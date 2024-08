Adottare un flusso di lavoro DevOps: Fasi e migliori pratiche

Nel frenetico ambiente tecnologico di oggi, per creare il software che i vostri clienti utilizzeranno con piacere, potreste aver bisogno di qualcosa di più di un team di sviluppo e operativo qualificato. Un rilascio di software di esito positivo implica una rapida risoluzione dei problemi e miglioramento continuo sia durante lo sviluppo del prodotto che dopo la sua commercializzazione.

Per questo motivo molte aziende si sono rivolte a un flusso di lavoro DevOps per semplificare e accelerare il processo di sviluppo del software. In effetti, il DevOps è diventato così popolare che il suo mercato ha raggiunto i 10,9 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che crescerà fino a 63,4 miliardi di dollari entro il 2032.

Ma cosa rende questo approccio uno dei preferiti dai team Dev e Ops? In questo articolo scoprirete tutto quello che c'è da sapere sul flusso di lavoro DevOps, i suoi vantaggi e le sue fasi principali. Inoltre, vi mostreremo come creare un processo DevOps utilizzando una piattaforma di project management potente e di facile utilizzo. 🛠

Cos'è un flusso di lavoro DevOps?

Un flusso di lavoro DevOps si riferisce a un insieme di pratiche che aiutano a colmare il divario tra lo sviluppo del software (Dev) e le operazioni IT (Ops). Il suo obiettivo è accelerare lo sviluppo del sistema e consentire la consegna continua. Questi flussi di lavoro si concentrano sull'automazione dei processi e supportano le operazioni di sviluppo una maggiore collaborazione tra i team IT e di sviluppo, aiutandoli a raggiungere un'implementazione più rapida.

Un tipico flusso di lavoro DevOps comprende sei fasi con azioni, obiettivi e risultati attesi specifici. Lo stato di avanzamento del flusso di lavoro consente di apportare modifiche in ogni fase e di automatizzare le azioni per ridurre gli errori e aumentare l'efficienza. 📈

Quali sono i vantaggi di un flusso di lavoro DevOps?

Il vantaggio principale di un flusso di lavoro DevOps è che accorcia significativamente il processo di sviluppo del sistema. Altri vantaggi degni di nota sono:

**Gli strumenti del flusso di lavoro DevOps facilitano la comunicazione tra i team Dev e Ops durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo. Ciò risulta in una risoluzione più rapida dei problemi e in un software di qualità superiore

Riduzione dei costi: Poiché un flusso di lavoro DevOps si concentra sull'automazione delle attività e sul miglioramento dell'efficienza, può contribuire a ridurre i costi di sviluppo e manutenzione del software

**Miglioramento della qualità del prodotto: uno dei componenti principali di un flusso di lavoro DevOps è il monitoraggio continuo di ogni fase di sviluppo, che garantisce la scoperta e la correzione dei bug in tempo

**Scalabilità tecnicamonitoraggio costante e lo sviluppo continuo di un flusso di lavoro DevOps offrono maggiori opportunità di aggiornare la tecnologia e la produttività

Migliore esperienza del cliente: I flussi di lavoro DevOps comportano un feedback continuo che consente dirisolvere i problemi più velocemente e di mantenere i clienti soddisfatti della produttività 🤗

6 Fasi di un flusso di lavoro DevOps

Un flusso di lavoro DevOps si basa sull'agilità e sull'automazione per chiudere in modo rapido ed efficiente il cerchio tra sviluppo e operazioni. Da fare comprende fasi come l'integrazione, il test, il monitoraggio, il feedback e la distribuzione per un esito positivo sviluppo della produttività . Analizziamo ciascuna di queste fasi in modo più dettagliato.

Sviluppo continuo

La fase di sviluppo continuo è riservata al piano e alla costruzione di un prodotto, delineando una visione e lasciando che i team di sviluppo la trasformino in realtà.

Gli sviluppatori lavorano in cicli di sviluppo brevi, il che consente loro di adattare il prodotto in base all'evoluzione dei requisiti e agli input degli utenti. In questa fase utilizzano solitamente un sistema di controllo delle versioni come GitHub per la codifica.

Il ruolo dei team di produttività in questa fase è quello di monitorare le modifiche e, se necessario, tornare alle versioni precedenti del prodotto con il controllo di versione.

Integrazione continua

La fase di integrazione continua è tutta da trovare e correggere i bug per aumentare l'affidabilità del codice. Gli sviluppatori modificano il codice e inseriscono le modifiche in un repository centrale, in modo che gli aggiornamenti siano accessibili a tutti e pronti per essere testati automaticamente.

L'integrazione continua previene i ritardi nello sviluppo, consentendo a più sviluppatori di lavorare sullo stesso codice sorgente, invece di aspettare di integrare diverse sezioni di codice il giorno del rilascio. In questo modo si accelera il processo di sviluppo e si rende il codice più sicuro e dipendente. 🔐

Test continui

Nella fase di test continuo, il codice viene testato automaticamente utilizzando strumenti open-source. In questo modo, i tester e gli sviluppatori vengono informati immediatamente di eventuali bug ed errori. Questo processo di test automatizzato mira a confermare che il codice sorgente aderisce ai requisiti del software.

Se vengono riscontrati bug, il prodotto torna alla fase di sviluppo per risolvere i problemi.

Monitoraggio e feedback continui

In questa fase, si monitorano le prestazioni del prodotto, si controlla l'efficacia del prodotto raccogliere dati , e analizzarli per vedere se c'è margini di miglioramento . Osservate anche l'infrastruttura del software e l'attività degli utenti per vedere se i clienti sono soddisfatti del prodotto.

Come per i test, questo processo dovrebbe essere automatizzato per fornire un feedback continuo da valutare e sfruttare per apportare le modifiche necessarie. In questo modo si garantisce una maggiore affidabilità delle future versioni del prodotto.

Consegna continua

La fase di consegna continua consiste nel costruire e testare automaticamente le modifiche al codice sorgente, in modo che sia pronto per essere rilasciato in qualsiasi ambiente di produttività. Anche il processo di rilascio è automatizzato, poiché questa fase mira a fornire aggiornamenti software rapidi e sostenibili.

Distribuzione continua

Il processo di distribuzione continua elimina la necessità di giorni di rilascio programmati: ogni modifica del prodotto viene rilasciata automaticamente agli utenti. Questo significa che i provider ricevono rapidamente il feedback degli utenti, consentendo loro di affrontare i problemi e fornire soluzioni più rapide e accurate. 👌

Come creare un flusso di lavoro DevOps: 7 passaggi

Creare un flusso di lavoro DevOps da zero può sembrare una seccatura a causa delle numerose operazioni continue da monitorare. Tuttavia, grazie a una potente piattaforma di project management come ClickUp implementare un flusso di lavoro DevOps è più facile che mai!

ClickUp offre strumenti di facile utilizzo per aiutarvi a pianificare, organizzare e monitorare le attività all'interno di un'unica piattaforma. Inoltre, incoraggia la funzione trasversale in modo che i team possano lavorare in modo più efficiente.

Vediamo come creare un flusso di lavoro DevOps passo dopo passo e come utilizzare il flusso di lavoro di ClickUp project management di ClickUp e funzionalità/funzione di sviluppo del software per rendere questo viaggio più agevole. ⛵

Passaggio 1: definire obiettivi e finalità

Per implementare un flusso di lavoro DevOps funzionale, considerate la vostra attuale strategia DevOps e identificate eventuali problemi che avete riscontrato e che volete migliorare. I problemi tipici possono essere legati ai frequenti errori del software, alla mancanza di collaborazione tra i team Dev e Ops, o al flusso di lavoro che si è creato ruoli non sono cancellati in modo chiaro .

Una volta identificati i problemi principali, è il momento di determinare gli obiettivi che si desidera raggiungere con il nuovo flusso di lavoro DevOps. Chiedetevi se:

Avete bisogno di un programma di rilascio più rapido Desiderate automatizzare determinate operazioni Avete strumenti DevOps che devono essere sostituiti Desiderate aggiornare l'infrastruttura più spesso

Rispondere a queste domande vi aiuterà a decidere quali strumenti e tecniche dovrebbero far parte del vostro rinnovato flusso di lavoro DevOps. Tenete questi obiettivi in un unico posto e monitorate regolarmente il loro stato: questo vi aiuterà a garantire che siate sulla buona strada e che non stiate ripetendo vecchi errori. 🙅‍♀️

Stabilire obiettivi misurabili con uno stato di avanzamento automatico per raggiungere efficacemente gli oggetti con ClickUp

Un ottimo modo per organizzare e monitorare gli obiettivi e i traguardi è quello di affidarsi alla funzione Obiettivi di ClickUp che consente di creare traguardi misurabili e di automatizzare il processo di monitoraggio degli obiettivi!

Questa funzionalità/funzione consente di creare obiettivi e suddividerli in traguardi più piccoli e più facilmente raggiungibili. Questo approccio non solo permette di organizzare in modo ordinato gli obiettivi, ma anche di aumenta la motivazione nel team DevOps. 🙌

Quando un traguardo viene completato, la percentuale di stato in tempo reale viene aggiornata automaticamente. In questo modo, potete vedere chiaramente quanto siete vicini al raggiungimento dell'obiettivo.

La funzionalità/funzione Obiettivi consente anche di:

Creare cartelle inmonitoraggio degli OKR (oggetti e risultati chiave) Creare scorecard settimanali per i dipendenti per celebrare i risultati ottenuti Monitoraggio dei progetti in tempo reale

$$$a 2: Sviluppare un piano come team

Dopo aver definito gli obiettivi, è necessario ideare una strategia per introdurre efficacemente il nuovo flusso di lavoro. Assicuratevi di discutere il piano con i vostri stakeholder, in particolare con il team DevOps, poiché saranno loro a implementare il nuovo approccio.

L'esito positivo dei flussi di lavoro DevOps si basa su una solida collaborazione tra i team di sviluppo e operativi. Gli sviluppatori scrivono il codice e lo passano al team operativo per il test, l'integrazione e la distribuzione. Per questo motivo il piano DevOps deve essere chiaramente cancellato e accessibile a tutti i membri del team, in modo che possano monitorare lo stato di avanzamento e tenersi al passo con gli ultimi aggiornamenti. 🔔

Utilizzate il modello di piano strategico di ClickUp DevOps Teams per monitorare lo stato di ciascun obiettivo e garantire l'allineamento con il vostro piano strategico

Per snellire il processo di piano, utilizzate il modulo Modello di piano strategico per team DevOps di ClickUp . Si tratta di un quadro pre-progettato che aiuta l'intero team a visualizzare il lavoro necessario per raggiungere gli oggetti a lungo termine. Il modello prevede viste Elenco e Bacheca per filtrare in modo efficiente le attività in base al dipartimento responsabile, ai livelli di priorità o alla data di scadenza.

Se volete vedere quante attività sono in stato di avanzamento, terminate o in fase di elenco dei compiti da fare è sufficiente aprire la vista Bacheca del modello. Il Stati delle attività di ClickUp sono completamente personalizzabili, quindi invece di usare termini generici come In corso, è possibile creare stati personalizzati come In fase di beta testing o di bug testing per adattarli perfettamente alle esigenze del progetto.

Assicuratevi che i vostri commenti vengano visti assegnandoli ai membri del team direttamente nelle attività di ClickUp

In cima a tutto, Attività di ClickUp hanno una sezione di commento integrata, che semplifica le discussioni specifiche sulle attività per il team DevOps. La funzionalità/funzione Commenti può essere utilizzata per:

Affrontare i problemi con il giusto contesto

Taggare i membri del team per attirare la loro attenzione sui problemi legati all'attività

Chiarire come risolvere un problema direttamente nell'attività

Condividere i file rilevanti all'interno dell'attività

Passaggio 3: Automazioni dei processi DevOps

L'automazione è parte integrante del flusso di lavoro DevOps, quindi più operazioni si possono automatizzare, meglio è. Questo aumenta la velocità complessiva del flusso di lavoro e risulta in una distribuzione più rapida del software. ⚡

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Managing-Automations-list.png Automazioni ClickUp /$$$img/

Automatizzate facilmente le attività ricorrenti e visualizzate e gestite rapidamente tutte le automazioni con ClickUp

Potete snellire il vostro lavoro e migliorare l'efficienza utilizzando Automazioni di ClickUp . Questa funzionalità/funzione consente di mettere il pilota automatico alle attività ripetitive e di routine, liberando tempo per concentrarsi su attività ad alto impatto e valore aggiunto.

ClickUp consente di creare un processo personalizzato di automazione per il vostro flusso di lavoro DevOps o di sfruttare 50+ Automazioni precostituite per ottenere un vantaggio. È possibile utilizzare le Automazioni precostituite per:

Cambiare automaticamente l'assegnatario dell'attività quando lo stato di quest'ultima cambia

Aggiornare la priorità dell'attività non appena la sua lista di controllo viene cancellata

Archiviare le attività quando le loro priorità cambiano

Cambiare i tag delle attività quando si avvicina una scadenza

Applicare un modello quando si crea una nuova attività

Passaggio 4: Testare continuamente il software

Il test regolare è un must quando si implementa il flusso di lavoro DevOps: aiuta a identificare e risolvere i bug per evitare che si verifichino problemi importanti dopo la distribuzione. Per questo motivo, i test continui sono fondamentali durante il processo di sviluppo.

Invece di eseguire costantemente test manuali, è possibile condurre test automatizzati in periodi successivi. Assicuratevi che il software venga testato dopo l'implementazione di ogni modifica, anche se piccola, poiché anche le modifiche minori possono causare errori. ⚠️

Dopo aver individuato i bug, è necessario registrarli in un'unica posizione. In questo modo è più facile evitare che i problemi si ripresentino, perché si saprà sempre quali problemi sono stati risolti, dove si sono verificati e cosa li ha causati.

Tenete traccia di tutti i vostri bug in un unico posto con il modello di reportistica di monitoraggio di ClickUp

Se volete iniziare a monitorare immediatamente i bug e gli errori, il Modello di reportistica per il monitoraggio dei bug di ClickUp è la soluzione perfetta! Questo modello, facile da usare, vi permette di organizzare i vostri bug utilizzando i seguenti elementi Campi personalizzati :

Fonte (ad esempio, interno o personalizzato) Tipo di reportistica (ad esempio, difetto o perfezionamento dell'interfaccia utente) Ambiente (ad esempio, Web, Mobile o Desktop) Funzionalità/funzione del prodotto (ad esempio, Login, Integrazioni o Prodotto principale)

Tutti i campi e gli stati sono completamente personalizzabili, in modo da poterli modificare per adattarli al vostro flusso di lavoro e includere menu a discesa, caselle di controllo, barre di avanzamento e tag, se necessario. Filtrate le attività in base all'assegnatario, alla data di scadenza o alla priorità per avere una panoramica specifica e spostatele nella visualizzazione della lavagna Kanban per cambiare semplicemente lo stato. ✌

Passaggio 5: raccogliere feedback

Assicuratevi che il vostro software sia in grado di soddisfare le aspettative dei clienti raccogliendo il feedback degli utenti dopo aver rilasciato la produttività. Questo vi aiuterà ad analizzare le prestazioni del software e ad apportare le necessarie modifiche al vostro sistema in base al feedback ricevuto. 🗣️

Raccogliete i feedback dei clienti e teneteli organizzati con il modello di modulo di feedback di ClickUp

Poiché il flusso di lavoro DevOps richiede un feedback continuo, tenere tutti i feedback dei clienti in un unico posto può aiutarvi a implementare le modifiche in modo più efficace. Il Modulo di feedback di ClickUp è un ottimo strumento che permette di fare esattamente questo: raccogliere i feedback degli utenti, conservarli in una posizione centrale e organizzarli utilizzando campi personalizzati per una facile accessibilità.

Tutti i feedback raccolti con la distribuzione del Modulo di feedback del modello saranno chiaramente cancellati nella vista Elenco, dove è possibile ottenere informazioni su dettagli quali:

Valutazione complessiva

Motivo del punteggio

Suggerimenti per il miglioramento

Il team DevOps può utilizzare questo modello per esaminare il feedback dei clienti sull'interfaccia del software, sulle nuove funzionalità e sulle prestazioni e utilizzarlo per migliorare ulteriormente il prodotto.

Passaggio 6: Misurare le prestazioni del processo DevOps

Una volta creato un flusso di lavoro DevOps, è necessario monitorare le sue prestazioni per vedere quanto funziona bene rispetto agli approcci precedenti. Assicuratevi di rispondere alle seguenti domande:

Quali miglioramenti sono stati apportati?

Quali problemi sono stati risolti?

Quanti problemi si sono verificati?

Quanto velocemente è stato rilasciato il prodotto?

C'è stato un aumento del tempo di attività?

Il consumo di risorse è cambiato?

Il monitoraggio e l'analisi di queste metriche vi aiuterà a determinare se avete implementato il flusso di lavoro DevOps in modo efficace e ad evidenziare le aree che potrebbero richiedere miglioramenti in futuro.

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti attraverso vari grafici con ClickUp

È possibile monitorare le prestazioni del nuovo flusso di lavoro DevOps in modo semplice con ClickUp Dashboard -Il vostro centro di controllo personale per qualsiasi tipo di lavoro. Le dashboard forniscono una grande panoramica che potete condividere con il team DevOps per tenere tutti aggiornati sullo stato del vostro progetto di sviluppo. 📢

I dashboard sono completamene personalizzabili e visualizzano esattamente il tipo di informazioni di cui avete bisogno. Ad esempio, è possibile ottenere una presentazione visiva dello stato di avanzamento dell'attività attraverso grafici come:

Grafici di velocità : Rappresentano la velocità di completamento dell'attività

Grafici burndown : Visualizzano la quantità di lavoro rimasto sul progetto

Grafici di burnup : Mostrano la quantità di lavoro già completata in un progetto

Grafici di flusso cumulativi : Visualizzano lo stato di avanzamento delle attività nel tempo, aiutando a identificare i potenziali ostacoli

Passaggio 7: apportare miglioramenti

Una volta raccolto il feedback e analizzate le prestazioni del vostro flusso di lavoro DevOps, utilizzate questi dati per regolare il vostro software per i rilasci futuri. Per garantire l'esito positivo dei miglioramenti, dovreste anche affinare costantemente i processi di sviluppo, distribuzione e operativi.

Rivalutate le prestazioni del vostro progetto e identificate le aree di miglioramento con il modello ClickUp Project Post Mortem

Rendete questo processo più efficiente utilizzando il modulo Modello di post-mortem del progetto ClickUp per raccogliere tutto ciò che si è appreso durante il progetto. Consente di classificare gli approfondimenti in base a:

Esito positivo: Cose che avete raggiunto Sfide: ostacoli incontrati Attività post progetto: Attività ancora in sospeso Performance del Teams: Come si è comportato e ha collaborato il team Apprendimenti:Lezioni apprese durante il progetto

È possibile condividere questo modello port-mortem con il team durante una riunione per assicurarsi che tutti siano sulla stessa pagina e pronti a lavorare al miglioramento continuo. 🔄

Semplificare i processi DevOps con ClickUp

L'implementazione dei principi di DevOps e l'impostazione di un flusso di lavoro DevOps possono fare miracoli per i vostri team e per i vostri prodotti: incrementano la collaborazione, promuovono l'agilità e aumentano la precisione.

Se volete creare un flusso di processi DevOps con il minimo lavoro richiesto, provate gratuitamente ClickUp ! Utilizzate i suoi potenti strumenti di project management per fissare obiettivi chiari, tenere traccia dei bug e risolvere i problemi in modo rapido e collettivo! 💪