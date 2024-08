Consulenza di carriera 101: tutto quello che c'è da sapere per iniziare un nuovo lavoro ed eccellere nel nuovo ambiente di lavoro!

Il Joker de Il cavaliere oscuro una volta disse: sono come un cane che insegue le macchine, non saprei cosa fare se ne prendessi una"

Molti di noi provano un sentimento simile quando finalmente ottengono un nuovo lavoro: non siamo esattamente sicuri di quale sarà il prossimo passaggio. Certo, l'emozione di riunirsi con nuove persone e di ricominciare da capo è forte. 🤝

Tuttavia, l'inizio di un nuovo lavoro può anche comportare un sovraccarico di informazioni o una cultura del lavoro completamente diversa rispetto a quella dell'azienda precedente. È qui che entriamo in gioco noi.

Oggi abbiamo preparato una guida completa per aiutarvi a non essere sopraffatti e ad eccellere nel vostro lavoro fin dai primi giorni! Aggiungeremo anche uno strumento prezioso per aiutare i nuovi assunti ad essere più produttivi e a semplificare i processi di onboarding per i manager

I primi giorni nel nuovo lavoro

I primi giorni nel nuovo posto di lavoro richiederanno un'attenta osservazione. Se riuscite a capire rapidamente le basi dell'adattamento al vostro nuovo ruolo, il resto del viaggio sarà più facile. Elenchiamo sette consigli per aiutarvi a fare una prima impressione eccellente:

Arrivare in orario: Arrivare sempre in anticipo sul nuovo posto di lavoro. La vostra puntualità la dice lunga sul valore che date alla cultura dell'azienda Familiarizzare con i superiori: Cercare di capire la personalità di ognuno. Il vostro capo è più severo del precedente? È più rilassato? Da fare, con quale frequenza valutano le prestazioni lavorative? Comprendete l'atteggiamento di ogni superiore per capire a cosa dovete dare priorità fin dal primo giorno **Non è necessario visitare l'intero ufficio in una sola volta, ma cercate di passare in rassegna le aree della pausa, del caffè e dei servizi igienici, in modo da non dover chiedere continuamente indicazioni Presentarsi: Anche se il responsabile delle assunzioni dovrebbe inviare un'email o presentarvi formalmente a tutti, non esitate a iniziare una conversazione. Parlate con le persone con cui lavorerete ogni giorno per favorire una relazione sana Prendete nota: Annotate tutto ciò che il vostro nuovo datore di lavoro vi spiegherà il primo giorno. Dalla persona a cui farete rapporto ogni giorno al carico di lavoro abituale, assicuratevi di avere una buona padronanza dei dettagli importanti Verificate quale software utilizzerete: La maggior parte dei provider fornisce l'accesso a diversi software per aiutarvi a portare a termine le attività. Leggete la descrizione del lavoro e passate in rassegna tutti i software per vedere quali sono quelli con cui avete difficoltà e chiedete al vostro datore di lavoro eventuali moduli di formazione disponibili Non esagerate: Infine, ma non meno importante, non cercate di fare il passo più lungo della gamba e di sporcarvi le mani immediatamente. È il vostro primo giorno, quindi fate un respiro profondo e concentratevi sull'acquisizione delle informazioni essenziali

Suggerimento: Utilizzate uno strumento per la produttività come ClickUp

per avere un vantaggio nel nuovo ambiente di lavoro. Ad esempio, è possibile accelerare la presa di note con ClickUp Blocco Note ! Utilizzate le liste di controllo per suddividere le attività di formazione nel vostro nuovo programma di lavoro e trasformate ogni nota in un'attività tracciabile, da qualsiasi dispositivo.

Catturate note, idee e promemoria veloci con ClickUp Notepad

Preparazione alla prima settimana

Prepararsi in anticipo per un nuovo lavoro è sempre una buona idea. Dal codice di abbigliamento al traffico quotidiano, ecco tutto ciò che dovreste sforzarvi di terminare prima della vostra prima settimana 🚦

Importanza di una mentalità positiva quando si inizia un nuovo lavoro

Prima di iniziare la prima settimana, ricordatevi di essere positivi. L'ansia è normale, ma se avete fiducia in voi stessi, riuscirete a placarla in poco tempo. **Portare un atteggiamento positivo aiuta anche a fare una buona prima impressione e a comunicare facilmente fin dall'inizio

Leggere il bonus: Nutrire la propria curiosità e imparare come le Risorse Umane pianificano i loro colloqui con dei modelli

Selezione dell'abbigliamento del primo giorno e altri preparativi pratici

Non preparatevi all'ultimo minuto. Assicuratevi di aver compreso il codice di abbigliamento e di avere tutto il necessario strumenti per l'area di lavoro in anticipo. Prima di presentarvi, verificate se il vostro provider mette a disposizione un desktop/laptop o se segue una politica BYOD (buy your own device).

Pianificare il tragitto verso il nuovo lavoro

La prima impressione è l'ultima in un ufficio. Un'ottima abitudine al lavoro e tecnica per arrivare puntuali alla prima settimana è quella di pianificare l'intero viaggio un giorno prima. Confermate la data di inizio, scoprite il percorso più breve per raggiungere l'ufficio e imparate a conoscere il traffico abituale durante le ore di viaggio.

Questo vi aiuterà a programmare l'orario in cui dovreste lasciare la vostra Home. Potete anche provare:

Trovare aree per parcheggiare in anticipo

Uscire 10 minuti prima dell'orario previsto, per essere più sicuri

Impostazione di promemoria che vi aiutino a uscire in orario

Navigare nei primi mesi

Una volta iniziato l'adattamento al nuovo ruolo, è il momento di diventare più proattivi con i colleghi e di lavorare per migliorare le competenze nei primi mesi. 🔼

L'importanza dell'iniziativa

Fare la prima mossa per comunicare con il vostro team vi aiuta a creare fiducia e a evitare idee sbagliate su come vi state inserendo nella vostra nuova posizione. Provate a mettervi in contatto con i senior o i manager durante una riunione settimanale/mensile del reparto o di un gruppo di lavoro riunione di tutte le mani . Siate aperti a discutere delle notizie del giorno, dello sport o di qualsiasi argomento che interessi voi e i vostri colleghi per alleggerire la stanza.

Anche se a nessuno piace lavorare più del necessario, dare una mano di tanto in tanto non fa male. **Se non potete davvero dare una mano al momento, ditelo con gentilezza.

Questi piccoli sforzi vi aiutano a creare relazioni migliori nel vostro team e a presentarvi come una persona affidabile, dando al vostro manager un motivo per tenervi a bordo nel lungo periodo.

Suggerimento: Usate ClickUp Clip per registrare lo schermo e spiegare visivamente qualsiasi argomento su cui si sta lavorando, semplicemente per ottenere opinioni su un nuovo video tutorial . Condividete istantaneamente le Clip con il vostro team tramite un collegato pubblico o come file multimediale.

Condividete il vostro messaggio video ClickUp con un collegamento diretto al browser che non richiede scarichi e può essere visualizzato immediatamente dopo la registrazione

L'importanza dell'apprendimento

La vostra azienda potrebbe non fornire materiali di formazione per ogni attività, ed è in questo caso che un po' di aggiornamento può fare miracoli. Prendete in considerazione la possibilità di iscrivervi a un corso su un'abilità con cui avete difficoltà o che volete acquisire per migliorare le vostre prestazioni lavorative. 🏋️

Diverse piattaforme educative possono aiutarvi ad aggiornarvi gratuitamente, tra cui:

Coursera

EdEx

Udemy

Skillshare

Oltre ad acquisire competenze, è possibile ottenere certificati credibili che attestino la propria esperienza in un determinato campo. Questo è ottimo per i neolaureati che hanno appena trovato il loro primo lavoro e vogliono sviluppare ulteriormente il loro ruolo.

Superare le sfide quando si inizia un nuovo lavoro

Ogni lavoro comporta ostacoli diversi: per gli scienziati dei dati, la pulizia dei dati grezzi può essere la preoccupazione principale, mentre i project management possono lottare con la costruzione di progetti validi strategie di comunicazione . Indipendentemente dal ruolo che si ricopre, è possibile seguire alcuni consigli generali per superare le sfide e le massimizzare la produttività . 💯

Passaggi per evitare i pettegolezzi sul posto di lavoro

Un po' di chiacchiere qua e là possono contribuire ad alleggerire l'atmosfera sul posto di lavoro e ad aiutare il team a rilassarsi. Tuttavia, bisogna evitare di passare l'intera giornata a sembrare occupati, a parlare e a non concludere nulla. Provate questi passaggi per ridurre al minimo i pettegolezzi sul posto di lavoro:

**Non tutti i pettegolezzi devono necessariamente parlare male di qualcuno. Se avete la sensazione che il vostro collega stia parlando di un problema specifico che sta affrontando, invece di trascinare la conversazione, capite la sua situazione e indirizzatelo verso la soluzione migliore **Se sentite pettegolezzi che possono danneggiare l'area di lavoro, riferiteli al vostro supervisore o alle risorse umane. In questo modo è possibile bloccare tempestivamente qualsiasi comportamento negativo e persino cancellare i malintesi prima che causino danni Confermare l'intenzione: Poiché siete nuovi assunti, potrebbero esserci battute interne di cui non siete a conoscenza. In questi casi, evitate di fare la vostra segnalazione alle risorse umane non appena sentite un pettegolezzo. Leggete l'ambiente e intervenite solo quando avete la sensazione che qualcuno stia facendo un'affermazione dispregiativa Siate un esempio: Non compromettete la vostra influenza solo perché siete nuovi. Dai primi mesi fino al vostro incarico, mantenete un tono positivo ed evitate di lamentarvi. Conservate le informazioni sensibili o i segreti condivisi e non parlate della vita privata di nessuno

$$$a Creare un sano equilibrio tra lavoro e vita privata con capacità di gestione del tempo

Non lasciate che il vostro lavoro consumi la vostra vita privata Sì, superare le aspettative è una buona cosa, ma non a costo della vostra salute mentale. Dedicate un numero adeguato di ore al giorno per divertirvi o Da fare a ciò che amate. 🎮

Dividete il vostro programma giornaliero in cinque parti:

Sebbene si possa avere un'idea generale del proprio programma giornaliero, fattori come i trasporti possono talvolta richiedere ore di lavoro.

Suggerimento: Utilizzate il Modello di tabella oraria giornaliera di ClickUp

per pianificare l'intera giornata e dedicare ore specifiche alle attività extra-lavorative.

Pianificate facilmente ogni minuto della vostra giornata con il modello di pianificazione oraria giornaliera di ClickUp

Scarica questo modello

Iniziare un nuovo lavoro dopo una perdita personale

Ci sono casi particolari in cui si può scoprire una nuova abilità dopo essersi presi un periodo di pausa e di introspezione a causa di una perdita personale. Eventi come la morte di un membro della famiglia o perdite finanziarie possono spesso abbattervi e demotivarvi dal dare il meglio di voi stessi.

Un modo per superare queste sfide è accettare il lutto. Siete solo esseri umani e abbracciare i vostri sentimenti va benissimo. Siate voi stessi e non imponetevi di essere sempre "forti".

Impressionare il primo giorno di lavoro con ClickUp

Se eccellere nel primo giorno di lavoro vi sembra un sogno, allora ClickUp è qui per realizzare questo sogno. Come software di project management la piattaforma è abbastanza versatile da fungere da compagno ideale per fissare obiettivi, creare liste di controllo, gestire la vostra agenda e organizzare ogni attività.

ClickUp consente inoltre di organizzare tutti gli obiettivi in base alla loro priorità, aiutandovi a Da fare ciò che è più importante fin dal momento dell'assunzione! Esploriamo alcune funzionalità/funzione di cui tutti i nuovi assunti possono beneficiare quando si inseriscono in una nuova posizione o in una nuova azienda.

1. ClickUp Obiettivi per rimanere proattivi

avete mai avuto un momento in cui avete perso di vista il quadro generale? Obiettivi ClickUp è possibile visualizzare tutti gli oggetti con una Sequenza e non sbagliare mai strada. Come nuovi assunti, potete sfruttare questa funzionalità/funzione per aggiungere traguardi come:

Completare il programma iniziale di onboarding

Formarsi sul software XYZ dell'azienda

Presentarsi ad almeno tre colleghi

Con ClickUp Obiettivi, non perdete l'occasione di raggiungere i vostri obiettivi grazie a Sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato di avanzamento

Visualizzate più attività e il loro stato verso un obiettivo specifico in un unico posto. Potete misurare ogni obiettivo in modo diverso e aggiungere più attività a un singolo traguardo. Scegliete tra regole vero/falso, monetarie o percentuali e iniziate a monitorare gli obiettivi automaticamente.

Per tenere organizzati tutti gli obiettivi, è possibile creare cartelle multiple che etichettano i tipi di obiettivi che contengono, molto utili quando si devono separare gli obiettivi di comunicazione da quelli di formazione.

2. Attività di ClickUp per la creazione di elenchi di cose da fare

Dall'enorme matrice di domande ai dettagli essenziali da annotare Attività di ClickUp vi aiuta a occuparvi di tutto. Gestite tutte le vostre attività quotidiane creando flussi di lavoro individuali e tenendo traccia di tutto ciò che volete fare ogni giorno.

Pianificate, organizzate e collaborate a qualsiasi progetto con le attività di ClickUp Tasks

Costruite il vostro elenco di Da fare creando tipi di attività personalizzate per collaborare, chiedere informazioni sull'area di lavoro e imparare il nuovo ambiente di lavoro. Con Campi personalizzati ogni attività può includere un livello di priorità e una scadenza, aiutandovi ad affrontare prima le attività più importanti.

Per avere un quadro completo di tutte le attività create, si può utilizzare la funzione 15+ visualizzazioni di ClickUp che consentono di visualizzare tutte le voci in un elenco o in un tabellone. Per gestire gli orari giornalieri, si consiglia di utilizzare la vista Visualizzazione del calendario .

Visualizzate le attività di ClickUp in formato giornaliero, settimanale o mensile con la visualizzazione Calendario di ClickUp

Grazie a un'intuitiva funzionalità di trascinamento, è possibile aggiungere attività a date specifiche e visualizzare l'intero mese. Aggiungete prima i lavori con priorità e inserite successivamente le attività più recenti per creare una gerarchia delle attività da completare.

abbiamo menzionato la possibilità di aggiungere anche tutte le riunioni di onboarding?

Provate ad attivare/disattivare ogni visualizzazione per vedere quale si adatta alle vostre esigenze stile di lavoro e non essere mai in ritardo con le attività!

Leggi il bonus: Scopri come questi strumenti per la mappatura dei processi aziendali aiutano a visualizzare il flusso di lavoro quotidiano!

3. Monitoraggio del tempo con ClickUp per mantenere il passo

Ecco un consiglio gratuito per la vostra carriera: fare le cose con calma all'inizio va benissimo. Nessuno nel vostro team si aspetta che facciate centro all'inizio o che creiate un impatto enorme. **Tuttavia, il monitoraggio del tempo dedicato al lavoro è fondamentale

Con il passare dei primi mesi, dovreste cercare di ridurre il tempo che impiegate per completare il lavoro. Con ClickUp Monitoraggio del tempo clickUp Time Tracking consente di monitorare e documentare facilmente quanti minuti/ore si dedicano a un'attività. Utilizzate il vostro telefono o laptop per iniziare il monitoraggio del tempo e sincronizzatelo su tutti i dispositivi.

Organizzatevi meglio e utilizzate meglio il vostro tempo utilizzando il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp

Aggiungete note ed etichette e ordinate ogni attività per identificare rapidamente quelle che riguardano un tipo di lavoro specifico. Avete dimenticato di premere il pulsante di stop una volta terminato? Niente paura! ClickUp vi permette di modificare il tempo registrato di ogni attività o di cancellarlo in pochi secondi.

Suggerimento: Utilizzate già uno strumento di monitoraggio del tempo come TimeDoctor o Attivare/disattivare

? ClickUp può integrarsi con entrambi per aiutarvi a sincronizzare le cose!

Cercare e accogliere il feedback

Che si tratti di un nuovo lavoro o di uno che si svolge da anni, una cosa non cambierà mai: il feedback. Non sempre si riesce a eccellere nel nuovo ruolo, ed è per questo che sono utili alcuni consigli per la carriera. ✨

Perché chiedere un feedback è importante

È l'unica cosa che vi mostra l'altra faccia della medaglia, ovvero come le persone guardano al vostro lavoro. Inoltre, chiedere un feedback dimostra al vostro manager che vi impegnate sinceramente per sistemare le cose.

Può darsi che non lavori sempre come vorresti e che tu non senta le parole che vorresti sentire, ma in fin dei conti ti aiuta a crescere e ad avere un esito positivo nel tuo campo.

Se questo non bastasse, ecco altri vantaggi del chiedere un feedback quando si inizia un nuovo lavoro:

Aumenta la produttività all'inizio

Favorisce una sana comunicazione collaborativa sessioni

Aumenta la fiducia in se stessi

Aiuta a esplorare il futurodecisioni future da diversi punti di vista* Costruiscefiducia tra dipendenti e manager ## Accelerare e semplificare la ricezione dei feedback con ClickUp

ClickUp non è solo il compagno di un nuovo ruolo. È una piattaforma che aiuta ogni manager a comunicare meglio, a gestire più progetti e a raggiungere i propri obiettivi obiettivi di project management clickUp può indossare molti cappelli.

ClickUp elimina la necessità di contattare personalmente ogni membro del team per raccogliere feedback. Grazie alle sue funzionalità/funzione di creazione di moduli, lo strumento permette ai manager di semplificare il processo di onboarding con modelli HR precostituiti e gratuiti e un'area dedicata a Suite per le risorse umane ClickUp .

Esploriamo alcune delle sue funzioni che consentono di rendere la ricezione dei feedback un gioco da ragazzi! 🥧

Visualizzazione del modulo ClickUp per ricevere feedback

Non passate ore a cercare un modulo e a navigare tra le sue funzionalità/funzione. Nella Modulo ClickUp visualizzato , uno spazio facile da usare in cui è possibile aggiungere la logica delle condizioni a ogni domanda di un modulo. In questo modo, le domande possono cambiare in base alle risposte.

Trasformate ogni risposta di feedback in un'attività tracciabile, impostatene la priorità e date al vostro team la libertà di fornire feedback al di là delle parole, utilizzando opzioni di formattare come gli elenchi a discesa.

Questa funzionalità/funzione apre la porta a domande più sottili ma dirette come:

Su una scala da 1 a 10, come valuterebbe il mio lavoro durante la prima settimana?

Qual è il tempo ideale per completare l'attività X?

Su quale aspetto dovrei migliorare di più?

Consentite ai vostri dipendenti di condividere facilmente feedback ricchi e pertinenti e di organizzare automaticamente i dati con ClickUp Modulo View

Modello ClickUp per l'inserimento dei dipendenti

In qualità di manager responsabile di più flussi di lavoro, dovete impiegare Obiettivi SMART per le Risorse Umane per migliorare il morale dei dipendenti e aiutarli a rimanere concentrati sulla riunione degli obiettivi aziendali attuali. 🎯

Questo include la creazione di un processo di onboarding semplice e veloce. Quanto più velocemente un nuovo dipendente si unisce al team, tanto prima potrà iniziare a imparare.

Il Modello per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp è la soluzione unica per aiutare i nuovi assunti a comprendere la cultura dell'ufficio fin dal primo giorno.

In tre passaggi è possibile garantire un processo di inserimento senza intoppi:

Pensare a quale scopo l'onboarding ha un obiettivo Creare attività ricorrenti basate su questi obiettivi e assegnarle ai dipendenti Creare una Sequenza e controllare lo stato di avanzamento di ogni attività

Semplificate l'inserimento dei nuovi dipendenti con il modello di inserimento dei dipendenti di ClickUp

Oltre a questo, è possibile visualizzare una panoramica completa di ogni dipendente e del suo stato attuale in azienda, nonché filtrare i record in base al reparto, alla fase di onboarding e al tipo di assunzione.

Leggi il bonus: Ispiratevi a questi grandi modelli di esempi di onboarding per i dipendenti !

Scaricare questo modello

Conquista il tuo nuovo lavoro fin dal primo giorno con la versatilità di ClickUp

L'inizio di un nuovo lavoro porta con sé una grande quantità di emozioni per tutti i dipendenti. È in questo momento che bisogna organizzarsi, evitare il panico ed essere se stessi.

Essere bravi nel nuovo lavoro fin dall'inizio non è così difficile come molti credono. Una volta entrati, utilizzate l'ampio intervallo di attività di ClickUp per la gestione delle attività, la pianificazione e il monitoraggio per essere un candidato eccellente fin dal primo giorno! Iscrivetevi a ClickUp ed eccellere nel tuo nuovo lavoro!🍀