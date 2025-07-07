Come creare una roadmap di marketing vincente (con esempi e modelli)

Una roadmap di marketing per un responsabile marketing è come una ricetta per uno chef: è indubbiamente essenziale per definire in dettaglio gli ingredienti e i passaggi necessari per un esito positivo.

Le aziende possono definire il successo del marketing considerando risultati molto diversi tra loro. Alcune potrebbero aspettarsi che il team di marketing generi ricavi o che supporti il team commerciale per incrementare il fatturato o la crescita.

Nel frattempo, un'altra azienda potrebbe prendere in considerazione metriche quali il traffico sul sito web, le interazioni sui social media, la notorietà del marchio, i lead qualificati dal marketing, ecc.

Una roadmap strategica di marketing colma il divario tra ideazione e azione aiutando i professionisti del marketing a definire una direzione e a effettuare il monitoraggio dello stato. Semplifica il modo in cui operano i team di marketing. Aiuta i membri del team a comprendere quali sono le loro responsabilità nel contesto più ampio.

Utilizza questa guida per sviluppare una roadmap strategica di marketing in linea con la strategia annuale e gli obiettivi aziendali della tua organizzazione.

Che cos'è una roadmap di marketing?

Una roadmap di marketing è un riassunto visivo della tua strategia di marketing che illustra cosa deve accadere, quando deve accadere e perché è importante. Include le sequenze delle campagne, le attività cardine e gli obiettivi specifici che ogni iniziativa sostiene. Collegando le attività di marketing quotidiane a obiettivi aziendali più ampi, la roadmap aiuta i team a rimanere concentrati, a stabilire le priorità in modo efficace e a lavorare in sincronia. Non è solo uno strumento di pianificazione: è una fonte condivisa di verità che favorisce l'allineamento, la responsabilità e un'esecuzione coerente in tutta l'organizzazione.

Visualizza la sequenza come una linea temporale per il raggiungimento dei tuoi obiettivi di marketing. Come qualsiasi altra roadmap, includi un punto di partenza (data di inizio), dei punti di riferimento (attività cardine del progetto) e un punto di arrivo (scadenza).

Per quanto riguarda il processo di marketing, pianifichi tutti i tuoi lavori di marketing digitale in base a un calendario prestabilito.

Condivisione quindi di questa roadmap strategica con il tuo team dirigenziale, il team di marketing e altri stakeholder chiave per ottenere feedback, consenso e indicazioni sulle tue iniziative di marketing strategico.

Una roadmap di marketing crea una connessione tra tutte le tue attività di marketing e gli obiettivi organizzativi più ampi e aiuta ad allineare tutti i tuoi stakeholder attorno a un piano integrato.

Elementi di una roadmap strategica di marketing

Ogni roadmap di marketing è diversa, a seconda di chi la redige. Il responsabile marketing crea un modello di marketing personalizzato in base alle proprie esigenze utilizzando gli elementi che meglio si adattano al proprio stile di lavoro.

Detto questo, le roadmap di marketing di esito positivo condividono alcuni elementi comuni:

Tempistica: Includi le date di inizio e fine per indicare quando saranno completate le attività di marketing; utilizza un'unità di misura temporale come giorni, settimane, mesi, ecc. per rendere più precisa la tua roadmap di marketing

Obiettivi: Indica obiettivi aziendali misurabili e con scadenze precise nel formato di una roadmap di marketing per evidenziare ciò che si intende raggiungere insieme ai KPI di esito positivo

Iniziativa: fornisce una direzione strategica per fornisce una direzione strategica per la pianificazione dei progetti ed evidenzia le aree chiave su cui concentrarsi per le tue roadmap di marketing

Calendari: offrono una panoramica visiva della roadmap della campagna di marketing e del lavoro collaborativo richiesto per comunicare cosa succede e quando

Attività: rappresentano le attività e rappresentano le attività e i risultati che i team di marketing e sviluppo devono portare a termine, come landing page, lanci di app, comunicati stampa, ecc., per mettere in evidenza le prossime attività di marketing

Stato: Indica gli obiettivi di marketing, le iniziative di marketing, i piani di marketing e altro ancora rispetto alla roadmap del progetto

Come creare una roadmap di marketing

La tua roadmap di marketing può assumere diverse forme: una lista di controllo di attività, un calendario dei contenuti, una bacheca Kanban o un diagramma di Gantt. Indipendentemente dal formato scelto, la creazione di una roadmap di marketing segue un processo definito.

Ecco una guida con passaggi passo passo per aiutarti a creare una roadmap strategica di marketing completa:

Passaggio 1: Valutare le esigenze

Capisci innanzitutto cosa devi pianificare. Chiediti:

Sto utilizzando la roadmap per un progetto come un singolo post sul blog, il lancio di un sito web, ecc.?

La userò per una campagna completa che comprende più attività, iniziative e progetti?

La sto utilizzando per organizzare la mia strategia di marketing annuale?

A questo punto, è opportuno prendere in considerazione anche:

Gli obiettivi aziendali generali dell'organizzazione

Gli obiettivi principali verso cui il team di marketing sta lavorando

Il pubblico a cui ti rivolgerai con la tua strategia di marketing

Fase 2: Pensa ai passaggi da seguire

È il momento di fare brainstorming e suddividere le attività più grandi in parti più piccole e più realizzabili. Chiediti:

Quali elementi, principi e attività dovrò suddividere in parti più piccole?

Quali passaggi sono necessari per completare i risultati attesi?

Quali parametri di riferimento dovrei utilizzare per il monitoraggio dello stato?

Quali attività richiedono un maggiore coordinamento per un'esecuzione senza intoppi?

Passaggio 3: Stima le sequenze

Il passaggio successivo consiste nell'aggiungere una Sequenza alle tue iniziative.

Utilizza una delle seguenti metriche per aggiungere una componente temporale realistica ai tuoi obiettivi:

La stima a tre punti si riferisce alla media tra la durata stimata del progetto nel caso migliore, nella media e nel caso peggiore

La stima bottom-up richiede di ottenere le durate stimate dai team coinvolti e di sommarle

La stima analogica consiste nel calcolare la durata di un progetto in base al tempo impiegato per progetti simili

La stima parametrica consiste nel basare una stima su report interni o esterni e sui dati

Passaggio 4: Mappa i tuoi progetti e le tue attività nel tuo software di project management preferito

A questo punto, devi mettere in pratica la tua roadmap utilizzando modelli o i tuoi strumenti preferiti. Se non hai ancora individuato uno strumento di project management per i progetti di marketing, ClickUp è una scelta valida. ClickUp offre tutte le funzionalità/funzioni necessarie per creare solide roadmap di marketing per una campagna di marketing integrata!

Funzionalità di ClickUp che miglioreranno le tue operazioni di marketing:

ClickUp offre assistenza basata sull'IA: Scrivere e definire strategie e attività di marketing può richiedere molto tempo. Scrivere e definire strategie e attività di marketing può richiedere molto tempo. ClickUp Brain può aiutarti a scrivere in modo più rapido ed efficace email, blog e altri contenuti digitali che fanno parte della tua roadmap di marketing.

Visualizza con la vista Gantt: Con Con la vista Gantt di ClickUp , puoi visualizzare le attività cardine del progetto, le scadenze e le relazioni tra attività e attività cardine nella tua roadmap di marketing, assicurandoti che nulla venga tralasciato.

Condivisione collaborativa dei documenti: ClickUp Docs ti consente di condividere, collaborare e integrare facilmente i documenti relativi alla tua roadmap di marketing nel tuo flusso di lavoro, assicurandoti che tutti i membri del tuo team siano sulla stessa lunghezza d'onda.

Definizione degli obiettivi: ClickUp Goals ti aiuta a fissare obiettivi chiari e misurabili e a effettuare automaticamente il monitoraggio dei tuoi progressi verso il loro raggiungimento, assicurandoti che la tua roadmap sia allineata per raggiungere i tuoi obiettivi finali.

Project management: Che tu stia creando un semplice calendario dei contenuti o una complessa campagna di marketing integrata, ClickUp ti offre gli strumenti per mappare i tuoi progetti e le tue attività in modo efficace e effettuare il monitoraggio dello stato dei tuoi progressi, aumentando l'efficienza nell'implementazione della tua roadmap di marketing.

I vantaggi di una roadmap di marketing

Una roadmap di marketing, una roadmap strategica o un piano di marketing aiutano il tuo team di marketing a capire più facilmente a quali attività dare la priorità per raggiungere gli obiettivi di marketing e come valutare lo stato e l'esito positivo delle attività.

Altri vantaggi di una roadmap di marketing includono:

Crea una visione condivisa degli obiettivi e delle attività di marketing tra la dirigenza, gli stakeholder e i team interni

Visualizza in che modo ogni iniziativa di marketing contribuisce agli obiettivi aziendali più ampi, in modo che il tuo lavoro richiesto sia concentrato sulle metriche giuste

Fornisce una chiara panoramica di tutte le attività di marketing pianificate, come campagne, creazione di contenuti ed eventi, e suddivide in dettaglio cosa deve essere fatto e quando

Aiuta a definire obiettivi di marketing specifici e a mappare i passaggi necessari per raggiungerli, consentendoti di misurare efficacemente lo stato dei progressi e apportare modifiche

Consente ai manager di allocare risorse quali budget, tempo e personale in modo che non sia troppo tardi per affrontare i colli di bottiglia o i limiti di risorse

Include sequenze e attività cardine per ogni attività, per gestire le scadenze e garantire che il team rispetti i tempi previsti

Consente una collaborazione senza intoppi tra i membri del team e le parti interessate e favorisce una visione condivisa del piano di marketing

Tipi di roadmap di marketing

Roadmap del portfolio

Una roadmap del portfolio è utile per i responsabili marketing che gestiscono diversi progetti contemporaneamente. Questa roadmap offre una visione d'insieme di tutte le iniziative o i progetti, mostrando come si allineano alla strategia e agli obiettivi dell'organizzazione.

Aiuta a gestire le risorse tra i diversi progetti, ad allineare le scadenze e a mantenere tutti gli stakeholder in stato di sincronizzazione.

Monitora e ottimizza le prestazioni del tuo portfolio di marketing con ClickUp

Roadmap strategica

Una roadmap strategica è una rappresentazione visiva di alto livello della tua strategia di marketing. Descrive gli obiettivi strategici di marketing ed evidenzia le principali iniziative che contribuiranno al raggiungimento di tali obiettivi.

Questa roadmap è eccellente per comunicare agli stakeholder il quadro generale e la direzione del tuo lavoro pubblicitario.

Piano d'azione per le attività di marketing

Questo tipo di roadmap riguarda esclusivamente l'aspetto operativo della tua strategia di marketing. Descrive in dettaglio le attività e i compiti specifici che il tuo team dovrà svolgere per attuare la strategia di marketing.

Aspetti quali la creazione e la promozione dei contenuti, le campagne sui social media, l'organizzazione di eventi, le pubbliche relazioni, ecc. possono essere tutti inseriti in un calendario con scadenze precise nella roadmap delle attività di marketing.

Piano di lancio del prodotto

Ideale per il marketing di nuovi prodotti, la roadmap di lancio del prodotto delinea tutte le attività, le scadenze e le risorse necessarie per ottenere un esito positivo nella commercializzazione di un nuovo prodotto o servizio.

Il documento copre tutto, dalle ricerche di mercato preliminari e dalle strategie di posizionamento alla promozione e alle valutazioni post-lancio.

Roadmap di content marketing

Questa roadmap si concentra sulla creazione, la distribuzione e il monitoraggio di contenuti pensati per attrarre e coinvolgere un pubblico target specifico. Può includere, tra le altre cose, post sul blog, video, campagne email e contenuti sui social media.

La roadmap di content marketing di solito indica anche chi creerà i contenuti, quando saranno pubblicati e attraverso quali canali saranno distribuiti.

Un esempio di roadmap delle attività di content marketing creata in ClickUp

Piano d'azione SEO

Una roadmap di marketing SEO delinea le strategie e le attività volte a migliorare la visibilità di un sito web nei risultati dei motori di ricerca. Può includere la ricerca delle parole chiave, ottimizzazioni on-page e off-page, strategie di link building e metriche di monitoraggio per valutare le prestazioni.

Questa roadmap permette a tutti di essere allineati sulle priorità e sugli obiettivi SEO.

Ora che hai visto alcuni esempi di roadmap di marketing, vediamo come puoi crearne una tua utilizzando i modelli di ClickUp.

Modelli di roadmap di marketing

Orientarsi nel mondo del marketing può spesso sembrare un percorso complesso. Fortunatamente, disponiamo di modelli che possono renderlo meno scoraggiante. Questi layout già pronti fungono da roadmap per tracciare il tuo percorso di marketing, fornendo un percorso chiaro verso i tuoi obiettivi.

Modello di piano per la roadmap di marketing di ClickUp

Scarica questo modello Raggiungi un esito positivo nel marketing senza alcuno sforzo grazie al modello di piano di marketing di ClickUp

Il modello di piano per la roadmap di marketing di ClickUp è progettato per aiutarti a pianificare, effettuare il monitoraggio e ottimizzare le tue campagne di marketing in un unico posto.

Utilizza 6 diversi attributi personalizzati, quali Trimestre, Tipo di attività, Impatto, Stato di avanzamento, Percentuale di completamento e altro ancora, per salvare le informazioni chiave del progetto e visualizzare facilmente i progressi e i risultati. Contrassegna lo stato delle attività con opzioni quali Annullata, Completata, In corso, Richiede input e Pianificata per tenere traccia delle attività attualmente attive nel progetto

Scarica questo modello Utilizza il modello di piano di marketing strategico di ClickUp per pianificare obiettivi concreti per il tuo team

Con il modello di piano di marketing strategico di ClickUp, puoi creare e attuare un piano efficace in modo semplice e veloce.

Categorizza e aggiungi attributi come Canale, Tipo di OKR e Trimestre per gestire le tue attività e visualizzare facilmente i tuoi progressi. La vista OKR ti aiuterà al monitoraggio dei progressi verso i tuoi indicatori chiave di prestazione (KPI).

Modello di roadmap per il content marketing di ClickUp

Scarica questo modello Migliora la tua pianificazione dei contenuti con il modello di piano di content marketing di ClickUp

Il modello di piano di content marketing di ClickUp ti aiuta a organizzare e pianificare le tue campagne di content marketing.

Utilizza 15 diversi campi personalizzati come Canali, Mese, Data di pubblicazione, Pilastro dei contenuti, Orientamento e altro ancora per salvare informazioni fondamentali sul tuo piano di content marketing e visualizzare facilmente i dati. Migliora il monitoraggio del piano di content marketing con il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi dipendenza e altro ancora.

Chi può utilizzare una roadmap di marketing?

Le roadmap di marketing non sono solo per i responsabili o i dirigenti del marketing. La verità è che qualsiasi professionista che abbia un ruolo nella definizione delle strategie, nel piano, nell'esecuzione o nella valutazione delle campagne di marketing può trarre vantaggio dall'utilizzo di una roadmap di marketing. Ecco uno sguardo più da vicino:

Responsabili marketing: sono gli utenti più comuni di una roadmap di marketing. I responsabili possono utilizzare la roadmap per definire gli obiettivi, effettuare il monitoraggio delle tempistiche, allocare le risorse e comunicare lo stato di avanzamento agli stakeholder

Autori di contenuti: scrittori, grafici e videomaker possono utilizzare la roadmap di marketing per allineare il proprio lavoro al piano di marketing più ampio, assicurandosi che il loro lavoro creativo supporti gli obiettivi identificati

Social media manager: Il ruolo prevede il coordinamento di diverse campagne su più piattaforme. Una roadmap di marketing può aiutare questi professionisti a pianificare i contenuti, effettuare il monitoraggio del coinvolgimento e misurare l'esito positivo delle varie campagne

Specialisti SEO: possono utilizzare una roadmap per delineare le loro strategie relative alle parole chiave, possono utilizzare una roadmap per delineare le loro strategie relative alle parole chiave, monitorare gli obiettivi SEO e illustrare la crescita del posizionamento del sito nei motori di ricerca nel corso del tempo

Professionisti delle pubbliche relazioni: una roadmap di marketing può aiutare i professionisti delle pubbliche relazioni a pianificare i comunicati stampa e a effettuare il monitoraggio dell'impatto sui media

Product manager: per chi sta per lanciare un nuovo prodotto o una nuova funzionalità/funzione, una roadmap di marketing può essere fondamentale per allineare tutti i team coinvolti nel lancio e effettuare il monitoraggio delle attività che lo precedono

Team commerciale: i professionisti commerciali possono utilizzare le roadmap di marketing per capire quando sono previsti nuovi lead provenienti dalle campagne di marketing, consentendo una migliore ricerca di potenziali clienti e un più efficace follow-up dei lead

In sostanza, una roadmap di marketing ben strutturata può semplificare le procedure operative e aumentare la produttività di tutti i ruoli collegati alle attività di marketing di un'azienda.

Inizia a preparare il piano con le roadmap di marketing

La maggior parte dei team di marketing si ritrova sommersa dalla gestione di più progetti contemporaneamente. Una roadmap di marketing allevia gran parte di questo stress.

Che tu utilizzi una roadmap di portafoglio per tenere sotto controllo più progetti, roadmap di marketing di prodotto per il lancio di nuovi prodotti o roadmap separate per ciascuna delle tue campagne di marketing, tutte queste possono aggiungere maggiore struttura al tuo processo di pianificazione di marketing.

Se non sai bene da dove iniziare, prova i modelli gratuiti di piani di marketing di ClickUp e ottimizza i tuoi progetti di marketing fin dall'inizio.

Un'iniziativa di marketing deve sfruttare i punti di forza dei team interfunzionali e raggiungere gli obiettivi chiave di prestazione (KPI) per il successo del marketing: ClickUp ti aiuta a mantenere questa promessa per tutti i progetti.

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