente di implementare agenti intelligenti che imitano le interazioni umane con i sistemi digitali per migliorare la produttività e la precisione.

La sua architettura robusta lo rende adatto alle operazioni su larga scala, rendendo UiPath la scelta ideale per le aziende che desiderano ottimizzare processi complessi.

Migliori funzionalità/funzioni di UiPath

Sviluppa script di automazione utilizzando un'interfaccia visiva drag-and-drop

Implementa agenti IA presidiati e non presidiati per esigenze di automazione versatili

Monitora le prestazioni dei robot e l'esecuzione del flusso di lavoro in tempo reale

Garantisci la conformità con strumenti di governance di livello aziendale

Limiti di UiPath

Adatto solo per applicazioni di livello aziendale e risulta costoso per le piccole e medie imprese

Lo strumento richiede molte risorse per funzionare e necessita di un sistema con elevate capacità

Prezzi UiPath

Base: A partire da 25 $ al mese

Standard : prezzi personalizzati

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UiPath

G2 : 4,6/5 (oltre 6.690 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 710 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di UiPath?

Ecco cosa dice una recensione su G2:

UiPath è uno dei migliori provider di servizi per l'automazione e lo sviluppo. Disponibile anche per Android, iOS e Windows. Richiede una conoscenza minima della codifica, poiché si tratta di un software di fascia alta, e semplifica il processo di attività complesse di automazione, aiutandoti a ottenere risultati efficienti e adeguati.

UiPath è uno dei migliori provider di servizi per l'automazione e lo sviluppo. Disponibile anche per Android, iOS e Windows. Richiede una conoscenza minima della codifica, poiché si tratta di un software di fascia alta, e semplifica il processo di attività complesse di automazione, aiutandoti a trovare una soluzione efficiente e adeguata.

4. Notion (Ideale per la gestione delle conoscenze e la documentazione basate sull'IA)

tramite Notion

Notion combina la presa di appunti, la gestione delle conoscenze e l'automazione del project management e lo arricchisce con l'IA. Consente ai team di creare, condividere e collaborare su database e documenti su una piattaforma integrata.

Gli agenti IA di Notion aiutano a redigere contenuti, generare riepiloghi/riassunti ed estrarre informazioni, semplificando i tuoi progetti e la tua documentazione. La piattaforma offre anche modelli per vari casi d'uso, dalla creazione di tracker delle abitudini personali all'organizzazione di una knowledge base aziendale.

Migliori funzionalità/funzioni di Notion

Collabora con i membri del team in tempo reale durante la creazione e la modifica dei documenti

Implementa agenti IA integrati per generare e modificare contenuti

Organizza le informazioni utilizzando database e modelli personalizzabili

Accedi ai contenuti su tutti i dispositivi con una sincronizzazione perfetta

Limiti di Notion

L'IA ha una consapevolezza contestuale limitata della tua area di lavoro, il che può rendere gli agenti meno efficaci

Prezzi Notion

Free

Plus : 12 $ al mese per postazione

Business : 24 $ al mese per postazione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4,7/5 (oltre 6.790 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.590 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Ecco una recensione di Capterra:

Gli strumenti di IA sono eccellenti. L'IA può redigere i verbali delle riunioni, rispondere a domande sulle tue note e sui database e molto altro ancora

Gli strumenti di IA sono eccellenti. L'IA può redigere verbali di riunioni, rispondere a domande sulle tue note e sui tuoi database e molto altro ancora

🧠 Curiosità: l'automazione basata sull'IA può far risparmiare ai professionisti fino a 200 ore all'anno!

5. Workato (Ideale per l'automazione e l'integrazione avanzata dei processi aziendali)

via Workato

Workato offre un ambiente low-code per connettere applicazioni e automatizzare flussi di lavoro complessi.

Questo approccio rende l'automazione accessibile sia agli utenti IT che a quelli aziendali. Tale automazione rende Workato altamente versatile, sia che lo utilizziate per automatizzare il marketing, la reportistica finanziaria o i processi HR utilizzando agenti IA.

Funzionalità/funzioni migliori di Workato

Progetta agenti IA e integrazioni in un ambiente low-code

Utilizza connettori predefiniti per collegare flussi di lavoro tra le applicazioni più diffuse

Implementa la sincronizzazione dei dati in tempo reale tra i sistemi

Monitora e gestisci i flussi di lavoro aziendali con i dashboard

Limiti di Workato

È piuttosto costoso, il che lo rende inaccessibile alle organizzazioni più piccole

Occasionalmente si verificano problemi di prestazioni con agenti più avanzati e flussi di lavoro complessi

Prezzi Workato

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workato

G2 : 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Workato?

Una recensione su G2 recita:

Workato è una piattaforma incredibilmente flessibile e scalabile che ci permette di creare con facilità soluzioni di automazione su misura. L'interfaccia intuitiva la rende semplice da usare, anche per flussi di lavoro complessi.

Workato è una piattaforma incredibilmente flessibile e scalabile che ci permette di creare con facilità soluzioni di automazione su misura. L'interfaccia intuitiva la rende semplice da usare, anche per flussi di lavoro complessi.

6. Fathom (ideale per trascrizioni e approfondimenti delle riunioni basati sull'IA)

via Fathom

Gli agenti IA Fathom generano trascrizioni in tempo reale e approfondimenti utili per migliorare la produttività delle riunioni. Registrano e trascrivono le riunioni, consentendo alle persone di concentrarsi su attività più strategiche rispetto alla presa di appunti.

Gli agenti IA riepilogano/riassumono anche i punti chiave, evidenziano gli elementi su cui intervenire e facilitano un follow-up efficiente per garantire che non ti sfugga nulla.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fathom

Registra e trascrivi le riunioni in tempo reale con elevata affidabilità

Genera riepiloghi/riassunti ed evidenzia automaticamente i punti chiave della discussione

Condividi le informazioni sulle riunioni e gli elementi su cui intervenire con il tuo team con un solo clic

Lavora con più lingue senza intoppi

Limiti di Fathom

L'accuratezza della trascrizione viene compromessa quando si utilizza gergo o terminologia specifica del settore

Si integra con strumenti di videoconferenza limitati, il che ne ostacola l'accessibilità

Prezzi Fathom

Free

Premium : 15 $ al mese per utente

Edizione Teams : 19 $ al mese per utente

Team Edition Pro: 29 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2 : 5/5 (oltre 5.500 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 790 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

Ecco una recensione di Capterra:

Fathom è un tool per prendere appunti basato sull'IA e, come ci si potrebbe aspettare, fornisce riepiloghi/riassunti delle riunioni tramite IA. Tuttavia, ciò che è davvero interessante è la sua perfetta integrazione. Monitora il calendario e Teams/Zoom/ecc. e si collega automaticamente con l'utente.

Fathom è un tool per prendere appunti basato sull'IA e, come ci si potrebbe aspettare, fornisce riepiloghi/riassunti delle riunioni tramite IA. Tuttavia, ciò che è davvero interessante è la sua perfetta integrazione. Monitora il calendario e Teams/Zoom/ecc. e si unisce automaticamente alla riunione.

7. AgentGPT (Ideale per l'esecuzione autonoma di attività IA e agenti IA personalizzati)

tramite AgentGPT

AgentGPT consente agli utenti di implementare agenti IA in grado di svolgere attività senza il continuo intervento umano. Permette agli utenti di attingere a modelli GPT avanzati per creare agenti IA personalizzati che si adattano a un flusso di lavoro specifico per una maggiore rilevanza ed efficienza.

AgentGPT ti aiuta a implementare diversi esempi di automazione del flusso di lavoro, che si tratti di agenti IA che navigano in Internet, effettuano chiamate API, operano in sistemi multi-agente o eseguono sequenze di attività complesse.

Funzionalità/funzioni migliori di AgentGPT

Rilascia agenti IA autonomi che operano senza supervisione manuale

Personalizza gli agenti IA utilizzando modelli GPT avanzati per attività specifiche

Automatizza flussi di lavoro complessi collegando più attività in modo trasparente

Integra gli agenti IA con varie API per migliorare la funzionalità

Limiti di AgentGPT

Essendo ancora agli inizi, attualmente dispone di un supporto e risorse limitati da parte della comunità

Si basa fortemente sulle capacità del modello GPT

Prezzi di AgentGPT

Versione di prova gratuita

Pro : 40 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AgentGPT

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

💡 Suggerimento professionale: monitora periodicamente i tuoi flussi di lavoro automatizzati con l'IA per scoprire ulteriori modi per ottimizzarli.

8. Fireflies (ideale per prendere appunti durante le riunioni e trascrivere registrazioni vocali con l'IA)

via Fireflies

Gli agenti IA di Fireflies trascrivono le riunioni e generano note automatiche, facilitando la collaborazione interfunzionale. Essi collegano i più diffusi strumenti di conferenza per acquisire conversazioni da più fonti e organizzarle per un facile recupero.

Gli agenti IA sono addestrati per l'identificazione delle parole chiave, il monitoraggio degli elementi di azione e la condivisione senza soluzione di continuità tra i team. Ciò porta tutte le parti interessate sulla stessa pagina, con conseguente maggiore allineamento e produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies

Trascrivi le riunioni in tempo reale con elevata precisione

Identifica automaticamente gli argomenti chiave e gli elementi su cui intervenire

Collabora condividendo registrazioni e note tra i team

Cerca tra le riunioni passate utilizzando filtri con parole chiave specifiche

Limiti di Fireflies

Occasionali imprecisioni nella trascrizione, specialmente nelle conversazioni che prevedono l'uso di gergo tecnico o accenti marcati

La versione gratuita offre spazio di archiviazione e funzionalità/funzioni limitate

Prezzi Fireflies

Free

Pro : 18 $ al mese per postazione

Business : 29 $ al mese per postazione

Enterprise: 39 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Fireflies

G2 : 4,8/5 (oltre 620 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies?

Una recensione su G2 dice:

È stata una delle tecnologie più rivoluzionarie per la mia agenzia, e noi siamo specializzati in soluzioni tecnologiche, quindi è davvero un grande complimento! Abbiamo trasferito tutti i nostri clienti e le connessioni più strette sulla piattaforma, e anche loro la adorano. Il software è incredibilmente potente e mi permette di gestire le chiamate commerciali e quelle dei clienti, ma poi, in combinazione con l'automazione... WOW!!!

È stata una delle tecnologie più rivoluzionarie per la mia agenzia, e noi siamo specializzati in soluzioni tecnologiche, quindi è davvero un grande complimento! Abbiamo trasferito tutti i nostri clienti e le connessioni più strette sulla piattaforma, e anche loro la adorano. Il software è incredibilmente potente e mi permette di gestire le chiamate commerciali e quelle dei clienti, ma poi, in combinazione con l'automazione... WOW!!!

9. Bardeen AI (Ideale per l'automazione delle attività personali e l'automazione dei flussi di lavoro basati su browser)

tramite Bardeen IA

Bardeen IA è un software di automazione delle attività che funziona direttamente nel browser. Ciò semplifica l'automazione delle attività ripetitive senza cambiare contesto.

Ti garantisce l'accesso a vari agenti IA predefiniti e la flessibilità di crearli utilizzando comandi in linguaggio naturale. Bardeen IA collega anche più servizi web e applicazioni, semplificando le attività di inserimento dati, scraping e generazione di lead.

Migliori funzionalità/funzioni di Bardeen IA

Automatizza le attività direttamente nel browser con una potente estensione

Crea flussi di lavoro personalizzati con agenti IA che comprendono i comandi in linguaggio naturale

Accedi a una libreria di modelli di automazione predefiniti per diversi casi d'uso

Estrai i dati dai siti web in modo efficiente senza alcun lavoro manuale

Limiti di Bardeen IA

Offre funzionalità limitate per siti web con contenuti dinamici o misure di sicurezza avanzate

Alcune funzionalità/funzioni avanzate sono a pagamento

Prezzi di Bardeen IA

Starter : 129 $/mese

Teams : 500 $/mese

Enterprise: a partire da 1500 $/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Bardeen IA

G2 : 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Bardeen IA?

Ecco cosa dice una recensione su G2:

Uno strumento eccellente per automatizzare i flussi di lavoro che prima mi richiedevano ore e ora bastano pochi minuti. La facilità d'uso è fondamentale per me quando valuto uno strumento per la mia azienda o la mia vita personale e Bardeen è imbattibile anche in questo!

Uno strumento eccellente per automatizzare i flussi di lavoro che prima mi richiedevano ore e ora bastano pochi minuti. La facilità d'uso è fondamentale per me quando valuto uno strumento per la mia attività aziendale o la mia vita personale e Bardeen eccelle anche in questo!

10. Claude (Ideale per la scrittura assistita dall'IA e l'intelligenza conversazionale)

via Claude

Claude è un assistente IA multiuso, noto soprattutto per le sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) che aiutano a migliorare la qualità della scrittura. Gli agenti IA di Calude estendono il supporto conversazionale a diverse applicazioni: redazione di contenuti, risposta a query e suggerimenti contestualmente rilevanti.

Queste capacità, unite alla sua perfetta integrazione con più piattaforme, lo rendono altamente versatile, sia che lo utilizziate per rispondere a un'email o per gestire il supporto clienti.

Migliori funzionalità/funzioni di Claude

Ottieni assistenza nella scrittura o nella modifica dei contenuti con suggerimenti basati sull'IA

Accedi a consigli personalizzati grazie all'apprendimento di Calude dalle interazioni e dai feedback degli utenti

Ottieni assistenza in più lingue e dialetti per esigenze diverse

Limiti di Claude

Le prestazioni degli agenti IA dipendono da aggiornamenti e miglioramenti continui

Gli utenti riscontrano occasionalmente imprecisioni nelle risposte, specialmente nel caso di query complesse

Prezzi Claude

Free

Pro : 20 $ al mese

Massimo : 100 $/mese

Team : 30 $ al mese per persona

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Claude

G2 : 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Claude?

Una recensione di Capterra condivide:

Apprezzo molto la capacità di Claude di imparare dai miei prompt. Di solito riesco a ottenere ciò che voglio dall'IA entro 2 prompt.

Apprezzo molto la capacità di Claude di imparare dai miei prompt. Di solito riesco a ottenere ciò che voglio dall'IA entro 2 prompt.

11. Grain (ideale per riepiloghi/riassunti di videochiamate potenziati dall'IA e informazioni utili)

via Grain

Grain utilizza agenti IA per acquisire e riepilogare/riassumere le videochiamate. Gli agenti IA convertono lunghe riunioni in informazioni concise, utilizzabili e condivisibili.

Si integra con le piattaforme di videoconferenza più diffuse e genera punti salienti, rendendo più facile per i team rivedere i punti chiave. Gli agenti IA personalizzano anche modelli di appunti pronti all'uso.

Funzionalità/funzioni principali di Grain

Cattura e registra chiamate con audio e video di alta qualità

Riepiloga/riassumi le riunioni utilizzando agenti IA per evidenziare i momenti chiave

Personalizza i modelli per prendere appunti in base a tipi di riunioni e preferenze specifici

Condividi clip e riepiloghi/riassunti senza sforzo per migliorare la collaborazione e la condivisione delle conoscenze all'interno del team

Limiti relativi alle dimensioni

Mancanza di funzionalità/funzioni specifiche per i processi disponibili in strumenti specializzati

L'interfaccia potrebbe beneficiare di un'ulteriore personalizzazione, ma manca delle funzionalità/funzioni necessarie a tal fine

Prezzo del grano

Free

Starter : 19 $/mese per postazione

Business : 39 $/mese per postazione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni

G2 : 4,7/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Grain?

Una recensione su G2 dice:

L'IA è davvero intelligente, capisce sempre quali sono le chiacchiere preliminari e non attinenti al lavoro durante le riunioni e non si preoccupa di riepilogarle/riassumerle. E le note che genera sono davvero ottime, migliori di quelle dei concorrenti che ho provato, come Fathom e Gemini Notes in Google Meet.

L'IA è davvero intelligente, riconosce sempre le chiacchiere preliminari e non attinenti al lavoro durante le riunioni e non si preoccupa di riepilogarle/riassumerle. Le note che genera sono davvero ottime, migliori di quelle dei concorrenti che ho provato, come Fathom e Gemini Notes in Google Meet.

Ottieni i migliori agenti IA, i più contestualizzati, con ClickUp

Gli agenti IA stanno trasformando il modo in cui le aziende automatizzano i flussi di lavoro per una maggiore produttività. Dall'estrazione di informazioni intelligenti all'automazione di attività ripetitive, consentono ai team di lavorare in modo più intelligente, veloce ed efficiente. Sono destinati a portare vantaggi al posto di lavoro moderno.

Tra le varie piattaforme di agenti IA discusse sopra, ClickUp si distingue come la soluzione definitiva. Ottieni agenti Autopilot predefiniti e personalizzati per liberarti dalle attività quotidiane. ClickUp Brain genera informazioni intelligenti dalla tua area di lavoro, mentre le automazioni di ClickUp riducono il lavoro manuale combinando trigger intelligenti, contesto in tempo reale e accesso all'intera area di lavoro, inclusi attività, documenti e chat. A differenza degli strumenti di IA generici, ClickUp è progettato appositamente per la produttività, è completamente personalizzabile e funziona perfettamente all'interno del flusso di lavoro del tuo team.

Sei pronto a diventare più produttivo con l'IA? Ottieni subito ClickUp!